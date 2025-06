de 10 beste AI-schermrecorders in 2025: een gids voor professionals

Nu AI onze manier van werken, leven en spelen verandert, is het geen verrassing dat het ook veel van onze technologische oplossingen aandrijft, waardoor hightech tools zoals AI-schermrecorders mainstream must-haves zijn geworden.

Deze krachtige tools zorgen voor een revolutie in het aanmaken van content in verschillende sectoren, waardoor professionals efficiënt scherpe, duidelijke presentaties, speeches en tutorials kunnen geven.

Deze recorders zijn baanbrekend, met geavanceerde AI-functies die de video- en audiokwaliteit verbeteren, de bewerking stroomlijnen en het delen vereenvoudigen.

Laten we eens kijken wat een goede AI-schermrecorder maakt en ontdek de beste schermrecordertools die in 2024 toonaangevend zijn.

Waar moet u op letten bij AI-schermrecorders?

Het selecteren van de juiste AI-schermrecorder is cruciaal voor het vastleggen van content en het transformeren van de prestaties en betrokkenheid van die content.

Houd rekening met deze sleutelaspecten om ervoor te zorgen dat u een krachtige tool kiest:

Opnamekwaliteit: Kies voor video-opnames met hoge resolutie om ervoor te zorgen dat uw beelden net zo boeiend zijn als uw content

AI-functies: Zoek naar geavanceerde functies die de videokwaliteit kunnen verbeteren en de bewerkingstijd kunnen verkorten, zoals realtime transcriptie, intelligente bewerking en geautomatiseerde hoogtepunten

Gebruiksgemak: Kies een recorder met een intuïtieve interface die het opnameproces vereenvoudigt, waardoor u tijd en moeite bespaart

Integratie: Zorg ervoor dat de recorder eenvoudig kan worden geïntegreerd met andere tools en platforms die u regelmatig gebruikt, zodat uw werkstroom wordt verbeterd

Betrouwbaarheid: Kies software die bekend staat om zijn stabiliteit om onderbrekingen tijdens cruciale opnames te voorkomen en stapsgewijze handleidingen te kunnen bieden

Ondersteuning: Geef prioriteit aan uitstekende klantenservice, zodat u altijd hulp krijgt wanneer u problemen ondervindt

We hebben de markt afgestruind en een lijst samengesteld met de 10 beste tools voor schermopname in 2024. Elke tool is op zijn eigen manier uitstekend, en u hoeft alleen maar degene te kiezen die het beste bij uw behoeften past.

De 10 beste AI-schermrecorders om te gebruiken

Met deze lijst van 10 AI-schermrecorders kunt u een tool vinden die aan uw specifieke behoeften voldoet, of u nu gedetailleerde tutorials wilt maken, vergaderingen wilt opnemen of veilige IT-ondersteuning wilt bieden.

1. ClickUp

Gebruik ClickUp Clips om videoboodschappen op te nemen, video's te transcriberen en instructies te delen met uw projectteam

ClickUp is een krachtpatser op het gebied van productiviteit en projectmanagement en gaat verder dan basistakenbeheer en het bijhouden van voortgang. Het platform biedt een holistische suite van AI-aangedreven productiviteits- en samenwerkingstools voor makers van content en projectteams.

Een van die aantrekkelijke functies voor makers van dynamische content is ClickUp Clips.

Clips is perfect voor wanneer tekst niet voldoende is en brengt complexe informatie snel en duidelijk over met visuele instructies of snelle updates. U kunt hoogtepunten in Clips scannen, op tijdcodes klikken om door de video te springen en fragmenten kopiëren om te gebruiken waar u maar wilt.

Transcribeer elke Clip met AI, zodat u de hoogtepunten van Clips kunt scannen

Naast het opnemen van hoogwaardige schermopnames zijn er nog een paar redenen waarom deze tool een uitstekende keuze is:

Direct delen: Met ClickUp Clips kunt u direct video's maken en delen. U hoeft niet te schakelen tussen apps of bestanden te downloaden en uploaden.

Context toevoegen: Samenwerken met uw team in een externe of hybride omgeving kan uitdagingen met zich meebrengen. Maar met ClickUp Clips kunt u uw gedachten delen, spreadsheets doornemen, bugs oplossen en de besluitvorming stroomlijnen.

Onderneem actie: Zet elke Clip om in uitvoerbare taken binnen het platform zonder de context te verliezen. Er zijn maar weinig andere AI-schermopnametools die deze functie bieden.

AI Insights: Met de AI-magie van ClickUp Brain ontvangt u direct volledig getranscribeerde schermopnames. Scan hoogtepunten, spring naar specifieke delen, haal tekstfragmenten eruit – ClickUp Brain versnelt uw werk.

Blijf georganiseerd: Met Clips Hub kunt u al uw schermopnames bijhouden, waardoor u uw video's gemakkelijker kunt vinden, sorteren en beheren.

Of u nu projectdetails verduidelijkt, een proces demonstreert of feedback geeft, Clips zorgt ervoor dat uw boodschap zowel gezien als begrepen wordt, zonder het heen en weer gepraat van traditionele communicatiemethoden.

De beste functies van ClickUp

Real-time schermopname en delen binnen taken

Clips eenvoudig insluiten in taken, opmerkingen en documenten

Video's rechtstreeks op het platform bewerken

Reageer op specifieke momenten binnen een clip voor discussies en feedback over de opname

Transcribeer schermopnames automatisch en direct

Beperkingen van ClickUp

Er is een ietwat steile leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functieset

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan variëren afhankelijk van de geluidskwaliteit

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/gebruiker per maand

Business : $ 12/gebruiker per maand

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 7 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Zoom

via Zoom

Zoom is de populairste software voor videoconferenties en het delen van schermen, maar het beschikt ook over een geavanceerde AI-gestuurde schermopnamemogelijkheid die bekend staat als Smart Recording.

Deze tool brengt de Zoom AI Companion naar cloudopnames en verbetert de gebruikerservaring door opnames te ordenen in slimme hoofdstukken en de belangrijkste punten samen te vatten met hoogtepunten en actiepunten.

De functie Smart Recording is vooral waardevol voor lange sessies, zoals lezingen of bedrijfsbrede vergaderingen. Het helpt bij het segmenteren en vereenvoudigen van het beoordelingsproces, waardoor belangrijke content gemakkelijker te verwerken en toe te passen is.

De beste functies van Zoom

​​Krijg toegang tot gedetailleerde analyses van de dynamiek van vergaderingen, zoals spreeksnelheid, spreek-luisterverhouding en het gebruik van stopwoorden

Transcribeer video's automatisch met AI-aangedreven Smart Recording

Neem voor elke deelnemer afzonderlijke audiotracks op

Zoom-limieten

De gratis versie heeft een limiet van 40 minuten voor vergaderingen

Het vraagt veel van de systeembronnen tijdens opnames

Prijzen van Zoom

Basic : Gratis

Pro : $ 14,99/maand per gebruiker

Business : $ 21,99/maand per gebruiker

Business Plus: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom:

G2 : 4,6/5 (meer dan 50.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

3. Camtasia

via Camtasia

Camtasia, bekend om zijn mogelijkheden voor videobewerking, wordt het meest gebruikt om instructievideo's te maken voor betrokkenheid en educatie. Deze schermrecorder helpt u bij soortgelijke taken.

De software is verbeterd met de AI-assistent Camtasia Rev en biedt geavanceerde functies zoals ruisonderdrukking, audioniveauregeling en slimme suggesties voor bewerking die de impact van video's optimaliseren.

Bovendien ondersteunt Camtasia interactieve elementen zoals quizzen en klikbare links, waardoor het ideaal is voor het produceren van boeiende e-learning content.

De beste functies van Camtasia

Verbeter uw video's met een robuuste suite van tools voor videobewerking

Beheer elk aspect van de videoproductie – van knippen en plakken tot het toevoegen van overgangen en annotaties – rechtstreeks vanuit de tool

Gebruik een tijdlijn met meerdere tracks voor complexe projecten

Beperkingen van Camtasia

Hogere kosten in vergelijking met sommige andere opties

Het kan veel resources vergen op oudere systemen

Prijzen van Camtasia

Individuele licentie: $179,88 (per jaar)

Permanente licentie: $299,99

Beoordelingen en recensies van Camtasia

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

4. TeamViewer

via TeamViewer

TeamViewer, een tool voor toegang en ondersteuning op afstand, biedt een tool voor schermopname die is ontworpen om IT-ondersteuning en operationele efficiëntie te verbeteren. U kunt deze ook gebruiken om trainingsvideo's te maken.

Aangezien de tool de volledige sessie en het volledige scherm vastlegt, is hij ideaal voor het documenteren van processen en het maken van gedetailleerde ondersteuningsverslagen die helpen bij het diagnosticeren van problemen en het opleiden van personeel.

De beste functies van TeamViewer

Neem op afstand bediende sessies op voor probleemoplossing en trainingsdoeleinden

Profiteer van hoge veiligheids- en nalevingsnormen

Beperkingen van TeamViewer

In de eerste plaats ontworpen voor IT-ondersteuning, minder voor algemeen gebruik

Beperkte AI-functionaliteit voor schermopname

Prijzen van TeamViewer

Enkele gebruiker : $50,90/maand

Multi-gebruiker : $ 102,90/maand

Teams: $ 206,90/maand

Beoordelingen en recensies van TeamViewer

G2 : 4,4/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

5. Vidyard

via Vidyard

Vidyard biedt een veelzijdige en gratis tool voor het opnemen van het scherm, zonder watermerk, speciaal ontworpen voor zakelijke communicatie en het aanmaken van content.

Met deze schermrecorder kunnen gebruikers georganiseerd en to the point blijven met aantekeningen op het scherm en hun video's stroomlijnen door ongewenste segmenten weg te knippen.

Vidyard biedt ook tools voor het bijhouden van videoprestaties, zoals het aantal weergaven en notificaties wanneer iemand uw video bekijkt, wat waardevol is voor marketing- en verkoopstrategieën.

Onlangs heeft Vidyard AI Avatars en AI-gegenereerde verkooppraatjes gelanceerd, twee functies waarmee verkoopteams op grote schaal videoboodschappen kunnen genereren.

De beste functies van Vidyard

Leg beelden vast vanaf elke plek op het computerscherm, waardoor ze ideaal zijn voor tutorials, demo's en presentaties

Krijg automatische transcriptie en ondertiteling van video's

Video's aan elkaar plakken — meerdere opnames samenvoegen tot één naadloze video

Integreer met een groot aantal verschillende marketingtools

Beperkingen van Vidyard

De tool is meer gericht op marketing- en salesteams, niet op algemeen gebruik

In tegenstelling tot verschillende Vidyard-alternatieven zijn AI-functies alleen beschikbaar voor verkoopgerichte content

Prijzen van Vidyard

Free

Pro : $29/maand

Plus : $ 89/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vidyard

G2: 4,5/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

6. Veed. io

Met Veed. io kunnen gebruikers kiezen hoe ze hun camerafeed naast de schermcontent willen weergeven of als een overlay-opname op hun scherm.

Andere functies zijn onder meer de Magic Cut-tool, waarmee clips automatisch kunnen worden bewerkt om sleutelelementen van de opname te markeren; een webcam-oogvolger voor het corrigeren van oogbewegingen; een achtergrondverwijderaar voor het opruimen van de visuele ruimte om de opname te starten; en tools voor het opschonen van audio die stopwoorden verwijderen om de duidelijkheid van de presentatie te verbeteren.

Veed. io is ook ontworpen om teamcommunicatie te vergemakkelijken. Het stelt gebruikers in staat om verschillende soorten content op te nemen en te delen, zoals berichten, uitleg en presentaties, waardoor de noodzaak van live vergaderingen mogelijk wordt verminderd.

Het platform ondersteunt samenwerkingsfuncties, waardoor teams online video's kunnen delen, becommentariëren en gezamenlijk bekijken. Dit kan de productiviteit en de betrokkenheid van het team verbeteren.

De beste functies van Veed. io

Selecteer verschillende layouts voor opnames, met opties voor alleen video, alleen audio of beide

Bewerk video's met geïntegreerde AI-aangedreven bewerkingsfuncties

Deel video's en werk samen met anderen om te bewerken

Beperkingen van Veed. io

Vereist een stabiele internetverbinding

Beperkte offline mogelijkheden

Prijzen van Veed. io

Free

Basis: $ 18/gebruiker per maand

Pro: $30/gebruiker per maand

Business: $59/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Veed. io

G2 : 4,6/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 3,4/5 (50+ beoordelingen)

7. Calipio

via Calipio

Calipio biedt een eenvoudige, no-nonsense AI-schermrecorder die is afgestemd op een privacybewuste digitale omgeving. Bovendien biedt Calipio naadloze deelopties. Gebruikers kunnen hun opnames eenvoudig delen via een link, waardoor ze direct toegankelijk zijn op alle platforms, inclusief mobiele apparaten.

De service omvat ook gratis opslagruimte in de cloud, zodat gebruikers altijd en overal toegang hebben tot hun videobestanden zonder lokale ruimte op hun harde schijf te gebruiken.

De beste functies van Calipio

Toegang tot de tool vanaf vrijwel elk apparaat en besturingssysteem met de browsergebaseerde tool van Calipio, waarvoor geen installatie nodig is

Garandeer privacy en veiligheid met end-to-end-encryptie en toegangscontrole

Beperkingen van Calipio

Beperkte bewerkingstools in vergelijking met andere opties

Sterk afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding

Beperkte AI-functies voor makers

Prijzen van Calipio

Starterspakket: € 5/maand

Professioneel: € 10/maand

Business: € 20/maand

Beoordelingen en recensies van Calipio:

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

8. Snagit

via Snagit

Snagit is schermopnamesoftware met functies die zijn ontworpen om professionals te helpen bij het vastleggen van beelden van hun computerscherm, inclusief gebieden waarvoor moet worden gescrolld.

Snagit beschikt over Smart Move, dat automatisch elementen in schermopnames herkent en aanpassingen mogelijk maakt. Het heeft ook een tekstherkenningsfunctie waarmee gebruikers tekst in afbeeldingen kunnen bewerken en het lettertype, de grootte en de kleur kunnen aanpassen.

De beste functies van Snagit

Zet gedetailleerde schermafbeeldingen met één klik om in eenvoudige grafieken

Gebruik de bibliotheekfunctie om opgenomen content op verschillende apparaten te ordenen

Gebruik filters en sorteerfuncties om afbeeldingen en video's te zoeken op datum, bestandstype en toepassing

Houd de videobibliotheek georganiseerd met een intelligente gebruikersinterface en aangepaste tags

Beperkingen van Snagit

Mist enkele geavanceerde AI-functies van concurrenten

Het eenmalige aankoopmodel biedt mogelijk geen doorlopende updates

Prijzen van Snagit

Standaardlicentie: $ 45,99 (eenmalige aankoop)

Beoordelingen en recensies van Snagit:

G2: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

9. Loom

via Loom

Loom is een veelzijdige tool voor schermopname die verschillende apparaten ondersteunt, waaronder macOS, Windows, iOS en Android.

Het platform biedt verschillende gebruiksvriendelijke functies, zoals bewerking in de browser en via de mobiele app, de mogelijkheid om video's in te sluiten voor meer zichtbaarheid en ondertiteling om de toegankelijkheid te verbeteren.

Loom biedt ook opties voor schermopnames op volledig scherm en aangepaste grootte, naast tools voor tekenen en annoteren om belangrijke punten tijdens een presentatie te benadrukken.

De beste functies van Loom

Leg zowel het scherm als het geluid vast, waardoor het een handige optie is voor verschillende opname- en ondertitelingsbehoeften

Deel opnames via een directe link, voor een snelle en eenvoudige verdeling

Krijg videokwaliteit tot 720p, met opties om te upgraden voor opnames met een hogere resolutie

Beperkingen van Loom

Meer geschikt voor asynchrone communicatie dan live presentaties

Basisbewerkingsmogelijkheden

Prijzen van Loom

Starter: Gratis

Business: $12,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Loom:

G2 : 4,7/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (420+ beoordelingen)

10. Otter. ai

Otter. ai is een AI-gestuurde opname- en AI-transcriptietool waarmee gebruikers audio kunnen opnemen, bestanden kunnen importeren en transcripties kunnen genereren met functies zoals het genereren van trefwoorden en sprekersherkenning.

Otter.ai is beschikbaar als webapp, Chrome-extensie en mobiele app en kan worden geïntegreerd met platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams.

Otter. ai biedt realtime transcriptie en identificeert sprekers tijdens gesprekken, wat helpt bij het nauwkeurig vastleggen van vergaderingen.

Hoewel de transcriptie over het algemeen betrouwbaar is, kunnen er door verschillende audiofactoren kleine fouten optreden, maar de AI wordt mettertijd steeds beter.

Otter. ai beste functies

Profiteer van superieure nauwkeurigheid bij het transcriberen van spraak

Transcribeer opnames in realtime

Integratie met verschillende communicatieplatforms

Beperkingen van Otter.ai

Meer gericht op transcriptie dan op schermopname

In tegenstelling tot Otter.ai-alternatieven biedt het beperkte functies voor videobewerking

Otter. ai prijzen

Basis: Gratis

Pro: $16,99/gebruiker per maand

Business: $ 30/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai:

G2: 4,2/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (80+ beoordelingen)

Ontsluit uw professionele potentieel met AI-schermrecorders

AI-schermrecorder is uw bondgenoot van het volgende niveau in het digitale tijdperk. Of u nu tijd wilt besparen, ideeën wilt genereren of naadloos wilt uploaden naar YouTube, druk gewoon op de rode knop en laat de magie gebeuren.

De topkeuze van dit jaar, ClickUp, heeft slimme functies, waaronder AI-aangedreven tools die alledaagse taken omzetten in krachtige communicatie-ervaringen.

ClickUp gaat verder dan alleen opnemen en bewerken en verhoogt uw productiviteit en verbetert uw werk in elke presentatie en elk project.

Omarm deze innovaties en zie hoe ze uw werk naar een hoger niveau tillen, de samenwerking stroomlijnen en u in staat stellen om uitstekende resultaten te behalen in een competitieve wereld.

Laat AI-schermrecorders uw professionele verhaal in 2024 opnieuw definiëren. Klaar om het verschil te zien? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!