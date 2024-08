10 verbluffende voorbeelden van door AI gegenereerde kunst

In het begin van de jaren 1970 begon kunstenaar Harold Cohen met de ontwikkeling van AI-kunstsystemen aan de Universiteit van Californië in San Diego. Sindsdien hebben onderzoekers van MIT, Stanford en andere universiteiten over de hele wereld kunst gemaakt met behulp van AI. In wezen hebben we al meer dan een halve eeuw voorbeelden van AI-kunst.

Harold Cohen's AI-kunst uit 1977-78 (Bron: Whitney Museum van Amerikaanse Kunst )

Het grootste verschil tussen die vroege stukken en de AI-kunst van vandaag is de mogelijkheid die iedereen - jij, ik en vrijwel iedereen met een werkende internetverbinding - heeft om het te maken.

In de afgelopen tien jaar heeft AI-kunst zich exponentieel ontwikkeld en biedt het mogelijkheden die we nooit eerder hebben gezien. In dit artikel kiezen we een paar populaire voorbeelden van AI-kunst om je een idee te geven van wat je allemaal kunt doen met GenAI.

Inzicht in het proces van AI-kunst aanmaken

Kunstmatige intelligentie verwijst naar elk visueel artefact dat is gemaakt of verbeterd met behulp van generatieve AI. Meestal voer je een tekstuele beschrijving van je idee in en de AI creëert de afbeelding.

Of je nu Canva's AI gebruikt om de achtergrond van je foto te verwijderen of Midjourney om een idee tot leven te brengen, je maakt AI-kunst.

AI kunst gebruikssituaties

Heb je een formele foto nodig voor je LinkedIn-profiel? Geen probleem. Een AI-gegenereerd portret kan een pak en stropdas toevoegen aan een selfie die je net hebt genomen. Wil je een kunstwerk voor je woonkamer, maar heb je het budget niet? Maak gewoon een AI-schilderij.

In verschillende sectoren kan AI nog veel meer doen. Als opkomende technologie zijn voorbeelden van AI-kunst veelvoorkomend in use cases zoals:

Marketing : Digitale banners, visuals, social media posts op basis van specifieke merkrichtlijnen

: Digitale banners, visuals, social media posts op basis van specifieke merkrichtlijnen Prototyping : Vooral in architectonisch of modeontwerp om prototypes te maken die anders duur of tijdrovend zouden zijn om te produceren

: Vooral in architectonisch of modeontwerp om prototypes te maken die anders duur of tijdrovend zouden zijn om te produceren Beeldverbetering : Het genereren van extra elementen aan bestaande beelden, zoals het toevoegen van een formeel jasje of een mooie auto aan een foto

: Het genereren van extra elementen aan bestaande beelden, zoals het toevoegen van een formeel jasje of een mooie auto aan een foto Schaal: Afbeeldingen vermenigvuldigen met eenvoudige wijzigingen, zoals de grootte, een deel van de afbeelding of tekst erin. AAI-tool voor sociale media die dit kan doen is een zegen voor marketing teams

Bonus: Hoe AI gebruiken voor grafische ontwerpen

AI-kunstgereedschappen

Afhankelijk van de behoefte en complexiteit van ieders use case, verschilt het gereedschap dat ze gebruiken sterk. Hier zijn enkele algemeen beschikbare AI kunstgeneratoren waarmee je AI-gegenereerde kunstwerken kunt maken.

OpenAI's DALL-E

DALL-E staat bekend als de eerste mainstream AI-afbeeldingengenerator en is nog steeds erg populair. De afbeeldingen die door de laatste versie, DALL-E 3, worden gemaakt, zijn vaak extreem realistisch en van hoge kwaliteit.

Google's Imagen 2

Met Google's Gemini, voorheen bekend als Bard, kun je nu afbeeldingen genereren binnen de interface. De grootste voordelen van Gemini zijn de schone en eenvoudige Google Search-achtige gebruikersinterface en het feit dat het gratis is!

Midjourney

Midjourney staat bekend als een van de meest stabiele kunstgeneratoren, die output van zeer hoge kwaliteit produceert die is doorgegaan naar prijzen heeft gewonnen ook. De grootste klacht over Midjourney is dat het niet gebruikersvriendelijk is en alleen toegankelijk is via Discord.

Als je bereid bent om die extra hoepel te springen om de tool te gebruiken, zijn hier enkele Voorbeelden van prompts in het midden van de reis om je op weg te helpen.

Adobe Firefly

Als natuurlijke extensie voor hun suite van creatieve producten lanceerde Adobe onlangs Firefly, een AI-tool voor ontwerpers . Naast het creëren van visuals als reactie op aanwijzingen, accepteert Firefly ook referentieafbeeldingen. Dit betekent dat je de tool een schets of kunstwerk kunt geven en Firefly kunt vragen om een soortgelijke uitvoer te maken. En voila!

Microsoft Designer

In tegenstelling tot de bovenstaande tools, die hun eigen modellen gebruiken, gebruikt Microsoft's designer DALL-E. Het biedt een eenvoudig, toegankelijk, beginnersvriendelijk en gratis alternatief voor ChatGPT Plus, waardoor het enorm aantrekkelijk is voor zowel amateurs als liefhebbers.

Bovendien is het, als onderdeel van de Copilot-suite van producten, ook een geweldige aanvulling op Microsoft's AI tools voor het aanmaken van content .

Canva

Canva magische media integreert AI-afbeeldingen in de creatieve workflow

Met Canva's ontwerp samenwerkingssoftware met AI kun je afbeeldingen uit tekst genereren, stijlen wijzigen, het formaat aanpassen, afbeeldingen opschonen, achtergronden verwijderen en nog veel meer! U kunt ook de nieuwste trends op het gebied van grafisch ontwerp moeiteloos in je werk.

In tegenstelling tot propriëtaire tools integreert Canva's AI-afbeeldingsgenerator een aantal modellen, zoals Magic Media, Dall-E en Imagen, om mogelijkheden voor het aanmaken van kunst rechtstreeks binnen het platform aan te bieden. Dit creëert een enorm voordeel voor diegenen die meerdere modellen willen proberen voordat ze hun Taak voltooien.

Ondanks de ontelbare mogelijkheden is AI-kunst anders dan traditionele kunst. Dit brengt unieke uitdagingen met zich mee.

Traditionele kunst vs. AI-kunst

Traditionele kunst bestaat uit het creëren van visuele artefacten, meestal met de hand of digitaal, met behulp van ontwerptools. Bij AI doet het gereedschap het creëren en de gebruiker alleen het invoeren.

Enkele andere sleutel verschillen zijn:

Skill: Traditionele kunst wordt gemaakt door ontwerpers met enige vaardigheid op dat gebied. Voor het maken van AI-kunst heb je geen ontwerpvaardigheden nodig, maar wel enige vaardigheid in prompting.

AI-kunstliefhebbers beweren dat verbeelding in de toekomst een waardevollere vaardigheid zal zijn dan ontwerpen (in de traditionele zin).

Invoer: Traditionele kunst vereist dat de gebruiker het beeld opbouwt met behulp van verschillende ontwerpelementen. Vaak voegen ontwerpers nauwgezet vormen, kleuren, iconen en foto's toe om een samenhangend resultaat te creëren.

AI-kunst kan worden gemaakt door in te typen wat je nodig hebt. Instance, als je bijvoorbeeld typt: "Kat leest boek met leesbril in vintage bibliotheek" in Microsoft designer intypt, krijg je waarschijnlijk de volgende uitvoer.

AI-kunstvarianten gemaakt met Microsoft Designer

Het voorbeeld hierboven laat zien hoe je je iets kunt voorstellen en er direct een visual voor kunt maken. Zo eenvoudig is het!

Laten we eens kijken naar een aantal van de meest populaire en verbluffende AI-kunstwerken om te begrijpen welke mogelijkheden er voor ons liggen.

Voorbeelden van AI-kunst in de echte wereld

Alle kunst gemaakt met AI-tools zoals DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon of Runway is AI-kunst. Dit is wat pioniers op het gebied van AI-kunst tot nu toe hebben gedaan.

1. Portret van Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Bron: Wikimedia Commons )

In 2018 gebruikten leden van het Parijse collectief Obvious generatieve AI om een portret te maken van Edmond de Belamy, een fictief teken dat ze zelf hadden gecreëerd. Ze gebruikten een open-source algoritme en trainden het op 15.000 portretten van de 14e tot de 19e eeuw.

Dit werk kreeg bekendheid toen het het eerste met AI gemaakte kunstwerk werd dat bij Christie's in New York werd geveild. Het schilderij werd op die veiling verkocht voor $432.500.

2. DeepDream van Google

afbeelding gemaakt met DeepDream (Bron:) Wikimedia Commons )_

DeepDream is een vorm van AI-kunst die algoritmische pareidolia gebruikt om een droomachtige, psychedelische versie van bestaande beelden te creëren. Onderzoekers hebben DeepDream sindsdien gebruikt in combinatie met virtual reality-omgevingen voor experimenten in cognitieve psychologie en hersenonderzoek.

3. Kunstmatige realiteiten door Refik Anadol

kunstmatige realiteiten: Koraal door Refik Anadol (Bron:) refikanadol.com )_

In opdracht van het World Economic Forum combineert deze AI-kunst van Refik Anadol enorme datasets van koraalbeelden om het bewustzijn voor klimaatverandering te vergroten. Het is een multidisciplinair project dat datavisualisatie, machinaal leren en 3D-printen combineert.

4. Hybride organismen van Sofia Crespo

Neural Zoo van Sofia Crespo (Bron:) neuralezoo.nl )

De Argentijnse kunstenaar Sofia Crespo neemt gegevens uit de natuur en creëert speculatieve levensvormen. In het project Neural Zoo neemt ze beelden uit de natuur en herschikt ze die tot verbluffende beelden van verbeelde natuur, die de manier weerspiegelen waarop menselijke creativiteit werkt. Ze gebruikt dit formulier om de impact van AI op kunst en creativiteit in vraag te stellen en roept sleutelvragen op voor de toekomst.

5. BMW's digitale kunstcampagne

BMW kunstauto's (Bron: bmw.nl )

Kunst is niet beperkt tot musea en demonstraties. AI-kunst is dat ook niet. Verschillende bedrijven hebben op verschillende manieren gebruik gemaakt van AI-kunst. Een van de verbluffende campagnes uit het recente verleden zijn de kunstauto's van BMW.

Als onderdeel van hun kunst- en cultuurpatronaat werkte BMW samen met creatief technoloog Nathan Shipley en kunstverzamelaar Gary Yeh om AI te trainen op 900 jaar kunstgeschiedenis en 50 nieuwe kunstwerken te creëren. Deze werden vervolgens in kaart gebracht op een virtuele weergave van de 8 Serie Gran Coupé.

6. Unieke labels van Nutella

AI-gegenereerde productlabels door Nutella (Bron:) Ogilvy Italië )

Het labelen van producten is een van de meest alledaagse taken in de productielijn. Eén vooraf ontworpen label wordt op alle producten geprint en geplakt om de consistentie en branding te behouden. Nutella gebruikte AI-kunst om dat te veranderen.

Nutella maakte zeven miljoen unieke labels voor de Italiaanse markt. Dit zorgde voor nieuwsgierigheid en een grotere vraag. Veel Nutella-liefhebbers waren ook enthousiast om een unieke, one-of-a-kind pot te bezitten.

7. Kan niet wachten op de winter in NYC

Pixelgebaseerde AI-kunst door gebruiker Reddit (Bron:) BlickyBloop )

Er zijn honderdduizenden, zo niet miljoenen foto's die het gevoel van de winter in New York City proberen vast te leggen. Het wordt geromantiseerd in films, muziek, televisie en nog veel meer. Toch heeft deze gebruiker van Reddit een eenvoudige maar opvallende manier gevonden om een klassieke Big Apple winterscène weer te geven met behulp van AI.

De lagen, diepte en kleine details (waaronder de vallende sneeuwvlokken) creëren een boeiend effect in een afbeelding die vrij gewoon is. De gebruiker paste een oude visuele behandeling in de stijl van videogames toe om de door AI gegenereerde kunst zowel vintage als ultramodern te laten lijken.

8. Dieren in ruimtepakken

dieren in ruimtepakken door gebruiker Reddit (Bron:) multigrin_ )_

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe je geliefde katachtige zou zijn uitgerust voor ruimtevaart, dan kan AI-gegenereerde kunst je dat laten zien.

Deze hyperrealistische afbeelding, tot en met de vacht en snorharen van de kat, laat zien hoe AI-kunstgeneratoren, zoals in dit Instance Bing's Image Creator, je ijdele dagdroombeelden kunnen omzetten in fotorealistische kunst.

9. Post-apocalyptische robots

Post-apocalyptische robots (Bron: Tussentijdse showcase )

Een Midjourney gebruiker stelt zich een post-apocalyptische wereld voor met een verroeste robot die interactie heeft met bloemen in een gritty stedelijk landschap. Het model interpreteert de AI-kunstaanwijzingen precies, gele wolken toevoegen, een met graffiti bedekte muur, enz.

Het vermogen van AI om zulke zorgvuldig ontworpen AI-kunstwerken te ontwikkelen is een game changer voor prototyping. Stel je voor dat een aspirant Hollywood scriptschrijver in staat is om zijn eigen moodboards en storyboards te maken voor een effectievere pitching!

10. Krediet voor geheime invasie

Afbeelding van de openingskredieten van Secret Invasion (Bron:) The Verge )

Over Hollywood gesproken: de producenten van Marvel's Secret Invasion hebben AI gebruikt om de openingskredieten te maken. Het is vooral interessant omdat de uitvoerend producent zei dat ze er bewust voor kozen om AI te gebruiken omdat het "speelt met de thema's van de show", d.w.z. een van vorm veranderende Skrull populatie.

Deze use case heeft echter een doos van Pandora geopend met vragen in de kunstwereld over trainingsgegevens, rechten van kunstenaars, de gevaren van AI en ethische creativiteit.

De toekomst van AI-gegenereerde kunst

De bovenstaande voorbeelden van AI-kunst laten twee dingen zien: de oneindige mogelijkheden van AI-kunst en de werkelijke impact die het kan hebben op de toekomst van mensenlevens.

Hoewel je elk gereedschap kunt gebruiken en enorme mogelijkheden kunt bedenken, staat de impact van AI-kunst zwaar ter discussie. Enkele van de sleutels tot de discussie zijn:

Mogelijkheden: Als creatief hulpmiddel is AI krachtiger dan elk hulpmiddel dat kunstenaars tot nu toe hebben gebruikt. Het maakt niet alleen snel aanmaken mogelijk, maar zorgt ook voor snelle iteraties en verbeteringen. Naarmate de modellen zich verder ontwikkelen, verwachten we dat dit alleen maar beter en dramatischer wordt.

Data: Een van de fundamentele aspecten van AI-kunst is de data die wordt gebruikt om de modellen te trainen. Veel AI-kunstgeneratoren maken hun trainingsgegevens niet bekend, waardoor het een glibberig pad wordt als het gaat om inbreuken op het auteursrecht en de rechten van traditionele kunstenaars die deze stijlen hebben gebouwd.

Instance, Open AI's ChatGPT stem functie leek genoeg op die van actrice Scarlett Johansson dat het leidde tot juridische gevolgen .

AI-ethiek: Het ethisch gebruik van dergelijke gegevens is ook ingewikkeld, vooral voor kunstenaars die technologisch niet onderlegd genoeg zijn om de grondslagen van een dergelijk gebruik te begrijpen.

Ali Selim, regisseur en uitvoerend producent van Secret Invasion, zei bijvoorbeeld dat hij niet echt begrijpt hoe AI werkt, maar wel gefascineerd is door wat het kan creëren. Er valt duidelijk nog veel te leren en te beoordelen, zowel door kunstenaars als door de mensen die AI-kunstgeneratoren bouwen.

Auteursrechten: A Amerikaanse rechtbank oordeelde vorig jaar dat AI-gegenereerde beelden zonder menselijke input niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden onder de Amerikaanse wet. Zonder duidelijke kennis van de trainingsgegevens - wat een integraal onderdeel is van wat 'input' betekent - is er een gebrek aan consensus over wat intellectueel eigendom is.

Dit zijn echter veel voorkomende kinderziektes waarmee elke nieuwe technologie te maken krijgt. Om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt, moeten de artistieke gemeenschap en juridische en technologische experts samenkomen en de details uitwerken.

Het komt erop neer dat een vruchtbare, eerlijke samenwerking tussen mensen en AI-algoritmen iedereen ten goede komt. De voorbeelden van AI-kunst hierboven laten zien dat AI het vermogen om kunst te maken democratiseert. Je hoeft misschien niet te weten hoe je aquarelverf moet mengen of goed thuis te zijn in de principes van design, maar je vermogen om je voor te stellen en te verwoorden zal de sleutel zijn tot het creëren van geweldige AI-kunst.

AI-kunsttools maken ook razendsnel Iteraties en variaties, waardoor ze buitengewone schaalefficiëntie creëren voor zowel mensen als organisaties.

Beheer uw AI-kunstprojecten beter met ClickUp AI

Hoewel AI al 50 jaar in opkomst is, heeft het pas sinds kort invloed op de kunstwereld. Met AI-producten kan iedereen met een verbeelding kunst creëren, ongeacht hun vaardigheden met ontwerptools.

Nu steeds meer mensen kunst kunnen maken, valt er een explosie van visuele content te verwachten. Marketing Teams kunnen op grote schaal diverse content creëren. Enthousiastelingen zullen elke dag nieuwe kunst publiceren, zoals ze op Reddit al zijn begonnen te doen. Productontwerpers zullen snel prototypes maken en sneller meer iteraties maken.

Als je een professional bent die AI gebruikt voor ontwerpen, kan het beheer van je output onhandelbaar worden. Om al je AI-kunstprojecten efficiënt te beheren, heb je een projectmanagementtool zoals ClickUp nodig.

Naast alle mogelijkheden voor projectmanagement, ClickUp Brein stelt u in staat om prompts te optimaliseren, documentatie samen te vatten, gemakkelijk toegang te krijgen tot projectgegevens en nog veel meer.

Beheer uw AI-kunst met ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .