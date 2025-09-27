Top 10 AI-spraakrecorders voor transcriptie en contentaanmaak

Heb je ooit een briljant idee gehad dat je kwijtgeraakt bent voordat je het kon opschrijven? Of heb je moeite om je aantekeningen bij te houden tijdens vergaderingen of brainstormsessies?

AI-spraakrecorders helpen je gemakkelijk uit deze sleur.

AI-spraakrecorders doen meer dan alleen je stem opnemen: ze genereren transcripties, ordenen content, verbeteren de geluidskwaliteit en integreren met je werkstroom. Of je nu een maker, student of zakelijke professional bent die op zoek is naar mogelijkheden, wij hebben 10 AI-spraakopnametools die je leven eenvoudiger maken. ✨

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn enkele van de beste AI-voicerecorders op de markt: ClickUp (Beste AI-aangedreven contentaanmaak en werkstroombeheer)

Otter.ai (Het beste voor realtime transcriptie van online/offline vergaderingen)

Descript (Het beste voor uitgebreide audio- en video-bewerking)

Movavi (Het meest geschikt voor trainingsvideo's en tutorials)

Rev Voice Recorder (Het beste voor door mensen gemaakte transcripties)

Temi (Het beste voor snelle en betaalbare transcripties)

Krisp (Het beste voor ruisonderdrukking en heldere communicatie)

Smart Voice Recorder (Het beste voor audio-opnames van hoge kwaliteit)

Say&Go (Het beste voor snelle spraakantekeningen onderweg)

Notta (Het beste voor realtime transcriptie en documentatie)

Waar moet je op letten bij een AI-voicerecorder?

Bij de selectie van een AI-aangedreven audio-opnametool zijn de volgende functies belangrijk:

Nauwkeurige AI-transcriptie : Kies voor een opnametool die ook dienst doet als : Kies voor een opnametool die ook dienst doet als AI-transcriptietool en realtime of vrijwel onmiddellijke transcripties met hoge precisie biedt, vooral bij het opnemen van vergaderingen met meerdere deelnemers

Ruisonderdrukking : Kies een recorder die ongewenste achtergrondruis verwijdert om de geluidskwaliteit te verbeteren. Dit is vooral handig als je opnames maakt in drukke omgevingen of buiten.

Aanpasbare bestandsformaten : Kies voor compatibiliteit met verschillende platforms een AI-spraakrecorder waarmee je audio- en transcriptiebestanden kunt opslaan en exporteren in verschillende formaten, zoals MP3, WAV, TXT, Docx, enz.

Cloudintegratie : Een app voor spraakopnames die een back-up maakt van al je opnames en transcripties in de cloud is handig. Extra punten als deze automatisch synchroniseert, zodat ze op alle apparaten toegankelijk zijn

Doorzoekbare transcripties : Wilt u tijd besparen bij het doornemen van transcripties? Zoek dan naar tools voor audio-opnames die doorzoekbare transcripties genereren. Hiermee kunt u binnen de tekst zoeken op trefwoorden

Meertalige ondersteuning : Kies voor een AI-opnametool dat meerdere talen en vertalingen ondersteunt. Dit is handig als je een internationaal personeelsbestand of klantenbestand hebt

Regeling van de afspeelsnelheid: Als je audioclips wilt versnellen of vertragen tijdens het terugluisteren van lange opnames, kies dan voor een AI-spraakrecorder met de functie voor het regelen van de afspeelsnelheid

De 10 beste AI-voicerecorders

Hier is onze lijst met de 10 beste AI-voicerecorders die je zeker moet proberen:

1. ClickUp (Beste AI-aangedreven contentaanmaak en werkstroombeheer)

Neem spraak en video op in ClickUp Neem moeiteloos je scherm, webcamvideo en audio op met ClickUp Clips

ClickUp is een krachtige alles-in-één-app voor werk die ook fungeert als veelzijdige zakelijke communicatiesoftware op basis van AI. Of je nu op zoek bent naar contentcreatie of samenwerking, ClickUp voldoet aan al je eisen.

Als je een AI-voicerecorder nodig hebt, kun je ClickUp Clips gebruiken om audio en video op te nemen, op te slaan en te delen. Je kunt Voice Clips ook gebruiken in Taak-commentaren en audiobestanden naar je team sturen, zowel binnen als buiten ClickUp. Druk gewoon op de opnameknop en laat ClickUp de rest doen.

Leg je gedachten vast, deel updates of maak uitgebreide productdemonstraties met de Clip-schermrecorder. Bekijk deze korte uitlegvideo om er alles uit te halen!

Als aanvulling op Clips heb je ook ClickUp Brain, de eigen AI van ClickUp. Deze transcribeert spraak- en video-opnames automatisch, zodat je publiek de content sneller kan doorlezen.

Transcribeer audio en video's in realtime met ClickUp Brain

Het maakt ook een samenvatting als je belangrijke actiepunten uit transcripties wilt halen.

Met ClickUp Brain MAX, de zelfstandige desktop-app van ClickUp, gaat transcriptie een stapje verder! De spraak-naar-tekst-functie van Brain MAX verandert de manier waarop je werkt door je gedachten, ideeën of instructies uit te spreken in plaats van ze uit te typen. Of je nu aantekeningen van vergaderingen vastlegt, takenlijsten maakt, e-mails opstelt of brainstormt over projectideeën, je hoeft alleen maar te praten en Brain MAX transcribeert en organiseert je woorden direct.

Al deze functies, in combinatie met het gebruiksgemak van ClickUp, maken het tot een van de beste AI-spraakrecordertools op de markt.

Ontvang geautomatiseerde notities over vergaderingen, transcripties en samenvattingen met ClickUp AI Notetaker

Naast deze mogelijkheden is de AI Notetaker van ClickUp de perfecte metgezel voor je vergaderingen. Het genereert in realtime duidelijke, doorzoekbare transcripties en markeert belangrijke punten, beslissingen en actiepunten in je vergadernotities. Dankzij de ingebouwde integratie met je taken en werkstroom kun je inzichten direct omzetten in actie, zonder ook maar iets te missen.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp Brain om specifieke informatie in transcripties te zoeken en bruikbare inzichten te verkrijgen uit de content van je werkruimte

Neem video's op, sla ze op en deel ze met belanghebbenden via ClickUp Clips. Creëer een gecentraliseerde opslagplaats voor video's met Clips Hub

Voeg clips en spraakopnames toe aan ClickUp-taken om de context te behouden en te verbeteren

Krijg toegang tot aanpasbare sjablonen voor het beheren van voice-overscripts en productieschema's

📮 ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de benodigde context te krijgen. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain aan je zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit je werkruimte, en ClickUp Brain haalt de informatie op uit je werkruimte en/of gekoppelde apps van derden!

Limieten van ClickUp

Een steile leercurve voor mensen die niet technisch onderlegd zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Het organiseren van het werk en de werklast was vroeger niet eenvoudig. CU helpt me om onze ideeën en werklast te organiseren, taken aan mensen toe te wijzen, bestanden op één plek te bewaren en alles uit elke ruimte met iedereen te delen. De schermopnamefuncties zijn een geweldige vervanging voor Loom.

2. Otter.ai (Het beste voor realtime transcriptie van online/offline vergaderingen)

Otter.ai is geavanceerde, door AI aangestuurde spraak-naar-tekstsoftware en een tool voor spraakopnames. Het neemt gesprekken automatisch op, transcribeert ze en vat ze in realtime samen, waardoor het een onmisbare oplossing is voor het opnemen van vergaderingen, lezingen en interviews.

Het platform integreert naadloos met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, waardoor automatische transcriptie van virtuele vergaderingen mogelijk is, inclusief sprekersidentificatie, tijdstempels en gemarkeerde trefwoorden. Met behulp van AI zorgt Otter.ai ervoor dat gebruikers transcripties eenvoudig kunnen doorzoeken, bewerken en delen, waardoor het maken van aantekeningen efficiënter en bruikbaarder wordt.

De beste functies van Otter.ai

Genereer automatische transcripties tijdens live gesprekken of via het afspelen van audio

Geef in realtime commentaar op transcripties en voer er bewerkingen uit via samenwerkingsfuncties

Maak het platform aangepast met branchespecifieke woordenschat, voor een grotere nauwkeurigheid bij transcripties

Gebruik Otter Pilot, de AI-assistent van Otter, om direct inzicht te krijgen

Limieten van Otter.ai

De opnamemodus vereist een stabiele en continue internetverbinding voor live transcriptie

De nauwkeurigheid heeft een limiet bij audiobestanden met accenten of achtergrondgeluiden

Prijzen van Otter.ai

Basis

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business : $ 30 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2 : 4,4/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

💡Pro-tip: Leg je gedachten direct vast met spraak-naar-tekst-technologie. Met een betrouwbare spraak-naar-tekst-app kun je ideeën direct opnemen, zodat geen enkel goed idee verloren gaat. Het is perfect voor brainstormen, aantekeningen maken en productiviteit onderweg!

3. Descript (Het beste voor uitgebreide audio- en video-bewerking)

via Descript

Descript is een innovatieve, door AI aangestuurde tool voor audio- en video-bewerking die geavanceerde bewerkingsmogelijkheden combineert met gebruiksvriendelijke tools, waardoor het een ideale AI-tool is voor podcasters en contentmakers. Het is niets minder dan een professionele studio waar gebruikers media kunnen opnemen of uploaden, waarna Descript de audiobestanden automatisch naar tekst transcribeert, wat intuïtieve tekstgebaseerde bewerking mogelijk maakt.

Dankzij de Regenerate-technologie kun je levensechte voice-overs maken, terwijl de automatische transcriptie de werkstroom vereenvoudigt voor makers die aan podcasts, video's of presentaties werken.

Bovendien verbetert de AI van Descript de geluidskwaliteit door achtergrondgeluiden te verminderen en de helderheid te verbeteren, wat resulteert in geluid van professionele kwaliteit.

De beste functies van Descript

Detecteer en verwijder automatisch stopwoorden, waardoor onvloeiendheden zoals 'um' en 'uh' uit opnames worden geëlimineerd

Neem video's op en voer bewerkingen uit met de ingebouwde functies voor schermopname

Maak audiogrammen om podcasts of audiofragmenten op sociale media te promoten

Werk samen met teams door projecten en feedback rechtstreeks in de app te delen

Limieten van Descript

Af en toe bugs bij het synchroniseren van de audio tijdens de video-bewerking

Een steile leercurve voor beginners die niet bekend zijn met geavanceerde audiobewerking

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist : $19 per persoon/maand

Maker : $35 per persoon/maand

Business : $ 50 per persoon/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2 : 4,6/5 (meer dan 770 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Descript is een echte gamechanger voor iedereen die zijn audio- en video-bewerkingsproces wil stroomlijnen – vooral voor beginners. Het heeft geweldige functies zoals automatische transcriptie, schermopname en tekstgebaseerde bewerking.

🔎 Wist je dat? Er zijn wereldwijd meer dan 546 miljoen podcastluisteraars!

4. Movavi (Het beste voor trainingsvideo's en tutorials)

via Movavi

Of je nu bedrijfspresentaties of instructievideo's en tutorials maakt, met de multimediasoftwaresuite van Movavi kun je professionele en boeiende content creëren.

Movavi biedt krachtige, AI-aangedreven functies voor het opnemen en uitvoeren van bewerkingen aan de spraak, geschikt voor zowel beginnende als professionele gebruikers. Dankzij de intuïtieve interface kunnen gebruikers eenvoudig audiotracks opnemen, bewerken en verbeteren, waardoor het ideaal is voor het maken van voice-overs, podcasts en andere audioprojecten.

En wat meer is? Met de schermrecorder kunt u activiteiten op het scherm vastleggen en bewerken met tools zoals annotaties, effecten en overgangen. De AI-gestuurde functies van de software, zoals ruisonderdrukking en achtergrondverwijdering, zorgen voor een hoogwaardige audio-uitvoer door ongewenste geluiden en afleidingen te minimaliseren.

De beste functies van Movavi

Synchroniseer audio met bewegende objecten in je video's

Voeg ondertitels en bijschriften toe aan je video's voor een betere toegankelijkheid

Gebruik de ingebouwde schermopnamefunctie om activiteiten op het scherm direct vast te leggen

Krijg toegang tot kant-en-klare sjablonen voor snelle video-productie

Limieten van Movavi

Meer gericht op video-bewerking dan op audio-opname

Watermerk op exporten tijdens de gratis proefversie, tenzij je een upgrade naar een betaald abonnement uitvoert

Prijzen van Movavi

Video editor : $19,95

Video Editor Plus : $ 222,95

Video Suite Plus : $ 250,95

Unlimited : $ 849,15

Business licentie: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Movavi

G2 : 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1050 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Movavi?

Het helpt bij het converteren van audio- en videobestanden, er zijn veel conversieopties en de prijs is heel redelijk voor zulke goede software. De geluidskwaliteit is uitstekend.

5. Rev Voice Recorder (het beste voor door mensen gemaakte transcripties)

via Rev

Op zoek naar meer dan zomaar een spraakrecorder? Wat dacht je van een apparaat dat hoogwaardige audio- en spraakopnames combineert met transcripties die tot 99% nauwkeurig zijn?

Rev Voice Recorder is een AI-ondersteunde applicatie waarmee je kristalheldere audio kunt opnemen terwijl ongewenste achtergrondgeluiden worden weggefilterd, en die realtime transcriptiediensten biedt, zowel door mensen als door software.

Het ondersteunt verschillende audioformaten, wat bijdraagt aan de veelzijdigheid. Bovendien zorgt de gebruiksvriendelijke interface voor een soepele navigatie, waardoor gebruikers moeiteloos audiobestanden kunnen opnemen, doorwerken en delen.

De beste functies van Rev Voice Recorder

Integreer met verschillende platforms, waardoor delen en samenwerken tussen apparaten eenvoudig wordt

Kies tussen door AI en door mensen gegenereerde transcripties

Organiseer opnames met krachtige functies voor bestandsbeheer

Deel en bewerk opnames om de audio te optimaliseren vóór de transcriptie

Limieten van Rev Voice Recorder

Kan moeite hebben met het nauwkeurig transcriberen van sprekers met een sterk accent of dialect, wat kan leiden tot mogelijke fouten

Ontbreekt ingebouwde samenwerkingstools voor het delen van feedback

Prijzen van Rev Voice Recorder

De online recorder is gratis te gebruiken. De kosten voor transcriptie zijn als volgt:

Transcriptie door mensen : $ 1,99 per minuut

AI-transcriptie: $ 0,25 per minuut

Beoordelingen en recensies van Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Gemiddeld typt een transcribent maar liefst 50 woorden per minuut!

6. Temi (Het beste voor snelle en betaalbare transcripties)

via Temi

Temi is een door AI aangestuurde transcriptietool die audio en video eenvoudig omzet in tekst. Interessant is dat het bovenliggende bedrijf Rev is. Het platform richt zich op nauwkeurigheid in combinatie met betaalbaarheid, waardoor het een geweldige tool is voor iedereen die betrouwbare transcripties nodig heeft ter aanvulling op zijn of haar communicatiestrategieën.

Genereer, voer bewerkingen uit en exporteer snel transcripties; markeer belangrijke momenten; of zet audio- en video-content om in tekst met Temi.

De beste functie van Temi

Ontvang snelle AI-transcripties in slechts 5 minuten voor de meeste bestanden

Profiteer van sprekersherkenning voor een duidelijkere indeling van gesprekken in een groepsinstelling

Werk aan bewerkbare transcripties met ingebouwde tools voor correctie, aangepaste aanpassingen en samenvatting

Voeg tijdstempels toe voor een vlottere navigatie door transcripties

Limieten van Temi

De prestaties nemen af bij audioclips met achtergrondgeluiden of een sterk accent

Ondersteunt geen teamsamenwerking

Prijzen van Temi

De eerste 45 minuten gratis, daarna $ 0,25 per audiominuut

Beoordelingen en recensies van Temi

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Krisp (Het beste voor ruisonderdrukking en heldere communicatie)

via Krisp

Als je ooit hebt gewenst dat je online vergaderingen niet klonken als een bouwplaats of een orkest in een koffiebar, dan is Krisp de AI-aangedreven oplossing die je audio helder en gratis van afleidingen houdt.

De geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie zorgt voor helder geluid door ongewenste geluiden uit zowel inkomende als uitgaande streams weg te filteren. Zo verloopt de communicatie zoals gepland en klinkt je audiocontent (denk aan podcasts of lezingen) helder en professioneel , ongeacht de omgeving.

Naast ruisonderdrukking biedt Krisp een AI-vergaderassistent die zorgt voor realtime transcriptie en geautomatiseerde vergaderopnames. De opnames en transcripties zijn gemakkelijk toegankelijk en deelbaar, wat efficiënte samenwerking bevordert en teamleden helpt om eenvoudig toegang te krijgen tot belangrijke informatie.

De beste functies van Krisp

Pas accenten in realtime aan en neutraliseer ze voor duidelijkere communicatie tussen personen met verschillende taalkundige achtergronden

Naadloos te integreren met tal van communicatieplatforms, waaronder Zoom, Microsoft Teams en Slack

Demp het geluid van andere deelnemers tijdens vergaderingen voor meer focus

Gebruik analyses om de prestaties van vergaderingen en de spreektijd bij te houden

Limieten van Krisp

Overmatige verwerking kan de geluidskwaliteit mogelijk verslechteren

Vereist een stabiele en continue internetverbinding voor realtime ruisonderdrukking

Prijzen van Krisp

Free

Pro : $16

Business: $30

Beoordelingen en recensies van Krisp

G2 : 4,7/5 (meer dan 560 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Krisp?

Als projectmanager had ik altijd moeite met het schrijven van gedetailleerde notulen van vergaderingen. Ik heb er een hekel aan! Daarom deed ik het uiteindelijk helemaal niet meer… (ja, ik ben schuldig, want het is een vreselijke gewoonte) Maar KRISP heeft alles veranderd! (letterlijk) Ik ben nu weer begonnen met het maken van notulen voor mijn projecten… Nu hoef ik alleen nog maar de details van de tekst die KRISP heeft gegenereerd te controleren en deze naar het team en de klant te sturen.

8. Smart Voice Recorder (het beste voor audio-opnames van hoge kwaliteit)

via Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder is een eenvoudige maar effectieve app voor het opnemen van audio van hoge kwaliteit op je Android-smartphone. De app is ontworpen voor opnames onderweg en maakt het heel eenvoudig om gesprekken, lezingen en memo's op te nemen.

De app beschikt over een intuïtieve 'auto-skip'-functie die stilte overslaat en alleen relevante audio opneemt. Met Smart Voice Recorder kun je ook audiobestanden in verschillende formaten exporteren, afhankelijk van je behoeften.

De beste functies van een slimme spraakrecorder

Neem lange audiosessies op zonder onderbrekingen

Detecteer en sla stilte automatisch over om opslagruimte te besparen

Geef het realtime audiospectrum weer voor een scherpere monitoring

Geef bestanden een naam en organiseer ze effectief, zodat je ze snel terug kunt vinden

Limieten van slimme spraakrecorders

Advertenties in de gratis versie verstoren de gebruikerservaring

Ontbreekt ruisonderdrukking, waardoor het apparaat niet geschikt is voor rumoerige omgevingen

Prijzen van slimme spraakrecorders

Free

Beoordelingen en recensies van slimme spraakrecorders

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Say&Go (Het beste voor snelle spraakantekeningen onderweg)

Say&Go is een intuïtieve app voor het maken van spraakantekeningen waarmee je eenvoudig ideeën, herinneringen en taken kunt vastleggen, zelfs als je onderweg bent.

Leg gedachten en ideeën snel vast zonder handmatig te typen. Dankzij het minimalistische ontwerp kun je je zonder afleiding op de Taak concentreren.

De beste functie van Say&Go

Leg korte spraakantekeningen vast met één tik om de opname te starten

Stel herinneringen in voor specifieke aantekeningen om je taken goed bij te houden

Organiseer je aantekeningen op tags om ze snel te filteren en terug te vinden

Activeer handsfree opnemen met aanpasbare instellingen

Limieten van Say&Go

Alleen geschikt voor korte aantekeningen en herinneringen, niet ontworpen voor lange sessies

Mist geavanceerde functies zoals transcriptie en bewerking

Prijzen van Say&Go

Eenmalige betaling van $ 2,99

Beoordelingen en recensies van Say&Go

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Notta (Het beste voor realtime transcriptie en documentatie)

via Notta

Notta is een AI-aangedreven transcriptietool die spraak met uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid omzet in tekst. Het ondersteunt meerdere talen en kan worden geïntegreerd met populaire platforms voor vergaderingen zoals Zoom.

Notta blinkt echter echt uit in zijn vermogen om realtime transcripties te genereren, waardoor mensen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in elke discussie. Gebruik het als een AI-tool voor documentatie om iedereen op één lijn te houden, de samenwerking te verbeteren en het maken van aantekeningen te stroomlijnen.

De beste functie van Notta

Werk met meerdere talen (58 om precies te zijn) en profiteer van wereldwijde bruikbaarheid

Ontvang door AI gegenereerde samenvattingen, die lange transcripties samenvatten tot beknopte overzichten

Exporteer de tekstfile in verschillende formaten, waaronder PDF en TXT

Synchroniseer tussen verschillende apparaten met behulp van cloudtechnologie

Limieten van Notta

Vereist een actieve internetverbinding voor realtime transcripties

Incidentele fouten in transcripties bij complexe accenten

Prijzen van Notta

Free

Pro : $ 14,99/maand

Business : $ 27,99/maand

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Notta

G2 : 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Zeer goede transcriptiekwaliteit. Brits Engels wordt goed herkend. En het lijkt erop dat het model meerdere keren door de tekst gaat om de context te begrijpen en opnieuw te transcriberen. Dankzij die veronderstelde functie is de outputkwaliteit relatief hoog in vergelijking met andere transcripties.

Als je op zoek bent naar meer gespecialiseerde tools voor specifieke toepassingen, volgen hier nog enkele aanvullende aanbevelingen: Trint (Het beste voor AI-gestuurde mediatranscriptie voor journalisten, onderzoekers en makers van content)

Fireflies.ai (De beste AI-assistent voor vergaderingen die discussies automatisch opneemt, transcribeert en samenvat)

Speechmatics (Het beste voor realtime en nauwkeurige AI-spraakherkenning en -transcriptie)

Talkatoo (Het beste voor AI-spraakopnames op maat voor dierenartsen)

Geef uw projecten een stem met ClickUp

AI-voicerecorders zijn uitstekend geschikt voor het opnemen, transcriberen en beheren van audio. Of je nu audiocontent wilt genereren of belangrijke punten tijdens een vergadering wilt noteren, de bovenstaande lijst helpt je bij het vinden van de juiste voicerecorder. Wat je ook kiest, je bespaart tijd, verhoogt je productiviteit en verbetert de communicatie.

Maar als je voor ClickUp kiest, krijg je meer dan alleen een spraakrecorder. ClickUp AI Notetaker transcribeert en organiseert automatisch en helpt je bij het opvolgen van besprekingen tijdens vergaderingen

Met ClickUp Clips kun je direct schermopnames met audio opnemen, delen en insluiten

ClickUp Brain vat gesprekken samen, haalt de belangrijkste punten eruit en beantwoordt zelfs vragen over je aantekeningen, zodat je nooit meer door lange opnames hoeft te spitten

In tegenstelling tot losstaande AI-spraakrecorders brengt ClickUp alles samen op één platform, zodat je opnames, aantekeningen en transcripties naadloos integreren met je taken, documenten, projecttijdlijnen en tools voor teamsamenwerking. Nooit meer heen en weer schakelen tussen apps!

Of je nu een individu bent of een team, meld je aan bij ClickUp om van begin tot eind maximale productiviteit te ervaren.