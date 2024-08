10 beste programmeercertificaten om je baan en carrièrevooruitzichten te verbeteren

Van het maken van je eerste Hello, World! programma tot het bouwen van je eerste game op Scratch, de reis van elke programmeur begint ongeveer hetzelfde.

Maar daar eindigt het niet (altijd).

Het duurt maanden, zelfs jaren, van consequent leren en verbeteren voordat je een expert wordt en je droombaan krijgt. Het nastreven van ontwikkelaarcertificeringen is een onmisbaar onderdeel van deze reis, omdat ze je helpen je vaardigheid op te bouwen en het momentum te verwerven dat je nodig hebt om te slagen.

Om je wat inspiratie te geven, laten we je kennismaken met 10 uitstekende programmeer- en coderingscertificeringen die je kunt volgen om je carrière in softwareontwikkeling een boost te geven. 🧑‍💻

Wat zijn programmeercertificaten?

Programmeercertificaten zijn formele geloofsbrieven die worden afgegeven na het afleggen van een test of examen dat je vaardigheid en competentieniveau in een bepaald programmeergebied meet. Ze dienen als officieel bewijs van je expertise en hebben meestal een aanzienlijk gewicht en geloofwaardigheid op de arbeidsmarkt. 🥇

Sommige certificeringen hebben een bijbehorende training of cursus die kandidaten verplicht of aanbevolen moeten volgen, maar bij andere is voorbereiding door zelfstudie of werkervaring en/of diplomakwalificaties mogelijk.

Certificeringen worden gereguleerd door beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen of grote namen in de industrie zoals Oracle, Microsoft en Azure. Ze hebben meestal minimumvereisten waaraan je moet voldoen voordat je het examen kunt afleggen of je kunt inschrijven voor het trainingsprogramma.

Programmeercertificeringen zijn er meestal in verschillende niveaus die overeenkomen met de expertise en ervaring van de kandidaat. Het eerste niveau wordt meestal instapniveau genoemd, gevolgd door de niveaus 'associate' en 'professional'.

Certificeringen programmeren vs. coderen

Hoewel ze soms door elkaar worden gebruikt, zijn programmeren en coderen verschillende maar nauw verwante termen. Eenvoudig gezegd is coderen slechts één aspect van programmeren, wat een breder concept is dat ook het plannen, ontwerpen, testen en debuggen van een computerprogramma omvat.

Daarom verwijzen coderings- en programmeercertificeringen naar verschillende expertises. Professionele certificeringen hebben betrekking op verschillende gebieden zoals softwareontwikkeling, algoritmeontwerp, gegevenswetenschap, computerwetenschap en systeemanalyse.

Aan de andere kant gaat het bij coderen meestal om het schrijven van instructies die een computer moet volgen in een code-editor daarom controleren coderingscertificaten de vaardigheid in specifieke programmeertalen zoals Python en Java.

Voordelen van het behalen van een programmeercertificaat

Naast het feit dat ze een maatstaf zijn voor expertise en vaardigheid, hebben programmeercertificeringen nog tal van andere voordelen, waaronder de volgende:

Carrièremogelijkheden : Certificeringen kwalificeren u over het algemeen voor hogere functies en als gevolg daarvan een beter salaris

: Certificeringen kwalificeren u over het algemeen voor hogere functies en als gevolg daarvan een beter salaris Relevantie : In de steeds veranderende technische ruimte zorgen programmeercertificeringen ervoor dat uw vaardigheden relevant blijven en aansluiten bij de eisen van de arbeidsmarkt

: In de steeds veranderende technische ruimte zorgen programmeercertificeringen ervoor dat uw vaardigheden relevant blijven en aansluiten bij de eisen van de arbeidsmarkt Kennisvergroting : Door je voor te bereiden op programmeercertificeringen kun je op een gestructureerde manier de vaardigheden en concepten onder de knie krijgen die essentieel zijn om uit te blinken in je carrière

: Door je voor te bereiden op programmeercertificeringen kun je op een gestructureerde manier de vaardigheden en concepten onder de knie krijgen die essentieel zijn om uit te blinken in je carrière Geloofwaardigheid: Programmeercertificeringen valideren uw vaardigheden en ervaring bij werkgevers en vergroten uw kansen op een baan

Top 10 programmeercertificeringen om te volgen in 2024 Wanneer je werkt in een vakgebied dat zo dynamisch is als softwareontwikkeling, is continu leren van vitaal belang om bij te blijven met de nieuwste trends en veranderingen. Dus of je nu een nieuweling bent in de programmeerwereld of een doorgewinterde veteraan, je kunt bijna nooit zonder certificeringen komen te zitten!

Toch zijn niet alle programmeercertificaten gelijk, en daarom stellen we hier 10 van de meest uitzonderlijke voor die een echt verschil kunnen maken in je professionele ontwikkeling. Laten we ze eens bekijken. 👇

1. AWS gecertificeerd ontwikkelaar

Via: CIW Certification Partners is een toonaangevend certificeringsbedrijf dat onderwijsprogramma's aanbiedt voor IT- en cyberbeveiligingsprofessionals, met name het CIW-programma (Certified Internet Web Professional).

De CIW-certificering is een complete, leveranciersneutrale certificering die je kennis en begrip van concepten en toepassingen voor webontwikkeling test. Deze omvatten HTML, CSS, Javascript en webdesign/beheerprincipes.

Om de CIW Web Development Professional certificering te behalen, moeten kandidaten slagen voor drie afzonderlijke examens/certificeringen:

CIW Javascript Specialist CIW Specialist Databaseontwerp CIW HTML5 en CSS3 Specialist voor gevorderden

Onderwerp gebieden

HTML5

Essentiële Javascript-taal, code-implementatie en website-implementatie

CSS

Databaseontwerp en -planning

Gestructureerde querytaal

Prijs

CIW Javascript Specialist: $150

CIW Database Ontwerp Specialist: $150

CIW HTML5 en CSS3 Specialist voor gevorderden: $150

Toelating/aanbevelingen

CIW Javascript Specialist CIW Web Foundations Associate of gelijkwaardig Bekendheid met het ontwikkelen van webpagina's en netwerkconfiguraties Kennis van HTML-codeontwikkeling

CIW Specialist in Databaseontwerp Basiskennis van databases Bekendheid met besturingssystemen zoals Windows 7

CIW HTML5 en CSS3 Specialist voor gevorderden Basiskennis HTML en CSS codering CIW Site Ontwikkeling Medewerker of gelijkwaardig



Examenformaat

CIW Javascript Specialist: 55 vragen, 90 minuten

CIW Databaseontwerp Specialist: 50 vragen, 90 minuten

CIW HTML5 en CSS3 Specialist voor gevorderden: 56 vragen, 75 minuten

3. Google Certified Professional Cloud Ontwikkelaar

Via: Google De Google Certified Professional Cloud Developer is ontworpen om aan te tonen dat u bekwaam bent in het uitvoeren en ontwikkelen van softwareoplossingen in de cloud. De certificering geeft aan dat u cloudgebaseerde applicaties kunt ontwerpen, implementeren en beheren en deze kunt integreren met Google-services.

Onderwerpgebieden

Cloud-native toepassingen ontwerpen

Toepassingen bouwen en implementeren

Google-cloudservices integreren

Uitgerolde applicaties beheren

Prijs

$200 (inclusief belasting, indien van toepassing)

Geschiktheid/aanbevelingen

Aanbevolen 3+ jaar ervaring in de industrie

Aanbevolen 1+ jaar ontwerpervaring met het Google Cloud-platform

Examenformaat

50-60 vragen; meerkeuze en meerkeuze

4. Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmeur

Via: Oracle Al dan niet gebruikt voor

mobiele of web app ontwikkeling

java is een van de meest veelzijdige en meest gebruikte programmeertalen. Dus als je je vaardigheden in het schrijven van effectieve Java-code wilt verbeteren, is de Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer certificering misschien iets voor jou.

Dit is een certificering op stichtingsniveau, speciaal voor beginnende programmeurs, die zich bekwamen in de basisprincipes en coderingstechnieken van Java.

Onderwerpgebieden

Java-basisbeginselen en gegevenstypen

Operatoren en beslisconstructies

Rijen, lusconstructies, methoden en inkapseling

Inheritantie

Werken met geselecteerde klassen van Java API's

Prijs

$95

Toelaatbaarheid/aanbevelingen

Java foundation cursussen afgerond

Examenformaat

56 vragen; meerkeuze

120 minuten

5. CLP - C Certified Professional Programmeur Certificering

Via: Cppinstituut CLP - C Certified Professional Programmer wordt beheerd door het C++ instituut en is een certificering op gevorderd niveau ontworpen om de vaardigheid van een programmeur in de programmeertaal C aan te tonen. Het test en beoordeelt geavanceerde C-programmeerconcepten zoals geavanceerde gegevenstypen, bibliotheken, syntaxis en semantiek van de taal.

Onderwerpgebieden

Omgaan met een variabel aantal parameters

IO op laag niveau

Geheugen en strings

Netwerk sockets

Floats

Prijs

$295

Toelating/aanbevelingen

CLA - C Programmeertaal Gecertificeerd Associate Programmeur Certificering

Examenformaat

55 vragen; enkelvoudige en meerkeuzevragen

65 minuten (examen)

10 minuten (NDA/tutorial)

6. CompTIA Beveiliging+ Certificering

Via: CompTIA Of u nu een carrière in cyberbeveiliging wilt starten of uw vaardigheden wilt aanscherpen, CompTIA Security+ is een industriële standaardcertificering die veel deuren opent in deze IT-niche.

Het is populair onder mensen die werken of willen werken als cyberbeveiligingsanalist, netwerkbeheerder en beveiligingsengineer.

Door te slagen voor het examen en de certificering te behalen, laten kandidaten zien dat ze over de vereiste kennis beschikken om toegang te krijgen tot netwerkstructuren van bedrijfsomgevingen en om beveiligingsoplossingen aan te bevelen en te controleren. Daarnaast is een goed begrip vereist van de toepasselijke wetten, beleidsregels en principes van risico en compliance met betrekking tot deze systemen.

Onderwerpgebieden

Belangrijkste beveiligingsconcepten

Beveiligingsactiviteiten en -architectuur

Beheer van bedreigingen en kwetsbaarheden

Beheer van beveiligingsprogramma's

Prijs

$392

Subsidiabiliteit/aanbevelingen

CompTIA Network+ certificering

2 jaar werkervaring in IT-administratie met focus op beveiliging

2 jaar ervaring in een functie als beveiligings-/systeembeheerder

Examenformaat

90 vragen; meerkeuze- en prestatiegericht

90 minuten

7. Projectmanagementcertificering (PMP)

Via: PMI Projectmanagers

werken nauw samen met programmeurs, zorgen ervoor dat taken op tijd worden voltooid en houden toezicht op de planning, uitvoering en oplevering van projecten in samenwerking met belanghebbenden. Ze helpen ook

risico's te beperken

en zijn cruciaal voor het succes van

softwareontwikkeling

doelstellingen.

De Project Management Professional (PMP) certificering kwalificeert u om projecten te beheren en teams succesvol leiden naar het bereiken van organisatorische doelen . Het is beschikbaar in meer dan zes talen en test kennis uit de praktijk van projectmanagementtechnieken en principes.

Lid zijn van het Project Management Institute (PMI), dat de certificering beheert, is een extra voordeel, omdat je dan korting krijgt op de certificeringskosten.

Onderwerpen

Prijs

PMI-lid: $284

Niet-lid: $555

Toelating/aanbevelingen

Vierjarig universitair diploma

36 maanden ervaring met het leiden van projecten in de afgelopen acht jaar

35 uur projectmanagementtraining/-opleiding of de CAPM-certificering (Certified Associate in Project Management)

Of

Diploma middelbare school of voortgezet onderwijs

60 maanden ervaring in het leiden van projecten in de afgelopen acht jaar

35 uur training/opleiding in projectmanagement of de CAPM-certificering (Certified Associate in Project Management)

Examenformaat

180 vragen

230 minuten

8. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Via: Cisco De Cisco Certified Network Professional (CCNP) is een certificering die wordt toegekend aan personen met geavanceerde vaardigheden in het ontwerpen, beheren en oplossen van problemen met netwerkoplossingen.

Kandidaten kunnen gecertificeerd worden op gespecialiseerde gebieden zoals Enterprise, Data center, Security, Service provider, Collaboration CyberOps en DevNet. Ze moeten een kernexamen afleggen, dat algemene netwerkconcepten behandelt, en een concentratie-examen in het door hen gekozen gespecialiseerde netwerkgebied.

Onderwerpgebieden (CCNP Enterprise)

Netwerkarchitectuur

Netwerk zekerheid

Beveiliging

Automatisering

Grensgatewayprotocol (BGP)

Prijs

Afhankelijk van de core-examens en het concentratiegebied

Toelating/aanbevelingen

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Afhankelijk van het specialisatiegebied van de certificering is 3-5 jaar ervaring in het implementeren van netwerkoplossingen vereist

Examenvorm

Afhankelijk van de core examens en het concentratiegebied

9. Microsoft Azure Ontwikkelaar Associate

Via: Microsoft De Azure Developer Associate certificering, aangeboden door Microsoft, is ontworpen voor programmeurs die software ontwikkelen op de Azure cloud computing service. Het omvat gebieden met betrekking tot Azure opslagoplossingen, verbindingen, app-authenticaties, debuggen, enz.

Om deel te nemen aan het examen moeten kandidaten vaardig zijn in tools zoals Azure CLI en Powershell, en daarnaast kunnen programmeren met Azure-ondersteunde talen.

Onderwerp gebieden

Implementeren van veilige Azure oplossingen

Azure app services implementeren

Ontwikkelen voor Azure opslag

Gebruikersverificatie implementeren

Azure oplossingen bewaken, problemen oplossen en optimaliseren

Prijs

$165

Subsidiabiliteit/aanbevelingen

Aanbevolen ten minste twee jaar professionele ontwikkeling en ervaring met Azure

Neem het AZ-204 (Oplossingen ontwikkelen voor Microsoft Azure) examen

Examenformaat

40-60 vragen; multi-keuze en multi-antwoord

150 minuten

10. Gecertificeerd geassocieerd programmeur in Python (PCAP)

Via: PCAP Certified Associate in Python Programming (PCAP) is een van de meer intermediaire, maar nog steeds populaire, programmeercertificeringen gericht op aspirant-programmeurs, softwareontwikkelaars en personen in andere beveiligings- en netwerkfuncties.

Het is ontworpen om kandidaten vertrouwd te maken met de basisconcepten van Python programmeren, zoals de essentie van Object Georiënteerde Packaging (OOP), modules, packages en exception-handling mechanismen in OOP. Het is ook bedoeld als opstap voor meer geavanceerde Python certificeringstrajecten.

Onderwerpen

Modules, pakketten en PIP

Steken en tekenreeksverwerking

Generatoren, iteratoren, bestanden en bestandsstromen

Uitzonderingshiërarchieën, klassen en objecten

Grondbeginselen van de Object Georiënteerd Verpakken (OOP) benadering

Prijs

$295

Toelating/aanbevelingen

Geen

Examenformaat

40 vragen; enkelvoudige en meervoudige selectie

65 minuten (examen), 10 minuten (NDA/tutorial)

