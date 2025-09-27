Hoe u ChatGPT wel [en niet] moet gebruiken voor sociale media

Social media manager zijn is hard werk.

Je moet niet alleen een volledige socialemedia-kalender voor posts plannen en uitvoeren die aansluit bij je marketingstrategie (die vrijwel nooit statisch is), maar je moet ook voortdurend alert zijn en onderwerpen en trends in de gaten houden die je aanwezigheid op social media kunnen versterken.

Voeg daar de voortdurende afstemming met je content-, ontwerp- en zelfs productteams aan toe, en je hebt werkdagen waarbij je zelfs moeite hebt om tijd te vinden voor de lunch.

Gelukkig kun je ChatGPT voor sociale media gebruiken om een deel van je planning- en uitvoeringswerkstroomen te vereenvoudigen. 🤖

Hoe u ChatGPT kunt gebruiken voor sociale media

Er zijn zes manieren waarop je ChatGPT kunt gebruiken voor socialemediamarketing: ideeën bedenken, socialemediakalenders opstellen, briefings opstellen, socialemediaposts maken, content hergebruiken en afbeeldingen genereren.

1. Ideevorming

Je hebt net je laatste hersencellen gebruikt om je social media-kalender te plannen, en je CMO vraagt je om in te spelen op een actuele trend. Je loopt vast bij het bedenken van ideeën en komt met voorstellen die sneller worden afgewezen dan je 'viraal' kunt zeggen.

Dit is waar ChatGPT een geweldige klankbord kan zijn en je kan helpen bij het genereren van ideeën (vooral wanneer ondersteund door inzichten uit social listening-tools ).

Met de juiste context en een begin van een idee kan ChatGPT je binnen enkele seconden in de juiste richting sturen en zelfs bijschriften voor sociale media en ideeën voor posts bedenken.

Voorbeeld: Stel dat je een LinkedIn- of Facebook-bericht wilt maken op basis van een trending meme-sjabloon.

U kunt ChatGPT het sjabloon geven, details over uw product of dienst toevoegen en de tool vragen om contentopties aan te reiken die aansluiten bij de belangrijkste voordelen of specifieke uitdagingen van uw doelgroep met betrekking tot uw aanbod.

Vraag het om een pakkende hashtag te genereren, zet de output in een Google-document, voer de bewerking uit van de content naar wens, en je bent klaar!

Genereer binnen enkele seconden nieuwe ideeën voor posts en campagnes op sociale media met ChatGPT

💡Pro-tip: Gebruik documenten en afbeeldingen om ChatGPT te helpen bij het bedenken van contentideeën. Stel bijvoorbeeld dat je ideeën voor social media-content wilt halen uit een whitepaper die je bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Laat de PDF door ChatGPT analyseren en vraag het om relevante vertakkingen te bedenken. Voilà! Onbeperkte ideeën.

2. Kalendare

Als je de juiste context en details opgeeft, kan ChatGPT snel een uitgebreide socialemediakalender voor je opstellen.

Maak uitgebreide socialemediakalenders met ChatGPT

Voorbeeld: Stel dat uw SaaS-bedrijf net een nieuwe productfunctie heeft gelanceerd. Om dit bekend te maken, is u gevraagd een contentkalender en een promotiestrategie voor meerdere platforms op sociale media op te stellen. Hier leest u hoe u ChatGPT kunt gebruiken om een campagnekalender op te stellen.

Bepaal eerst de algemene richting en het thema van de campagne. Is er een onderliggend idee waarop je alle campagneposts wilt baseren? Geef ChatGPT vervolgens de juiste instructies. Dit omvat details over: De nieuwe functie die wordt gelanceerd, de doelstellingen voor sociale media en uw doelgroep Het campagnethema en de sociale mediakanalen die u wilt verkennen Het nummer van posts per platform en de formaten die moeten worden verkennd De totale duur van de campagne en de frequentie van de posts De nieuwe functie die wordt gelanceerd, doelstellingen voor sociale media en uw targetgroep Het campagnethema en de socialemediakanalen die je wilt verkennen Het nummer van posts per platform en de te verkennen formaten De totale duur van de campagne en de frequentie van de posts Vraag ChatGPT vervolgens om je instructies te volgen en een kalender met mogelijke onderwerpen op te stellen. Je kunt vragen om de output in het tabelformat of met opsommingstekens. Vraag de tool ten slotte om je kalender aan te passen volgens je specificaties, en je bent helemaal klaar!

💡Pro-tip: Voordat je ChatGPT gebruikt voor het aanmaken van een socialemediakalender, moet je ervoor zorgen dat je de verschillende kolommen hebt ingesteld die in je contenttracker moeten worden ingevuld. Controleer vervolgens of de uiteindelijke kalender die door ChatGPT wordt gegenereerd, overeenkomt met je gedefinieerde kolommen. Dit bespaart je veel tijd bij het opmaken en voorkomt frustratie.

3. Briefs

ChatGPT kan heel handig zijn om snel sterke teksten en creatieve briefings te genereren.

Maak sterke teksten voor sociale media en ontwerpbriefings met ChatGPT

Er zijn twee manieren om een briefing op te stellen wanneer je met ChatGPT werkt tijdens het werk.

Als je al weet wat er in je briefingdocument moet staan, definieer dan de vereiste parameters in je prompts, vraag ChatGPT om die velden in te vullen en breng de nodige wijzigingen aan

Als je niet weet wat er in de briefing moet staan, kies dan een goed sjabloon voor een creatieve briefing en vraag ChatGPT om je vereisten verder uit te werken. Als je voor deze aanpak kiest, is het een goed idee om ChatGPT de rol van je tekstschrijver of ontwerper te laten spelen en je relevante vragen te laten stellen die je briefing kunnen versterken

4. Copywriting

Teksten schrijven met AI-tools zoals ChatGPT kan lastig zijn.

Natuurlijk helpt AI je om content exponentieel sneller te produceren dan mensen. Maar tegelijkertijd heeft het een limiet aan creatieve denkvermogens, wat resulteert in robotachtige output die het publiek van mijlenver ruikt (“In dit competitieve landschap…”).

De beste manier om AI-gegenereerde content te produceren die niet klinkt alsof deze door een bot is geschreven? Kies voor een 'cyborg'-aanpak bij het schrijven van teksten, d.w.z. laat ChatGPT het zware werk doen terwijl jij het denkwerk doet. Dit houdt in dat je je schrijftaak in drie stappen opsplitst.

Stap 1: Geef een basisbriefing

Hier stelt u een primaire briefing op, splitst deze op in kleinere briefings en gebruikt elk van deze mini-briefings als een reeks van prompts die de voortgang van ChatGPT volgen.

In deze fase van het copywritingproces wordt van ChatGPT verwacht dat het de toon en inhoud van het merk goed weergeeft, maar de output zal nog steeds instances bevatten van content die aanvoelt alsof deze door een bot is geschreven.

💡Pro-tip: Vind je het lastig om de juiste toon te vinden voor je socialemediateksten? Vraag ChatGPT om een “conversationele en leuke” toon te gebruiken voor educatieve content, of een “conversationele, assertieve en uitgesproken toon” voor content die via persoonlijke accounts wordt gepost. Je kunt de zinsstructuur ook vereenvoudigen door het leesniveau in te stellen op dat van een leerling uit groep 8.

Stap 2: Bewerking van content met behulp van AI

Slechts ongeveer 30-50% van de door GPT gegenereerde content uit de vorige stap zal daadwerkelijk bruikbaar zijn. Nu is het tijd om contentelementen te verwijderen die niet aanvoelen alsof ze door een mens zijn geschreven.

Vulzinnen die geen echte waarde bieden voor de lezer

Herhaalde woorden, zinsdelen, terminologie en interpunctie

Onnodige of onnauwkeurige analogieën en metaforen

Overmatig of onnodig gebruik van emoji's

Het niet naleven van merkrichtlijnen

Gebrek aan humor of nuance in de tekst

Stap 3: Bewerk de content zelf

Na de vorige stap zul je merken dat ongeveer 50-70% van de door GPT gegenereerde content bruikbaar is. Om dit percentage op 100% te krijgen, moet je zelf belangrijke bewerkingen doen die ChatGPT niet aankan.

Verbeteringen aanbrengen in de toon (zoals humor toevoegen aan je content)

Tekst herstructureren om de logische werkstroom te verbeteren

Nuttige analogieën en metaforen toevoegen

Technische terminologie toevoegen waarmee je doelgroep zich kan identificeren

Bestaande instances van nutteloze content verwijderen

Secties inkorten om te voldoen aan de tekenlimieten van het platform

5. Hergebruik van content

Het hergebruiken van content vormt waarschijnlijk een groot deel van je socialemediastrategie. En dat is slim: je wilt immers het maximale rendement halen uit elk stukje content dat je produceert. ChatGPT kan hierbij helpen.

Er zijn drie manieren waarop je ChatGPT kunt vragen om je bestaande content te herschrijven.

Deel een link naar een gepubliceerd stuk content

Upload content in PDF-format en vraag ChatGPT om deze te scannen

Gebruik de goede oude Ctrl C + V (of Cmd C + V, als je een Mac-gebruiker bent) en ga direct aan de slag met hergebruik

Zorg ervoor dat je ChatGPT de juiste instructies hebt gegeven met betrekking tot het platform, de doelgroep, het format van de content, de toon en eventuele limieten voor tekens, voordat je de content deelt die je wilt laten herschrijven.

6. Afbeeldingen

Wist je dat ChatGPT afbeeldingen en creatieve uitingen voor je kan genereren? Je hoeft niet elke keer bij je ontwerper langs te gaan of hem een DM te sturen als je een creatieve uiting voor een social media-post nodig hebt.

Maar er is een kanttekening: op dit moment hebben ChatGPT en vergelijkbare generatieve AI-tools moeite met het maken van op tekst gebaseerde creatieve uitingen – tot het punt waarop de tekst in de uiting volledig onleesbaar is.

Als je ChatGPT gebruikt voor het genereren van afbeeldingen voor sociale media, houd je dan aan prompts die uitsluitend gericht zijn op afbeeldingen zonder tekst. Er zijn twee manieren waarop je dit kunt doen.

Afbeeldingsprompts

Moet je een afbeelding helemaal zelf maken? Je kunt een beschrijvende kunstprompt kiezen, specifieke instructies geven over de stijl van de afbeelding en binnen enkele seconden afbeeldingen genereren.

Genereer nieuwe afbeeldingen rechtstreeks op je ChatGPT-dashboard

Referentieafbeeldingen

Heb je een afbeelding die je in een specifieke kunststijl wilt laten omzetten? Je kunt die referentieafbeelding delen met ChatGPT, het gewenste resultaat definiëren en je instructies aanpassen om meer varianten te krijgen.

Zet bestaande afbeeldingen om naar je favoriete stijl met ChatGPT

💡Pro-tip: Elke afbeelding die je met ChatGPT maakt, kan worden afgestemd op je merkrichtlijnen. Je kunt de hex-codes van je merkkleuren definiëren, deze opsplitsen in primaire, secundaire en tertiaire kleuren, en GPT vragen om relevante afbeeldingen te bedenken in de door jou opgegeven merkkleuren.

Tips voor het gebruik van ChatGPT voor sociale media

Om ChatGPT optimaal te benutten voor het bedenken van ideeën en het aanmaken van content voor sociale media, doe je het volgende: verdeel prompts in kleinere stukjes, maak je eigen aangepaste GPT's, bouw een deelbare opslagplaats voor prompts op en deel voorbeelden.

Kies voor een iteratieve aanpak bij het stellen van vragen

Hier is een fout bij het geven van prompts die je moet vermijden: een LLM-model in één keer een volledige briefing geven.

Tools zoals ChatGPT werken niet goed met grote hoeveelheden informatie en vergeten vaak instructies. Dat betekent dat je meer tijd kwijt bent aan het geven van vervolgopmerkingen, het hele proces opnieuw moet starten, of erger nog: de meeste wijzigingen zelf moet aanbrengen.

Een nog beter idee? Verdeel je opdracht in kleinere delen en werk stapsgewijs om het gewenste resultaat te bereiken.

Voorbeeld: Stel dat je een goede tekst wilt voor een LinkedIn-carrousel. In plaats van ChatGPT alle instructies in één keer te geven, kun je de tool meer context bieden, beginnen met een wireframe en vervolgens een paar prompts wijden aan elke carrouseldia.

Een iteratieve benadering vereist meer berichten per chat, wat betekent dat je sneller tegen je limiet voor het chatten aanloopt (hierover straks meer). Maar dat is veel beter dan werken met middelmatige output die je uiteindelijk zelf toch moet verfijnen of herwerken.

Stel aangepaste GPT's in voor specifieke doelen

Bij de betaalde abonnementen van ChatGPT kunt u doelspecifieke GPT's instellen, d.w.z. dat u uw eigen aangepaste instructies kunt definiëren of de GPT-sjablonen van OpenAI kunt gebruiken.

Maak aangepaste ChatGPT-assistenten voor specifieke marketingdoelen

Het idee achter het maken van je eigen GPT is om de instructietijd te verkorten. Je hoeft niet bij elk chatten de toon en doelgroep te blijven definiëren of telkens opnieuw belangrijke referenties te delen wanneer je content voor sociale media nodig hebt.

Om aangepaste GPT's te maken of te gebruiken in ChatGPT, klik je op het tabblad 'Explore GPTs' in de zijbalk van de tool, klik je op de knop 'Create' of zoek je vooraf gedefinieerde GPT-sjablonen, en ga je aan de slag.

Maak een opslagplaats voor prompts

ChatGPT is absoluut een verhoger van de productiviteit.

Maar de echte hack voor de productiviteit is het delen van kennis, bijvoorbeeld: “Hé, deze prompt werkte heel goed voor dit specifieke type content of onderwerp. Probeer het eens!”

Het is een goed idee om een solide (maar goed beheerde) opslagplaats voor ChatGPT-prompts aan te leggen die je kunt delen met je team. De snelste manier om dit te doen is in een spreadsheet, maar de meer beheersbare en aanpasbare manier is via de Tabelweergave in ClickUp.

💡Pro-tip: Zorg ervoor dat je duidelijke richtlijnen hebt wanneer je een prompt-opslagplaats opzet. Dat betekent dat je strikte controle houdt over wie prompts kan toevoegen en bekijken, wie de opslagplaats met anderen kan delen, de kwaliteit van de output bij specifieke prompts, enzovoort. Met aangepaste toestemmingen in ClickUp Docs is dit eenvoudig te doen!

Geef meer context met voorbeelden

Elke maker van content die met een briefing werkt, heeft altijd baat bij goede voorbeelden. Dit geldt ook voor generatieve AI-tools zoals ChatGPT.

Een gebied waar AI-tools moeite mee hebben, is het nabootsen van de stem of toon van uw merk voor content op sociale media. Dankzij de mogelijkheid van ChatGPT om het internet te scannen, is dit nu eenvoudig op te lossen.

Voorbeeld: Stel dat je voor al je productmarketingcontent een gespreksechte maar gezaghebbende toon hanteert. Je hebt echter moeite om ChatGPT dit te laten begrijpen. De eenvoudigste oplossing is om ChatGPT een link te geven naar content waarvan je de toon wilt nabootsen en het een aantal eerste concepten te laten bedenken.

Als de tool een specifieke link niet kan scannen, kun je zelfs een specifieke alinea of zin kopiëren en plakken ter referentie (maar zorg ervoor dat je niets plagieert).

Limieten van het gebruik van ChatGPT voor sociale media

ChatGPT kan je zeker helpen om je social media-activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Maar ondanks alle voordelen heeft de tool ook enkele belangrijke tekortkomingen.

Ten eerste kan het onnauwkeurige informatie produceren en zelfs gekoppeld worden aan onjuiste bronnen. Bovendien kan het moeite hebben met creatieve antwoorden.

ChatGPT hanteert ook een strikte limiet op het aantal chats dat je ermee kunt voeren binnen een bepaalde tijd. Als je een hogere chatlimiet wilt, moet je meer betalen.

Feitelijke onjuistheden

Onjuiste informatie is vanaf dag één een uitdaging geweest bij ChatGPT. OpenAI heeft zelfs een disclaimer toegevoegd (onder elke chat) om gebruikers te voorzien van een waarschuwing over mogelijke fouten in de output.

Als je er niet op kunt vertrouwen dat een bron van content feitelijk correct is, kost dat je enorm veel tijd. De tijd die je kwijt bent aan het controleren van de output van ChatGPT doet afbreuk aan het doel waarvoor je de Taak in de eerste plaats aan de tool hebt toevertrouwd: productiviteit.

Gebruik ChatGPT voorlopig niet om content voor sociale media te maken die sterk afhankelijk is van feitelijke nauwkeurigheid. Als je de tool toch moet gebruiken om nauwkeurige content te maken, vraag dan om bronnen voor elk gegevenspunt en feit dat in de output is opgenomen.

Robotachtige reacties

De huidige ChatGPT-modellen zijn helaas niet creatief sterk.

De tool begrijpt creatieve nuances en die van het publiek niet zoals mensen dat doen, dus de standaarduitvoer bestaat uit inspiratieloze, robotachtige reacties. Het resultaat is middelmatige content die het publiek gemakkelijk kan onderscheiden van door mensen gegenereerde content.

De grotere uitdaging is dat zelfs wanneer je een specifieke toon definieert of de tool creatieve aanwijzingen geeft, ChatGPT de neiging heeft om instructies te vergeten en vaak terugvalt op zijn trainingsdata, wat tot teleurstellende resultaten leidt.

Gebruikslimieten

Zoals we eerder al hebben besproken, is de enige manier om dicht bij het gewenste resultaat van ChatGPT te komen, door middel van iteratieve prompts. Dat vereist natuurlijk meer berichten per chat.

De uitdaging is echter dat je zelfs bij betaalde ChatGPT-abonnementen slechts maximaal 160 berichten per drie uur kunt versturen. En dat geldt zelfs voor het duurste abonnement.

Deze chatlimieten zijn te overzien als je een individuele gebruiker bent. Maar als je een gedeeld teamaccount hebt, kan deze limiet snel opgebruikt zijn, oftewel dag productiviteit.

Als ChatGPT een integraal onderdeel is van je social media-werkstroom, is de enige oplossing voorlopig om meerdere accounts aan te maken met een limiet aan gebruikers per account.

ClickUp AI voor socialemediamarketing

ClickUp Brain is het krachtigere en veelzijdigere broertje van ChatGPT. 🧠

Hoewel het dus een geweldige schrijf- en ideeënassistent (zoals ChatGPT) is voor socialemediamarketeers, ondersteunt ClickUp Brain ook je marketingwerkstroom.

Geef context aan content

Net als ChatGPT is ClickUp Brain een AI-schrijfassistent die content en ideeën voor je kan genereren. Maar er is een belangrijk verschil: ClickUp Brain is kunstmatige intelligentie, maar met veel meer context.

ClickUp Brain werkt op basis van neurale netwerken (vandaar de naam 'brain') die je projecten, documenten en taken op één platform met elkaar verbinden. Dat betekent dat elke keer dat je ClickUp Brain gebruikt, de output is gebaseerd op een diepgaand begrip van je projecten en werkstroom.

Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain kun je als voorbeeld antwoorden krijgen op vragen over specifieke documenten, wiki's, mensen, producten of taken in of met verbinding met ClickUp. Dus als je een van je helpcenter-blogs op ClickUp zou willen omzetten in een carrouselpost voor sociale media, zou je maar heel weinig tijd hoeven te besteden aan de instellingen voor de ingebouwde AI-tool om posts te genereren.

Nog te doen met ChatGPT: je zou de helft van je tijd besteden aan het geven van uiterst gedetailleerde instructies aan de tool.

Automatiseer de alledaagse taken

ClickUp Brain is een handige tool voor het aanmaken van content. Maar in tegenstelling tot ChatGPT brengt ClickUp Brain ook AI naar je marketingprojecten en werkstroomen voor taakbeheer.

Met de AI Project Manager van ClickUp kun je bijvoorbeeld nauwkeurige statusupdates en rapporten genereren voor alle taken of subtaaken die bij een specifiek project horen.

U kunt de tool ook vragen om specifieke acties uit te voeren (zoals het wijzigen van de status van taken), gedetailleerde projectplannen op te stellen en deze om te zetten in samenwerkingsdocumenten, en automatisch de juiste gegevens op te halen en relevante documentvelden in te vullen.

ClickUp Brain kan ook vergaderverslagen genereren, mensachtige snelle antwoorden instellen, actiepunten samenvatten en sjablonen maken voor terugkerende taken.

Dit alles krijg je niet met de generatieve AI-assistent van ChatGPT.

Werk zonder limieten

In tegenstelling tot ChatGPT stelt ClickUp Brain geen limiet aan het aantal prompts dat je kunt invoeren. Dit betekent dat je een meer doordachte aanpak kunt hanteren bij het genereren van prompts en boeiende content kunt produceren die veel dichter bij je gewenste resultaat ligt.

ClickUp voor marketingbeheer

De reikwijdte van de AI-mogelijkheden is niet het enige verschil tussen ClickUp en ChatGPT.

Als je deper graaft, komt het echte verschil naar voren: ClickUp is een strategisch, door AI aangedreven platform, terwijl ChatGPT een tactische AI-assistent is.

Met andere woorden: of je nu op zoek bent naar een geweldige marketingtekstschrijver of een brainstormpartner voor posts op sociale media, zowel ClickUp als ChatGPT kunnen deze klus prima klaren.

Maar als je een solide, door AI aangedreven platform voor marketingbeheer (inclusief projectmanagement voor sociale media ) nodig hebt met ingebouwde generatieve AI, dan is ClickUp precies wat je aan je tech stack wilt toevoegen.

Naast het beheer van sociale media voegt ClickUp voor marketingteams op vele manieren een enorme waarde toe aan je dagelijkse marketingactiviteiten.

Planning

Maak een gedetailleerde kalender voor je socialemediamarketingcampagnes via voor je socialemediamarketingcampagnes via de kalenderweergave in ClickUp . Plan taken en wijs werk toe in slechts een paar klikken

Visualiseer je marketingideeën en -plannen als stroomdiagrammen met en -plannen als stroomdiagrammen met ClickUp mindmaps . Zet stroomdiagrammen automatisch om in taken en pas ze naar wens aan

Houd je marketingactiviteiten bij met de verschillende andere met de verschillende andere ClickUp-weergaven : de lijstweergave voor gedetailleerde overzichten van taken, de Bordweergave voor een voortgangsrapport in Kanban-stijl, de kaderweergave om capaciteit te beheren, enzovoort

Samenwerking

Maak automatisch content met AI en voer de bewerking uit van concepten voor marketingcontent in realtime met je team via en voer de bewerking uit van concepten voor marketingcontent in realtime met je team via ClickUp Docs . Voeg opmerkingen toe, wijs taken toe en houd ze bij, maak geneste pagina's en nog veel meer

werk sneller en effectiever samen met je teams met Stop met het jongleren met communicatietools enmet de Chat View van ClickUp . Deel links en multimedia in chats en tag chatopmerkingen aan specifieke leden van je teams

Rapportage

team- en individuele doelen vast en deel deze met Stelvast en deel deze met ClickUp Goals voor transparantie en verantwoordelijkheid

campagneresultaten en de voortgang naar teamdoelen visualiseren Houd iedereen synchroniseerd en op koers met ClickUp-dashboards dieen de voortgang naar teamdoelen visualiseren

Sjablonen

Het brede bereik aan automatiseringsmogelijkheden van ClickUp is niet de enige manier waarop het platform je tijd bespaart – je kunt ook kostbare uren besparen dankzij onze enorme sjabloonbibliotheek voor specifieke taken en werkstroomen.

Hieronder vind je enkele sjablonen waarmee socialemediamarketeers aan de slag kunnen gaan in ClickUp.

ClickUp-sjabloon voor sociale media

Met de Social Media-sjabloon van ClickUp kun je je socialemediastrategie in overzichtelijke blokken visualiseren. Elk blok bevat gedetailleerde informatie over elke afzonderlijke post, inclusief de toegewezen personen voor de taken, publicatiedata, platforms waarop gepost moet worden, links naar concepten, te gebruiken hashtags en meer.

Als je deze informatie op een andere manier wilt visualiseren, kun je ook gebruikmaken van ClickUp's sjabloon voor social media-posts.

Van het sjabloon voor socialemediastrategieën van ClickUp krijg je ook een uitstekend uitgangspunt om je socialemediacampagnes uit te werken en te organiseren.

Integraties

ClickUp is een zeer uitbreidbaar platform en ondersteunt meer dan 1000 integraties, waaronder CRM-systemen, helpdesks, tools voor productiviteit en samenwerking, databases en meer.

Wilt u social media-taken toewijzen aan ClickUp via een Slack-bericht? Dat kan! Wilt u content van Google Drive naar ClickUp halen? Een fluitje van een cent. Heeft u een Figma-ontwerpbestand of Miro-Whiteboard dat u wilt opnemen in uw copywritingbriefing? Importeer het. Wilt u uw schrijvers helpen om consistent te blijven met grammatica? Synchroniseer ClickUp met Grammarly.

Er is veel mogelijk met het brede bereik aan app-connectors van ClickUp. Maar dat geldt niet voor ChatGPT, dat grotendeels bruikbaar is als een op zichzelf staande AI-assistent. Het kan wel via API's met andere tools worden geïntegreerd, maar dat is complex en zelfs duur om te doen.

Jij bent het brein, laat AI de spierkracht zijn

Goede marketing is goed denken.

Hoewel sommige van de beste AI-tools voor sociale media, zoals ChatGPT, uitstekende uitvoerders zijn, zijn ze geen goede denkers. Als marketeers vergeten we dit soms en gaan we ervan uit dat generatieve AI evenveel context en creatief vermogen heeft als wij. Dat is niet het geval.

Of je nu AI-tools gebruikt voor het genereren van bijschriften voor sociale media of om ideeën te bedenken voor actuele campagnes, beschouw ze altijd als een krachtig hulpmiddel waarmee je dingen sneller en efficiënter kunt doen. De creatieve controle moet echter bij jou blijven.

Onthoud ook dat echte procesefficiëntie niet alleen voortkomt uit het terugbrengen van de tijd die je aan content besteedt van twee uur naar twee minuten (hoewel dat helpt) – het komt ook doordat AI andere werkstroomen in je werkdag ondersteunt en taken van je bordje haalt.

Dat is precies waar tools zoals ClickUp voor zijn gemaakt.