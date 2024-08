De 2-Minuten-Regel: Hoe kleine acties enorme productiviteit ontsluiten

Stel je dit eens voor: Je zit als schrijver achter je bureau, klaar om aan je magnum opus te beginnen. De ideeën stromen, je zit boordevol prachtig geconstrueerd proza en het plot is zo dik geworden dat het solide is! En dan staar je naar je blanco pagina. Je tuit je lippen en knijpt je ogen dicht op het scherm, in de hoop dat de woorden op magische wijze verschijnen terwijl de knipperende cursor je bespot.

Of misschien ben je een softwareontwikkelaar die aan een codefragment werkt. In je hoofd klopt het stroomschema helemaal, maar er is geen enkele regel code die dat bewijst. Of je bent een projectmanager die voor de enorme taak staat om een groot project op te starten.

Klinkt dat bekend? Nou, je bent niet de enige.

Als je worstelt met tijdmanagement, je focus verliest of gewoon te veel op je bordje hebt, dan hebben wij precies wat je nodig hebt. Blijf bij ons, twee minuten per keer, en we zullen deze talisman met je delen!

**Wat is de 2-Minuten-Regel?

via dean Yeong_ De twee-minuten-regel klinkt misschien als de zoveelste productiviteitsgril of tijdmanagementstrategie . Maar hier is het geheim: het werkt echt! Verschillende mensen hebben het gebruikt in verschillende facetten van hun persoonlijke en professionele leven (daarover later meer) en kunnen getuigen van de doeltreffendheid ervan.

Dit is de twee-minuten-regel: Als je een taak hebt die je in twee minuten of minder kunt afronden, doe het dan meteen. Voeg het niet toe aan je takenlijst; laat het niet in je hoofd rondspoken - doe het gewoon, zoals Nike zegt.

Dat is het - nee, serieus, dat is alles.

Het is een eenvoudige regel zonder poespas. Je hebt geen uitgebreide planning of ingewikkelde hulpmiddelen nodig om hem te volgen (maar je kunt wel hulpmiddelen gebruiken om hem te verbeteren - nogmaals, daarover later meer). Het gaat er gewoon om dat je kleine stukjes tijd benut om microtaken uit de weg te ruimen.

Zie het als een sneeuwbaleffect. Je begint met iets kleins, maar bouwt gaandeweg momentum en massa op.

De 2-Minutenregel gaat niet over de resultaten die je bereikt, maar eerder over het proces van het eigenlijke werk doen. De focus ligt op actie ondernemen en van daaruit dingen laten stromen.

James Helder

Tweeminutenregel: Twee Manieren

Nu ben je misschien een beetje in de war. Je kunt immers niet alle taken binnen twee minuten afronden. Wat als je een boek aan het schrijven bent? Of een applicatie vanaf nul zou ontwikkelen? Of een project zou beheren? Dan zou je toch zeker meer dan twee minuten nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen! Dus, hoe zou deze regel van toepassing zijn op de voorbeelden die we hebben gedeeld?

Dat is een goed punt.

Er zijn namelijk twee manieren om de twee-minuten-regel te volgen.

Gebruikssituatie 1: Snelle taken afronden

Hoewel het afhandelen van grotere projecten stressvol kan zijn, zijn het altijd de schijnbaar onbelangrijke en kleine taken die op de zenuwen werken. Dit hoeven niet per se de belangrijkste taken te zijn, denk maar aan zoiets simpels als het versturen van een e-mail of het plannen van een vergadering.

Zulke weinig moeite, twee-minuten-taken knagen in je achterhoofd als je 's ochtends aan de koffie zit of 's avonds in bed ligt te woelen.

Wat erger is, is dat hoe langer je dit uitstelt, hoe erger het wordt. De cognitieve overbelasting van deze piepkleine taak groeit uit tot angst en overweldiging. Stel je voor dat je je zorgen moet maken over het versturen van een e-mail! En toch, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat het al drie dagen achter elkaar op onze to-do lijst staat.

Hier stelt de twee-minuten-regel dat je kleine taken die minder dan twee minuten in beslag nemen moet aanpakken zodra je ze definieert.

Dus of het nu gaat om het beantwoorden van een bericht, het sorteren van e-mails of het afvinken van een item van de to-do lijst, je voltooit ze op het moment dat ze in je opkomen. Je kunt deze regel zelfs volgen voor andere kleine taken zoals je bureau opruimen, de planten water geven en je bed opmaken - in feite elke taak die maar een paar minuten in beslag neemt.

Pas de 2-minutenregel toe op een willekeurig aantal willekeurige, los van elkaar staande taken die de hele dag mentale ruimte in beslag nemen en ruim onmiddellijk op.

Gebruikssituatie 2: Beginnen met grote taken

Hier ligt het andere spectrum van het gebruik van de twee-minuten-regel - de regel die is ontworpen voor niet-zo-kleine taken.

De twee-minuten-regel laat ook zien hoe je grote, complexe, ambitieuze en ambigue taken aanpakt bij substantiële projecten.

Hier begin je de kikker opeten een hap tegelijk. Eerst verdeel je het grote project of de taak in kleinere porties. Dan ga je aan de slag met het prioriteren van taken en begin je aan één ding - slechts één ding. Geef het twee minuten van je onverdeelde aandacht en tijd. Dwing jezelf om gefocust te blijven als dat nodig is en bouw elke twee minuten een momentum op.

Zo'n aanpak stelt je in staat om te stoppen met uitstellen en de aanvankelijke verlamming te vermijden.

Neem bijvoorbeeld het schrijven van een artikel (zoals dit).

Je begint met het maken van een ruwe schets in de eerste twee minuten. Daarna begin je aan de inleiding in de volgende twee minuten. Blijf brainstormen over ideeën - geen oordeel, overdenken of streven naar perfectie. Gewoon pure, onvervalste inhoud creëren gedurende twee hele minuten tot je het beginpunt van de spoel vindt en de rest zich begint te ontrafelen. Al snel werk je aan je eerste deel, en dan aan het volgende, en het volgende, tot je bij de conclusie bent!

Je krijgt dus kleine sprints van elk twee minuten. Voeg ze samen en deze babystapjes zullen je naar het doel brengen!

Geschiedenis van de 2-Minuten-Regel

In de jaren 90 trainde Time System International zijn werknemers in de basisprincipes van persoonlijke productiviteit. De twee-minuten-regel werd onder andere geleerd als hulpmiddel voor workflowmanagement.

En hier komt het leuke: een van de ontwikkelaars van deze cursus was niemand minder dan David Allen zelf! Ja, dezelfde persoon die het concept in de jaren 2000 populair maakte met zijn bestseller Getting Things Done!

het boek Getting Things Done van David Allen populariseerde productiviteitstips zoals de twee-minutenregel _via amazon We raden iedereen die op weg is naar zelfverbetering ten zeerste aan dit boek te lezen. Het boek deelt bruikbare strategieën voor het maken van georganiseerde lijsten die je hersenen productief maken. Het gaat over het opdelen van werk in beheersbare taken, prioriteiten stellen en iteratief beter worden. Er wordt ook een systeem voorgesteld om ervoor te zorgen dat niets door de mazen van het net glipt en geen kleine taken onafgemaakt blijven.

Zeker, het is een beetje langdradig om te lezen, maar het zal je helderheid verschaffen en je helpen de controle over je werk terug te winnen terwijl je je mentale bandbreedte vrijmaakt.

Gezien de invloed ervan is het niet verwonderlijk dat de GTD-aanpak (Getting Things Done) een nieuwe productiviteitsgolf op gang heeft gebracht. Bedrijven volgden GTD sjablonen om structuur aan te brengen in de productiviteit van werknemers. Deze sjablonen ontwikkelden zich later tot platforms en softwareoplossingen en uiteindelijk tot GTD-apps .

Als je graag boeken leest over persoonlijke productiviteit, zal het niet moeilijk zijn om Getting Things Done te verbinden met ideologieën uit andere soortgelijke werken. Hier zijn een paar voorbeelden van de diepgaande invloed van Getting Things Done:

Atomische gewoonten door James Clear: De auteur heeft het over de twee-minuten-regel en hoe deze kan worden gebruikt om gewoonten op te schalen in kleinere versies van twee minuten. Bijvoorbeeld, 'dertig minuten yoga doen' wordt 'de yogamat pakken' Het moedigt mensen ook aan om volhardend te blijven in hun reis naar zelfverbetering

ideeën visueel brainstormen met de functie Whiteboard van ClickUp_

Gebruik de twee-minuten-regel als start van een project en identificeer de eerste paar uitvoerbare stappen. Deze kleine start biedt structuur aan uw toekomstige strategieën terwijl het u een gevoel van voltooiing geeft dat u voortstuwt met momentum

Heb je genoeg van de 'dringende maar niet belangrijke' taken die ruimte innemen in jematrix voor tijdmanagement? Gebruik de twee-minuten-regel om de taken te filteren die je in minder dan twee minuten kunt afronden en pak ze meteen aan

die ruimte innemen in jematrix voor tijdmanagement? Gebruik de twee-minuten-regel om de taken te filteren die je in minder dan twee minuten kunt afronden en pak ze meteen aan Gebruik de twee-minutenregel als buffer tussen een diepgaande werksessie . Zit je ergens middenin en schiet je een snelle taak te binnen? Weersta de drang om te multitasken. Neem in plaats daarvan een snelle pauze, zet een timer van twee minuten en voltooi de specifieke taak voordat je met een verfriste geest het diepe werk hervat

. Zit je ergens middenin en schiet je een snelle taak te binnen? Weersta de drang om te multitasken. Neem in plaats daarvan een snelle pauze, zet een timer van twee minuten en voltooi de specifieke taak voordat je met een verfriste geest het diepe werk hervat Neem de 2 minuten regel op in je professionele en persoonlijke leven. Door deze regel in uw dagelijkse routine te gebruiken, zult u beter in staat zijn om taken van twee minuten te herkennen en aan te pakken. Hoe vaker je dit doet, hoe vanzelfsprekender het wordt en hoe hoger je productiviteit wordt

Natuurlijk heb je geen apps of hulpmiddelen nodig om de twee-minutenregel te volgen, maar als je technisch onderlegd bent, vind je wel productiviteitsapps die je helpen. Tools zoals ClickUp kunnen je helpen om de twee-minutenregel te oefenen en toe te passen

Populair gebruik en voorbeelden van de 2-minutenregel

Laten we eens kijken hoe je de twee-minuten-tijdmanagementstrategie kunt gebruiken om de productiviteit in je dagelijks leven te maximaliseren.

De inbox temmen

Verdrinken in een zee van e-mails? De twee-minuten-regel kan uw reddingsboot zijn. Zoek naar e-mails die u in minder dan twee minuten kunt verwerken en doe er vervolgens iets mee. Dit kunnen e-mails zijn met eenvoudige verzoeken om bevestigingen of snelle antwoorden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een uitnodiging voor een vergadering of het delen van een direct beschikbaar document. Je kunt ook ongewenste e-mails verwijderen of berichten markeren om later te bekijken.

💡Pro Tip: Koppel uw e-mailclients zoals Gmail en Outlook met ClickUp zodat u al uw e-mails vanaf één scherm kunt beheren. Dat is nog eens gemak?

Bureau opruimen streepje

ruim je bureau op met de twee-minuten-regel via_ unsplash Vraagt je rommelige bureau om je aandacht? Je hoeft geen grote schoonmaak te houden. Volg gewoon de twee-minuten-regel om de rommel op te ruimen. Begin eerst met de meest intuïtieve taak. Dat kan het archiveren van je papieren zijn, het ordenen van je briefpapier, het weggooien van overbodige documenten zoals bonnetjes, enzovoort. Het zal je verbazen hoe deze kleine dingen een groot effect hebben op je omgeving en je humeur!

Voorbereiding en deelname aan vergaderingen

Kun je je niet concentreren tijdens een vergadering die ook een e-mail had kunnen zijn? Sluit andere tabbladen, zet telefoonmeldingen uit en zorg dat je niet wordt afgeleid. Dwing uzelf om geconcentreerd te blijven gedurende slechts twee minuten. Stel vragen over het onderwerp of scan snel de agenda om te zien waar de vergadering over gaat. Je zult merken dat je je gemakkelijker kunt concentreren.

💡Pro Tip: Verlies geen tijd en moeite aan notities voor de vergadering. Laat ClickUp Brain doet dit voor u. Het kan notities van vergaderingen uit uw opnames transcriberen, ze samenvatten, er actiepunten uithalen en ze zelfs omzetten in taken in ClickUp. Wat gaat u nu doen met de bespaarde tijd?

Een project aftrappen

Kus afscheid van analyseverlamming. Gebruik de twee-minuten-regel voor projecttijdmanagement tijdens de planningsfase. Je kunt de eerste paar uitvoerbare stappen en de bijbehorende tijdlijn bepalen. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om een actielijst op hoog niveau en een tijdsinschatting op te stellen. Of u kunt dit moment gebruiken om activiteiten in volgorde te zetten. Het kan een klein begin zijn, maar het bouwt voldoende momentum op om het project tot een goed einde te brengen.

💡Pro Tip: Maak je projectactielijst of activiteitenvolgorde eenvoudig met Clickup's Mindmaps . Ze helpen je om complexe ideeën te visualiseren en workflows in een oogwenk af te breken._

Vlotte ontwikkeling van vaardigheden

Wilt u een nieuwe vaardigheid leren, maar hebt u moeite om tijd te vinden en te besteden aan het leren? Gebruik de twee-minuten-regel! Trek twee minuten uit uw agenda, tijdens de lunch of tijdens uw woon-werkverkeer, om over de vaardigheid te lezen, een instructievideo te bekijken of naar een podcast te luisteren. Verdeel dit over de dag en blijf volhouden om de vaardigheid onder de knie te krijgen.

Wellness krijger

Wil je afvallen of in vorm komen? Gebruik dan de twee-minuten-regel! Besteed twee minuten van je tijd aan lichaamsbeweging; dat kan snelle cardio zijn of HIIT om je hartslag te verhogen voordat je verder gaat met zwaardere workouts. Neem ook twee minuten van je dag om je maaltijd voor de volgende dag te plannen. Of gebruik die tijd om een snelle en gezonde snack te maken in plaats van iets te bestellen. Zulke momenten van intentionaliteit brengen je dichter bij je fitnessdoelen.

Uitdagingen van het gebruik van de 2-Minuten Regel en hoe ze te overwinnen]

Hoewel de 2 minuten regel een uitstekende staat van dienst heeft, is het geen duct tape oplossing die je over elk probleem kunt plakken om het op te lossen. Hier zijn enkele uitdagingen die je kunt tegenkomen en enkele oplossingen die je kunt proberen om ze te omzeilen:

Sommige taken zijn bedrieglijk gemakkelijk verkeerd in te schatten. Een eenvoudige taak als het beantwoorden van een e-mail kan gemakkelijk de twee minuten overschrijden als je de bijlagen moet opzoeken of je antwoord uitgebreider moet maken. Je moet realistisch zijn over de tijd die een taak kost om frustratie en planningsconflicten te voorkomen

en planningsconflicten te voorkomen Onze digitale wereld is een mijnenveld van afleiding meldingen, e-mails, sociale media - alles kan de focus snel doen ontsporen tijdens een piek van twee minuten. Gebruik website-blokkers en de focusmodus op apparaten om meldingen te dempen en onderbrekingen tot een minimum te beperken

De 2 minuten regel gaat over actie, niet over perfectie. De drang om een taak perfect te plannen of bij te schaven zal echter snel je 2 minuten tijd opeten. Het doet meer kwaad dan goed, want je zult merken dat je meer gestrest bent. Ten eerste, maak je druk om te beginnen ; het meesterwerk kan wachten om vorm te krijgen

; het meesterwerk kan wachten om vorm te krijgen Je kunt verschillende kleine taken voltooien met behulp van de 2-minutenregel. Maar de moeilijkheid zit hem in het momentum behouden terwijl je van de ene taak naar de andere gaat. Gebruik het vooral als een startpunt, want je zult grotere tijdsblokken moeten reserveren voor het werken aan grotere taken om significante vooruitgang te boeken

behouden terwijl je van de ene taak naar de andere gaat. Gebruik het vooral als een startpunt, want je zult grotere tijdsblokken moeten reserveren voor het werken aan grotere taken om significante vooruitgang te boeken Een voortdurende, nooit eindigende stroom van deze kleine taken kan snel vermoeiend en overweldigend worden. Er komt een punt waarop je het moeilijk vindt om prioriteiten te stellen bij welke taak je het eerst aan de slag gaat of waarop je beslissingsmoeheid ervaart. Verwerk taken in batches en maak snelle takenlijstjes van twee minuten om de impact van deze productiviteitshack te vergroten

worden. Er komt een punt waarop je het moeilijk vindt om prioriteiten te stellen bij welke taak je het eerst aan de slag gaat of waarop je beslissingsmoeheid ervaart. Verwerk taken in batches en maak snelle takenlijstjes van twee minuten om de impact van deze productiviteitshack te vergroten Sommige taken zijn complex en tijdrovend. Je zou uren kunnen proberen om ze op te splitsen in kleinere delen, maar je zult merken dat het nog steeds niet past in de twee-minuten-mal. Om dergelijke frustraties en tijdverspilling te voorkomen, leer je taken herkennen die redelijk wat tijd vergen en pas je je aanpak aan. Als het geen twee minuten zijn, hoe lang dan wel? Blokkeer deze tijd en ga aan de slag

Hoe de 2-minutenregel toepassen met ClickUp

ClickUp gebruiken om de twee-minutenregel te oefenen was een experimentele oplossing die echt aansloeg. Het platform biedt alles wat u nodig hebt om de 2-minutenregel te implementeren, samen met oplossingen om de tekortkomingen van de techniek te verhelpen.

ClickUp en de 2-minutenregel zijn uw partners in het verhogen van de productiviteit.

Dit is hoe u ClickUp kunt gebruiken om snelle, twee-minuten-winsten te registreren:

Het maken van werkbare takenlijsten

Bewaak taken in de lijstweergave op ClickUp om ervoor te zorgen dat u niets mist ClickUp taakbeheer is een absoluut beest. Er zijn verschillende manieren om een actie-item om te zetten in een ClickUp taak-direct vanuit ideeën in ClickUp Documenten naar opdrachten in chatberichten en opmerkingen. Hierdoor hoeft u niet meer van context te wisselen of afgeleid te worden door ideeën die in uw hoofd opkomen.

Gebruik het platform om een centrale lijst te maken voor tweeminutentaken binnen een project of werkruimte. Zet deze aangepaste lijst vervolgens om in een interactieve checklist waar je items kunt afstrepen zodra je klaar bent met een tweeminutentaak. Het is echt bevredigend.

Bovendien is het toevoegen aan deze lijst super eenvoudig: selecteer 'Nieuw item' en voer de details in van de kleine dingen die u later wilt doen. ClickUp stelt u ook in staat om een logische hiërarchie van taken en subtaken te behouden door middel van nesting, wat het gemakkelijker maakt om de 2-minutenregel te implementeren in grotere projecten. Hoewel sommigen misschien de voorkeur geven aan de lijstweergave, kunt u zelfs experimenteren met verschillende weergaven, zoals Kanban-borden of Gantt-diagrammen, om uw taken te beheren.

Prioriteren en batchverwerking

Taakprioriteiten toewijzen aan ClickUp om de kleine taken te categoriseren

Niet alle taken van twee minuten zijn hetzelfde. Sommige zijn urgenter of hebben meer impact dan andere. Om dit aan te pakken, gebruikt u ClickUp's taakprioriteiten om taken te categoriseren als dringend, hoog, normaal en laag geprioriteerd. Door dit te doen voorkomt u beslismoeheid, omdat ClickUp een op prioriteit gebaseerde lijst van taken van twee minuten bijhoudt en de volgende opschuift.

Op dezelfde manier kunt u met ClickUp gelijksoortige tweeminutentaken groeperen. U kunt bijvoorbeeld het beantwoorden van e-mails koppelen aan het delen van taakupdates of het bijhouden van uw planning. Hierdoor kunt u meerdere taken uitvoeren in parallelle uitbarstingen van twee minuten.

Zoals u merkt, helpen beide trucs u om de beperkingen van de twee-minutenregel te omzeilen en uw productiviteit te verhogen!

Ook lezen: Hoe taakprioriteiten in te stellen op ClickUp

Tijd volgen en blokkeren

volg de tijd voor elke taak met de functie Tijdregistratie van ClickUp_

ClickUp wordt geleverd met een ingebouwde tijdregistratie functie. De Projecttijdregistratie op ClickUp kunt u de 2-minutenregel in actie brengen. Stel snelle schattingen van twee minuten in voor taken om ervoor te zorgen dat u gefocust blijft en niet vastloopt of ontspoort. Het helpt je ook om je tijdschattingsvaardigheden te meten en de algemene effectiviteit van de twee-minutenregel voor specifieke taken. Zoals je zult ontdekken, zullen er momenten zijn waarop bepaalde grote doelen niet passen in de 2 minuten regel, en dit zou je lakmoesproef kunnen zijn.

Gebruik daarnaast de functie Herinneringen en deadlines om kleine taken in de gaten te houden. Een goede gewoonte is om ongeveer vier dagelijkse herinneringen te hebben - 's ochtends vroeg, voor de lunch, na de lunch en 's avonds - om je tweeminutentakenlijst te controleren en de snelle winsten te registreren die anders misschien door de mazen van het net glippen.

Workflows automatiseren

aangepaste automatisering instellen op ClickUp om kleine dingen te regelen_

Oké, een onuitgesproken hack voor taken van twee minuten - automatiseer alles wat je kunt. Zelfs als het maar 2 minuten van uw tijd kost, waarom zou u het verspillen als het geautomatiseerd kan worden? Om deze reden kunt u gerust de custom automation functie van ClickUp gebruiken om lage en terugkerende taken uit te voeren. Of het nu gaat om het toewijzen van taken, het verzenden van snelle bevestigingse-mails of het markeren van een planning in uw agenda, ClickUp Automatisering haalt deze kleine dingen van uw bord zodat u zich kunt concentreren op de meer uitdagende tweeminutentaken.

Dit, en het feit dat u ClickUp met vrijwel alles kunt integreren, maakt het gemakkelijk om een gedetailleerde, gecentraliseerde opslagplaats van twee-minutentaken op te bouwen op verschillende platformen. Tegelijkertijd krijgt u de Universele zoekfunctie die uw hele technologiestapel doorzoekbaar maakt!

Succes in kaart brengen

Waarom tijd verspillen door het wiel opnieuw uit te vinden? ClickUp biedt een rijke bibliotheek van klare sjablonen die redders in nood zijn geweest. U zult aangenaam verrast zijn door hoe uitgebreid en goed doordacht elke sjabloon is.

De sjabloon Getting Things Done helpt u elke dag productiever te worden

Omdat we ons richten op de 2-minutenregel, ClickUp's Getting Things Done-sjabloon is super geschikt voor wie aan de slag wil met deze techniek. Deze sjabloon belichaamt de lessen van David Allen en, nou ja, maakt het gemakkelijk om dingen gedaan te krijgen! Van het organiseren van taken tot het stellen van prioriteiten, gebruik deze sjabloon om te genieten van soepelere workflows en efficiënt werken. Deze sjabloon downloaden Terwijl de bovenstaande sjabloon voor gevorderden is, heeft ClickUp ook beginnersvriendelijke sjablonen van het GTD-raamwerk.

Zin in eenvoudigere lijsten om werk gedaan te krijgen? Gebruik de sjabloon Getting Things Done List om aan de slag te gaan

Bekijk de Getting Things Done-lijstsjabloon op ClickUp . Het zet uw taken om in een eenvoudige lijst die u kunt afwerken voor maximale productiviteit. Gebruik de bordweergave om taken gegroepeerd op status te zien. Zo eenvoudig is het. Deze sjabloon downloaden De kracht van AI benutten ClickUp Brein is een geheim wapen voor het superchargen van de twee-minuten-regel workflow. Het versterkt alle vele manieren waarop ClickUp u helpt de 2-minutenregel te volgen, waardoor het platform een productiviteitskrachtcentrale wordt.

Last van een twee-minuten taak die opduikt terwijl u midden in het werk zit? Vraag gewoon aan Brain om het te noteren (of nog beter: voeg het toe aan uw twee-minuten takenlijst) zonder van context te veranderen. ClickUp Brain kan zelfs de prioriteit van de taak en de onderlinge afhankelijkheid voor u identificeren! Moet u een e-mail beantwoorden? Laat Brain het voor u doen - de mogelijkheden zijn eindeloos.

maak van e-mails schrijven een klusje van twee minuten met ClickUp Brain_

Als AI-engine leert Brain iteratief van uw gewoonten en werkstijlen. In combinatie met het ingebouwde tijdregistratiesysteem maakt dit het inschatten van tijd eenvoudiger. Vraag Brain hoe lang een bepaalde taak normaal gesproken duurt en Brain geeft u een realistische schatting.

In wezen kunt u alles wat u doet met ClickUp beter doen met Brain.

**Twee minuten kunnen je leven veranderen!

In de wereld van vandaag lijken twee minuten misschien niet veel. Hopelijk heeft dit artikel uw perspectief veranderd.

Of je nu moet beginnen aan een moeilijke opdracht of je waslijst met to-dos moet afwerken, de twee-minuten-regel kan helpen om je productiviteit te maximaliseren. Je wint de halve strijd door gewoon te komen opdagen en toegewijd te blijven. Als je er eenmaal bent, staat vrijwel niets succes meer in de weg. Houd gewoon rekening met de valkuilen die je af en toe tegenkomt en je hebt goud in handen.

Gebruik ook ClickUp - het is gratis. Aanmelden duurt minder dan twee minuten en dat is een goede manier om de twee-minutenregel in de praktijk te brengen! Dus, meld u aan en probeer ClickUp vandaag!