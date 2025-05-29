Vereenvoudig je takenlijst met deze 12 alternatieven voor Wunderlist in 2025

Toen Wunderlist stopte, liet het een leemte achter die veel taakbeheer-apps hebben geprobeerd op te vullen, maar vaak niet zijn gelukt. Misschien is je huidige app onhandig, kun je er geen terugkerende taken goed mee aanmaken of maakt het samenwerken een hele klus.

Je bent niet alleen op zoek naar een takenlijst. Je wilt iets dat net zo intuïtief is als Wunderlist, maar krachtiger. Iets dat zowel voor individuele taken als voor gedeelde projecten werkt.

Dat is precies wat deze gids je biedt.

We hebben de beste alternatieven voor Wunderlist geselecteerd die verder gaan dan eenvoudige checklist. Of je nu je eigen dagelijkse werkzaamheden beheert of een team leidt, dit bericht helpt je bij het vinden van de juiste tool, voltooid met duidelijke voor- en nadelen, prijzen en opvallende functies voor elk alternatief.

Laten we je volgende favoriete taakbeheertool vinden.

De beste alternatieven voor Wunderlist in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp AI-gestuurde taakaanmaak en prioritering – Subtaken, herinneringen, tijdsregistratie – Documenten, chat, automatisering en dashboard – Meer dan 1000 integraties Het meest geschikt voor individuen, kleine teams en ondernemingen die behoefte hebben aan AI-gestuurd, aanpasbaar taak- en projectmanagement. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Todoist – Natuurlijke taalinvoer – Aangepaste filters en weergaven – Karma-gamificatiesysteem – Synchroniseren met Google Agenda Het meest geschikt voor particulieren en freelancers die op zoek zijn naar een minimalistische, flexibele takenlijst-app met krachtige integraties. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand. TickTick – Ingebouwde Pomodoro timer – Gewoontes bijhouden met streaks – Spraakinvoer en slimme lijsten Het meest geschikt voor individuen en gebruikers die op zoek zijn naar geïntegreerde functies voor tijdbeheer en het aanleren van gewoontes, en die hun persoonlijke productiviteit willen verhogen. Gratis abonnement beschikbaar; Premium voor $ 35,99/jaar Any. do – Locatiegebaseerde herinneringen – WhatsApp-integratie – Slimme boodschappenlijstjes – Focusmodus Het meest geschikt voor individuen en gezinnen die behoefte hebben aan platformonafhankelijke dagelijkse planning met slimme herinneringen en realistische taak triggers. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,99/maand. Microsoft Nog te doen Outlook taak synchroniseren – Intelligente suggesties in 'Mijn dag' – Gedeelde lijsten en subtaaken – Natuurlijke taalinvoer Het meest geschikt voor particulieren en Microsoft 365-gebruikers die op zoek zijn naar eenvoudig, ge synchroniseerd taakbeheer op verschillende apparaten. Gratis met Microsoft-account Google Taak – Zijbalk in Gmail, kalender, Drive – Slepen en neerzetten vanuit e-mail – Subtaaken en deadlines Het meest geschikt voor particulieren en Google-werkruimte-gebruikers die op zoek zijn naar eenvoudige takenlijsten die in Google-apps zijn geïntegreerd. Gratis met Google-account Notion – Taak + documenten + databases – Aangepaste werkstroom en weergaven – Ingebouwde samenwerking – Sjablonen voor alles Het meest geschikt voor freelancers, kleine teams en start-ups die behoefte hebben aan een flexibele alles-in-één werkruimte voor taken, documenten en kennis. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12/maand/gebruiker. Quire – 15 niveaus geneste taken – Lijst-, bord-, kalender- en tijdlijnweergaven – Offline toegang – Drag-and-drop UI Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote teams die complexe, meerstap-projecten uitvoeren waarvoor gedetailleerde taakverdelingen nodig zijn. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10,95/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Zenkit Nog te doen – Wunderlist-importtool – Slimme lijsten, herinneringen, subtaken – Vertrouwde gebruikersinterface met synchroniseren tussen verschillende apparaten – Integreert met Zenkit Suite Het meest geschikt voor individuen en kleine teams die een nostalgische, Wunderlist-achtige interface met extra functie willen. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen. GQueues Diepe synchronisatie met Google Agenda – Hiërarchische structuur met tags – Slimme notificaties – Snelkoppeling Het meest geschikt voor particulieren, kleine bedrijven en Google Workspace teams die behoefte hebben aan gestructureerd taakbeheer met krachtige kalender synchroniseren. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,75/maand. TimeCamp Planner Takenborden + Slack-achtige chat – Omzetting van chat naar taak – Ingebouwde tijdsregistratie – Videogesprekken met één klik Het meest geschikt voor kleine teams en start-ups die op zoek zijn naar visuele takenborden met realtime samenwerking en ingebouwde chat. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,99/maand/gebruiker. OmniFocus Aangepaste weergaven (perspectieven) – Prognosemodus voor kalender + taken – Data uitstellen en cyclus herhalen – End-to-end-versleuteling Het meest geschikt voor individuele Apple-gebruikers en liefhebbers van productiviteit die de GTD-methodologie (Getting Things Done) gebruiken. Betaalde app: eenmalig vanaf $ 74,99 of webabonnement vanaf $ 4,99/maand

Waar moet je op letten bij een alternatief voor Wunderlist?

Niet elke nog te doen-app past bij ieders werkstijl. Hier zijn de onmisbare functies waar je op moet letten bij het kiezen van een Wunderlist-vervanger die bij je past:

Terugkerende taken: automatiseer repetitief werk zoals dagelijkse gewoontes, wekelijkse rapportage of maandelijkse check-ins. Wunderlist is hierin geslaagd, en dat zou uw volgende taakbeheersoftware ook moeten zijn.

Synchroniseren tussen verschillende apparaten: je hebt realtime updates nodig op je desktop, mobiele telefoon en browser, zodat je niets mist, waar je ook werkt.

Functies voor samenwerking: ondersteunen van het toewijzen van taken, het toevoegen van opmerkingen, het delen van lijsten en het taggen van teamleden maakt het eenvoudig om gedeelde werklasten te beheren.

Eenvoudige maar aanpasbare gebruikersinterface: De beste tools bieden een goede balans: ze zijn overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, maar flexibel genoeg om aan te sluiten bij uw werkstroom.

Slimme herinneringen en notificaties: een goede app herinnert je eraan voordat taken misgaan, niet erna. Bonuspunten voor locatie- of prioriteitgebaseerde notificaties.

Integraties en automatisering: zoek een app voor taakbeheer die kan worden verbonden met je kalender, e-mail en favoriet productiviteit apps, of nog beter, waarmee je terugkerende workflows kunt automatiseren.

Offline toegang: Soms werk je tijdens een vlucht of zonder wifi. Offline functionaliteit zorgt ervoor dat je productiviteit niet afhankelijk is van je internetverbinding.

Met deze checklist ben je goed op weg om het juiste alternatief voor Wunderlist te vinden, waarmee je je taken snel kunt afvinken!

De 10 beste alternatieven voor Wunderlist voor effectief beheer van taken

Lees nu verder voor de allerbeste alternatieven en concurrenten van Wunderlist:

ClickUp (het beste voor AI-aangedreven taken, projecten en teamsamenwerking op één platform)

Begin met het beheren van taken in ClickUp Beheer je taken met prioriteiten, toegewezen personen, deadlines, statusvolgers, afhankelijkheden en meer, rechtstreeks in ClickUp-taak.

Wilt u taakbeheer, projectcoördinatie en teamsamenwerking samenbrengen in één platform? ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, doet precies dat, waardoor u niet langer meerdere tools hoeft te gebruiken voor het beheren van uw taken, documenten, kennis en communicatie.

De kern van de app wordt gevormd door ClickUp-taak. Deze zijn in hoge mate aanpasbaar en stellen je in staat om grote projecten op te splitsen in behapbare delen, elk met hun eigen toegewezen persoon, prioriteit en deadline. Je kunt ook de tijd voor elke taak afzonderlijk bijhouden, hetzij live via ClickUp's Global Time Tracker, hetzij door tijdsinvoer handmatig in te voeren om te zien wat het grootste deel van je dag, week of maand in beslag neemt.

Houd Taakdetails gecentraliseerd met ClickUp aangepaste velden

Als je meer details en de voortgang in één oogopslag wilt bijhouden, gebruik dan de aangepaste velden en aangepaste taak statussen van ClickUp. Bespreek taakupdates in threaded comments direct bij de taak of schakel over naar ClickUp Chat, dat je taken en gesprekken moeiteloos met elkaar verbindt, zodat je berichten met één klik kunt omzetten in actiepunten.

Breng gesprekken en taken samen in ClickUp Chat

ClickUp-taak Checklist helpen verder bij het isoleren van gedetailleerde subtaken en nog te doen binnen elke taak. Elk item is ofwel voltooid ofwel niet voltooid, waardoor u de voortgang van de voltooiing van taken in realtime eenvoudig kunt bijhouden.

💡 Pro-tip: Je kunt automatisch subtaaken genereren op basis van taakbeschrijvingen in ClickUp met behulp van ClickUp Brain, de native AI-assistent van ClickUp! Genereer, bewerk en verwijder subtaak direct via ClickUp Brain

ClickUp AI Fields in ClickUp vult uw taken automatisch met de juiste content, zoals gegevenspunten, samenvattingen, vertalingen of actiepunten, rechtstreeks binnen uw taken. Gebruik AI Assign en AI Prioritize om taken automatisch te triëren en te delegeren aan de juiste persoon in uw team.

Meer automatiseringen zijn mogelijk met ClickUp Automations, dat eenvoudige when-then-triggers en acties gebruikt om je te helpen repetitieve werkstroom zelfstandig uit te voeren. Wanneer je automatiseringen maakt met ClickUp Brain, accepteert het zelfs natuurlijke taalopdrachten zoals "het team op de hoogte stellen wanneer taken met hoge prioriteit te laat zijn", waarbij alledaagse taal wordt omgezet in geavanceerde workflowtrigger.

Bouw eenvoudige automatiseringen met behulp van natuurlijke taalinstructies in ClickUp Brain.

ClickUp Brain kan ook op intelligente wijze taakprioriteiten, deadlines en zelfs geschatte voltooiingstijden voorstellen op basis van uw invoer en historische gegevens, terwijl de AI-aangedreven kalender van ClickUp de planning optimaliseert door uw werklastpatronen te analyseren en optimale tijdvakken voor vergaderingen en belangrijke taken voor te stellen.

Optimaliseer je planning met AI-suggesties om taken te prioriteren via ClickUp Brain.

Het herinneringssysteem van ClickUp zorgt ervoor dat niets door de mazen van het net glipt, met tijdgevoelige en terugkerende herinneringen, terwijl ClickUp Documenten rechtstreeks verbinding maakt met taken, zodat je actiepunten kunt insluiten, verantwoordelijkheden kunt toewijzen en de voortgang kunt volgen zonder van context te veranderen vanuit je projectdocumentatie.

Voor teams die op zoek zijn naar gestructureerde productiviteit biedt de Simple To-Dos Template van ClickUp een kant-en-klaar raamwerk voor het organiseren van dagelijkse taken, wekelijkse doelen en projectmijlpalen met ingebouwde functies voor het bijhouden van voortgang en teamsamenwerking.

De beste functies van ClickUp

Autopilot Agents : gebruik : gebruik AI-aangedreven werkstroomautomatisering om drukke taken uit te voeren, zoals het versturen van statusupdates en rapporten, het beantwoorden van repetitieve vragen in chatten en meer, zonder handmatige tussenkomst.

Aangepaste weergaven en dashboards : zet uw taakgegevens om in lijst-, bord-, gantt-, kalender- en tijdlijnweergaven met gepersonaliseerde : zet uw taakgegevens om in lijst-, bord-, gantt-, kalender- en tijdlijnweergaven met gepersonaliseerde ClickUp-dashboardkaarten die KPI's, werklastverdeling en projectvoortgang bijhouden.

Geavanceerde taakafhankelijkheid : Ga verder dan de basisfuncties voor taakbeheer. Koppel gerelateerde taken met blokkerende relaties, trigger automatische statuswijzigingen en visualiseer kritieke padanalyses om knelpunten te voorkomen.

Tijdsregistratie met rapportage : gebruik : gebruik de ingebouwde Project Time Tracking in ClickUp op alle apparaten met gedetailleerde rapportages, berekening van factureerbare uren en analyse van teamprestaties.

Cross-platform integratiehub: maak gebruik van native verbindingen met meer dan 1000 apps, waaronder Slack, Google Workspace, Microsoft Teams en Zoom, plus API-toegang voor aangepaste integraties.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functie-set kan overweldigend zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige taakbeheerder, en vereist tijdsinvestering om werkstroom te configureren en te optimaliseren.

De prestaties van de mobiele app blijven soms achter bij de functionaliteit van de desktop, met name voor complexe projectweergaven en bulktaakbewerkingen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker deelt zijn positieve feedback:

ClickUp centraliseert ons project- en taakbeheer in één enkel, aanpasbaar platform, waardoor het niet meer nodig is om met meerdere apps te jongleren. Het stelt teams in staat om in realtime samen te werken, de voortgang visueel bij te houden en deadlines te halen dankzij herinneringen, automatiseringen en notificaties.

ClickUp centraliseert ons projectmanagement en taakbeheer in één enkel, aanpasbaar platform, waardoor het niet meer nodig is om met meerdere apps te jongleren. Het stelt teams in staat om in realtime samen te werken, de voortgang visueel bij te houden en deadlines te halen dankzij herinneringen, automatiseringen en notificaties.

📚 Lees ook: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel en ClickUp

2. Todoist (het beste voor minimalistisch taakbeheer met krachtige integraties)

via Todoist

De doordachte interface van Todoist biedt de ideale balans tussen eenvoud en functie, waardoor het toegankelijk is voor beginners die taken beheren, maar krachtig genoeg is voor productiviteitsliefhebbers.

Wat Todoist onderscheidt, is de natuurlijke taalverwerking: typ gewoon 'rapport elke Monday om 9 uur indienen' en de app plant automatisch taken in met de juiste parameters. Deze intelligente analyse bespaart veel tijd bij het toevoegen van meerdere taken.

Beste functies van Todoist

Maak productiviteit leuker met het Karma-systeem dat punten, streaks en visualisaties van voltooide taken toekent om de motivatie op peil te houden.

Filter taken met aangepaste weergaven op basis van prioriteit, labels, deadlines en toegewezen personen voor gepersonaliseerd workflowbeheer.

Houd alle deadlines met zichtbaarheid in je favoriete agenda-app via de tweerichtingssynchronisatie met Google Agenda.

Krijg suggesties voor optimale data voor uitgestelde taken op basis van je werklast en gewoontes.

Limietten van Todoist

Het gratis abonnement heeft een limiet op het aantal actieve projecten en medewerkers, wat beperkend kan zijn voor teamomgevingen.

Het ontbreekt aan native tijdsregistratie, waardoor integratie met derde partijen nodig is voor tijdbeheer.

Prijzen van Todoist

Free

Pro : $ 5/maand

Business: $ 8/maand

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een Capterra-gebruiker deelt:

Ik gebruik het om de status van dagelijkse taken bij te houden en samen te werken met collega's voor gedeelde taken. Het werkt ook als een persoonlijke aantekening dat ik op mijn desktopinterface kan vastmaken en waarmee ik prioriteiten kan stellen voor urgente taken.

Ik gebruik het om de status van dagelijkse taken bij te houden en samen te werken met collega's voor gedeelde taken. Het werkt ook als een persoonlijke aantekening die ik op mijn desktopinterface kan vastmaken en waarmee ik prioriteiten kan stellen voor urgente taken.

📚 Lees ook: Hoe je AI kunt gebruiken voor dagelijkse taken

3. TickTick (het beste voor het bijhouden van gewoontes en Pomodoro-tijdmanagement)

via TickTick

In tegenstelling tot veel alternatieven voor Wunderlist die zich uitsluitend richten op nog te doen lijstjes, integreert TickTick naast dagelijkse taken ook het aanleren van gewoontes, waardoor je consistente routines kunt opbouwen en tegelijkertijd eenmalige verantwoordelijkheden kunt beheren.

De ingebouwde Pomodoro-timer kan naadloos worden geïntegreerd met taken, zodat je je kunt blijven concentreren en kunt bijhouden hoeveel tijd je aan specifieke activiteiten besteedt. De kalenderweergave biedt meerdere perspectieven (dagelijks, wekelijks, maandelijks) met gekleurde taken voor een directe visuele organisatie.

Dankzij de platformonafhankelijke compatibiliteit van TickTick blijft uw systeem voor productiviteit consistent op alle apparaten, met native apps voor mobiel, desktop en web die dezelfde functies bieden.

De beste functies van TickTick

Blijf gefocust en meet je productiviteit voor verschillende soorten taken met de ingebouwde Pomodoro-timer, met statistieken bijhouden.

Creëer en onderhoud dagelijkse routines met streaks

Maak handsfree taken aan met automatische spraak-naar-tekstconversie op mobiele apparaten.

Organiseer taken automatisch op basis van aangepaste filters voor prioriteit, datum, tags of andere parameters met behulp van slimme lijsten.

Limieten van TickTick

Kalender synchroniseren is in de gratis versie eenrichtingsverkeer (TickTick kan agenda-gebeurtenissen zien, maar geen taken naar de kalender exporteren).

Geavanceerde functies zoals aangepaste slimme lijsten vereisen een leercurve om ze volledig onder de knie te krijgen.

Prijzen van TickTick

Free

Premium: $ 35,99/jaar

TickTick-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TickTick?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het erg handig dat je lijsten kunt maken, taken kunt ordenen met behulp van tags en prioriteiten, en dat het kan worden geïntegreerd met kalenders, herinneringen en andere handige dingen.

Ik vind het erg handig dat je lijsten kunt maken, taken kunt ordenen met behulp van tags en prioriteiten, en dat het geïntegreerd is met kalenders, herinneringen en andere handige dingen.

4. Nog te doen (het beste voor locatie-gebaseerde herinneringen en dagelijkse planning)

Any. do is een geweldige app voor takenlijsten als je naadloos wilt plannen in zowel persoonlijke als professionele contexten. De functie 'Moments' stimuleert bewuste dagelijkse planning door 's ochtends een overzicht te geven van aankomende taken, waardoor het veelvoorkomende probleem van taken die eindeloos op takenlijsten blijven staan, wordt verminderd.

De locatiegebaseerde herinneringen kunnen de manier waarop je met taken in de fysieke wereld omgaat volledig veranderen. Je kunt bijvoorbeeld automatisch worden herinnerd om boodschappen te doen wanneer je langs je plaatselijke winkel loopt of om documenten voor te bereiden wanneer je op kantoor aankomt.

Any. do beste functies

Gebruik de WhatsApp-integratie voor het aanmaken en beheren van taken rechtstreeks via chat, ideaal voor teams die al gebruikmaken van het berichtenplatform.

Categoriseer items automatisch per afdeling en roep eerdere aankopen op om sneller lijst aan te maken met de slimme boodschappenlijst functie.

Probeer de Focusmodus om tijdelijk niet-urgente taken weg te filteren en je te concentreren op directe prioriteiten

Any. nog te doen limiet

De app biedt meer functies dan de webversie, wat leidt tot inconsistentie bij het wisselen tussen platforms.

Taakafhankelijke afhankelijkheid (taken die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd) zijn in geen enkele versie beschikbaar.

Any. Nog te doen-prijzen

Persoonlijk: Gratis

Premium: $ 7,99/maand

Teams: $7,99/lid/maand

Familie: $ 9,99/maand (vier leden)

Any. do beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Any.do?

Een gebruiker die zweert bij zijn takenlijst deelt op TrustRadius:

Any. do is een geweldige app die me helpt bij het organiseren van de dingen waarmee ik geld verdien – zowel lange- als kortetermijnprojecten, dagelijkse taken en jaarlijkse doelen en projecten.

Any. do is een geweldige app die me helpt bij het organiseren van de dingen waarmee ik geld verdien – zowel lange- als kortetermijnprojecten, dagelijkse taken en jaarlijkse doelen en projecten.

5. Microsoft Nog te doen (het beste voor Microsoft 365-integratie en eenvoud)

via Microsoft Nog te doen

Als opvolger van Wunderlist (Microsoft heeft Wunderlist overgenomen) behoudt Nog te doen veel geliefde functies en verbetert deze met de robuuste infrastructuur van Microsoft.

Dankzij de naadloze verbinding met andere Microsoft-services kunnen taken uit Outlook-e-mails worden gemarkeerd en automatisch in je takenlijsten verschijnen, terwijl Planner-opdrachten rechtstreeks in je persoonlijke takenoverzicht worden geïntegreerd.

Als je op zoek bent naar een doordachte aanpak voor je dagelijkse planning, biedt de functie 'Mijn dag' je elke ochtend een frisse start met een intelligent suggestiesysteem dat taken aanbeveelt op basis van deadlines, belangrijkheid en eerdere patronen. Deze balans tussen handmatige controle en handige automatisering ondersteunt duurzame productiviteit zonder de rigide structuur die taakbeheer als een last kan doen aanvoelen.

De beste functies van Microsoft Nog te doen

Voeg subtaak toe om complexe projecten op te splitsen in behapbare onderdelen met individuele voortgangsregistratie om bij te houden.

Herken datums en tijden in taakbeschrijvingen voor automatische planning via natuurlijke taalverwerking.

Maak gezinscoördinatie of teamsamenwerking mogelijk met gedeelde lijsten die realtime updates ondersteunen.

Limieten van Microsoft Nog te doen

Mist geavanceerde functies zoals locatiegebaseerde herinneringen of tijdsregistratie

Geen kalenderweergave om taken naast afspraken te visualiseren

Prijzen van Microsoft Nog te doen

Gratis met een persoonlijk Microsoft-account

Beoordelingen en recensies van Microsoft Nog te doen

G2: 4,6/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Nog te doen?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Als je al in het Microsoft-ecosysteem hebt geïnvesteerd, kan de integratie van Nog te doen met andere Microsoft-apps een groot voordeel zijn. Hoewel er enkele samenwerkingsfuncties zijn, is Microsoft Nog te doen in dit opzicht niet zo robuust als andere speciale tools voor teambeheer.

Als je al in het Microsoft-ecosysteem hebt geïnvesteerd, kan de integratie van Nog te doen met andere Microsoft-apps een groot voordeel zijn. Hoewel er enkele samenwerkingsfuncties zijn, is Microsoft Nog te doen in dit opzicht niet zo robuust als andere speciale tools voor teambeheer.

6. Google Taak (het beste voor gebruikers van Gmail en Google Workspace)

via Google Taak

Voor gebruikers van Gmail en Google Workspace biedt Google Tasks een eenvoudige manier om e-mails met één enkele drag-and-drop-beweging om te zetten in uitvoerbare taken. Met een minimum aan klikken kunt u meerdere projecten aanmaken, subtaaken toevoegen, deadlines instellen en aantekeningen toevoegen.

Deze gerichte aanpak maakt het ideaal voor persoonlijke taken en eenvoudige projecten die geen uitgebreide projectmanagementmogelijkheden vereisen. Het recente herontwerp van Google Taak heeft de interface verbeterd, waardoor deze intuïtiever is geworden met behoud van het lichtgewicht karakter.

De beste functies van Google Taak

Profiteer van native synchronisatie tussen alle Google-werkruimtes.

Gebruik de zijbalkintegratie in Gmail, Google Agenda en Google Drive om ervoor te zorgen dat de zichtbaarheid van je taken gewaarborgd is, ongeacht welke Google-app je gebruikt.

Maak verbindingen tussen taken en Google Agenda-gebeurtenissen via slimme datumherkenning

Limiet van Google Taak

Mist geavanceerde functies zoals het herhalen van taken met complexe patronen.

Geen mogelijkheden voor samenwerking of het delen van taken

Prijzen van Google Taak

Gratis met elk Google-account

Beoordelingen en recensies van Google Tasks

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Taak?

Een recensie in de PlayStore deelt:

Hoewel de app perfect is voor eenvoudig taakbeheer, is het notificatie-systeem voor verbetering vatbaar: taken zijn gemakkelijk over het hoofd te zien met alleen notificaties in de notificatiebalk, en het ontbreken van aangepaste notificatie-geluiden legt een limiet op aan de aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers.

Hoewel de app perfect is voor eenvoudig taakbeheer, kan het notificatie-systeem verbetering gebruiken: taken zijn gemakkelijk te missen met alleen notificaties in de notificatie-balk, en het ontbreken van aangepaste waarschuwingsgeluiden legt een limiet op aan de aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers.

7. Notion (het beste voor aanpasbare werkstroom en kennisbeheer)

via Notion

Voor voormalige gebruikers van de Wunderlist-app die op zoek zijn naar een vervanging, biedt Notion een flexibel canvas om het werkstroom-systeem te bouwen dat je nodig hebt, of dat nu een eenvoudige projectchecklist is of een uitgebreid projectmanagement hub. Het combineert aantekeningen, databases, Kanban-borden, wiki's en takenlijsten in één aanpasbaar platform.

Gebruik de ingebouwde samenwerkingsfuncties om opmerkingen te plaatsen, belangrijke taken toe te wijzen en tegelijkertijd in gedeelde werkruimten te werken. Dankzij de flexibele, op blokken gebaseerde architectuur van Notion kunt u beginnen met een sjabloon of helemaal vanaf nul beginnen en aangepaste eigenschappen maken om precies bij te houden wat belangrijk is voor uw projecten.

De beste functies van Notion

Krijg toegang tot krachtige relationele databasefunctionaliteit met filters, sorteerfuncties en aangepaste weergaven (kalender, lijst, kanban, enz. )

Combineer tekst, taken, afbeeldingen en insluitingen in één naadloze interface

Bekijk de sjabloongalerij met honderden vooraf gebouwde installaties voor verschillende gebruikssituaties.

Limieten van Notion

Steilere leercurve dan speciale to-do-lijst-apps

Kan snel overweldigend worden zonder een doordachte organisatie

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een gebruiker van Capterra vindt de aanpasbaarheid van de tool zowel nuttig als verwarrend:

Iedereen kan Notion aanpassen aan zijn of haar behoeften, maar dit betekent ook dat het soms moeilijk kan zijn om het in te stellen, omdat je niet weet wat je nodig hebt en welke oplossing er in Notion beschikbaar is. *

Iedereen kan Notion aanpassen aan zijn of haar behoeften, maar dit betekent ook dat het soms moeilijk kan zijn om het in te stellen, omdat je niet weet wat je nodig hebt en welke oplossing er in Notion beschikbaar is. *

8. Quire (het beste voor het opsplitsen van complexe projecten in behapbare stappen)

via Quire

Quire pakt een fundamentele uitdaging in taakbeheer aan: hoe grote, overweldigende projecten aan te pakken door ze op te splitsen in haalbare stappen. Met zijn oneindige hiërarchische taakstructuur kunt u met Quire tot 15 niveaus diep geneste taken maken, waardoor een natuurlijke overgang van overkoepelende doelen naar gedetailleerde actiepunten mogelijk wordt. Deze doordachte architectuur maakt het zeer geschikt voor complexe projecten die in eenvoudigere nog te doen-apps onhandelbaar zouden worden.

De samenwerkingfuncties van Quire maken praktisch teamwork mogelijk, met realtime updates, taaktoewijzingen en commentaarthreads die iedereen op één lijn houden. Het slimme map-systeem maakt organisatie tussen projecten mogelijk, zodat u eenvoudig meerdere deliverables kunt beheren of onderling afhankelijke PM-werkstromen kunt volgen.

De beste functies van Quire

Profiteer van meerdere opties voor taakvisualisatie (lijst, bord, tijdlijn, kalender)

Blijf productief, zelfs zonder internet, dankzij robuuste offline mogelijkheden met automatische synchroniseren.

Gebruik een intuïtieve drag-and-drop-interface om snel herschikking van prioriteiten binnen Kanban-borden te realiseren.

Limieten van Quire

Limiet integratiemogelijkheden in vergelijking met meer gevestigde platforms

Geen ingebouwde functies voor tijdsregistratie

Prijzen van Quire

Free

Professional: $ 10,95/maand per gebruiker

Premium : $ 18,95/maand per gebruiker

Onderneming: $ 24,95/maand per gebruiker; aangepaste aanpassingen mogelijk

Quire-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Quire?

Dit is de ervaring van een G2-gebruiker met de tool:

De mogelijkheid om geneste taken en sublijsten te maken, maakt het gemakkelijk om complexe projecten op te splitsen in behapbare delen. Ik vind het ook geweldig hoe naadloos het samenwerken mogelijk maakt door middel van opmerkingen en realtime updates...

De mogelijkheid om geneste taken en sublijsten te maken, maakt het gemakkelijk om complexe projecten op te splitsen in behapbare delen. Ik vind het ook geweldig hoe naadloos het samenwerken mogelijk maakt door middel van opmerkingen en realtime updates...

📚 Lees ook: Hoe persoonlijke taken beheren

Op zoek naar manieren om beter prioriteiten te stellen? Bekijk onze beste tips in deze video!

9. Zenkit Nog te doen (het beste voor Wunderlist-gebruikers die op zoek zijn naar een vertrouwde ervaring)

via Zenkit

Zenkit Nog te doen biedt misschien wel de meest authentieke Wunderlist-ervaring van alle alternatieven. De interface zal Wunderlist-liefhebbers meteen vertrouwd voorkomen, tot en met het bevredigende geluid bij voltooiing en de achtergrondafbeeldingen.

Naast de nostalgische interface-elementen krijg je ook substantiële functionaliteit met slimme lijsten, subtaaken en herinneringen die precies werken zoals verwacht. Het strakke ontwerp benadrukt de snelle invoer en organisatie van taken. Taken worden toegewezen met een eenvoudige @mention en bestandsbijlagen werken naadloos op alle apparaten.

Zenkit Nog te doen beste functies

Importeer Wunderlist rechtstreeks en behoud alle gegevens en bijlagen van uw taken.

Geniet van naadloos synchroniseren tussen verschillende apparaten met synchronisatie op de achtergrond.

Maak slimme lijsten voor het filteren en organiseren van taken op maat.

Integreer met andere tools van Zenkit om projecten, klantrelaties en kennisbanken te beheren. Dit creëert een natuurlijk upgradepad voor teams die het basis taakbeheer ontgroeid zijn.

Limiet van Zenkit Nog te doen

De opties voor het sorteren van taken zijn minder in extenso dan bij alternatieven voor ervaren gebruikers.

Voor samenwerkingsfuncties is een betaald abonnement vereist voor grotere teams.

Prijzen van Zenkit Nog te doen

Free

Plus: $ 4/maand per gebruiker

Business: $ 19 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zenkit Nog te doen beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zenkit Nog te doen?

Dit is wat een G2-recensent deelt:

Zeer goed gestructureerd en zelfs dingen die lang geleden in Zenkit zijn ingevoerd, kunnen snel worden gevonden met behulp van het archief en de zoekfunctie.

Zeer goed gestructureerd en zelfs dingen die lang geleden in Zenkit zijn ingevoerd, kunnen snel worden gevonden met behulp van het archief en de zoekfunctie.

10. GQueues (het beste voor Google-werkruimte-integratie met geavanceerde organisatie)

via GQueues

Wilt u een takenlijstsysteem met een diepgaande integratie met Google Agenda? GQueues is een solide keuze, met een tweerichtingssynchroniseren die taken automatisch bijwerkt wanneer agenda-gebeurtenissen veranderen en vice versa. U kunt wachtrijen aanmaken (vergelijkbaar met projecten), alle taken met subtaaken toevoegen en vervolgens verder ordenen met tags en toewijzingen.

Voor teamomgevingen biedt GQueues samenwerkingsfuncties die de juiste balans vinden tussen toegankelijkheid en controle. Beheerders kunnen toestemming nauwkeurig beheren en precies bepalen wat teamleden kunnen weergave en bewerking. Dankzij de slimme notificaties blijven teams goed gecoördineerd zonder dat hun inbox overspoeld wordt, omdat er alleen notificaties worden verzonden wanneer relevante acties nodig zijn.

De beste functies van GQueues

Gebruik intelligente opties voor terugkerende taken om complexe patronen van productiviteit te ondersteunen, zoals 'de derde donderdag van elke maand'.

Versnel het aanmaken en beheren van taken met uitgebreide snelkoppelingen voor ervaren gebruikers.

Krijg toegang tot krachtige rapportage voor inzicht in de productiviteit van uw team en de voortgang van projecten.

Limieten van GQueues

De interface heeft weliswaar een functie, maar mist de moderne uitstraling van nieuwere concurrenten.

Limiet integratiemogelijkheden buiten het Google-ecosysteem beperken het nut ervan in omgevingen met gemengde platforms.

Prijzen van GQueues

GQueues Lite: Gratis

GQueues for You: $3,75/maand

GQueues for Business: $ 5 per gebruiker per maand

GQueues beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GQueues?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Met GQueues kan ik alles goed organiseren en heb ik al mijn wisselende prioriteit gerelateerde activiteiten goed onder controle. Als technoloog vind ik de integratie met Google Apps veel beter dan bij alle andere apps die ik heb geprobeerd.

Met GQueues kan ik alles goed organiseren en heb ik al mijn wisselende prioriteit gerelateerde activiteiten goed onder controle. Als technoloog vind ik de integratie met Google Apps veel beter dan bij alle andere apps die ik heb geprobeerd.

11. TimeCamp Planner (het beste voor visueel taakbeheer met geïntegreerde team chat)

via TimeCamp Planner

In tegenstelling tot traditionele nog te doen-apps die gesprekken scheiden van actiepunten, combineert TimeCamp Planner (voorheen HeySpace) Slack-achtige chatmogelijkheden met Kanban-achtige takenborden, waardoor een werkruimte ontstaat waar gesprekken op natuurlijke wijze worden omgezet in traceerbare taken zonder van context te veranderen of informatie te verliezen.

Wanneer een gesprek aanleiding geeft tot een actiepunt, kunnen gebruikers berichten met één klik direct omzetten in kaarten op het visuele takenbord, waardoor de verbinding tussen het gesprek en het resultaat behouden blijft.

Taaken kunnen worden georganiseerd in aanpasbare kolommen die verschillende fases van het werk weergeven, waardoor u in één oogopslag een duidelijk overzicht krijgt van de projectstatus. Deze visuele aanpak helpt teams om snel knelpunten te identificeren en effectief prioriteiten te stellen, terwijl de drag-and-drop-functionaliteit het herschikken van prioriteiten moeiteloos maakt.

De beste functies van TimeCamp Planner

Zet chatberichten met één klik naadloos om in bruikbare taakkaarten.

Zorg ervoor dat je nooit meer belangrijke berichten en taken mist dankzij @vermeldingen en notificaties.

Meet de productiviteit en factureer clients nauwkeurig met de ingebouwde tijdsregistratie.

Maak directe face-to-face samenwerking mogelijk met video-gesprekken met één klik wanneer chatten niet voldoende is.

Limieten van TimeCamp Planner

Limiet integratiemogelijkheden in vergelijking met meer gevestigde platforms voor taakbeheer

Sommige gebruikers geven als rapportage aan dat de app vaak crasht.

De zoekfunctie mist geavanceerde filteropties voor het opvragen van complexe informatie.

Prijzen van TimeCamp Planner

Free

Voordeel: $ 3,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TimeCamp Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TimeCamp Planner?

Een gebruiker van Capterra deelt dat de tool alles heeft wat je nodig hebt:

Het is gebruiksvriendelijk, handig en je kunt al je taken en deadlines in één app beheren.

Het is gebruiksvriendelijk, handig en je kunt al je taken en deadlines in één app beheren.

12. OmniFocus (het beste voor GTD-liefhebbers die op zoek zijn naar ongeëvenaarde taakorganisatie)

via OmniFocus

Wilt u complexe persoonlijke en professionele werkstroom omzetten in beheersbare systemen? Met OmniFocus kunt u dat doen door middel van zorgvuldig geïmplementeerde GTD-principes: vastleggen, verduidelijken, organiseren, reflecteren en uitvoeren.

Aangepaste perspectieven – opgeslagen weergaven die specifieke combinaties van projecten, contexten en filters tonen – geven gebruikers ongekende controle over hoe ze met hun taken omgaan, waardoor ze zich precies kunnen concentreren op wat op een bepaald moment relevant is.

OmniFocus biedt ook krachtige automatisering door middel van robuuste uitstel- en herhalingsintervallen en beoordelingscycli, waardoor je mentale bandbreedte vrijkomt voor creatief en strategisch denken.

De beste functies van OmniFocus

Combineer kalender-gebeurtenissen met aankomende taken voor uitgebreid tijdbeheer met behulp van de Forecast-weergave.

Stel taken uit met uitstel-data totdat ze uitvoerbaar zijn, zodat je je kunt blijven concentreren op wat nu gedaan kan worden.

Beveilig gevoelige taakinformatie op alle apparaten met end-to-end-versleuteling

Limieten van OmniFocus

Een steile leercurve vereist een aanzienlijke tijdsinvestering om alle functies onder de knie te krijgen.

Exclusief beschikbaar voor Apple-apparaten (macOS, iOS, iPadOS)

Door de limiet-samenwerkingsfuncties is het vooral geschikt voor individueel gebruik en minder voor team-samenwerking.

Prijzen van OmniFocus

Standaard: $74,99 eenmalige aankoop

Voordeel: eenmalige aankoop van $ 149,99

Web-abonnement: $ 4,99/maand

OmniFocus-abonnement: $ 99,99/jaar

Omnifocus beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Omnifocus?

Dit is wat een G2-recensent over de app te zeggen heeft:

Ik vind het geweldig dat ik mijn projecten voor thuis en voor mijn werk kan organiseren en deze kan delen met mijn partner en collega's om samen aan gedeelde projecttaken te werken. Zo kunnen we in één oogopslag zien waar we staan.

Ik vind het geweldig dat ik mijn projecten voor thuis en voor mijn werk kan organiseren en deze kan delen met mijn partner en collega's om samen aan gedeelde projecttaken te werken. Zo kunnen we in één oogopslag zien waar we staan.

📚 Lees ook: Beste gratis sjablonen voor project-takenlijsten

Vind je perfecte alternatief voor Wunderlist

Bij het kiezen van het juiste alternatief voor Wunderlist moeten uw voorkeuren en vereisten uw beslissing beïnvloeden.

Heb je krachtige samenwerkingsfuncties nodig? Is beschikbaarheid op meerdere platforms essentieel? Hoe belangrijk zijn integraties met je bestaande tools? Welk niveau van complexiteit past bij je werkstroom? Je antwoorden leiden je naar de tool die het beste bij je past.

Elke tool die we hebben besproken, biedt unieke voordelen: van de natuurlijke taalverwerking van Todoist tot de oneindig geneste taken van Quire voor complexe projecten en de recreatie van de Wunderlist-ervaring door Zenkit met extra flexibiliteit. Gebruik gratis proefversies om je favorieten te testen en ontdek welke het beste voelt als je startpagina voor je taken.

Voor teams en individuen die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing die zich aanpast aan verschillende behoeften, vervangt ClickUp echter andere taakbeheerders. De aanpasbare, AI-gestuurde werkstroom, robuuste samenwerkingsfuncties en uitgebreide integratiemogelijkheden maken het een ideale hub voor het beheren van alles, van eenvoudige taken tot complexe projecten.

Met ClickUp vindt u niet alleen een vervanging voor Wunderlist, maar stapt u ook over op een productiviteitecosysteem dat met u meegroeit.