10 Product Feedback Software voor Product Teams in 2025

Het verzamelen van productfeedback geeft inzicht in de verwachtingen van uw klanten, zodat u de beste klantervaring kunt leveren. Productfeedback aanvragen, bèta testen rapportage en feedback over functies zijn enkele manieren om dit te doen.

Maar wat is de beste manier om al deze informatie te verzamelen?

Om je aanpak te verbeteren, kun je software van hoge kwaliteit voor productfeedback gebruiken om je productteams te versterken. De markt wordt overspoeld met softwaremogelijkheden en de bewezen successen die ze bieden, maar het kost eigenaren van bedrijven zoals jij tijd om te beslissen.

Wij brengen een uitgebreide lijst van de top 10 beste product feedback tools, vergezeld van een diepgaande duik in hun meest unieke functies, limieten, prijspunten en wat anderen erover zeggen. Laten we je instellen op de beste match!

Wat moet je zoeken in productfeedbacksoftware?

Hier zijn functies waar je op moet letten bij het kiezen van een krachtige productfeedbacktool:

Feedback via meerdere kanalen: De software moet ondersteuning bieden voor het verzamelen van feedback via meerdere kanalen. De software moet gegevens kunnen verzamelen uit verschillende databronnen, zoals enquêtes in de app, e-mail, webformulieren voor feedback en sociale media

De software moet ondersteuning bieden voor het verzamelen van feedback via meerdere kanalen. De software moet gegevens kunnen verzamelen uit verschillende databronnen, zoals enquêtes in de app, e-mail, webformulieren voor feedback en sociale media Aanpasbaarheid: Je moet enquêtes en formulieren voor klantenfeedback naar wens kunnen maken en aanpassen. De aanpasbaarheid moet u in staat stellen uw eigen platforms voor klantenfeedback met vraagtypes, merkstem en ontwerp

Je moet enquêtes en formulieren voor klantenfeedback naar wens kunnen maken en aanpassen. De aanpasbaarheid moet u in staat stellen uw eigen platforms voor klantenfeedback met vraagtypes, merkstem en ontwerp Realtime feedback: Realtime gegevensverzameling en rapportage functies die feedback van gebruikers verzamelen zijn een absolute must om onmiddellijke feedback van klanten te krijgen

Realtime gegevensverzameling en rapportage functies die feedback van gebruikers verzamelen zijn een absolute must om onmiddellijke feedback van klanten te krijgen Analyse en rapportage: Een veelzijdige analysetool maakt deel uit van elke competente software voor productfeedback. Als u productfeedback analyseert en uw verzamelde gegevens visualiseert, leert u veranderende trends kennen en kunt u hierop reageren met behulp van bruikbare inzichten uit het systeem

Een veelzijdige analysetool maakt deel uit van elke competente software voor productfeedback. Als u productfeedback analyseert en uw verzamelde gegevens visualiseert, leert u veranderende trends kennen en kunt u hierop reageren met behulp van bruikbare inzichten uit het systeem Automatisering: De software moet functies voor automatisering hebben die de last van repetitieve en alledaagse taken voor de leden van het team verlichten

De software moet functies voor automatisering hebben die de last van repetitieve en alledaagse taken voor de leden van het team verlichten Samenwerking: Het moet samenwerking tussen teamleden, teams en afdelingen mogelijk maken om snelle reacties te vergemakkelijken en miscommunicatie te voorkomen met een uniform en gedeeld dashboard

Het moet samenwerking tussen teamleden, teams en afdelingen mogelijk maken om snelle reacties te vergemakkelijken en miscommunicatie te voorkomen met een uniform en gedeeld dashboard Schaalbaarheid: Naarmate uw business groeit, moet ook uw software meegroeien. Zoek een tool die schaalbaarheid biedt

De 10 beste productfeedbacksoftware voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Gebruik voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren om productfeedback van klanten te verzamelen

Als u een all-round ervaring wilt met uw software voor productfeedback, overweeg dan ClickUp. Teams en bedrijven van alle groottes, klein, middelgroot en groot, hebben de vruchten geplukt van het gebruik van ClickUp .

ClickUp Formulieren zijn een uitstekende manier om gegevens te verzamelen en de feedback die u van gebruikers ontvangt aan te passen. ClickUp sjablonen maken het gemakkelijk om alle aspecten te organiseren, en de uitgebreide productfeedback Het sjabloon van de enquête maakt het een relevante toevoeging aan deze lijst. Als samenwerkingssoftware laat ClickUp je team samen problemen oplossen.

Pas al je feedback aan en geef het weer op één plek, zodat je je producten en services kunt verbeteren

ClickUp beste functies

ClickUp Forms: Stroomlijn uw feedbacklus met ClickUp Forms, waarmee u aangepaste formulieren kunt maken voor gerichte klanteninvoer, meerdere Weergaven ClickUp Formulieren en productspecifieke details. Categoriseer klantfeedback en klantervaringen efficiënt met aangepaste velden, waardoor organisatie en analyse worden verbeterd

Stroomlijn uw feedbacklus met ClickUp Forms, waarmee u aangepaste formulieren kunt maken voor gerichte klanteninvoer, meerdere Weergaven ClickUp Formulieren en productspecifieke details. Categoriseer klantfeedback en klantervaringen efficiënt met aangepaste velden, waardoor organisatie en analyse worden verbeterd Sjabloon voor productfeedbackenquête: Maximaliseer productontwikkeling met ClickUp's sjabloon voor feedbackenquêtes . Inzichten vastleggen, sentiment bijhouden en verbeteringen prioriteren moeiteloos. Het sjabloon bevat aanpasbare statussen, aangepaste velden voor gedetailleerde categorisatie en meerdere weergaven voor eenvoudige toegang. Geïntegreerd tool voor projectmanagement functies verbeteren de algehele efficiëntie van de enquête

Maximaliseer productontwikkeling met ClickUp's sjabloon voor feedbackenquêtes . Inzichten vastleggen, sentiment bijhouden en verbeteringen prioriteren moeiteloos. Het sjabloon bevat aanpasbare statussen, aangepaste velden voor gedetailleerde categorisatie en meerdere weergaven voor eenvoudige toegang. Geïntegreerd tool voor projectmanagement functies verbeteren de algehele efficiëntie van de enquête Data-gedreven volgende stappen: De feedback die u verzamelt van klanten zal de dringende problemen laten zien en populaire functieverzoeken verzamelen om uw productroadmap te verbeteren. Het algehele resultaat zal resulteren in een verbeterde klantervaring

De feedback die u verzamelt van klanten zal de dringende problemen laten zien en populaire functieverzoeken verzamelen om uw productroadmap te verbeteren. Het algehele resultaat zal resulteren in een verbeterde klantervaring Feedback samenvatting met behulp van AI: ClickUp biedt AI die u helpt om de feedback van klanten te analyseren en de resultaten te destilleren in uitvoerbare taken die uw team kan implementeren

ClickUp biedt AI die u helpt om de feedback van klanten te analyseren en de resultaten te destilleren in uitvoerbare taken die uw team kan implementeren Functies voor samenwerking: Breng uw teamgenoten samen voor al uw klantenfeedback en projecten met behulp van het uniforme en gedeelde dashboard dat ClickUp biedt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Task-New-Comment-Collaboration-Feature.gif ClickUp-taak Nieuwe functie voor samenwerking met commentaar /%img/

Verhoog productiviteit met samenwerken taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

ClickUp limieten

Weergave van gantt mist aanpassingen en flexibiliteit

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Beitel

via Beitel Chisel is ideaal als u op zoek bent naar een uitgebreide assistent voor de klantenservice.

Het heeft unieke functies zoals zijn centrale opslagruimte voor klantenfeedback genaamd Idea Box, portalen voor klantenfeedback en ingebouwde enquêtes die binnen enkele minuten kunnen worden gelanceerd. De audience functie is een belangrijke toevoeging.

Beitel beste functies

Idea Box: Centraliseer uw klantfeedbackgegevens in één opslagplaats met de Idea Box van Chisel. Het helpt u bij het vastleggen, verzamelen, organiseren en prioriteren van uw ideeën. Gegevens worden automatisch en handmatig verzameld

Centraliseer uw klantfeedbackgegevens in één opslagplaats met de Idea Box van Chisel. Het helpt u bij het vastleggen, verzamelen, organiseren en prioriteren van uw ideeën. Gegevens worden automatisch en handmatig verzameld Feedbackportaal voor klanten: Verzamel input van klanten over functies die zijn beschreven in uw product roadmap of stel ze in staat om geheel nieuwe ideeën voor uw merk voor te stellen

Verzamel input van klanten over functies die zijn beschreven in uw product roadmap of stel ze in staat om geheel nieuwe ideeën voor uw merk voor te stellen Publiek: Target eenvoudig de klanten van wie u feedback wilt. Filter ze op nationaliteit, leeftijd, geslacht, inkomen en meer om uw ideale gebruiker precies te targeten voor enquêtes

Chisel limieten

UI stottert en kan problemen veroorzaken bij het laden

Kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers door een overvloed aan functies

De functionaliteit van productfeedback als geheel moet worden verbeterd tijdens het verzamelen van feedback en functieverzoeken

De visualisatie van gegevens mist diepte en inzichten

Prijzen van beitels

Essential: Free Forever

Free Forever Premium: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beitel beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. TypeVorm

via Typeform Typeform richt zich op het maken van enquêtes en formulieren die tegen de stroom in gaan. Ze richten zich op het esthetische gevoel van uw formulieren zodat u snel de aandacht van uw enquêtedeelnemers kunt trekken.

Je kunt de formulieren gemakkelijk invoegen in meerdere platforms en locaties waar ze de meeste zichtbaarheid kunnen krijgen. De VideoAsk functie is uniek en laat je met je klanten praten en gebruikers direct om feedback vragen met een menselijk tintje.

TypeForm beste functies

Unieke esthetische keuzes: Trek de aandacht van uw enquêtedeelnemers met een unieke en opvallende visuele die opvalt en indruk maakt

Trek de aandacht van uw enquêtedeelnemers met een unieke en opvallende visuele die opvalt en indruk maakt VideoAsk: Maak direct verbinding met uw klanten en vraag hen wat er verbeterd kan worden aan een product. Wek rente en koude leads op met een menselijk tintje terwijl u ook zinvolle gegevens en informatie verzamelt die u nodig hebt om te verbeteren

Maak direct verbinding met uw klanten en vraag hen wat er verbeterd kan worden aan een product. Wek rente en koude leads op met een menselijk tintje terwijl u ook zinvolle gegevens en informatie verzamelt die u nodig hebt om te verbeteren **Integreer formulieren naadloos in web- en e-mailplatforms en stel gebruikers op strategische wijze de meest relevante vervolgvragen om diepere inzichten te verkrijgen

TypeForm limieten

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface van Typeform verwarrend en onintuïtief

De aanpassingsmogelijkheden in Typeform zijn beperkt

Het ontbreekt aan integratie met andere populaire diensten dan Zapier

TypeForm prijzen

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Plus: $59/maand per 3 gebruikers

$59/maand per 3 gebruikers Business: $99/maand per 5 gebruikers

$99/maand per 5 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

TypeForm beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (820+ beoordelingen)

4. ProProfs Enquêtemaker

via ProProfs De ProProfs Survey Maker is een online oplossing waarmee u in minder dan een minuut een enquête kunt maken met behulp van de vele kant-en-klare sjablonen en kant-en-klare vragen.

De software biedt ingesloten enquêtes van verschillende types die out of the box kunnen worden gebruikt om verschillende soorten gegevens te verzamelen. Met de online app kun je ook enquêtes maken die op verschillende delen van verschillende platforms verschijnen, waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot.

ProProfs Survey Maker beste functies

Gebouwde sjablonen: Start volledig aanpasbare enquêtes en formulieren in 60 seconden met behulp van de meer dan 100 sjablonen van Survey Maker. Deze vooraf ontworpen sjablonen hebben een georganiseerde structuur

Start volledig aanpasbare enquêtes en formulieren in 60 seconden met behulp van de meer dan 100 sjablonen van Survey Maker. Deze vooraf ontworpen sjablonen hebben een georganiseerde structuur **Verzamel verschillende formulieren van gegevens afhankelijk van uw specifieke behoeften. U krijgt talloze vooraf geladen vragen die geschikt zijn voor verschillende enquêtetypen, bereik van marktonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken (CSAT) tot NPS- en medewerkerbetrokkenheidsonderzoeken

Visbaarheid verbeteren: Maak polls, popups, sidebar en in-app enquêtes vanuit een centraal punt. Afhankelijk van het platform waarop uw gebruikers zich bevinden, kunt u het soort betrokkenheid dat u wilt dat uw enquête heeft aanpassen

ProProfs Enquête Maker limieten

De klantenservice sluit tickets zonder eerst de problemen op te lossen en verzamelt geen productfeedback

Telkens als u de welkomstpagina weergeeft, worden de wijzigingen in lettertype en opmaak teruggezet naar de standaard en moet u ze Nog te doen

Minimale rapportagemogelijkheden, waarbij de rapporten slechts een weergave van de gegevens op een Excel-blad zijn zonder toegevoegde inzichten

ProProfs Enquête Maker prijzen

Free Plan: Gratis voor altijd tot 50 reacties/maand

Gratis voor altijd tot 50 reacties/maand Business-abonnement: $39,99/maand per 100 reacties

ProProfs Survey Maker beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. UserTesting

via UserTesting UserTesting is een competente oplossing voor uw productfeedbackbehoeften omdat het u in staat stelt uw target doelgroep efficiënt te bereiken met behulp van de functie Audience Management.

Laat uw klanten begrijpen wat andere gebruikers van uw product vinden met behulp van het Human Insight Platform. Tot slot helpen de ML-modellen (machine learning) van UserTesting u bij uw cruciale zakelijke beslissingen.

UserTesting beste functies

Audience Management: Met UserTesting kunt u snel en moeiteloos feedback van gebruikers krijgen. Krijg toegang tot verschillende perspectieven via het UserTesting-netwerk van bijdragers of ga de dialoog aan met uw klanten, partners, medewerkers en daarbuiten

Met UserTesting kunt u snel en moeiteloos feedback van gebruikers krijgen. Krijg toegang tot verschillende perspectieven via het UserTesting-netwerk van bijdragers of ga de dialoog aan met uw klanten, partners, medewerkers en daarbuiten Platform voor Inzicht in Mensen: Ervaar een platform voor het eerst met video, waar echte mensen hun interacties met uw producten delen, ontwerpen apps, processen, concepten of merken, waardoor uw gebruikers hun waardevolle inzichten kunnen zien en horen

Ervaar een platform voor het eerst met video, waar echte mensen hun interacties met uw producten delen, ontwerpen apps, processen, concepten of merken, waardoor uw gebruikers hun waardevolle inzichten kunnen zien en horen Machine Learning-modellen: Versnel cruciale zakelijke beslissingen door snelle datavisualisatie en geautomatiseerde inzichten. UserTesting's machine learning (ML) modellen zijn bedreven in het identificeren van cruciale momenten in de klantervaring, waardoor arbeidsintensieve handmatige analyse overbodig wordt

UserTesting limieten

De functie Panels moet worden verbeterd

De woord cloud functie is niet erg nauwkeurig

Er is betere AI nodig voor transcriptie

Soms is er een bug als je een test probeert op te zetten

Prijzen voor UserTesting

Essentials: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Ultimate: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UserTesting

G2: 4.5/5 (650+beoordelingen)

4.5/5 (650+beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+beoordelingen)

6. UserVoice

via UserVoice UserVoice gaat over het gebruik van de meest recente feedback om onmiddellijke, zinvolle en positieve verandering in uw product te brengen. Een real-time feedback functie is dan ook het belangrijkste verkoopargument.

Het wordt geleverd met veel kant-en-klare integraties die je team helpen bij de overgang. De software biedt ook waardevolle inzichten op basis van de feedback die je helpen om optimale zakelijke beslissingen te nemen.

UserVoice beste functies

Realtime feedback: Verzamel gebruikersfeedback van je klanten direct om te werken aan eventuele wijzigingen die je moet maken binnen de ontwikkelingsproces . U kunt pijnpunten direct aanpakken

Verzamel gebruikersfeedback van je klanten direct om te werken aan eventuele wijzigingen die je moet maken binnen de ontwikkelingsproces . U kunt pijnpunten direct aanpakken Integratiemogelijkheden: Maak gebruik van de integraties die UserVoice biedt. Ze helpen je team zich aan te passen aan veranderingen en het systeem optimaal te benutten. De tool integreert gemakkelijk met apps zoals Fullstory, Teams, Slack, Jira en meer

Maak gebruik van de integraties die UserVoice biedt. Ze helpen je team zich aan te passen aan veranderingen en het systeem optimaal te benutten. De tool integreert gemakkelijk met apps zoals Fullstory, Teams, Slack, Jira en meer Gegevensgestuurde inzichten: Gebruik UserVoice om waardevolle, gegevensgestuurde inzichten uit uw gebruikersgemeenschap af te leiden, zodat u uw productbeslissingen kunt nemen en een gebruikersgerichte ontwikkelingsaanpak kunt stimuleren

UserVoice limieten

Sommige gebruikers vinden het een uitdaging om door de software te navigeren en deze te gebruiken bij het werken met meerdere productlijnen

Beperkte functie voor ondernemingen

Gebruikers vragen om meer integraties

UserVoice prijzen

Basis: $799/maand

$799/maand Pro: $999/maand

$999/maand Premium: $1.499/maand

$1.499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

UserVoice beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (230+beoordelingen)

4.5/5 (230+beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (60+beoordelingen)

7. Gebruikersnap

via Gebruikersnap Usersnap is een uniek platform waarmee u de ervaring van uw gebruikers kunt verbeteren en op onorthodoxe wijze met hen in contact kunt treden. Het verhoogt de betrokkenheid van gebruikers met een uniform feedbacksysteem.

Usersnap heeft een speciale knop voor het naadloos vastleggen van problemen. De in-app feedback functie heeft ook een tekenfunctie. De omnichannelervaring is behoorlijk uitgebreid, zodat je op meerdere niveaus met klanten kunt communiceren en feedback kunt verzamelen.

Usersnap beste functies

Feedbackknop en -menu: Implementeer een speciale feedbackknop op je website of app om problemen en suggesties naadloos vast te leggen. Hiermee kunt u klanten via het menu naar de juiste opties voor ondersteuning en feedback leiden en koppelingen tot stand brengen naar uw messenger chat, helpchat pagina of andere kanalen voor een gestroomlijnd proces

Implementeer een speciale feedbackknop op je website of app om problemen en suggesties naadloos vast te leggen. Hiermee kunt u klanten via het menu naar de juiste opties voor ondersteuning en feedback leiden en koppelingen tot stand brengen naar uw messenger chat, helpchat pagina of andere kanalen voor een gestroomlijnd proces In-all widget: Stel gebruikers in staat om commentaar te tekenen en vast te maken, rechtstreeks op hun scherm, met behulp van de in-app widget. Voeg automatisch technische context toe, inclusief browserinformatie, URL en JavaScript-fouten

Stel gebruikers in staat om commentaar te tekenen en vast te maken, rechtstreeks op hun scherm, met behulp van de in-app widget. Voeg automatisch technische context toe, inclusief browserinformatie, URL en JavaScript-fouten **Integreer interactieve inline raters en formulieren op websites en in e-mails, vergezeld van een link op één pagina die overal kan worden gedeeld. Verbeter het verzamelen van feedback, meet de tevredenheid en verzamel functieverzoeken naadloos via verschillende kanalen en apparaten

Usersnap beperkingen

Geen zoekfunctie

Bijlagen zijn niet toegestaan bij terugcommunicatie naar eindgebruikers

Beperkte werkstroom met slechts vier hardgecodeerde statussen

Prijzen voor Usersnap

Starters: $99/maand per 10 gebruikers

$99/maand per 10 gebruikers Bedrijven: $189/maand per 15 gebruikers

$189/maand per 15 gebruikers Premium: $329/maand per 25 gebruikers

$329/maand per 25 gebruikers Enterprise: $949/maand

Gebruikersnap beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70+beoordelingen)

4.5/5 (70+beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (47+beoordelingen)

8. Hotjar

via Hotjar Hotjar's Heatmaps zijn een opvallende functie. Ze kunnen je site verbeteren met waardevolle klantinzichten. Het geeft je ook feedback via een opname waarin je kunt zien wat je gebruikers zien en waar ze mee bezig zijn.

De Feedback widget kan overkoepelende gegevens verzamelen en je klanten dynamisch bepaalde delen van een website of pagina laten markeren en input geven over dat specifieke deel.

Hotjar beste functies

Heatmaps: Verbeter elke pagina op je website met Hotjar's Heatmaps. Ze helpen je om over het hoofd geziene gebieden te identificeren en elementen aan te wijzen die verkoop en aanmeldingen stimuleren

Verbeter elke pagina op je website met Hotjar's Heatmaps. Ze helpen je om over het hoofd geziene gebieden te identificeren en elementen aan te wijzen die verkoop en aanmeldingen stimuleren Widget Feedback: Pas de feedback die je krijgt over je merken aan met een eenvoudige widget die zichzelf insluit op je platformen. Klanten kunnen gerichte feedback geven over specifieke aspecten van uw site en product door ze te selecteren met een sleep-en-klik

Pas de feedback die je krijgt over je merken aan met een eenvoudige widget die zichzelf insluit op je platformen. Klanten kunnen gerichte feedback geven over specifieke aspecten van uw site en product door ze te selecteren met een sleep-en-klik Opnames: Krijg een weergave uit de eerste hand van de ervaring van uw gebruikers. Bekijk sessies van gebruikers om verborgen wrijvingen en barrières voor conversie te ontdekken en aan te pakken

Hotjar limieten

Verwarrende en onhandige gebruikersinterface

Gebrek aan goede klantenservice

Beperkte abonnementen voor kleine tot middelgrote bedrijven

Hotjar prijzen

Free Forever: Gratis voor maximaal 35 sessies per dag

Gratis voor maximaal 35 sessies per dag Plus: $39/maand voor maximaal 100 dagelijkse sessies

$39/maand voor maximaal 100 dagelijkse sessies Business: $99/maand voor maximaal 500 dagelijkse sessies

$99/maand voor maximaal 500 dagelijkse sessies Schaal: $213/maand voor maximaal 500 dagelijkse sessies

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (290+beoordelingen)

4.3/5 (290+beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+beoordelingen)

9. Gebruikersrapport

via Gebruikersrapport UserReport is een app die niet veel doet, maar perfect is in wat hij ook doet. Dit is duidelijk te zien in de drie belangrijkste functies, namelijk de Survey Widget, de Feedback Widget en de Publisher functies.

Ze gaan naadloos in elkaar over en leveren uitstekende kwalitatieve gegevens die je product verder helpen ontwikkelen.

UserReport beste functies

Enquêtewidget: Gebruik de gebruiksvriendelijke enquêtetool van UserReport door deze snel op uw website te installeren. Verzamel inzichten in demografische gegevens en gedrag van gebruikers, meet de tevredenheid met NPS en integreer Google Analytics voor een beter begrip van de gebruiker

Gebruik de gebruiksvriendelijke enquêtetool van UserReport door deze snel op uw website te installeren. Verzamel inzichten in demografische gegevens en gedrag van gebruikers, meet de tevredenheid met NPS en integreer Google Analytics voor een beter begrip van de gebruiker Feedback Widget: Verzamel efficiënt ideeën en pak bugs aan met deze functie. De input van gebruikers stuurt merk- en productontwikkeling en stemmen bepaalt de prioriteit van functies. Pas de widget aan met uw huisstijl in meer dan 60 talen

Verzamel efficiënt ideeën en pak bugs aan met deze functie. De input van gebruikers stuurt merk- en productontwikkeling en stemmen bepaalt de prioriteit van functies. Pas de widget aan met uw huisstijl in meer dan 60 talen Functies voor uitgevers: Geef uitgevers een suite op maat om hun publiek effectief te verkennen, te valideren, te laten zien en geld te verdienen. Het helpt u om waardevolle gegevens om te zetten in bruikbare inzichten en het bereik van uw doelgroep aan te tonen aan adverteerders, vertrouwen op te bouwen met prachtige verkoopkits die de resultaten van succesvolle campagnes benadrukken

UserReport limieten

Beste functies zijn verborgen achter een betaalmuur met een ongepubliceerde prijs tag

Geen online demo-opties

Prijzen voor UserReport

Aangepaste prijzen

UserReport beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Qualaroo

via Qualaroo Stel de juiste vragen op het juiste moment aan de juiste gebruikers met de geavanceerde targeting functie van Qualaroo.

Het heeft een aantal handige aangepaste opties waarmee je het feedbackplatform naar je eigen hand kunt zetten. Je kunt ook in-app productfeedbackenquêtes maken op iOS en Android.

Qualaroo beste functies

Geavanceerde targeting: Segmenteer je publiek om een directe lijn naar de juiste doelgroep te krijgen door ze te filteren op basis van geografie, identiteit, duur op je pagina, scrolllocatie en meer. Pas uw enquête zo aan dat deze slechts één keer per klant wordt weergegeven totdat deze is ingevuld of totdat een target aantal reacties is bereikt

Segmenteer je publiek om een directe lijn naar de juiste doelgroep te krijgen door ze te filteren op basis van geografie, identiteit, duur op je pagina, scrolllocatie en meer. Pas uw enquête zo aan dat deze slechts één keer per klant wordt weergegeven totdat deze is ingevuld of totdat een target aantal reacties is bereikt Aanpassing: Reflecteer je merkimago in je enquêtes en feedback formulieren door de kleur te matchen met je bedrijf sjabloon, logo's en aangepaste tekst toe te voegen, minimale Qualaroo branding en het ontwerpen van de API

Reflecteer je merkimago in je enquêtes en feedback formulieren door de kleur te matchen met je bedrijf sjabloon, logo's en aangepaste tekst toe te voegen, minimale Qualaroo branding en het ontwerpen van de API In-app mobiele enquêtes: Verbeter de betrokkenheid van gebruikers met apps die op strategische wijze in-app berichten sturen tijdens de eerste sessie. Qualaroo's Nudges™ zorgen voor naadloze, tijdige en mobiel geoptimaliseerde interacties en verzekeren een positieve mobiele ervaring. Betrek gebruikers proactief, verzamel real-time feedback en vereenvoudig het aanmaken van enquêtes met onze iOS en Android Native SDK

Qualaroo beperkingen

Er is een knop voor bulkacties nodig om rapporten van meerdere enquêtes tegelijk te exporteren

Er is geen functie om enquêtes rechtstreeks in de e-mail te plaatsen

Kan geen aangepaste grafieken maken voor een weergave op hoog niveau van verschillende enquêtemetrics

Qualaroo prijzen

Free Plan: Gratis voor altijd tot 50 reacties/maand

Gratis voor altijd tot 50 reacties/maand Business-abonnement: $39.99/maand tot 100 reacties per maand

Qualaroo beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+beoordelingen)

4.3/5 (40+beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+beoordelingen)

Verhoog je productontwikkeling met de beste productfeedbacksoftware

Dat was het dan! Dit zijn de beste productfeedbacktools om uw ontwikkelingsteams te helpen en ze op de hoogte te houden van wat uw klanten van het product vinden. Weet je niet welke je moet kiezen? Probeer ClickUp vandaag nog .

Met robuuste ClickUp formulieren gestuurd door voorwaardelijke logica, maakt u enquêtes die gegevens van uw target publiek via meerdere kanalen verzamelen. Bovendien zijn de sjablonen esthetisch aantrekkelijk en verfraaien ze uw feedbackformulieren en trekken ze de aandacht van uw publiek.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image5-9.gif Aangepaste velden toevoegen in ClickUp formulieren /%img/

Een selectievakje Aangepast veld maken voor een bestaand ClickUp Formulier

Gelooft u ons niet? Test het zelf. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp!

Probeer ClickUp nu gratis uit