Meer dan 30 DALL·E 3-prompts om verbluffende beelden te creëren

Zit je vast in een vicieuze cirkel van vage prompts typen en middelmatige AI-kunst krijgen? Jij bent niet het probleem – je prompts zijn dat wel.

DALL·E-prompts werken als een blauwdruk. Geef de AI iets basaal om mee te werken, en je krijgt een gemiddeld resultaat. Maar stel je prompt goed op, en voilà, je hebt een meesterwerk.

AI is er niet voor om creativiteit te vervangen – het is een krachtig hulpmiddel dat creativiteit versterkt. Kunstenaars en ontwerpers gebruiken het om stijlen te verkennen, concepten te verfijnen en ideeën sneller tot leven te brengen.

Deze lijst met meer dan 30 prompts helpt je om DALL·E nog verder te pushen en scherpere, dynamischere resultaten te ontgrendelen.

Laten we aan de slag gaan. 🖌️

DALL·E 3 begrijpen

DALL·E 3 is OpenAI's nieuwste ontwikkeling op het gebied van AI-gestuurde beeldgeneratie, ontworpen om tekstprompts om te zetten in zeer gedetailleerde, contextbewuste beelden. Het stimuleert creativiteit en stroomlijnt het ontwerpproces voor kunstenaars, marketeers en contentmakers.

Dit zijn de belangrijkste functies:

Nauwkeurige beeldgeneratie: Legt details nauwkeurig vast en produceert beelden die nauw aansluiten bij de prompt

Verbeterde tekstweergave: Genereert leesbare tekst binnen afbeeldingen, waardoor ontwerpen voor posters, labels en boekomslagen worden verbeterd

Stijlflexibiliteit: past zich aan aan specifieke artistieke stijlen, van hyperrealistische tot abstracte composities

Interactieve verfijningen: Hiermee kunnen gebruikers afbeeldingen nauwkeurig aanpassen, wat zorgt voor meer controle over compositie, esthetiek en Hiermee kunnen gebruikers afbeeldingen nauwkeurig aanpassen, wat zorgt voor meer controle over compositie, esthetiek en trends in grafisch ontwerp

Ethische waarborgen: Filtert schadelijke of bevooroordeelde content, waardoor verantwoord gebruik van AI wordt gewaarborgd

🔍 Wist je dat? De wereldwijde markt voor AI-beeldgeneratoren zal naar verwachting groeien tot 917,175 miljoen dollar in 2030. Dit komt neer op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 17,4%.

Waarom het beheersen van prompts cruciaal is

Het opstellen van de juiste prompt maakt het verschil bij het genereren van hoogwaardige resultaten. Een goed gestructureerde prompt stuurt het model aan en zorgt voor nauwkeurige, relevante en creatieve output.

Sleutelredenen om AI-kunstprompts te verfijnen zijn onder meer:

Grotere nauwkeurigheid: Duidelijke prompts verminderen misverstanden en leiden tot resultaten die aan de verwachtingen voldoen

Meer creativiteit: Specifieke bewoordingen stimuleren fantasierijkere en dynamischere reacties

Consistente resultaten: gestructureerde prompts verbeteren de betrouwbaarheid van gestructureerde prompts verbeteren de betrouwbaarheid van de AI-kunstgenerator , waardoor het gemakkelijker wordt om hoogwaardige resultaten te reproduceren

Meer controle: Duidelijke instructies vormen het resultaat, waardoor willekeur en inconsistentie in de resultaten tot een minimum worden beperkt

Snellere iteraties: Nauwkeurige prompts verminderen het aantal proefversies en besparen tijd bij het aanpassen

Verbeterde probleemoplossing: Doordachte Doordachte prompt-engineering helpt AI om complexe ideeën op te splitsen in bruikbare inzichten

🧠 Leuk weetje: De naam ‘DALL·E’ is een combinatie van kunstenaar Salvador Dalí en de Pixar-robot WALL-E. Het samenvoegt in wezen het concept van surrealistische kunst met het idee van een creatieve, fantasierijke machine die beelden kan genereren op basis van tekstbeschrijvingen.

Voorbeelden van DALL·E 3-prompts

Met DALL·E 3 kun je prachtige beelden genereren op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen. De veelzijdigheid ervan bereikt marketingcampagnes en ontwerpprojecten, storytelling en nog veel meer.

Laten we meer dan 30 DALL·E 3-prompts voor verschillende stijlen, thema's en concepten verkennen, zodat je deze AI-tool voor ontwerpers optimaal kunt benutten.

Artistieke stijlen

1. Hyperrealistische fotografie: Een close-up van het gezicht van een oudere man, met diepe rimpels, doordringende blauwe ogen en een warme glimlach, waarbij zacht natuurlijk licht de textuur van zijn huid benadrukt

2. Impressionistisch schilderij: Een levendig parktafereel geschilderd in de stijl van Claude Monet, met zachte penseelstreken, zonnestralen die door de bladeren schijnen en mensen die genieten van een lentemiddag

3. Surrealistisch droomlandschap: Een zwevend kasteel gemaakt van boeken, hangend in een lucht vol gloeiende kwallen, met een etherisch blauw en paars kleurenpalet

Een zwevend kasteel van boeken, gegenereerd via DALL·E 3

🧠 Leuk weetje: Een van de eerste AI-kunstsystemen was AARON, in 1973 ontwikkeld door Harold Cohen. AARON maakte gebruik van een symbolische AI-benadering om zwart-wit tekeningen te maken.

Futuristische en scifi-concepten

4. Cyberpunk-metropool: Een door neon verlichte stad bij nacht, vol met vliegende auto's, holografische reclameborden en een eenzame premiejager in een trenchcoat die op een dak staat

5. Buitenaardse wereld: Een landschap met gigantische bioluminescente planten, een hemel met drie zonnen en vreemde wezens die langs een gloeiende rivieroever zwerven

6. Door AI aangedreven stad: Een utopische stad waar robots en mensen samenleven, met wolkenkrabbers op schone energie, autonoom vervoer en een futuristische skyline die weerspiegelt in een spiegelgladde rivier

Een fotorealistische utopische stad

Fantasie en mythologie

7. Majestueuze draak: Een torenhoge gouden draak zit op een klif en spuwt vuur over een middeleeuws koninkrijk in de schemering

Probeer ClickUp Brain

Kies hieronder een steekproef van een afbeeldingsprompt of beschrijf je eigen afbeelding

8. Oud-Griekse goden: Zeus staande op de berg Olympus, omringd door onweerswolken, met een knetterende bliksemschicht in zijn hand

9. Onderwaterrijk van de zeemeerminnen: Een groots paleis diep onder de oceaan, met zeemeerminnen die tussen koraalriffen en lichtgevende vissen zwemmen

Een onderwaterkoninkrijk van zeemeerminnen

Historische herinterpretaties

10. Londen in het Victoriaanse tijdperk: Een mistige straat verlicht door gaslantaarns, met een detective in een lange jas en hoge hoed die een mysterieuze zaak onderzoekt

11. Samoeraikrijger: Een woeste samoerai die op een slagveld staat, een katana vasthoudt, gedetailleerde wapenrusting draagt, met kersenbloesems die in de wind wapperen

12. Atelier van een renaissancekunstenaar: Leonardo da Vinci die de Mona Lisa schildert in een schemerig atelier vol schetsen, onafgewerkte sculpturen en kaarslicht

Leonardo da Vinci schildert de Mona Lisa

Speelse en cartooneske thema's

13. Dierencafé: Een gezellig café dat volledig door katten wordt gerund, waar kittens koffie serveren aan andere dieren die aan kleine tafels zitten

14. Levend sprookjesdorp: Een klein dorpje waar paddenstoelen als huizen dienen, feeën tussen bloemblaadjes vliegen en pratende dieren elkaar begroeten in straatjes met kinderkopjes

15. Geanimeerde snoepwereld: Een landschap waar alles eetbaar is, met chocoladerivieren, bergen van gummibeertjes en lollybomen

Een sprookjesachtige snoepwereld

🧠 Leuk weetje: De hoogste prijs die ooit op een veiling voor een AI-kunstwerk is betaald , is $ 432.000 voor het Portrait of Edmond de Belamy op 25 oktober 2018. Het portret van dit fictieve personage werd gemaakt door een Generative Adversarial Network (GAN) dat was opgezet door leden van het Franse kunstcollectief Obvious Art.

Popcultuur en filmische thema's

16. Klassieke film noir: Een zwart-wit detectivescène, met een mysterieuze vrouw in een rode jurk die onder een straatlantaarn staat terwijl een detective vanuit de schaduwen toekijkt

17. Ruimte western: Een ruige cowboy die op een robotpaard rijdt op een stoffige buitenaardse planeet, met twee zonnen die achter hem ondergaan

18. Retro-futurisme: Een toekomstvisie in de stijl van de jaren 50, waarin mensen in jetpacks tussen strakke, verchroomde wolkenkrabbers vliegen

Een retro-futuristische stad

Natuur en landschappen

19. Betoverd bos: Een magisch bos met bioluminescente bomen, zwevende lantaarns en een verborgen feeënhuisje

20. Vulkanische uitbarsting: Een dramatisch moment waarop lava uit een torenhoge vulkaan spuit en de nachtelijke hemel verlicht met rode en oranje tinten

21. Bevroren toendra: Een eenzame ijsbeer die door een eindeloos ijzig landschap loopt, terwijl het noorderlicht boven hem danst

Een eenzame ijsbeer die loopt

🔍 Wist je dat? Ongeveer 71% van de afbeeldingen die op sociale media worden gedeeld, is door AI gegenereerd. Nu AI-kunst steeds gangbaarder wordt, is het belangrijker dan ooit om feit van fictie te onderscheiden!

Alledaagse momenten met een artistieke twist

22. Regenachtige straat in de stad: Een spiegelende straat die gloeit onder neonlichten, met mensen die onder paraplu's lopen terwijl regendruppels rimpelingen veroorzaken in plassen

23. Gezellige boekwinkel: Een charmante boekwinkel vol houten boekenplanken, een knapperend haardvuur en een slaperige kat die opgerold op een stoel ligt

24. Zonsondergang boven de oceaan: Een rustig strand met golven die zachtjes op de kust rollen, de lucht geschilderd in diepe oranje- en paars tinten

Een fotorealistische zonsondergang boven de oceaan

Experimentele en abstracte prompts

25. Mens-robotfusie: Een digitaal portret van een gezicht dat half mens, half androïde is, met gloeiende circuitlijnen die door de huid lopen

26. Stad die de zwaartekracht trotseert: Een metropool waar wolkenkrabbers ondersteboven zweven, met gloeiende bruggen als verbinding in een dromerige lucht

27. Smeltende uurwerken: Een surrealistische wereld waarin klokken uitrekken en smelten boven verwrongen landschappen, geïnspireerd door de kunst van Salvador Dalí

Een surrealistische wereld met smeltende klokken

Leuke en eigenzinnige ideeën

28. Een kat verkleed als middeleeuwse ridder: Een serieus kijkende kat in een volledig harnas, dapper staande met een klein zwaard en schild

29. Een hond die een ruimteschip bestuurt: Een golden retriever in een futuristisch astronautenpak, die vol zelfvertrouwen een hightech ruimteschip door de melkweg stuurt

30. Een giraf in een detective-trenchcoat: Een lange, serieuze giraf in een klassieke detective-outfit, met een vergrootglas in de hand terwijl hij een zaak onderzoekt

Een serieuze girafdetective in een trenchcoat

Gepersonaliseerde en conceptuele prompts

31. Een zelfportret als mythisch wezen: Een op fantasie geïnspireerd digitaal schilderij waarin het onderwerp wordt afgebeeld als een half mens, half draak-wezen met een vogelweergave

32. Een door een droom geïnspireerd landschap: Een visueel verbluffend droomlandschap gebaseerd op een persoonlijke herinnering, waarin echte en verzonnen elementen samenkomen

Een op steampunk geïnspireerde herinterpretatie van de maanlanding

33. Een alternatieve historische gebeurtenis: Een historisch belangrijk moment opnieuw vormgegeven met een futuristische twist, zoals de maanlanding in een steampunkwereld

34. Een surrealistische albumhoes: Een surrealistische albumhoes met een door neon verlicht stadsgezicht om middernacht, met een eenzame figuur in een futuristisch pak die bovenop een wolkenkrabber staat en staart naar een hemel vol wervelende sterrenstelsels en zwevende muzieknoten

🔍 Wist je dat? Een Generative Adversarial Network (GAN) is een AI-model dat wordt gebruikt in AI-gegenereerde kunst. Het bestaat uit twee neurale netwerken – de generator en de discriminator – die met elkaar concurreren. Het Generator-model creëert nieuwe afbeeldingen op basis van willekeurige ruis, in een poging om resultaten te produceren die zo veel mogelijk op echte afbeeldingen lijken. De Discriminator beoordeelt of een afbeelding echt is (afkomstig van daadwerkelijke gegevens) of nep (gegenereerd door de Generator).

Je DALL·E 3-prompts samenstellen

Een goed opgestelde DALL·E-prompt kan een vaag idee omzetten in een gedetailleerde, visueel indrukwekkende afbeelding. De uitdaging ligt in het geven van duidelijke instructies die de AI sturen zonder de creativiteit ervan te beperken.

Hoe verfijn en structureer je DALL·E-prompts zodat ze duidelijk en creatief zijn en geoptimaliseerd voor de best mogelijke resultaten?

Laten we de sleutelstappen eens bekijken. ⚒️

Stap 1: Begin met een duidelijk idee

Vage prompts leveren inconsistenten resultaten op. Bepaal, nog voordat je ook maar een woord typt, precies wat je wilt.

Bepaal je concept: Stel je een futuristisch stadslandschap voor? Een surrealistisch droomland? Een hyperrealistisch portret? Wees duidelijk over wat je wilt zien.

Bepaal de belangrijkste elementen: Denk na over het onderwerp, de instelling, de sfeer en de stijl. Hoe meer details je opgeeft, hoe beter de AI jouw visie kan weergeven

📌 Exemplaar: Stel dat het doel is om een afbeelding van een kat te genereren. Een vage prompt als ‘een kat die op een stoel zit’ genereert dit soort afbeeldingen: Kat op een stoel

Je kunt het verfijnen tot:

‘Een pluizige witte Perzische kat ligt elegant te luieren op een dieprode fluwelen fauteuil, terwijl zijn smaragdgroene ogen glanzen in het schemerige kaarslicht. De kamer in Victoriaanse stijl is versierd met gedetailleerd houtsnijwerk, rijk smaragdgroen en goudkleurig behang en zware fluwelen gordijnen. De scène is geschilderd in de stijl van een 19e-eeuws meesterwerk in olieverf en wordt gekenmerkt door zachte penseelstreken, warme verlichting en een rijke, textuurrijke sfeer.’

Dit is het verfijnde resultaat:

Verbeterde afbeelding van een zittende kat

Zie je het verschil? Door deze details te geven, begrijpt DALL·E beter welke esthetiek je voor ogen hebt.

💡 Pro-tip: Gebruik beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden die de textuur, beeldkwaliteit, levendige kleuren, het materiaal en de sfeer benadrukken in je invoerprompt. Woorden als 'glinsterend', 'rustiek' of 'chaotisch' geven het beeld meer diepgang.

Stap 2: Structureer prompts voor betere resultaten

Door een prompt op te splitsen in duidelijke delen wordt de nauwkeurigheid verbeterd. Een handig format is bijvoorbeeld:

Onderwerp: Wie of wat staat er op de afbeelding? Wees specifiek! In plaats van prompts te schrijven zoals ‘vos’, kun je dit uitwerken tot ‘een rode vos met doordringende groene ogen’

Actie: Wat gebeurt er? Door beweging toe te voegen wordt het beeld dynamischer. ‘Een ridder die zijn zwaard trekt’ is boeiender dan alleen ‘een ridder’

Instelling: Waar speelt het zich af? Beschrijf de achtergrond om de sfeer te bepalen. Een ‘mistig betoverd bos’ voelt heel anders aan dan een ‘strakke, moderne wolkenkrabber’

Stijl: Hoe moet het eruitzien? Of je nu een ‘vintage olieverfschilderij’ of een ‘levendige cyberpunkillustratie’ wilt, door de stijl te definiëren helpt je de kunstmatige intelligentie om de juiste look te creëren

📌 Voorbeeld: Een wijze oude uil met doordringende gouden ogen (onderwerp) zit op een kronkelige vertakking van een boom en staart naar de maan (actie) in een mistig bos met gloeiende vuurvliegjes (instelling). Maak er een digitaal schilderij in donkere fantasystijl van met rijke texturen (stijl). Hier is de gegenereerde afbeelding: Een uil in een mystieke instelling

Stap 3: Experimenteer met verschillende stijlen

DALL·E 3 gedijt bij afwisseling, dus wees niet bang om te variëren!

Ontdek artistieke stijlen: Probeer zinnen als ‘olieverfschilderij,’ ‘digitale concept art,’ of ‘houtskoolschets’

Combineer onverwachte ideeën: Wat gebeurt er als je een futuristische cyberpunkwereld combineert met oude Egyptische architectuur? Probeer het eens en ontdek het zelf!

Gebruik dynamische acties: Probeer in plaats van ‘een ridder in harnas’ eens ‘een ridder in gloeiend harnas, rijdend op een mechanische draak door een stormachtige lucht’. Dit voegt beweging en diepte toe aan het beeld

📌 Voorbeeld: ‘Een door neon verlichte oude Egyptische stad met gloeiende piramides en robotachtige sfinxen. Een futuristische farao in een hightech gewaad staat bij de ingang van een tempel onder een stormachtige hemel vol drones. Digitale conceptkunst met een filmische uitstraling. ’ Dit is het resultaat: Een oude Egyptische stad

💡 Pro-tip: Door verwijzingen naar specifieke kunstenaars, technieken of periodes toe te voegen, wordt het resultaat verfijnd. Probeer DALL·E 3-prompts zoals ‘een filmstill uit een noirfilm uit de jaren 40 van een detective in een rokerige jazzclub’ voor een filmisch effect.

Stap 4: Gebruik AI-hulp voor het genereren van prompts

Kom je er niet uit met het perfectioneren van je prompt? Als je te veel tijd besteedt aan het verfijnen van je prompt, profiteer je waarschijnlijk niet optimaal van de tijdbesparende mogelijkheden van AI 😅

Wat als we je zouden vertellen dat er een gratis app bestaat die de meest specifieke, gedetailleerde en relevante AI-prompts voor je kan genereren?

Ja, je hoort het goed.

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Breid prompts uit en verfijn ze met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, verhoogt de productiviteit in verschillende werkstroomen. Het helpt bij het genereren, verfijnen en optimaliseren van prompts voor DALL·E, waardoor je tijd bespaart en betere resultaten behaalt.

Stel dat een ruwe prompt luidt: ‘een futuristische stad’. ClickUp Brain kan dit uitbreiden tot ‘een uitgestrekte futuristische stad met vliegende auto’s, torenhoge glazen wolkenkrabbers en een lucht vol holografische billboards en filmische belichting’. Dit detailniveau verbetert de output van de ClickUp AI.

ClickUp Brain genereert ook veel sneller meerdere variaties op een prompt dan je zelf handmatig zou kunnen doen.

📌 Exemplaar: Stel dat het doel is om fantasielandschappen te creëren. Als je ‘een magisch bos’ invoert, kun je versies krijgen zoals:

Genereer meerdere variaties op prompts met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Gebruik AI-promptsjablonen om het genereren van content of afbeeldingen te versnellen en consistentie te behouden. Begin met een sjabloon en pas vervolgens de belangrijkste details aan zodat deze aansluiten bij jouw visie. Als een sjabloon zegt ‘een majestueus kasteel’, verfijn dit dan tot ‘een oud stenen kasteel op een klif, met banners die wapperen in de wind, gouden zonsonderganglicht, fantasie-illustratie.’

Als je denkt dat de mogelijkheden van ClickUp beperkt zijn tot het genereren van AI-prompts, dan heb je het mis.

Ontwerpprojecten lopen vaak uit de hand: overal bestanden, feedback verspreid over e-mails en eindeloze revisies.

De ClickUp-software voor projectmanagement voor ontwerpprojecten lost dat op. 🤩

ClickUp centraliseert ontwerpbestanden, feedback en goedkeuringen op één plek met de ingebouwde tools voor documenten, Whiteboards en Redactie. 🎨✨

Tag teamgenoten in reactiethreads direct bij creatieve taken om feedback en updates te delen, zodat je geen last meer hebt van verspreide e-mails en miscommunicatie. Automatiseer het bijhouden van revisies en notificaties, zodat er niets door de mazen van het net glipt – zelfs tijdens de drukste ontwerpsprints. 🔄 ✅

Alles blijft op één plek: ideeën, taken, deadlines en AI-aangedreven tools om het proces te versnellen. Geen uren meer verspillen met schakelen tussen apps. Gewoon een overzichtelijke, georganiseerde werkruimte waar teams zich kunnen concentreren op het creëren in plaats van het bijhouden van updates.

Laten we eens kijken hoe de functies van DALL·E 3 van invloed zijn op AI in grafisch ontwerp en creativiteitsbeheer. 🎨

Breng ideeën tot leven met een interactief canvas van Canva

Organiseer ontwerpideeën met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards zijn digitale brainstormruimtes waar teams ontwerpconcepten kunnen ordenen en visueel moodboards kunnen maken.

In tegenstelling tot statische Whiteboards kunnen gebruikers hier aantekeningen toevoegen, verbindingen leggen tussen ideeën en zelfs brainstormideeën direct omzetten in uitvoerbare ClickUp-taken. Alles wordt in realtime bijgewerkt, waardoor samenwerking naadloos verloopt.

Een brandingteam dat bijvoorbeeld werkt aan een herontwerp van een website, kan Whiteboards gebruiken om kleurenschema's, typografische keuzes en UI-schetsen op het ideeënbord uit te werken. In plaats van door verschillende apps te bladeren, kunnen ze alles op één plek vastmaken en concepten gaandeweg verfijnen.

ClickUp heeft een cruciale rol gespeeld bij het opschalen van onze ontwerpactiviteiten. Nieuwe ontwerpers raken sneller ingewerkt dan voorheen, en ons managementteam heeft nu veel meer inzicht in onze werklast en doelstellingen.

🔍 Wist je dat? AI-gedreven kunst gedijt op generatief ontwerp, waarbij kunstenaars specifieke parameters instellen en de AI het overneemt om binnen die grenzen unieke beelden te creëren. Deze mix van menselijke creativiteit en machine-intelligentie heeft geheel nieuwe artistieke stijlen voortgebracht en traditionele kunst opnieuw vormgegeven door een AI-aangedreven lens.

AI-gestuurde conceptgeneratie precies waar je die nodig hebt

Genereer AI-aangedreven ontwerpconcepten binnen ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Brain worden Whiteboards meer dan alleen een ruimte voor ideeën – ze worden een creatieve speeltuin. Heb je AI-kunstafbeeldingen nodig voor een project? Typ gewoon een tekstprompt in en Brain genereert AI-aangedreven afbeeldingen binnen je werkruimte.

Een creatief team dat aan een advertentiecampagne werkt, kan bijvoorbeeld ideeën voor productconcepten opstellen en vervolgens Brain gebruiken om die ideeën tot leven te brengen met door AI gegenereerde beelden. De ingebouwde brainstorm-sjablonen helpen hen hun gedachten te structureren voordat ze aan de slag gaan met het aanmaken van beelden.

En als het eerste resultaat niet helemaal naar wens is? Geen probleem: je kunt de prompt aanpassen, variaties verkennen en het beeld verfijnen, allemaal zonder ClickUp te verlaten.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je ClickUp-werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-aangedreven schrijfhulp in je hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer – en dat terwijl de context van je hele werkruimte behouden blijft.

Als je nieuwsgierig bent naar meer toepassingen van AI om je persoonlijke productiviteit te verhogen, hebben we precies de juiste korte video voor je 👇🏽

Bewaar alle prompts, referenties en aantekeningen over feedback op één plek

Werk samen aan ontwerpprompts met ClickUp-documenten

ClickUp Docs fungeert als het commandocentrum van je team en is perfect voor het opslaan van ontwerpprompts, projectdetails en feedback van het team. Alles blijft gekoppeld aan je werkstroom, zodat je taken kunt koppelen, teamgenoten kunt taggen en revisies in realtime kunt bijhouden.

Stel dat je socialemediateam een seizoenscampagne plant. Je kunt ontwerpprompts, creatieve technieken en aantekeningen direct in Docs vastleggen. Spoel door naar volgend jaar: in plaats van helemaal opnieuw te beginnen, beschik je over een overzichtelijk geordende referentie van eerdere ontwerpen, waardoor je je merk gemakkelijk consistent kunt houden in alle campagnes.

🧠 Leuk weetje: In 2023 ging een door AI gegenereerde afbeelding van een nep-explosie bij het Pentagon viraal, wat kortstondige onrust op de aandelenmarkt veroorzaakte voordat het snel werd ontkracht.

