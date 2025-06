ClickUp Vs. Obsidian: Welke tool voor het maken van aantekeningen is het beste?

Het opschrijven van lessen en gedachten is altijd een effectieve manier geweest om informatie vast te leggen en efficiënt te communiceren. Of het nu gaat om intensieve, grootschalige zakelijke vergaderingen of een persoonlijk project, het maken van aantekeningen is sinds het begin voor bijna iedereen een gangbare praktijk.

Dat gezegd hebbende, leidt het opschrijven van dingen niet noodzakelijkerwijs tot duidelijkheid of productiviteit, vooral wanneer het een omslachtig proces is of wanneer de aantekeningen te rommelig zijn om te raadplegen en te delen.

Er zijn tientallen apps voor het maken van aantekeningen op de markt gebracht, zo veel zelfs dat de grootte van de markt voor dit soort software in 2023 werd geschat op 7,36 miljard dollar. Na veel opties te hebben bekeken, kwamen we tot de conclusie dat ClickUp en Obsidian de twee meest gebruikte apps voor het maken van aantekeningen zijn. Het is echter een hele uitdaging om tussen deze twee te kiezen.

In dit artikel worden de belangrijkste functies en verschillen tussen ClickUp en Obsidian uitgelegd, zodat u kunt beslissen welke tool voor het maken van aantekeningen het beste bij u past.

Wat is ClickUp?

ClickUp is een uitgebreide tool voor werkbeheer die het maken van aantekeningen vereenvoudigt en integreert met taken, werkstromen en projecten. Als tool voor het maken van aantekeningen is het ontworpen om de productiviteit, efficiëntie en teamsamenwerking te stimuleren.

ClickUp biedt functies zoals realtime synchronisatie, taakbeheertools en tags om het maken van aantekeningen te vereenvoudigen en de impact ervan te vergroten. Dit helpt u niet alleen om effectief aantekeningen te maken, maar ook om ze te beheren, te prioriteren en in actie om te zetten, waardoor alle vervelende aspecten van het maken van aantekeningen worden weggenomen.

Als platform voor projectmanagement biedt ClickUp een breed bereik aan zeer aanpasbare samenwerkingstools die verder gaan dan alleen het maken van aantekeningen en elk aspect van het werk en projectmanagement verbeteren.

Laten we het eens onder de loep nemen en dieper ingaan op de functies voor het maken van aantekeningen die ClickUp biedt.

Functies van ClickUp

Bedrijven, makers en professionals hebben allemaal hun eigen talrijke eisen voor een tool voor het maken van aantekeningen. ClickUp heeft een arsenaal aan functies om aan al deze eisen te voldoen. Hier zijn de drie belangrijkste functies die zich richten op het maken van aantekeningen:

Functie #1: Kennisbeheer

Als het gaat om het maken van notities en documenten en het beheren van alle cruciale informatie binnen een organisatie, biedt ClickUp u twee krachtige functies.

Maak direct aantekeningen, bewerk je content en zet je gedachten om in taken met ClickUp Notepad

ClickUp Notepad, het speciale en gratis online notitieblok van het platform, is de ideale tool voor het snel vastleggen, maken en ordenen van aantekeningen, checklists en taken. Het biedt een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface, waardoor het perfect is voor het vastleggen en beheren van uw gedachten, waar u ook bent.

Hier zijn enkele van de sleutelfuncties van ClickUp Notepad:

Eenvoudige bewerking: Bewerk met toegang tot vele functies, van lettertypeformaten en koppen tot het toevoegen van lijsten en links. Dit helpt bij het maken van gestructureerde notities die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn

Checklists: Maak checklists om uw taken bij te houden. Met Notepad kunt u eenvoudig nieuwe items toevoegen, items uit uw checklists verwijderen en ze als voltooid markeren wanneer u klaar bent. Deze functie is ideaal voor het beheren van persoonlijke taken of projecttaken

Omzetten in taken: Zet uw aantekeningen om in bij te houden taken. Dit is een geweldige manier om uw ideeën om te zetten in uitvoerbare stappen . Met ClickUp Notepad kunt u eenvoudig taken toewijzen aan uzelf of andere teamleden, deadlines instellen en de voortgang bijhouden. Deze naadloze integratie overbrugt de kloof tussen ideeën en uitvoering

Compatibiliteit met apparaten: Gebruik het ClickUp-notitieblok in de mobiele app en in de Chrome-extensie. Zo kunt u altijd en overal ideeën of informatie noteren wanneer de inspiratie toeslaat

Integreer eenvoudig aantekeningen, documenten en taken op één plek met ClickUp Docs om een ruimte voor samenwerking te creëren voor uw hele organisatie

Bovendien is ClickUp Docs de native tool voor het aanmaken van documenten en samenwerking van het platform, waarmee je documenten, wiki's en meer kunt maken en delen. Het biedt realtime bewerking, taakbeheer en het delen van documenten, waardoor het een geweldige tool is voor teams van elke grootte.

Dit is wat ClickUp Docs voor je aantekeningen kan betekenen:

Realtime samenwerking: Werk samen met uw team in realtime aan documenten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over versiebeheer of conflicten

Taakbeheer: Maak taken rechtstreeks vanuit uw documenten, wijs ze toe aan teamleden, stel deadlines in en houd de voortgang bij

Documenten delen: Deel documenten veilig met uw team, clients of iedereen die u toegang wilt geven

Efficiëntie: Schrijf en bewerk efficiënt met functies zoals slash-commando's, die vergelijkbaar zijn met snelkoppelingen op het toetsenbord, waarmee u snel elementen zoals tabellen, code-blokken of koppen kunt invoegen zonder door menu's te navigeren

Visualisatie: Voeg rijke media zoals afbeeldingen, video's en grafieken rechtstreeks in uw documenten in om complexe concepten te vereenvoudigen en de visuele aantrekkingskracht te vergroten. Met ClickUp Docs kunt u ook interactieve documenten maken, zodat gebruikers gegevens en informatie op een meer boeiende manier kunnen verkennen

Door al uw documenten, notities en ideeën op één plek te bewaren, kunt u eenvoudig een wiki of kennisopslagplaats voor uw organisatie creëren. Met al uw bronnen en belangrijke documenten op hetzelfde platform kunt u gemakkelijk zoeken, sorteren en filteren, zodat u binnen enkele seconden de bestanden en gegevens kunt vinden die u nodig hebt.

Documenten zijn zo goed dat ik Word nooit meer wil gebruiken voor het opstellen van processen of het maken van aantekeningen.

Functie #2: AI-aangedreven productiviteit

Automatiseer moeiteloos je takenlijst, vat projectinformatie samen in je notities en haal daaruit duidelijke actiepunten met ClickUp Brain

ClickUp Brain brengt de kracht van AI in uw dagelijkse werkstromen.

Hieronder leest u hoe ClickUp Brain helpt bij het verbeteren van de productiviteit, de afstemming binnen het team en het algemene taakbeheer:

Informatie verzamelen: Gebruik ClickUp Brain als AI Knowledge Manager om vragen over je aantekeningen, documenten of vergaderverslagen te beantwoorden en direct de informatie te vinden die je nodig hebt. Dit is vooral handig bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

Automatisering: Automatiseer repetitieve taken die verband houden met het maken van aantekeningen, zoals het extraheren van actiepunten uit documenten of het maken van takenlijsten op basis van bestaande projectupdates. Dit vermindert de tijd die aan operationele taken wordt besteed en stelt u in staat om u te concentreren op het maken van aantekeningen voor strategische functies

Rapportage: Genereer rapporten op basis van informatie uit notities en documenten en houd de voortgang van projectdoelen bij

Samenvatting: Vat lange vergadernotities, documenten of onderzoeksresultaten samen in beknopte samenvattingen met ClickUp Brain's AI Writer. Dit is van vitaal belang wanneer u snel de sleutelpunten moet begrijpen zonder alles in detail te lezen

Functie #3: Aanpassing en sjablonen

Hoewel er meerdere tools zijn waarmee u aantekeningen kunt maken en opslaan, blinkt ClickUp uit als het gaat om aanpassing en sjablonen. Creëer de perfecte omgeving voor het maken van aantekeningen die is afgestemd op uw specifieke werkstroom met functies zoals:

Multimedia-rijke aantekeningen: Voeg context en relevante informatie toe aan uw aantekeningen door de functie slepen en neerzetten te gebruiken om afbeeldingen, video's of GIF's rechtstreeks aan uw aantekening toe te voegen

Universele zoekfunctie op trefwoord : vind aantekeningen eenvoudig met : vind aantekeningen eenvoudig met de universele zoekfunctie van ClickUp , ongeacht waar ze zijn opgeslagen in je ClickUp-ecosysteem

Snel formatteren: Bespaar tijd met Bespaar tijd met ClickUp Slash Commando's . Gebruik deze snelle snelkoppelingen om je aantekeningen te formatteren met kopteksten, opsommingstekens, checklists en meer, waardoor je kostbare tijd bespaart

Gepersonaliseerde werkruimte : kies uw eigen lettertypes, kleurenschema's en andere visuele elementen om een omgeving voor het maken van aantekeningen te creëren die u inspireert

Van notities naar actie: zet uw notities om in gedetailleerde documenten, zodat u gemakkelijk context en opmerkingen kunt toevoegen en relevante belanghebbenden kunt taggen. Bovendien kunt u de inhoud van uw notities omzetten in uitvoerbare taken, zodat u actiepunten kunt toewijzen aan relevante teamleden

Categorisatie volgens uw behoeften: definieer extra gegevenspunten die specifiek zijn voor uw behoeften met : definieer extra gegevenspunten die specifiek zijn voor uw behoeften met ClickUp Custom Fields . Maak aangepaste velden die specifiek zijn voor uw werkstroom. U kunt bijvoorbeeld een aangepast veld maken voor "Prioriteit" (Hoog, Gemiddeld, Laag) of "Projectfase" (Planning, Ontwikkeling, Testen). U kunt ook sneller filteren en details vinden

Of het nu gaat om notulen van vergaderingen, routekaarten voor projecttaken of brainstormsessies, de functies van ClickUp bieden een uitgebreide oplossing voor al uw aantekeningen. ClickUp heeft ook verschillende kant-en-klare sjablonen voor aantekeningen waarmee u direct aan de slag kunt.

Download deze sjabloon Maak direct notities, delegeer taken en breng structuur in uw vergaderingen met de sjabloon voor ClickUp-vergadernotities

De sjabloon voor vergadernotities van ClickUp is ideaal om de discussies van uw team in goede banen te leiden. Met de sjabloon kunt u richtlijnen voor uw vergadering opstellen en inspelen op de verwachtingen van belanghebbenden. U kunt ook taken aanmaken op basis van de agenda, deze direct delegeren aan een teamlid en alle gebeurtenissen van uw vergadering naadloos ordenen in overzichtelijke mappen en subpagina's.

Met dit sjabloon van ClickUp kunt u werkstromen opzetten, lopende taken koppelen en het document aanpassen voor persoonlijke ondernemingen en grootschalige projecten.

Prijzen ClickUp

ClickUp biedt zijn gebruikers vier abonnementen:

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per werkruimte per lid per maand

Wat is Obsidian?

via Obsidian

Obsidian is een tool voor het maken van aantekeningen en kennisbeheer die werkt met Markdown-bestanden. Naast de functie voor het snel maken van aantekeningen, die wordt aangestuurd door Markdown-bestanden of platte tekst, helpt het ook om verbanden tussen uw aantekeningen te visualiseren. U kunt ideeën opschrijven, schrijven en uw gedachten verkennen in een gepersonaliseerde kennisbank.

Functies van Obsidian

Obsidian is een platform dat zich voornamelijk richt op het maken van aantekeningen en het creëren van ruimte om de efficiëntie te verhogen. Met de juiste methoden voor het maken van aantekeningen is deze tool zeer geschikt om het maken van aantekeningen te vereenvoudigen en uw gedachtenruimte op te ruimen voor betere inzichten.

Dit zijn de sleutelfuncties van Obsidian:

Functie #1: Aantekeningen maken

via Obsidian

Obsidian onderscheidt zich door zijn unieke benadering van het maken van aantekeningen, waarbij de controle van de gebruiker voorop staat en een kennisbank die volledig uw eigendom is. Enkele van de belangrijkste functies zijn:

Mogelijkheid om Markdown te gebruiken voor het opmaken van platte tekst, zodat u aantekeningen kunt maken met koppen, opsommingstekens, codefragmenten en zelfs multimedia-elementen kunt insluiten. Deze lichtgewicht maar veelzijdige aanpak zorgt ervoor dat uw aantekeningen toekomstbestendig en toegankelijk zijn op verschillende platforms

Bescherm uw aantekeningen met niet-propriëtaire bestanden , zodat u nooit vastzit en uw gegevens kunt bewaren voor langdurig gebruik

Personaliseer uw notitie-ervaring met verschillende thema's en aanpassingsopties . Kies een thema dat past bij uw visuele stijl en voorkeuren, en creëer een werkruimte die focus en creativiteit stimuleert

Maak verbindingen tussen je aantekeningen met Obsidian Links , waarmee je ideeën, mensen, plaatsen, boeken en meer kunt koppelen, zodat je je eigen persoonlijke Wiki kunt creëren

Organiseer uw notities met mappen en submappen, terwijl lokale opslagruimte ervoor zorgt dat uw kennis ook offline toegankelijk blijft

Functie #2: Visualisatie

via Obsidian Canvas

Een van de kernaspecten van Obsidian is het Obsidian Canvas, waarmee je al je aantekeningen, onderzoek, diagrammen en ideeën op één plek kunt verzamelen. Zo kun je visuele verbindingen leggen en een end-to-end projectroadmap of onderwerp uitwerken. Elke aantekening kan worden ingesloten in de Canvas-weergaven, zodat je hele team aantekeningen kan uitbreiden om extra informatie te verkrijgen en tegelijkertijd gemakkelijk een overzicht van het hele project krijgt.

Het platform heeft ook een grafische weergave om deze relaties te visualiseren, waardoor de structuur van uw kennisbasis zichtbaar wordt en verborgen verbindingen aan het licht komen. Dit maakt Obsidian ideaal voor het bouwen van een persoonlijke wiki of een onderling verbonden opslagplaats voor notities.

Functie #3: Aanpassing en sjablonen

Net als de aanpassingsfuncties van ClickUp kunt u met Obsidian vooraf gedefinieerde fragmenten tekst invoegen in uw actieve notities met behulp van Obsidian-sjablonen. Zo kunt u Obsidian inzetten voor uw specifieke behoeften en kant-en-klare, aanpasbare sjablonen maken die het hele proces van notities maken en gegevens verzamelen versnellen.

Bovendien kunt u met Obsidian-thema's en community-plugins eenvoudig het uiterlijk van uw documenten en notities aanpassen, zodat ze er precies zo uitzien als u wilt. Dankzij de grote community kunt u zelfs gratis en betaalde aanpasbare thema's vinden waarmee u een stijl voor uw documenten kunt creëren die uniek is voor uw organisatie.

Prijzen Obsidian

Obsidian biedt twee abonnementen en een aantal functies als add-on:

Persoonlijk gebruik: Gratis

Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker

Add-ons: Catalyst is een eenmalige betaling van $ 25, Sync kost $ 5 per maand per gebruiker en Publish kost $ 10 per maand per gebruiker

ClickUp versus Obsidian: vergelijking van functies

Elke tool voor het maken van aantekeningen heeft veel voordelen, en het vinden van de juiste tool hangt af van uw specifieke behoeften en processen. Voordat we tot de uiteindelijke vergelijking komen, volgt hier een korte samenvatting van elke tool:

De beste functies van ClickUp

Maak en bewerk uitgebreide documenten met je team in ClickUp Docs en Notepad

Ideeën vastleggen en aantekeningen opslaan terwijl u onderweg bent, is heel eenvoudig

Gebruik AI-aangedreven ClickUp Brain om aantekeningen samen te vatten, actiepunten te extraheren en taken te automatiseren

Koppel notities aan uitvoerbare taken en organiseer taken naadloos in mappen om ze gemakkelijk bij te houden

Werk in realtime samen aan notities en documenten

Werkstromen bijwerken, projectstatussen wijzigen en taken toewijzen met ClickUp API-widgets

Pas statistieken in uw notities aan met aangepaste velden

Krijg overal toegang tot je aantekeningen, taken en projecten met de compatibiliteit van ClickUp met meerdere apparaten

Begin direct met het maken van aantekeningen met kant-en-klare sjablonen voor notities, documenten en projecten. Maak ook naadloos sjablonen die passen bij uw diverse situaties en behoeften

Deel uw aantekeningen veilig met belanghebbenden dankzij functies voor privacy en toegang

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,7/5 (9500+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4100+ beoordelingen)

De beste functies van Obsidian

Visualiseer verbindingen tussen uw aantekeningen en ideeën met backlinks en een grafische weergave

Gebruik md-bestanden voor eenvoudige opmaak en flexibiliteit

Sla uw aantekeningen lokaal op uw apparaat op voor controle en eigendom van gegevens

Breid de functionaliteit van Obsidian uit met een uitgebreide bibliotheek van door de community gemaakte plug-ins

Personaliseer het uiterlijk van uw werkruimte met verschillende thema's en stijlen

Word lid van de actieve community van Obsidian-gebruikers die tips, werkstromen en aangepaste plug-ins delen

Gebruik het op meerdere desktop-systemen zoals Windows, macOS en Linux

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Hier volgt een diepgaande vergelijking van de functies van ClickUp en Obsidian:

ClickUp vs. Obsidian: kennisbeheer

De organisatiestructuur van een tool bepaalt de basisbruikbaarheid en productiviteit ervan. Hier volgt een overzicht van de functies voor organisatie en kennisbeheer van elke tool.

Sleutel ClickUp functies voor kennisbeheer

Organiseer aantekeningen in mappen, zoals archiefkasten

Voeg labels toe aan notities om ze gemakkelijk te filteren

Maak sjablonen voor consistente notitieformats, zoals checklists

Koppel notities aan taken, projecten of doelen voor een beter overzicht

Uitgebreide zoekfunctie om aantekeningen snel terug te vinden

Deel eenvoudig aantekeningen en documenten met bewerkingsfuncties

Maak deelbare links voor intern gebruik of gasten met beperkte toegangsmogelijkheden

Kennisbeheer in ClickUp

In ClickUp worden al uw documenten, taken, aantekeningen en projecten opgeslagen in een werkruimte of gecentraliseerde opslagplaats die bekend staat als een Hub. Hiermee kunt u gestructureerde documenten met uitgebreide opmaak, tabellen en multimedia-elementen maken voor vergadernotulen, onderzoeksdocumenten of projectplannen. Bevorder naadloze teamsamenwerking met realtime gezamenlijke bewerking, functies voor opmerkingen en een duidelijke revisiegeschiedenis.

Vind alles in je ClickUp-ecosysteem binnen enkele seconden met de functie Universal Search

Bovendien kunt u uw ClickUp-kennisbank aanpassen aan uw unieke behoeften met aanpasbare mappen, geneste structuren en tags. Bovendien kunt u met ClickUp Universal Search moeiteloos de informatie vinden die u nodig hebt, waardoor u geen tijd meer hoeft te verspillen met het doorzoeken van bergen aantekeningen.

Creëer elke gewenste oplossing, statistieken, metadata en werkstroom met ClickUp aangepaste velden

Bovendien kunt u met * ClickUp Custom Fields metadata toevoegen aan aantekeningen, waardoor geavanceerd filteren en sorteren op basis van uw specifieke behoeften mogelijk wordt. Sjablonen zorgen voor consistentie in de opmaak van aantekeningen, terwijl relaties aantekeningen koppelen aan bredere werkstromen voor een holistisch overzicht van uw kennisbasis. De krachtige zoekfunctie maakt het eenvoudig om specifieke aantekeningen te vinden, zelfs binnen een grote verzameling.

Alle organisatorische functies van ClickUp zorgen voor een enorme verbetering van de productiviteit.

Toen financiële dienstverlener Atrato ClickUp-tools zoals Docs ging gebruiken, werd hun organisatie vereenvoudigd en steeg de productiviteit met 30%.

Sleutel functies van Obsidian voor kennisbeheer

Navigeer eenvoudig tussen gerelateerde ideeën met de backlinking van Obsidian

Gebruik de grafische weergave van Obsidian om een visueel overzicht te krijgen van hoe al uw aantekeningen met elkaar verbonden zijn

Voeg tags en labels toe aan uw aantekeningen om ze te categoriseren, zodat u ze gemakkelijker kunt terugvinden

Groepeer uw aantekeningen in mappen voor een duidelijke en georganiseerde structuur

Toegang tot notities die u op een bepaalde dag hebt gemaakt via de sortering op datum

Kennisbeheer in Obsidian

Obsidian hanteert een netwerkbenadering van organisatie en creëert een digitale omgeving die de manier waarop verbindingen worden gemaakt nabootst. Backlinks en de grafische weergave creëren een web van onderling verbonden kennis, waardoor u moeiteloos tussen gerelateerde aantekeningen kunt springen en uw ideeën op een niet-lineaire manier kunt verkennen.

Naarmate u meer aantekeningen maakt en deze aan elkaar koppelt in Obsidian, wordt de kennisbank uitgebreider en komen diepere relaties aan het licht. Dit helpt nieuwe ideeën en inzichten naar boven te halen die misschien niet meteen voor de hand liggen.

Wie wint?

ClickUp blinkt uit in gestructureerde organisatie, met mappen, lijsten en aangepaste velden die een duidelijk, lineair systeem creëren dat ideaal is voor projectgerichte gebruikers die de voorkeur geven aan orde en vooraf gedefinieerde structuren. Sjablonen maken organisatie nog eenvoudiger, zodat u uw aantekeningen snel kunt aanpassen aan uw werkstroom. Bovendien kunt u met ClickUp Docs al uw gegevens en kennis eenvoudig op hetzelfde platform opslaan, met toegangscontrole om ervoor te zorgen dat alleen personen met de juiste toestemming toegang hebben.

Obsidian daarentegen gedijt op verbindingen. Backlinks koppelen gerelateerde aantekeningen aan elkaar en de grafische weergave visualiseert dit web van kennis, wat nieuwe ideeën en inzichten oplevert. Deze vrije vorm is geschikt voor mensen die graag op een organische manier ontdekken en verkennen.

Hoewel beide krachtige organisatiehulpmiddelen zijn, wint ClickUp in de categorie gestructureerde organisatie. De robuuste functies zijn specifiek afgestemd op mensen die een duidelijk, lineair pad voor hun notities zoeken, waardoor het een effectievere oplossing is voor projectgerichte individuen en teams.

ClickUp vs. Obsidian: samenwerking

Ons dagelijks werk wordt sterk beïnvloed door de activiteiten van onze talrijke stakeholders en teamgenoten. Zonder samenwerking worden processen omslachtig, dus laten we de samenwerkingsfuncties van elke tool vergelijken voor naadloos teamwerk en het delen van kennis.

Sleutel ClickUp functies voor samenwerking

Werk samen met meerdere gebruikers om documenten tegelijkertijd te bewerken, zodat iedereen de laatste updates ziet

Voeg opmerkingen toe om specifieke delen van aantekeningen te markeren en gedetailleerde feedback achter te laten

Taak toewijzen aan team leden direct vanuit uw notities of documenten

Verdeel projecten in uitvoerbare taken, wijs ze toe aan specifieke teamleden, stel deadlines in en houd checklists bij met behulp van je notities

Integreer je aantekeningen met meer dan 1000 apps en platforms, waaronder Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive en meer, zodat je aantekeningen over al je apparaten kunnen worden gesynchroniseerd

Definieer specifieke toestemmingen voor gastgebruikers, beheer hun toegang tot het bewerken, weergeven of becommentariëren van documenten en zorg ervoor dat uw vertrouwelijke informatie beschermd blijft.

Verlies nooit het overzicht over wijzigingen, want ClickUp houdt een duidelijke revisiegeschiedenis bij voor al uw samenwerkingsdocumenten. Zo kunt u zien wie bewerkingen heeft uitgevoerd en wanneer, en indien nodig zelfs terugkeren naar een vorige versie

Samenwerken in ClickUp

Maak en bewerk je aantekeningen, wijs taken toe en maak visualisaties live samen met je teamgenoten met ClickUp Docs

ClickUp bevordert een samenwerkingsomgeving waarin teams naadloos kunnen samenwerken. Dankzij realtime bewerking kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, terwijl opmerkingen en discussiethreads een platform bieden voor feedback en brainstorming.

De mogelijkheid om taken rechtstreeks vanuit notities toe te wijzen, zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in uitvoerbare items, en integraties met communicatiemiddelen stroomlijnen de uitwisseling van informatie. Versiegeschiedenis en notificaties zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat de voortgang van samenwerkingsprojecten duidelijk is.

Naast de ingebouwde functies voor samenwerking bieden ClickUp Docs en Notepad ook kant-en-klare sjablonen voor het maken van aantekeningen.

Download deze sjabloon Beheer al uw stakeholders en houd updates in de agenda en actiepunten naadloos bij met de sjabloon voor terugkerende vergadernotities van ClickUp

De sjabloon voor terugkerende vergadernotities van ClickUp is een ideale keuze voor samenwerking. Deze sjabloon is ontworpen om u te helpen terugkerende vergaderingen bij te houden en snel aantekeningen te maken. Deze efficiënte sjabloon helpt u discussiepunten, taken en actiepunten op één plek te organiseren en maakt het eenvoudig om ze te bekijken voor beslissingen en ideeën.

De samenwerkingselementen van ClickUp helpen teams productief samen te werken.

Sleutel functies van Obsidian voor samenwerking

Aantekeningen publiceren als websites om eenvoudig te delen

Gebruik synchronisatiediensten van derden voor samenwerking

Live Preview-modus voor gelijktijdige weergave

Versiebeheer via Git-integratie

Deel notities als PDF- of Markdown-bestanden

Samenwerken in Obsidian

Obsidian, dat in de eerste plaats is ontworpen voor persoonlijk kennisbeheer, biedt beperkte ingebouwde functies voor samenwerking. Hoewel het niet standaard wordt ondersteund, kunt u met Obsidian wel aantekeningen publiceren als websites of delen als pdf's; realtime samenwerking is mogelijk, maar wordt niet standaard ondersteund.

Echter, synchronisatiediensten van derden en Git-integratie proberen samenwerkingsaspecten aan projecten toe te voegen. De Live Preview-modus van Obsidian maakt gelijktijdige weergave mogelijk, maar de bewerking blijft individueel.

Wie wint?

De speciaal ontwikkelde functies voor samenwerking van ClickUp maken het de duidelijke winnaar voor het maken van aantekeningen in teamverband.

Met realtime bewerking, taaktoewijzing en naadloze integratie met communicatietools stroomlijnt ClickUp samenwerkingswerkstromen en verhoogt het de productiviteit. Hoewel Obsidian oplossingen biedt voor samenwerking, is het door de beperkte ingebouwde functies beter geschikt voor individueel kennisbeheer.

De focus van Obsidian op individueel kennisbeheer maakt het een krachtig hulpmiddel voor het maken van persoonlijke aantekeningen en het organiseren van informatie. De mogelijkheden voor samenwerking zijn echter minder robuust dan die van ClickUp. Als u naadloze realtime samenwerking, het toewijzen van taken en integratie met communicatiemiddelen belangrijk vindt, is ClickUp de betere keuze.

ClickUp vs. Obsidian: AI en automatisering

AI heeft ons in staat gesteld om taken minder complex te maken en onze methoden te stroomlijnen, waardoor de productiviteit is verbeterd, tijd is bespaard en zelfs het maken van aantekeningen is vereenvoudigd. Hier volgt een overzicht van de automatiseringsfuncties van elke tool.

Sleutel functies van ClickUp voor AI en automatisering

Samenvatten, antwoorden op vragen krijgen en een concept opstellen met ClickUp Brain

Gebruik automatisering om acties te triggeren op basis van gebeurtenissen, zoals het aanmaken van een taak wanneer een notitie wordt getagd

Maak gebruik van vooraf gemaakte sjablonen voor terugkerende notitieformats en werkstromen

Profiteer van integratie met meer dan 1000 tools, van Zapier tot Google Drive, om ClickUp te verbinden met andere apps en taken te automatiseren

AI en automatisering in ClickUp

Vat vergadernotities samen, zoek naar specifieke informatie en automatiseer handmatige taken met ClickUp Brain

De nadruk die ClickUp legt op AI en automatisering blijkt duidelijk uit de ingebouwde AI-tools en -mogelijkheden, de uitgebreide integratieopties en de aanpasbare automatisering.

ClickUp Brain is een krachtige AI-functie en is perfect als AI Writer for Work. Deze applicatie helpt bij het stroomlijnen van het verwerken van aantekeningen door sleutelpunten samen te vatten, actiepunten te extraheren en zelfs vragen te beantwoorden op basis van aantekeningen.

Met aanpasbare ClickUp-automatisering kunt u triggers en acties definiëren en werkstromen aanpassen aan uw specifieke behoeften. Integratie met de ingebouwde ClickUp API en meer dan 1000 integraties opent een wereld van mogelijkheden, waarbij ClickUp wordt verbonden met verschillende apps om taken en informatie-uitwisseling te automatiseren.

Sleutel functies van Obsidian voor AI en automatisering

Maak en voeg herbruikbare sjablonen voor aantekeningen in met de Templater-plug-in

Gebruik door de community ontwikkelde plug-ins voor verschillende automatiseringstaken

Bespaar tijd met sneltoetsen en aangepaste commando's voor snellere acties

Integreer met externe tools via plug-ins

AI en automatisering in Obsidian

Obsidian is niet zo goed geïntegreerd met AI of automatisering als ClickUp. Het biedt echter wel een zekere mate van automatisering door middel van plug-ins en aanpassingen. Met de Templater-plug-in kunt u herbruikbare sjablonen voor notities maken, waardoor u tijd bespaart en consistentie garandeert.

De community van ontwikkelaars van Obsidian heeft verschillende plug-ins voor het open-sourceplatform gemaakt om de automatiseringsmogelijkheden uit te breiden. Bovendien zijn sneltoetsen en aangepaste commando's eenvoudig te configureren om repetitieve taken te stroomlijnen. Hoewel niet zo uitgebreid als de native automatiseringsfuncties van ClickUp, maken de flexibiliteit en het ecosysteem van plug-ins van Obsidian een aanzienlijke mate van automatisering op maat mogelijk.

Wie wint?

ClickUp's uitgebreide reeks automatiseringsfuncties, waaronder AI-aangedreven assistentie en uitgebreide integratieopties, maakt het de duidelijke winnaar voor wie op zoek is naar een sterk geautomatiseerde notitie-ervaring.

De uitgebreide functies en toepassingen van ClickUp Brain stroomlijnen de verwerking van aantekeningen aanzienlijk en verhogen de productiviteit. Aanpasbare automatisering en integraties breiden de mogelijkheden van ClickUp nog verder uit, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor wie handmatig werk wil minimaliseren en zich wil concentreren op taken op hoog niveau.

Hoewel Obsidian een aanzienlijke mate van automatisering biedt via plug-ins voor gebruikers die hun werkstromen willen aanpassen, is het niet te vergelijken met ClickUp Brain. Obsidian vereist meer handmatige inspanningen en technische kennis om een vergelijkbaar niveau van automatisering te bereiken.

ClickUp vs. Obsidian: personalisatie en aanpassing

Aantekeningen zijn persoonlijk. Ze weerspiegelen uw unieke denkproces en werkstroom. Laten we eens kijken hoe ClickUp en Obsidian aanpassingsopties bieden om aan individuele voorkeuren tegemoet te komen.

De personalisatiefuncties van ClickUp

ClickUp biedt een uitgebreide array van functies om je notities aan te passen:

Aanpasbare layouts : ontwerp uw werkruimte met aangepaste velden, weergaven (lijst, bord, Kanban, kalender) en drag-and-drop-functionaliteit

Flexibele sjablonen : maak gebruik van bestaande sjablonen of maak vooraf opgemaakte notitiesjablonen voor terugkerende taken of projecttypes, zodat je consistentie garandeert en tijd bespaart

Aangepaste statussen : Ga verder dan de algemene statussen 'Te doen' en 'Klaar' met aangepaste statussen die de specifieke fasen van uw werkstroom weergeven

Aangepaste velden s: Sorteer velden op belangrijkheid met de sorteeropties van ClickUp, zoals 'Open', 'In uitvoering' of 'Goedgekeurd'

Gepersonaliseerde dashboards: stel dashboards en weergaven samen om uw voortgang te visualiseren en belangrijke statistieken in één oogopslag bij te houden

De personalisatiefuncties van Obsidian

Obsidian kiest voor een andere aanpak en biedt eindeloze aanpassingsmogelijkheden via plug-ins en communitybronnen:

Plugin-ecosysteem : Een uitgebreide bibliotheek met plugins breidt de functionaliteit van Obsidian uit. Populaire plugins zijn onder meer aanpassingshulpmiddelen zoals 'Daily Notes' en 'Templates', waarmee vooraf opgemaakte notestructuren en het aanmaken van terugkerende notities mogelijk zijn

Markdown onder de knie : maak gebruik van Markdown-syntax voor uitgebreide opmaak en aanpassingen. Maak aangepaste kopteksten en checklists, voeg multimedia-elementen in en bouw zelfs interne koppelingsstructuren binnen je notities

Community-gedreven thema's : Verander het uiterlijk van Obsidian met een breed bereik aan online beschikbare thema's, afgestemd op verschillende visuele voorkeuren

Obsidian-sjablonen: Met de ingebouwde functionaliteit kunt u binnen Obsidian zelf aangepaste sjablonen aanmaken, waarmee u veelgebruikte notitestructuren kunt repliceren

Wie wint?

Tie. Als je graag met een leeg canvas werkt, is Obsidian wellicht iets voor jou. Als je echter op zoek bent naar iets gebruiksvriendelijks waarmee je snel aan de slag kunt en niet veel tijd hoeft te besteden aan personaliseren, dan is ClickUp de juiste keuze. Het helpt je sneller op weg en begeleidt je bij elke stap.

ClickUp is bedoeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan een begeleide, gebruiksvriendelijke ervaring met ingebouwde functies voor aanpassing. Dankzij de selectie van vooraf gebouwde opties en de drag-and-drop-functionaliteit is ClickUp in een handomdraai te personaliseren, en de kant-en-klare sjablonen die ClickUp biedt, zijn ideaal voor de meeste zakelijke toepassingen.

Obsidian daarentegen biedt gebruikers die graag diepgaand aanpassingen en sleutelen, meer mogelijkheden. De uitgebreide bibliotheek met plug-ins, Markdown-mogelijkheden en ingebouwde sjabloonfunctionaliteit bieden een ongeëvenaard niveau van controle, maar vereisen enige technische kennis.

ClickUp vs. Obsidian: prijzen

Het budget speelt een grote rol bij de selectie van tools voor het maken van notities, of het nu voor persoonlijk gebruik of voor zakelijke toepassingen is. Laten we de prijsmodellen van elke tool vergelijken om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Sleutel ClickUp-abonnementen

Free Forever-abonnement: Krijg essentiële functies voor persoonlijk gebruik

Unlimited-abonnement: Prijs: $ 7/maand per gebruiker met onbeperkte opslagruimte en geavanceerde functies

Business-abonnement: Prijs: $ 12/maand per gebruiker met extra functies voor teams en bedrijven

Enterprise-abonnement: Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste prijzen en oplossingen voor grote organisaties

ClickUp AI: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Sleutel tot de abonnementen van Obsidian

Persoonlijk gebruik: Gratis toegang voor persoonlijk gebruik

Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker

Add-ons: Catalyst: $ 25 (eenmalige betaling) Synchroniseren kost $ 5 per maand per gebruiker Publiceren kost $ 10 per maand per site

Wie wint?

De gelaagde prijsstructuur van ClickUp biedt meer transparantie en stelt gebruikers in staat om een abonnement te kiezen dat het beste bij hun budget en behoeften past, waardoor het duidelijk de voordeligste keuze is.

Hoewel de kernfuncties van Obsidian gratis zijn voor persoonlijk gebruik, lopen de kosten voor bedrijven en teams snel op, vooral wanneer je rekening houdt met add-on-services zoals Sync en Publish. De extra kosten van Obsidian voor commercieel gebruik en add-on-services kunnen sommige gebruikers afschrikken.

Het flexibele prijsmodel van ClickUp, met een gratis abonnement en verschillende betaalde abonnementen voor verschillende behoeften, maakt het een toegankelijkere en kosteneffectievere oplossing voor een breder bereik van gebruikers.

ClickUp Vs. Obsidian op Reddit

Om de weergave van gebruikers te begrijpen, zijn we naar Reddit gegaan.

Een snelle zoekopdracht naar ClickUp vs. Obsidian op Reddit onthulde dat ClickUp een veel rijkere keuze was voor het maken van aantekeningen:

Ik heb een ruimte waar mijn aantekeningen en documenten staan. Een taak is de titel van mijn aantekening en in het beschrijvingsveld van de taak heb ik alle layout- en opmaakopties tot mijn beschikking om mijn aantekening te maken, inclusief afbeeldingen, insluitingen en dergelijke. Organisatie gebeurt met mappen, lijsten en aangepaste velden.

Ik heb een ruimte waar mijn notities en documenten staan. Een taak is de titel van mijn notitie en in het beschrijvingsveld van de taak heb ik alle lay-out- en opmaakopties tot mijn beschikking om mijn notitie te maken, inclusief afbeeldingen, insluitingen en dergelijke. Organiseren doe ik met mappen, lijsten en aangepaste velden.

Clickup heeft zijn documenten geüpgraded – het verslaat nu alle andere apps voor het maken van aantekeningen en stelt je in staat om taken rechtstreeks in je aantekeningen te maken. Ik raad ten zeerste aan om hun documenten te gebruiken voor het maken van aantekeningen.

Clickup heeft zijn documenten geüpgraded en verslaat nu alle andere apps voor het maken van aantekeningen. Je kunt nu rechtstreeks in je aantekeningen taken aanmaken. Ik raad ten zeerste aan om hun documenten te gebruiken voor het maken van aantekeningen.

Sommige Reddit-gebruikers vermelden dat Obsidian een betere keuze is voor wie op zoek is naar offline eenvoud:

Obsidian is voor mij gewoon plug and play. Ik koppel aantekeningen aan MOC's en raak ze nooit kwijt, en als dat toch gebeurt, heb ik een grafische weergave die me helpt ze terug te vinden.

Obsidian is voor mij gewoon plug and play. Ik koppel aantekeningen aan MOC's en raak ze nooit kwijt, en als dat toch gebeurt, heb ik een grafische weergave die me helpt ze terug te vinden.

Naast ClickUp hebben we Obsidian ook vergeleken met een paar andere tools voor het maken van aantekeningen. Dit is wat we hebben gevonden:

Obsidian vs. Notion : Als we beide tools met elkaar vergelijken, hebben ze elk hun voor- en nadelen. Obsidian is een betere keuze voor offline notities en kennisbeheer, terwijl Notion meer geschikt is voor online samenwerking en integratie van werkstromen

Obsidian vs. Evernote : Kiezen tussen deze twee is een hele opgave. Evernote is een betere keuze voor het vastleggen en organiseren van notities onderweg, met zijn sterke mobiele app en webclipper. Obsidian blinkt uit in het creëren van een genetwerkte kennisbank, waarbij ideeën worden gekoppeld via backlinks en een grafische weergave. Dat gezegd hebbende, heeft het gratis abonnement van Evernote zeer beperkte functies, terwijl de leercurve en het niet-cloudgebaseerde platform van Obsidian voor beginners misschien wat steil en vervelend zijn

Hoewel er tal van alternatieven voor Obsidian zijn, is er geen enkele zo uitgebreid, gebruiksvriendelijk en efficiënt als ClickUp.

Welke tool voor het maken van aantekeningen is het beste?

Na onze grondige evaluatie van beide tools voor het maken van aantekeningen is de winnaar van deze vergelijking duidelijk. Tussen ClickUp en Obsidian is ClickUp zonder meer de betere keuze.

Hoewel de eenvoudige en snelle functies voor het maken van aantekeningen van Obsidian aan populariteit hebben gewonnen, kon het niet voldoen aan de veranderende behoeften van klanten. Hoewel de Markdown-taal, het tekstbestandformaat voor aantekeningen en de open-source interface het maken van aantekeningen snel en naadloos maken, schiet het tekort op het gebied van samenwerkingselementen, compatibiliteit, organisatie en AI-gestuurde automatisering.

ClickUp daarentegen is de perfecte app als tweede brein en blinkt uit in elk aspect van het maken van aantekeningen. Het breidt zich uit om je aantekeningen te stroomlijnen met een breed bereik aan functies. Bovendien kun je het integreren met meer dan 1000 andere apps en tools. Daarnaast kun je snel actie ondernemen op je aantekeningen door ze om te zetten in taken in ClickUp, zodat het momentum niet verloren gaat.

Of het nu gaat om het maken van aantekeningen, taakbeheer of projectuitvoering, ClickUp is alles wat je nodig hebt.

