15 beste alternatieven voor Roam Research voor het maken van aantekeningen (2026)

Ideeën volgen zelden een rechte lijn.

Ze lopen terug, vormen vertakkingen en komen op onverwachte manieren samen. De juiste tool voor het maken van aantekeningen maakt het makkelijker om dit bij te houden. Roam Research speelde in op die behoefte met zijn netwerkbenadering van aantekeningen, maar het is niet de enige tool die is gebouwd voor niet-lineair denken.

Als je benieuwd bent naar wat er nog meer te vinden is, dan is dit overzicht van Roam Research-alternatieven iets voor jou. Hier zijn de beste opties die hun eigen draai geven aan verbonden aantekeningen maken. 📝

De beste alternatieven voor Roam Research in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste alternatieven voor Roam Research en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Geneste documenten met inklapbare pagina's, ClickUp Brain voor AI-schrijven en planning, AI Notetaker voor transcripties en actiepunten, Whiteboards voor het in kaart brengen van ideeën Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Altijd gratis; aangepaste versie beschikbaar voor ondernemingen Obsidian Lokale opslagruimte voor Markdown, bidirectionele koppelingen tussen aantekeningen, ecosysteem van plug-ins, grafische weergave voor het in kaart brengen van ideeën Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker Logseq Inklapbare overzichten, PDF-annotaties, geavanceerde queries met filters en tags, dagelijks dagboeksysteem Particulieren Free Evernote Webclips vanaf elk apparaat, OCR in afbeeldingen, audio-aantekeningen, organisatie op basis van notitieblokken en tags Kleine Unternehmen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99 per maand per gebruiker RemNote Ingebouwde gespreide herhaling, het genereren van flashcards op basis van aantekeningen, het bijhouden van voortgang in leerproces Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Joplin End-to-end-versleuteling, Markdown-bewerking, webclipper voor de browser, marktplaats voor plug-ins Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij € 2,99 per maand per gebruiker Google Keep Herinneringen op basis van tijd en locatie, transcriptie van spraakantekeningen, realtime synchronisatie Particulieren Gratis met een Google-account Fusebase (voorheen Nimbus Aantekening) Uitgebreide formatopties, geneste mappen en werkruimten, openbare deelbare links met toestemming, integratie van apps van derden Kleine Unternehmen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand per gebruiker; aangepaste opties voor teams Workflowy Oneindig nesten van opsommingstekens, gespiegelde content, hashtagfilters, ingezoomde focusweergave Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,99 per maand per gebruiker Amplenote Prioritering van taken met behulp van de Eisenhower-matrix, gespreide herhaling van ideeën, notitiesysteem voor het snel vastleggen van aantekeningen Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5,99 per maand per gebruiker Tana Op schema's gebaseerde gegevensstructuren, flexibele weergaven zoals tabellen en borden, slimme queries, herbruikbare sjablonen Kleine Unternehmen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Anytype Offline-first met peer-to-peer-synchronisatie, objectgebaseerde notitiestructuur, aangepast dashboard Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 99 per jaar DokuWiki Zelfgehost systeem voor platte tekst, uitgebreide ondersteuning voor plug-ins, versiebeheer voor pagina's Kleine Unternehmen Free Microsoft OneNote Onbeperkte canvaslayout, teken- en handschrifttools, cloudsynchronisatie tussen apparaten, integratie met Microsoft-apps Kleine Unternehmen Gratis bij Microsoft 365; persoonlijke en Business-abonnementen beschikbaar TiddlyWiki Alles-in-één HTML-bestand, atomaire stukjes content (tiddlers), volledige offline toegang, geavanceerd filter- en tagsysteem Particulieren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker

Waarom kiezen voor alternatieven voor Roam Research?

De netwerkgebaseerde aantekeningsfunctie van Roam Research stimuleert creativiteit door ideeën met elkaar te verbinden, maar de minpunten kunnen gebruikers ertoe aanzetten om op zoek te gaan naar alternatieven die beter aansluiten bij hun werkstroom of budget. 💵

Hier zijn enkele redenen waarom u andere apps voor het maken van aantekeningen zou kunnen overwegen:

Hoge abonnementskosten: Kosten van $ 15 per maand of $ 165 per jaar, wat exorbitant aanvoelt voor studenten, freelancers of incidentele gebruikers met een krap budget

Trage uitrol van functies: Vertraagt updates zoals verbeterde zoekfilters of integraties met tools zoals Notion, waardoor ervaren gebruikers op hun honger blijven zitten

Beperkte teamsamenwerking: Biedt minimale deelopties voor bestanden, zonder realtime bewerkingsmogelijkheden of robuuste functies voor groepsprojecten voor samenwerken

Limiet aan visuele aanpassingsmogelijkheden: Biedt geen thema's, lettertypen of layoutopties om de werkruimte aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker

Problemen met grote datasets: Er treedt aanzienlijke vertraging op bij het verwerken van duizenden Er treedt aanzienlijke vertraging op bij het verwerken van duizenden aantekeningen over vergaderingen of complexe ideeëngrafieken, wat de productiviteit vertraagt

🧠 Leuk weetje: Moleskine-notitieboekjes werden in de jaren 80 beroemd nadat reizigers en creatievelingen zoals Hemingway en Picasso ze gebruikten om hun ideeën en ervaringen vast te leggen. Tegenwoordig staan ze synoniem voor creatieve manieren van aantekeningen maken.

De beste alternatieven voor Roam Research

Bekijk deze beste alternatieven voor Roam Research om het systeem voor aantekeningen te vinden dat past bij jouw denkstijl, werkstroom en installatie. ⚙️

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één projectmanagement en documentatiebeheer)

Ontdek uitgebreide aantekeningen met ClickUp Docs Gebruik ClickUp Docs om content te maken en te doorzoeken met behulp van uitgebreide formaten en geneste pagina's

Als de alles-in-één-app voor werk biedt ClickUp een meer gestructureerde aanpak voor het maken van notities dan op zichzelf staande notitie-apps. Het combineert projectmanagement, kennisdocumentatie en AI-aangedreven tools in één werkruimte, waardoor het een praktisch alternatief is voor Roam Research dat je ideeën en taken met elkaar verbindt.

Schrijf in ClickUp Docs

Begin met ClickUp Docs, een documenteditor die flexibel schrijven combineert met echte organisatie.

In tegenstelling tot het platte netwerk van gekoppelde links van Roam, biedt Docs je een duidelijke hiërarchie voor het ordenen van gerelateerde ideeën, onderwerpen en thema's via geneste pagina's. Je kunt deze pagina's binnen het hoofddocument uitvouwen of samenvouwen om gerelateerde content gegroepeerd te houden, terwijl deze toch gemakkelijk toegankelijk blijft.

Stel dat je een onderzoekshub over klimaattechnologie aan het opzetten bent. Je hoofddocument zou de titel 'Onderzoek naar schone energie' kunnen hebben. Daaronder kun je geneste pagina's toevoegen, zoals 'Toepassing van zonne-energie in Zuid-Amerika', 'Casestudy's over windenergie' en 'Beleidsantekeningen'. Zo kun je inzoomen op details zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Je kunt tekst uitgebreid formateren, afbeeldingen en bestanden insluiten, medewerkers taggen en zelfs elke regel tekst omzetten in een uitvoerbare Taak. Dit alles zorgt ervoor dat Docs dynamischer en nuttiger aanvoelt dan een traditionele aantekening of een op zichzelf staande Roam-pagina.

Brainstorm, vul automatisch aan en voer taken uit met de contextbewuste ClickUp AI

Markeer een willekeurig gedeelte in je document en vraag ClickUp Brain om het direct samen te vatten of te herschrijven

Voeg daar nu ClickUp Brain aan toe, 's werelds meest complete en contextbewuste AI-assistent die in Docs is geïntegreerd. Deze is ontwikkeld om het denken en schrijven te versnellen zonder je uit je werkstroom te halen. Je kunt hem vragen om een lange tekst samen te vatten, complexe content te herschrijven of nieuwe ideeën te genereren op basis van wat je hebt geschreven.

Als je bijvoorbeeld meerdere alinea's aan aantekeningen uit vijf verschillende bronnen over koolstofafvangtechnologie hebt verzameld, kun je de tekst markeren en ClickUp Brain vragen om een samenvatting te maken of de taal te vereenvoudigen.

💡 Pro-tip: Maak documenten 4x sneller dan met typen! Downloaden van ClickUp Brain MAX, je desktop AI-assistent, en schakelen van spraakdictaat in met Talk to Text. Spreek je ideeën uit en zet ze handsfree om in gepolijste content. Of je nu in documenten schrijft, e-mails opstelt of taken aanmaakt, Talk to Text zet gesproken woorden direct om in verfijnde tekst. Jij spreekt; het typt, corrigeert en structureert – zonder dat je een vinger hoeft uit te steken. Talk to Text werkt in verschillende desktop-apps, zoals Gmail, Slack en ClickUp zelf.

Automatiseer aantekeningen van vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker

Laat de ClickUp AI Notetaker de notulen en samenvattingen van vergaderingen verzorgen terwijl u zich concentreert op de discussie

Dan is er de ClickUp AI Notetaker, die vergadernotities automatiseert zodat je niet hoeft te krabbelen terwijl je probeert te luisteren. Het sluit aan bij je Zoom-, Microsoft Teams- of Google Meet-gesprekken, neemt ze op en genereert een volledig transcript, actiepunten en belangrijke conclusies – en stuurt vervolgens een overzichtelijk document rechtstreeks naar je ClickUp-inbox.

Stel dat u een expert interviewt of een vergadering van uw team organiseert over uw onderzoeksresultaten.

In plaats van handmatig citaten of tijdstempels in te voeren, legt de AI-tool voor vergadernotities alles vast en plaatst het transcript in je relevante map of document. Je blijft volledig bij de vergadering betrokken en hebt toch aan het einde van de dag verzorgde aantekeningen.

Creëer een tweede brein met kant-en-klare sjablonen

Ontvang een gratis sjabloon Begin met de ClickUp-sjabloon voor een kennisbank om een overzichtelijke opslagplaats voor onderzoek op te zetten

Ten slotte biedt de ClickUp Knowledge Base-sjabloon een thuisbasis voor je aantekeningen. Deze is ontworpen voor langdurig gebruik en bevat een overzichtelijke hiërarchie, vooraf opgebouwde secties en gekoppelde werkstroomverbindingen, zodat je informatie zowel doorzoekbaar als bruikbaar blijft.

Stel dat je een onderzoeksproject van meerdere maanden opzet. Met het kennisbasissjabloon kun je categorieën aanmaken zoals ‘Ruwe gegevens’, ‘Interviews’ en ‘Concepthoofdstukken’, die elk gestructureerde documenten bevatten met gerelateerde geneste pagina’s.

Als Roam je hielp om in netwerken te denken, maar je een tool nodig hebt die structuur, samenwerking en uitvoering toevoegt, biedt ClickUp je het beste van beide. Dit alternatief voor Roam Research houdt je aantekeningen georganiseerd, doorzoekbaar en klaar om in actie om te zetten.

De beste functies van ClickUp

Maak ClickUp-taken rechtstreeks vanuit documenten of AI Notetaker-samenvattingen om de kloof tussen denken en doen te overbruggen

Leg vluchtige ideeën vast in ClickUp Notepad en zet ze later om in taken, waardoor je gedachten en plannen meer structuur krijgen dan met de dagelijkse aantekeningen van Roam

Maak conceptkaarten of werkstroomdiagrammen op ClickUp Whiteboards en koppel ze aan taken, voor een flexibel alternatief voor de grafische weergave van Roam

Houd aankomende taken en vergaderingen bij in de door AI aangestuurde ClickUp-kalender , waarmee je een laag voor tijdbeheer toevoegt dat Roam mist. Gebruik de kalender om sessies voor diepgaand werk te reserveren en items met lage prioriteit automatisch te verplaatsen

Schakel over van diepgaand denken naar gesprekken via vergaderingen op platforms zoals Google Meet, Microsoft Teams en Zoom zonder ClickUp te verlaten

Laat ClickUp Brain je agenda analyseren en taken automatisch prioriteren, zodat je niet meer handmatig hoeft te taggen of sorteren in Roam Research

Limieten van ClickUp

Gebruikers moeten vooraf ruimtes, mappen en aangepaste weergaven definiëren, wat een hindernis kan zijn voor wie op zoek is naar plug-and-play-tools voor kennisbeheer

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze Reddit-recensie zegt eigenlijk alles:

Hun Docs-systeem heeft stilletjes het grootste deel van ons werk in Google Documenten vervangen. Alles verloopt gewoon soepeler wanneer onze documentatie op dezelfde plek staat als onze projecten. Het team paste zich er sneller aan aan dan ik had verwacht. Ik twijfelde aanvankelijk over ClickUp Brain; het leek gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een aantal vervelende schrijftaken bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van klanten moet samenvatten of een concept moet opstellen. Niet perfect, maar handig als ik het druk heb. De AI-notitiefunctie was de echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel items kwijt, maar nu registreert het alles en wijst het automatisch taken toe. De opvolging is merkbaar verbeterd…

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie – dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in je werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails naar voren te halen – zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat jouw team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

2. Obsidian (Het beste voor lokaal bestandseigendom)

via Obsidian

Obsidian zet Markdown-bestanden op je computer om in een onderling verbonden kennisbank. Je aantekeningen staan op je eigen apparaat – niet op de server van iemand anders – waardoor je volledige eigendom over je gegevens hebt. De grafiekweergave brengt verbindingen tussen ideeën in kaart en onthult patronen in je denkprocessen.

Veel gebruikers stappen over naar Obsidian nadat ze cloudgebaseerde alternatieven hebben geprobeerd, omdat lokale opslagruimte abonnementskosten en afhankelijkheid van internet overbodig maakt.

Dankzij de aangepaste aanpassingsmogelijkheden kun je een gepersonaliseerde werkruimte creëren met behulp van community-thema's en plug-ins. Deze flexibiliteit trekt mensen aan die controle willen hebben over zowel hun aantekeningen als de tools die ze gebruiken om deze te beheren.

De beste functies van Obsidian

Maak bidirectionele koppelingen tussen aantekeningen om complexe kennisnetwerken op te bouwen die verbindingen blootleggen tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde onderwerpen

Aangepaste interface met CSS-fragmenten en community-thema's, zodat deze precies aansluit bij uw werkstroomvoorkeuren en visuele voorkeuren

Breid de functionaliteit uit met community-plug-ins die functies toevoegen, variërend van taakbeheer tot geavanceerde visualisatietools

Navigeer door uw kennis via verschillende weergaven, waaronder grafische visualisatie, de overzichtsmodus en traditionele mappenstructuren

Limieten van Obsidian

Gebruikers moeten in Markdown schrijven en de opgemaakte uitvoer apart bekijken, wat minder intuïtief kan zijn voor mensen die gewend zijn aan rich-text-editors

In tegenstelling tot sommige alternatieven voor Obsidian wordt geen ondersteuning geboden voor interactieve elementen zoals selectievakjes, datums of vervolgkeuzelijsten binnen tabelcellen.

Community-plug-ins kunnen door updates niet meer werken

Prijzen van Obsidian

Synchroniseren: $ 5 per maand per gebruiker

Publiceren: $10 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Deze recensie op Reddit trok onze aandacht:

Maar notitieboekjes en documenten veranderen altijd in verloren kennis, en naarmate de tijd verstrijkt, vergeet ik waar ze zijn. Obsidian helpt me ze met elkaar te verbinden, zodat ze zelfs per ongeluk weer bij me terugkomen; het neemt ook de angst weg van “ik moet dit onthouden”. Ik ken mezelf heel goed en weet hoe ik denk, dus als ik aantekeningen maak, schrijf ik ze zo op dat ik de verbindingen gemakkelijk kan leggen. Dit helpt me niet alleen de tijd te verminderen die ik kwijt was aan het worstelen om een onderwerp bij te houden en niet opnieuw te hoeven zoeken, maar ook om gedragingen die ik gedurende de dag had of voortgang die ik in mijn leven in het algemeen boekte, op te schrijven.

3. Logseq (Het beste voor het maken van overzichten en taakbeheer)

via Logseq

Logseq benadert het maken van aantekeningen met hiërarchische overzichten die naar behoefte kunnen worden uitgevouwen en ingeklapt. Deze structuur organiseert complexe onderwerpen op natuurlijke wijze in behapbare stukjes.

Als open-sourceplatform elimineert Logseq abonnementskosten terwijl de actieve ontwikkeling wordt voortgezet. De dagboekfunctie maakt automatisch dagelijkse aantekeningen, waardoor het bijhouden van gewoontes en dagelijkse logboeken moeiteloos verloopt. Voor programmeurs biedt de mogelijkheid om codeblokken met syntaxisaccentuering in te sluiten een praktische functie die bij veel concurrenten ontbreekt.

De beste functies van Logseq

Maak aantekeningen in PDF's rechtstreeks binnen uw interne kennisbank en leg verbanden tussen uw gedachten en de oorspronkelijke bronnen zonder te hoeven schakelen tussen applicaties

Query je aantekeningen met ingebouwde zoekoperatoren die filteren op tags, eigenschappen en relaties, zodat je precies de informatie vindt die je nodig hebt

Plan taken met behulp van eenvoudige Markdown-syntaxis en houd ze bij in je dagelijkse aantekeningen, zodat je geen aparte tools voor taakbeheer meer nodig hebt

Beperkingen van Logseq

Minder verfijnde gebruikersinterface in vergelijking met gepolijste commerciële alternatieven

Het is niet mogelijk om wijzigingen ongedaan te maken of tekst te herstellen die per ongeluk is verwijderd

Gebruikers moeten handmatig koppelingen tussen aantekeningen maken, wat tijdrovend kan zijn

Logseq beschikt niet over een eigen oplossing voor synchronisatie en is afhankelijk van diensten van derden, wat misschien niet alle gebruikers aanspreekt

Prijzen van Logseq

Free

Beoordelingen en recensies van Logseq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Logseq?

Een Reddit-gebruiker geeft een handig overzicht:

Het concept van Logseq is buitengewoon krachtig. Het wil dat de gebruiker een database aanmaakt waarin hij zich geen zorgen hoeft te maken over het zoeken naar en ordenen van de informatie in de database. De dagboekstijl is bedoeld om het maken van aantekeningen zo soepel mogelijk te laten verlopen. […] De belangrijkste reden waarom Logseq tekortschiet, is dat het idee niet wordt ondersteund door een robuuste implementatie. De gebruikersinterface is best prettig als de gebruiker er eenmaal aan gewend is. Logseq is echter simpelweg niet geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde gegevens […]

4. Evernote (Het beste voor synchronisatie tussen verschillende platforms)

via Evernote

Evernote blinkt uit in het vastleggen van informatie uit meerdere bronnen: webclips, afbeeldingen, audio en tekst worden allemaal samen in overzichtelijke notitieboeken bewaard.

Synchronisatie tussen verschillende platforms gebeurt automatisch, waardoor je aantekeningen op alle apparaten toegankelijk zijn zonder handmatige overdracht. Evernote richt zich op organisatie via traditionele mappen en tags in plaats van bidirectionele koppelingen.

De webclipper slaat volledige artikelen op, verwijdert advertenties en past het format aan zodat je ze later gemakkelijk kunt lezen. Ondanks recente prijsverhogingen blijven veel gebruikers bij Evernote vanwege de betrouwbare zoekfunctie en de vertrouwde interface.

De beste functies van Evernote

Zoek in handgeschreven aantekeningen en tekst binnen afbeeldingen met behulp van optische tekenherkenning (OCR), waardoor zelfs niet-tekstuele content gemakkelijk te vinden is

Neem tijdens vergaderingen of lezingen audio-antekeningen op die worden synchroniseerd met je getypte notities, zodat je uitgebreide verslagen van gesprekken krijgt

Organiseer informatie via notitieblokken, stapels en tags die meerdere paden creëren om je content te vinden, zonder dat je de exacte verbindingen hoeft te onthouden

Limieten van Evernote

Beperkte functies voor verbinding tussen aantekeningen

Evernote heeft in het verleden te maken gehad met inbreuken op de veiligheid, waaronder een grote hack in 2013 waarbij gegevens van gebruikers in gevaar kwamen

Geen native ondersteuning voor Markdown

Het is duur in vergelijking met andere alternatieven voor Roam Research

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk: $14,99/maand

Professional: $17,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,4/5 (meer dan 2.010 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.280 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het samenvoegen van aantekeningen in een verbazingwekkend tempo is veel eenvoudiger en efficiënter geworden, wat fascinerend is. We zijn erin geslaagd een hoog prestatieniveau te handhaven terwijl we talloze aantekeningen voor elke specifieke gebeurtenis bijhouden en deze organiseren met behulp van notitieboeken en tags, zodat relevante informatie gemakkelijker te vinden is. Met Evernote is het eenvoudig om iedereen op één lijn te houden en up-to-date te houden met het beheer van projecten, vergaderingen en dagelijkse activiteiten.

⚡️ Kennis in de praktijk: Het TechPort-systeem van NASA, gelanceerd in 2012, is een gecentraliseerde opslagplaats voor de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het agentschap, waardoor efficiënte kennisuitwisseling en het bijhouden van innovaties worden gewaarborgd.

5. RemNote (Het beste voor actief leren en gespreide herhaling)

via RemNote

RemNote overbrugt de kloof tussen aantekeningen maken en onthouden door spaced repetition te integreren. Deze software voor persoonlijk kennisbeheer genereert automatisch flashcards op basis van je aantekeningen, waardoor je informatie langdurig kunt onthouden.

Het organiseert content hiërarchisch via 'rems', atomaire eenheden van kennis die met elkaar verbonden zijn en zo een netwerk vormen. Studenten waarderen vooral hoe RemNote passieve aantekeningen omzet in actief studiemateriaal.

De documentgerichte aanpak maakt de overgang van traditionele aantekeningen intuïtief en introduceert tegelijkertijd nuttigere organisatorische concepten.

De beste functies van RemNote

Maak conceptkaarten en visuele relaties tussen ideeën via de ingebouwde kennisgrafiek die verbindingen weergeeft in je hele notitiesysteem

Integreer referentiemateriaal zoals PDF's en webartikelen rechtstreeks in je kennisbank met annotatiefuncties die de context behouden

Houd de voortgang van je studie bij met gedetailleerde statistieken en dagelijkse doelen, zodat je consistentie kunt behouden en je vooruitgang in de loop van de tijd kunt meten

Werk samen aan aantekeningen met teamleden of studiegroepen via gedeelde documenten die de versies bijhouden en wijzigingen registreren

Limiet van RemNote

De interface voelt rommelig aan bij het beheren van grote kennisbanken

Er is een abonnement vereist om toegang te krijgen tot de geavanceerde functies van dit alternatief voor Roam Research.

De mobiele ervaring moet worden verbeterd

Het exporteren van aantekeningen en flashcards naar andere applicaties kan lastig zijn vanwege beperkte formaten

Prijzen van RemNote

Free

Pro: $10/maand

Pro met AI: $20/maand

Beoordelingen en recensies van RemNote

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over RemNote?

Een Reddit-gebruiker verwoordt het als volgt:

Wat ik het leukste vond aan remNote is de flashcard-functie en het beheer daarvan. Het is een van de beste gratis opties die ik heb gevonden en die direct een verbinding heeft met de aantekeningen. Ze werken daar ook actief aan. Wat het maken van aantekeningen betreft, vind ik het prima.

🔍 Wist u dat? Volgens onderzoek van IDC maakt slechts 45% van de werknemers bij grote bedrijven actief gebruik van hun kennisbeheersystemen. Dit wijst op een grote kloof tussen implementatie en daadwerkelijke betrokkenheid.

6. Joplin (Het beste voor notitiebeheer met de nadruk op privacy)

via Joplin

Joplin biedt open-source aantekeningen met end-to-end-versleuteling, waardoor je gegevens privé blijven, zelfs wanneer ze tussen apparaten worden gesynchroniseerd. Het slaat aantekeningen op in het standaard Markdown-format, zodat je zonder eigen software toegang hebt tot je content.

Het platform synchroniseert via de dienst van uw keuze: Dropbox, OneDrive, NextCloud of uw eigen server. Deze flexibiliteit geeft u controle over waar uw gegevens worden opgeslagen.

Veel gebruikers stappen over op Joplin, met name vanwege de combinatie van privacy-functies en gratis toegang tot geavanceerde functionaliteit waarvoor elders een abonnement vereist is.

De beste functies van Joplin

Breid de functionaliteit uit met plug-ins die functies toevoegen zoals Kanban-borden , mindmaps en extra exportformaten, zonder dat de grootte van de basisapplicatie toeneemt

Clip webcontent uit met de browserextensie die opmaak en afbeeldingen behoudt, terwijl alles lokaal wordt opgeslagen in plaats van bij een externe dienst

Voeg schetsen, stroomdiagrammen of visuele aantekeningen rechtstreeks toe aan je invoer om complexe ideeën beter te illustreren

Navigeer snel naar elke aantekening, tag of notitieboek met de zoekfunctie 'Goto Anything' met suggesties voor automatisch aanvullen

Limieten van Joplin

De grafische weergave en verbindingen zijn minder goed ontwikkeld dan bij Roam

Zoeken kan trager verlopen bij zeer grote verzamelingen van aantekeningen

Het ondersteunt geen realtime samenwerking, wat een nadeel kan zijn voor teamgebaseerde werkstroomen

Prijzen van Joplin

Basis: € 2,99/maand (ongeveer $ 3,32/maand)

Pro: € 5,99/maand (ongeveer $ 6,65/maand)

Teams: € 7,99/maand (ongeveer $ 8,87/maand)

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Joplin?

Een G2-recensie vatte het als volgt samen:

Ik ben dol op de organisatiestructuur van de aantekeningen, waarbij je notitieboeken kunt hebben met daarin verschillende aantekeningen. Ik vind het ook geweldig dat de aantekeningen worden opgeslagen in Markdown, wat het lezen gemakkelijk maakt dankzij het voorbeeldvenster, en het houdt de grootte van de aantekeningen ook erg klein, omdat er geen enorme hoeveelheid onnodige rommel wordt opgeslagen. Ik gebruik het elke dag, en het is heel gebruiksvriendelijk en laat zich gemakkelijk integreren in je dagelijkse leven.

🧠 Leuk weetje: De notitieboeken van Leonardo da Vinci staan erom bekend dat ze in spiegelschrift zijn geschreven. De reden? Om zijn ideeën privé te houden, was de tekst alleen leesbaar wanneer deze in een spiegel werd bekeken.

7. Google Keep (Het beste voor snel notities maken en herinneringen)

via Google

Google Keep hanteert een minimalistische benadering van aantekeningen maken met kleurrijke kaarten die stukjes informatie ordenen. Het is betrouwbaar voor het snel vastleggen van ideeën, spraaknotities of checklists die direct tussen apparaten worden synchroniseerd.

Dankzij de integratie met andere Google-services kun je documenten maken op basis van aantekeningen of locatiegebaseerde herinneringen instellen. Google Keep vermijdt bewust complexe functies en richt zich in plaats daarvan op snelheid en toegankelijkheid.

Deze eenvoud maakt het een ideaal alternatief voor Roam Research om vluchtige gedachten vast te leggen in plaats van kennisbanken op te bouwen.

De beste functies van Google Keep

Stel tijd- of locatiegebaseerde herinneringen in die notificaties triggeren wanneer u op specifieke locaties aankomt of op geplande tijdstippen, waardoor passieve aantekeningen worden omgezet in bruikbare prompts

Werk samen aan gedeelde aantekeningen en lijsten die in realtime worden bijgewerkt op de apparaten van meerdere gebruikers, waardoor dit ideaal is voor boodschappenlijstjes of gedeelde projectideeën

Zet handgeschreven aantekeningen om in tekst via optische tekenherkenning, waardoor zelfs gekrabbelde ideeën na vastlegging doorzoekbaar en onderhevig aan bewerking worden

Neem onderweg audio-antekeningen op, die automatisch worden omgezet in tekst zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen en doorzoeken

Beperkingen van Google Keep

Beperkte formatopties voor aantekeningen

Geen mappen of geneste labels om een hiërarchische structuur te ondersteunen

Elke aantekening heeft een limiet van 20.000 tekens, wat beperkend kan zijn

Hoewel Keep deel uitmaakt van het Google-ecosysteem, kan het niet rechtstreeks worden geïntegreerd met Google Tasks

Prijzen van Google Keep

Gratis met een Google-account

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Keep?

Lees wat deze Capterra-recensent te zeggen had:

Ik vind het geweldig dat Google Keep direct synchroniseert tussen mijn apparaten of Google-account, wat betekent dat ik onderweg aantekeningen voor tentamens kan maken en er later toegang toe heb.

8. Fusebase (voorheen Nimbus Aantekening) (Het meest geschikt voor documentatie en kennisbanken)

via Fusebase

Nimbus Note (nu Fusebase) combineert documentbewerking met kennisbeheer en biedt krachtige organisatietools zonder overweldigende complexiteit. Het platform blinkt uit in het structureren van informatie via geneste werkruimten, mappen en submappen.

Uitgebreide formatopties omvatten tabellen, codeblokken en insluitingen – allemaal later doorzoekbaar. Nimbus is aantrekkelijk voor gebruikers die meer structuur nodig hebben dan de gratis vorm van Roam.

De webclipper verdient een speciale vermelding vanwege zijn flexibiliteit: hiermee kun je met slechts een paar klikken volledige pagina's, vereenvoudigde artikelen, schermafbeeldingen of geselecteerde tekst opslaan.

De beste functies van Fusebase

Structureer content via onbeperkte geneste werkruimten, mappen en submappen die logische hiërarchieën creëren voor verschillende projecten of kennisgebieden

Maak openbare deelbare links met gedetailleerde toestemming-instellingen die bepalen of anderen uw aantekeningen kunnen bekijken, erop kunnen reageren of ze kunnen bewerken zonder dat ze een account nodig hebben

Sluit meer dan 30 soorten content rechtstreeks in aantekeningen in, waaronder video's, kaarten, spreadsheets en apps van derden, zodat gerelateerde informatie bij elkaar blijft

Limieten van Fusebase

De functies voor taakbeheer worden als basis beschouwd en missen uitgebreide lijsten met nog te doen taken

Sommige gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over het schrappen van de JSON-exportfunctie, waardoor gegevensmigratie lastiger wordt

Prijzen van Fusebase

Solo: $39/maand

Essentials: $ 99/maand (voor vijf leden)

Geavanceerd: $ 399/maand (voor 50 leden)

Unlimited: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Fusebase

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fusebase?

Zo beschreef een G2-recensent zijn ervaring met dit alternatief voor Roam Research:

FuseBase heeft een krachtige editor voor documenten in combinatie met website-achtige portalen. Een mooie optie om de onboardingtijd van klanten te verkorten, aangezien we onze trainingen en handleidingen hebben gecentraliseerd. We zijn nog steeds bezig met het leren kennen en verbeteren van onze wiki, aangezien de tool elke maand updates en nieuwe functies krijgt. Tot nu toe bevalt het prima – geautomatiseerde herinneringen voor taken en de stapsgewijze werkstroom-editor zijn voorlopig mijn favorieten.

🔍 Wist je dat? De Zettelkasten-methode, gebruikt door socioloog Niklas Luhmann, hield in dat duizenden losse notitiekaarten aan elkaar werden gekoppeld om informatie beter te kunnen onthouden. Hij schreef het aan deze methode toe dat hij meer dan 70 boeken heeft kunnen schrijven.

9. Workflowy (Het beste voor oneindig nestbare lijsten)

via Workflowy

Workflowy reduceert het maken van aantekeningen tot de essentie: de structuur. Deze gerichte aanpak creëert een soepele omgeving voor het vastleggen van hiërarchische informatie.

Elk opsommingsteken heeft twee functies: het is zowel content als container, waardoor oneindige nesting mogelijk is die gerelateerde informatie met elkaar verbindt. Door in te zoomen op een opsommingsteken wordt dit tijdelijk het middelpunt, waardoor afleidingen worden geëlimineerd.

Workflowy spreekt gebruikers aan die eenvoud boven een overdaad aan functies waarderen. De minimalistische interface vermijdt bewust onnodige complexiteit, zodat je je kunt concentreren op de content in plaats van op bedieningselementen of instellingen.

De beste functies van Workflowy

Voorzie content van hashtags en vermeldingen die direct filters creëren in je hele informatiedatabase, ongeacht waar items zijn genest

Deel specifieke vertakkingen van je overzicht met aanpasbare toestemming-instellingen, zodat anderen alleen de relevante delen kunnen bekijken of eraan kunnen samenwerken

Zoek tegelijkertijd op alle niveaus, met resultaten die het volledige contextpad naar elke overeenkomst weergeven, zodat u informatie binnen complexe hiërarchieën kunt vinden bij de locatie

Maak gespiegelde kopieën van opsommingstekens die op verschillende locaties tegelijkertijd worden bijgewerkt, zodat je aantekeningen overal consistent blijven

Limieten van Workflowy

Beperkte formatopties in vergelijking met andere tools

Workflowy heeft geen ingebouwde herinneringen, deadlines of functies voor tijdbeheer

Er is geen eenvoudige manier om voltooide items te archiveren

Prijzen van Workflowy

Free

Pro: $ 8,99/maand

Beoordelingen en recensies van Workflowy

G2: 4,5/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Workflowy?

Hier volgt een eerste indruk van dit alternatief voor Roam Research:

Ik vind het geweldig dat alles gewoon een lijst met opsommingstekens is. Ik maak mijn aantekeningen meestal met opsommingstekens en Workflowy stelt me in staat om dat efficiënter te doen.

⚡️ Kennis in de praktijk: Het digitale platform van Siemens, ShareNet, vergemakkelijkt het delen van kennis onder medewerkers en verbetert zo de samenwerking en het leerproces binnen de hele organisatie.

10. Amplenote (Het beste voor aantekeningen maken met de nadruk op productiviteit)

via Amplenote

Amplenote combineert aantekeningen maken met taakbeheer door middel van een doordachte integratie van ideeën en actiepunten. Taken die uit aantekeningen worden gehaald, worden automatisch in een uniform taaksysteem geplaatst met prioriteiten op basis van urgentie en belangrijkheid. Dit alternatief voor Roam Research introduceert ‘Jots’, snelle aantekeningen die later worden omgezet in permanente content.

Het onderscheidt zich door 'idea gardening'-functies die aantekeningen opnieuw naar voren halen om te bekijken, gebaseerd op de principes van gespreide herhaling.

De beste functies van Amplenote

Zet aantekeningen om in taken met uitgebreide metadata, waaronder deadlines, prioriteiten en schattingen van de benodigde inspanning, die automatisch in de weergaven van taken worden ingevuld

Rangschik taken automatisch met behulp van de Eisenhower-matrix , die het belang berekent op basis van urgentie, waarde en inspanning, zodat je je kunt concentreren op werk met een grote impact

Evalueer ideeën systematisch via prompts voor gespreide herhaling die aantekeningen op optimale intervallen opnieuw naar voren halen, voor het opbouwen van kennisbehoud op de lange termijn

Stuur belangrijke e-mails door naar Amplenote, waar ze automatisch worden omgezet in taken binnen de daarvoor bestemde aantekeningen

Limieten van Amplenote

Er is geen bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor aantekeningen of taken

De desktop-app is voorbehouden aan betalende abonnees; gratis gebruikers kunnen alleen de web- en mobiele versies gebruiken

Bij het koppelen van aantekeningen met behulp van de [[-syntaxis worden slechts vijf suggesties weergegeven, wat onvoldoende kan zijn voor gebruikers met uitgebreide notitiebibliotheken

Als je op dezelfde dag vanaf meerdere apparaten toegang zoekt tot dezelfde dagelijkse notitie, kan dit als resultaat hebben dat er dubbele invoer wordt gedaan

Prijzen van Amplenote

Basis: $ 5,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 9,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Founder: $24,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Amplenote

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amplenote?

Dit is wat een Reddit-gebruiker zei:

Het is een fijne app voor het maken van aantekeningen, en er zijn functies om er één grote app van te maken voor alle zaken met betrekking tot productiviteit, maar ik denk dat je het zelf moet proberen om te zien of het bij je past. Wat ik niet prettig vind, is dat je aantekeningen automatisch worden gearchiveerd na een bepaalde periode van inactiviteit. Ik vind dat raar, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om dit aan te passen.

11. Tana (Het beste voor flexibele databasemogelijkheden)

via Tana

Tana behandelt informatie als gestructureerde data zonder in te boeten aan flexibiliteit. Elk stukje content wordt een knooppunt dat andere knooppunten kan bevatten, met aanpasbare eigenschappen die database-achtige functionaliteit mogelijk maken.

Het omarmt 'schema-denken', waarbij informatie structuur krijgt door consistente eigenschappen, terwijl de vrijheid van vrije aantekeningen behouden blijft. Tana spreekt gebruikers aan die gefrustreerd zijn door de beperkingen van zowel traditionele documenten als starre databases.

De beste functies van Tana

Bekijk dezelfde informatie in verschillende formaten, waaronder overzichten, tabellen, Kanban-borden en kalenders die verschillende perspectieven op uw gegevens bieden

Maak commando's die repetitieve werkstroom-werkstroomen automatiseren en de manier waarop informatie binnen je werkruimte wordt verwerkt of weergegeven, transformeren

Stel geavanceerde queries samen met behulp van natuurlijke taal, waarmee u informatie in uw volledige kennisbank kunt filteren en sorteren

Ontwerp sjablonen voor aantekeningen om informatie consistent vast te leggen, die de manier waarop u gegevens verzamelt standaardiseren en tegelijkertijd flexibel blijven voor nieuwe vereisten

Limieten van Tana

Met Tana kun je meerdere knooppunten met dezelfde naam aanmaken, wat tot verwarring en wanorde kan leiden

De app ondersteunt alleen het exporteren in JSON-format

De mobiele ervaring is nog in ontwikkeling

Prijzen van Tana

Free

Plus: $10/maand

Pro: $18/maand

Beoordelingen en recensies van Tana

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tana?

Laten we eens kijken naar een recensie op Reddit over dit alternatief voor Roam Research:

Met Tana kan ik gewoon content schrijven en een tag toekennen. Ik hoef niet na te denken over mappen of structuur. Ik voeg gewoon een tag toe en weet dat de informatie gemakkelijk terug te vinden is! Het grootste nadeel voor mij op dit moment is het ontbreken van een echte mobiele app voor lezen en schrijven. Begrijp me niet verkeerd, Tana Capture is geweldig. Maar ik ben altijd onderweg en moet ook mijn content kunnen raadplegen.

🔍 Wist je dat? De verbinding van twee niet-gerelateerde ideeën (een kenmerk van gekoppeld notities maken) wordt bisociatie genoemd, en dit wordt in verband gebracht met creatieve doorbraken in zowel de kunst als de wetenschap.

12. Anytype (Het beste voor op privacy gerichte objectrelaties)

via Anytype

Anytype benadert kennisbeheer via objectgeoriënteerd ontwerp, waarbij elke aantekening functioneert als een afzonderlijk object met aanpasbare eigenschappen. Het slaat alle gegevens lokaal op met peer-to-peer-synchronisatie, waardoor centrale servers volledig overbodig worden.

Met het object-relatiemodel kunt u aangepaste typen maken – projecten, taken, personen, boeken – elk met specifieke kenmerken en relaties. Elk stukje informatie wordt een bouwsteen die met anderen wordt verbonden via betekenisvolle relaties in plaats van alleen links of tags.

De beste functies van Anytype

Verbind informatie via relaties die aangeven hoe objecten op elkaar inwerken, waardoor een semantisch netwerk ontstaat dat de relaties tussen concepten in de echte wereld weerspiegelt

Ontwerp persoonlijke dashboards die gerelateerde informatie samenbrengen en verbindingen tussen objecten in uw kennisdatabase visualiseren

Pas van de interface met flexibele weergaven, waaronder lijsten, tabellen, galerijen en borden die dezelfde informatie weergeven, geoptimaliseerd voor verschillende contexten

Stel eenvoudige automatiseringen in om je werkstroom te beheren, zoals het automatisch taggen van aantekeningen of het ordenen van content terwijl je deze toevoegt

Limieten van Anytype

Kleinere community in vergelijking met gevestigde alternatieven

Voor geavanceerde queries moet je de specifieke syntaxis leren

Het ontbreken van inline LaTeX-ondersteuning maakt het minder geschikt voor gebruikers

Prijzen van Anytype

Free

Builder: $99/jaar

Co-Maker: $299/jaar

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Anytype

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Anytype?

Hier is de mening van een Reddit-gebruiker over dit alternatief voor Roam Research:

Wat de app zelf betreft: die is goed. Het is de 'offline-first'-variant van Notion, omdat het database-georiënteerd is. Het is voor iemand zonder technische achtergrond moeilijker om de concepten erachter te begrijpen, maar niet onmogelijk (ik bedoel hiermee dat ze vreemde namen gebruiken voor hun 'dingen', en dat alles daarbinnen een 'relatie' is). Wat ik er niet leuk aan vond (maar dat kan veranderd zijn, aangezien ik het 6 maanden geleden gebruikte) is dat de iPad/iPhone-app meer een minimale aanvulling is, en geen volwaardige app die in plaats daarvan gebruikt zou kunnen worden.

13. DokuWiki (Het meest geschikt voor teams die technische documentatie opstellen)

via DokuWiki

DokuWiki maakt gestructureerde documentatie zonder dat er een database-backend nodig is. Dit wiki-systeem op basis van platte tekst slaat pagina's op als afzonderlijke bestanden, waardoor back-ups en versiebeheer eenvoudig zijn.

Het onderscheidt zich door zijn zelfhostingopties, waarmee u volledige controle over uw infrastructuur krijgt. Het uitgebreide ecosysteem van plug-ins voorziet in gespecialiseerde behoeften, van het tekenen van diagrammen tot het beheren van bibliografieën, waardoor het aan vrijwel elke documentatiebehoefte kan worden aangepast.

De beste functies van DokuWiki

Organiseer aantekeningen via naamruimten die logische secties en subsecties creëren, terwijl je duidelijke URL's behoudt die je informatiearchitectuur weerspiegelen

Beheer de toegang met gedetailleerde toestemmingssystemen die bepalen wie verschillende secties kan lezen, uitvoeren of beheren op basis van gebruikersgroepen of individuele accounts

Breid de functionaliteit uit met honderden plug-ins die functies toevoegen, van syntaxisaccentuering tot tekengereedschappen, terwijl de stabiliteit van het kernsysteem behouden blijft

Houd wijzigingen bij met ingebouwde versiebeheer dat de volledige geschiedenis van elke pagina bewaart, met de mogelijkheid om versies te vergelijken of terug te keren naar eerdere statussen

Limieten van DokuWiki

Vereist technische kennis voor het instellen en onderhouden

Minder gepolijste gebruikersinterface dan bij consumentenopties

Aangezien het een open-source tool is, is professionele ondersteuning beperkt

Beperkte functies voor realtime samenwerking

Prijzen van DokuWiki

Free

Beoordelingen en recensies van DokuWiki

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DokuWiki?

Een tevreden G2-recensent zegt hierover het volgende:

Ik vind het prettig dat de installatie en het onderhoud zo eenvoudig zijn, zonder ingewikkelde database-instellingen. Het is perfect voor situaties waarin je geen enorme wiki voor meerdere gebruikers nodig hebt. Het is geweldig voor het bijhouden van aantekeningen voor één persoon, een kleine werkgroep of een gezin. Omdat de webservergebruiker naar de schijf moet kunnen schrijven, levert dit een risico op voor de veiligheid. Maar door de netwerktoegang goed te configureren en alles up-to-date te houden, worden de risico's beperkt.

14. Microsoft OneNote (het beste voor gratis vrije canvasnotities)

via Microsoft OneNote

OneNote doorbreekt de beperkingen van lineaire documenten door een oneindig canvas te bieden waarop informatie overal kan worden geplaatst waar u dat wilt. Tekst, afbeeldingen, tabellen en tekeningen staan naast elkaar op pagina's die fysieke notitieboeken nabootsen, maar hun mogelijkheden overtreffen.

Dit alternatief voor Roam Research is nauw geïntegreerd met het ecosysteem van Microsoft, waardoor het automatisch verbinding maakt met Outlook-taken en notitieblokken opslaat op OneDrive. Voor visuele denkers die de voorkeur geven aan ruimtelijke organisatie boven strikte hiërarchieën, biedt OneNote unieke vrijheid bij het plaatsen van elementen.

De beste functies van Microsoft OneNote

Neem audio- of video-antekeningen die worden synchroniseerd met je typen, waardoor tijdstempels worden aangemaakt waarmee je direct kunt springen naar wat er werd gezegd toen je specifieke aantekeningen schreef

Teken en maak aantekeningen vrijelijk met peninvoer op touch-apparaten met drukgevoeligheid en verschillende pentypes die fysieke schrijfinstrumenten nabootsen

Organiseer je onderzoek met geïntegreerde tools waarmee je referentiemateriaal kunt doorzoeken en bronnen rechtstreeks in je aantekeningen kunt citeren

Beperkingen van Microsoft OneNote

Beperkte koppeling tussen aantekeningen in vergelijking met Roam

Bij grotere notitieboeken kunnen problemen ontstaan bij het synchroniseren

Geen native ondersteuning voor Markdown binnen de AI-notitietool

Prijzen van Microsoft OneNote

Voor thuis

Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand (voor één tot zes personen)

Microsoft 365 Personal: $ 9,99/maand (voor één persoon)

Voor bedrijven

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $ 9,90/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (meer dan 1.830 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.870 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft OneNote?

Deze G2-recensie belicht een interessant aspect:

Ik denk dat de beste functie van Microsoft OneNote de flexibiliteit en het gebruiksgemak is bij het organiseren van aantekeningen op verschillende platforms. De flexibiliteit om veel notitieblokken, secties en pagina's aan te maken, zorgt voor een zeer gestructureerde maar zeer flexibele manier om informatie te ordenen. Bovendien zijn aantekeningen toegankelijk op elk apparaat dankzij de integratie met andere Microsoft-tools en de cloudgebaseerde synchronisatiefunctie – wat alles gewoon zoveel makkelijker maakt. Ik waardeer ook de uitgebreide ondersteuning voor rijke media, waardoor ik afbeeldingen, audiobestanden en zelfs bestanden als bijlagen aan mijn aantekeningen kan toevoegen.

🧠 Leuk weetje: Je hersenen verwerken ruimtelijke informatie sneller dan lineaire tekst. Daarom voelt het maken van grafische aantekeningen voor veel gebruikers zo intuïtief en 'blijvend' aan.

15. TiddlyWiki (Het beste voor volledige controle over aangepaste aanpassingen)

via TiddlyWiki

TiddlyWiki biedt een unieke benadering van persoonlijk kennisbeheer via één enkel HTML-bestand dat zowel uw content als de applicatie zelf bevat. Dit op zichzelf staande ontwerp zorgt voor ongekende draagbaarheid; sla het bestand gewoon lokaal of op een willekeurige webruimte op.

Het organiseert informatie als 'tiddlers', kleine stukjes content die via links en tags met elkaar verbonden zijn. De uitgebreide aangepaste aanpassingsmogelijkheden spreken gebruikers aan die graag hun tools personaliseren.

Ondanks het eenvoudige uiterlijk biedt TiddlyWiki programmeerachtige mogelijkheden zonder dat er een server of installatie nodig is.

De beste functies van TiddlyWiki

Stel informatie samen als atomaire 'tiddlers' die via links, transclusie, tags en filters met elkaar worden verbonden om een flexibel, niet-lineair kennissysteem te creëren

Filter content met krachtige query-syntaxis die logische operatoren, reguliere expressies en metadata combineert om informatie nauwkeurig op te halen

Implementeer overal, van lokale bestanden tot webservers, zonder installatievereisten, waardoor het geschikt is voor zowel persoonlijk gebruik als documentatie voor kleine teams

Limieten van TiddlyWiki

De standaardinterface ziet er verouderd uit in vergelijking met moderne apps

De mobiele ervaring is suboptimaal zonder specifieke aanpassingen

Voor het opslaan van meerdere bestanden zijn extra plug-ins nodig

Prijzen van TiddlyWiki

Free

Standaard: $ 8/maand

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TiddlyWiki

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TiddlyWiki?

Een Reddit-gebruiker deelt wat wel (en wat niet) werkt:

Ik gebruik Tiddlywiki al heel lang (serieus: sinds 2005). En ik blijf ernaar terugkeren, omdat het dingen doet die niets anders doet, en je in staat stelt om daadwerkelijk na te denken, informatie te verzamelen en deze om te zetten in kennis op een andere, meer vloeiende manier dan al het andere dat ik ooit heb gebruikt. Het is moeilijk te schalen, maar ik schrijf geen JavaScript-code.

Denk groter met ClickUp

Roam Research heeft de manier waarop mensen ideeën met elkaar verbinden veranderd, maar het heeft ook duidelijke limieten. Als je tegen die limieten aanloopt, is het een slimme zet om van tool te wisselen.

Dat gezegd hebbende, niet alle tools groeien mee met uw behoeften. Sommige zijn geweldig voor individuele denkers, andere voor gestructureerde teams, maar er zijn er maar weinig die alles op één plek samenbrengen.

ClickUp onderscheidt zich door flexibele documentatie, AI-gestuurd schrijven en projectuitvoering samen te voegen in één werkruimte. Je kunt vrij denken in Docs, inzichten automatisch vastleggen met de AI Notetaker en die inzichten omzetten in actie – allemaal zonder van tabblad of tool te wisselen.

