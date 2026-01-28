Hoe gebruik je de Rapid Planning Method (RPM) om de productiviteit te verbeteren?

We hebben het allemaal drukker dan ooit. De ene vergadering na de andere tijdens onze werkdag. Dat zou moeten betekenen dat we veel gedaan krijgen, toch? 🤔

Toch gaf 21% van de mensen in een ClickUp-enquête aan dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve, laagwaardige taken, zoals het delen van statusupdates, planning en administratief werk.

Het resultaat? Een schrijnend gebrek aan voortgang.

Het probleem? De meeste planningssystemen richten zich op het afwerken van werk in plaats van je te helpen bepalen wat er echt toe doet.

De Rapid Planning Method (RPM) van Tony Robbins onderscheidt zich doordat deze een meer gestructureerde aanpak biedt. Het haalt je aandacht weg van het afvinken van taken en richt deze op wat je daadwerkelijk wilt bereiken.

Wat is de Rapid Planning Method?

De Rapid Planning Method is een 'denksysteem' dat je dagelijkse taken afstemt op een duidelijke visie.

Deze methode is gebaseerd op een eenvoudig idee: voordat je actie onderneemt, moet je duidelijkheid hebben over drie dingen:

Wat u wilt

Waarom wilt u dit?

Hoe u daar komt

Het RPM-systeem, ontwikkeld door de wereldwijd bekende auteur en levenscoach Tony Robbins, geeft een nieuwe draai aan planning door er intentie aan toe te voegen.

In plaats van te reageren op de eindeloze lijst met taken die je moet uitvoeren, stuur je je acties bewust aan zodat ze aansluiten bij je langetermijnvisie.

Dit is wat Robbins te zeggen heeft over het RPM-systeem, dat hij in 1978 voor zijn eigen leven heeft ontworpen en sindsdien altijd heeft gebruikt:

🧠 Leuk weetje: Het woord 'prioriteit' betekende oorspronkelijk 'het allerbelangrijkste' toen het in de 15e eeuw in het Engels werd geïntroduceerd. Gedurende de volgende 500 jaar bleef het in het enkelvoud, omdat men geloofde dat er maar aan één ding tegelijk de hoogste prioriteit kon worden gegeven. Het idee van meerdere 'prioriteiten' kwam pas veel later, en daarmee ook de worsteling om aan alles evenveel energie te besteden. De Rapid Planning Method helpt je om die focus weer te richten op wat het belangrijkst is.

De oorsprong 🧭

We kennen allemaal dat gevoel van frustratie: zoveel werk doen en toch geen stap verder komen.

Robins was geen uitzondering. Hij had enorme professionele en persoonlijke ambities, maar geen van de planningstools die hij probeerde, hielp hem daadwerkelijk om gefocust te blijven.

Toen realiseerde hij zich wat het probleem was:

De meeste tools voor productiviteit leggen de nadruk op het halen van deadlines, in plaats van ons aan te sporen om echte resultaten te behalen.

Dus begon Robbins te experimenteren met een nieuwe manier van werken, een manier die uiteindelijk zou uitgroeien tot het RPM-systeem.

Hoe zet RPM de traditionele planningstrucs op zijn kop?

In tegenstelling tot andere productiviteitsmethoden staat bij RPM duidelijkheid voorop. De focus verschuift van 'druk zijn' naar het doen van wat er echt toe doet. Bovendien doe je het sneller en doelgerichter, wat uiteindelijk je productiviteit verhoogt.

En dat brengt ons bij de 'Rapid' in RPM.

Met andere woorden: stop met je als een gek door je werk te haasten. Je zult snelheid winnen zodra je een duidelijke visie hebt. Als je weet welk resultaat je wilt en waarom dat belangrijk is, worden beslissingen ineens een stuk makkelijker. Je besteedt veel minder tijd aan twijfelen en meer tijd aan het ondernemen van zinvolle actie.

Leiders besteden vijf procent van hun tijd aan het probleem en 90 procent aan de oplossing. Zet je eroverheen en pak het aan!

Leiders besteden vijf procent van hun tijd aan het probleem en 90 procent aan de oplossing. Zet je eroverheen en pak het aan!

👀 Wist je dat? Ondanks zijn moeilijke achtergrond, met onder meer periodes van dakloosheid, is Tony Robbins eigenaar of mede-eigenaar van meer dan 56 bedrijven, met een gezamenlijke omzet van meer dan 6 miljard dollar per jaar. Toen tennisspeelster Serena Williams een turbulente periode in haar carrière doormaakte, hielp Robbins haar mentale blokkades te overwinnen. De coaching stelde haar in staat om elk aspect van haar tennisspel te verbeteren en wakkerde haar passie voor winnen weer aan.

De kernonderdelen van RPM

De kernonderdelen van Tony Robbins' RPM (afbeelding gegenereerd via ClickUp Brain)

Volgens Tony Robbins is RPM meer een systeem dan een strategie voor tijdmanagement.

De Rapid Planning Method werkt omdat het plannen terugbrengt tot drie kernprincipes:

Resultaten: Een resultaat is het specifieke uitkomst dat je wilt bereiken. Het verschilt van de taak die je van plan bent te voltooien

📌 Voorbeeld: Op je lijst met nog te doen dingen staat misschien: “Naar de sportschool gaan.” Maar wat is het echte resultaat dat je nastreeft? Een effectiever resultaat is: “Binnen drie maanden comfortabel een 5 km-loop afleggen.” Dit is veel duidelijker en specifieker dan simpelweg zeggen dat je meer wilt sporten.

Doel: Zodra je je resultaat hebt vastgelegd, moet je er een verbinding mee maken. Oftewel: de reden waarom dit doel belangrijk voor je is. Het is dit 'waarom' dat je gemotiveerd houdt, zelfs als het even tegenzit.

📌 Exemplaar: Het doel van het lopen van die 5 km zou kunnen zijn: “Om me elke dag energiek te voelen, stress te verminderen en gezond te blijven voor mijn gezin.”

Massive Action Plan (MAP): Een flexibel plan waarin alle mogelijke acties staan opgesomd die tot je resultaat zullen leiden

📌 Voorbeeld: Je MAP ter voorbereiding op een 5 km-loop zou concrete stappen kunnen bevatten zoals: “Volg een trainingsschema van drie dagen per week”

“Blijf je maaltijden en vochtinname bij”

“Sluit je aan bij een lokale 5 km-trainingsgroep”

🟌 Een korte aantekening over het woord 'massive' in MAP Het is logisch dat je je afvraagt: heet het 'massive' omdat je heel veel stappen in je MAP nodig hebt? Nee! Het is 'groots' omdat je de paar cruciale, impactvolle acties identificeert en kiest die voor enorm succes zullen zorgen. En vervolgens voer je die met volle kracht uit. 🚂 Door jezelf te dwingen deze gedurfde stappen te zetten, zul je je waarschijnlijk beter kunnen aanpassen en eventuele obstakels die opduiken overwinnen.

Hoe werkt de RPM-methode?

De kern van het RPM-systeem wordt gevormd door een korte, herhaalbare reeks vragen die je jezelf elke keer stelt wanneer je een planning maakt:

1️⃣ Welk resultaat wil ik bereiken?

2️⃣ Waarom is dit belangrijk?

3️⃣ Welke acties zijn nodig om dit te realiseren?

Wanneer je eerst een specifiek resultaat definieert, begint je geest onmiddellijk je opties te filteren. Hij begint acties te herkennen die echt aansluiten bij dat resultaat. Deze duidelijkheid helpt je te bepalen welke dagelijkse taken daadwerkelijk bijdragen aan je doel en welke slechts afleidingen zijn.

Maar deze duidelijkheid alleen is niet genoeg om je op de been te houden.

Je moet elk resultaat koppelen aan een doel. Dit geeft je doelen meer emotionele lading. Wanneer je acties geworteld zijn in iets dat persoonlijk belangrijk voor je is, komt de motivatie vanzelf.

Tot slot brainstorm je over alle mogelijke acties die je resultaat tot leven kunnen brengen en geef je prioriteit aan de taken die de grootste impact zullen hebben.

Doelen zijn als magneten. Ze trekken de dingen aan die ervoor zorgen dat ze werkelijkheid worden.

Doelen zijn als magneten. Ze trekken de dingen aan die ervoor zorgen dat ze werkelijkheid worden.

🧠 Leuk weetje: Sociaal psycholoog Roy Baumeister bedacht de term 'beslissingsmoeheid' om te beschrijven hoe het maken van te veel keuzes gedurende de dag je mentale energie uitput. Dat is precies waarom succesvolle leiders als Barack Obama en Steve Jobs elke dag dezelfde kleding droegen: ze wilden hun focus bewaren voor wat er echt toe deed. RPM helpt je hetzelfde te doen door onnodige beslissingen over taken te elimineren!

Voordelen van het gebruik van de Rapid Planning Method

Zo helpt het RPM-systeem voor productiviteit je:

Krijg meer focus en vind de juiste richting: De RPM-methode verlegt je aandacht van eindeloze lijsten met nog te doen taken naar zinvolle, gewenste resultaten. Je reageert niet langer op wat urgent is, maar gaat je dagelijkse taken afstemmen op wat er echt toe doet

Pas je snel aan als prioriteiten veranderen: Omdat de Rapid Planning Method (RPM) je plannen koppelt aan resultaten in plaats van aan starre checklists, hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen als er nieuwe uitdagingen opduiken. Je bekijkt gewoon opnieuw je gewenste resultaten, beslist welke het belangrijkst zijn en past je tijdmanagementsysteem daarop aan

Neem snellere, zelfverzekerde beslissingen: Het RPM-raamwerk fungeert als een ingebouwd filter voor besluitvorming. Als een taak het gewenste resultaat ondersteunt, gaat deze door; zo niet, dan wacht deze, waardoor de productiviteit toeneemt

Ontwikkel vaardigheden op het gebied van tijdmanagement: Omdat elke handeling terug te voeren is op een specifiek resultaat, wordt je agenda een weerspiegeling van je prioriteiten. Je gaat tijdmanagementtools strategischer gebruiken en verhoogt op natuurlijke wijze je productiviteit door werk met weinig impact te elimineren

Creëer balans tussen kortetermijntaken en langetermijndoelen: Het RPM-planningsblok moedigt je aan om een verbinding te leggen tussen wat je vandaag doet en waar je over maanden of jaren wilt staan. Het is een stapsgewijs systeem dat harmonie brengt tussen je professionele doelen en je privéleven

Verminder overweldiging: Een succesvol RPM-plan helpt je duidelijkheid te krijgen over de resultaten die ertoe doen. Deze techniek voor tijdmanagement legt de nadruk op duidelijkheid en doelgerichtheid, waardoor je kalm, gefocust en effectief blijft, zelfs in de snelle wereld van vandaag

Uiteindelijk leiden al deze voordelen tot één ding: minder stress en meer gemoedsrust. Wil je dit rechtstreeks van de bron horen?

Bekijk hoe Tony Robbins precies uitlegt hoe RPM stress vermindert 👇

Voorbeelden van de RPM-methode

Hieronder vind je een paar concrete voorbeelden van de Rapid Planning Method die laten zien hoe je deze kunt gebruiken om zowel persoonlijke als professionele groei te realiseren:

1. Projectmanagement

Stel je voor dat je lijst met nog te doen zaken uitpuilt van allerlei zaken: deadlines, updates voor belanghebbenden en veranderende prioriteiten.

In plaats van blindelings op het eerste het beste te springen, kun je RPM gebruiken om eerst een duidelijk resultaat vast te stellen:

🎯 Resultaat: Verbeter het tijdmanagement van projecten door werk voor klanten op tijd en zonder kritieke problemen op te leveren

Met dit inzicht in gedachten wordt het gemakkelijker om acties te identificeren die snel naar je doel leiden:

🗺️ MAP-stappen: Leg de projectomvang vroeg vast, breng je team grondig op de hoogte, plan wekelijkse besprekingen over de voortgang en wijs voor elke mijlpaal duidelijke eigenaars aan

2. Leiderschap

Als manager besteed je waarschijnlijk het grootste deel van je tijd aan het reageren op problemen in plaats van doelgericht leiding te geven. De Rapid Planning Method helpt je om afstand te nemen en een beter doel te definiëren, zoals:

🎯 Resultaat: Mijn team binnen zes maanden zelfstandig maken, zodat ze hun doelen kunnen halen zonder dat ik voortdurend hoef te micromanagen

Hiermee kun je concrete stappen opstellen die aansluiten bij je doel om een cultuur van eigenheid te creëren:

🗺️ MAP-stappen: Plan wekelijkse check-ins om de voortgang te evalueren, houd maandelijkse retrospectieven om successen te vieren en te leren van mislukkingen, en creëer feedbackloops met collega's

3. Bedrijfsgroei

Misschien ben je een ondernemer die uitgeput is van het heen en weer schakelen tussen verkoopgesprekken, marketingcampagnes en het aannemen van personeel. Je hebt grote dromen en wilt je business vooruit helpen. Maar hoe pak je dat aan?

Met de RPM-methode vraag je jezelf eerst af: “Hoe ziet het eruit als mijn Business vooruitgang boekt?” Elk antwoord dat je krijgt, is het resultaat dat je wilt bereiken.

Stel dat een van deze resultaten is:

🎯 Resultaat: Verhoog de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) met 25% in de komende zes maanden

Je stelt voor elk resultaat dat je bedrijf vooruit helpt een MAP in kaart te brengen. Om de ARR te verhogen, zijn enkele maatregelen met grote impact bijvoorbeeld:

🟗️ MAP-stappen: Zet extra in op je drie best presterende marketingkanalen, stroomlijn het onboardingproces voor klanten en lanceer één vlaggenschipaanbieding

4. Tijdmanagement

Het overkomt de meesten van ons wel eens: we stellen een duidelijke lijst met nog te doen zaken op, in de hoop op tijd uit te klokken, maar e-mails en vergaderingen nemen de dag over.

In plaats van te proberen elke taak op je lijst voltooien, kun je RPM gebruiken om eerst met een duidelijk resultaat te beginnen:

🎯 Resultaat: Elke werkdag afsluiten met de voltooiing van de drie belangrijkste prioriteiten die mijn belangrijkste projecten vooruit helpen

Om dit doel te bereiken, moet je actief ruimte vrijmaken en beschermen in je agenda. Het proces om dit in kaart te brengen zou er als volgt uitzien:

🗺️ MAP-stappen: Besteed aan het begin van de dag 10 minuten aan het vaststellen van de drie belangrijkste prioriteiten, plan blokken voor geconcentreerd werk in voor items die veel focus vereisen, reserveer de middagen voor vergaderingen en besteed 10 minuten voordat je uitlogt aan het evalueren van de voortgang

Wil je leren hoe je beter prioriteiten kunt stellen? Dan hebben we precies de juiste video voor je!

5. Carrièregroei

Stel dat je je de laatste tijd 'vastzit' in routinematig werk en je een zinvollere bijdrage wilt leveren. Maar je hebt geen idee hoe je hogerop kunt komen (of juist te veel ideeën hebt).

Met RPM stelt u eerst een duidelijk doel vast om te begrijpen wat carrièregroei voor u betekent:

🎯 Resultaat: Binnen de komende 12 maanden promotie maken naar [titel van de rol]

Nu ga je je stapsgewijze actieplan opstellen om dit doel succesvol te bereiken:

🗺️ MAP-stappen: Bepaal welke vaardigheden nodig zijn voor je volgende rol, voltooi een relevante certificering, neem uitdagende opdrachten aan, vraag elk kwartaal om feedback van je manager en presenteer meetbare resultaten tijdens vergaderingen van je team

De Rapid Planning Method is gemakkelijker te implementeren en vol te houden wanneer je deze combineert met krachtige tools:

De RPM Planner van Tony Robbins bevat drie papieren planners die je begeleiden van de grote visie naar de dagelijkse uitvoering, en die dienen als effectieve hulpmiddelen voor tijdmanagement.

Laten we ze snel een voor een bekijken:

Vision Planner: Helpt je om een stap terug te doen en het grotere geheel te zien voordat je aan de slag gaat. Het bevat oefeningen zoals het invullen van je Wheel of Life, het identificeren van je belangrijkste Drijfveren, het vaststellen van Jaarresultaten, het definiëren van je Verbeteringscategorieën en het in kaart brengen van RPM-projectplannen

✅ Ideaal voor: Het opstellen van een langetermijnplan voordat je je aandacht verlegt naar een dagelijkse routine

Life Planner: Geeft je grote visie een meer genuanceerde en gerichte structuur. De planner bevat maand-, week- en dagpagina's die je helpen om belangrijke resultaten vast te stellen, het doel erachter te noteren en de benodigde acties voor elk resultaat te schetsen.

✅ Ideaal voor: Het omzetten van je langetermijnvisie in dagelijkse uitvoering

Success Journal: vormt een aanvulling op de RPM-planners door je te helpen een krachtige mindset te ontwikkelen. Het bevat ruimte voor open dagboeknotities naast speciale secties voor het opbouwen van gewoontes, zoals Morning Priming, Incantations en een Mood Tracker

✅ Ideaal voor: Het opbouwen van een vaste gewoonte om te reflecteren en je emotionele energie af te stemmen op je RPM-doelen

Als het een beetje te veel voelt om al vroeg in deze tools te investeren, kun je eenvoudig en kleinschalig beginnen. Dit is wat een criticus op Reddit te zeggen had over de RPM-planner:

Maar ik raad de RPM-planners/dagboeken die TR naast het programma verkoopt ABSOLUUT NIET aan. Ze bieden geen toegevoegde waarde, omdat je het RPM-systeem prima kunt toepassen met een eenvoudig notitieboekje (of een app met mogelijkheden om een overzicht te maken).

Maar ik raad de RPM-planners/dagboeken die TR naast het programma verkoopt ABSOLUUT NIET aan. Ze bieden geen toegevoegde waarde, omdat je het RPM-systeem prima kunt toepassen met een eenvoudig notitieboekje (of een app met mogelijkheden om een overzicht te maken).

2. Apps voor stopwatchen

Apps voor tijdsregistratie zijn essentieel omdat ze je een eerlijk beeld geven van waar je tijd daadwerkelijk naartoe gaat. Daardoor kun je je inspanningen weer afstemmen op je vastgestelde RPM-doelen.

Stel bijvoorbeeld dat je RPM-doel is om binnen zes weken een nieuw analyseplatform onder de knie te krijgen en een promotie te verdienen. Je bent van plan er dagelijks twee uur aan te besteden.

Maar je stopwatch-rapport laat de pijnlijke waarheid zien: je hebt gemiddeld slechts 20 minuten per dag besteed aan je doel, terwijl de rest verloren ging aan zaken als administratieve taken.

Door regelmatig je tijd bij te houden, merk je deze discrepantie meteen op en kun je je plan voor productiviteit bijstellen voordat het te laat is.

In dat verband zijn hier enkele stopwatch-apps die het proberen waard zijn:

App voor stopwatch Het meest geschikt voor Clockify Gratis tijdsregistratie voor teams van elke grootte Toggl Track Eenvoudige, intuïtieve manier om dingen bij te houden en rapportage Harvest Tijdsregistratie met facturering en onkosten Hubstaff Teams op afstand/hybride teams en personeelsbeheer RescueTime Productiviteit en omgaan met afleiding

📮 ClickUp Insight: Terwijl 40% van de werknemers wekelijks minder dan een uur besteedt aan onzichtbare taken op het werk, verliest maar liefst 15% meer dan 5 uur per week, wat neerkomt op 2,5 dag per maand! Deze ogenschijnlijk onbeduidende maar onzichtbare tijdverspilling kan langzaam aan je productiviteit knagen. ⏱️ Zet de tijdsregistratie en AI-assistent van ClickUp aan het werk en ontdek precies waar die onzichtbare uren naartoe verdwijnen. Breng inefficiënties in kaart, laat AI repetitieve taken automatiseren en win kostbare tijd terug!

3. Projectmanagementsoftware (PMS)

Kijk, papieren planners zijn geweldig om mee te beginnen. Maar ze kunnen al snel beperkend aanvoelen als je meerdere doelen beheert of RPM met een team probeert te gebruiken.

Ze zijn niet dynamisch genoeg.

Projectmanagementsoftware lost dit probleem daarentegen op door je een gecentraliseerde werkruimte te bieden om je snelle planning te implementeren. Dit is hoe het werkt:

Maak documenten aan om context vast te leggen: Maak direct een document aan binnen het PMS om al je resultaten, doelen en MAP-stappen vast te leggen

Stel doelen vast: De meeste platformen voor projectmanagement bieden De meeste platformen voor projectmanagement bieden tools voor het vaststellen en bijhouden van doelen . Gebruik deze om je doelstellingen te definiëren, te kwantificeren en de voortgang bij te houden

Zet je MAP-stappen om in taken: Kom dichter bij je einddoel door elke actiestap om te zetten in een traceerbare taak

Budgetten toewijzen: Gebruik Gebruik projectmanagementsoftware om een geschatte kostprijs aan elk doel toe te voegen en deze vervolgens over de verschillende MAP-stappen te verdelen

Voeg deadlines toe: Je ontvangt automatische notificaties wanneer een taak binnen een dag moet worden afgerond of als je achterloopt, zodat je voortgang niet op een laag pitje komt te staan

Volg de voortgang via dashboards: Krijg een realtime weergave van al je huidige doelen, projecten en taken. Door de voortgang te visualiseren, kun je zien wat je vertraagt en of je taken kunt versnellen om je tempo op te voeren

Om je op weg te helpen met RPM hebben we een eenvoudige oplossing – en je kunt deze ook gratis uitproberen.

Verspil geen tijd meer met het wisselen tussen verschillende tools of het helemaal opnieuw schrijven van je strategie telkens wanneer een prioriteit verandert (het grootste nadeel van papieren planners).

Met de software voor projectmanagement van ClickUp kun je alles eenvoudig op één plek aanpassen:

Maak documenten aan om je RPM-context op te slaan

Brainstorm ideeën voor MAP-stappen met behulp van AI

Stel doelen en houd bij hoever je bent gekomen

Automatiseer taakherinneringen en follow-ups

Volg de voortgang in realtime

Hier zijn enkele andere tools voor projectmanagement die je kunt uitproberen:

Projectmanagementsoftware Het meest geschikt voor Asana AI-gestuurde werkstroomen teamsamenwerking Trello Eenvoudige Kanban-borden voor individuen en kleine teams Monday.com Visuele planning en automatisering van de werkstroom Jira Agile projectmanagement en bugtracking Notion Documentgericht project- en kennisbeheer

⭐ Bonus: Je beste ideeën komen zelden naar boven als je voor een leeg vel pagina zit. Ze kunnen op elk moment opkomen, zelfs als je koffie zet of je hond uitlaat. Met de Talk to Text- functie van ClickUp kun je deze ideeën onderweg vastleggen. Je hoeft alleen maar je gedachten hardop uit te spreken – of het nu gaat om een nieuw doel, een doelstelling die ineens duidelijk werd, of een nieuw idee voor je MAP. Talk to Text legt elk woord vast en verfijnt automatisch de formulering, zodat je document (waar je ideeën voor RPM-doelen en de ideeën zelf opslaat) overzichtelijk blijft. Tegen de tijd dat je gaat zitten om te plannen, heb je al een lijst met zaken die netjes voor je zijn genoteerd! Gebruik je stem om ideeën en gedachten 4x sneller vast te leggen dan met typen dankzij ClickUp's Talk to Text

Hoe implementeer je de Rapid Planning Method?

Tijd om de theorie in praktijk te brengen. Hier lees je hoe je de Rapid Planning Method van Tony Robbins kunt toepassen.

Stap 1: Maak documenten aan voor de context

Je hersenen zijn bedoeld om ideeën te bedenken, niet om ze vast te houden.

Je hersenen zijn bedoeld om ideeën te bedenken, niet om ze vast te houden.

De eerste stap bij het implementeren van de Rapid Planning Method is om ideeën uit je hoofd te halen. Zorg voor een fysieke ruimte waar je doelen, motivaties, resultaten en alles daartussenin een plek krijgen.

In deze fase moet je de volgende gegevens op papier (of in een document) hebben:

✅ Het totaalbeeld

Begin met een 'mentale dump'. Schrijf alles op wat er op dit moment in je hoofd omgaat: projecten, verantwoordelijkheden, dromen, frustraties en zelfs vage ideeën.

Zodra alles op een rijtje staat, zie je patronen en prioriteiten duidelijker.

✅ Visie- en doelstellingsdocument

Schrijf je gewenste resultaten op voor verschillende levensgebieden: carrière, gezondheid, relaties, financiën, persoonlijke groei, enz. Je bent op zoek naar duidelijkheid.

Vraag jezelf af: “Wat wil ik echt en waarom?”

Definieer vervolgens het 'waarom' in een korte alinea. Als het even tegenzit, helpt dit je om gefocust te blijven.

✅ Veranker alles in emoties en beelden

Voeg foto's, citaten of affirmaties toe die je doelen tot leven brengen.

Stel dat je doel is om een halve marathon te lopen. Voeg dan een foto toe van de locatie van je droomrace of je ideale hardloopschoenen.

🎷 Consolideer je RPM-resultaten met ClickUp-documenten

ClickUp Docs fungeert als één centrale bron waar je alles kunt opslaan wat je tijdens de brainstormfase hebt bedacht.

Structureer je documenten op basis van de verschillende soorten resultaten die je wilt bereiken (bijvoorbeeld: als je voor je organisatie plant, maak dan een lijst met resultaten op het gebied van marketing, productontwikkeling, engineering, enz.). Je kunt de kopstijlen en lettertypen eenvoudig aangepast maken en zelfs omslagafbeeldingen toevoegen.

Documenten ondersteunen rich media, waardoor je afbeeldingen, citaten en zelfs YouTube-Clips kunt insluiten om je emotionele motivatie aan te wakkeren.

Tot slot, als je als gezin of team aan het plannen bent, deel dan documenten voor feedback, voeg inline opmerkingen toe en tag mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten.

Leg je ideeën, doelen en plannen vast met ClickUp Docs

Stap 2: Werk samen en brainstorm

Brainstorm over de acties die je daar zullen brengen – je Massive Action Plan (MAP) in de woorden van Tony Robbins. Dit is waar de energie van je ideeën omgezet wordt in actie.

Maak een lijst van alle mogelijke acties die je kunt ondernemen om je resultaten te bereiken, hoe klein of onvolmaakt ze ook zijn. Noteer alles, en bepaal later wat het meest effectief is.

Als je dit als team doet, wil je dat iedereen ook ideeën aandraagt. Een gedeeld begrip zorgt ervoor dat elke actie aansluit bij het grotere doel achter je doelstellingen.

🎷 Zet ideeën om in uitvoerbare plannen met ClickUp Brain

ClickUp Brain maakt brainstormen sneller en gerichter. Het is de ingebouwde, contextbewuste AI-assistent van ClickUp die gebruikmaakt van je taken, documenten, aantekeningen en meer in je werkruimte om je slimmere, meer op maat gemaakte suggesties te geven dan generieke AI-tools.

Binnen je RPM-documenten fungeert ClickUp Brain als een ingebouwde sparringpartner. Gebruik Brain bijvoorbeeld om ondersteunende tekst op te stellen, zoals motiverende teksten, teambriefings of reflectienotities. Of markeer afhankelijkheden of ontbrekende volgende stappen, zodat elke actie een verbinding heeft met het resultaat.

Gebruik ClickUp Brain als je ingebouwde sparringpartner binnen ClickUp

Brain kan zelfs onduidelijke taken in documenten herschrijven tot resultaatgerichte uitspraken.

Je teamleden kunnen ideeën toevoegen, belangrijke punten markeren of eigenaars direct in het document taggen. Je kunt elk idee ook direct omzetten in een ClickUp-taak, waardoor discussies worden gekoppeld aan de uitvoering zonder dat de context verloren gaat.

⚒️ Productiviteitstip: Voer na elke brainstormsessie het commando “samenvatten en ordenen” van ClickUp Brain uit om je ruwe ideeën direct om te zetten in een gepolijst Rapid Planning Method-overzicht – compleet met resultaten, doel en volgende acties.

Stap 3: Maak een RPM-abonnement

Laten we nu je RPM-plan opstellen. Laten we het voorbeeld van het lopen van een halve marathon nemen:

📌 Resultaat: In september een halve marathon voltooien in minder dan drie uur.

🌟 Doel: Om aan mezelf te bewijzen dat ik consequent kan blijven trainen, mijn uithoudingsvermogen kan verbeteren en discipline kan opbouwen die ook op andere gebieden van mijn leven van pas komt.

🔑 Massive Action Plan (MAP):

Zoek een trainingsprogramma van 12 weken voor de halve marathon

Schrijf je in voor een lokale gebeurtenis en prik een datum

Plan 4 wekelijkse hardloopsessies in (2 rustige, 1 lange, 1 interval)

Houd dagelijks je voeding en vochtinname bij

Sluit je aan bij een hardloopgroep in het weekend om jezelf verantwoordelijk te houden

🎷 Gebruik de actieplansjabloon van ClickUp om het in praktijk te brengen

Het actieplansjabloon van ClickUp biedt je een kant-en-klare layout om je RPM-raamwerk te organiseren. Splits elk doel (resultaat) op in kleinere mijlpalen en koppel deze aan je MAP.

Download gratis sjabloon Evalueer en verfijn je MAP met behulp van ClickUp's sjabloon voor actieplannen

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Zet al je ideale resultaten, motiverende factoren en actiematen naast elkaar voor een eenvoudig visueel overzicht

Koppelt ClickUp-taaken aan de bijbehorende actiepunten uit je MAP

Biedt ruimte om de middelen te definiëren die nodig zijn voor je actiepunten of voor het hele doel

Hiermee kun je aangepaste statussen en voltooiingsdata toevoegen aan alle taken/items, zodat je de voortgang in één oogopslag kunt zien

Dit sjabloon doet trouwens ook dienst als reflectieplanner. Omdat je hele RPM-plan vanaf het begin visueel is weergegeven, kun je het regelmatig bekijken, de voortgang vergelijken en snel zien hoe dicht je bij je doel bent.

Stap 4: Stel doelen vast en houd ze bij

Je hebt een manier nodig om je voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat je dagelijkse acties je dichter bij je resultaten brengen.

Maak kennis met: Resultaten in de Rapid Planning Method. Begin met het omzetten van elk resultaat uit je RPM-plan in een meetbaar doel.

Om hetzelfde voorbeeld te volgen:

Doel: In september een halve marathon voltooien in minder dan twee uur.

Verdeel dit in meetbare mijlpalen:

Loop een 5 km in minder dan 30 minuten

Verhoog de langeafstandslopen elke twee weken met 1 km

Zorg voor consistentie in je training (4 hardloopsessies per week gedurende 12 weken)

Bereik een snelheidsverbetering van 10% tegen maand 2

Als je meetbare successen ziet, neemt je motivatie toe. Als je merkt dat je weer een lange run hebt voltooid, weet je dat je acties werken.

🎷 Zet je resultaten om in meetbare doelen met ClickUp Goals

Maak een RPM-doelenbord met behulp van ClickUp Goals. Deze functie biedt een duidelijke scorekaart voor elk doel, zodat je precies weet hoever je bent gekomen.

Gebruik ClickUp doelen om resultaten om te zetten in meetbare, kleinere stappen

Zo instel je deze methode:

Stel een doel op voor elk belangrijk resultaat in je RPM-plan

Voeg doelen toe, zoals mijlpalen, statistieken of voltooide taken

Koppel je dagelijkse taken aan die doelen, zodat je in realtime de voortgang kunt volgen

Deze video laat zien hoe je je levensdoelen kunt verwezenlijken.

Stap 5: Verdeel de MAP-stappen in taken

Nu is het tijd om die acties in gang te zetten via duidelijke, traceerbare taken. Laten we, voortbordurend op hetzelfde voorbeeld, de MAP opsplitsen in subtaken:

Vergelijk 3 halve marathonprogramma's: moet morgen ingeleverd worden

Schrijf je in voor de gebeurtenis: Deze week

Lange afstand – target-tempo 10 km: inleveren op zaterdag

Reflectielogboek na afloop: wekelijks terugkerend

🎷 Zet elke MAP-stap om in een gestructureerde, uitvoerbare werkstroom met context met ClickUp-taken

ClickUp-takken zijn flexibel genoeg om alles te ondersteunen, van je persoonlijke fitnessplan tot bedrijfsinitiatieven waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn. Elke taak staat op één plek en is gekoppeld aan je RPM-documenten en -doelen.

Zo verbeteren ClickUp-taaken je RPM-werkstroom:

Aangepaste velden: Voeg details toe zoals inspanningsniveau, prioriteit of categorie (bijv. 'Training', 'Mindset', 'Voeding')

Subtaaken en checklists: Verdeel elke actie in kleinere, controleerbare onderdelen. Dit is perfect voor dagelijkse of wekelijkse gewoontes

Taakbeschrijvingen: Voeg je 'waarom' direct toe aan elke taakbeschrijving

Weergaven: Schakel tussen Lijst , Bord of Kalenderweergave om je MAP-tijdlijn te visualiseren

Tags en toegewezen personen: Categoriseer of delegeer verantwoordelijkheden voor teamdoelen

Als je nog niet bekend bent met ClickUp, lees hier hoe je je eerste ClickUp-taak kunt instellen.

Stap 6: Visualiseer de voortgang

Door de voortgang visueel te bekijken, kun je je Massive Action Plan bijstellen, je focus verleggen naar gebieden met grote impact en onderweg meetbare successen vieren.

Elk inzicht wordt een feedbacksignaal dat je volgende iteratie stuurt.

🎷 Zet gegevens om in inzichten met ClickUp dashboards

Je kunt ClickUp-dashboards als 'weergaven' toevoegen met behulp van kant-en-klare sjablonen (bijv. Verkoopdashboard, Marketingdashboard, Projectmanagementdashboard).

Pas je dashboard eenvoudig aan door kaarten toe te voegen of te verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld een kaart met prioriteit aan je dashboard toevoegen om alle taken gesorteerd op urgentie te zien. Je kunt ook een kaart met status toevoegen om de voortgang te visualiseren met behulp van verschillende grafiektypen (staafdiagram, batterijgrafiek, cirkeldiagram, enz.).

Voeg dashboards toe met behulp van kant-en-klare sjablonen in ClickUp

⚒️ Productiviteitstip: Gebruik AI-kaarten in ClickUp-dashboards om automatisch de voortgang samen te vatten, belemmeringen te markeren of belangrijke inzichten naar voren te halen. AI Cards halen realtime gegevens uit je werkruimte en zetten analyses om in direct inzicht, zonder dat je urenlang gegevens hoeft te bekijken. Voeg AI-gestuurde rapportage toe aan je ClickUp-dashboards voor een weergave van de voortgang in één oogopslag

Stap 7: Evalueer en pas aan

Maak wekelijks of maandelijks tijd vrij om even stil te staan en jezelf af te vragen:

Zijn mijn huidige acties nog steeds in lijn met de resultaten die ik wil bereiken?

Voelen mijn 'waarom'-uitspraken nog steeds motiverend en relevant aan?

Wat kan ik schrappen, delegeren of verbeteren om meer impact te creëren?

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten in onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doelstellingsproces. Verrassend genoeg houdt echter 50% die plannen niet bij met speciale tools. 👀Met ClickUp zet je doelen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat je ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien bieden onze dashboards zonder code een duidelijk visueel overzicht van je voortgang, waardoor je meer controle en zichtbaarheid krijgt over je werk. Want 'er het beste van hopen' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ongeveer 10% meer werk aankunnen zonder uitgeput te raken.

De Rapid Planning Method versus traditionele takenlijsten

Hieronder zie je hoe de Rapid Planning Method zich verhoudt tot de traditionele takenlijsten:

Rapid Planning Method Traditionele lijst met nog te doen zaken Begin met te definiëren hoe persoonlijk of professioneel succes eruitziet Begin met een lijst van taken die je vandaag nog te doen hebt Richt zich op de mindset: “Wat wil ik bereiken, en waarom is dat belangrijk voor mij?” Richt zich op de mindset: “Wat moet ik nu meteen van mijn bordje afwerken?” Elke taak heeft een duidelijke verbinding met een duidelijk resultaat en doel, wat je helpt om uitstelgedrag te overwinnen Taken worden vaak willekeurig of reactief gekozen, waardoor het moeilijk is om het totaalbeeld te zien Een proactieve aanpak van strategische planning, gedreven door duidelijkheid, intentie en impact Een reactieve planningsaanpak, gedreven door de deadline die het hardst schreeuwt Helpt je minder dingen te doen die er meer toe doen Je blijft wel bezig, maar je voelt je niet altijd productief

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van RPM

Hoewel de RPM-methodologie in theorie klinkt als een eenvoudig tijdmanagementsysteem, kan het in de praktijk lastig zijn. Hier zijn enkele veelgemaakte fouten bij het gebruik van RPM en hoe je deze kunt vermijden:

❗ Te veel resultaten tegelijk als instelling vaststellen

Natuurlijk moedigt RPM je aan om groots te denken. Maar als je elk resultaat tegelijkertijd probeert na te jagen, kom je uiteindelijk maar heel langzaam dichter bij je resultaten in plaats van daadwerkelijk iets belangrijks af te ronden.

✅ Hoe je dit kunt voorkomen: Neem alle resultaten van je brainstormsessie en vergelijk ze. Beoordeel ze op basis van de impact die ze zullen hebben en de inspanning die ze vergen. Houd alleen de beste 2-3 resultaten als focus en zet al het andere op een 'parkeerplaats' voor later.

❗ 'Doel' als vanzelfsprekend beschouwen en het niet goed definiëren

Het is verleidelijk om meteen van resultaten naar actie over te gaan. Maar zonder je emotionele drijfveren te kennen, zul je je MAP niet tot het einde toe kunnen volhouden. Zodra er een klein obstakel opduikt, verlies je misschien de motivatie om door te gaan en spring je op het volgende glanzende resultaat.

✅ Hoe je dit kunt voorkomen: Bepaal voor elk resultaat dat je wilt bereiken zonder uitzondering het doel ervan. Zoek uit wat je emotioneel drijft om dit doel te bereiken, in plaats van een vaag doel op te schrijven zoals “Omdat ik mijn targets moet halen.” Zet dit doel bovenaan je plan of taak, zodat je het niet uit het oog verliest.

🎯 Focus op het raamwerk: RAPID versus RACI RAPID en RACI zijn twee populaire kaders om rollen in projecten te verduidelijken, maar ze dienen verschillende doelen: RAPID draait volledig om besluitvorming. Het wijst rollen toe zoals Aanbevelen, Akkoord gaan, Uitvoeren, Input leveren en Beslissen om te stroomlijnen wie er bij elke fase van een besluit betrokken is

RACI richt zich op de uitvoering van taken en de te leveren resultaten. Het maakt duidelijk wie voor elke taak verantwoordelijk is, verantwoording aflegt, geraadpleegd wordt en op de hoogte wordt gehouden. Belangrijkste verschil: RAPID helpt teams om efficiënt beslissingen te nemen, terwijl RACI ervoor zorgt dat iedereen weet wat zijn of haar rol is bij het uitvoeren van taken. Veel teams gebruiken beide: RAPID voor besluitvorming en RACI voor de uitvoering.

❗ Je MAP overbelasten

Als je je MAP volpropt met zoveel mogelijk taken, is het eerlijk gezegd niet anders dan een traditionele lijst met taken.

Het is prima om in het begin alle mogelijke stappen te brainstormen. Maar als je die niet filtert en dit je definitieve MAP maakt? Dat is vragen om problemen. Je zult meer tijd besteden aan het beheren van deze lijst dan aan het daadwerkelijk veranderen van je routine en het behalen van resultaten.

✅ Hoe je dit kunt voorkomen: Brainstorm eerst vrijuit, maar wees daarna meedogenloos. Beperk je lijst tot de paar acties die het meeste opleveren. Denk aan de 80/20-regel als het gaat om prioriteiten stellen: welke 20% van de acties levert 80% van het resultaat op? Je kunt ook een tijdmanagementmatrix gebruiken (zoals de Eisenhower-matrix). Deel elke actie in als: Dringend en belangrijk: Doe dit eerst – het is cruciaal voor je resultaten

Belangrijk maar niet urgent: Plan deze taken als volgende in, want ze zorgen voor voortgang op de lange termijn

Dringend maar niet belangrijk: Delegeer of beperk deze taken indien mogelijk

Niet urgent en niet belangrijk: Schrap ze

⭐ Bonus: Nadat je je MAP's hebt gedefinieerd, laat je de automatisering de repetitieve onderdelen van je planning overnemen. De vooraf gebouwde Autopilot Agents van ClickUp voeren terugkerende acties uit, zoals het bijwerken van taakstatussen, het toewijzen van eigenaren en het versturen van herinneringen—zodat je je kunt blijven richten op resultaten, niet op routinewerk. Je kunt bijvoorbeeld: Genereer automatisch samenvattingen of dagelijkse overzichten

Voortgang automatisch bijwerken wanneer subtaaken zijn voltooid

Wijs taken toe aan teamgenoten zodra de voorbereidingen zijn afgerond

Van papier naar praktijk: ClickUp gebruiken voor je RPM-abonnement

Je hebt nu het plan om Het Plan op te stellen (en hopelijk ook de motivatie om het uit te voeren ✨).

Het enige wat je nog nodig hebt? Een plek om het te realiseren. Maak kennis met: ClickUp.

Met ons AI-aangedreven projectmanagementplatform kun je elk onderdeel van de RPM-methode met gemak, precisie en flexibiliteit uitvoeren.

Sla je RPM-strategie op in een overzichtelijk geformatteerd en deelbaar ClickUp-document. Maak ClickUp-taken aan en wijs ze toe om je MAP-stappen uit te voeren. En gebruik ClickUp-dashboards om de voortgang te meten.

RPM biedt je dus duidelijkheid, terwijl ClickUp je helpt deze methode eenvoudig te implementeren met een kant-en-klaar systeem.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Helemaal niet! Hoewel het RPM-systeem voor productiviteit uitblinkt in zakelijke situaties (zoals het helpen van teams om doelen te halen en projecten te beheren), is het net zo krachtig voor persoonlijke groei. Je kunt het gebruiken om alles te plannen, van fitnessmijlpalen tot gezinsprioriteiten.

Dat hangt af van de grootte van je doel. Het opstellen van een dagelijks RPM-plan kost misschien maar 10-15 minuten. Maar als je een jaarplan opstelt, kan het een paar uur duren om duidelijkheid te krijgen over je doelen, je doel en de stappen om ze te bereiken. Toch is het de moeite waard, want het voorkomt verspilde moeite later.

Absoluut. Zowel voor persoonlijke als professionele doelen werkt ClickUp uitstekend. Zet je persoonlijke doelen om in traceerbare projecten, koppel ze aan je drijfveren, plan ze in en zie hoe de voortgang zich ontvouwt.

SMART-doelen helpen je om duidelijke, realistische targets te stellen, zodat je weet wanneer je 'het gehaald hebt'. RPM vraagt waarom je die targets wilt bereiken en hoe je ze gaat realiseren. Het maakt van de SMART-doelen iets waar je emotioneel bij betrokken bent, iets dat je vooruit trekt, zelfs als je motivatie even wegvalt.