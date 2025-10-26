De 15 beste alternatieven voor Google Forms in 2026 (gratis en betaald)

Formulieren zijn overal: of u nu feedback van klanten verzamelt, leads opspoort of aanmeldingen voor een gebeurtenis beheert.

En als je ooit snel een vragenlijst moest maken, heb je waarschijnlijk Google Forms gebruikt. Het is gratis, gebruiksvriendelijk en integreert goed met Google Spreadsheets, wat verklaart waarom het voor velen de eerste keuze is.

Maar hier is het punt: het is niet perfect. De sjablonen en ontwerpopties van Google Forms zijn vrij eenvoudig. Het platform mist ook geavanceerde analyses, en als u offline gegevensverzameling of uitgebreide aangepaste aanpassingen nodig hebt, heeft u pech. Er bestaan verschillende sterke alternatieven voor Google Forms, die een brede reeks aan functies en mogelijkheden bieden. Met de ingebouwde Forms-functie kunt u in ClickUp reacties verzamelen, deze direct omzetten in uitvoerbare taken en ze koppelen aan uw bredere werkstroom, terwijl Typeform bekend staat om zijn aantrekkelijke, interactieve ontwerp. Microsoft Forms is een geweldige optie voor gebruikers binnen het Microsoft-ecosysteem, en Zoho Forms is een solide keuze voor bedrijven die behoefte hebben aan automatisering en integraties. Formstack is zeer geschikt voor geavanceerde werkstroomen en bedrijfsbehoeften.

De meeste teams worstelen tegenwoordig niet alleen met onhandige formulieren, maar ook met een wildgroei aan taken. Te veel losstaande tools, versnipperde gegevens en handmatige follow-ups tasten de productiviteit aan. De juiste formulierbouwer moet de chaos vereenvoudigen, niet vergroten.

Maar liefst 80% van de marketeers geeft de voorkeur aan formulierbouwers met automatisering voor het genereren en koesteren van leads. Dus als je het gevoel hebt dat Google Forms niet meer voldoet, heb je geluk.

We hebben de beste alternatieven voor Google Forms voor je op een rijtje gezet, zodat je slimmere en effectievere online formulieren kunt maken – zonder gedoe en zonder dat het je budget belast.

De beste alternatieven voor Google Forms in één oogopslag

Tool Beste functies Het meest geschikt voor *Prijzen ClickUp • Aangepaste formuliervelden en voorwaardelijke logica • Zet reacties direct om in taken • Dashboard, automatiseringen, sjablonen Teams die formulieren willen die nauw aansluiten bij taakbeheer en werkstroom Free Forever-abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Jotform • Meer dan 10.000 sjablonen • Meer dan 32 betalingsgateways • Offline gegevensverzameling • Meertalige formulieren Bedrijven die formulieren nodig hebben waarmee betalingen kunnen worden verwerkt en die geschikt zijn voor wereldwijd gebruik Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand Zoho Forms • Integraties met het native Zoho-ecosysteem • Voorwaardelijke logica en automatisering • Offline mobiele verzendingen Teams die al Zoho-apps gebruiken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Formidable Forms • Geavanceerde gegevensweergaven • Weergave van gegevens aan de gebruikerszijde • Formulieren met meerdere pagina's • Genereren van PDF-bestanden WordPress-sites die datagestuurde weergaven nodig hebben Betaalde abonnementen vanaf $ 79 per jaar Typeform • Gebruikersinterface met één vraag per keer • Vertakkingslogica • Betalingsverwerking • Meer dan 120 integraties Teams die zich richten op conversatie-enquêtes en leadkwalificatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Paperform • Formulieren in de stijl van een landingspagina • Inbedding van rijke media • Aangepaste CSS • Productcatalogi Marketingteams die merkgebonden, conversiegerichte formulieren maken Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Cognito Formulieren • Geavanceerde rekenengine • Aangepaste formules • Voorwaardelijke logica • Veiligheid bij betalingen Bedrijven met bestel- en financiële formulieren waarin veel berekeningen worden uitgevoerd Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand SurveyMonkey • Vragenbank van experts • Geavanceerde analyses • Sentimentanalyse • Meerdere exportformaten Teams die enquêtes op onderzoeksniveau met grote hoeveelheden gegevens uitvoeren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand Formstack • Naleving van HIPAA en SOC 2 • Automatisering van werkstroomen • Elektronische handtekeningen • Genereren van bestanden Toepassingen in de gezondheidszorg, de juridische sector en automatisering van ondernemingen Betaalde abonnementen vanaf $ 99 per maand Wufoo • Visuele rapportage in realtime • Automatisch bijgewerkte dashboards • Limieten voor het aantal reacties • Integratie met betalingssystemen Teams die prioriteit geven aan rapportage en analyse van formulieren Betaalde abonnementen vanaf $ 22 per maand WPForms • Integratie met WordPress • Toegangscontrole en vergrendeling van formulieren • AI-aangedreven builder • Meer dan 2.000 sjablonen WordPress-gebruikers die veilige, eenvoudige formulieren nodig hebben Betaalde abonnementen vanaf $ 99 per jaar 123FormBuilder • Automatische taaldetectie • Offline modus • Voorwaardelijke logica • Meer dan 2.000 sjablonen Internationale teams die meertalige formulieren maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 37/maand HubSpot Form Builder • Synchronisatie met CRM-systemen • Progressieve profilering • Leadscoring • Marketingautomatisering Marketingteams die zich richten op automatisering van leadgeneratie Gratis met HubSpot CRM; betaald met Marketing Hub Ninja Forms • Volledige API-toegang • Aangepaste werkstroomen • Bestanden uploaden en betalingen • Integratiemogelijkheden voor ontwikkelaars Ontwikkelaars die uitgebreide aangepaste formulieren voor WordPress nodig hebben Gratis basisabonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 99 per jaar Formsite • Versleuteling op veldniveau • Toegang op basis van rollen • Gegevensopslag • Veiligheid die voldoet aan de regelgeving Teams die met zeer gevoelige of gereguleerde gegevens werken Betaalde abonnementen vanaf $ 24,95/maand

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Google Forms?

Houd rekening met deze sleutelfuncties voordat u een keuze maakt uit onze lijst met concurrenten van Google Forms:

Geautomatiseerde voorwaardelijke logica : Kies een alternatief voor Google Forms dat vragen dynamisch weergeeft of verbergt op basis van eerdere antwoorden, voor meer gepersonaliseerde, boeiende enquêtes Kies een alternatief voor Google Forms dat vragen dynamisch weergeeft of verbergt op basis van eerdere antwoorden, voor meer gepersonaliseerde, boeiende enquêtes

Aangepaste flexibiliteit op het gebied van huisstijl en ontwerp: Zoek een oplossing waarmee u logo's, kleuren en een unieke stijl kunt toevoegen die bij uw merk passen

Robuuste analyse- en rapportagemogelijkheden: Kies een tool die grafieken, meerdere exportformaten en automatische inzichten biedt om de gegevensanalyse te vereenvoudigen

Diverse integraties met tools van derden: Zorg ervoor dat er een verbinding is met CRM-systemen, e-mailtools en andere apps voor naadloze gegevensuitwisseling en een efficiënte werkstroom

Geavanceerde functies voor veiligheid en naleving: Controleer of het formulier voldoet aan de AVG, versleuteling biedt en gedetailleerde toegangscontroles heeft als er gevoelige gegevens worden verwerkt

👀 Wist u dat? Voordat het een op zichzelf staand product werd, werd Google Forms in 2008 gelanceerd als onderdeel van de Google Documenten-suite. In de loop der tijd evolueerde het met nieuwe functies en integraties, om uiteindelijk in 2016 een zelfstandig hulpmiddel te worden dat gegevensverzameling en samenwerking beter ondersteunt.

De 15 beste alternatieven voor Google Forms

Klaar om de perfecte formulierbouwer voor uw behoeften te vinden? Hier zijn de 15 beste alternatieven:

1. ClickUp (Het beste voor het aanmaken van aanpasbare formulieren, gegevensverzameling en analyse)

Aan de slag met ClickUp formulieren Maak interactieve en dynamische formulieren met ClickUp met behulp van geavanceerde functies

ClickUp is zonder twijfel de beste keuze en echt de alles-in-één-app voor werk. Het combineert krachtige formulierbouw met tools voor productiviteit en samenwerking, waardoor al uw werk op één plek blijft.

En het beste van alles? Je kunt verzamelde reacties eenvoudig omzetten in taken. Of je nu feedback van medewerkers verzamelt, marktonderzoek doet of betalingen en facturen verwerkt, met de ClickUp-formulierweergave houd je alles eenvoudig georganiseerd en met elkaar verbonden.

Elimineer handmatig werk door het volledige proces van gegevensverzameling en taaktoewijzing te automatiseren met ClickUp-automatisering

In tegenstelling tot Google Forms biedt ClickUp Forms intelligente voorwaardelijke reacties, waardoor uw formulieren zich in realtime aanpassen op basis van de invoer van de gebruiker.

Het resultaat? Een innovatievere, meer gepersonaliseerde ervaring voor respondenten. De geheel nieuwe Forms Hub fungeert als een centraal commandocentrum en biedt directe toegang tot en gestroomlijnd beheer van al uw formulieren, van bugrapporten tot campagneverzoeken.

U kunt uw formulieren ook eleganter maken met functies zoals informatieblokken en vraagbeschrijvingen, die respondenten duidelijke context en richtlijnen bieden, waardoor nauwkeurige en efficiënte gegevensverzameling wordt gegarandeerd. En er is meer! Maak gebruik van de AI-aangedreven analyse van ClickUp Brain om al die reacties om te zetten in bruikbare resultaten. Deze focus op contextuele, verbonden intelligentie helpt teams om AI-wildgroei te voorkomen, waarbij gefragmenteerde AI-tools meer verwarring dan duidelijkheid creëren.

Geen tijdverspilling meer bij het samenvatten van inzichten uit reacties.

Vraag de ClickUp AI gewoon om je te helpen bij het analyseren van de gegevens

Personaliseer uw formulieren verder om ze af te stemmen op uw merkidentiteit met aanpasbare omslagafbeeldingen, achtergronden en knopkleuren. Naast de esthetiek heeft ClickUp ook zijn integraties versterkt, waaronder een verbeterde Zapier-integratie en de mogelijkheid om chat-integraties te bouwen via de ClickUp API, wat naadloze werkstroomautomatisering mogelijk maakt.

Bovendien kun je met meer dan 100 sjablonen voor automatisering in ClickUp het verzamelen en analyseren van reacties stroomlijnen, waardoor je tijd bespaart en alles soepel blijft verlopen.

U kunt bijvoorbeeld het doorsturen van leads automatiseren, waardoor taken direct worden toegewezen aan uw verkoop- en marketingteams. Zo blijven de reacties op uw formulieren overzichtelijk en wordt er tijdig opgevolgd, waardoor u meer leads kunt omzetten in klanten. U kunt zelfs geautomatiseerde e-mails en notificaties instellen, zodat geen enkele reactie tussen wal en schip valt!

En het beste van alles? U kunt alles synchroniseren met ClickUp CRM, zodat uw klantgegevens overal op het platform up-to-date en toegankelijk blijven. Met al uw informatie op één plek is het eenvoudiger dan ooit om formulieren te maken die de juiste gegevens vastleggen en betere beslissingen stimuleren. Weinig tijd? Geen probleem! Blader door de sjabloonbibliotheek en kies een kant-en-klaar formulier dat aan uw behoeften voldoet.

Dit zijn onze topkeuzes!

Ontvang een gratis sjabloon Verzamel binnen enkele minuten feedback door de ClickUp-sjabloon voor feedbackformulieren aan te passen aan uw behoeften

Als u een feedbackformulier wilt maken voor uw gebruikers, klanten of medewerkers, begin dan met de ClickUp Feedback Form-sjabloon. Deze volledig aangepaste sjabloon is uitstekend geschikt voor het ontwerpen van enquêtes die bij uw merk passen, het verzamelen van zinvolle gegevens en het analyseren daarvan voor productbeslissingen en trendpatronen.

Bekijk echter de ClickUp-formuliersjabloon als u iets eenvoudigers wilt. Deze wordt geleverd met aangepaste velden, waarmee u elk soort formulier of enquête kunt maken waarmee u veilig nauwkeurige antwoorden kunt verzamelen en aan alle nalevingsvoorschriften en industrienormen kunt voldoen.

Voordelen van ClickUp

Pas formuliervelden aan met ClickUp aangepaste velden om de juiste gegevens te verzamelen

Zet formulierreacties om in Taken in ClickUp om ze eenvoudig bij te houden, te beheren en toe te wijzen

Maak snel formulieren met ClickUp-formuliersjablonen voor enquêtes en verzoeken

Analyseer gegevens in realtime met ClickUp-dashboards en aanpasbare weergaven zoals lijst, kalender of bord

Automatiseer repetitieve taken met aangepaste triggers voor automatisering en acties om tijd te besparen

Naadloos integreren met tools zoals Google Spreadsheets, Slack en Zapier

Limieten van ClickUp

Een kleine leercurve voor nieuwe gebruikers

Sommige functies zijn niet beschikbaar in de mobiele app

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en scores voor ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4300 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

Met ClickUp Forms kunnen we verzoeken op een eenvoudige manier doorsturen van het ene team naar het andere. De formulierinvoer wordt omgezet in taken en we kunnen al deze verzoeken bijhouden op een bord, zodat belanghebbenden en teammanagers op de hoogte blijven van de voortgang, knelpunten of afhankelijkheden. Dit biedt alle betrokkenen zichtbaarheid en zorgt ervoor dat de taken zo snel mogelijk worden voltooid.

2. Jotform (Het beste voor het maken van formulieren met geïntegreerde betalingsfunctie)

via Jotform

Met Jotform kunt u eenvoudig geavanceerde formulieren maken met meer dan 10.000 sjablonen en uitgebreide aangepaste aanpassingsmogelijkheden — zonder dat u een steile leercurve hoeft te doorlopen, in tegenstelling tot de meeste andere geavanceerde formulierbouwers.

De drag-and-drop-builder ondersteunt werkstroomautomatisering, voorwaardelijke logica, meertalige formulieren en gedetailleerde analyses.

U kunt ook PDF's insluiten, handtekeningen verzamelen via DocuSign en betalingswerkstroom's aanpassen. Met Smart Payments Forms kunt u betalingen splitsen, termijnen instellen en voorwaardelijke logica toepassen – zeldzame extra's in andere formulierbouwers.

De beste functies van Jotform

Gebruik meer dan 100 thema's om gepersonaliseerde betaalformulieren, enquêtes en meer te maken

Automatiseer taken zoals het genereren van facturen, rapporten, e-mailherinneringen en automatische antwoorden

Accepteer betalingen via 32 gateways, ACH, kredietkaarten/betaalkaarten en e-cheques

Verzamel gegevens offline met Jotform Mobile Formulieren

Vertaal formulieren naar meer dan 130 talen voor een wereldwijd bereik

Integreer met meer dan 150 tools, waaronder CRM's zoals HubSpot en e-maildiensten zoals Mailchimp

Limieten van Jotform

Een minimaal aantal formulieren in de gratis versie

De automatiseringen zijn vrij eenvoudig

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/maand

Silver: $ 49/maand

Gold: $ 129/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4,7/5 (meer dan 3.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.800 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Jotform

Met een groot team van vrijwilligers die advertenties voor theaterprogramma's verkopen, heeft Jotform onze werkstroom drastisch veranderd. Het is zo eenvoudig om al onze informatie op één plek te verzamelen. Advertentie-informatie, betaling, alles in één eenvoudig, gebruiksvriendelijk formulier. Geen papieren formulieren meer en geen gedoe met het bijhouden van meerdere betaalmethoden. Geen gemiste advertenties meer omdat iemand het papierwerk niet correct heeft ingediend.

💡 Pro-tip: Stapt u over van Google Forms of Microsoft Forms naar Jotform? U kunt al uw bestaande formulieren naadloos migreren zonder gegevens te verliezen!

3. Zoho Forms (Het beste voor het aanmaken van formulieren binnen het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Voor ms

De alles-in-één bedrijfssuite van Zoho maakt het tot een favoriet bij veel bedrijven, en Zoho Forms past daar perfect bij. Het biedt een drag-and-drop-editor met meer dan 30 veldtypen, voorwaardelijke logica voor dynamische formuliersites en automatisering om leads vast te leggen, meldingen te versturen en gegevens te verzamelen.

Geïntegreerd met Zoho-apps (CRM, Books, Projects) wordt elke verzending gesynchroniseerd zonder extra koppelingen, waardoor taken zoals facturering, e-mailreacties en projectupdates worden geautomatiseerd.

De beste functies van Zoho Forms

Formulieren insluiten op websites en sociale media

Wijs taken toe, stel rollen in en houd de voortgang bij

Accepteer betalingen rechtstreeks via formulieren

Krijg inzicht met ingebouwde analyses

Zorg voor veiligheid met geavanceerde gegevensbescherming

Formulieren offline openen en indienen via de mobiele app

Beperkingen van Zoho Forms

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Geen AI-functies

De gebruikersinterface van de mobiele app is niet erg intuïtief

Prijzen van Zoho Forms voor formulieren

Alle abonnementen worden jaarlijks gefactureerd.

Free Forever

Basis: $10/maand

Standaard: $ 25/maand

Professioneel: $50/maand

Premium: $ 90/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Forms

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Zoho Forms

Momenteel biedt Zohoform alleen integratie met andere Zoho-producten, zoals Zoho CRM. Dit betekent dat als u op zoek bent naar een breder bereik aan integraties met andere populaire tools, u mogelijk beperkt bent. Het is van cruciaal belang om uw specifieke behoeften in overweging te nemen en ervoor te zorgen dat Zoho Form aansluit bij de door u gewenste integratiemogelijkheden voordat u zich aan het platform committeert.

4. Formidable Forms (het meest geschikt voor WordPress-sites met geavanceerde gegevensweergaven)

via Formidable Forms

Als u gegevens rechtstreeks op uw WordPress-site wilt beheren en weergeven – of het nu gaat om vacaturebanken, vastgoedadvertenties of adreslijsten – dan is Formidable Forms de juiste keuze voor u.

Met de functie 'Weergaven' kunt u ingevulde formulieren verzamelen en deze direct weergeven in aangepaste formaten zoals tabellen, kalenders of interactieve lijsten—zonder dat u hoeft te programmeren. U kunt snel complexe, datagestuurde applicaties bouwen met meer dan 200 sjablonen, tools voor automatisering en naadloze integraties.

De beste functies van Formidable Forms

Maak en ontwerp formulieren met een drag-and-drop-editor

Gezonden formulieren weergeven als aangepaste front-endweergaven

Splits lange formulieren op in secties van meerdere pagina's met automatisch opslaan van antwoorden

Automatiseer de beschikbaarheid van formulieren met geplande open- en sluitingsdata

Beveilig formulieren met ingebouwde tools voor spambeveiliging

Maak PDF's voor facturen, certificaten en meer

Beperkingen van Formidable Forms

Een steile leercurve, vooral wat betreft opmaak en weergaven

Een onhandige interface vanwege het grote aantal velden en voorwaarden

Prijzen van Formidable Forms

Alle onderstaande tarieven zijn zonder korting en worden jaarlijks gefactureerd.

Basis: $79/jaar

Plus: $ 199/jaar

Business: $ 399/jaar

Elite: $ 599/jaar

Beoordelingen en recensies van Formidable Forms

G2: 4,8/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Neem geen genoegen met een standaardformulier – voer A/B-tests uit om verschillende lay-outs, veldindelingen en ontwerpen te vergelijken. Test variaties zoals indelingen met één kolom versus meerdere kolommen, voortgangsbalkjes voor formulieren met meerdere stappen of verschillende plaatsingen van CTA-knoppen om te zien welke versie voor hogere voltooiingspercentages zorgt. Kleine aanpassingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de gebruikersbetrokkenheid en conversies!

5. Typeform (het beste voor het maken van conversatieformulieren)

via Typeform

Enquêtes zijn essentieel voor feedback, maar ze kunnen ook vervelend zijn. Typeform lost dat op door formulieren om te zetten in boeiende, chatachtige ervaringen.

In plaats van gebruikers te overweldigen met een vragenlijst van een hele pagina zoals Google Forms, stelt Typeform één vraag per keer, waardoor een soepele, interactieve werkstroom ontstaat. Bovendien kunnen gebruikers zelfs met het gratis abonnement een onbeperkt aantal formulieren maken.

Met vertakkingslogica en aangepaste follow-ups voelt het meer als een gesprek dan als een enquête – perfect voor het kwalificeren van leads, het verzamelen van klantfeedback of quizzen waarbij het voltooiingspercentage belangrijk is.

De beste functies van Typeform

Gebruik meer dan 28 vraagtypes met oversla-logica en vertakkingen

Formulieren insluiten op websites of delen via sociale media

Accepteer betalingen via PayPal- en Stripe-integraties

Houd reacties bij met unieke identificatiecodes voor betere inzichten

Genereer gedetailleerde rapporten over voltooiingspercentages en patronen

Maak verbinding met meer dan 120 apps van derden, zoals Calendly en Slack

Beperkingen van Typeform

Te veel ontwerpopties kunnen verwarrend zijn

Niet de meest ideale tool voor het genereren van leads

Duur voor kleine en middelgrote bedrijven van verschillende groottes

Prijzen van Typeform

Basisabonnementen:

Free Forever

Basis: $ 29/maand

Plus: $ 59/maand

Business: $ 99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Groei-abonnementen:

Growth Essentials: $ 199/maand

Growth Pro: $ 349/maand

Growth Custom: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Typeform

G2: 4,5/5 (meer dan 750 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Typeform

Ik vond het uitstekend geschikt voor het verzamelen van feedback over ontwerpoplossingen. Het stelde me in staat om de input van meerdere gebruikers te verzamelen en zo te ordenen dat ik mijn aanpak kon afwegen wat betreft het prioriteren van functies en het aanpakken van knelpunten. Ik vond het soms frustrerend om tegen betaalmuurtjes aan te lopen, maar dat was niet onverwacht bij een betaalde dienst

6. Paperform (Het meest geschikt voor het maken van marketingformulieren die lijken op landingspagina's)

via Paperform

Sommige marketingteams maken niet alleen formulieren, maar ontwerpen ook volwaardige landingspagina's. Hoe? Met tools zoals Paperform.

Dit alternatief voor Google Forms is perfect voor het maken van visueel aantrekkelijke, conversiegerichte formulieren die meer aanvoelen als professionele webpagina's. In tegenstelling tot starre formulierbouwers kunt u met Paperform de content vrij indelen en vragen, afbeeldingen, video's en tekst combineren, net als bij de bewerking van een document.

Daarom gebruiken teams het voor productlanceringen, aanmeldingen en enquêtes voor hun merk.

De beste functies van Paperform

Maak webformulieren, landingspagina's en quizzen met meer dan 700 lay-outs en meer dan 500 sjablonen

Aangepaste formulieren met afbeeldingen, video's, koppen en opmaaktekst

Verzamel bezoekersgegevens voor PPC-advertenties en gerichte campagnes

Maak productcatalogi met bestel- en betalingsopties

Formulieren insluiten op websites met aangepaste CSS

Integreer met meer dan 2.000 tools zoals Slack, Asana en Dropbox

Limieten van Paperform

Beperkte PDF-functies en geen mogelijkheid om PDF-bestanden te scannen

Een steile leercurve voor de geavanceerde functies

Geen gratis versie

Prijzen van Paperform

Essentials: $ 29/maand

Pro: $ 59/maand

Business: $ 129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Paperform

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Paperform

Ik ben best tevreden met wat ik met Paperform heb bereikt; het enige minpuntje is misschien dat de leercurve iets langer was dan toen ik Typeform gebruikte en dat ik niet kan vinden hoe ik formulieren kan archiveren in plaats van verwijderen. Uiteindelijk heb ik een map aangemaakt.

7. Cognito Forms (Het meest geschikt voor het maken van formulieren met veel berekeningen)

via Cognito Formulieren

Cognito Forms is een slimme keuze als uw bedrijf te maken heeft met complexe berekeningen. Deze geavanceerde formulierbouwer kan realtime prijsberekeningen, belastingberekeningen en aangepaste formules aan – perfect voor gedetailleerde formulieren voor bestellingen, facturen en financiële toepassingen.

De krachtige rekenengine automatiseert complexe berekeningen, past belastingtarieven of kortingen toe en voegt zelfs resultaten in aangepaste PDF's in. Het biedt ook werkstroomautomatisering, veiligheid in betalingsverwerking en een flexibele drag-and-drop-builder.

De beste functies van Cognito Forms

Aangepaste lettertypen, invoerstijlen en kleuren aan met de drag-and-drop-editor

Gebruik meer dan 17 vraagtypes, waaronder velden voor prijzen en valuta

Automatiseer berekeningen met de ingebouwde formule-engine

Pas voorwaardelijke logica toe om alleen relevante velden weer te geven

Krijg toegang tot meer dan 150 sjablonen voor verschillende soorten formulieren

Inningen via Square of PayPal

Beperkingen van Cognito Formulieren

Beperkte ontwerp- en formatopties

Minder directe integraties

Prijzen van Cognito Formulieren

Particulieren: Free Forever

Pro: $19/maand

Team: $ 39/maand

Enterprise: $ 129/maand

Beoordelingen en recensies van Cognito Forms

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Cognito Forms is een veelzijdig platform dat u de flexibiliteit, aanpassingsmogelijkheden en voorwaardelijke logica biedt die nodig zijn om formulieren te maken die vrijwel alles kunnen doen wat u maar nodig heeft of kunt bedenken. Met een werkstroom kunt u specifieke functies automatiseren. Met rollen kunt u bepalen welke velden zichtbaar, verplicht of verborgen zijn voor specifieke personen. Ik heb veel verschillende platforms onderzocht voordat ik voor Cognito Forms koos. Het heeft ons proces echt veel efficiënter gemaakt.

8. SurveyMonkey (Het meest geschikt voor het maken van enquêtes met veel gegevens)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey biedt een veel krachtiger platform dan Google Forms, vooral voor professioneel onderzoek en data-analyse.

Dankzij de geavanceerde aangepaste mogelijkheden en analyses is het ideaal voor alles, van marktonderzoek tot tevredenheidsenquêtes onder medewerkers.

Bovendien helpt de vragenbank met meer dan 2.000 door experts geschreven en vooraf geteste vragen u de juiste vragen te stellen met slimme suggesties die zijn afgestemd op uw doelen.

De beste functies van SurveyMonkey

Gebruik meer dan 15 vraagtypes om gerichte enquêtes samen te stellen

Verhoog de nauwkeurigheid met voorwaardelijke vertakkingen en oversla-logica

Voeg enquêtes toe aan e-mails om de respons te verhogen

Analyseer gegevens met WordCloud en sentimentanalyse

Exporteer resultaten in CSV-, XLS-, PDF-, PPT- en SPS-formaten

Beperkingen van SurveyMonkey

De gebruikersinterface kan lastig te navigeren zijn

Geavanceerde functies en gedetailleerde analyses zijn alleen beschikbaar in de duurdere abonnementen

Prijzen van SurveyMonkey

Basis: Gratis

Premier Annual: $ 1.428/jaar

Advantage Annual: $ 468/jaar

Standaard maandelijks: $ 99/maand

Team Advantage: $ 25/maand (jaarlijks gefactureerd)

Team Premier: $75/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (meer dan 22.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over SurveyMonkey

Ik ben geen data-expert, maar hiermee kan ik gegevens veilig opslaan en gebruiken. Ik vind het fijn dat het een database met voorgestelde antwoorden heeft die aan de industrienormen voldoen. Omdat ik geen echte data-goeroe ben, denk ik dat het makkelijk is om mijn resultaten verkeerd te interpreteren! Ook is het een beetje prijzig om collega's toe te voegen en extra functies te krijgen voor een 'lite'-gebruiker.

9. Formstack (Het meest geschikt voor het maken van geautomatiseerde formulieren voor de gezondheidszorg en juridische zaken)

via Formstack

Formstack is niet alleen een formulierbouwer, maar een volwaardig platform voor productiviteit op de werkplek dat veel wordt gebruikt in de gezondheidszorg, de juridische sector en de financiële sector.

Naast het aanmaken van formulieren genereert het aangepaste bestanden op basis van verzonden formulieren, waaronder contracten, offertes en overeenkomsten. De tool ondersteunt ook voorwaardelijke content, dynamische velden en elektronische handtekeningen, terwijl het voldoet aan strenge HIPAA- en SOC 2-nalevingsnormen.

De beste functies van Formstack

Drag-and-drop-bouwer met meer dan 300 aanpasbare sjablonen

Importeer formulieren van andere platforms met Form Importer

Blokkeer spam met onzichtbare reCAPTCHA

Veiligheid van gegevens met SSL-versleuteling en naleving van de AVG en HIPAA

Krijg inzicht met realtime analyses

Automatiseer werkstroom door gegevens door te sturen en te integreren met meer dan 260 apps

Limieten van Formstack

Limiet voor lettertypen en formaten

De gebruikersinterface kan bugs bevatten en verwarrend zijn

Gegevens kunnen niet in verschillende formaten worden geëxporteerd

Prijzen van Formstack

Formulieren: $ 99/maand

Suite: $ 299/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Formstack

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

10. Wufoo (Het beste voor rapportage en analyse van formulieren)

via Wufoo

Als uw bedrijf afhankelijk is van gedetailleerde visuele rapporten en dashboards, maakt Wufoo gegevensanalyse eenvoudig.

Het maakt aangepaste rapporten met realtime updates, draaitabellen, dynamische grafieken en kruistabellen – zonder dat er extra tools nodig zijn. U kunt ook het delen van rapporten automatiseren en dashboards instellen die worden bijgewerkt zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

De beste functies van Wufoo

Kies uit meer dan 400 formuliersjablonen of ontwerp uw eigen formulier met de Theme Designer

Geef respondenten de mogelijkheid om bestanden rechtstreeks via formulieren te uploaden

Beveilig gegevens met 256-bits SSL-versleuteling

Genereer aangepaste rapporten met automatisch bijgewerkte dashboards en analyseer formulieren met ingebouwde analysefuncties

Stel limieten in om formulieren te sluiten na een maximum aantal reacties of een deadline

Maak verbinding met meer dan 2.000 apps, waaronder betalingsgateways zoals PayPal

Beperkingen van Wufoo

De interface ziet er verouderd uit en is mogelijk niet gebruiksvriendelijk voor gebruikers

De widgetopties zijn eenvoudig in vergelijking met andere tools

Het ondersteunt geen offline formulieren

Prijzen van Wufoo

Starter: $ 22/maand

Professioneel: $39/maand

Geavanceerd: $ 99/maand

Ultimate: $ 249/maand

Beoordelingen en recensies van Wufoo

G2: 4,2/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

💡 Leuk weetje: SurveyMonkey heeft Wufoo in 2011 overgenomen. Sindsdien heeft Wufoo de hoogwaardige veiligheid van SurveyMonkey overgenomen en is het nu rechtstreeks geïntegreerd met het platform, waardoor u Wufoo-invoeren kunt beheren vanuit uw SurveyMonkey-account.

11. WPForms (Het beste voor het maken van eenvoudige formulieren op WordPress)

via WPForms

WPForms is een must voor eigenaren van WordPress-sites en is een beginnersvriendelijke formulierbouwer die naadloos integreert met WordPress-plugins.

Het is zeer aanpasbaar en veilig, waardoor gebruikers exclusieve formulieren, tijdgebonden inzendingen of afgeschermde content kunnen maken – perfect voor aanvragen voor lidmaatschap, speciale aanbiedingen of tijdelijke registraties.

Wat WPForms onderscheidt, is de robuuste toegangscontrole. U kunt formulieren met een wachtwoord beveiligen, beperkingen instellen voor gebruikersrollen, limieten instellen voor het aantal verzendingen, de beschikbaarheid plannen of zelfs alleen toegang verlenen aan gebruikers die specifieke content hebben gekocht of bekeken.

De beste functies van WPForms

Verbeter formulieren met add-ons zoals Surveys & Polls en Form Pages

Pas formuliervelden aan met een door AI aangestuurde formulierbouwer

Beperk de toegang met de Form Locker-add-on

Maak direct formulieren met meer dan 2.000 gratis sjablonen

Blokkeer spam met Captcha en Google reCAPTCHA

Maak verbinding met meer dan 7.000 apps via ingebouwde integraties en Zapier

Beperkingen van WPForms

Aangepast ontwerp vereist kennis van CSS

Geavanceerde functies en integraties zijn beschikbaar in de duurdere abonnementen

Duur in vergelijking met andere tools

Prijzen van WPForms

Basis: $ 99/maand

Plus: $ 199/maand

Pro: $399/maand

Elite: $ 599/maand

Beoordelingen en recensies van WPForms

G2: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Alle gegevens blijven bij u (vooral belangrijk als u informatie verzamelt die u niet met Google of andere diensten wilt delen). Mensen kunnen reageren zonder in te loggen of een account van een derde partij te gebruiken (voor Google Forms is een Google-account vereist). Eenvoudig in gebruik na een korte leercurve.

12. 123FormBuilder (Het beste voor het maken van meertalige formulieren)

via 123FormBuilder

Wanneer uw bedrijf een wereldwijd publiek bedient, moeten uw formulieren geschikt zijn voor meerdere talen. 123FormBuilder vereenvoudigt dit door automatisch de locatie van de gebruiker te detecteren en formulieren weer te geven in de taal van hun voorkeur. Het standaardiseert ook antwoorden in verschillende talen, terwijl regels, formatten en berekeningen behouden blijven.

Dit intuïtieve en betaalbare platform heeft een minimale leercurve. U kunt elementen verslepen, instellingen aanpassen en formulieren binnen enkele minuten publiceren.

De beste functies van 123FormBuilder

Detecteer automatisch de locatie van de gebruiker om formulieren in de juiste taal weer te geven

Standaardiseer antwoordformaten, ongeacht de taal waarin ze worden verzonden

Gebruik voorwaardelijke logica om velden dynamisch weer te geven of te verbergen

Maak offline formulieren en synchroniseer gegevens zodra u weer online bent

Beveilig gegevens met CAPTCHA en SSL-versleuteling

Krijg toegang tot meer dan 2.000 sjablonen voor verschillende sectoren en toepassingen

Beperkingen van 123FormBuilder

De layout van de mobiele app is mogelijk niet gebruiksvriendelijk

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor formulieren

De interface kan fouten vertonen

Prijzen van 123FormBuilder

Basis: Gratis

Gold: $ 37/maand

Platinum: $ 49/maand

Diamond: $ 99/maand

Enterprise: $ 225/maand

Beoordelingen en recensies van 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 170 beoordelingen)

13. HubSpot Form Builder (het beste voor het genereren van leads via formulieren)

via HubSpot Form Builder

HubSpot Form Builder, een belangrijke onderdeel van de marketing- en sales-suite van HubSpot, is ontworpen voor het genereren van leads. Het stuurt leads automatisch door naar salesteams, waardoor gepersonaliseerde follow-ups op basis van de antwoorden mogelijk worden.

Hoe? Door rechtstreeks te synchroniseren met HubSpot CRM worden contactgegevens direct bijgewerkt en leads direct gescoord. Bovendien onthoudt de Progressive Profiling-functie terugkerende bezoekers en stelt deze nieuwe vragen in plaats van oude te herhalen – iets wat Google Forms niet biedt.

De beste functies van HubSpot Form Builder

Synchroniseert inzendingen met HubSpot CRM om leads bij te houden en te beheren

Maakt gebruik van Progressive Profiling om nieuwe gegevens van terugkerende gebruikers te verzamelen

Automatiseert gepersonaliseerde e-mails en werkstroom na het indienen van het formulier

Bevat verborgen velden om campagnegegevens en leadbronnen vast te leggen

Integreert formulieren op elke website met ingebouwde tracking en analyse

Integreert met meer dan 1.000 apps in het HubSpot-ecosysteem voor segmentatie en nurturing

Beperkingen van HubSpot Form Builder

U kunt niet alleen een abonnement op het platform voor formulieren afsluiten

Beperkte functies voor rapportage

Een steile leercurve voor beginners

Prijzen van HubSpot Form Builder

De formulierbouwer is gratis als onderdeel van HubSpot CRM en de Marketing Hub; deze kan niet als afzonderlijk product worden aangeschaft.

Beoordelingen en recensies van HubSpot Form Builder

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

🧠 Leuk weetje: Formulieren met meerdere stappen kunnen het aantal voltooide formulieren met wel 46% verhogen, omdat gebruikers ze minder overweldigend vinden dan lange formulieren van één pagina!

14. Ninja Forms (Beste WordPress-formulierbouwer voor ontwikkelaars)

via Ninja Forms

Hoewel Ninja Forms een favoriet is onder eigenaren van WordPress-sites, blinkt het vooral uit voor ontwikkelaars die behoefte hebben aan aangepaste formulieren en geavanceerde gebruikersinteracties.

Naast standaardfuncties zoals voorwaardelijke logica, betalingsopties, het uploaden van bestanden en berekeningen, biedt Ninja Forms uitgebreide API-toegang met filters en hooks, waardoor volledig aangepaste formulierervaringen mogelijk zijn.

Ontwikkelaars kunnen ook aangepaste werkstroomen maken zonder complexe backend-scripts te schrijven, waardoor het eenvoudig is om gegevens door te sturen, voorwaardelijke logica toe te passen en verbinding te maken met diensten van derden.

De beste functies van Ninja Forms

Drag-and-drop-editor voor eenvoudige contact-, bestel- of betalingsformulieren

Exporteer en importeer formuliergegevens als Excel, PDF of Google Spreadsheets

Voorkom spam met ReCaptcha en aangepaste vraag-en-antwoordvelden

Volledige toegang tot de WordPress-API voor geavanceerde aanpassing van formulieren

Kan worden geïntegreerd met Trello, Slack en andere tools van derden

Ga snel aan de slag met 16 kant-en-klare sjablonen

Beperkingen van Ninja Forms

Sommige gebruikers vinden de betaalde versies misschien duur

Geen gratis add-ons

Prijzen van Ninja Forms voor formulieren

Kern: Gratis

Plus: $99/jaar

Pro: $199/jaar

Elite: $ 499/jaar

Beoordelingen en recensies van Ninja Forms

Onvoldoende beoordelingen

Onvoldoende beoordelingen

15. Formsite (Het beste voor formulierverwerking met hoge veiligheid)

via Formsite

Geen enkele online formulierbouwer op onze lijst geeft zoveel prioriteit aan veiligheid als Formsite.

Dankzij de versleuteling op veldniveau kunnen gebruikers specifieke formuliervelden beveiligen, waardoor gevoelige gegevens – zoals burgerservicenummers of medische gegevens – veilig blijven terwijl andere velden toegankelijk blijven. Extra functies voor veiligheid zijn onder meer 256-bits SSL-versleuteling, op rollen gebaseerde toegangscontroles en opties voor gegevensopslag, waardoor privacy en naleving van complexe regelgeving worden gewaarborgd.

De beste functies van Formsite

Aangepaste formulieren met logo's en ontwerpen die bij uw merk passen

Sluit formulieren in op elke pagina met eenvoudige kopieer-en-plakcode

Versleutel formulieren en enquêtes met behulp van QR-codes en 2D-barcodes

Maak bestelformulieren met automatische prijsberekening en meerdere betalingsopties

Visualiseer resultaten in meerdere formaten voor eenvoudige analyse

Integreer met tools van derden, zoals Salesforce en meer, via Zapier

Beperkingen van Formsite

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

De interface kan een beetje verwarrend zijn

Prijzen van Formsite

Persoonlijk: $ 24,95/maand

Professioneel: $39,95/maand

Business: $ 69,95/maand

Business +: $ 99,95/maand

Enterprise: $ 249,95/maand

Beoordelingen en recensies van Formsite

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Zeg vaarwel tegen saaie formulieren met de beste alternatieven voor Google Forms!

Geavanceerde en interactieve formulieren kunnen u helpen betere gegevens te verzamelen, gebruikers te betrekken en slimmere beslissingen te nemen. Hoewel er veel geweldige, gratis alternatieven voor Google Forms zijn, hangt de juiste keuze af van uw behoeften.

Maar als je het ons vraagt, kan ClickUp elke uitdaging aan. Met functies zoals aanpasbare velden, formulierautomatisering, naadloze integraties en realtime rapportage is het een krachtige tool om formulieren en projecten op één plek te beheren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ja. Tools zoals Jotform, Typeform, Zoho Forms en Cognito Forms bieden gratis abonnementen met basisfuncties en een limiet aan reacties.

Zowel Jotform als Zoho Forms bieden de mogelijkheid om formulieren offline te verzenden, die automatisch worden synchroniseerd zodra u weer online bent.

Bij de meeste alternatieven kunt u gegevens uit Google Forms eenvoudig importeren, hoewel u na het importeren mogelijk de veldtoewijzing of format moet aanpassen.

Let op aanpassingsmogelijkheden, integraties, analyses, automatisering en functies voor veiligheid – afhankelijk van uw doelstellingen.