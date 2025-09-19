Hoe u een beslissingslogboek maakt voor succesvol projectmanagement

Gemiddeld neemt een persoon ongeveer 35.000 beslissingen per dag. Maar als projectmanager kan het voelen alsof je het dubbele aantal neemt, vooral wanneer je meerdere taken tegelijkertijd moet uitvoeren.

Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat het besluitvormingsproces een groot deel van de tijd van een manager in beslag neemt – bij sommige topmanagers zelfs tot 70%.

Wat nog belangrijker is, is het bijhouden van deze beslissingen, aangezien dit net zo belangrijk kan zijn als de beslissingen zelf. Een hulpmiddel dat hierbij van pas kan komen, is het productbeslissingslogboek.

Productbeslissingslogboeken worden vaak onderschat, maar zijn essentieel om de levenscyclus van projectmanagement beter bij te houden.

In dit artikel helpen we u te ontdekken waarom een beslissingslogboek essentieel is om projecten bij te houden, hoe u er een kunt maken en wat de best practices zijn voor succesvol projectmanagement.

⏰ Samenvatting in 60 seconden De basis: Beslissingslogboeken houden belangrijke beslissingen van het project bij, inclusief de onderbouwing, alternatieven, risico's en actiepunten. Ze verbeteren de transparantie, verantwoordelijkheid en communicatie

Belangrijkste onderdelen: Besluitverklaring, datum, besluitvormers, motivering, alternatieven, risico's, actiepunten, eigenaars en deadlines

Soorten beslissingen die worden vastgelegd: strategisch, tactisch, operationeel, risicogerelateerd en controversieel

Wanneer te gebruiken: complexe projecten, dynamische omgevingen, verspreide teams, risicobeperking en evaluaties na afloop van het project

Voordelen: Verbetert de communicatie, vergroot de verantwoordingsplicht en stroomlijnt de documentatie van het project

Hoe u dit kunt maken: Gebruik tools zoals Gebruik tools zoals ClickUp voor gestructureerde beslissingslogboeken, realtime samenwerking en het koppelen van taken

Automatisering: Automatiseer updates en notificaties om besluitlogboeken up-to-date te houden zonder handmatig werk

ClickUp-sjabloon: Biedt aangepaste velden, statussen, weergaven en een uitgebreid beslissingslogboek om het projectmanagement te verbeteren

Inzicht in besluitlogboeken

Voordat we beginnen, gaan we eerst kijken wat beslissingslogboeken zijn, hun belangrijkste onderdelen uitleggen en de verschillende soorten beslissingslogboeken bekijken die u kunt maken.

Wat is een beslissingslogboek?

Een beslissingslogboek is een gestructureerd overzicht van belangrijke beslissingen die tijdens een project zijn genomen. Het bevat details zoals de beslissing zelf, de redenen erachter, de overwogen alternatieven en de betrokken belanghebbenden.

Door een beslissingslogboek bij te houden, vergroot u de transparantie, verantwoordelijkheid en communicatie binnen het projectteam, vooral wanneer u verschillende technieken voor groepsbesluitvorming gebruikt.

🧠 Leuk weetje: Vroeger werden projectbeslissingen vastgelegd in notulen van vergaderingen. Na verloop van tijd leidde de behoefte aan een meer gestructureerd en toegankelijk overzicht tot de ontwikkeling van speciale beslissingslogboeken, zodat cruciale keuzes gemakkelijk terug te vinden waren en niet verloren gingen in lange documenten.

Onderdelen van een beslissingslogboek

Een goed gestructureerd projectbeslissingslogboek bevat doorgaans de volgende onderdelen:

Besluitverklaring: Een duidelijke, beknopte samenvatting van het genomen besluit, geschreven op een manier die voor het hele team gemakkelijk te begrijpen is Beslissingsdatum: De datum waarop de beslissing definitief is genomen, wat helpt bij het bijhouden van de tijdlijn van het project en het identificeren van mogelijke vertragingen Besluitvormers: De personen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen en die zorgen voor verantwoordelijkheid en transparantie binnen het team Motivering: De redenering achter de beslissing, waarbij context wordt geboden en de keuze wordt ondersteund Overwogen alternatieven: Een lijst met andere opties die zijn geëvalueerd voordat de definitieve beslissing werd genomen, waarmee een grondig besluitvormingsproces wordt aangetoond Potentiële risico's en risicobeperkende strategieën: Een beoordeling van potentiële risico's die gekoppeld zijn aan de beslissing, samen met strategieën om deze te beperken en de negatieve gevolgen te verminderen Actiepunten: Specifieke taken of stappen die nodig zijn om het besluit uit te voeren, zodat het effectief wordt gerealiseerd Verantwoordelijken en deadlines: De personen die verantwoordelijk zijn voor elke actie en de bijbehorende deadlines, wat De personen die verantwoordelijk zijn voor elke actie en de bijbehorende deadlines, wat de verantwoordelijkheid binnen het team bevordert en het bijhouden van de voortgang mogelijk maakt

Soorten vastgelegde beslissingen

Beslissingen zijn de levensader van elk project: ze bepalen de koers en geven vorm aan de resultaten. Daarom moet een beslissingslogboek flexibel genoeg zijn om de nuances van verschillende besluitvormingsstijlen vast te leggen. Laten we eens kijken naar de soorten beslissingen die kunnen worden vastgelegd:

Strategische beslissingen: Dit zijn beslissingen op hoog niveau die van invloed zijn op de algemene koers van het project, met name bij langlopende projecten. Ze zijn cruciaal om het project af te stemmen op bredere organisatiedoelen Tactische beslissingen: Dit zijn beslissingen op middenniveau die de uitvoering van strategische doelen ondersteunen. Ze gaan vaak gepaard met delegatie aan leden van het projectteam en vereisen duidelijke Dit zijn beslissingen op middenniveau die de uitvoering van strategische doelen ondersteunen. Ze gaan vaak gepaard met delegatie aan leden van het projectteam en vereisen duidelijke communicatiemodellen , vooral in multifunctionele of verspreid werkende teams Operationele beslissingen: Dit zijn dagelijkse beslissingen die ervoor zorgen dat het project soepel verloopt. Deze worden vaak genomen door individuele teamleden of kleine groepen en vereisen doorgaans snelle, efficiënte besluitvorming Risicogerelateerde beslissingen: Deze beslissingen worden vaak genomen om geïdentificeerde risico's of potentiële bedreigingen voor het project aan te pakken en kunnen bestaan uit risicobeperkende strategieën, noodplannen of andere maatregelen om negatieve gevolgen te minimaliseren en onzekerheid het hoofd te bieden Controversiële beslissingen: Dit kunnen beslissingen zijn die binnen het team tot onenigheid of discussie leiden. Door deze vast te leggen, zorgt u voor transparantie, kunt u de redenering achter de beslissing onderbouwen en blijft iedereen op één lijn, zelfs als de meningen uiteenlopen

💡Pro-tip: Leg niet alleen de beslissing zelf vast, maar ook de reden erachter. Leg kort uit waarom je voor een bepaalde aanpak hebt gekozen. Deze context is van onschatbare waarde voor later en kan misverstanden in de toekomst voorkomen.

Wanneer besluitlogboeken gebruiken

Als projectmanager word je overspoeld met beslissingen. Zonder een gestructureerde manier om deze vast te leggen, loop je het risico op miscommunicatie en een verlies aan verantwoordelijkheid binnen je teams. Dit is waar beslissingslogboeken van onschatbare waarde zijn.

Ze bevorderen de samenwerking binnen het team en fungeren tegelijkertijd als een gecentraliseerd archief.

Hier zijn enkele belangrijke scenario's waarin een beslissingslogboek onmisbaar is:

Complexe projecten: Voor projecten met meerdere belanghebbenden, afhankelijkheden of deliverables houdt een beslissingslogboek elke keuze bij, waardoor afstemming met Voor projecten met meerdere belanghebbenden, afhankelijkheden of deliverables houdt een beslissingslogboek elke keuze bij, waardoor afstemming met projectmanagementmethodologieën wordt gewaarborgd

Dynamische omgevingen: Voor teams die met strakke deadlines werken, bieden besluitlogboeken snelle toegang tot eerdere beslissingen, waardoor vertragingen als gevolg van herhaalde discussies of onzekerheid worden verminderd

Gespreide teams: In situaties met werken op afstand of hybride werkvormen versterken besluitlogboeken de samenwerking binnen het team. Ze fungeren tevens als één enkele bron van waarheid, waardoor alle leden op de hoogte blijven, ongeacht hun locatie

Risicobeperking: Ze helpen patronen in de besluitvorming te herkennen, bieden inzicht in risico's en maken proactieve aanpassingen aan strategieën mogelijk

Evaluaties na afloop van het project: Beslissingslogboeken zijn waardevol voor het analyseren van resultaten en het verfijnen van processen

💡Pro-tip: Koppel beslissingen in uw logboek aan gerelateerde projectdocumentatie, zoals requirementsdocumenten, notulen van vergaderingen of risicobeoordelingen. Dit zorgt voor een duidelijk controlespoor en biedt waardevolle context voor elke beslissing.

Voordelen van het gebruik van besluitlogboeken

Een beslissingslogboek is niet alleen bedoeld om gegevens bij te houden – het is een strategisch hulpmiddel voor uw team. Als het goed wordt bijgehouden, doet het meer dan alleen keuzes bijhouden; het zorgt voor betere samenwerking, verantwoordelijkheid en organisatie. Hier volgt hoe:

1. Betere communicatie

Zie een beslissingslogboek als het gezamenlijke draaiboek van je team. Het is een centrale ruimte waar iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie over belangrijke beslissingen en de redenen waarom ze zijn genomen.

Als projectmanager hebben de meeste beslissingen die u neemt niet alleen invloed op uw team, maar ook op andere afdelingen. Door het besluitvormingsproces te documenteren en verantwoordelijkheden toe te wijzen, voorkomt u misverstanden en zorgt u ervoor dat iedereen synchroniseert met de projectdoelen.

Bovendien zorgt het kennen van het 'waarom' achter beslissingen voor meer vertrouwen en bevordert het teamwork.

2. Verbeterde verantwoordingsplicht

Verantwoordelijkheid wordt vanzelfsprekend wanneer actiepunten aan specifieke namen worden gekoppeld. Uw beslissingslogboek bevat de namen van contactpersonen en andere belangrijke personen die cruciaal zijn om alles op de rails te houden.

Dit logboek houdt niet alleen de huidige voortgang bij, maar dient ook als historisch overzicht – ideaal om eerdere keuzes te evalueren en daarvan te leren. Door elke beslissing en de impact ervan gedetailleerd vast te leggen, kunnen teams misstappen voorkomen en hun projecten op koers houden.

3. Gestroomlijnde projectdocumentatie

Van het inwerken van nieuwe leden van het team tot het voorbereiden van audits: goed bijgehouden projectdocumentatie is een schat aan informatie. Uw project is toekomstbestendig als uw beslissingslogboek regelmatig wordt bijgewerkt.

Het bundelt alle cruciale details in één overzichtelijk document, waardoor overdrachten en nalevingscontroles soepeler verlopen dan ooit.

Hoe u een beslissingslogboek voor projectmanagement opstelt en bijhoudt

Gelukkig is er een eenvoudige manier om te beginnen met het bijhouden van beslissingslogboeken. ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, komt hier goed van pas.

ClickUp voor projectmanagementteams kan u helpen bij het opstellen en bijhouden van een onberispelijk beslissingslogboek. Voeg daar nog tools voor taakbeheer, documentatie, brainstormen en visualisatie aan toe, samen met populaire integraties, en u hebt een winnende projectmanagementkit. Uw team kan op een dag zoveel bereiken!

Laten we eens kijken naar het maken en beheren van een beslissingslogboek in ClickUp:

Stap 1: Maak een nieuw document of een nieuwe lijst met taken aan

Beheert u complexe projecten of bent u op zoek naar een centrale hub voor de besluitvormingsgeschiedenis van uw team? ClickUp Docs biedt de flexibiliteit en aanpasbaarheid om aan uw behoeften te voldoen. En het kan dienen als startpunt voor uw beslissingslogboek!

Koppel uw taken aan ClickUp Docs om contextuele relaties binnen uw werkstroom te creëren

Zo kan ClickUp Docs je helpen:

Aanpasbaar ontwerp: Maak een professioneel en overzichtelijk beslissingslogboek met de geneste pagina's, sjablonen en opmaakopties van ClickUp. Voeg tabellen toe voor gestructureerde gegevens en pas het document aan uw werkstroombehoeften aan

Realtime samenwerking: Werk samen met uw team door uw beslissingslogboek in realtime te bewerken. Gebruik tags en opmerkingen om beslissingen te bespreken, actiepunten direct toe te wijzen en tekst om te zetten in traceerbare taken om ervoor te zorgen dat elk probleem wordt opgevolgd

Gecentraliseerde toegang: Koppel uw beslissingslogboek aan relevante taken en projecten, zodat u alle gerelateerde informatie gemakkelijk op één plek kunt raadplegen. Houd uw team op één lijn en goed geïnformeerd door Docs aan uw werkstroom te koppelen

Verbeterd workflowbeheer: Voeg widgets toe om de status van het project bij te werken, taken toe te wijzen of werkstroomen aan te passen zonder van tabblad te wisselen. Deze integratie zorgt ervoor dat uw beslissingslogboek altijd up-to-date en bruikbaar is

Moeiteloos informatie opzoeken: gebruik de Docs Hub om uw assets te doorzoeken, te sorteren en te filteren. Met geverifieerde wiki's, kant-en-klare sjablonen en zoekfuncties vindt u de informatie die u nodig hebt snel en eenvoudig

Stap 2: Koppel beslissingen aan relevante taken en projecten

Een goed beslissingslogboek legt niet alleen keuzes vast, maar maakt ook verbinding tussen deze keuzes en concrete stappen en resultaten in de praktijk.

Met ClickUp-takens kunt u elke beslissing rechtstreeks koppelen aan de relevante taken en projecten. Dit zorgt voor een duidelijke verbinding tussen beslissingen en hun praktische implicaties, zelfs wanneer u meerdere teams aanstuurt.

Stel afhankelijkheden in bij ClickUp-taken, zodat je beslissingen kunt koppelen aan je werkstroomen en kunt zien welke invloed ze hebben op elke taak

Het wordt door ons hele bureau gebruikt als tool voor het beheer van al onze projecten, taken, tijdlijnen en facturering. Het heeft een ouder systeem vervangen en heeft ons in staat gesteld om over te stappen op een meer flexibele werkstroom voor projectmanagement en heeft bijgedragen aan een betere interne communicatie.

Zo kunt u uw beslissingslogboek bruikbaarder maken:

Koppel gerelateerde en afhankelijke taken: Creëer een contextnetwerk door gerelateerde of afhankelijke taken aan uw beslissingen te koppelen. Dit biedt een duidelijke weergave van hoe beslissingen andere aspecten van uw project beïnvloeden

Volg de voortgang en voorkom knelpunten: Door taken aan beslissingen te koppelen, kunt u de voortgang direct volgen en mogelijke knelpunten vroegtijdig signaleren. Zorg ervoor dat uw beslissingen niet alleen worden gedocumenteerd, maar ook effectief worden uitgevoerd

Visualiseer werk over meerdere lijsten heen: Maak cross-functioneel werk soepeler door taken of subtaaken aan meerdere lijsten toe te voegen. Taken behouden hun oorspronkelijke status, prioriteit, automatiseringen en aangepaste velden, wat zorgt voor consistente zichtbaarheid en afstemming binnen uw team

Stap 3: Maak het beslissingslogboek aangepast

Bij het opstellen van een beslissingslogboek is er geen standaardoplossing. Elk project heeft unieke behoeften. Voor sommige projecten kan het bijhouden van beslissingsdata belangrijker zijn, terwijl het voor andere projecten juist gaat om het beoordelen van de gevolgen.

Met ClickUp aangepaste velden kunt u een beslissingslogboek ontwerpen dat is afgestemd op uw project, zodat uw team de belangrijkste details vastlegt.

Maak verschillende aangepaste velden in ClickUp aan die passen bij uw beslissingslogboek voor verschillende projecten

Zo kan deze functie uw beslissingslogboek naar een hoger niveau tillen:

Voeg essentiële beslissingsdetails toe: voeg aangepaste velden toe voor belangrijke informatie zoals beslissingsdata, belanghebbenden, motivering en effectbeoordelingen. Deze velden maken het eenvoudig om elke beslissing duidelijk en in de juiste context te documenteren

Beslissingen bijhouden en beheren: Pas dropdownmenu's aan, voeg numerieke velden toe of houd de voortgang bij met gegevens van klanten of belanghebbenden op één plek. Er is geen limiet aan het aantal aangepaste velden dat u per beslissing kunt toevoegen

Sorteer en filter op wat het belangrijkst is: Benadruk cruciale beslissingen door velden op belangrijkheid te sorteren. Gebruik filteropties om snel specifieke items te vinden of door de rommel heen te kijken voor snellere inzichten

Automatiseer berekeningen voor numerieke gegevens: Moet u de potentiële kosten van een beslissing berekenen of scores voor effectbeoordelingen vergelijken? Voer snel berekeningen uit tussen numerieke aangepaste velden om weloverwogen keuzes te maken

Stap 4: Maak teamsamenwerking mogelijk

Samenwerking en soepele communicatie spelen onmiskenbaar een belangrijke rol bij het bijhouden van een uitgebreid beslissingslogboek. En ClickUp Chat en ClickUp Assign Comments maken dit proces heel eenvoudig.

Centraliseer de communicatie binnen je team met ClickUp Chat

Zo kunnen ze de samenwerking bij beslissingslogboeken ondersteunen:

Gestroomlijnde communicatie: Gebruik Chat om beslissingen in realtime te bespreken zonder naar een ander platform te hoeven overschakelen. Werk samen met individuen of groepen, deel updates en maak zelfs taken aan rechtstreeks vanuit Chat-berichten

AI-aangedreven samenvattingen: Blijf op de hoogte van discussies met AI Catchup, dat gemiste gesprekken samenvat. Blijf altijd op de hoogte van beslissingsgerelateerde chats, zodat u niet door oude threads hoeft te scrollen

Actiegerichte opmerkingen: Zet feedback of goedkeuringen om in concrete stappen door opmerkingen als taken toe te wijzen. De toegewezen personen moeten deze taken voltooien voordat de hoofdtaak wordt gesloten, zodat elk detail wordt afgehandeld

Volg en keur in realtime goed: Gebruik opmerkingen om vragen te stellen, goedkeuringen aan te vragen of successen direct bij taken, documenten of bijlagen vast te leggen. Zo wordt feedback gecentraliseerd en blijft uw beslissingslogboek nauwkeurig en volledig

Gebruik ClickUp Assigned Comments om direct actiepunten aan collega's toe te wijzen

💡Pro-tip: Vraag AI om beslissingen en belangrijke discussiepunten uit je chats, vergaderingen of taakopmerkingen op te halen!

Het bijhouden van een gedetailleerd besluitlogboek voor projecten kan tijdrovend zijn, vooral als er regelmatig updates, herinneringen en notificaties bij komen kijken. Met ClickUp-automatiseringen kunt u het proces vereenvoudigen en uw besluitlogboek up-to-date houden zonder extra handmatig werk.

Koppel je beslissingslogboek aan AI in ClickUp automatiseringen en vul aangepaste velden in om herinneringen te versturen, notificaties bij te werken en gegevensanalyses uit te voeren

Zo kunt u de functie gebruiken:

Automatiseer het toewijzen van taken en updates: Gebruik kant-en-klare sjablonen om repetitieve taken uit te voeren, zoals het toewijzen van verantwoordelijkheden en het bijwerken van statussen wanneer er nieuwe beslissingen worden toegevoegd. Zorg ervoor dat elke beslissing onmiddellijk wordt vastgelegd en uitgevoerd

Dynamische notificaties van toegewezen personen: Houd uw automatiseringen flexibel door taken toe te wijzen aan dynamische groepen, zoals taakvolgers of de persoon die een update heeft geactiveerd. Dankzij deze flexibiliteit worden notificaties en taken altijd naar de juiste personen gestuurd

Stuur tijdige notificaties: Stel e-mailautomatiseringen in om teamleden te waarschuwen over nieuwe beslissingen of updates van bestaande beslissingen. Houd belanghebbenden op de hoogte en betrokken zonder handmatig updates te hoeven opstellen

Als u op zoek bent naar iets eenvoudigers om mee te beginnen, kan de ClickUp-sjabloon voor een besluitlogboek voor projectmanagement u helpen bij het opstellen van uw besluitlogboek zonder dat u helemaal vanaf nul hoeft te beginnen. Het is ontworpen om u te helpen de besluitvorming nauwkeurig te beheren zonder het risico dat details over het hoofd worden gezien.

Leg al uw beslissingsmomenten op één plek vast en delegeer taken op basis van beslissingen met de ClickUp-sjabloon voor een besluitlogboek voor projectmanagement

Dit is wat het te bieden heeft:

Aangepaste statussen: Volg de voortgang van beslissingen met aangepaste statussen zoals Te beoordelen, In behandeling, Goedgekeurd, Afgewezen en Geannuleerd. Heb je meer opties nodig? Je kunt ze snel toevoegen

Aangepaste velden: Leg essentiële details vast met behulp van kenmerken zoals Goedkeurder, Projectaspect en Impact. Krijg volledig inzicht in wie een beslissing heeft goedgekeurd, op welke gebieden deze van invloed is en wat de totale impact ervan is

Aangepaste weergaven: Bekijk en organiseer uw beslissingsgegevens met vier verschillende weergaven: Beslissingslogboek: Een uitgebreide lijst van alle beslissingen Beslissingsbord: Een visueel bord voor snelle tracking Kalender: Beslissingstracking op basis van een tijdlijn Handleiding voor beginners: Een gestructureerd Overzicht om u op weg te helpen naar succes

Projectmanagement verbeteren met effectieve besluitregistratie

In projectmanagement kan één enkele beslissing grote gevolgen hebben voor tijdlijnen, budgetten en resultaten. Maar als u beschikt over een gedegen beslissingslogboek, kan uw team de oorzaak en het gevolg van elk van deze zaken vrij eenvoudig achterhalen.

Nu u een idee heeft van hoe u uw beslissingslogboek kunt opstellen, volgen hier enkele manieren waarop een effectief document het projectmanagement kan verbeteren:

Het belang van besluitlogboeken in projectmanagement

Halverwege uw grote project vraagt een nieuw aangestelde stakeholder zich af waarom vorig jaar voor een bepaalde aanpak is gekozen. Dit leidt tot paniek en verbaasde blikken tijdens uw stand-upcall.

Als u over een goed besluitlogboek beschikt, hoeft u alleen maar het besluit nog eens te bekijken. Van de reden waarom u dit besluit hebt genomen tot de impact die het heeft gehad: u hebt volledige duidelijkheid. Door op elk cruciaal moment een besluitlogboek bij te houden, verbetert u de communicatie, beperkt u risico's en hebt u er op elk moment van de projectmanagementcyclus baat bij.

Rol in bedrijfsprocesautomatisering (BPA)

Natuurlijk klinkt het bijhouden van een beslissingslogboek als een vervelend proces. Maar met tools zoals ClickUp kun je niet alleen de functionaliteit van het logboek automatiseren, maar ook je bedrijfsprocessen.

Stel je voor dat belanghebbenden zonder handmatige tussenkomst op de hoogte worden gesteld van wijzigingen en dat Taaken automatisch worden toegewezen. Dit vermindert ook fouten en versnelt het bijhouden van het project omdat er minimale menselijke inspanning nodig is.

Verbinding met de projectmanagementdriehoek

De projectmanagementdriehoek – scope, tijd en kosten – vormt de kern van elk project. Beslissingslogboeken helpen teams om deze beperkingen in evenwicht te brengen door afwegingen en de gevolgen daarvan vast te leggen.

Stel je een softwareontwikkelingsproject voor waarbij je client laat in de tijdlijn om een extra functie vraagt. Het toevoegen van deze functie zou de omvang van het project vergroten en zowel de tijd als de kosten beïnvloeden. Je team stemt ermee in om de deadline te halen, maar tegen hogere kosten.

Uw beslissingslogboek bevat nu de onderbouwing van de genomen beslissingen en hoe deze het resultaat hebben beïnvloed. Als projectmanagers kunt u op transparante wijze aantonen hoe beslissingen aansluiten bij strategische doelen en zich aanpassen aan veranderende eisen.

🧠Leuk weetje: Het Domesday Book is een van de vroegste voorbeelden van een besluitlogboek, samengesteld in 1086 in opdracht van koning Willem de Veroveraar. Het boek bevatte informatie over eigendommen en hulpbronnen in Engeland en informatie over besluiten die niet konden worden gewijzigd.

Vereenvoudig en boek succes met beslissingslogboeken op ClickUp

Het besluitlogboek is eenvoudig van opzet maar van onschatbare waarde voor projectmanagers. Het vormt uw toegangspoort tot een transparanter en meer op samenwerking gericht project.

Met de tool voor projectmanagement van ClickUp kunt u uw beslissingslogboek naar een hoger niveau tillen. Hier kunt u sjablonen aanpassen terwijl u samenwerkt met multifunctionele teams, en dat alles terwijl u uw werkstroom automatiseert.

