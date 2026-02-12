In Code We Trust: Hoe maak je een checklist voor codereview

Zoals elke ontwikkelaar weet, zijn codereviews essentieel om fouten op te sporen voordat ze in de productie terechtkomen.

Zonder codereview loopt u het risico op chaos bij het oplossen van kritieke problemen in de productieomgeving, wat leidt tot vertragingen, gefrustreerde gebruikers en een aangetaste reputatie.

Dit artikel helpt je bij het maken van een checklist voor codereview, zodat je code schoon, veilig en klaar voor implementatie is. Laten we aan de slag gaan. 🎢

Waarom een checklist voor codereview gebruiken?

Een goed gestructureerde checklist voor codereview zorgt voor consistentie en grondigheid. Deze kan helpen ervoor te zorgen dat de code in het hele project voldoet aan consistente naamgevingsconventies en dat alle scenario's voor foutafhandeling volledig worden beheerd.

Reviewers die een checklist volgen, lopen minder kans om cruciale elementen over het hoofd te zien, zoals het valideren van invoer van gebruikers of het aanpakken van kwetsbaarheden op gebied van veiligheid. Hier zijn enkele algemene voordelen van het gebruik van een checklist voor codereview:

Een checklist stimuleert het naleven van best practices . Zo kan deze bijvoorbeeld ervoor zorgen dat wijzigingen in de code voldoen aan het principe van één verantwoordelijkheid, waarbij elke functie of module slechts één taak uitvoert

Het kan ontwikkelaars ook stimuleren om efficiënte codedocumentatie te schrijven met inline opmerkingen, waardoor de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code worden verbeterd. Deze naleving van best practices helpt bij het handhaven van hoogwaardige code en voorkomt veelvoorkomende problemen zoals dubbele code of logische fouten

Checklists helpen de samenwerking en kennisuitwisseling tussen ontwikkelteams te verbeteren. Ze kunnen ook het belang van het controleren van de testdekking benadrukken, waardoor leden van teams worden gestimuleerd om inzichten over effectieve unit- en integratietests te bespreken en te delen

Een checklist voor codereview stimuleert het gebruik van tools voor statische codeanalyse om potentiële problemen vroegtijdig op te sporen, waardoor een gezamenlijk begrip ontstaat over hoe deze moeten worden aangepakt. Deze samenwerkingsgerichte aanpak verbetert de algehele codekwaliteit en efficiëntie, waardoor het beheren en integreren van codewijzigingen eenvoudiger wordt

Uiteindelijk maakt een checklist de code review-procedure systematischer en betrouwbaarder, wat bijdraagt aan robuuste, onderhoudbare en hoogwaardige software.

Voorbereiding op codereviews

Een effectieve voorbereiding op een codereview omvat verschillende belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat het proces soepel en met hoge productiviteit verloopt. Voordat u met de checklist begint, moet u:

1. Begrijp de context en de reikwijdte

Voordat u zich in de code verdiept, moet u de context, de reikwijdte en de recente wijzigingen begrijpen. Dit omvat inzicht in het doel, de functies en hoe de code past in het grotere project.

Maak uzelf vertrouwd met de bijbehorende codedocumentatie of ontwerppatronen om ervoor te zorgen dat de code voldoet aan de algemene projectdoelen en coderingsnormen.

💡Pro-tip: Gebruik retrospectieven uit Agile-projectmanagement om je code review-proces te verfijnen, zodat het flexibeler wordt en gericht is op directe verbeteringen voor de volgende Sprint.

2. Verzamel de benodigde informatie

Verzamel alle relevante materialen voordat je met de review begint. Dit kan onder meer de details van de pull-aanvraag, gerelateerde probleemtickets en eerdere reviewopmerkingen omvatten. Het gebruik van geschikte software en tools kan hierbij van onschatbare waarde zijn.

Zo helpt kwaliteitsborgingssoftware bij het bijhouden van testcases en zorgt deze ervoor dat u alle aspecten van de code behandelt, terwijl bugtrackingsoftware bekende problemen en hun oplossingen registreert. Deze informatie biedt een uitgebreide weergave van de impact van de code en helpt bij het identificeren van mogelijke aandachtspunten.

Checklist voor codereview

Het opstellen van een effectieve checklist voor codereview is als de fase voor een vlekkeloos resultaat: elk onderdeel moet zorgvuldig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het eindproduct van topkwaliteit is.

Elk onderdeel van de checklist speelt een cruciale rol bij het handhaven van een hoge kwaliteit en het waarborgen dat de code klaar is voor productie. Hier volgt een korte samenvatting van het proces!

🔎 Functie-eisen Zorg ervoor dat de code voldoet aan de gestelde functie-eisen

Zorg ervoor dat alle relevante user stories of tickets erin zijn opgenomen 👀 Leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code Controleer of de code gemakkelijk te begrijpen en te volgen is

Controleer of de code een duidelijke logica en structuur vertoont 😎 Codeerstijl Controleer of de coderingsnormen en -conventies worden nageleefd

Controleer of het format en het inspringing consistent zijn 🟒Duidelijke naamgeving Zorg ervoor dat variabelen, functies en klassen beschrijvende, betekenisvolle namen hebben die hun doel weerspiegelen 🤝 Goede documentatie en opmerkingen Controleer of de code goed is gedocumenteerd met inline opmerkingen 👩‍💻 Codestructuur en -ontwerp Beoordeel de structuur van de code op modulariteit en naleving van ontwerpprincipes 💪🏻 Prestaties en efficiëntie Beoordeel de code op prestatieproblemen

Zorg ervoor dat deze voldoet aan de efficiëntie-eisen 🧑🏼‍🏭 Foutafhandeling en logboekregistratie Controleer of er goede procedures voor foutafhandeling en logboekregistratie zijn om fouten op een soepele manier te beheren en het opsporen van fouten te vergemakkelijken 🥅 Veiligheid Zorg ervoor dat de code veilig is tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden 🛜 Testdekking Controleer op randgevallen en foutscenario's

Zorg voor voldoende testdekking met zowel unit-tests als integratietests 🌀 Herbruikbaarheid van code en het DRY-principe Controleer of de code niet repetitief is en herbruikbaar is ✍🏼 Afhankelijkheden en bibliotheken van derden Zorg ervoor dat afhankelijkheden en bibliotheken worden bijgewerkt ✅ CI/CD en implementatiegereedheid Controleer of de code in alle omgevingen werkt en klaar is voor implementatie

Laten we nu elk van deze stappen eens in detail bekijken: 🔍

Fase 1: Functie-eisen

Controleer voordat u de code bekijkt of deze voldoet aan de gespecificeerde functie-eisen en aan alle user stories of tickets. U kunt ook gebruikmaken van diverse formulieren die beschikbaar zijn voor softwareteams om gegevens te verzamelen van uw team, opdrachtgevers of klanten. Dit zorgt ervoor dat de code aansluit bij de projectdoelstellingen en de verwachte functionaliteit.

Voorbeeld: Als een pull-aanvraag (PR) een nieuw API-eindpunt toevoegt, controleer dan de bijbehorende issue of user story om de noodzaak en functionaliteit ervan te bevestigen Als u een nieuwe zoekfunctie implementeert, controleer dan of deze alle opgegeven zoekfilters ondersteunt en de juiste resultaten retourneert op basis van invoer van gebruikers

Fase 2: Leesbaarheid van de code

De code moet overzichtelijk, goed gestructureerd en begrijpelijk zijn. Controleer of de logica logisch verloopt en of opmerkingen en documentatie op de juiste manier worden gebruikt.

Complexe algoritmen moeten worden opgesplitst in duidelijke, beheersbare functies met beschrijvende opmerkingen die hun doel uitleggen. Met behulp van efficiënte softwareontwikkelingstools houdt u het project onder controle.

⚡️Tip:

Houd u aan consistente inspringing en ruimte

Houd functies en methoden kort en gericht op één enkele taak

Fase 3: Codeerstijl

Controleer of de code voldoet aan de vastgestelde coderingsnormen en -conventies, waaronder de juiste inspringing, ruimte en plaatsing van haakjes. Deze consistentie helpt bij het handhaven van een uniforme codebase en maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om samen te werken en code te beoordelen.

Alle variabelen en functies moeten worden geformatteerd volgens de stijlgids van het team. Dit voorkomt onnodige verschillen tussen bestanden.

⚡️Tip:

Volg in Python de PEP 8 -normen

Volg in JavaScript het format van ESLint of Prettier

Fase 4: Duidelijke naamgeving

Namen zijn belangrijk: ze moeten beschrijvend en betekenisvol zijn. Zorg ervoor dat variabelen, functies en klassen namen hebben die hun doel en functionaliteit weergeven.

⚡️Tip: Gebruik betekenisvolle variabelenamen (zoals userEmail in plaats van ue)

Een functie die gebruikersscores berekent, moet bijvoorbeeld calculateUserScores heten in plaats van calcScores, zodat de bedoeling ervan meteen duidelijk is.

Is de code goed gedocumenteerd met zinvolle opmerkingen? Goede documentatie helpt toekomstige ontwikkelaars de code te begrijpen en aan te passen.

⚡️Tip: Gebruik zinvolle docstrings en inline opmerkingen

Voorbeeld

Fase 6: Codestructuur en -ontwerp

Beoordeel de modulariteit van de code en de naleving van ontwerpprincipes zoals het principe van één verantwoordelijkheid en objectgeoriënteerde analyse.

⚡️Single Responsibility Principle (SRS): Leg niet meer dan één verantwoordelijkheid bij één klasse of functie; herstructureer naar afzonderlijke klassen en functies.

Als de code bijvoorbeeld gebruikersverificatie en gegevensverwerking afhandelt, overweeg dan om deze te herstructureren in afzonderlijke modules om de duidelijkheid en onderhoudbaarheid te verbeteren.

Fase 7: Prestaties en efficiëntie

Prestaties en efficiëntie zijn essentieel voor gestroomlijnde code. Efficiënte code draait sneller en verbruikt minder resources, waardoor de applicatie schaalbaar is.

Beoordeel de code met behulp van de beste code-editors op prestatieproblemen, zoals inefficiënte algoritmen of geheugenlekken, en controleer of deze voldoet aan de efficiëntie-eisen.

Controleer op onnodige lussen, overbodige berekeningen of rekenintensieve bewerkingen.

⚡️Tip: Het gebruik van lijstcomprehension is in Python vaak efficiënter dan loops

Voorbeeld:

Inefficiënte code ⤵️ Geoptimaliseerde code ⤵️ my_list = [x for x in my_list if x not in arr]

Fase 8: Foutafhandeling en logboekregistratie

Foutafhandeling en logboekregistratie gaan over het hebben van een plan voor onverwachte incidenten. Controleer of de code robuuste foutafhandeling bevat om potentiële problemen op een soepele manier op te vangen en log belangrijke gebeurtenissen voor debuggingdoeleinden.

Uw code moet ongeldige invoer of mislukte databaseverbindingen kunnen verwerken zonder vast te lopen en nuttige foutmeldingen moeten geven voor het oplossen van problemen.

⚡️Tip: Het vastleggen van specifieke foutmeldingen helpt bij het snel oplossen van problemen.

Voorbeeld:

🚫 Slechte foutafhandeling (verbergt fouten) ✅ Goede foutafhandeling (logt nuttige details) try { processOrder();} catch (fout) { console.error(`Verwerking van bestelling mislukt: ${fout.message}`);}

Fase 9: Veiligheid

Controleer nu of de code veilig is tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden. Veilige code biedt bescherming tegen SQL-injectie, XSS, CSRF en datalekken.

⚡️Tip: Het gebruik van geparametriseerde queries voorkomt SQL-injectie.

🚫 Kwetsbaar voor SQL-injectie ✅ Gebruik voorbereide statements

Fase 10: Testdekking

Zorg ervoor dat de code voldoende testdekking heeft, inclusief unit- en integratietests, en controleer op randgevallen en foutscenario's.

Testen moeten scenario's omvatten voor geldige en ongeldige invoer en mogelijke foutpunten, om een uitgebreide verificatie van de functionaliteit van de code te garanderen. Tests zorgen ervoor dat de code correct functioneert en voorkomen regressies.

⚡️Tip:

Zorg ervoor dat nieuwe code bestaande tests niet verstoort (voer geautomatiseerde tests uit)

Zorg ervoor dat testcases alle verwachte invoer omvatten

Fase 11: Herbruikbaarheid van code en het DRY-principe

Controleer of de code duplicatie voorkomt en hergebruik bevordert. DRY (Don’t Repeat Yourself) vermindert de onderhoudsinspanning en maakt toekomstige updates eenvoudiger.

⚡️Tip: Door repetitieve code te herstructureren tot een functie, wordt de herbruikbaarheid verbeterd.

🚫 Herhaalde code ✅ Herschreven code

Fase 12: Afhankelijkheden en bibliotheken van derden

Verouderde bibliotheken kunnen risico's op gebied van veiligheid met zich meebrengen. Gebruik nooit een oude, niet-onderhouden bibliotheek.

Controleer of afhankelijkheden up-to-date en noodzakelijk zijn, en zoek naar patches voor veiligheid.

⚡️Tip: Voer deze code uit voor respectievelijk JavaScript- en Python-projecten

Fase 13: CI/CD en gereedheid voor implementatie

Werkt de code in de fase van staging, productie en verschillende omgevingen? Door compatibiliteit met DevOps-pijplijnen, cloudomgevingen en databases te waarborgen, voorkomt u fouten bij de implementatie.

⚡️Tip:

Controleer omgevingsvariabelen in plaats van inloggegevens hard te coderen

Controleer of de CI/CD-tests zijn geslaagd voordat je de PR samenvoegt

Door deze stappen te volgen, helpt uw checklist voor codereview uw team om code van hoge kwaliteit te garanderen en deze succesvol in uw project te integreren.

⚡️⚡️ Bonustip: Dingen die je moet controleren voordat je de code definitief goedkeurt Eerdere feedback is verwerkt

Unit- en integratietests zijn duidelijk

De documentatie is bijgewerkt

Alle suggesties en problemen zijn vastgelegd als opmerkingen

De code past op een 14-inch laptopscherm zonder dat horizontaal gescrolld hoeft te worden

Best practices voor codereview

Naast de checklist volgen hier enkele best practices die de effectiviteit van codereviews verbeteren:

1. Beoordeel kleine, frequente wijzigingen

Kleinere PR's zijn gemakkelijker te beoordelen, waardoor de cognitieve belasting afneemt en de kwaliteit van de feedback verbetert.

Best practice:

Stimuleer incrementele PR's (bijv. 200–400 regels in plaats van 1.000+)

Gebruik feature branches en voer regelmatig samenvoegingen uit om grote, complexe reviews te vermijden

2. Geef constructieve en bruikbare feedback

Codereviews moeten ontwikkelaars helpen om beter te worden, niet om hen te ontmoedigen.

Best practice:

Gebruik suggesties in plaats van kritiek, zoals: “Overweeg om dit te herstructureren tot een aparte functie voor een betere leesbaarheid”

Gebruik voorbeelden van code in feedback om suggesties te verduidelijken

Zoek als reviewer iets wat je goed vindt aan de PR en geef daar ook commentaar op. Vooral als het iets is waarover dezelfde auteur al eerder feedback heeft gekregen. Een enkele opmerking als “goed gedaan dat je eraan hebt gedacht een reeks met redenen mee te geven bij je assertion-methodeaanroep!” van een senior naar een junior auteur geeft een enorme boost aan het zelfvertrouwen en helpt ervoor te zorgen dat de feedback “blijft hangen”.

3. Gebruik een combinatie van geautomatiseerde en handmatige reviews

Automatisering spoort syntaxfouten op, terwijl handmatige reviews zich richten op logica en onderhoudbaarheid.

Best practice:

Gebruik linters (ESLint, Pylint, enz.) en tools voor statische analyse voordat je PR's indient

Richt handmatige reviews op bedrijfslogica, veiligheid en randgevallen

4. Wissel reviewers af om vooringenomenheid te voorkomen

Door verschillende reviewers in te zetten, zorg je voor diverse perspectieven en voorkom je kennissilo's.

Best practice:

Gebruik een roulatiesysteem voor reviewers om de reviewtaken eerlijk te verdelen

Vraag bij kritieke projecten om ten minste twee goedkeuringen voordat je de code samenvoegt

5. Zoek een balans tussen snelheid en grondigheid

Bij te snelle reviews kunnen problemen over het hoofd worden gezien, terwijl te trage reviews de ontwikkeling vertragen.

Best practice:

Stel een SLA op voor codereviews (bijv. review binnen 24-48 uur)

Gebruik asynchrone tools zoals GitHub-reacties voor discussies in plaats van lange vergaderingen

6. Leer van eerdere reviews

Terugkerende problemen wijzen erop dat er behoefte is aan betere training of procesverbeteringen.

Best practice:

Houd een kennisbank of een logboek bij met veelvoorkomende problemen uit eerdere reviews

Moedig peer learning-sessies aan om best practices te bespreken

Code review en documentatie soepeler laten verlopen met ClickUp

Uit een enquête van GitLab bleek dat codereviews de derde belangrijkste oorzaak zijn van burn-out bij ontwikkelaars, na lange werkdagen en strakke deadlines. Daarom is het belangrijk om te beschikken over een gedetailleerde checklist voor codereviews en een oplossing voor procesbeheer die het reviewproces helpt versnellen.

ClickUp, een tool voor projectmanagement, biedt oplossingen op maat die uw hele code review-proces naar een hoger niveau tillen. Met ClickUp Docs kunt u bijvoorbeeld een aangepaste checklist voor code reviews maken, de voortgang bijhouden en reviews op één plek beheren.

ClickUp-taakchecklists zijn de eenvoudigste manier om checklists voor codereviews te maken en te beheren. Checklists zijn in feite eenvoudige takenlijsten binnen een taak: items zijn ofwel klaar ofwel niet klaar.

Wijs de eigenheid van verschillende fasen in de codereview toe aan specifieke teamleden met ClickUp-taakchecklists

Je kunt ClickUp-taakchecklists gebruiken om elke fase van je codereview bij te houden. Organiseer de reviewfasen eenvoudig met de drag-and-drop-functie en wijs aan elke fase een toegewezen persoon toe, zodat je weet wie er verantwoordelijk is.

💡Pro-tip: Je kunt zelfs aangepaste checklists voor codereview maken en deze opslaan als ClickUp-checklistsjablonen. Meerdere softwareteams binnen een organisatie kunnen hetzelfde sjabloon gebruiken, waardoor de consistentie in de werkwijzen voor codereview gewaarborgd blijft.

Maak checklists die je in meerdere softwareteams kunt gebruiken en sla ze op als sjablonen in ClickUp

ClickUp biedt gratis sjablonen die zijn afgestemd op het stroomlijnen van verschillende softwareontwikkelingsprocessen, waaronder codereviews. Een opvallende optie is het sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen van ClickUp.

Met dit sjabloon kunt u bugs en problemen tijdens het hele codereviewproces efficiënt bijhouden en beheren, waardoor u gemakkelijker op de hoogte blijft van kritieke fixes en de kwaliteit van de code kunt waarborgen.

Met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen kan een codereviewer:

Centraliseer bugrapporten en het bijhouden van problemen in één overzichtelijke weergave

Beheer en prioriteer code-problemen efficiënt, zodat ze snel worden opgelost

Wijs bugs toe aan ontwikkelaars, houd de voortgang bij en houd code-oplossingen in de gaten – allemaal binnen hetzelfde platform

Om je checklist voor codereview nog verder te verbeteren, kun je aangepaste statussen toevoegen, zoals In review, Opgelost en Heropend, en aangepaste velden zoals Ernst van de bug, Toegewezen ontwikkelaar, Deadline voor oplossing en Statusupdates. Zo krijg je een volledig overzicht van de voortgang van je team en zorg je ervoor dat er geen bugs door de mazen van het net glippen.

Ontwikkelaarsteams kunnen de samenwerking verbeteren, fouten verminderen en een hoge codekwaliteit handhaven door een gedetailleerde en goed gestructureerde checklist voor codereview te volgen in combinatie met de juiste tools.

Een dergelijke checklist moet echter mee evolueren met uw project en zich aanpassen aan nieuwe vereisten en best practices.

Door de automatisering van taken en de centralisering van feedback te implementeren, helpt ClickUp de consistentie tussen reviews te waarborgen en de productiviteit van het team te verhogen. Probeer ClickUp vandaag nog uit en vereenvoudig uw code review-proces!