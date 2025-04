13 Seamless AI alternatieven en concurrenten om uw leadgeneratie te verbeteren

De juiste prospects vinden en leads werkstroom houden kan een zware strijd zijn. Maar met AI-tools zoals Seamless. AI kun je het tij moeiteloos keren en leads genereren. šŸŒŸ

Seamless. AI automatiseert leadgeneratie en helpt verkoop- en marketingprofessionals prospects te ontdekken, contactgegevens te verzamelen en sneller te bereiken.

Elk team heeft echter unieke behoeften en Seamless. AI voldoet misschien niet aan al uw behoeften. Ga op zoek naar krachtige Seamless. AI die beter bij je verkoopstrategie passen.

In deze gids geef ik je een overzicht van de beste alternatieven voor Seamless. AI alternatieven met de nadruk op tools die een nieuwe draai geven aan leadgeneratie.

wist je dat? De wereldwijde markt voor leadgeneratie zal naar verwachting 15.524,35 miljoen dollar bereiken in 2031.

ZoomInfo: Het meest geschikt voor grote ondernemingen die uitgebreide B2B-gegevens nodig hebben

Apollo. io: Het beste voor verkoopteams voor nauwkeurige targeting van leads

UpLead: Beste voor SaaS B2B-gegevens

Lusha: Het beste voor het opbouwen van lijsten met getargete prospects

Clearbit: Beste voor geavanceerde gegevensverrijking

Lead411: Het beste voor Teams die workflows willen automatiseren

Cognism: Beste voor intelligente prospectie

Nimble: Het beste voor relatiebeheer

LinkedIn Sales Navigator: Het beste voor het benutten van het professionele netwerk van LinkedIn

Hunter. io: Beste voor oplossingen voor e-mailprospectie

Snov. io: Beste voor e-mailgestuurde leadgeneratie

LeadIQ: Beste voor het stroomlijnen van leadgeneratie en -verzameling

Wat is Seamless. AI?

Seamless. AI is een AI-gestuurd leadgeneratie- en verkoopplatform dat is ontworpen om verkoopprofessionals te helpen potentiƫle klanten te vinden en met hen in contact te komen.

Het gebruikt geavanceerde algoritmen om het web te doorzoeken naar realtime gegevens over potentiƫle leads, inclusief contactgegevens, functies en bedrijfsgegevens, en synchroniseert deze rechtstreeks met CRM's zoals Salesforce en HubSpot.

Het belangrijkste voordeel? De tijdrovende onderdelen van prospectie automatiseren om sneller en nauwkeuriger contact te leggen.

Waarom kiezen voor Seamless. AI alternatieven?

Dit is waarom het onderzoeken van Seamless AI concurrenten een slimme zet kan zijn:

Kostenoverwegingen: Krijg vergelijkbare functies voor een budgetvriendelijkere prijs

Geavanceerde functies: Toegang tot diepere analyses, AI-inzichten of geavanceerde lead scoring

Gegevensnauwkeurigheid: Vind tools die zijn afgestemd op uw branche en doelgroep

Gebruiksgemak: Geniet van schonere interfaces en soepelere CRM-workflows en -integraties

āž”ļø Lees meer: Hoe AI gebruiken in verkoop (use cases & tools)

De 13 beste Seamless. AI alternatieven en concurrenten

Voordat we in de details duiken, volgt hier een kort overzicht van de beste Seamless. AI-alternatieven - met de nadruk op wat elke tool het beste doet, de belangrijkste functies en hoeveel het kost om aan de slag te gaan.

Tool Beste Gebruikssituatie Sleutelfuncties Startprijs ClickUp Projectmanagement en CRM voor verkoop ClickUp AI assistent (ClickUp Brain), CRM, Formulieren, Dashboards, Automatisering, Sjablonen Free, betaalde abonnementen vanaf $7/gebruiker/maand ZoomInfo Uitgebreide B2B database voor grote ondernemingen 70M+ kiescodes, 170M+ e-mails, SalesOS, AI e-mailscripts Aangepaste prijzen Apollo. io Precieze lead targeting voor verkoopteams AI-leadscoring, multichannel bereik, 97,5% nauwkeurigheid bij e-mails Free, betaalde abonnementen vanaf $59/gebruiker/maand UpLead SaaS B2B-gegevens met hoge nauwkeurigheid 95% nauwkeurigheid, 50+ filters, tech stack filters, real-time verificatie Gratis proefversie, betaald vanaf $99/maand Lusha Lijsten met getargete prospects in de VS/EU GDPR/CCPA-naleving, AI-aanbevelingen op basis van ICP, extensie voor Chrome Free, Betaald vanaf $49/maand Clearbit Geavanceerde gegevensverrijking en leadsegmentatie Real-time updates, dynamische formulieren, dashboards voor bezoekers NA Lead411 Werkstromen automatiseren met gegevens over de intentie van de koper Lead scoring, sales triggers, Growth Intent Data Free Proefversie, Betaald vanaf $99/gebruiker/maand Cognism Intelligente prospectie met GDPR-compliance Diamond DataĀ®, intentiesignalen, firmografische/technografische filters Aangepaste prijzen Nimble CRM gericht op relatiebeheer E-mail en sociale gegevens synchroniseren, sjablonen voor werkstromen, gedetailleerde prospectdossiers $29. 90/gebruiker/maand LinkedIn Verkoopnavigator Het professionele netwerk van LinkedIn benutten InMail, leadaanbevelingen, Relatieverkenner $99. 99/maand (Core) Hunter. io E-mailprospectie en campagne bijhouden E-mail zoeken, TechLookup, campagneanalyse Free, Betaald vanaf $34/maand Snov. io E-mailgestuurde leadgeneratie met automatisering AI e-mails, LinkedIn automatisering, druppelcampagnes, CRM integratie Proefversie, betaald vanaf $39/maand LeadIQ Stroomlijnen van leadgeneratie en verrijking Chrome extensie, AI e-mail generator, gebruiksanalyse Free, Betaald vanaf $45/gebruiker/maand

Laten we nu elk Seamless. AI in meer detail om u te helpen de beste oplossing te vinden voor uw verkoop- en marketingstrategie.

1. ClickUp (de beste voor projectmanagement en relaties met klanten)

ClickUp is een van de beste Seamless. AI alternatieven. Het is de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk die een krachtpatser is voor verkoop- en marketingteams.

Kwalificeer leads met ClickUp Formulieren

Met ClickUp Forms kun je leads vastleggen en kwalificeren in een gestructureerd, aanpasbaar format. Je kunt aangepaste formulieren maken voor klantsegmenten en automatisch antwoorden toewijzen aan relevante verkopers. Integreer formulieren voor leadkwalificatie rechtstreeks in Documenten voor naadloze marketing- en verkoophandoffs.

Kwalificeer leads door aangepaste formulieren te maken met ClickUp Forms

Bouw slimmere campagnes met ClickUp Brain

Hoewel ClickUp geen traditionele leadgeneratietool is, maken de functies van ClickUp AI, ClickUp Brain, het een game-changer voor marketing- en verkoopteams. Het helpt bij het genereren van campagne-ideeƫn, het schrijven van verkoop e-mails en het samenvatten van eerdere interacties met klanten.

Het maakt gebruik van AI om CRM- en projectgegevens te ontsluiten, zodat je hypergepersonaliseerde outreachberichten kunt maken en repetitieve Taken kunt automatiseren.

Genereer campagnekopieƫn, verkoopdocumenten of enablement documenten in seconden

Belangrijke deals, vergaderingen of taken automatisch samenvatten

Krijg frisse ideeƫn voor uw volgende strategie - allemaal van ƩƩn AI-assistent

Brainstorm over uw volgende succesvolle strategie met ClickUp Brain

Sales vergaderingen opnemen, uitschrijven en samenvatten met ClickUp AI Notetaker

De ClickUp AI Notetaker helpt verkoopteams geconcentreerd te blijven tijdens vergaderingen door gesprekken automatisch op te nemen, te transcriberen en samen te vatten.

Het is vooral handig tijdens ontdekkingsgesprekken, updates van clients of interne overdrachten, zodat je nooit belangrijke details mist. De samenvattingen bevatten belangrijke beslissingen, actie-items en follow-ups, die direct gekoppeld kunnen worden aan taken of CRM-records.

Synchroniseert aantekeningen automatisch met gerelateerde Taken en deals

Creƫert gestructureerde samenvattingen waarop je team actie kan ondernemen

Ondersteunt nauwkeurigere, consistentere communicatie in de hele pijplijn

Gebruik ClickUp Brain om gedetailleerde aantekeningen te maken en deze te verbinden met de rest van uw werk

ClickUp for Sales Teams automatiseert verkoopprocessen, visualiseert en beheert ze en houdt de voortgang van deals bij. Functies zoals chatten, opmerkingen, taken en checklists toewijzen zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Lees hier hoe ClickUp je helpt bij projectmanagement in de verkoop:

ClickUp Brain voor leadgeneratiestrategie

Creƫer gepersonaliseerde communicatie met ClickUp Brain

ClickUp Brain voor marketing- en salesteams zorgt ervoor dat al uw verkoopprocessen gestroomlijnd en efficiƫnt verlopen. Van het creƫren van outreach messaging tot het ontwerpen van workflows, het helpt bij het automatiseren van repetitieve taken die anders de tijd van je team zouden verspillen.

Het maakt ook gebruik van CRM-gegevens om gepersonaliseerde communicatie voor prospects op te stellen. Door inzichten uit eerdere interacties, verkoopactiviteiten en andere gegevens te halen, creƫert ClickUp Brain e-mails en campagnes die echt verbinding maken met leads.

En het beste deel? Het genereert direct samenvattingen, schrijft sales enablement content en stelt nieuwe ideeƫn voor de volgende campagne voor.

Centraliseer leadbeheer met ClickUp CRM

Bouw een gecentraliseerde klantendatabase met ClickUp CRM

ClickUp CRM vereenvoudigt het beheer van leads door een duidelijke weergave van de verkooppijplijn te bieden. U kunt leadstatussen bijhouden, gegevensvelden aanpassen en automatische herinneringen voor opvolging ontvangen - allemaal vanuit Ć©Ć©n plek.

Organiseer klantendatabases

Analyseer verkoopgegevens voor inzichten

Klantgerichtheid centraliseren

Pas uw pijplijn aan met aangepaste velden en bewaak de voortgang met realtime verkoopdashboards

Simpel processen met ClickUp Automatiseringen

Bouw aangepaste automatisering met ClickUp Automations

ClickUp Automatiseringen bespaart tijd door routinetaken te automatiseren, zoals het verzenden van follow-up e-mails of het bijwerken van de status van Taken. Je kunt aangepaste workflows instellen met AI die specifieke acties triggeren, waardoor lead-nurturing en taakbeheer efficiƫnter en minder handmatig worden.

Bespaar tijd met ClickUp sjablonen

ClickUp heeft een enorme opslagplaats van sjablonen, waaronder verkooprapporten en sjablonen voor verkoopplannen. Hier zijn er drie die we aanbevelen:

Sales Tracker Template : Monitor team- en individuele prestaties in realtime ClickUpSales Tracker Template: Monitor team- en individuele prestaties in realtime

Sales Plan Template : Stel doelen, ontwikkel strategieƫn en organiseer campagnes ClickUpSales Plan Template: Stel doelen, ontwikkel strategieƫn en organiseer campagnes

ClickUp CRM sjabloon: Volg leads, informatie over contactpersonen en interacties met klanten Volg leads, informatie over contactpersonen en interacties met klanten

Beste functies van ClickUp

Volg verkoopprestaties met gemak Dashboards van ClickUp . De aanpasbare dashboards bieden inzicht in sleutelgegevens, zoals voortgang van leads en verkoopopbrengsten

Integreer met meer dan 1000 tools, waaronder communicatie- en e-mailmarketingtools

Centraliseer je volledige verkoopproces in een gebruiksvriendelijk platform

Kwalificeer leads met aangepaste formulieren met ClickUp Forms

Blijf georganiseerd en blijf bovenop uw prioriteiten met ClickUp-taaken

Visualiseer leadfases en brainstorm gezamenlijk over campagnes met ClickUp Whiteboards

Gebruik Relationships om Taken, Kansen en Aantekeningen in het verkoopproces met elkaar te verbinden

Gebruik Connected Search voor elke taak, project en verbonden app om alles over je klanten te weten te komen

Stel verkoopdoelen in en houd deze bij met ClickUp Goals om binnen het hele team op Ć©Ć©n lijn te blijven

Maak indrukwekkende verkoopdemovideo's met transcripties met ClickUp Clips

ClickUp beperkingen

Steile leercurve

Biedt geen databases met leadcontacten (gebruik met tools voor leadgeneratie)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

Business: $12/gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp AI Notetaker: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is wat Max Segal, Computer and Information Systems Manager bij XYZ, te zeggen heeft over ClickUp:

*Het automatisch aanmaken van taken op basis van e-mailadressen uit mappen en de integratie met Slack van het bedrijf heeft een enorm verschil gemaakt in de efficiƫntie van de werkstroom!

Lees meer: Free Sales Report Templates (dagelijks, wekelijks, maandelijks)

2. ZoomInfo (het beste voor grote ondernemingen die uitgebreide B2B-gegevens nodig hebben)

via ZoomInfo

ZoomInfo is een van de meest uitgebreide Seamless. AI alternatieven. De database bevat meer dan 70 miljoen directe telefoonnummers en 170 miljoen geverifieerde e-mailadressen.

De software ondersteunt marketingcampagnes en optimaliseert verkooppijplijnen. De SalesOS functie, vol met firmografische, technografische en intentiedata, maakt verbindingen met prospects slimmer.

ZoomInfo Copilot geeft je ook het AI-voordeel met interactieve samenvattingen van chatten en e-mails met AI-script om betere leadaanbevelingen te krijgen.

ZoomInfo beste functies

Evalueer interacties via verschillende kanalen om klanten beter te converteren met Chorus

Toegang tot een uitgebreide database met informatie

Websitebezoekers bijhouden om verbinding te maken met besluitvormers

Integreert met populaire verkoop- en marketingtools

ZoomInfo limieten

Veel gebruikers hebben geklaagd over onnauwkeurige en verouderde gegevens

ZoomInfo prijzen

Verkoop: Aangepaste prijzen

ZoomInfo beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (200+ beoordelingen)

āž”ļø Lees meer: Hoe schrijf je OKR's voor verkoop (voorbeelden + sjablonen)?

3. Apollo. io (Beste voor verkoopteams voor nauwkeurige targeting van leads)

Apollo. io is een veelzijdig sales intelligence platform dat leadgeneratie, multi-channel outreach en deal management combineert in Ć©Ć©n krachtige tool. De database bevat meer dan 210 miljoen professionele contacten en meer dan 35 miljoen bedrijfsprofielen.

De aanpasbare AI-functie voor het scoren van leads wijst bovendien prospects met een hoge conversieratio aan met behulp van succesgeschiedenis en parameters zoals criteria, wegingen en variabelen.

Apollo. io biedt ook de tools om outreach te personaliseren, communicatie te automatiseren en resultaten bij te houden.

Apollo. io beste functies

Ontvang 97. 5% nauwkeurigheid van e-mail

Onderzoek prospects beter en personaliseer e-mail met behulp van Apollo's AI

Pas outreach aan op basis van het type lead met voorwaardelijke logica

Apollo. io limieten

Sommige gebruikers hebben melding gemaakt van verouderde geverifieerde e-mailadressen

Veel gebruikers vonden klantenservice ook moeilijk te bereiken

Apollo. io prijzen

Gratis

Basis: $59/maand per gebruiker

Professioneel: $99/maand per gebruiker

Organisatie: $149/maand per gebruiker

Apollo. io beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (300+ beoordelingen)

Dit is wat een gebruiker van G2 te zeggen heeft over Apollo. io:

Apollo. io biedt zeer nauwkeurige en up-to-date contactgegevens, inclusief e-mailadressen en telefoonnummers, die ongelooflijk handig zijn om mensen te bereiken die ik nog niet kende. De UI is heel eenvoudig en biedt toegang tot elke optie.

4. UpLead (Beste voor SaaS B2B-gegevens)

via UpLead

UpLead benadert B2B-prospectie doelgericht en biedt een gecureerde database van meer dan 160 miljoen professionele contacten en meer dan 16 miljoen bedrijfsprofielen met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 95% van de gegevens.

Hoewel de database kleiner is dan die van sommige concurrenten van Seamless. AI concurrenten, maar kwaliteit gaat boven kwantiteit.

Een opvallende functie is de focus op technologische inzichten. Hiermee kun je naar bedrijven zoeken op basis van hun tech stack, ideaal voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in specifieke tools of services.

UpLead beste functies

Ontvang 24/7 klantenservice van menselijke agenten

Verifieer je gegevens in realtime met e-mail verificatie

Gebruik 50+ zoekfilters om contacten te krijgen die overeenkomen met je buyer persona

Integreer met CRM en tools voor verkoopautomatisering zoals HubSpot, Salesforce, enz.

UpLead limieten

Functies zoals intentiegegevens en informatie over concurrenten zijn alleen beschikbaar op dure abonnementen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

UpLead prijzen

Gratis proefversie (gedurende 7 dagen)

Essentials: $99 per maand (voor 170 kredieten)

Plus: $199 per maand (voor 400 kredieten)

Professioneel: Aangepaste prijzen

UpLead beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (70+ beoordelingen)

šŸ’” Pro Tip: Wil je een succesvol klanttraject creĆ«ren voor bedrijfsgroei? Bekijk deze gratis sjablonen om het klanttraject in kaart te brengen en zo een geweldige klantervaring gedurende de hele levenscyclus te garanderen.

5. Lusha (Beste voor het samenstellen van lijsten met target prospects)

via Lusha

Lusha is een goede keuze voor B2B teams die zich richten op de Amerikaanse en Europese markt. Een van de opvallende functies is de focus op compliance: Lusha zorgt ervoor dat alle gegevens voldoen aan GDPR, CCPA en ISO 27701.

Een andere geweldige functie is de AI-gestuurde leadzoeker. Deze biedt aanbevelingen op maat op basis van je ideale klantprofiel (ICP), waardoor prospectie slimmer en efficiƫnter wordt.

Lusha beste functies

Ontvang prospectactiviteitenwaarschuwingen wanneer uw prospects een relevante wijziging aanbrengen

Gebruik geavanceerde zoekfilters, zoals financiering en technologie, en intentiescores om bedrijven met interesse te vinden

Haal gevalideerde contactgegevens rechtstreeks van verschillende platforms met behulp van extensies voor Chrome en Firefox

Lusha limieten

B2B-gegevens zijn alleen gericht op Europese en Amerikaanse markten

Gegevensnauwkeurigheid is lager dan bij sommige andere tools

Lusha prijzen

Gratis voor Ć©Ć©n zetel

Pro : $49/maand (voor drie zetels)

Premium : $99/maand (voor vijf zetels)

Schaal: Aangepaste prijzen

Lusha beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 0/5 (300+ beoordelingen)

Laten we eens kijken waarom gebruikers van G2 Lusha als de beste lead-finder tool beschouwen:

Verbazingwekkende tool om leads te vinden en contact op te nemen met directe prospects om ze op Demonstratie te krijgen.

6. Clearbit (Beste voor geavanceerde gegevensverrijking)

via Clearbit

Clearbit is meer dan een tool voor gegevensverrijking. In combinatie met HubSpot is het een solide keuze voor het stroomlijnen van leadbeheer en verkoopprocessen.

Dit Seamless. AI-alternatief helpt bedrijven hun realtime records te verbeteren voor nauwkeurige, bruikbare informatie om datagestuurde beslissingen te nemen.

De slimme lijsten en AI-gestuurde aanbevelingen stellen teams in staat om gekwalificeerde leads nauwkeurig te prioriteren en te segmenteren, waardoor prospectie wordt vereenvoudigd en conversiepercentages worden verbeterd.

De beste functies

Naadloze integratie met platforms zoals Marketo en Salesforce

Controleer alleen de noodzakelijke velden en elimineer niet-beschikbare waarden met de functie Dynamisch verkorten van formulieren

Markeer bedrijven die overeenkomen met uw ICP op het bezoekersdashboard

Beperkingen

Steile leercurve

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de klantenservice

Clearbit prijzen

NA

Clearbit beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (30+ beoordelingen)

šŸ“®ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals is voornamelijk afhankelijk van AI voor Taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals kalenders, to-do lijsten of e-mail apps. Met ClickUp stuurt dezelfde AI uw e-mail of andere communicatieworkflows, agenda, taken en documentatie aan. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag? ClickUp Brain doorzoekt uw werkruimte en vertelt u precies wat er op uw bordje ligt op basis van urgentie en belangrijkheid. ClickUp voegt 5+ apps samen in Ć©Ć©n super app!

7. Lead411 (Beste voor teams die werkstromen willen automatiseren)

via Lead411

Lead411 helpt bedrijven bij het vinden, verbinden en binden van hun ideale B2B-prospects. De provider van gegevens biedt een Cadence functie die je team nuttig kan vinden.

De functie vereenvoudigt verkoopautomatisering door je 'als dit, dan dat'-workflows te laten maken, zoals het triggeren van een e-mail op basis van marktactiviteit. Het is een slimme manier om voorop te blijven lopen zonder elke beweging voortdurend te controleren.

Lead411 beste functies

Bepaal de beslissers binnen uw target organisaties met behulp van gegevens over de intentie van kopers

Gebruik Growth Intent Data om informatie te krijgen over bedrijven die actief groeien en services toevoegen

Krijg toegang tot de snelst groeiende bedrijven met lead score

Lead411 limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over problemen met filteren

Intentgegevens zijn alleen beschikbaar op jaarabonnementen

Lead411 prijzen

Gratis Proefversie voor 7 dagen

Basic Plus Unlimited : $99/maand per gebruiker

Enterprise beperkt: Aangepaste prijzen

Lead411 beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (60+ beoordelingen)

Laten we eens kijken waarom deze gebruiker van G2 Lead411 het beste vindt voor B2B-contact:

Ik ben Lead 411 gaan gebruiken voor B2B-contacten en op de een of andere manier zie ik de resultaten. Het is nog te vroeg om iets te beslissen, maar ja, ik kreeg een beter aanbod dan ergens anders met Lead411.

8. Cognism (Beste voor intelligente prospectie)

via Cognism

Cognism is een B2B sales intelligence platform dat nauwkeurige, GDPR-compliant contactgegevens biedt. Met toegang tot meer dan 400 miljoen professionele contactpersonen en 10 miljoen bedrijfsprofielen in EMEA, NAM en APAC is het een sterke optie voor wereldwijde prospectie-inspanningen.

Wat Cognism onderscheidt van andere Seamless. AI concurrenten is de Diamond DataĀ® functie, die geverifieerde direct dials biedt met AI en handmatige controles voor een hogere nauwkeurigheid.

Een ander sterk punt is het gebruik van contextuele gegevens, zoals intentiesignalen en triggers voor verkoop, om leads te identificeren die al interesse tonen in je aanbod.

Herkenning beste functies

Geef prioriteit aan contacten die het meest waarschijnlijk converteren met intent-signalen en triggers voor verkoop

Snel lijsten samenstellen van target leads met nauwkeurige contactgegevens

Krijg toegang tot geavanceerde verkoopinformatie, inclusief wanneer er geweldige accounts beschikbaar zijn en wat je moet zeggen

Combineer bedrijfsgegevens, technografische gegevens en signalen van kopersintentie

Gebruik AI search voor snellere resultaten en efficiƫntere workflows

Herkenning limieten

De prijs is duur voor kleine bedrijven

Sommige mensen hebben continue upsell-pogingen gerapporteerd

Cognism prijzen

Aangepaste prijzen

Cognism beoordelingen en reviews

G2: 4. 6/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (160+ beoordelingen)

9. Nimble (Beste voor relatiebeheer)

via Nimble

Nimble is een relatiegericht CRM dat het beheren van verbindingen met prospects en klanten vereenvoudigt. Het verzamelt en actualiseert bedrijfs- en contactgegevens van e-mail, sociale media en websites, zodat de gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

Je zult het geweldig vinden hoe Nimble naadloos integreert met tools van Microsoft en Google. Of je nu je inbox beheert of taken organiseert, Nimble past precies in je werkstroom.

Nimble beste functies

Werkstromen aanpassen met sjablonen en automatisering om de efficiƫntie te verhogen

Leg leads vast met aangepaste formulieren

Krijg gedetailleerde dossiers en verkoopinformatie over uw prospects

Nimble limieten

Biedt beperkte functies vergeleken met sommige grotere CRM's

Mogelijk niet geschikt voor grote organisaties met complexe verkoopprocessen

Nimble pricing

$29. 90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (1.800+ beoordelingen)

Lees hier waarom een gebruiker van G2 Nimble van onschatbare waarde vindt voor zijn bedrijf:

Nimble geeft me een compleet beeld van mijn clients, prospects, leads en deals, allemaal op Ć©Ć©n plek. Geen rommelige spreadsheets meer, alles wat ik moet zien staat hier en het is absoluut van onschatbare waarde voor mijn bedrijf.

10. LinkedIn Sales Navigator (het beste voor het benutten van het professionele netwerk van LinkedIn)

via LinkedIn Verkoopnavigator

LinkedIn Sales Navigator is perfect voor het vinden van en verbinding maken met leads van hoge waarde, door gebruik te maken van LinkedIn's schat aan professionals en bedrijven.

De geavanceerde zoekfuncties zijn perfect voor verkoopprofessionals. Je kunt filteren op functietitel, grootte van het bedrijf, branche, locatie en carriĆØregeschiedenis. Deze fijnmazige aanpak zorgt ervoor dat uw lijsten met leads zowel relevant als nauwkeurig zijn.

LinkedIn is ook van plan om AI-functies toe te voegen voor betere leadgeneratie. Deze omvatten Lead Finder, Message Assist en Lead IQ om het vinden van leads te automatiseren, gepersonaliseerde concepten te maken en sleutelinzichten over leads samen te vatten.

LinkedIn Sales Navigator beste functies

InMail communicatie inschakelen

Visualiseer je sleutelpartners met behulp van kaarten van relaties

Identificeer de beste paden naar je targets met leadaanbevelingen

Gebruik Relationships Explorer om verborgen verbindingen te vinden met accounts die je target

LinkedIn Sales Navigator limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de kwaliteit van de zoekresultaten

Sommige gebruikers vonden de interface een beetje onhandig

LinkedIn Sales Navigator prijzen

Core: $99. 99 per maand

Geavanceerd: 179,99 dollar per maand

Geavanceerd Plus: Aangepaste prijzen

LinkedIn Sales Navigator beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (1.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (150+ beoordelingen)

šŸ” Did You Know? Volgens LinkedIn hebben bedrijven als Hyland Software de tijd van hun verkoopproces teruggebracht van 30% tot maar liefst 60%, dankzij de kracht van Sales Navigator!

11. Hunter. io (Beste voor oplossingen voor e-mailprospectie)

Hunter. io is een gestroomlijnde tool voor het vinden en bereiken van e-mail, gebouwd voor precisie en eenvoud. Het voldoet aan de GDPR- en CCPA-normen, zodat je de privacyregels niet overtreedt.

Een opvallende functie is de manier waarop e-mail wordt gevonden. U kunt zoeken op domein en individuele namen of e-mailadressen rechtstreeks verifiƫren. Dit maakt het gemakkelijk om uw prospectie-inspanningen af te stemmen op uw ideale klantprofiel (ICP).

Hunter. io gaat ook verder dan het vinden van e-mail met functies zoals campagnebeheer en het bijhouden van e-mails.

Hunter. io beste functies

Gebruik Domein zoeken om de beste verbinding te vinden met uw prospects

Ontvang nauwkeurige en accurate rapportages van uw campagneprestaties

Krijg toegang tot de meest waardevolle prospects met ingebouwde gegevensfilters voor kopersintentie

Zoek bedrijven op basis van de technologiestacks die ze gebruiken met TechLookup

Hunter. io limieten

Tools voor verkoopprospectie beperkt

Hunter. io prijzen

Gratis

Starter: $34/maand

Groei: $104/maand

Schaal: $209/maand

Hunter. io beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (600+ beoordelingen)

Een gebruiker van G2 maakt graag gebruik van Hunter. io vanwege de betrouwbare, gebruiksvriendelijke interface:

Ik hou ervan hoe makkelijk de tool te navigeren is. De duidelijke gebruikersinterface maakt het gemakkelijk om e-mailadressen te vinden voor LinkedIn verbindingen... Ik hou ook van de mogelijkheid om al je leads in Ć©Ć©n lijst op te slaan. Dat maakt het gemakkelijk om de verzamelde gegevens te bekijken.

12. Snov. io (Beste voor leadgeneratie via e-mail)

Snov. io is een dynamisch platform voor e-mailprospectie en projectmanagement voor verkoop, speciaal voor bedrijven die voor het genereren van leads sterk afhankelijk zijn van e-mail. De robuuste database met GDPR-conforme e-mailadressen heeft een indrukwekkende nauwkeurigheid van 98%.

Met Snov. io kunt u zoekopdrachten verfijnen op basis van branche, grootte van het bedrijf en locatie. Het is alsof je een radar hebt om je te helpen snel de perfecte prospects te vinden! Naast prospectie via e-mail biedt Snov. io functies zoals drip-campagnes, bijhouden van e-mails en CRM-integratie.

Snov. io beste functies

Gebruik AI gesprekgenerator en sjabloon-specifieke opwarming om de bezorgbaarheid van e-mail te verbeteren

Combineer e-mail en LinkedIn touchpoints om de betrokkenheid bij leads te vergroten

Gebruik E-mail Finder om e-mails te vinden op domein en bedrijf

LinkedIn SSI score verhogen en dagelijkse activiteiten beheren met LinkedIn Automatisering

Snov. io limieten

Sommige gebruikers hadden problemen met de nauwkeurigheid van e-mails

Sommige gebruikers vonden de interface overweldigend

Snov. io prijzen

Proefversie

Starter: $39/maand

Pro: Vanaf $99/maand

Snov. io beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

13. LeadIQ (Beste voor het stroomlijnen van leadgeneratie en -verzameling)

via LeadIQ

De lijst met Seamless. AI af met LeadIQ. Het is ontworpen om verkoopteams te helpen hun bereik te vergroten door prospectprofielen te ontdekken en te verrijken.

Het vermogen om snel de juiste contacten te identificeren en gemakkelijk bij te houden is erg nuttig. Bovendien integreert LeadIQ naadloos met populaire CRM's, wat de overdracht van verrijkte profielen naar uw verkooppijplijn vereenvoudigt.

LeadIQ beste functies

Combineer realtime gegevensvastlegging en het bijhouden van bruikbare signalen

Gebruik Scribe, de AI-generator voor e-mails van LeadIQ, voor het opstellen van gepersonaliseerde berichten

Krijg gebruiksanalyses om je team te beheren en te controleren

LeadIQ limieten

Sommige gebruikers hebben gevraagd om meer geavanceerde functies

Steile leercurve

LeadIQ prijzen

Gratis

Essential: $45/maand per gebruiker

Pro: $89/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

LeadIQ beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (20+ beoordelingen)

Laten we eens kijken waarom deze gebruiker van G2 de voorkeur geeft aan LeadIQ voor verkoop:

Het is heel gemakkelijk om geverifieerde e-mails/celnummers van contactpersonen van LinkedIn op te halen en de pop-up extensie voor Chrome is gemakkelijk te gebruiken.

Speciale vermeldingen UpLead: Verhoogt leadgeneratie met geverifieerde contacten en geavanceerde filtering

Kaspr: Stroomlijnt leadgeneratie met geverifieerde contacten en automatisering

RocketReach: Verbetert leadgeneratie met nauwkeurige contacten en CRM-integratie

Maak uw verkoop- en marketinginspanningen krachtiger met ClickUp

De Seamless. AI alternatieven die we hier hebben onderzocht bieden meer dan leadgeneratie: ze stimuleren rollen en marketinginspanningen met automatisering, AI-gedreven inzichten en naadloze integraties.

Of je nu werkstromen wilt stroomlijnen, leads wilt koesteren of de betrokkenheid wilt verbeteren, elke tool heeft zijn sterke punten.

Maar als het aankomt op een uitgebreid platform dat productiviteit kan verhogen en je hele proces kan vereenvoudigen, is ClickUp de duidelijke winnaar.

Met krachtige CRM-functies, AI-gestuurde workflows en tools voor verkoop- en marketingteams heeft ClickUp alles wat u nodig hebt om uw strategieĆ«n te verbeteren en resultaten te behalen. šŸ™Œ

Meld je vandaag nog gratis aan!