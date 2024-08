Hoe maak je een Chronowerkschema voor je team?

Ben jij een vroege vogel? Of misschien een nachtuil? Maak je stiekem een paar productieve uurtjes in de kleine uurtjes van de ochtend of in het holst van de nacht? Als dat zo is, ben je een chronowerker.

Schrijfster Ellen Scott bedacht de term "chronowerken" in een van haar nieuwsbrieven wat een pakkende manier was om de werktijden te beschrijven die mensen tegenwoordig aanhouden. Zullen we eens kijken waar de ophef over gaat?

Wat is Chronoworking?

Chronoworking is het proces van het maken van flexibele werkschema's die de werktijden afstemmen op iemands persoonlijke circadiane ritme en energieniveau. Dit tijdmanagementstrategie erkent dat elke werknemer anders is, met unieke behoeften, wensen, voorkeuren en productieve momenten van de dag.

Vroege vogels kunnen van 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags werken of nachtbrakers kunnen om 7 uur 's avonds beginnen en de hele nacht doorwerken. Of je kunt ervoor kiezen om dit schema op te delen in 2-3 stukken productieve tijd.

Chronowerken is meer dan alleen flexibiliteit op de werkplek wel. Het gaat om de vrijheid om je eigen unieke chronoshift te kiezen die past bij persoonlijke productiviteitspieken of levensstijlbehoeften.

De voor- en nadelen van chronisch werken

Net als de meeste flexibele werktijdmodellen van het hybride tijdperk richt chronoworking zich op de individuele kenniswerker. Het stelt hen in staat om te kiezen wat voor hen werkt en biedt verschillende voordelen.

✅ Autonomie: Kenniswerkers, vooral ervaren werknemers, geven de voorkeur aan de autonomie om hun werk te doen zonder aan micromanagement te doen. Chronowerken belichaamt autonomie en creëert vertrouwen en betrouwbaarheid.

✅ Zelfmanagement: Chronoworking vereenvoudigt teambeheer . Het creëert zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor de resultaten en niet alleen aanwezig/beschikbaar zijn tijdens werkuren.

Productiviteit: Mensen zijn niet de hele dag door even productief; sommigen zijn 's ochtends alerter, terwijl anderen 's middags of 's avonds hun draai vinden. Chronoworking helpt teams het volgende te bereiken doelen te bereiken op het gebied van productiviteit op een manier die voor hen het meest natuurlijk en het minst stressvol is.

✅ Werk-privébalans: Het traditionele evenwicht tussen werk en privéleven omvatte vrije avonden en weekends en misschien drie weken vakantie. Moderne gezinnen hebben meer flexibiliteit nodig dan dat. Chronoworking stelt mensen in staat om de balans tussen werk en privéleven te vinden die bij hen past, zodat ze gemakkelijker aandacht kunnen besteden aan persoonlijke zaken, stress kunnen beheersen en een burn-out kunnen voorkomen.

Als dat ideaal klinkt, neem dan even een pauze. Het is misschien niet voor iedereen weggelegd. Enkele veelgehoorde punten van kritiek op de Chronoworking-modellen zijn de volgende.

Niet voor iedereen: Winkelmedewerkers, verkoopleiders, bankmedewerkers, enz. die met verschillende belanghebbenden werken, moeten beschikbaar zijn wanneer anderen dat zijn. Dergelijke rollen zijn niet geschikt voor Chronoshifts omdat de kantoortijden niet kunnen worden aangepast aan de individuele werktijden van een persoon.

niet geschikt voor real-time samenwerking : Een gemeenschappelijk tijdstip vinden waarop meerdere leden van een team kunnen samenwerken, kan een nachtmerrie zijn als iedereen Chronowerkt. Dergelijke teams zullen hun toevlucht nemen tot asynchrone communicatie, wat soms niet effectief kan zijn bij het oplossen van complexe problemen.

Niet voor teammanagers: Als het je taak is om een team te managen, werk toe te wijzen, output te beoordelen, feedback te geven en gemeenschappelijke doelen na te streven, kan Chronoworking je dagelijkse taken belemmeren. Het zou ook onmogelijk zijn voor managers om op elk moment beschikbaar te zijn dat hun teamleden productiviteit hebben.

Niet voor jonge, onervaren medewerkers: Chronowerken vereist een bepaald niveau van zelfmanagement en initiatief. Mensen die helemaal nieuw zijn in de professionele wereld kunnen zich afstandelijk en niet gesteund voelen.

Ondanks de potentiële nadelen van Chronoworking, kan het van onschatbare waarde zijn voor afgelegen/hybride teams. Dit is hoe.

Chronowerken als gevolg van werken op afstand

De pandemie, de emotionele tol, vermoeidheid door de Zoom en werken op afstand hebben de natuurlijke verschuiving naar Chronoworking ingeluid. Terwijl de pandemie fysieke aanwezigheid op kantoor loskoppelde van werkprestaties, doet Chronoworking hetzelfde voor vaste werktijden.

Sindsdien hebben Chronoworking en werken op afstand een symbiotische relatie. Voor telewerkers is Chronoworking gewoon een productieve dag. Veel leden van een team beginnen hun werkdag bijvoorbeeld om 11 uur 's ochtends en werken tot laat in de nacht aan taken met een hoge focus.

Omdat niemand hen fysiek in de gaten houdt, hoeven ze zich geen zorgen te maken of ze wel online lijken te zijn voor een bepaald aantal uren. Als telewerkers een andere ruimte nodig hebben, kunnen ze naar de dichtstbijzijnde coffeeshop gaan.

Aan de andere kant, om een effectieve Chronoworker te zijn, kun je beter vanuit huis werken. Werken op afstand geeft je de vrijheid, de fysieke ruimte en de tijd om je meest productieve uren te kiezen.

Hoewel werken op afstand sterk wordt ondersteund door Chronoworking-modellen, kun je het implementeren voor alle soorten teams. Dit is hoe.

Hoe Chronoworking implementeren in je werkomgeving

Binnen je flexibele werkbeleid zou je je teamleden de mogelijkheid kunnen bieden om hun werktijden te kiezen. Sommige daarvan kunnen zelfs Chronoworking zijn.

Een gestructureerde aanpak van Chronoworking kan jou en je team echter meer duidelijkheid geven. Een robuuste software voor projectmanagement kan helpen bij het implementeren, bewaken, optimaliseren en onderhouden van Chronoworking. Dit is hoe.

1. Beoordeel geschiktheid voor de functie

Zoals we al eerder zeiden, is Chronoworking niet voor iedereen. Evalueer dus, voordat je het implementeert, welke rollen geschikt zijn voor flexibele werkschema's.

Rol definiëren: Schrijf een uitgebreide functieomschrijving om er zeker van te zijn dat alle aspecten van het werk waarvoor een werknemer op een bepaald tijdstip aanwezig moet zijn, erin zijn opgenomen.

Beschrijf te leveren prestaties: Om effectief te kunnen Chronowerken, moeten de leden van het team weten wat ze moeten bereiken. Schets dus de verwachtingen en deliverables voor elke persoon voordat je akkoord gaat met Chronoworking.

Bepaal metrics: De eenvoudigste manier waarop Teams productiviteit maten was door het aantal gewerkte uren. Als je acht uur per dag klokte, werd je als productief beschouwd. Chronoworking vereist een nieuwe manier van denken.

2. Duidelijk beleid ontwikkelen

Maak een gedetailleerd beleid om duidelijkheid en eerlijkheid te garanderen. Bied tips voor thuiskantoren . Neem hun rechten en plichten op. Zo kunnen Chronoworkers bijvoorbeeld het recht hebben om hun werktijden te kiezen zolang ze elke dag beschikbaar zijn voor de stand-up of binnen 12 uur reageren op alle communicatie.

Een bedrijf kan van werknemers eisen dat ze beschikbaar zijn voor vergaderingen van het team tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags, maar ze toestaan om hun begin- en eindtijden buiten deze uren te kiezen. ClickUp Documenten is een fantastische manier om het Chronoworking-beleid te documenteren. Markeer en formatteer tekst om de aandacht te trekken. Deel het met het hele team en maak het toegankelijk voor iedereen. Bewerk samen en houd bijgewerkte beleidsregels bij.

ClickUp Docs voor het vastleggen van bedrijfsbeleid

3. Abonneer je op werk

Chronowerken kan een grote verschuiving zijn voor de meeste Teams die gewend zijn om volgens het 9-5 model te werken. Om ervoor te zorgen dat de overgang naadloos verloopt, heb je een abonnement nodig. ClickUp's sjabloon voor werken op afstand is een goed uitgangspunt. Deze beginnersvriendelijke sjabloon is ideaal voor het maken van een uitgebreid abonnement voor externe werknemers. Pas het aan om te voldoen aan de Chronoworking-behoeften van uw organisatie.

klikUp op afstand *[_werkplan sjabloon](https://clickup.com/nl/blog/56577/sjablonen-werkplannen/)*[ClickUp sjabloon voor teamplanning](https://clickup.com/templates/team-schedule-t-194504419) helpt u een duidelijk overzicht te krijgen van het werkschema van uw team op één plek. Zo kunt u bijhouden wat er dagelijks gebeurt.

Beheer de werkplanning van het hele team op één plaats

4. Abonneer je op de taken van je team

Teams die chronowerken hebben er een hekel aan om 's ochtends op te staan en rond te zoeken naar productieve dingen Nog te doen . Maak dus van tevoren een abonnement op werk.

Deel je projecten op in beheersbare Taken die je kunt toewijzen aan elk lid van het team, die er zelfstandig aan kunnen werken. ClickUp werk uitsplitsen is een sjabloon voor whiteboards dat uitsluitend hiervoor is bedoeld.

verdeel een groot project in kleinere, beheersbare stukken met behulp van het sjabloon voor werkverdeling van ClickUp_

Met dit sjabloon kunt u een project opsplitsen in beheersbare stukken, waardoor het gemakkelijker te verdelen en te managen is. Dit geeft u een duidelijke weergave van taken, tijdlijnen en te leveren prestaties, zodat de externe medewerkers deze kunnen gebruiken.

Je kunt ook een van deze gratis sjablonen voor projectmanagement om te beginnen.

5. Breng iedereen op dezelfde pagina

Chronowerkers presteren als een team wanneer er minimaal verlies is in communicatie/vertaling. Gebruik een speciaal ontworpen tool voor projectmanagement om ervoor te zorgen dat alle informatie effectief tussen de leden van het team wordt doorgegeven. ClickUp voor werk op afstand is het perfecte antwoord!

Taken aanmaken met gedetailleerde beschrijvingen en acceptatiecriteria

Checklists gebruiken voor kwaliteitscontrole

Gebruik deWeergave ClickUp chatten om alle berichten op één plaats te zien

Krijg voltooide zichtbaarheid in al uw taken met de 15+ aangepaste weergaven van ClickUp, inclusief Gantt-taak, tijdlijn, kalender en meer. Bouw sjablonen voor productiviteit aangepast aan uw organisatie voor hergebruik.

Gebruik de aangepaste weergave van taken die het beste bij je project past

6. Train je leiders

Om dit model effectief te laten zijn, moet je leiders uitrusten met de vaardigheden om een chronowerkend team te managen. Bied training aan over:

Instellen van verwachtingen

Meten van resultaten in plaats van gewerkte uren

De verschillende roosters van teamleden ondersteunen

Het onderhouden van duidelijke communicatiekanalen

Conflictoplossing

Technieken voor tijdbeheer

Sinds de opkomst van werk op afstand zijn vergaderingen belangrijk geworden tijdverspillers op kantoor . Om deze last te vermijden, train je managers en afdelingshoofden om effectieve vergaderingen te leiden die de productieve tijd van je team niet onderbreken.

Als dit allemaal veel organisatorische veranderingen lijken voor een nieuwe trend, denk dan nog eens na.

Toekomstige trends van chronisch werken verkennen

Net als werken op afstand en hybride werken, heeft Chronoworking het potentieel om de traditionele 9-5 werkdag te vervangen. Vooral in kenniswerk zoals schrijven, coderen, ontwerpen, enz. creëert Chronoworking de mogelijkheid om geavanceerd werk te doen door gebruik te maken van de meest creatieve tijd van de werknemer.

Bij extensie kan Chronoworking de norm worden voor digitale nomaden, die niet alleen werken waar ze willen maar ook wanneer ze willen. De evoluerende digitale nomadentools helpen om deze overgang soepeler te laten verlopen.

AI-tools en apps voor werkschema's kunnen Chronoworkers ook helpen door op te treden als hun persoonlijke assistent, ongeacht de kantooruren. Voortbouwend op de bandwagon van generatieve AI zullen organisaties meer intelligente tools gebruiken om Chronoworking mogelijk te maken.

Omarm Chronoworking actief met ClickUp

Hoewel Chronoworking niet voor iedereen is weggelegd, kan het voor de meeste Business een game-changer zijn, vooral in een hybride of volledig externe omgeving. Het kan de productiviteit en creativiteit van kenniswerkers exponentieel verhogen.

In wezen is chronoworking een gezond werkgedrag dat teams goed kunnen omarmen. De sleutel tot succes ligt echter in een doordachte en adaptieve implementatie.

Een hulpmiddel zoals ClickUp projectmanagement zorgt ervoor dat u alles hebt wat u nodig hebt om externe en Chronowerkers succesvol te maken. Probeer ClickUp vandaag nog gratis!

