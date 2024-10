21 Gratis sjablonen voor tabellen om de efficiëntie te verbeteren

Voel je je overweldigd door lange, onoverzichtelijke documenten? Tabellen zijn een geweldige manier om gegevens te ordenen in een duidelijk, gestructureerd format. Ze kunnen je helpen producten te vergelijken, projecten bij te houden, financiële rapporten te verwerken, voorraden te beheren of onderzoeksresultaten te analyseren.

Maar het kan tijdrovend zijn om voor elke Taak een nieuwe tabel te maken. Aan de andere kant kunt u met een vooraf ontworpen tabel eenvoudig tijd en moeite besparen, zodat u zich op belangrijke Taken kunt concentreren.

Dat is waar sjablonen voor tabellen van pas komen!

In deze blogpost hebben we de top 21 gratis sjablonen voor tabellen voor je op een rijtje gezet. Deze sjablonen zijn volledig aanpasbaar en ontworpen om je leven gemakkelijker te maken. Klaar om handmatige inspanningen te verminderen en meer georganiseerd te worden? Laten we beginnen!

Wat zijn sjablonen voor tabellen?

Tabelsjablonen zijn gestructureerde lay-outs van rijen en kolommen die worden gebruikt om informatie op een georganiseerde manier vast te leggen en te presenteren, zoals klantgegevens, financiële transacties, to-dos, budgetten en meer.

Dit zijn de sleutelelementen van sjablonen voor tabellen:

Koptekst rij: Elke kolom in de bovenste rij van een sjabloon heeft labels om context te bieden voor de gegevens die eronder staan. De labels zijn afhankelijk van het doel van het sjabloon. Als het sjabloon bijvoorbeeld bedoeld is voor het bijhouden van projecten, zijn de labels 'Taaknaam', 'Toegewezen aan', 'Startdatum', 'Deadline', enz.

Hier organiseert u uw gegevens in cellen Opmaak: Sjablonen voor tabellen hebben opties voor de opmaak, zoals grootte van het lettertype, letterstijl, tekstuitlijning, randen en format van kopteksten

Wat maakt een goede tabel sjabloon?

Een goed sjabloon voor tabellen organiseert gegevens en maakt ze makkelijker leesbaar. Hier zijn de sleutel functies die een goed sjabloon maken:

Een duidelijke structuur : Kies sjablonen met een gemakkelijk te volgen structuur en duidelijk gedefinieerde koppen, rijen, kolommen en een consistent format. Dit maakt de invoer van gegevens intuïtief en vergroot de leesbaarheid

: Kies sjablonen met een gemakkelijk te volgen structuur en duidelijk gedefinieerde koppen, rijen, kolommen en een consistent format. Dit maakt de invoer van gegevens intuïtief en vergroot de leesbaarheid Ingebouwde functies en formules : Kies sjablonen voor tabellen met ingebouwde formules en functies, vooral wanneer u met complexe waarden werkt. Ze verminderen handmatig werk en rekenfouten

: Kies sjablonen voor tabellen met ingebouwde formules en functies, vooral wanneer u met complexe waarden werkt. Ze verminderen handmatig werk en rekenfouten Schaalbaarheid : Zoek sjablonen voor tabellen die grote hoeveelheden gegevens aankunnen. Dit zorgt ervoor dat het sjabloon bruikbaar blijft terwijl uw bedrijf groeit zonder dat u het vaak moet bijwerken en herontwerpen

: Zoek sjablonen voor tabellen die grote hoeveelheden gegevens aankunnen. Dit zorgt ervoor dat het sjabloon bruikbaar blijft terwijl uw bedrijf groeit zonder dat u het vaak moet bijwerken en herontwerpen Visueel aantrekkelijk : Selecteer professioneel ogende sjablonen voor tabellen om direct toe te voegen aan uw rapport en presentatie. Zo kunnen belanghebbenden informatie in één oogopslag interpreteren

: Selecteer professioneel ogende sjablonen voor tabellen om direct toe te voegen aan uw rapport en presentatie. Zo kunnen belanghebbenden informatie in één oogopslag interpreteren Gebruiksgemak : Kies sjablonen voor tabellen die probleemloos en intuïtief te gebruiken zijn en die gebruikshandleidingen bieden, zodat uw teams ze zonder veel training kunnen gebruiken

: Kies sjablonen voor tabellen die probleemloos en intuïtief te gebruiken zijn en die gebruikshandleidingen bieden, zodat uw teams ze zonder veel training kunnen gebruiken Aanpasbaar: Zorg ervoor dat de door u gekozen sjablonen aangepast kunnen worden op basis van uw behoeften en keuzes. Zoek naar opties om aangepaste velden toe te voegen en kleuren, randen, weergave, stijl, layout en meer te veranderen

Voordat we de sjablonen voor tabellen van ClickUp bespreken, leren we eerst meer over de functie Tabelweergave van ClickUp. Tabelweergave van ClickUp kunt u gegevens visualiseren en budgetten, klanteninformatie, voorraden, financiën en meer beheren. Met deze functie kunt u snel efficiënte spreadsheets maken met aangepaste velden.

Het helpt je ook bij het koppelen van taken, documenten en afhankelijkheid om je werk te organiseren en de tabellen te delen met belanghebbenden om ze op de hoogte te houden.

Het is het vermelden waard dat alle onderstaande ClickUp sjablonen de weergave van tabellen ondersteunen. Dat betekent dat u toegang hebt tot meerdere aangepaste veldtypes, attributen, categorieën, statussen en andere aanpassingen. Het maakt niet uit welk apparaat of OS u gebruikt, ClickUp Tabellen werken overal ✨

aangepaste spreadsheets maken met ClickUp Tabelweergave_

Top 21 Gratis Tabellen Sjablonen

Van bedrijvengidsen en budgettering tot spreadsheetsjablonen, we hebben hier een volledige lijst met sjablonen voor tabellen voor je samengesteld. Laten we eens kijken!

1. ClickUp bewerkbaar spreadsheetsjabloon

Houd financiële overzichten en budgetten bij met ClickUp Bewerkbare spreadsheetsjabloon

Als u moeite hebt met het bijhouden van de financiële status van uw bedrijf, is het tijd om het heft in eigen handen te nemen met de ClickUp bewerkbare spreadsheetsjabloon . U kunt deze tabel sjabloon gebruiken om de complexe financiële overzichten van uw bedrijf te beheren.

Het helpt je bij het bijhouden van je maandelijkse bruto-/netto-omzet, winst en verlies en de status van de goedkeuring van de financiële overzichten. Met deze sjabloon voor spreadsheets kunt u:

Gegevensinvoer automatiseren

Aangepaste formules maken voor het berekenen van bruto-omzet, brutowinst en netto-omzet

De voortgang van projecten en investeringen bijhouden met visuals

Fouten bij de invoer van gegevens verminderen

Zorgen voor consistente gegevens in alle financiële documenten

Wat we leuk vonden: Met de sjabloon kun je aangepaste formules en vergelijkingen toevoegen om snel getallen te berekenen. Bovendien kun je investeringen bijhouden met intuïtieve visuals.

2. ClickUp spreadsheet sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image17-2.png Beheer alle client informatie op één plek met ClickUp Spreadsheet Template https://app.clickup.com/signup?template=t-182245950&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Jongleren met bestaande clients en jagen op nieuwe prospects is niet gemakkelijk. De ClickUp spreadsheet sjabloon kan het proces eenvoudiger maken.

Je kunt alle belangrijke klantgegevens vastleggen, zoals klantnaam, bedrijfstype, branche, adres, e-mail, contactnummer en meer. Je kunt ook websites van clients integreren en Google Agenda synchroniseren. Dit stroomlijnt het inwerken van klanten en verbetert de processen voor klantenservice.

Wat we leuk vonden: Dit sjabloon voor spreadsheets heeft een weergave met formulieren waarmee je vanuit het niets formulieren kunt maken om gegevens te verzamelen. Je kunt het gebruiken om eenvoudig intakeformulieren te genereren om informatie over clients te verzamelen en feedbackformulieren om feedback over lopende processen te verzamelen.

3. ClickUp sjabloon voor bedrijvengids

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-4.png Beheer alle partner-, leveranciers- en client-contacten met het gratis sjabloon voor de bedrijvengids ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355690&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Net als het format van de Gouden Gids, is de ClickUp sjabloon voor bedrijvengidsen is voor het maken van een database met contactpersonen waar u details kunt vinden over uw clients, prospects en leveranciers.

Als u bijvoorbeeld een klein bedrijf bent dat op zoek is naar potentiële samenwerkingen, kunt u deze sjabloon gebruiken om een georganiseerde lijst van lokale bedrijven samen te stellen.

Dit sjabloon zal u helpen:

Informatie verzamelen en opslaan over potentiële clients, zakenpartners en leveranciers

Verbinding maken met andere bedrijven in uw branche en relaties opbouwen

Contactgegevens op een gemakkelijk terug te vinden manier te organiseren

Wat wij goed vonden: Het kan een geweldig startpunt zijn voor professionals die proberen informatie over clients of leveranciers te organiseren en bij te houden. U kunt uw Excel-database met dit gratis sjabloon kunt u een lijst bijhouden van bedrijven en partners die uw producten of diensten nodig hebben.

4. ClickUp Werknemersgids Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-3.png Krijg toegang tot bijgewerkte werknemersinformatie met ClickUp's werknemersgids sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139&department=hr-recruiting Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Net als het sjabloon voor bedrijvengidsen, is het ClickUp werknemersgids sjabloon centraliseert de gegevens van uw werknemers, inclusief functie rol, locatie, afdeling, e-mail, telefoon, adres en meer.

De tabel sjabloon maakt onboarding gemakkelijk door essentiële informatie over managers, collega's en andere werknemers in de organisatie. Plus, de sjabloon maakt naadloze en veilige communicatie met werknemers mogelijk.

Wat we leuk vonden: Door alle werknemersgegevens op één plaats te bewaren, kunt u voldoen aan de wet- en regelgeving en kunt u snel zoeken naar bijgewerkte informatie over werknemers of collega's.

5. ClickUp Projectmanagement spreadsheet sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-3.png Beheer projecten naadloos met het ClickUp Projectmanagement spreadsheetsjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200533127&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u meerdere projecten tegelijk beheert, is de kans groot dat u details uit het oog verliest en projectopleveringen vertraagt.

De ClickUp Projectmanagement spreadsheet sjabloon helpt u om alle complexe projecten met succes te voltooien. Het heeft aanpasbare rijen en kolommen om de deliverables bij te houden tijdens verschillende fasen van het project.

Met dit sjabloon voor tabellen kun je:

Tijdlijnen van projecten visualiseren

Abonnementen enprojectbudgetten beheren* Stakeholders op de hoogte houden

De voortgang in realtime bijhouden

Alle projectinformatie op één plaats organiseren

Afhankelijkheid van taken bijhouden om projectopleveringen op tijd te garanderen

Wat wij goed vonden: Deze sjabloon wordt geleverd met een lijst-, tabel- en kalenderweergave, zodat alle informatie gemakkelijk toegankelijk en georganiseerd is.

6. ClickUp Vastgoed spreadsheet sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-1.png ClickUp's sjabloon voor vastgoed spreadsheets https://app.clickup.com/signup?template=t-205379803&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u nog steeds worstelt met Google Spreadsheets om uw vastgoedactiviteiten te beheren, is het tijd om over te stappen ClickUp's sjabloon voor vastgoed spreadsheets is de perfecte alternatief voor Google Spreadsheets .

Deze sjabloon biedt een uitgebreid overzicht van uw vastgoed portfolio. U kunt inkomsten leads bijhouden, deze omzetten in clients en een bijgewerkte lijst van te verkopen panden bijhouden.

Het sjabloon Vastgoed spreadsheet helpt je:

Inkomende leads en lopende deals bijhouden

Vastgoedtransacties in detail volgen, inclusief sluitingsdatums, verkoopprijs, belastingen, commissie, kosten, enz.

Vastleggen van marktprijzen om ROI's, cashstroom, enz. te analyseren en te schatten.

Wat we leuk vonden: Het wordt geleverd met aangepaste weergaven zoals Property View (Eigendomweergave), All Properties View (Alle eigenschappenweergave), Sold View (Verkochte weergave) en Location View (Locatieweergave) om workflows gemakkelijk te beheren.

7. ClickUp sjabloon voor verkooptracker

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image4.png ClickUp sjabloon voor verkooptracker https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren van uw verkooppijplijn vereist voltooien zichtbaarheid in leads, vergaderingen, offertes en deals. U moet leadnamen, contactpersonen, verkoopfase, ontdekkingsgesprekken, vergaderdata, gesloten/verloren deals en wat al niet meer bijhouden.

Dit is waar de ClickUp sjabloon voor verkooptracker maakt het u gemakkelijk.

Het biedt de basisinformatie die u nodig hebt voor projectmanagement voor de verkoop . U kunt ook de prestaties van uw team in realtime bijhouden, de besluitvorming verbeteren en een verkoopstrategie op basis van gegevens creëren.

Om te beginnen download je een leeg sjabloon en volg je deze stappen.

Taken instellen om verkoopdoelen, conversiepercentages, feedback van klanten en meer bij te houden

Begin met het bijhouden van uw verkoopactiviteiten en stel geautomatiseerde herinneringen in voor follow-ups en interacties met klanten

Maak eenClickUp Dashboard om uw huidige en verwachte verkoopcijfers en andere statistieken bij te houden, waaronder kosten per verkoop, omzet, enz.

Analyseer verkoopgegevens om trends en verbeterpunten te identificeren

Wat wij goed vonden: Je kunt de weergave Sales Tracker en Verkoopvolume per maand gebruiken om de verkoopprestaties bij te houden en te analyseren. Bovendien biedt de weergave Verkoopstatus per product hulpmiddelen en inzichten voor het beheren van de verkoop.

8. ClickUp Wekelijks Verkooprapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.20.47-PM.png Sjabloon voor wekelijkse verkooprapportage van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427069&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Loopt jouw team achter met het behalen van hun sales target? De ClickUp Wekelijks Verkooprapport Sjabloon helpt u wekelijkse doelen bijhouden om de inspanningen van uw team te maximaliseren.

Hiermee kunt u de wekelijkse verkoopprestaties en KPI's bijhouden, inclusief leadconversieratio, verkoopvolume per kanaal, totale verkoop, enz.

Je kunt de cellen van het sjabloon bewerken om je wekelijkse koude gesprekken, follow-ups, geconverteerde gesprekken, geplande vergaderingen en meer vast te leggen. Dit sjabloon helpt u:

Verkoopprestaties bijhouden

Gebieden voor verbetering opsporen

Inzichten in klanten analyseren en delen met je team

Wat we leuk vonden: Je kunt de weekweergave en huidige weekweergave gebruiken om taken met betrekking tot de wekelijkse verkooprapportage te beheren. Verder bieden de weergave Verkooprapport aan het einde van de dag en Rapporten tools voor het bijhouden en genereren van verkooprapporten.

9. ClickUp Persoonlijk Budget Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Personal-Budget-Plan-Template.png ClickUp Persoonlijk Budget Plan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205450091&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je moeite hebt met het bijhouden van je financiën ondanks het proberen van verschillende databasetools is het tijd om het proces te vereenvoudigen met de ClickUp's sjabloon voor een persoonlijk budgetplan . U kunt dit sjabloon gebruiken om uw uitgaven in verschillende categorieën aan te tonen, zoals 'Woonlasten', 'Vervoerskosten', 'Woonlasten' en 'Verzekeringen'

Het sjabloon helpt je:

Je financiële activiteiten bij te houden

Financiële doelen te stellen

Uitgaven te identificeren die kunnen worden verlaagd of verwijderd om het budget te verbeteren

Je kunt ook het maandelijks budgetoverzicht weergeven en het aangepaste veld Afwijking gebruiken om extra uitgaven te identificeren.

Wat wij goed vonden: Dit sjabloon helpt je om je inkomsten en uitgaven in de gaten te houden, zodat je een budget kunt ontwikkelen dat bij je levensstijl past en je financiële doelen kunt bereiken.

10. ClickUp sjabloon voor budgetrapportage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-486.png ClickUp sjabloon voor budgetrapportage https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104048&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De meest effectieve manier om projecten binnen het budget te plannen en uit te voeren is door je uitgaven regelmatig bij te houden en te analyseren. ClickUp's sjabloon voor budgetrapportages komt u hier te hulp!

Het biedt u een goede layout van tabellen zodat u een gedetailleerde weergave krijgt van uw financiële prestaties in het verleden en heden. Op deze manier kunt u gebieden identificeren om uw uitgaven te verminderen en budgetrapporten in minder tijd maken.

Het sjabloon voor budgetrapporten helpt je:

Uitgaven van verschillende afdelingen bijhouden

Mogelijke financiële problemen identificeren

Financiële gegevens analyseren en presenteren aan belanghebbenden

Wat wij goed vonden: Het sjabloon maakt het eenvoudiger om potentiële financiële problemen op te sporen en overbesteding te voorkomen. Het helpt ook om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en middelen efficiënter toe te wijzen.

11. ClickUp eenvoudig budgetsjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Simple-Budget-Template.png ClickUp Eenvoudige budgetsjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211273050&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met ClickUp's eenvoudige budgetsjabloon kunt u al uw inkomsten en uitgaven ordenen en bijhouden in een overzichtelijke tabel zonder overweldigd te worden door de grote hoeveelheid nummers.

Het sjabloon helpt u:

Financiële doelen te stellen

Gebieden identificeren waar je te veel uitgeeft

Maandelijkse inkomsten en uitgaven bijhouden

Identificeren van gebieden met potentiële financiële groei

Voer uw inkomstenbronnen en uitgaven in om dit sjabloon te bewerken. Gebruik ClickUp Doelen om uw budgetteringsdoelen in te stellen en uw voortgang visueel bij te houden. Gebruik vervolgens aangepaste velden om uw inkomsten en uitgaven bij elkaar op te tellen en het budget te berekenen. Voeg tot slot terugkerende taken toe om uzelf eraan te herinneren het budget elke maand te controleren.

Wat we leuk vonden: Het helpt je een doelgerichte aanpak te hanteren voor het beheren van je financiën.

12. ClickUp Tijdmanagement Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-409.png ClickUp's sjabloon voor tijdmanagement.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Efficiënt tijdbeheer verhoogt de productiviteit en zorgt voor een gezonde balans tussen werk en privé. Maar als je nog steeds vertrouwt op oude Excel-sheets om je tijd bij te houden en te beheren, is het tijd om je aanpak te veranderen. Tijd berekenen in Excel vereist het gebruik van meerdere formules, wat ingewikkeld kan worden. In plaats daarvan hebben we een eenvoudigere manier-de ClickUp Tijdmanagement sjabloon .

Met dit sjabloon kunt u deadlines instellen, activiteiten bijhouden, categoriseren en prioriteren en de tijd schatten die aan elke taak wordt besteed. U kunt een overzicht van uw Taken krijgen met behulp van Kanban-borden en bepaal welke activiteiten de meeste tijd in beslag nemen.

Wat wij leuk vonden: Het helpt je bij het visueel bijhouden en elimineren van blokkerende productiviteit met hulpmiddelen zoals Kanban-borden.

13. ClickUp Commissieblad Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.58.04-PM.png Sjabloon voor verkoopcommissie door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194515358&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u te maken heeft met meerdere verkopers, consultants of makelaars, ClickUp's sjabloon voor commissielijsten is het perfecte hulpmiddel voor het bijhouden en berekenen van commissies.

U kunt dit sjabloon gebruiken om de totale verkoop en commissies te registreren die door individuele vertegenwoordigers of agenten zijn verdiend. Bovendien helpt het u om bonussen voor werknemers op hetzelfde blad bij te houden.

Deze tabel helpt je:

Nauwkeurig bijhouden van individuele verdiende commissies

Zorgen voor instelling en vergadering van verkoopdoelen

Verbeteringsgebieden opsporen

De prestaties van teams verbeteren

Zichtbaarheid krijgen in bedrijfsgroei en trends

Wat we leuk vonden: Het sjabloon voor commissielijsten helpt je ook bij het beoordelen van de algemene verkooptrends en prestaties om verkoopcommissies eerlijk te berekenen.

14. ClickUp Accounts Payable Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-3.png ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie https://app.clickup.com/signup?template=t-205421775&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wanneer u te maken hebt met meerdere leveranciers, wordt het bijhouden van crediteurenadministratie op papier een strijd. Het is ook makkelijk om betalingstermijnen te missen.

Maar met de ClickUp Accounts Payable sjabloon bijhouden van crediteuren is probleemloos. Het helpt u om cycli van betalingen efficiënt en nauwkeurig te beheren. Met dit sjabloon kunt u:

Factuurgegevens zoals factuurbedrag, betalingsvoorwaarden, type, verschuldigd saldo, deadline voor betaling, enz. bijhouden.

Fouten bij de invoer van gegevens verminderen

Een georganiseerde weergave van uitstaande betalingen krijgen

Vervallen deadlines voor betalingen voorkomen

Budgettering en voorspelling van de kasstroom verbeteren

Wat we leuk vonden: Dit sjabloon biedt aangepaste weergaven, waaronder Accounts Payable View, Payment Process View en Payment Type View, om je te helpen de uitgaven van je bedrijf effectief te beheren.

15. ClickUp eenvoudig CRM sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-119.png ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een succesvol bedrijf vereist het kennen en koesteren van uw klanten. Maar wanneer het aantal klanten groeit, wordt het beheren van relaties moeilijk. Dan heb je een goed onderhouden klantendatabase nodig. ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon stelt u in staat om één enkele bron van waarheid te creëren voor klantcontactinformatie. U kunt klanten, verkopers, verkoop en andere belangrijke gegevens bijhouden in één enkel scherm. Bovendien helpt het feedback van klanten en trends analyseren .

Het beste deel is dat je ClickUp Automatiseringen om herinneringen in te stellen voor follow-ups van klanten. Dit zorgt ervoor dat u geen vergaderingen mist en dat geen van uw klanten achterop raakt.

Wat we leuk vonden: Met behulp van deze aanpasbare tabel sjabloon, kunt u een uitgebreide weergave van de interacties met klanten krijgen. Het helpt de besluitvorming te verbeteren, de klantervaring te verbeteren en uw verkoopprocessen te stroomlijnen.

16. ClickUp Verkoop CRM Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Beheer en bijhoud leads en verbeter klantinteracties met ClickUp's Sales CRM Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Het maken van een effectieve CRM is de sleutel tot het stimuleren van bedrijfsgroei. Maar het kan ingewikkeld zijn om het vanaf nul op te zetten. Daarom hebt u het volgende nodig CRM-sjablonen . Ze bieden kant-en-klare frameworks voor het stroomlijnen en automatiseren van CRM-processen, waaronder het beheer van klantgegevens en het bijhouden van pijplijnen.

Een van deze sjablonen is de ClickUp CRM-sjabloon voor verkoop die **u helpt kansen in de verkooptrechter te visualiseren. U kunt deze sjabloon gebruiken om prospects te identificeren, deals te sluiten, verkoopprestaties bij te houden en klantinzichten te ontdekken.

Het ClickUp Sales CRM-sjabloon helpt u:

Alle klantgegevens op één plaats te organiseren

Zichtbaarheid krijgen in klantinteracties

Inzicht krijgen in de verkooptrechter voor datagestuurde besluitvorming

De invoer van gegevens automatiseren

Wat wij goed vonden: Deze sjabloon voor tabellen biedt realtime analyses en een database zonder code, waardoor hij supergemakkelijk is aan te passen en te gebruiken. Bovendien kunt u ClickUp-taak om feedback en beoordelingen van klanten te controleren.

17. ClickUp sjabloon voor bijhouden van concurrenten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-236.png ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten https://app.clickup.com/signup?template=t-205355634&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ken uw vijand concurrent 🥷

Door uw concurrenten van dichtbij te volgen, kunt u gaten in de markt identificeren en de nieuwste trends in de sector leren kennen. Met de ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van concurrenten wordt de Taak veel gemakkelijker.

Met deze tabel kunt u ook een opslagplaats maken van informatie over uw concurrenten: hun marketinginspanningen, merkpositionering, strategieën en andere essentiële activiteiten.

Wat wij goed vonden: Het sjabloon geeft een compleet beeld van de acties en strategieën van je concurrenten. Je kunt kansen en bedreigingen in de markt in de gaten houden om je strategieën te verbeteren en betere resultaten te behalen.

18. ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-334.png Matrix Sjabloon productfuncties ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of u nu software voor projectplanning cRM-oplossing of andere software, is het een uitdaging om de juiste functies te vinden die voldoen aan de eisen van je publiek.

De ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon kan u helpen waardevolle producten te ontwikkelen. Met deze matrix sjabloon kunt u verschillende functies van software vergelijken, waardoor het gemakkelijker wordt om het product te kiezen dat het beste aansluit bij uw doelen en de behoeften van uw target.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

De behoeften van de klant te begrijpen

Belangrijke functies te identificeren en de ontwikkeling ervan te prioriteren

Middelen en budgetten prioriteren voor projecten met een grote impact

De voortgang van productontwikkeling bijhouden

Wat wij goed vonden: Het sjabloon helpt bij het identificeren van de functies die de maximale waarde aan de klanten leveren, bij het prioriteren van uw middelen en bij het leveren van succesvolle producten.

19. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Personal-Habit-Tracker-Template.jpg ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten https://app.clickup.com/signup?template=t-216069452&department=other Download dit sjabloon /$$$cta/

Het vormen van een nieuwe gewoonte vereist consistentie en discipline. Je hebt iets nodig om gemotiveerd te blijven. Een geweldige manier om je motivatie te verhogen is om je voortgang visueel bij te houden, en er is geen betere manier om dat te doen dan door elke dag taken af te vinken. ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten is het perfecte hulpmiddel om uw gewoonten bij te houden en ervoor te zorgen dat u ze ijverig volgt. Dit sjabloon helpt u:

Instellen van gewoontegerelateerde doelen

Voortgang bijhouden naar het onder de knie krijgen van een nieuwe gewoonte

Successen en mislukkingen in realtime weer te geven

Georganiseerder en productiever te zijn

Zodra u uw lijst met nieuwe gewoonten klaar hebt, stelt u tijdlijnen in voor de vorming van elke gewoonte met behulp van ClickUp mijlpalen . Dit zal u helpen om elke gewoonte binnen een bepaalde periode te bereiken.

Wat wij leuk vonden: Dit sjabloon helpt je om je routine beter te begrijpen. Je kunt categoriseren en aangepaste attributen toevoegen zoals 'Lees 10 pagina's', '15-min yoga', '5k stappen' en meer om je voortgang te visualiseren.

20. ClickUp Grootboek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-General-Ledger-Template.png ClickUp Grootboek Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211294155&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je in het account- of financieel team werkt en op zoek bent naar tools om financiële transacties bij te houden, probeer dan eens ClickUp's grootboek sjabloon . Het kan u helpen om debet- en krediettransacties bij te houden, activa en passiva te vergelijken, en een volledig beeld te krijgen van de totale winst en verlies van uw bedrijf.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Een grootboek bij te houden van financiële transacties

Kosten, inkomsten en winst/verlies bijhouden met de weergave Winst en Verlies

Activa, eigen vermogen en passiva bijhouden met de weergave Balansen

Aangepaste financiële rapporten te maken

Consistentie en nauwkeurigheid van financiële rapportages behouden

Wat wij goed vonden: Het sjabloon helpt je om alle transacties op één plek vast te leggen, waardoor het eenvoudiger wordt om accounts aan te sluiten en te voldoen aan financiële eisen.

21. ClickUp Pro Forma Afschrift Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Proforma-Statement-Template-by-ClickUp.png Prognose van inkomsten, uitgaven en werkstroom met het ClickUp Pro Forma Statement sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222004460&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een pro forma overzicht is essentieel voor strategische financiële abonnementen voor bedrijven. Het is een 'wat-als' hulpmiddel dat helpt bij het analyseren van de huidige financiële gegevens van een bedrijf, het voorspellen van toekomstige prestaties en het abonnement op onvoorziene omstandigheden. ClickUp's sjabloon voor pro forma overzichten helpt u zonder veel moeite een pro-forma overzicht te maken. Het biedt u een gestructureerde layout zodat u uw huidige financiële situatie kunt beoordelen en weloverwogen beslissingen kunt nemen voor bedrijfsgroei op lange termijn.

Met dit sjabloon kun je:

Uitgaven, inkomsten, winst, kasstroom en verliezen voorspellen

Een overzicht krijgen van de financiële gezondheid van uw bedrijf met verschillende tabelstijlen en aangepaste weergaven

Inzicht krijgen in hoe marktveranderingen uw bedrijf beïnvloeden

Wat wij goed vonden: Eigenaren van bedrijven kunnen deze sjabloon gebruiken om de financiële gezondheid van hun bedrijf bij te houden, toekomstige inkomsten en uitgaven te voorspellen en financiële risico's te beperken.

Het organiseren van gegevens is nu nog eenvoudiger met ClickUp!

Efficiënte opslagruimte en analyse van gegevens is de sleutel tot meer operationele efficiëntie. Het helpt u ook om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. En dit is precies waarom u sjablonen voor tabellen nodig hebt.

Ze stellen u in staat om gegevens efficiënt te organiseren zonder handmatige invoer. ClickUp biedt verschillende sjablonen voor tabellen die u kunt aanpassen in verschillende weergaven om uw persoonlijke en kantoorwerk gemakkelijk te beheren.

U kunt de aanpasbare, intuïtieve en schaalbare kant-en-klare sjablonen van ClickUp overal voor gebruiken, van het bijhouden van to-dos tot het beheren van budgetten en het visualiseren van bedrijfsprestaties.

Dus waarom wachten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het gebruik van tabellen sjablonen!