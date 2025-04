De 13 beste AI-videogeneratoren voor verbluffende content

wist je dat het algoritme van Instagram voor Reels elke vier weken verandert?

Net als je denkt dat je de code hebt gekraakt, verandert het weer. 🔄

Met de hoge kosten voor het inhuren van professionele editors en het boeken van studio's, kan het een uitdaging zijn om genoeg video's van hoge kwaliteit te produceren om aan je behoeften te voldoen.

Wil je mijn strategie weten om in korte tijd verbluffende video's te maken? Een AI-video generator gebruiken. 🚀

Een AI video generator en video editor kan alles maken van byte grootte clips tot functie lange video's in seconden. Deze AI-gegenereerde video's zien er niet alleen goed uit, ze nemen ook aanzienlijk minder tijd in beslag om te produceren.

In dit artikel deel ik de beste AI video tools die ik persoonlijk heb gebruikt en die ik geweldig vind. We bespreken hun beste functies, limieten, prijzen en online beoordelingen.

Wat moet je zoeken in een AI video generator?

Bij het kiezen van de beste AI video generator, overweeg ik altijd een paar sleutel functies.

Ten eerste zijn de bewerkingsmogelijkheden voor video belangrijk. Je wilt een AI video editor die een naadloos bewerkingsproces biedt, zoals trimmen, achtergrondmuziek toevoegen of videoclips en stock footage toevoegen.

Controleer vervolgens of er aanpassingsopties zijn. 🎨

Of je nu uitlegvideo's, video's voor sociale media of langere cinematische video's voor YouTube maakt, met de beste AI-videomakers moet je kunnen werken met videosjablonen en flexibiliteit bieden bij het maken van content in elk format.

Geavanceerde functies zoals AI avatars en tekst-naar-video kunnen game-changers zijn voor het snel produceren van content.

📌 Als voorbeeld, wanneer video's maken met populaire AI-video tools zoals Pictory of Synthesia, kan ik gewoon een script uploaden, mijn favoriete AI avatar selecteren en in een paar klikken een professionele video genereren.

Tot slot is de gebruikerservaring belangrijk.

met sommige hulpmiddelen kun je bijvoorbeeld geweldige video's maken die klaar zijn voor publicatie, zonder dat je uren bezig bent met bewerking of je zorgen hoeft te maken over de productiekwaliteit.

De 13 beste AI video generatoren om te proberen in 2024

1. Synthesia (het beste voor AI-gegenereerde trainings- en marketingvideo's)

via synthese_ Synthesia is een toonaangevende AI-videogenerator die het maken van video's zonder uitgebreide videoproductievaardigheden eenvoudig en intuïtief maakt.

Ik heb Synthesia gebruikt om lange, complexe helpartikelen om te zetten in gebruiksvriendelijke video's (vooral handig voor teams van klantenservice).

Sythesia's meervoudige AI avatars en geavanceerde voice-overmogelijkheden maken de video content boeiend, vooral voor het maken van training- en marketingvideo's.

Synthesia beste functies

AI-avatars: Kies uit een gevarieerde selectie avatars om video's boeiender en inclusiever te maken

Kies uit een gevarieerde selectie avatars om video's boeiender en inclusiever te maken Instant voiceovers: Zet scripts om in hoogwaardige voiceovers met honderden natuurlijk klinkende AI-stemmen

Zet scripts om in hoogwaardige voiceovers met honderden natuurlijk klinkende AI-stemmen 1-klik vertalingen: Vertaal video's in meer dan 140 talen om een wereldwijd publiek te bereiken

Vertaal video's in meer dan 140 talen om een wereldwijd publiek te bereiken **Ideeën, concepten, PDF's en websites omzetten in video's met behulp van AI en vooraf ontworpen sjablonen

Samenwerkingstools: Werk in realtime samen en beheer projecten in gedeelde werkruimtes

Synthesia limieten

Beperkingen op de duur van video's: Beperkt het aanmaken van langere video's op zowel gratis als betaalde abonnementen

Beperkt het aanmaken van langere video's op zowel gratis als betaalde abonnementen Beperkte variatie in avatars en sjablonen: Biedt uitgebreide aanpassingsopties, maar biedt een beperktere selectie van AI avatars en sjablonen vergeleken met concurrenten

Biedt uitgebreide aanpassingsopties, maar biedt een beperktere selectie van AI avatars en sjablonen vergeleken met concurrenten Problemen met content moderatie: Zorgt voor problemen met content moderatie, met name voor politieke onderwerpen, wat leidt tot onterechte afwijzingen van video's

Zorgt voor problemen met content moderatie, met name voor politieke onderwerpen, wat leidt tot onterechte afwijzingen van video's Geen gratis versie: Er is geen gratis versie, gebruikers moeten zich abonneren om toegang te krijgen

Synthesia prijzen

Starter: $18/maand (jaarlijks gefactureerd)

$18/maand (jaarlijks gefactureerd) Maker: $64/maand (jaarlijks gefactureerd)

$64/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

4.7/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

2. Pictory (de beste voor het moeiteloos aanmaken van AI-video's)

via Pictogram Als iemand die regelmatig content maakt voor sociale media en online cursussen, is Pictory voor mij een fantastische generator voor AI-video's geweest.

Deze maker van video's richt zich op een breed bereik van gebruikers, waaronder makers van content, marketeers en docenten, en werkt goed voor gebruikers die geen ervaring hebben met het bewerken van video's en gebruikers die nieuw zijn met het maken van video's. Pictory's functies voor tekst-naar-video doen niet onder voor de beste AI-videomakers.

Daarnaast heeft de video generator een functie voor automatische ondertiteling en kun je in een paar minuten content genereren die social media-vriendelijk is.

Pictory beste functies

Tekst-naar-video genereren: Zet teksten of artikelen om in video's met relevante beelden en soundtracks

Zet teksten of artikelen om in video's met relevante beelden en soundtracks AI-stemmen: Kies uit verschillende realistische AI-stemmen om uw content te vertellen

Kies uit verschillende realistische AI-stemmen om uw content te vertellen Automatische ondertiteling: Genereer automatisch ondertitels en bijschriften om de toegankelijkheid te verbeteren

Genereer automatisch ondertitels en bijschriften om de toegankelijkheid te verbeteren Hoogtepunten uit video: Maak snel hoogtepunten uit langere video's om kijkers te boeien met beknopte samenvattingen

Maak snel hoogtepunten uit langere video's om kijkers te boeien met beknopte samenvattingen Aanpassingsopties: Personaliseer video's met merkelementen zoals logo's, kleuren en lettertypen

Beeldbeperkingen

Beperkte stemvariatie in gratis versie: Biedt minimale stemopties, waardoor een upgrade nodig is voor meer variatie

Biedt minimale stemopties, waardoor een upgrade nodig is voor meer variatie Beperkte geavanceerde functies: Biedt sleutel geavanceerde functies alleen voor de hogere abonnementen, waardoor de functionaliteit voor basisgebruikers beperkt is

Biedt sleutel geavanceerde functies alleen voor de hogere abonnementen, waardoor de functionaliteit voor basisgebruikers beperkt is Beperkte integratie: Integreert voornamelijk met Zapier, waardoor niet alle werkstromen mogelijk zijn

Pictory prijzen

Gratis proefversie

Standaard: $23/maand (of $19/maand per jaar)

$23/maand (of $19/maand per jaar) Premium: $47/maand (of $39/maand per jaar)

$47/maand (of $39/maand per jaar) Teams: $119/maand (of $99/maand per jaar)

Pictory beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (75 beoordelingen)

4.7/5 (75 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (140 beoordelingen)

3. HeyGen (het beste voor het maken van korte AI-gestuurde avatar video's)

via HeyGen Als je een content maker bent die meerdere talen wil spreken of wil uitbreiden naar nieuwe markten, kan HeyGen je helpen om video's van hoge kwaliteit te maken met voiceovers en aanpasbare avatars.

In plaats van zichzelf te positioneren als een universele AI-video generator, is HeyGen's claim to fame de mogelijkheden om video's te genereren, die video's van studiokwaliteit produceren in meer dan 175 talen. Je kunt zelfs je avatar aanpassen met verschillende outfits en thema's.

De tool heeft ook een vrij intuïtieve gebruikersinterface.

HeyGen heeft echter nuttige maar beperkte native integraties, waarbij de meeste integraties via Zapier lopen. Dit kan je werkstroom voor het aanmaken van video's ingewikkelder maken.

HeyGen beste functies

Diverse avatars: Toegang tot meer dan 120 aanpasbare avatars die kunnen worden aangepast voor verschillende doelgroepen

Toegang tot meer dan 120 aanpasbare avatars die kunnen worden aangepast voor verschillende doelgroepen Meertalige voice-overs: Creëer video's met lipsynchronisatiemogelijkheden in 300+ stemmen in 40+ talen, voor een groter wereldwijd bereik

Creëer video's met lipsynchronisatiemogelijkheden in 300+ stemmen in 40+ talen, voor een groter wereldwijd bereik Conversie van tekst naar video: Zet teksten om in boeiende video's met slechts een paar klikken

Zet teksten om in boeiende video's met slechts een paar klikken Generatieve outfits: Pas de kleding van avatars aan met behulp van AI-aanwijzingen voor verschillende thema's en gelegenheden

Pas de kleding van avatars aan met behulp van AI-aanwijzingen voor verschillende thema's en gelegenheden Integratie met API:Integreer de mogelijkheden van HeyGen in andere platforms voor het automatisch aanmaken van video's

HeyGen limieten

Beperkte stemvariatie in de gratis versie: Biedt minimale stemopties, waardoor een upgrade nodig is voor extra variatie

Biedt minimale stemopties, waardoor een upgrade nodig is voor extra variatie Beperkte geavanceerde functies: Omvat sleutel geavanceerde functies alleen op hogere abonnementen, waardoor de functie voor basisgebruikers beperkt is

Omvat sleutel geavanceerde functies alleen op hogere abonnementen, waardoor de functie voor basisgebruikers beperkt is Beperkte integraties: Integreert voornamelijk met Zapier, wat mogelijk niet geschikt is voor alle werkstromen

HeyGen prijzen

Gratis

Creator Plan: $24/maand (jaarlijks gefactureerd)

$24/maand (jaarlijks gefactureerd) Team Plan: $69/maand (jaarlijks gefactureerd)

$69/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

HeyGen beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (520+ beoordelingen)

4.8/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (290+ beoordelingen)

4. InVideo (de beste om snel en gemakkelijk video's aan te maken)

via InVideo Ideaal voor marketeers, opleiders en makers van content die efficiënt video's van hoge kwaliteit moeten produceren. InVideo is nog zo'n geweldige AI-video generator tool die videoproductie toegankelijk maakt voor iedereen, ongeacht hun technische vaardigheden.

InVideo heeft meer dan 4000 sjablonen voor video's, wat nieuwe gebruikers een geweldige kans biedt om te beginnen zonder de basis te leren.

Bovendien is het toevoegen van tekst en muziek voor de achtergrond een handig voordeel dat in de meeste abonnementen van InVideo wordt aangeboden.

InVideo beste functies

Conversie van tekst naar video: Zet eenvoudig teksten of artikelen om in video's met relevante beelden en soundtracks

Zet eenvoudig teksten of artikelen om in video's met relevante beelden en soundtracks Uitgebreide bibliotheek met sjablonen: Toegang tot meer dan 4.000 aanpasbare sjablonen die geschikt zijn voor verschillende platforms en doeleinden

Toegang tot meer dan 4.000 aanpasbare sjablonen die geschikt zijn voor verschillende platforms en doeleinden Bewerking met AI: Gebruik AI om het genereren van scripts, selectie van scènes en voice-overs te automatiseren

Gebruik AI om het genereren van scripts, selectie van scènes en voice-overs te automatiseren Meertalige ondersteuning: Creëer video's in meer dan 50 talen, voor een groter bereik

Creëer video's in meer dan 50 talen, voor een groter bereik Samenwerkingstools: Werk in realtime samen met teamleden om het proces voor het aanmaken van video's te stroomlijnen

InVideo limieten

Beperkte export van video's: Beperkt het aantal exporten van video's, wat beperkend kan zijn voor makers van grote volumes

Beperkt het aantal exporten van video's, wat beperkend kan zijn voor makers van grote volumes Trage rendertijden: Rapporten over trage rendertijden kunnen het voltooien van projecten vertragen

InVideo prijzen

Gratis

Plus: $20/maand (jaarlijks gefactureerd)

$20/maand (jaarlijks gefactureerd) Max: $48/maand (jaarlijks gefactureerd)

InVideo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

5. Fliki (de beste voor het veelzijdig aanmaken van AI video en audio content)

via fliki Fliki maakt het aanmaken van content ongelooflijk eenvoudig, of je nu blogs omzet in video's of voice-overs toevoegt aan projecten.

Met meer dan 1300 AI-stemmen en ondersteuning voor meer dan 75 talen is het perfect voor het produceren van content die wereldwijd weerklank vindt.

Ik heb het gebruikt om snel een blogpost om te zetten in een gelikte YouTube video, zonder dat er geavanceerde bewerking nodig was.

Fliki's functie voor het klonen van stemmen voegt ook een persoonlijk tintje toe, zodat alles consistent blijft in verschillende projecten. AI-video's maken met de tool is snel, eenvoudig en schaalbaar - perfect voor makers, marketeers en opleiders.

Hoewel de voice-overs van Fliki soms robotachtig klinken, is dit een kleine compensatie voor de snelheid en veelzijdigheid die het biedt.

Fliki beste functies

Tekst-naar-video conversie: Zet teksten moeiteloos om in pakkende video's met behulp van AI-gestuurde tools

Zet teksten moeiteloos om in pakkende video's met behulp van AI-gestuurde tools Uitgebreide stemmenbibliotheek: Toegang tot meer dan 1300 ultrarealistische stemmen in 80+ talen en 100 dialecten

Toegang tot meer dan 1300 ultrarealistische stemmen in 80+ talen en 100 dialecten AI-stem klonen: Creëer unieke stemmen of repliceer je eigen stemmen voor gepersonaliseerde content

Creëer unieke stemmen of repliceer je eigen stemmen voor gepersonaliseerde content Rijke mediabibliotheek: Gebruik miljoenen gelicentieerde media om de kwaliteit van video te verbeteren

Gebruik miljoenen gelicentieerde media om de kwaliteit van video te verbeteren Meertalige ondersteuning: Produceer content in verschillende talen om een wereldwijd publiek te bereiken

Fliki-beperkingen

**Het kredietsysteem is moeilijk te begrijpen, waardoor het krediet snel uitgeput raakt

Overweldigende interface voor nieuwe gebruikers: Ondanks de gebruiksvriendelijkheid voelt de interface overweldigend voor nieuwe gebruikers

Ondanks de gebruiksvriendelijkheid voelt de interface overweldigend voor nieuwe gebruikers Hoge kosten voor kredieten:Hoge kosten voor kredieten, vooral voor uitgebreid gebruik door kleine makers

Fliki prijzen

Gratis

Standaard: $28/maand (jaarlijks gefactureerd)

$28/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $53/maand (jaarlijks gefactureerd)

$53/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Fliki beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (140+ beoordelingen)

4.8/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

6. Veed.io (Beste voor veelzijdige online bewerking van video)

via Veed.ioVeed.io is waarschijnlijk een van de populairste AI video generators van dit moment.

De tool maakt bewerking van video's eenvoudig voor iedereen - van beginners tot professionals - of het nu gaat om het oppoetsen van demo's voor clients of het creëren van content voor sociale media.

Met functies zoals het slepen en neerzetten van clips en automatisch gegenereerde ondertitels is het ontworpen voor efficiëntie.

\Je kunt zelfs achtergrondgeluiden verwijderen met slechts een paar klikken. Terwijl de gratis versie basisfuncties biedt, krijg je met upgraden toegang tot geavanceerdere functies zoals 4K-export en extra opslagruimte. Het is een goede keuze als je video's van hoge kwaliteit wilt maken zonder een grote leercurve.

Het heeft ook een functie voor meersporen bewerking die naadloos beeldmateriaal uit verschillende bronnen mengt, waaronder door de client aangeleverde B-roll, stockvideo en aangepaste animaties.

Veed.io beste functies

Multitrack bewerking: Combineer eenvoudig meerdere video- en audiotracks

Combineer eenvoudig meerdere video- en audiotracks AI-tools: Gebruik slimme functies zoals automatische ondertiteling en achtergrondverwijdering

Gebruik slimme functies zoals automatische ondertiteling en achtergrondverwijdering Uitgebreide mediabibliotheek: Toegang tot een enorme collectie stockbeelden, muziek en geluidseffecten

Toegang tot een enorme collectie stockbeelden, muziek en geluidseffecten Merkkit: Zorg voor consistentie met aangepaste kleuren, lettertypen en logo's

Zorg voor consistentie met aangepaste kleuren, lettertypen en logo's Samenwerkingstools: Werk naadloos samen met leden van het team en clients in realtime

Veed.io limieten

Beperkte geavanceerde video effecten: Biedt een beperkt bereik van geavanceerde video effecten in vergelijking met desktop software

Biedt een beperkt bereik van geavanceerde video effecten in vergelijking met desktop software Leercurve voor beginners: Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, ook al is het gebruiksvriendelijk

Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, ook al is het gebruiksvriendelijk Geen gratis proefversie: Vereist dat gebruikers zich aanmelden voor betaalde abonnementen om de tool uit te proberen

Veed.io prijzen

Lite : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Pro : $55/maand per gebruiker

: $55/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Veed.io beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (850+ beoordelingen)

4.6/5 (850+ beoordelingen) Capterra: 3.4/5 (50 beoordelingen)

7. DeepBrain AI (het beste voor hyperrealistische AI avatar video's)

via diepe hersenen AI_ In mijn ervaring is de ChatGPT-integratie van DeepBrain AI een opvallende functie: het schrijft scripts voor je avatars, waardoor het aanmaken van video's bijna moeiteloos gaat (je hebt bijna geen vaardigheden nodig voor bewerking van video's).

Dit maakt het extreem gebruiksvriendelijk voor gebruikers die geen ervaring hebben met het aanmaken of bewerken van video.

Bovendien biedt de sjabloonbibliotheek veel kant-en-klare opties, waardoor je tijd bespaart in geval van nood.

DeepBrain AI's beste functies

Hyper-realistische AI avatars: Kies uit een divers bereik van levensechte digitale mensen of maak aangepaste avatars

Kies uit een divers bereik van levensechte digitale mensen of maak aangepaste avatars Meertalige ondersteuning: Genereer video's in 80+ talen met natuurlijk klinkende AI-stemmen

Genereer video's in 80+ talen met natuurlijk klinkende AI-stemmen Naadloos lipsynchroniseren: De mondbewegingen van AI avatars komen perfect overeen met de gesproken woorden

De mondbewegingen van AI avatars komen perfect overeen met de gesproken woorden Aangepaste avatars aanmaken: Stel unieke AI-presentatoren samen op basis van echte mensen of merkmascottes

Stel unieke AI-presentatoren samen op basis van echte mensen of merkmascottes Suite voor bewerking van video: Geïntegreerde tools voor het toevoegen van afbeeldingen, ondertitels en animaties

DeepBrain AI limieten

Tijdinvestering: Vergt een aanzienlijke tijdsinvestering om alle functies te leren, ondanks de gebruiksvriendelijkheid

Vergt een aanzienlijke tijdsinvestering om alle functies te leren, ondanks de gebruiksvriendelijkheid Beperkte controle over de expressie van avatars: Biedt uitgebreide functies, maar heeft beperkingen in het verfijnen van de expressie van avatars

DeepBrain AI prijzen

Persoonlijk: $24/$48/$96 per maand (jaarlijks gefactureerd), afhankelijk van het aantal kredieten

$24/$48/$96 per maand (jaarlijks gefactureerd), afhankelijk van het aantal kredieten Teams: $72/$142/$216 per maand (jaarlijks gefactureerd), afhankelijk van het aantal credits

$72/$142/$216 per maand (jaarlijks gefactureerd), afhankelijk van het aantal credits Enterprise: Aangepaste prijzen

DeepBrain AI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (360 beoordelingen)

4.4/5 (360 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Zoek naar AI gereedschappen voor bewerking van video inclusief functies voor tekst-naar-video en AI avatars.

8. Elai (het beste voor het schaalbaar aanmaken van AI-video's met aangepaste avatars)

via Elai.io Moet je gepersonaliseerde video content maken op schaal, maar zonder de hoofdpijn van eindeloze bewerkingen? Ik heb Elai getest om te zien of het deze uitdaging aankan.

De aangepaste avatar functie trok meteen mijn aandacht. Ik kon digitale presentatoren maken die er professioneel uitzagen en meerdere talen spraken - perfect om een divers publiek te bereiken.

De tekst-naar-video functie was een ander sterk punt. Ik kon direct video scripts genereren door simpelweg productbeschrijvingen te uploaden, wat enorm veel tijd bespaarde. Hoewel de nauwkeurigheid van het lipsynchroniseren indrukwekkend was, vond ik de bewegingen van de gegenereerde AI avatars soms stijfjes.

Met de API-integratie kun je in een handomdraai honderden gepersonaliseerde video's automatiseren, iets wat nog geen enkel ander platform zo gemakkelijk voor elkaar heeft gekregen.

Elai beste functies

Aangepaste AI avatars: Maak levensechte digitale presentatoren op maat van je merk

Maak levensechte digitale presentatoren op maat van je merk Conversie van tekst naar video: Zet geschreven content om in boeiende video scripts

Zet geschreven content om in boeiende video scripts Meertalige ondersteuning: Genereer video's in meer dan 75 talen met natuurlijk klinkende AI-stemmen

Genereer video's in meer dan 75 talen met natuurlijk klinkende AI-stemmen Schaalbare videoproductie: Maak snel honderden of duizenden video's met behulp van API-integratie

Maak snel honderden of duizenden video's met behulp van API-integratie Interactieve elementen: Voeg klikbare knoppen en quizzen toe om de betrokkenheid te verhogen

Elai limieten

Tijdsinvestering: Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, ondanks de gebruiksvriendelijkheid

Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, ondanks de gebruiksvriendelijkheid Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor avatars: Biedt een beperkt bereik aan aanpassingsmogelijkheden voor avatars

Biedt een beperkt bereik aan aanpassingsmogelijkheden voor avatars Slow processing for large projects: Experiences significant delays with large-scale video projects

Elai prijzen

Gratis

Basis: $23/maand (jaarlijks gefactureerd)

$23/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Elai beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Runway (Beste voor filmische AI video generatie en bewerking)

via doorgang Wat als je direct futuristische video van hoge kwaliteit zou kunnen genereren of complexe effecten zou kunnen toevoegen zonder traditionele VFX-software? Ik heb Runway getest om te zien of het werkt.

De tekst-naar-video functie viel me op. Ik typte eenvoudige aanwijzingen in en binnen een paar minuten was de door AI gegenereerde video klaar, met slechts een paar kleine aanpassingen.

Een ander hoogtepunt was het Motion Brush-gereedschap. Hiermee kon ik snel werkstromen toevoegen die normaal uren duren.

Het gereedschap Beeld naar video werkte ook goed. Ik uploadde een stilstaande render en genereerde een 360-graden rotatie die er ongelooflijk realistisch uitzag. De mogelijkheid om automatisch achtergrondmuziek te genereren was een leuke touch.

Runway beste functies

Tekst-naar-video generatie: Maak video's van gedetailleerde tekstbeschrijvingen

Maak video's van gedetailleerde tekstbeschrijvingen Motion brush: Voeg target animaties toe aan specifieke delen van je video

Voeg target animaties toe aan specifieke delen van je video Beeld-naar-video: Zet stilstaande beelden om in dynamische video sequenties

Zet stilstaande beelden om in dynamische video sequenties Bewerking met AI: Stroomlijn het bewerkingsproces met intelligente hulpmiddelen

Stroomlijn het bewerkingsproces met intelligente hulpmiddelen Realistische AI avatars: Genereer levensechte digitale mensen voor je video's

Baanbeperkingen

Tijdinvestering: Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, ondanks dat het gebruiksvriendelijk is

Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, ondanks dat het gebruiksvriendelijk is Langere verwerking voor complexe generaties: Duurt langer voor complexe generaties, vooral bij hogere kwaliteiten

Duurt langer voor complexe generaties, vooral bij hogere kwaliteiten AI interpretatie discrepanties: Kan resulteren in interpretaties die niet perfect overeenkomen met je visie

Baanprijzen

Gratis

Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Pro : $28/maand per gebruiker

: $28/maand per gebruiker Unlimited : $76/maand per gebruiker

: $76/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Runway beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Synthesys (Beste voor schaalbare AI video aanmaken met levensechte avatars)

via Synthesys.io Ik heb Synthesys getest om de mogelijkheden als AI video editor te onderzoeken en over het algemeen presteerde het vrij goed.

De meertalige AI avatars die werden gegenereerd waren realistisch, met vloeiende uitdrukkingen en bewegingen, wat effectief werkte voor professionele video content. Het aanpassen van avatars voelde echter enigszins limiet aan.

De functie tekst-naar-spraak en de verschillende sjablonen voor video op het platform waren nauwkeurig, maar de rendertijden voor langere video's waren vaak frustrerend traag.

De sjablonen voor video's op het platform waren nuttig en spaarden tijd, hoewel sommige opties vrij eenvoudig waren.

Synthesys beste functies

Levensechte AI avatars: Kies uit een divers bereik van ultra-realistische digitale presentatoren

Kies uit een divers bereik van ultra-realistische digitale presentatoren Meertalige ondersteuning: Genereer video's in meer dan 140 talen met natuurlijk klinkende AI-stemmen

Genereer video's in meer dan 140 talen met natuurlijk klinkende AI-stemmen Aangepaste avatars aanmaken: Ontwerp unieke AI presentatoren op maat van uw merk

Ontwerp unieke AI presentatoren op maat van uw merk Videosjablonen: Toegang tot een bibliotheek met aanpasbare sjablonen om snel video's aan te maken

Toegang tot een bibliotheek met aanpasbare sjablonen om snel video's aan te maken Batchverwerking:* Genereer meerdere video's tegelijk voor massaproductie

Synthesys limieten

Een steile leercurve: Het kost tijd om alle functies te leren, ondanks de gebruiksvriendelijkheid

Het kost tijd om alle functies te leren, ondanks de gebruiksvriendelijkheid Beperkte flexibiliteit in avatar expressies: Limiet in de flexibiliteit van avatar expressies gebaseerd op de voorkeuren van de gebruiker

Synthesys prijzen

Gratis

Persoonlijk: $20/maand (jaarlijks gefactureerd)

$20/maand (jaarlijks gefactureerd) Maker: $41/maand (jaarlijks gefactureerd)

$41/maand (jaarlijks gefactureerd) Business Unlimited: $69/maand (jaarlijks gefactureerd)

Synthesys beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

11. Visla (Beste voor uitgebreide AI-aangedreven video's aanmaken)

via uur Eén_ Ik heb de AI avatar video-aanmaak van Hour One getest en vond het nuttig om snel video's te maken, vooral voor interne communicatie.

De AI avatars waren levensecht genoeg, maar niet zo gepolijst als ik had verwacht. De stemmen van de avatars pasten soms niet goed bij elkaar, wat het algehele realisme beïnvloedde.

De meertalige mogelijkheden werden benadrukt, waardoor ik gelokaliseerde versies kon maken met nauwkeurige lipsynchronisatie in verschillende talen.

Over het algemeen is Hour One effectief voor het snel en op een schaal aanmaken van video's, maar de kwaliteit van de avatars en het synchroniseren van de uitdrukkingen kan nog worden verbeterd.

Uur één beste functies

Semi-realistische AI-avatars: Maak aangepaste digitale mensen of kies uit een gevarieerde bibliotheek met vooraf gemaakte avatars

Maak aangepaste digitale mensen of kies uit een gevarieerde bibliotheek met vooraf gemaakte avatars Tekst-naar-video conversie: Zet teksten om in professionele video's met AI-gestuurde scène selectie en bewerking

Zet teksten om in professionele video's met AI-gestuurde scène selectie en bewerking Meertalige ondersteuning: Genereer video's in meer dan 140 talen met perfecte lipsynchronisatie

Genereer video's in meer dan 140 talen met perfecte lipsynchronisatie Aangepaste branding: Voeg logo's, kleurenschema's en andere merkelementen eenvoudig toe aan uw video's

Voeg logo's, kleurenschema's en andere merkelementen eenvoudig toe aan uw video's API-integratie:Automatiseer het aanmaken van video's door Hour One te verbinden met uw bestaande content management systemen

Hour One limieten

Tijdinvestering: Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, vooral voor complexe video projecten, ondanks dat het gebruiksvriendelijk is

Vergt tijd om alle functies onder de knie te krijgen, vooral voor complexe video projecten, ondanks dat het gebruiksvriendelijk is Gebrek aan genuanceerde creativiteit: Mist de genuanceerde creativiteit die in door mensen gemaakte video's te vinden is

Mist de genuanceerde creativiteit die in door mensen gemaakte video's te vinden is Beperkte stockopties voor gespecialiseerde sectoren: Biedt uitgebreide opties, maar kan beperkt aanvoelen voor zeer gespecialiseerde sectoren

Uur één prijzen

Gratis

Lite: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

$25/maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $95/$120/$160 per maand (jaarlijks gefactureerd), afhankelijk van gebruik

$95/$120/$160 per maand (jaarlijks gefactureerd), afhankelijk van gebruik Enterprise: Aangepaste prijzen

Uur Eén beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

13. Colossyan (Beste voor handige AI-aangedreven video's aanmaken)

ClickUp Clips voor schermopname ClickUp clips is een krachtig hulpmiddel om scherm- en webcamvideo's rechtstreeks binnen ClickUp op te nemen. Of u nu een snelle update vastlegt, een complex proces uitlegt of brainstormt over nieuwe ideeën, met Clips kunt u eenvoudig visueel communiceren met uw team.

Een opvallende functie van Clips is de AI-gebaseerde transcriptiemogelijkheid. Wanneer je een Clip opneemt, genereert ClickUp automatisch een video transcript, zodat je door de content heen kunt lezen en naar specifieke delen kunt springen door op het transcript te klikken. Dit is een enorme tijdsbesparing om materiaal door te nemen en sleutelmomenten te vinden zonder hele video's opnieuw te hoeven bekijken.

Clips zijn ideaal voor:

Het vastleggen van snelle video-updates

Het opnemen van vergaderingen of discussies van teams

Het documenteren van brainstormsessies

Het maken van tutorials of walkthroughs

Door het gemakkelijk te maken om belangrijke discussies te delen en opnieuw te bekijken, verbetert Clip de samenwerking en houdt iedereen op dezelfde pagina.

Maximaliseer de betrokkenheid bij content op verschillende platforms

Met ClickUp Clips kunt u uw opgenomen content hergebruiken voor maximale betrokkenheid. Extraheer sleutelinzichten en hoogtepunten uit opnames van vergaderingen om ze om te zetten in boeiende YouTube video's of sociale media clips. Dit vergroot niet alleen de waarde van uw content, maar houdt ook uw publiek betrokken bij meerdere platforms.

Voor makers van YouTube kan Clip een game-changer zijn:

De contentstrategie stroomlijnen : Het opnemen en transcriberen van brainstormsessies of video-ideeën vereenvoudigt de organisatie en verfijning van je content abonnement.

: Het opnemen en transcriberen van brainstormsessies of video-ideeën vereenvoudigt de organisatie en verfijning van je content abonnement. SEO verbeteren : Gebruik de transcriptiefunctie om gedetailleerde videobeschrijvingen, titels, tags en tijdstempels te maken, zodat je video beter vindbaar wordt.

: Gebruik de transcriptiefunctie om gedetailleerde videobeschrijvingen, titels, tags en tijdstempels te maken, zodat je video beter vindbaar wordt. Verbeter de betrokkenheid van kijkers: Goed georganiseerde content met duidelijke beschrijvingen en tijdstempels moedigt kijkers aan om langer te kijken en meer betrokken te zijn bij je kanaal.

Verbeter uw werkstroom met ClickUp AI

Til het aanmaken van content naar een hoger niveau door Clips te combineren met ClickUp AI . 🤖 Deze slimme assistent ondersteunt uw video curatie behoeften door:

Brainstormen over video onderwerpen : Het genereren van frisse en relevante ideeën voor je volgende project.

: Het genereren van frisse en relevante ideeën voor je volgende project. Scripts opstellen : Snel boeiende video scripts te maken op basis van uw schetsen of aantekeningen.

: Snel boeiende video scripts te maken op basis van uw schetsen of aantekeningen. Ideeën samenvatten: Lange discussies samenvatten in sleutelpunten en bruikbare items.

ClickUp AI werkt als een creatieve partner, biedt suggesties en organiseert uw gedachten zodat u zich kunt concentreren op het leveren van content van hoge kwaliteit aan uw publiek.

Om het proces voor het aanmaken van video's nog verder te stroomlijnen, kunt u binnen ClickUp sjablonen aanmaken voor verschillende soorten video's, zoals tutorials, updates of brainstormsessies. Zo kunt u uw werkstroom standaardiseren, waardoor het eenvoudiger wordt om uw Clips te plannen, op te nemen en te bewerken.

Neem secties op voor titels van video's, sleutelpunten die je wilt behandelen en tijdstempels op basis van je transcriptie. Door een gestructureerd sjabloon klaar te hebben, kunt u tijd besparen, consistentie behouden en u meer richten op het leveren van boeiende content die aanslaat bij uw publiek. 📈✨

Of u nu een YouTube-kanaal beheert of content voor sociale media samenstelt, de tools van ClickUp helpen u een samenhangende contentkalender te maken, zodat uw online aanwezigheid consistent en boeiend is.

Het ClickUp sjabloon voor videoproductie Het ClickUp Video-productiesjabloon helpt het aanmaken van video's aanzienlijk te stroomlijnen.

ClickUp sjabloon voor videoproductie

Deze sjabloon bevat kant-en-klare workflows voor pre-productie, productie en post-productie fases, waardoor het makkelijker wordt om complexe video projecten te beheren van idee tot uiteindelijke oplevering.

Begin met het vaststellen van duidelijke verwachtingen met betrekking tot het doel, het publiek en de tijdlijn. Maak vervolgens een tijdlijn om de taken te organiseren en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Als dat Klaar is, wijs je taken toe aan je team en geef je aan wie elke stap uitvoert. ✅

Houd ten slotte de voortgang nauwlettend in de gaten om projecten, tijdlijnen, taken en de voortgang van uw videoproject bij te houden.

ClickUp beste functies

Naadloze integratie: U kunt moeiteloos verbinding maken met Slack, Google Drive en nog veel meer programma's

U kunt moeiteloos verbinding maken met Slack, Google Drive en nog veel meer programma's Commentaar toevoegen aan video's: U kunt direct commentaar toevoegen aan video's voor duidelijke en beknopte kritiek

U kunt direct commentaar toevoegen aan video's voor duidelijke en beknopte kritiek Organisatie op één plek:U kunt al uw videoclips beheren in één georganiseerde hub Clips, zodat het gemakkelijk is om te navigeren en bepaalde content te vinden

ClickUp limieten

Beperkte mogelijkheden voor videobewerking: Mist geavanceerde functies voor videobewerking, waardoor u voor videobewerkingen aangewezen bent op aparte software

Mist geavanceerde functies voor videobewerking, waardoor u voor videobewerkingen aangewezen bent op aparte software Steile leercurve: Voor sommige gebruikers is het moeilijk om door het platform te navigeren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Genereer geweldige video's met AI

Mensen vergeten bijna altijd een cruciaal onderdeel van het werk van een editor: het vertellen van verhalen. ✨

Als de nieuwste, steeds veranderende technische trends je constant in de steek laten, kan je creativiteit snel verloren gaan in de vertaling. Niet ideaal, toch?

ClickUp zorgt ervoor dat dit niet het geval is.

Wanneer u AI in uw werkstroom integreert, blijft u zelf aan het stuur zitten. Je behoudt de controle over het verhaal terwijl je het zware werk drastisch vermindert. 💪

Het is een win-win situatie.

En hier is het beste deel: ClickUp is de meest betaalbare manier om deze strategie te verwezenlijken. Oh, en heb ik het bonusgedeelte al vermeld? U krijgt ook een ingebouwde tool voor projectmanagement waarmee delegeren, organiseren en uitvoeren van uw project een fluitje van een cent wordt!

Geloof me niet op mijn woord. Meld u aan op ClickUp vandaag nog gratis en ontdek het zelf! 🚀