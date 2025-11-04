De 15 beste online samenwerkingstools in 2026 (gratis en betaald)

Op hun cv is iedereen een 'teamspeler', totdat het erop aankomt om daadwerkelijk met verspreide teams te werken. Dan komen al je samenwerkings- en communicatievaardigheden in het spel en worden ze grondig op de proef gesteld.

Zonder de juiste set samenwerkingsapps gaan zelfs de sterkste teams ten onder aan slechte communicatie of gebrekkige coördinatie.

Effectieve tools voor online samenwerking kunnen de manier waarop uw teamleden (vooral degenen die op afstand of in een hybride werkvorm werken) met elkaar in verbinding staan, communiceren en met elkaar samenwerken aanzienlijk verbeteren. Als volledig op afstand werkend team hebben wij bij ClickUp verschillende van deze software voor teamsamenwerking getest in verschillende projecten en voor diverse belanghebbenden.

In deze blogpost hebben we de beste daarvan voor je geselecteerd. Lees verder als je op zoek bent naar tools die je gedistribueerde, hybride of remote teams van goed naar geweldig kunnen tillen door middel van krachtig teamwork en samenwerking.

Voordat we elk platform bespreken, volgt hier een kort overzicht van alle tools die we op onze shortlist hebben gezet en hoe ze kunnen worden gebruikt om de synergie binnen het team te verbeteren:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-gestuurd taakbeheer, chat, Whiteboard, documenten, sjablonen, schermopnames, integraties Kleine tot grote teams die behoefte hebben aan gecentraliseerd projectmanagement en communicatie Gratis abonnement beschikbaar; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Google Documenten Realtime gezamenlijke bewerking, versiebeheer, cloudopslagruimte via Drive, integratie met Google Workspace Individuen en teams die samenwerken aan documenten en content Gratis abonnement beschikbaar (15 GB); Betaalde abonnementen vanaf $ 8,40 per gebruiker per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Slack Kanalen, DM's, video- en audio-oproepen, Slack AI-samenvattingen, integraties met tools zoals ClickUp Kleine tot grote teams die behoefte hebben aan snelle, doorzoekbare communicatie Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Zoom Video-conferenties, scherm delen, Whiteboards, breakout rooms, AI Companion voor samenvattingen Verspreide teams die behoefte hebben aan hoogwaardige virtuele vergaderingen en webinars Gratis abonnement beschikbaar (limiet van 40 minuten); Betaalde abonnementen vanaf $ 15,99 per host per maand; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Asana Taaktoewijzingen, meerdere weergaven (Kanban, tijdlijn, kalender), automatisering, Asana AI Kleine tot middelgrote teams die taken en projectmijlpalen bijhouden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Trello Kanban-borden, lijsten/kaarten, visuele voortgang van taken, Atlassian AI voor automatisering Individuen en kleine teams die lichte, visuele projecten beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Miro Whiteboards, plakbriefjes, mindmaps, tools voor design thinking, Miro AI voor stroomdiagrammen en samenvattingen Creatieve en hybride teams die visueel ideeën bedenken en samenwerken in workshops Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen GitHub Versiebeheer, pull-aanvragen, codereview, Copilot AI, samenwerking binnen de community Ontwikkelaarsteams die codebases beheren en samenwerken aan open source Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Figma Realtime UI-ontwerp, prototyping, commentaar geven, samenwerken op een Whiteboard, Figma AI Ontwerp- en productteams die samenwerken aan digitale interfaces Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen Airtable Hybride tussen spreadsheet en database, automatisering van werkstroom, aangepaste apps, Airtable AI Ops-, content- en productteams die gestructureerde, collaboratieve werkstroomen opzetten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Monday.com Aangepaste dashboards, automatiseringen, visuele werkstroom, AI-blokken voor datataaken Projectteams en multifunctionele teams die processen op grote schaal aanpassen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Microsoft Teams Teamchat, vergaderingen, samenwerking aan bestanden, realtime gezamenlijk schrijven, Copilot AI-integratie Middelgrote tot grote teams die Microsoft 365 gebruiken voor interne samenwerking Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Canva Ontwerpen met slepen en neerzetten, teamsjablonen, Magic Write en AI voor tekst-naar-video, merkpakketten Marketing- en creatieve teams die gezamenlijk content produceren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Notion Documenten, databases, wiki's, projecttrackers, aanpasbare pagina's, Notion AI voor schrijven/zoeken Startups en teams die flexibele, alles-in-één werkruimtes bouwen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Dropbox Cloudopslagruimte, veiligheid bij het delen van bestanden, documenten bijhouden, Dropbox AI voor samenvattingen en zoeken Teams die behoefte hebben aan veiligheid in bestandsbeheer met integraties voor samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11,99/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

We gaan nu de beste online samenwerkingssoftware uitgebreid bespreken, zodat u de tool kunt kiezen die het beste bij u past en uw team optimaal laat presteren.

1. ClickUp (De beste alles-in-één online samenwerkingstool op basis van AI)

Ga aan de slag met ClickUp Werk soepel samen met je hele team met ClickUp om documenten te maken, taken toe te wijzen en deze bij te houden op één platform

Is uw tech-stack een mengelmoes van tools voor teamsamenwerking? Slack voor snelle updates, e-mails voor langere gesprekken, aantekeningen in Google Documenten, Microsoft Teams voor videoconferenties en Miro voor whiteboards?

Ongecoördineerde tools zorgen voor veel extra werk voor u en uw team: meer dan 1200 keer schakelen tussen apps per dag, meer dan 4 uur per week om uw aandacht weer op het werk te richten, en maar liefst 61% van uw tijd besteed aan het bijwerken, zoeken en beheren van informatie in verspreide systemen.

Daarom is ClickUp onze eerste aanbeveling als beste online samenwerkingstool.

Als de alles-in-één-app voor werk brengt deze je taken, gesprekken en kennis samen in een door AI aangedreven productiviteits-OS dat je helpt dingen gedaan te krijgen – sneller en zonder honderden euro's te investeren in tools die niet met elkaar communiceren.

👀 Wist je dat? Teams die ClickUp gebruiken, melden: Meer dan 3 uur tijdwinst per week

3 of meer apps samengevoegd/vervangen

Betere samenwerking tegen lagere kosten

Gebruik de krachtige samenwerkingsfuncties van ClickUp, zoals ClickUp Whiteboards om te brainstormen over content en campagne-ideeën, ClickUp Docs om samen alles te creëren en te bewerken, van SOP's en contracten tot interne wiki's, ClickUp Clips om deelbare video's op te nemen – de lijst gaat maar door (ga naar het gedeelte met de belangrijkste functies als je een korte samenvatting wilt). En natuurlijk kunt u alle taken binnen elk project beheren met ClickUp-taaken.

Maar de absolute uitblinker voor teamsamenwerking is toch wel ClickUp Chat. Het komt zelden of nooit voor dat een projectmanagement-app een volledig uitgerust, ingebouwd chatplatform biedt voor realtime of asynchrone samenwerking. Werk en discussies over werk worden vaak in aparte tools ondergebracht, wat tot inefficiëntie leidt.

Gebruik ClickUp Chat om in realtime met je collega's te chatten – zonder van tabblad te wisselen

Dat is waar ClickUp Chat voor ons een echte gamechanger is geweest.

Gesprekken vinden nu live plaats binnen het werk : of het nu gaat om een campagnetaak, een brandsprint of de lancering van een nieuw product, elke chat blijft direct gekoppeld aan onze Taken, Lijsten en Ruimtes. U hoeft niet langer te zoeken in losstaande DM's of te vragen: "Waar is de context?"

Ideeën worden direct omgezet in actie : Als er tijdens een gesprek een geweldig idee of feedback naar voren komt, zetten we dat bericht gewoon om in een Taak – zonder de chat te verlaten. Dit heeft de wrijving uit onze hele marketingwerkstroom gehaald

Samenwerking vindt eindelijk op één plek plaats : Terwijl we documenten bewerken, briefings bijwerken of tijdlijnen bekijken, chat het team live – binnen dezelfde werkruimte*. Geen wisselen van tools. Geen synchronisatie achteraf

Geen overdaad aan notificaties meer : ClickUp stuurt ons alleen een notificatie als het relevant is, en dat helpt enorm om gefocust te blijven – vooral wanneer we meerdere lanceringen tegelijk moeten coördineren of creatieve ontwerpen moeten beoordelen

En met ClickUp Brain hoeven we geen tijd te verspillen met het terugscrollen door lange chats. Het vat discussies samen, beantwoordt vragen en houdt ons op gang zonder dat we onszelf moeten herhalen of de context kwijtraken hoeven we geen tijd te verspillen met het terugscrollen door lange chats. Het vat discussies samen, beantwoordt vragen en houdt ons op gang zonder dat we onszelf moeten herhalen of de context kwijtraken

Met ClickUp Chat is contextwisseling (en cognitieve overbelasting) verleden tijd, dankzij:

Gesprekken gekoppeld aan je ClickUp-taken , lijsten, mappen en ruimtes : je hoeft niet meer heen en weer te schakelen tussen tools of chats. Elk bericht blijft gekoppeld aan het werk waar het over gaat

Taken direct vanuit het gesprek aanmaken : Maak van elk bericht een uitvoerbare taak zonder het gesprek te verlaten

Realtime samenwerking : chat met je team terwijl je documenten bewerkt, taken bijwerkt of Sprints plant – alles op één plek

Slimme notificaties : ontvang alleen notificaties die voor u relevant zijn, zodat u ongestoord kunt blijven focussen

AI-integratie: Vat lange threads samen of krijg direct antwoord op vragen – zonder de hele chat opnieuw te hoeven lezen – met : Vat lange threads samen of krijg direct antwoord op vragen – zonder de hele chat opnieuw te hoeven lezen – met ClickUp Brain , de contextbewuste AI van ClickUp

Werk samen, chat en zet berichten in realtime om in taken met ClickUp Chat

📮ClickUp Insight: Meer dan 60% van de tijd van een team wordt besteed aan het zoeken naar context, informatie en actiepunten. Ontvang een gratis rapport Volgens onderzoek van ClickUp verliezen teams kostbare uren door heen en weer te schakelen tussen verschillende tools. Bekijk ClickUp’s State of Workplace Communication Report om te zien wat er werkelijk aan de hand is (en hoe je dit kunt oplossen).

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, is speciaal ontworpen om de samenwerking te verbeteren en u te helpen meer uit uw werkruimte te halen. Teams gebruiken het dagelijks om beter te schrijven, maar het kan ook informatie zoeken en analyseren in uw taken, documenten, communicatie (chat, opmerkingen) en gekoppelde apps om verbindingen te leggen en uw vragen te beantwoorden.

Ontvang beknopte statusupdates over de activiteiten in je werkruimte met ClickUp Brain

En tot slot heb je tientallen sjablonen om de samenwerking te vereenvoudigen in de ClickUp-sjabloon bibliotheek.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer interne samenwerking en klantrelaties eenvoudig met behulp van het ClickUp-sjabloon voor succesvolle klantrelaties

Neem bijvoorbeeld het ClickUp Client Success Collaboration-sjabloon. Dit helpt je bij het opzetten van soepele onboardingprocessen voor nieuwe klanten, het tot stand brengen van duidelijke communicatielijnen met belanghebbenden en het centraliseren van projecttaken, deliverables en deadlines. Met dit sjabloon kun je ook een visueel samenwerkingsplatform opzetten waar je de voortgang kunt bijhouden, transparantie kunt waarborgen en afstemming tussen belanghebbenden kunt faciliteren voor een uitstekende klantervaring

U kunt ook gebruikmaken van de ClickUp CRM-sjabloon om sterke klantrelaties op te bouwen en te onderhouden. Organiseer leads, volg deals gedurende de hele verkoopcyclus en werk nauw samen met de verkoopteams. De centralisatie van gegevens, automatisering van repetitieve taken en datagestuurde inzichten zijn een extra pluspunt voor het opbouwen van succesvolle klantrelaties.

De CRM-sjabloon is slechts een van de vele projectspecifieke sjablonen op ClickUp. Of je nu software ontwikkelt of een gebeurtenis plant, ClickUp heeft een sjabloon voor al je samenwerkingsbehoeften!

⏩ AI-mogelijkheden: ClickUp AI biedt conversatiegerichte, contextuele en rolgebaseerde AI-functies, zoals interactieve Q&A, gepersonaliseerde stand-ups, samenvattingen van taken en documenten, en een AI-schrijfassistent met ClickUp Brain. Autopilot Agents in ClickUp voeren werkstroomprocessen zelfstandig uit – het opstellen van werkverslagen, het beantwoorden van terugkerende vragen in de werkruimte en zelfs het beoordelen van content – zodat u zich kunt concentreren op strategischer werk dat echt het verschil maakt.

De beste functies van ClickUp

Maak, wijs toe en houd taken bij met ClickUp Kanban-borden , en voer automatisering uit van werkstroomprocessen met de geavanceerde takenbeheerfuncties van ClickUp

Werk samen aan documentatie met ClickUp Docs, waarmee je in realtime bewerkingen kunt uitvoeren, opmerkingen kunt toevoegen en gedetailleerde feedback kunt geven aan teams

Plan, organiseer en werk samen aan meerdere projecten met ClickUp-taaken om al uw projectactiviteiten en de teamwerkruimte te visualiseren

Deel specifieke informatie en maak korte video's met ClickUp Clips, de nieuwe functie waarmee je het scherm kunt opnemen, video's kunt maken en visueel kunt communiceren

Beheer uw hele team met het ClickUp Remote Work -platform. Hiermee kunt u gezamenlijke doelen afstemmen, de voortgang bijhouden en uw verspreide en multifunctionele teams zonder stress beheren

Genereer geautomatiseerde projectupdates, vind informatie op het hele platform, automatiseer dagelijkse taken en schrijf boeiende teksten met ClickUp Brain

Vervang versnipperde chats en e-mails door ClickUp Chat voor directe, realtime gesprekken die zijn geïntegreerd in taken, documenten en projecten

Brainstorm en houd effectieve teamvergaderingen met behulp van whiteboardsjablonen om ideeën vast te leggen, mindmaps te maken, aantekeningen toe te voegen en meer

Integreer al uw platforms, zoals Google Spreadsheets, CRM's en meer dan 1000 apps, in één werkruimte met behulp van ClickUp-integraties

💡 Pro-tip: Als je Google Workspace gebruikt voor productiviteitstools zoals Sheets, Docs, enz., kun je je Docs- en Sheets-bestanden insluiten in ClickUp-taken voor een soepelere samenwerking 🙌

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies kan voor sommige gebruikers een leercurve met zich meebrengen

In de mobiele app zijn beperkte weergaven beschikbaar

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Een Reddit-gebruiker, die is overgestapt van Trello, zegt:

We zijn ongeveer 9 maanden geleden overgestapt op ClickUp en momenteel gebruiken 7 teamleden het als onze belangrijkste tool voor taakbeheer en planning. Belangrijkste pluspunten voor mij: 1. Maak zoveel werkruimten > mappen > lijsten als u wilt, en maak weergaven die deze op alle niveaus omvatten. 2. In alle weergaven (of het nu Kanban, lijst, werkstroom, enz. is) de mogelijkheid om op vrijwel elk kenmerk (gebruiker, status, datum, project, aangepast veld, enz.) te 'groeperen' 3. Binnen een kaart kunt u toegewezen subtaaken aanmaken en een thread over een ticket voeren zonder ieders Slack te spammen 4. De startpagina en de notificatiepagina maken het gemakkelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen en updates, en van je eigen aankomende taken Over het algemeen is dit voor ons een essentieel hulpmiddel geweest, vooral nu er meer op afstand wordt gewerkt, en er wordt nu gesproken over uitrol naar meer van onze 135 medewerkers.

We zijn ongeveer 9 maanden geleden overgestapt op ClickUp en momenteel gebruiken 7 teamleden het als onze belangrijkste tool voor taakbeheer en planning.

Belangrijkste pluspunten voor mij:

1. Maak zoveel werkruimten > mappen > lijsten als u wilt, en maak weergaven die deze op alle niveaus omvatten.

2. In alle weergaven (of het nu Kanban, lijst, werkstroom, enz. is) de mogelijkheid om op vrijwel elk kenmerk (gebruiker, status, datum, project, aangepast veld, enz.) te 'groeperen'

3. Binnen een kaart kunt u toegewezen subtaaken aanmaken en een thread over een ticket voeren zonder ieders Slack te spammen

4. De startpagina en de notificatiepagina maken het gemakkelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen en updates, en van je eigen aankomende taken

Over het algemeen is dit voor ons een essentieel hulpmiddel geweest, vooral nu er meer op afstand wordt gewerkt, en er wordt nu gesproken over uitrol naar meer van onze 135 medewerkers.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met taken, documenten, doelen en dashboards op één platform. Het is een favoriet bij teams die alles onder één dak willen hebben – ondersteund door consistent hoge beoordelingen voor veelzijdigheid en waarde.

2. Google Documenten (De beste gratis tool voor samenwerking aan documenten met cloudopslagruimte)

via Google Documenten

Google Documenten zijn de onmisbare software voor documentsamenwerking voor iedereen die Google Workspace gebruikt.

De kracht zit hem in de eenvoud. De overzichtelijke interface lijkt opvallend veel op de vertrouwde gebruikersinterface van de klassieke tekstverwerker, MS Word, behalve dat alles in de cloud plaatsvindt. Het aanmaken, bewerken en ordenen van documenten gebeurt rechtstreeks in Google Drive, wat de toegankelijkheid nog verder vergroot. Tegelijkertijd heb je gedetailleerde controle over wie een bestand kan bekijken, bewerken of erop kan reageren.

Als onderdeel van Google Workspace kunt u gezamenlijk documenten omzetten in presentaties en spreadsheets en vice versa.

⏩ AI-mogelijkheden: Google Documenten maakt gebruik van AI om spelling- en grammaticanotities voor te stellen, de realtime samenwerking te verbeteren door bewerkingen aan te bevelen, en de toegankelijkheid te vergroten met spraakgestuurd dicteren en tekst-naar-spraak. Toekomstige AI-uitbreidingen omvatten automatische gegevensanalyse in spreadsheets en ontwerpsuggesties in presentaties.

De beste functies van Google Documenten

Werk samen met andere teamleden aan documenten en voer tegelijkertijd bewerkingen uit

Beheer al uw bestanden en documenten in veilige cloudopslagruimte met Google Drive, met geavanceerde functies zoals versiebeheer en toegangsbeheer

Integreer met andere Google Workspace-apps zoals Sheets, Slides en meer

Maak gebruik van Google Gemini, de AI-assistent in Google Documenten, om beter te schrijven

Beperkingen van Google Documenten

Beperkte formatopties en moeilijk aangepast in vergelijking met andere speciale tekstverwerkingssoftware.

Er zijn niet veel andere functies voor projectmanagement in samenwerking, behalve de bewerking van documenten

De veiligheid van gevoelige documenten kan een punt van zorg zijn, aangezien links gemakkelijk kunnen worden gedeeld met externe derden

Prijzen van Google Documenten

Google Documenten maken deel uit van Google Workspace, dat beschikbaar is voor:

Gratis : tot 15 GB ruimte op Drive

Business Starter : $ 8,40 per maand per gebruiker

Business Standard : $ 16,80 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 26,40 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Google Documenten

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (meer dan 28.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Google Documenten

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ik vind het erg gebruiksvriendelijk, vergelijkbaar met Word, je kunt bestanden naar Word downloaden en het is gratis, dus het is mijn eerste keuze voor schrijven, vooral omdat ik altijd onderweg ben en documenten vanaf mijn telefoon kan openen <3

Ik vind het erg gebruiksvriendelijk, vergelijkbaar met Word, je kunt bestanden naar Word downloaden en het is gratis, dus het is mijn eerste keuze voor schrijven, vooral omdat ik altijd onderweg ben en documenten vanaf mijn telefoon kan openen <3

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Het is gratis, intuïtief en ondersteunt realtime gezamenlijke bewerking en reactie, waardoor het een aanrader is voor teams die behoefte hebben aan snelle, cloudgebaseerde documentsamenwerking.

🧠 Leuk weetje: Het integreren van Google Documenten met ClickUp kan een gamechanger zijn voor je team: Voeg Google Drive-bestanden toe aan ClickUp-taken

Blader en zoek in persoonlijke en teamschijven zonder het platform te verlaten

Maak Google-bestanden aan binnen ClickUp en laat ze automatisch opslaan in je Google Drive

3. Slack (Geschikt voor instant messaging en teamchat)

via Slack

Slack is een populair platform voor realtime teamcommunicatie, waarmee u updates kunt delen, aan projecten kunt samenwerken en een verbonden online werkplek kunt creëren via kanalen, directe berichten, groepsgesprekken en video-gesprekken.

U kunt deze gebruiken voor teamdiscussies en DM's en zelfs verbinding leggen met externe belanghebbenden (via gespecialiseerde groepen die u kunt aanmaken met Slack Connect).

⏩ AI-mogelijkheden: Slack AI biedt intelligente zoekfuncties en gepersonaliseerde antwoorden, samenvattingen van threads en kanalen, en dagelijkse overzichten.

💡 Pro-tip: ClickUp kan native worden geïntegreerd met Slack, zodat je rechtstreeks vanuit gesprekken taken kunt aanmaken en notificaties ontvangt binnen je Slack-kanalen, waardoor alles overzichtelijk blijft.

De beste functies van Slack

Voer video- en spraakgesprekken met je Slack-verbindingen

Vereenvoudig het delen van informatie en projectupdates via speciale kanalen

Gebruik Slack AI om snel informatie te vinden in Slack, gespreksdraden samen te vatten en een overzicht te krijgen van gemiste berichten

Limieten van Slack

Kan overweldigend worden door een groot aantal berichten en kanalen

Beperkte functies voor projectmanagement in samenwerking, afgezien van communicatie

Het zoeken naar oudere berichten kan bij grote teams omslachtig zijn

Prijzen van Slack

Free

Pro : $ 8,75/maand

Business+: $ 18/maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 35.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.900 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Slack

Een recensie van een gebruiker op G2 zegt:

Ik vind Slack een platform dat voortdurend verbetert en nieuwe, relevante functies toevoegt. Het is echter zo gebruiksvriendelijk dat je moeiteloos door de app en de functies kunt navigeren. Bovendien biedt het een overvloed aan manieren voor 1-op-1- of teamcommunicatie (video, audio, berichten, en dit alles met één of meerdere leden van het team).

Ik vind Slack een platform dat voortdurend verbetert en nieuwe, relevante functies toevoegt. Het is echter zo gebruiksvriendelijk dat je moeiteloos door de app en de functies kunt navigeren. Bovendien biedt het een overvloed aan manieren voor 1-op-1- of teamcommunicatie (video, audio, berichten, en dit alles met één of meerdere leden van het team).

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Slack is synoniem geworden voor teamchat (ondanks de limieten). Dankzij de integraties, zoekfunctie en AI-samenvattingen blijven gesprekken over samenwerking overzichtelijk en doorzoekbaar.

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit snelle en efficiënte communicatie mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het later moeilijker is om informatie terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden je chatthreads gekoppeld aan specifieke projecten en taken, waardoor je gesprekken in de juiste context blijven en direct beschikbaar zijn.

4. Zoom (De beste tool voor videoconferenties voor verspreide teams)

via Zoom

Met Zoom kunt u video-gesprekken voeren, online demo's geven, webinars organiseren en virtueel samenwerken met uw team. Het biedt u vrijwel alles wat u ooit nodig zou hebben in een tool voor videoconferenties, zoals selectief scherm delen, toegangscontrole voor vergaderingen, deelname met wachtwoordbeveiliging, online Whiteboards, enz. Dit maakt het de ideale software voor teamsamenwerking om productieve discussies te voeren in een omgeving op afstand.

⏩ AI-mogelijkheden: Zoom’s AI Companion fungeert als een digitale assistent en biedt live samenvattingen van vergaderingen, slimme hoofdstukken en actiepunten voor na de vergadering. Door AI aangestuurde realtime transcriptie en vertaling verbeteren de toegankelijkheid, terwijl Smart Gallery en Intelligent Director AI gebruiken om hybride vergaderervaringen te optimaliseren.

🟒 Pro-tip: Zoom kan worden geïntegreerd met ClickUp, zodat je vergaderingen rechtstreeks vanuit je ClickUp-taken kunt plannen, starten en bijwonen. En het beste? Als de vergadering wordt opgenomen door een gebruiker met een betaald Zoom-account, wordt er na afloop van de vergadering een link naar de opname en het transcript als opmerking bij de taakactiviteit geplaatst. Om een link naar de opname te ontvangen, moet de optie voor cloudopname zijn ingeschakeld in de Zoom-instellingen van de organisator van de vergadering.

De beste functies van Zoom

Organiseer vergaderingen, webinars en online gebeurtenissen, en creëer zelfs breakoutrooms voor discussies in kleinere groepen binnen grotere vergaderingen

Neem vergaderingen op, voeg aantekeningen en polls toe, houd brainstormsessies en werk aan documenten met schermdeling

Gebruik de geïntegreerde Zoom AI Companion om berichten te genereren en vergaderingen samen te vatten

Limieten van Zoom

Het gratis abonnement is vrij beperkt, aangezien u alleen vergaderingen kunt organiseren of bijwonen die maximaal 40 minuten duren

Prijzen van Zoom

Basic: Gratis

Pro: $ 15,99 per host per maand

Business: $ 21,99 per maand

Business Plus: $ 26,99 per maand

Enterprise : Aangepaste prijzen

De AI Companion is zonder extra kosten beschikbaar bij alle betaalde Zoom-accounts

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,5/5 (meer dan 57.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (13.800+)

Wat gebruikers zeggen over Zoom

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het biedt de beste functies voor videoconferenties, chat, Whiteboard en het plannen van vergaderingen. De gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en het is betrouwbaar… maar het verbruikt veel systeembronnen, wat leidt tot prestatieproblemen

Het biedt de beste functies voor videoconferenties, chat, Whiteboard en het plannen van vergaderingen. De gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en het is betrouwbaar… maar het verbruikt veel systeembronnen, wat leidt tot prestatieproblemen

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Zoom blijft de gouden standaard voor betrouwbare videovergaderingen. De AI-tools vatten vergaderingen samen en brengen actiepunten naar voren, waardoor het ideaal is voor hybride en op afstand werkende teams.

5. Asana (Het meest geschikt voor eenvoudig taakbeheer voor kleine tot middelgrote teams)

via Asana Forum

Asana is een tool voor taak- en projectmanagement dat teams helpt effectief te werken, samen te werken aan dagelijkse taken en al hun werk op één plek te bundelen. Het helpt je niet alleen bij het toewijzen van taken aan teamleden, maar maakt het ook gemakkelijker om hen op de hoogte te brengen van belangrijke projecten en mijlpalen bij te houden.

⏩ AI-mogelijkheden: Asana maakt gebruik van AI om deadlines te voorspellen, prioriteiten voor taken voor te stellen en routinematige processen te automatiseren door gegevens van eerdere projecten te analyseren. Het is ontwikkeld voor intelligent taakbeheer en helpt teams om hun doelen efficiënt te bereiken.

De beste functies van Asana

Vereenvoudig het aanmaken, toewijzen en vastleggen van deadlines van taken voor een duidelijke projectorganisatie

Bekijk projecten in verschillende weergaven, zoals Kanban, lijsten, tijdlijnen, kalenders en gantt-grafieken

Stel eenvoudig workflowautomatisering in met behulp van formulieren, regels, bundels en sjablonen, om tijdrovende taken zoals notificaties, herinneringen en goedkeuringsprocessen af te handelen

Vereenvoudig de communicatie binnen het team met functies zoals reacties, bijlagen en @vermeldingen

Automatiseer statusupdates en krijg snel antwoord op vragen over je werk in Asana met de Asana Intelligence AI-assistent

Koppel Asana aan meer dan 200 apps (waaronder ClickUp) om je te helpen met teamsamenwerking, opslagruimte voor bestanden, projectmanagement en meer

Limieten van Asana

Geen ondersteuning voor meerdere toegewezen personen en toegewezen opmerkingen

Je wordt overspoeld met notificaties voor alle projecten. Je kunt notificaties niet aangepast maken

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,3/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Asana

Dit is de mening van een recensent van Capterra:

Het is eenvoudig om te zien wie wat doet, wat er achterstallig is en waar je je vervolgens op moet richten... Asana heeft niet het meest intuïtieve proces voor het aanmaken van sjablonen. Het zou meer flexibiliteit kunnen gebruiken om sjablonen naar behoefte aan te passen.

Het is eenvoudig om te zien wie wat doet, wat er achterstallig is en waar je je vervolgens op moet richten... Asana heeft niet het meest intuïtieve proces voor het aanmaken van sjablonen. Het zou meer flexibiliteit kunnen gebruiken om sjablonen naar behoefte aan te passen.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Teams die zichtbaarheid willen zonder micromanagement, vinden Asana een goede keuze. Het blinkt uit in het beheren van functieoverschrijdende projecten met duidelijke tijdlijnen, verantwoordelijkheden en door AI aangestuurde statusupdates.

6. Trello (het beste voor projectmanagement op basis van Kanban)

via Atlassian Trello

De eenvoudige lay-out van Trello, waarmee je de status en updates van taken op Kanban-borden kunt bekijken, spreekt zelfs tech-averste belanghebbenden aan en maakt moeiteloze samenwerking mogelijk. En niet te vergeten: het geeft veel voldoening om een kaartje van de 'Nog te doen'-stapel naar de 'Klaar'-stapel te verplaatsen.

Het is een geweldige tool voor agile teams die waarde hechten aan duidelijke communicatie en het visueel bijhouden van de voortgang. Dat is echter alles wat Trello te bieden heeft. Als u aan complexe projecten werkt en geavanceerde eisen hebt, dan is Trello niets voor u.

⏩ AI-mogelijkheden: De AI-agenten van Trello automatiseren routinetaken, begrijpen natuurlijke taal en zetten deze om in gestructureerde acties, en gebruiken patroonherkenning om optimale taakverdelingen en deadlines voor te stellen, waardoor Trello wordt omgevormd tot een dynamisch, intelligent platform voor projectmanagement.

De beste functies van Trello

Werk samen met teams aan projecten en taken met behulp van lijsten en kaarten

Communiceer met teamgenoten over taken met opmerkingen, bijlagen en vermeldingen

Tekst genereren en samenvatten met geïntegreerde Atlassian Intelligence

Limieten van Trello

Communiceren via borden en kaarten wordt onhoudbaar zodra het project opschaalbaar wordt

De app beschikt niet over discussie- of chatfuncties

Het is lastig om privé-items, zoals persoonlijke aantekeningen, gescheiden te houden van gedeelde teamborden, waardoor je tijdens het samenwerken in de war raakt over het verschil tussen beide

Prijzen van Trello

Free:

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Trello

Een Reddit-gebruiker beveelt de tool aan vanwege de eenvoud:

Ik vind Trello handig omdat het me een weergave geeft van alle projecten, taken, enz. waaraan ik werk. Ik denk dat de kracht van Trello ligt in het feit dat het heel eenvoudig (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk is, waardoor het kan worden toegepast op vrijwel alles waarvoor je informatie moet organiseren. Het is geen perfecte 100% oplossing, maar het is vaak “goed genoeg” en veel minder complex en duur dan tools die zich richten op meer specifieke toepassingsgebieden.

Ik vind Trello handig omdat het me een weergave geeft van alle projecten, taken, enz. waaraan ik werk. Ik denk dat de kracht van Trello ligt in het feit dat het heel eenvoudig (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk is, waardoor het kan worden toegepast op vrijwel alles waarvoor je informatie moet organiseren. Het is geen perfecte 100% oplossing, maar het is vaak “goed genoeg” en veel minder complex en duur dan tools die zich richten op meer specifieke toepassingsgebieden.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: De visuele borden van Trello zijn eenvoudig maar krachtig, waardoor het een hit is bij creatieve en agile teams die werkstroom willen beheren met het gemak van slepen en neerzetten.

7. Miro (Beste online Whiteboard-tool)

via Miro

Het whiteboard van Miro beschikt over virtuele plakbriefjes, kaders, interactieve objecten en rijke media om de creativiteit van je team tijdens brainstormsessies te stimuleren. Gebruik het voor workshops, design sprints en visuele probleemoplossingssessies, waarbij je concepten moeiteloos omzet in stroomdiagrammen, schetsen en mindmaps.

⏩ AI-mogelijkheden: Miro AI ondersteunt het bedenken van ideeën, het genereren van afbeeldingen en code, het aanmaken van prototypes op basis van tekst of schermafbeeldingen, het aanmaken van UML/ER/stroomdiagrammen op het canvas, plus door AI gegenereerde briefings en samenvattingen via Intelligent Canvas.

De beste functies van Miro

Visualiseer projecten met een breed scala aan tools, waaronder plakbriefjes, Whiteboard-stiften en vormen

Verbeter de communicatie met een gecentraliseerd platform om ideeën vast te leggen, te ordenen en opnieuw te bekijken

Maak eenvoudige tekst, mindmaps en inzichten met behulp van de AI-assistent, Miro Assist

Verzamel input en ideeën van het team met behulp van stem- en feedbackfuncties

Limieten van Miro

Beperkte samenwerkingsfuncties, aangezien de tool voornamelijk gericht is op brainstormen en Whiteboarden

Prijzen van Miro

Free :

Starter : $ 8 per maand per gebruiker

Business : $ 16 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,8/5 (meer dan 5.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.520 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Miro

Een G2-gebruiker benadrukt:

Met Miro kunnen we snel ideeën genereren, samenwerken aan nieuwe processen en verdergaan met onze planning! Ik ben dol op de flexibiliteit en het visuele karakter van een oneindig canvas. Het is geweldig als je niet weet waar je aan een project moet beginnen. Een Miro-bord heeft meerdere verschillende bestanden vervangen en organiseert ons team op één centrale plek. Een redder in nood!

Met Miro kunnen we snel ideeën genereren, samenwerken aan nieuwe processen en verdergaan met onze planning! Ik ben dol op de flexibiliteit en het visuele karakter van een oneindig canvas. Het is geweldig als je niet weet waar je aan een project moet beginnen. Een Miro-bord heeft meerdere verschillende bestanden vervangen en organiseert ons team op één centrale plek. Een redder in nood!

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Miro is een publieksfavoriet voor brainstormsessies, design thinking en planningssessies. Dankzij het oneindige canvas en de ingebouwde AI-tools is het ideaal voor het gezamenlijk bedenken van ideeën op afstand.

8. GitHub (het beste platform voor het delen van code en samenwerking)

via GitHub

Vraag een willekeurige ontwikkelaar naar zijn favoriete online samenwerkingstools en GitHub staat ongetwijfeld bovenaan. In tegenstelling tot andere tools voor teamsamenwerking die interne teams helpen effectief te communiceren, maakt GitHub echter een verbinding met een hele community – voornamelijk software-engineers en ontwikkelaars.

Als platform voor het delen van code en het opbouwen van een community stelt het ontwikkelaars in staat om gezamenlijk code te beheren, wijzigingen bij te houden en een soepele projectontwikkeling te garanderen.

⏩ AI-mogelijkheden: GitHub integreert AI-modellen rechtstreeks in werkstroomprocessen, waardoor ontwikkelaars AI-aangedreven projecten kunnen bouwen, testen en uitrollen met API-aanroepen en SDK's. GitHub Copilot bevat nu een agentmodus, Copilot Chat met een bredere context, codegeneratie, verbeteringen in het zoeken in opslagplaatsen en een nieuwe AI-codeeragent die bugs verhelpt en functies toevoegt met behulp van de nieuwste Claude-modellen.

De beste functies van GitHub

Beheer werkstroom voor codeontwikkeling via versiebeheer en het delen van code

Zorg voor soepele samenwerking tussen ontwikkelaars die geografisch verspreid zijn

Verbeter de kwaliteit van de code met pull-aanvragen en functies voor codereview

Codeer sneller en werk beter samen met de GitHub Copilot AI-tool

Limieten van GitHub

Voornamelijk gericht op ontwikkelaars en programmeurs, geen goede optie voor niet-technische teams

De primaire rol is codebeheer en niet samenwerking of communicatie

Heeft een steile leercurve, vooral voor gebruikers die niet bekend zijn met Git-versiebeheer

Prijzen van GitHub

Free:

Team: $ 4 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 21 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies op GitHub

G2: 4,7/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 6.100 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over GitHub

In een G2-recensie staat:

GitHub is handig om snel feedback van je collega's te krijgen en met hen samen te werken. Het is ook een geweldige manier om projecten te plannen en problemen in je projecten bij te houden. Bovendien is het de beste manier om je Git-opslagplaatsen op internet te organiseren, of je ze nu openbaar of privé wilt houden.

GitHub is handig om snel feedback van je collega's te krijgen en met hen samen te werken. Het is ook een geweldige manier om projecten te plannen en problemen in je projecten bij te houden. Bovendien is het de beste manier om je Git-opslagplaatsen op internet te organiseren, of je ze nu openbaar of privé wilt houden.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: GitHub is de ruggengraat van collaboratieve softwareontwikkeling. Het is slimmer dan ooit met AI-paarprogrammering en de geavanceerde codeerhulp van Copilot.

9. Figma (De beste tool voor ontwerpsamenwerking)

via Figma

Figma is software voor ontwerpsamenwerking met functies voor realtime bewerking en prototypen, waarmee teams in realtime kunnen samenwerken aan ontwerpprojecten. Dit helpt bij het versnellen van ontwerpiteraties. Het wordt ook veel gebruikt vanwege het Whiteboard, waarmee gebruikers vectorafbeeldingen en prototypes kunnen maken die verder gaan dan eenvoudige afbeeldingen.

⏩ AI-mogelijkheden: Automatiseer taken zoals het intelligent hernoemen van lagen, het aanmaken van prototypes, het genereren van tijdelijke tekst, taalsuggesties, het vervangen van content op verschillende schermen en vertalingen met behulp van Figma AI. Dit maakt ontwerpsamenwerking sneller en efficiënter

De beste functies van Figma

Ontwerp voor meerdere projecten met behulp van high-fidelity mock-ups en ontwerpmaterialen

Werk samen met andere ontwerpers en belanghebbenden aan ontwerpen met behulp van een gecentraliseerd ontwerpbeheersysteem

Verbeter feedbackcycli met behulp van opmerkingen, presentatiefuncties en realtime bewerkingsopties

Limieten van Figma

Voornamelijk gericht op UI/UX-ontwerp en mogelijk niet geschikt voor andere teams

Prijzen van Figma

Free

Professional: $ 20 per maand per volledige zetel

Organisatie: $ 55/maand per volledige zetel

Enterprise: $ 90/maand per volledige zetel

Beoordelingen en recensies van Figma

G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 820 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Figma

Een recensie op Reddit zegt:

Ik ben een in-house ontwerper en gebruik het elke dag als mijn belangrijkste ontwerpsoftware. Zoals anderen al vermeldden, zou ik het niet gebruiken om pictogrammen of andere gedetailleerde werken te maken, maar ik vertrouw erop voor het maken van banneradvertenties, posts op sociale media, e-mails en alle andere deliverables die uitsluitend voor digitaal gebruik bedoeld zijn.

Ik ben een in-house ontwerper en gebruik het elke dag als mijn belangrijkste ontwerpsoftware. Zoals anderen al vermeldden, zou ik het niet gebruiken om pictogrammen of andere gedetailleerde werken te maken, maar ik vertrouw erop voor het maken van banneradvertenties, posts op sociale media, e-mails en alle andere deliverables die uitsluitend voor digitaal gebruik bedoeld zijn.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Figma heeft een revolutie teweeggebracht in ontwerpsamenwerking met realtime bewerking, prototyping en community-plugins, en is daarmee geliefd bij UX/UI-teams over de hele wereld.

10. Airtable (De beste tool voor databasebeheer en samenwerking)

via Airtable

Airtable is meer dan alleen een spreadsheet – het is een flexibel samenwerkingsplatform waarmee teams aangepaste apps kunnen bouwen zonder code te schrijven. Van projectplanning en contentkalenders tot CRM's en financiële tracking: Airtable past zich aan uw werkstroom aan met gebruiksvriendelijke bouwstenen zoals gekoppelde records, gefilterde weergaven, automatiseringen en realtime samenwerking.

⏩ AI-mogelijkheden: Beschrijf de werkstroom(men) die u nodig hebt, en de Omni Builder van Airtable genereert complete apps, inclusief interfaces en automatiseringen. Bovendien draaien de Field Agents (AI-assistenten) van Airtable op de achtergrond en scannen ze binnenkomende gegevens – zoals feedback van klanten, leads voor gebeurtenissen of geüploade PDF's – om deze automatisch te categoriseren, aan te vullen, door te sturen en er content mee te genereren.

De beste functies van Airtable

Gebruik de flexibele relationele databasestructuur voor het organiseren en beheren van verschillende gegevenstypen (tekst, nummers, bijlagen, enz.)

Visualiseer gegevens in aangepaste weergaven zoals Kanban-borden, kalenders en formulieren

Maak tekst, genereer formules, bouw AI-aangedreven automatisering en vat opmerkingen samen met Airtable AI

Verbeter de samenwerking door middel van gedeelde weergaven, opmerkingen en het toewijzen van taken aan records

Limieten van Airtable

Steile leercurve, omdat u moet begrijpen hoe blokken en relaties werken

Vereist planning en voorafgaande installatie om de ideale databasestructuur te ontwerpen

Prijzen van Airtable

Free

Team: $ 24 per maand per gebruiker

Business: $ 54 per maand per gebruiker

Enterprise-schaal: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (meer dan 2.980 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.180 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Airtable

Een recensie van een gebruiker op Capterra benadrukt:

Het beschikt over krachtige databasemogelijkheden met de eenvoud van een spreadsheet, die in hoge mate aanpasbaar is met automatiseringen en integraties. Dankzij de realtime samenwerking en naadloze werkstroom kan het meegroeien met de businessbehoeften. Het was echt een gamechanger voor mijn kleine onderneming.

Het beschikt over krachtige databasemogelijkheden met de eenvoud van een spreadsheet, die in hoge mate aanpasbaar is met automatiseringen en integraties. Dankzij de realtime samenwerking en naadloze werkstroom kan het meegroeien met de bedrijfsbehoeften. Het was echt een gamechanger voor mijn kleine onderneming.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Airtable biedt teams de structuur van een spreadsheet met de kracht van een database en verbetert de samenwerking met AI-agenten en tools voor het bouwen van apps.

11. Monday.com (Het beste voor het aangepaste aanpassen van projectvisualisatie)

Monday.com is populaire projectmanagementsoftware die transparantie en samenwerking bevordert. Het helpt je bij het beheren en bekijken van alle taken van je team. Teams kunnen deze tool gebruiken om samen te werken, werkstroomopstellingen op te zetten, de voortgang van projecten bij te houden en projectgerelateerde informatie te analyseren. Het platform biedt je de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende weergaven, zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en een kalenderweergave.

Het enige minpunt voor sommige gebruikers is dat de integratie met andere softwaretools een uitdaging is.

⏩ AI-mogelijkheden: De AI-blokken van Monday zijn modulaire, code-vrije, door AI aangestuurde acties die je in je borden, werkstroomen of kolommen kunt plaatsen. Of je nu gegevens organiseert, updates samenvat, informatie uit documenten haalt of zelfs content vertaalt, er is een blok dat dit voor je regelt. Met het aangepaste AI-blok kunt u uw prompt rechtstreeks in Monday.com schrijven – in GPT-stijl. U kiest invoerkolommen, past de Taak van de AI aan, bekijkt een voorbeeld van de resultaten en verfijnt deze indien nodig.

De beste functies van monday.com

Wijs taken toe en houd doelen bij voor uzelf en uw team

Maak en deel aanpasbare dashboards met meer dan 30 widgets

Maak gebruik van AI en automatisering om repetitieve taken te vereenvoudigen en de efficiëntie te verbeteren

Werk samen met je team met behulp van functies zoals reacties, vermeldingen en het delen van bestanden

Limieten van monday.com

Uitgebreide aangepaste mogelijkheden kunnen tijd en moeite kosten om in te stellen

Prijzen van monday.com

Free

Basic: $ 12 per maand per gebruiker

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 13.630 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over monday.com

Op G2 deelt een gebruiker:

Wat ik het leukste vind aan Monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om complexe projecten te visualiseren en te organiseren. Dankzij de aanpasbare borden, statussen met kleurcodes en automatiseringen verloopt het bijhouden van de voortgang moeiteloos

Wat ik het leukste vind aan Monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om complexe projecten te visualiseren en te organiseren. Dankzij de aanpasbare borden, statussen met kleurcodes en automatiseringen verloopt het bijhouden van de voortgang moeiteloos

📌 Waarom we deze tool hebben gekozen: Gebruikers vinden Monday zeer aanpasbaar en visueel intuïtief. De AI is nuttig bij de automatisering en opschaling van processen tussen afdelingen.

12. Microsoft Teams (De beste tool voor videoconferenties voor gebruikers in het Microsoft-ecosysteem)

via Microsoft Apps

Vóór de Zoom-boom gebruikten velen van ons Microsoft Teams als onze belangrijkste tool voor videoconferenties. En daar was een goede reden voor. Het helpt interne teams om samen te werken, synchroniseren en zelfs herinneringen voor elkaar in te stellen.

Voor bedrijven die de Microsoft Office-suite gebruiken, is Microsoft Teams de ideale app voor video-gesprekken, chats en andere behoeften op het gebied van teamsamenwerking. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, werkt naadloos samen met andere Microsoft-apps en stelt u in staat al uw gesprekken op één platform te voeren.

Microsoft Teams biedt ook een mobiele app, zodat u nooit een notificatie mist. De app beschikt over basisfuncties voor samenwerking, waaronder het delen van uw scherm en audio- en video-gesprekken.

⏩ AI-mogelijkheden: Teams wordt meertalig dankzij de tolkfunctie die realtime spraak-naar-spraakvertaling mogelijk maakt. Bovendien helpt Copilot bij het samenvatten van vergaderingen, het automatisch taggen van bestanden en zelfs het verbeteren van de video-kwaliteit – waardoor virtuele samenwerking net iets meer op het echte leven lijkt.

💡 Pro-tip: Wilt u één centraal platform voor projectcommunicatie en taakbeheer? ClickUp kan worden geïntegreerd met Microsoft Teams, waardoor u rechtstreeks vanuit Teams-gesprekken ClickUp-taken kunt aanmaken en notificaties kunt ontvangen binnen Teams-kanalen.

De beste functies van Microsoft Teams

Gebruik speciale kanalen voor projectspecifieke discussies, het delen van bestanden en realtime samenwerking

Organiseer online vergaderingen, presentaties of virtuele bijeenkomsten met mogelijkheden voor het delen van uw scherm

Integreer met OneDrive en SharePoint om samen met uw team aan documenten, spreadsheets en presentaties te werken

Wijs taken toe, houd de voortgang bij en werk samen aan projecten, rechtstreeks binnen Teams

Voer en ontvang telefoongesprekken en verstuur directe berichten, waardoor aparte telefoonsystemen overbodig worden

Vat vergaderingen samen en geef een overzicht van de besproken actiepunten met de geïntegreerde Copilot AI

Limieten van Microsoft Teams

Het kan overweldigend aanvoelen met een groot aantal kanalen en integraties

Misschien niet ideaal als u de overige Microsoft Office-oplossingen niet gebruikt

Prijzen van Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $ 4 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Basic : $ 6 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Standard : $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Premium: $ 22 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Microsoft Teams

Hier is een G2-recensie voor de tool:

Het is vooral geweldig voor teams die al Microsoft 365 gebruiken, omdat alles zo soepel op elkaar aansluit. Je kunt in realtime samenwerken aan documenten, eenvoudig vergaderingen opzetten en taken beheren, allemaal rechtstreeks vanuit Teams

Het is vooral geweldig voor teams die al Microsoft 365 gebruiken, omdat alles zo soepel op elkaar aansluit. Je kunt in realtime samenwerken aan documenten, eenvoudig vergaderingen opzetten en taken beheren, allemaal rechtstreeks vanuit Teams

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Teams is ontwikkeld voor ondernemingen, sluit naadloos aan op Microsoft 365 en biedt door AI aangestuurde vertalingen, samenvattingen en functies voor verhoging van de productiviteit. Deze functies maken het ideaal voor wereldwijde samenwerking.

13. Canva (De beste tool voor ontwerpsamenwerking)

via Canva

Canva is een fantastische tool voor ontwerpsamenwerking – zelfs voor niet-ontwerpers. Dankzij de intuïtieve interface en de uitgebreide bibliotheek met sjablonen is het een populaire keuze voor het maken van alles, van afbeeldingen voor sociale media tot presentaties en marketingmateriaal, zonder dat je daarvoor uitgebreide ontwerpexpertise nodig hebt.

Bovendien maakt de AI-aangedreven Magic Studio het 10 keer eenvoudiger om professioneel ogende creatieve content te maken! Een andere favoriet onder gebruikers is ongetwijfeld de tekst-naar-video-functie. Verder werkt de Magic Write-functie op dezelfde manier als de AI Writer van ClickUp Brain. Het fungeert echter niet als een virtuele assistent of kennismanager zoals ClickUp Brain.

⏩ AI-mogelijkheden: Canva biedt creatieve teams AI-mogelijkheden met tools als Magic Write en Magic Brief. Deze functies helpen bij het genereren van teksten, het analyseren van wat advertenties succesvol maakt en zelfs het visueel plannen van campagnes, waardoor samenwerking op het gebied van design en marketing naadloos verloopt.

De beste functies van Canva

Ontwerp alles met de drag-and-drop-ontwerpinterface met gebruiksvriendelijke functies

Werk samen met andere teamleden aan ontwerpen voor gezamenlijke bewerking of goedkeuring

Zorg voor een merkmarketingkit om ervoor te zorgen dat alle ontwerpen consistent zijn in alle projecten

Maak en plan posts voor sociale media met Content Planner

Maak gebruik van kant-en-klare sjablonen en ontwerpmaterialen om tijd en middelen te besparen

Limieten van Canva

Beperkte mogelijkheden voor het aanpassen van ontwerpen in vergelijking met professionele ontwerpsoftware

Prijzen van Canva

Canva Gratis

Canva Pro: $ 14,99/maand voor één gebruiker

Canva for Teams: $ 29,99/maand voor de eerste vijf gebruikers

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 5.100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Canva

Een Redditor deelt zijn ervaring:

Ik beheer de sociale media voor een aantal verschillende bedrijven, en ik vind het geweldig. Ik weet hoe ik Illustrator en Design moet gebruiken, maar ik kies vaak gewoon voor Canva omdat het zo makkelijk is. Je kunt rechtstreeks vanuit Canva (op je telefoon) naar Instagram posten, wat geweldig is.

Ik beheer de sociale media voor een aantal verschillende bedrijven, en ik vind het geweldig. Ik weet hoe ik Illustrator en Design moet gebruiken, maar ik kies vaak gewoon voor Canva omdat het zo makkelijk is. Je kunt rechtstreeks vanuit Canva (op je telefoon) naar Instagram posten, wat geweldig is.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Canva maakt ontwerpen voor iedereen toegankelijk, en met functies als Magic Write en merkpakketten is het een favoriet geworden voor het op grote schaal aanmaken van content

14. Notion (Het beste voor het creëren van een aanpasbare en collaboratieve werkruimte)

via Notion

Notion biedt een alles-in-één werkruimte die kan worden aangepast aan de specifieke samenwerkingsbehoeften van uw team. Of u nu projecten beheert, ideeën bedenkt of een kennisbank opbouwt, met Notion kunt u een centrale hub voor uw team creëren. Bovendien vereenvoudigt Notion AI werkstroomen door uw werkgerelateerde vragen te beantwoorden, voor u te schrijven en repetitieve taken uit te voeren, zoals het automatisch invullen van gegevens in tabellen.

Het aanpassen van sjablonen en projecten in het begin kan echter tijd kosten, aangezien het niet de gemakkelijkste tool is om te gebruiken.

⏩ AI-mogelijkheden: Notion AI is rechtstreeks in je werkruimte geïntegreerd. Of je nu aantekeningen samenvat, documenten opstelt of databases doorzoekt, het versnelt je werk terwijl alles overzichtelijk georganiseerd blijft.

De beste functies van Notion

Gebruik Blocks om tekst, takenlijsten, tabellen, databases en Kanban-borden te beheren – en combineer deze zelfs om aangepaste werkruimten te creëren

Organiseer informatie met verschillende paginalay-outs: kolommen, kaarten, kalenders, enz.

Bewerk, voeg opmerkingen toe en gebruik @-vermeldingen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft

Geef projecten een vliegende start met een uitgebreide bibliotheek van kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen, projectplannen, wiki's, enz.

Sla fragmenten van het web rechtstreeks op in je Notion-werkruimte, zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen en ordenen

Integreer met verschillende tools zoals Slack, Google Drive en kalender om de werkstroom te stroomlijnen

Limieten van Notion

Dit kan overweldigend en tijdrovend aanvoelen, vooral wanneer je projecten helemaal vanaf nul opzet

Er zijn meerdere officiële en door gebruikers gemaakte sjablonen beschikbaar voor verschillende toepassingen, maar het kan lastig zijn om de ideale te vinden. Sommige sjablonen zijn betaald, en u moet extra betalen, zelfs als u een premiumabonnement hebt

De app is wat onhandig in het gebruik

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business : $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5.260 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.160 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Notion

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Als platform om mijn productiviteit te optimaliseren is het perfect. Wat ik moeilijk vind, is vanaf het begin te begrijpen hoe ik het het beste kan gebruiken. Ik denk dat veel mensen de app zullen uitproberen omdat ze horen hoe nuttig het is, maar teleurgesteld zullen zijn wanneer ze het voor het eerst proberen en denken dat het gewoon weer een app voor aantekeningen is.

Als platform om mijn productiviteit te optimaliseren is het perfect. Wat ik moeilijk vind, is vanaf het begin te begrijpen hoe ik het het beste kan gebruiken. Ik denk dat veel mensen de app zullen uitproberen omdat ze horen hoe nuttig het is, maar teleurgesteld zullen zijn wanneer ze het voor het eerst proberen en denken dat het gewoon weer een app voor aantekeningen is.

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Notion combineert documenten, databases en AI in één flexibele werkruimte. Teams vinden het geweldig hoe gemakkelijk het zich aanpast aan alles, van wiki's tot productroadmaps.

15. Dropbox (Het beste voor veilige opslagruimte in de cloud en het delen van bestanden)

via Dropbox

Dropbox, het oorspronkelijke platform voor het delen en gebruik van opslagruimte voor bestanden, is nog steeds populair vanwege zijn eenvoud.

Als pionier op het gebied van cloudopslagruimte biedt Dropbox een betrouwbaar en veilig platform om uw bestanden overal op te slaan, te openen en te delen. Hoewel Dropbox strikt genomen geen samenwerkingstool is, integreert het naadloos met verschillende samenwerkingsplatforms, zodat uw teams efficiënt kunnen werken met gedeelde documenten en bestanden.

⏩ AI-mogelijkheden: Dropbox AI helpt je slimmer te werken door vragen te beantwoorden, lange documenten samen te vatten en de belangrijkste punten eruit te halen, zodat je minder tijd kwijt bent aan het doorzoeken van bestanden. Met de AI-tool Dash kun je zoeken in video's, e-mails, chats en documenten (zelfs vanuit Slack of Teams) en kun je content opstellen door informatie uit je aantekeningen en e-mails te halen, terwijl je gegevens privé en veilig blijven.

De beste functies van Dropbox

Profiteer van veilige cloudopslagruimte met krachtige gegevensversleuteling en toegangscontroles

Beheer uw bestanden in een gebruiksvriendelijke interface voor gebruikers

Open je bestanden vanaf elke computer, telefoon of tablet met de Dropbox-app

Houd wijzigingen bij en zie wie er bewerkingen heeft aangebracht in uw bestanden

Deel bestanden en mappen met teamleden of externe medewerkers

Integreer met diverse tools voor productiviteit en samenwerking zoals Slack, Zoom en Microsoft Office

🟒 Pro-tip: Dropbox kan worden geïntegreerd met ClickUp, waardoor je Dropbox-bestanden rechtstreeks als bijlagen aan ClickUp-taken kunt toevoegen, kunt samenwerken aan documenten binnen Dropbox en één centrale hub hebt voor opslagruimte en projectmanagement.

Limieten van Dropbox

Voornamelijk gericht op opslagruimte en delen van bestanden, niet op robuuste samenwerkingsfuncties zoals bewerking of reageren binnen het platform

Prijzen van Dropbox

Basic : Gratis

Plus : $ 11,99/maand

Professional : $19,99/maand

Standaard : $ 18 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 30 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (meer dan 29.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.760 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Dropbox

Dit is de mening van een G2-gebruiker:

Ik vind het echt geweldig! Ik kan mijn video's en foto's hier opslaan en ze vervolgens verwijderen uit de foto-app op mijn telefoon, zodat ik meer opslagruimte op mijn telefoon heb om apps te updaten en nieuwe apps te installeren en zo!!

Ik vind het echt geweldig! Ik kan mijn video's en foto's hier opslaan en ze vervolgens verwijderen uit de foto-app op mijn telefoon, zodat ik meer opslagruimte op mijn telefoon heb om apps te updaten en nieuwe apps te installeren en zo!!

📌 Waarom we deze hebben gekozen: Dropbox blijft een betrouwbare, veilige optie voor opslagruimte voor bestanden, en dankzij nieuwe, door AI aangestuurde zoek- en samenvattingsfuncties is content toegankelijker dan ooit.

We begrijpen dat de bovenstaande lijst met aanbevelingen misschien niet perfect voor u is! Hieronder zetten we vijf andere beste samenwerkingstools op een rijtje die u kunt overwegen, van eenvoudige opties tot krachtige oplossingen:

1. Basecamp : Een no-nonsense tool voor projectmanagement en communicatie, ideaal voor kleine teams die alles op één plek willen hebben: taken, berichten, planningen en documenten. De heldere, intuïtieve interface is ontworpen met het oog op duidelijkheid en rust, niet op complexiteit 2. Zoho Projects : Deze tool maakt deel uit van het grotere Zoho-ecosysteem en helpt teams bij het beheren van taken, tijdlijnen en middelen, terwijl het uitgebreide mogelijkheden biedt voor aanpassing, rapportage en tijdsregistratie. Het is ideaal als u al andere Zoho-apps gebruikt 3. ProofHub : Ontwikkeld voor teams die behoefte hebben aan gestructureerde samenwerking zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. ProofHub biedt taakbeheer, het delen van bestanden, discussies, aantekeningen en zelfs ingebouwde redactie voor creatieve assets 4. Quip (van Salesforce) : Een tool die documenten en spreadsheets centraal stelt, gemaakt voor teams die binnen Salesforce werken. Het combineert realtime bewerking met chatgesprekken in threads, zodat gesprekken direct in je werkcontext blijven. 5. Coda : Zie Coda als een combinatie van documenten, spreadsheets en interactieve apps. Het is ideaal voor het bouwen van aangepaste werkstroomen en kennishubs die dynamischer aanvoelen dan traditionele documenten

Hoe kiest u de beste online samenwerkingstool voor uw team?

Met zoveel opties kan het een hele uitdaging zijn om de juiste te kiezen. Hoewel we de beslissing niet voor u kunnen nemen, kunnen we u wel een checklist geven die u helpt bij het kiezen:

Factor Waarom dit belangrijk is Teamgrootte en -structuur Kleine start-ups kunnen prima uit de voeten met eenvoudige tools, terwijl grotere, multifunctionele teams behoefte hebben aan robuustere platforms met rollen, toestemmingen en automatiseringen. Soort werk Kies een tool die aansluit bij uw werkstroom. Creatieve professionals geven bijvoorbeeld vaak de voorkeur aan visuele borden (zoals Miro of Canva), terwijl ontwikkelteams functies in GitHub-stijl nodig hebben. AI-mogelijkheden Moderne tools met ingebouwde AI (zoals ClickUp Brain of Slack AI) kunnen repetitieve taken automatiseren, updates samenvatten en de efficiëntie van de besluitvorming verbeteren. Integratie-ecosysteem Een tool die een verbinding legt met je bestaande apps (bijv. Slack, Google Drive, Zoom) vermindert contextwisselingen en centraliseert je werk. Gebruiksgemak en acceptatie Een platform met veel functies is nutteloos als uw team het niet gebruikt. Zoek naar een intuïtieve gebruikerservaring, een goede onboarding en een korte leercurve om het gebruik te stimuleren.

De beste online samenwerkingstool (alles-in-één)

Zet uw kennis om in bruikbare inzichten via AI-aangedreven samenvattingen, realtime samenwerking en gecentraliseerd beheer met ClickUp

Die diepgaande verkenning van de wereld van online samenwerkingstools was een eyeopener. Er zijn een aantal fantastische opties beschikbaar, elk met hun eigen sterke punten en target.

We hebben de beste online samenwerkingstools onderzocht die momenteel beschikbaar zijn, elk met hun eigen specifieke toepassingsgebied. Hoewel elke tool uitblinkt op zijn eigen aandachtsgebieden, is er één samenwerkingstool die zich onderscheidt door zijn vermogen om communicatie, samenwerking en projectmanagement te verenigen: ClickUp.

Brainstorm over ideeën, creëer content en verfijn concepten met ClickUp Brain

Met ClickUp in je toolkit heb je waarschijnlijk geen andere online samenwerkingstools uit onze lijst nodig. Je krijgt realtime chat, documentbeheer, een in-app Whiteboard en andere krachtige tools voor projecten als onderdeel van de ClickUp-suite. Bovendien krijg je een boost door automatisering, aanpassing, integratie en de krachtigste hefboom: kunstmatige intelligentie.

ClickUp heeft het helemaal voor elkaar. Het doet zijn slogan “één app om alle andere te vervangen” eer aan door teams in staat te stellen effectief samen te werken op één platform. Deze functie zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft en elkaars bijdragen, opmerkingen en updates kan bekijken. Bij onze organisatie hebben we gemerkt dat het uiterst nuttig is om taken op te splitsen in verschillende niveaus, projecten en lijsten. De e-mailherinneringen helpen ons om gefocust te blijven, terwijl de mogelijkheid om de voortgang van terugkerende taken bij te houden een groot pluspunt is. Bovendien is de tool redelijk geprijsd en is de klantenservice uitzonderlijk. Het instellen en aan de slag gaan met ClickUp is een fluitje van een cent

ClickUp heeft het helemaal voor elkaar. Het doet zijn slogan “één app om alle andere te vervangen” eer aan door teams in staat te stellen effectief samen te werken op één platform. Deze functie zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft en elkaars bijdragen, opmerkingen en updates kan bekijken. Bij onze organisatie hebben we gemerkt dat het uiterst nuttig is om taken op te splitsen in verschillende niveaus, projecten en lijsten. De e-mailherinneringen helpen ons om gefocust te blijven, terwijl de mogelijkheid om de voortgang van terugkerende taken bij te houden een groot pluspunt is. Bovendien is de tool redelijk geprijsd en is de klantenservice uitzonderlijk. Het instellen en aan de slag gaan met ClickUp is een fluitje van een cent

ClickUp is niet alleen een samenwerkings- of communicatieplatform, het is een van de beste tools voor projectmanagement die er zijn. Het is zelfs de alles-in-één-app voor werk. U hoeft ons niet zomaar op ons woord te geloven; dit is wat gebruikers erover zeggen:

We gebruiken ClickUp nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is altijd behulpzaam geweest. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft ClickUp, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Ik heb zeker nieuwe inzichten gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik heb geleerd hoe ik ClickUp effectief kan gebruiken.

We gebruiken ClickUp nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is altijd behulpzaam geweest. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft ClickUp, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Ik heb zeker nieuwe inzichten gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik heb geleerd hoe ik ClickUp effectief kan gebruiken.

U kunt ClickUp aanpassen aan uw veranderende behoeften en zonder noemenswaardige kosten op- of afschalen. Bovendien kunt u altijd de gratis versie gebruiken om uit eerste hand te ervaren wat de impact van ClickUp op uw bedrijf is. Het belangrijkste is dat ClickUp zich aanpast aan uw werkstroomen en -processen, en niet andersom.

Of je nu een kleine start-up bent of een grote onderneming, ClickUp is voor iedereen.

