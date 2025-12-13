Een gantt-grafiek maken in Microsoft Word (met sjablonen!)

Grote plannen ontstaan inderdaad vaak op een servetje. In 1966 schetste Rollin King het idee dat later zou uitgroeien tot Southwest Airlines op een cocktail servetje.

Vandaag zal iemand zeggen: “Kun je dit in Word zetten en delen?” Plotseling ben je bezig een Word-document om te toveren tot een levendige tijdlijn voor het project.

Maar het goede nieuws is dat u geen zware software nodig hebt om duidelijkheid te krijgen. Een overzichtelijk gantt-diagram in Word kan taaknamen, start- en einddatums en de werkstroom weergeven zonder dat uw team een nieuwe tool voor projectmanagement hoeft te leren.

In dit artikel laten we u zien hoe u een gestapeld staafdiagram invoegt, dit omzet in overzichtelijke taakbalken en de juiste kleine aanpassingen toevoegt, zoals labels, ruimte en aanwijzingen.

Wat is een gantt-grafiek en waarom is het nuttig?

Een Gantt-diagram is een visuele projecttijdlijn die werk in kaart brengt als horizontale balken in de tijd.

Elke balk staat voor een taak, met de startdatum, einddatum en eenvoudige aanduidingen voor taakafhankelijkheden, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er parallel loopt, wat een blok vormt en wat de volgende stap is.

Tegenwoordig moeten projectmanagers plannen, voortgang en risico's communiceren aan drukbezette belanghebbenden die niet in de details zitten. Een duidelijk en deelbaar gantt-diagram zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de omvang en deadlines, waardoor het eenvoudiger wordt om middelen toe te wijzen, taken te herschikken en op tijd op te leveren.

Kunt u een gantt-grafiek maken in Microsoft Word?

Ja. U kunt een gantt-grafiek maken in Microsoft Word door een gestapeld staafdiagram in te voegen en wat handmatige opmaak toe te passen.

In de praktijk plakt u uw takenlijst, stelt u start- en einddatums in, past u de stijl van de balken aan en lijnt u de labels uit, zodat de tijdlijn van het project duidelijk leesbaar is voor belanghebbenden.

Dat gezegd hebbende: Word is gemaakt om te schrijven, niet om te plannen. Er is geen ingebouwde gantt-functie, dus geavanceerde aanpassingen, frequente herzieningen en gekoppelde updates van de projectplanning kunnen omslachtig aanvoelen – vooral bij grotere of veranderende plannen.

Als u verzorgde grafieken nodig hebt die vaak moeten worden bijgewerkt, en vooral als u alleen over de Office-suite beschikt, is PowerPoint meestal sneller voor terugkerende presentaties. U krijgt nog steeds een overzichtelijke, deelbare weergave van de timing en afhankelijkheden zonder dat u elke keer dat het plan verandert met Word hoeft te worstelen.

🠠 Wist u dat: Het eerste opmerkelijke project dat met een gantt-diagram werd beheerd, was het bewapeningsprogramma van het U.S. Army Ordnance Department, dat de grafiek gebruikte om de productie van munitie te optimaliseren en te monitoren. Het werkte omdat leidinggevenden capaciteit, leveranciers en overdrachten op één plek konden afstemmen – en bijsturen voordat vertragingen kostbaar werden.

Een gantt-grafiek maken in Microsoft Word (stap voor stap)

Het platform biedt geen standaard gantt-grafiek-sjabloon. Maar er zijn twee handige Microsoft Word-tips of manieren om u hierbij te helpen.

De exacte werkwijze is om een gestapeld staafdiagram in te voegen en dit te formaten tot overzichtelijke taakbalken met start- en einddatums. Als u alleen een snelle, presentatievriendelijke tijdlijn nodig hebt, biedt een SmartArt-tijdlijn een snelle, lichte weergave zonder gedetailleerde planning.

We laten u vervolgens beide versies zien: eerst de gestapelde-balken-aanpak voor een echte projecttijdlijn, en daarna de SmartArt-optie voor een eenvoudig overzicht op hoog niveau.

Aantekening: In deze tutorial gebruiken we Microsoft Word voor macOS Tahoe 26.0.1. De stappen en functies kunnen er anders uitzien als u een ander besturingssysteem of platform gebruikt, zoals Google Documenten of Google Spreadsheets .

Versie 1: Een Gantt-grafiek maken met een gestapeld staafdiagram

1) Maak een nieuw Word-document

Open eerst een nieuw Word-document. Selecteer onder het tabblad Layout de optie Oriëntatie > Liggend.

2) Een gestapeld staafdiagram invoegen

Ga vervolgens naar het tabblad Invoegen → Grafiek → Kolom → kies Gestapelde staaf. Er verschijnt een voorbeeldgrafiek met een klein gegevensraster dat lijkt op dat van Excel.

3) Vervang de tijdelijke gegevens door uw eigen gegevens

Gebruik in Excel kolommen voor Taak, startdatum, einddatum en duur. Als de datums er vreemd uitzien, klik dan met de rechtermuisknop → Cellen opmaken en kies het gewenste datumformat.

4) Bewaar alleen de echte taakbalken

U hebt nu twee reeksen: Start (offset) en Duur. Ga terug naar de Word-toepassing en klik met de rechtermuisknop op Einddatum in de legenda van de grafiek > Reeks verwijderen.

Klik vervolgens op de blauwe balken (Start) → Gegevensreeks formaten → Vulling → Geen vulling. De zichtbare resterende balken (Duur) vormen nu uw gantt-diagram.

5) Opslaan als Gantt-grafieksjabloon

Klik gewoon op de standaarddocumentnaam bovenaan Voer de naam van uw sjabloon in onder 'Opslaan als' Voeg relevante tags toe onder Tags (voor Mac-gebruikers) Kies waar u uw sjabloon wilt opslaan Controleer of het bestandsformat is ingesteld op Word-sjabloon (.dotx)

Versie 2: Een gantt-grafiek maken met SmartArt

1) Maak een nieuw Word-document

Open eerst een nieuw Word-document. Selecteer onder het tabblad Layout de optie Oriëntatie > Liggend.

2) Maak een tijdlijn

Ga vervolgens naar het tabblad Invoegen → SmartArt → Proces → kies Basis tijdlijn.

Klik op [Tekst] en typ of plak vervolgens uw tekst in de SmartArt-afbeelding.

Aantekening: U kunt ook het tekstvenster openen en daar uw tekst typen. Als u het tekstvenster niet ziet, klikt u op het tabblad Ontwerp van SmartArt-hulpmiddelen op Tekstvenster.

Voer op het tabblad SmartArt-ontwerp een van de volgende handelingen uit:

Als u een eerdere datum wilt toevoegen, klikt u op Vorm toevoegen en vervolgens op Vorm vóór toevoegen

Om een latere datum toe te voegen, klikt u op Vorm toevoegen en vervolgens op Vorm hierna toevoegen

Voorbeeldsjabloon voor een gantt-grafiek in Word

Hier is een voorbeeld van een gantt-grafiek om u een idee te geven van de uiteindelijke tabel:

Beperkingen bij het maken van een gantt-grafiek in Word

Met Microsoft Word kunt u zeker snel een gantt-grafiek maken. Maar zodra het plan in gang komt (en dat gebeurt altijd), kan het bijhouden van die grafiek lastig lijken. Hier is waarom.

Geen ingebouwde gantt : u werkt met een gestapeld staafdiagram, dus staafjes, labels en mijlpalen moeten allemaal handmatig worden ingevoerd. Er is geen ingebouwde logica voor taakafhankelijkheden of automatische herschikking wanneer data veranderen

Handmatige updates = kwetsbaar : Het aanpassen van start- en einddatums betekent dat u de ingesloten tabel moet bewerken en vervolgens de weergave opnieuw moet afstemmen (format, spatiëring, labels). Regelmatige aanpassingen leiden tot afwijkingen en fouten

Beperkte gegevensverwerking : Word is niet bedoeld voor live projectplanninggegevens. U kunt geen bronsysteem koppelen, voortschrijdende duurberekeningen uitvoeren of fasen netjes samenvoegen

Schaalproblemen : Naarmate de taken groter worden, staan de balken dicht op elkaar en neemt de leesbaarheid af. U zult steeds weer moeten sleutelen aan tijdseenheden, ruimte en lettertypen om een duidelijke visuele weergave te behouden

Beperking van de sjabloon: Een gratis Gantt-diagramsjabloon versnelt de installatie, maar versiebeheer, bewerkingen door het team en terugkerende statusupdates blijven handmatig – waardoor mooie taakbalken veranderen in voortdurend onderhoud

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Niet standaard. U maakt het met een gestapeld staafdiagram en handmatige opmaak, of u begint met een gratis, downloadbare Gantt-diagramsjabloon en past de taaknamen, start- en einddatums en de duur aan uw project aan.

Gebruik een gestapeld staafdiagram met een verborgen start-offsetreeks en zichtbare duurstaven. Houd een overzichtelijke datumformat aan, draai de volgorde van de taken om, verklein de ruimte tussen de staven en houd de labels kort, zodat de visuele weergave leesbaar blijft.

Niet direct. Word sluit een Excel-werkblad in voor de gegevens van de grafiek, maar de werkstroom is niet ontworpen voor het heen-en-weer-werken. Als u bewerkingen aan de gegevens in Excel moet uitvoeren, maak of onderhoud de gantt-grafiek dan in Excel en plak deze in Word.

Standaardiseer uw lijst met taken, houd een hoofdbestand bij in Excel en plak de bijgewerkte gegevens in Word. Gebruik consistente tijdseenheden, verkort de titels van de taken en vergrendel de opmaak. Overweeg bij veelvuldige wijzigingen een tool voor projectmanagement te gebruiken om handmatig herwerk te voorkomen.

Als u in Office blijft werken, is PowerPoint sneller voor terugkerende presentaties. Anders kunt u met speciale tools taakafhankelijkheden modelleren, start- en einddatums automatisch verschuiven en de voortgang bijhouden zonder voortdurend de opmaak te hoeven aanpassen.