10 beste software voor stakeholderbeheer in 2024

Het succes van zakelijke initiatieven wordt beïnvloed door de belanghebbenden bij een project . Of het nu gaat om werknemers, klanten, partners, investeerders of een andere rol, het bijhouden van uw communicatie met en verplichtingen aan belanghebbenden is een van de belangrijkste dingen die u in uw bedrijf moet doen. De sleutel om dit werk effectief te doen is het kiezen van de juiste software voor stakeholderbeheer.

Met deze tools kunt u uw interacties met belanghebbenden bijhouden en beheren. U kunt informatie opslaan over hun voorkeuren en de status van uw contacten met hen en gegevensanalyses gebruiken om meer te weten te komen over uw belanghebbenden. De beste software heeft ook uitgebreide communicatie- en samenwerkingstools om u te helpen samenwerkingsrelaties te smeden .

Wat moet u zoeken in software voor stakeholderbeheer? Beheer van belanghebbenden heeft betrekking op uw relaties met vrijwel iedereen met wie u nog zaken doet. Daarom is het de moeite waard om een gerelateerd softwareproduct te vinden dat zo goed mogelijk aansluit bij uw behoeften. Naast functies die specifiek zijn voor uw behoeften, zijn er een paar algemene ideeën om in gedachten te houden bij het kiezen van de volwassenheidsoplossing voor stakeholdermanagement voor uw organisatie:

Gebruiksgemak en gebruikersinterface: De software moet intuïtief en gemakkelijk te gebruiken zijn of een uitgebreide training bieden die het werknemers gemakkelijk maakt om snel aan de slag te gaan Communicatie en samenwerking: Zoek naar geïntegreerde tools voor communicatie en samenwerking met interne belanghebbenden, zodat u niet afhankelijk bent van externe tools Centralisatie en beheer van gegevens: De software moet dienen als een centrale opslagplaats voor alle informatie, interacties en communicatiegeschiedenis van belanghebbenden Analyse en rapportage: De tool moet robuuste rapportage- en analysetools bieden, zodat u de voortgang van uw inspanningen gemakkelijker kunt bijhouden Veiligheid en privacy: Omdat u het zult gebruiken om gevoelige gegevens op te slaan, moet uw stakeholder management platform voldoen aan de regelgeving voor veiligheid en privacy en functies voor gegevensbescherming bieden Integratiemogelijkheden: Als de software goed integreert met andere tools in uw technologiestapel, zal het uw werkstromen beter stroomlijnen en een hoger niveau van gegevensintegriteit behouden Schaalbaarheid: Als uw business groeit, hebt u software nodig die kan meegroeien. Zoek naar een app voor stakeholdermanagement die zowel kleine bedrijven als ondernemingen ondersteunt

10 Beste Software voor het beheer van relaties met belanghebbenden in 2024

Als u het juiste product kiest, kunt u het volgende doen sneller werken en groeifactoren ontsluiten. Om je te helpen de juiste beslissing te nemen voor jouw bedrijf, hebben we een lijst samengesteld met 10 van de beste tools voor stakeholdermanagement op de markt in 2024.

ClickUp

Houd relaties met belanghebbenden bij met de robuuste functies van ClickUp voor CRM en relaties

ClickUp's gratis software voor projectmanagement en CRM-functies (Customer Relationship Management) zijn veelzijdig genoeg om een aanwinst te zijn voor het beheer van belanghebbenden. Niet alleen beperkt tot klanten, de ClickUp CRM stelt u in staat relaties met belanghebbenden bij te houden en te beheren. Sla eenvoudig de voorkeuren, interacties en engagementgeschiedenis op van iedereen met wie u Nog te doen hebt.

De Sjabloon voor ClickUp lijst met belanghebbenden vereenvoudigt het proces van het maken en onderhouden van uw lijst met belanghebbenden. U kunt ze categoriseren en segmenteren op basis van hun rollen en rente voor verbeterde personalisatie en communicatie. Om nog meer inzicht te krijgen, kunt u de ClickUp sjabloon voor stakeholderanalyse .

Informatie delen met belanghebbenden en andere communicatie- en samenwerkingstaken uitvoeren is eenvoudig met ClickUp Dashboards . Deze bieden uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om u altijd te voorzien van de informatie die u nodig hebt wanneer u die nodig hebt.

ClickUp is echter meer dan alleen een capabele oplossing voor het beheer van belanghebbenden; het biedt een uitgebreide functieset waarmee het een alles-in-één bedrijfsoplossing kan worden voor de meeste van uw technologiebehoeften.

De beste functies van ClickUp

ClickUp AI voor het genereren van samenvattingen van threads met commentaar, ontwerpdocumenten, het creëren van action items en meer

Taak volgers en meerdere toegewezen personen functie om de betrokkenheid van belanghebbenden te stroomlijnen

Aanpasbaartaakbeheer en samenwerkingstools om projecten van externe leveranciers te beheren

Doelen bijhouden en voortgang bewaken voor effectief gegevensbeheer van belanghebbenden

Integratie met verschillende apps van derden

Gantt grafieken voor project abonnementen

Beperkingen van ClickUp

Kan voor nieuwe gebruikers moeilijk te leren zijn

Sommige gebruikers vinden de interface overweldigend

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI:Alle betaalde abonnementen zijn beschikbaar voor $5/maand per lid van de werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Totango

Via Totango Totango is een platform voor klanten succes dat zich richt op stakeholdermanagement. De software brengt alle individuen in kaart die het succes van een klant ondersteunen. Het brengt ook relaties tussen belanghebbenden in kaart, zodat u inzicht krijgt in de mate van betrokkenheid.

Dankzij het modulaire ontwerp van de software kunt u eenvoudig kiezen welke componenten u wilt gebruiken voor uw specifieke bedrijfsbehoeften.

U kunt profielen aanmaken met sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden om gestandaardiseerde gegevens te verzamelen van interacties, zoals ondersteunen, verkopen en vergaderingen. Dit biedt een 360-graden weergave van één profiel. Het biedt ook oplossingen voor stakeholderrisicobeheer, zoals geautomatiseerde workflows om de betrokkenheid van belanghebbenden in de loop van de tijd te beheren op basis van niveaus en andere details.

Dashboards voor rapportage geven inzicht in de sleutelgegevens om succesprogramma's te optimaliseren. Deze statistieken omvatten vernieuwingsrisico's, klantgezondheidsscores, betrokkenheidsniveaus en rendement op investering. De software integreert met andere tools om informatie te verzamelen voor meer voltooide inzichten.

Totango beste functies

Bewaking van klantgezondheid en klantbetrokkenheid

Klantsegmentatie en gepersonaliseerde communicatie

Klanttraject bijhouden en analyseren

Integratie met CRM en ondersteunende tools

Totango limieten

Initiële installatie en configuratie kan complex zijn

De prijs is duurder dan veel concurrenten

Totango prijzen

Starter: $2.988/jaar

$2.988/jaar Enterprise: $18.000 per jaar

$18.000 per jaar Premier: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Totango beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (780 beoordelingen)

4.4/5 (780 beoordelingen) Capterra: 4/5 (24 beoordelingen)

3. Stakeholder in kaart brengen

Via Stakeholders in kaart brengen Deze reeks producten, uitgegeven door Stakeholder Management, bestaat uit een goed gedocumenteerde methodologie voor het omgaan met belanghebbenden en een reeks sjablonen voor spreadsheets.

De Stakeholder Circle-methodologie helpt bij het beheren van de betrokkenheid van belanghebbenden bij zakelijke initiatieven. Het biedt tools voor het identificeren, prioriteren, visualiseren, betrekken en monitoren van stakeholders. Het identificeert ook belanghebbenden door middel van discussies om hun behoeften en impact te begrijpen.

Prioritering beoordeelt macht, nabijheid en urgentie om een rangorde van belanghebbenden op te stellen. Vervolgens brengt de tool de belangrijkste belanghebbenden in kaart in een cirkel, waarbij het belang wordt gevisualiseerd door grootte, kleur en positie. U kunt betrokkenheidsstrategieën ontwikkelen en bewaken naarmate de behoeften en relaties met belanghebbenden veranderen.

De drie sjablonen in Microsoft Excel bieden verschillende gradaties van stakeholderanalyse gebaseerd op de methode van de Stakeholdercirkel.

De beste functies in kaart brengen van belanghebbenden

Stakeholders en relaties visueel in kaart brengen

Bijhouden van betrokkenheid en communicatiegeschiedenis

Aanpasbare stakeholderprofielen

Eenmalige aanschaf

De beperkingen van het in kaart brengen van belanghebbenden

Het op Excel gebaseerde ontwerp betekent beperkte integratiemogelijkheden

Beperkte informatie uit klantbeoordelingen

Prijzen voor het in kaart brengen van belanghebbenden

Werkblad voor belanghebbenden: $30

$30 Stakeholder op een pagina: $5

$5 Communicatie abonnement: $20

Beoordelingen en beoordelingen in kaart brengen van belanghebbenden

Geen beoordelingen beschikbaar

4. Darzin

Via Darzin Met Darzin's Stakeholder CRM kan uw bedrijf al zijn sleutel stakeholders in kaart brengen, bijhouden en met hen communiceren op één gecentraliseerd platform. Het helpt bij het identificeren van interne en externe belanghebbenden met betrekking tot projectontwikkeling of andere initiatieven. Gebruikers kunnen profielen aanmaken voor elke stakeholder, waarin details zoals invloedniveau, betrokkenheid en prioriteiten worden vastgelegd.

De CRM maakt gebruik van functies om relaties in kaart te brengen om de verbinding tussen belanghebbenden te visualiseren. Geautomatiseerde workflows begeleiden vervolgens de outreach en communicatie, zoals het versturen van op maat gemaakte e-mails of berichten. Inzichten uit verschillende profielen en databronnen bieden een 360-graden weergave van elke stakeholder. Prestatiecijfers tonen de mate van betrokkenheid in de loop van de tijd.

Integratie met andere systemen zorgt voor relevante gegevens over belanghebbenden. Om zeer specifieke gegevens te genereren, bevat de software tools voor het aanmaken van enquêtes die je kunt gebruiken om relevante feedback van belanghebbenden te verzamelen.

Darzin beste functies

Plannen en bijhouden van betrokkenheid van belanghebbenden

Realtime feedback verzamelen en analyseren

Aanpasbare rapportage en analyses

Integratie met CRM- en enquêtetools

Darzin limieten

Geen prijsinformatie op de website

Sommige gebruikers willen meer functies voor automatisering

Prijzen voor Darzin

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Darzin

G2: 4.8/5 (vier beoordelingen)

5. InfoFlo

Via InfoFlo InfoFlo's CRM voor belanghebbenden helpt relaties te beheren door profielen aan te maken, communicatie bij te houden en aan te passen. Profielen leggen contactgegevens en engagementgeschiedenis vast in één uitgebreide weergave. Het houdt interacties bij, zoals e-mails en vergaderingen, om een consistent bereik te garanderen.

U kunt belanghebbenden segmenteren aan de hand van hun toegewezen tags, velden en categorieën. Taken, herinneringen en documenten beheren deadlines en belangrijke informatie centraal. De functies voor rapportage helpen u het succes van uw inspanningen te meten.

Het basispakket bevat integratie met Bing Maps voor het plotten van geografische informatie over een stakeholder. Integraties met andere projectontwikkeling gereedschappen zijn beschikbaar als add-on.

InfoFlo beste functies

Beheer van contactpersonen en belanghebbenden

Communicatiegeschiedenis bijhouden

Opslagruimte voor documenten en bestanden

Integratie met tools voor e-mail en kalenders

InfoFlo limieten

De gebruikersinterface zou moderner kunnen zijn

Sommige gebruikers vermelden incidentele problemen met de prestaties

InfoFlo prijzen

InfoFlo Core: $99

$99 InfoFlo Offline: $199

$199 InfoFLo PBX: $399

InfoFlo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (91 beoordelingen)

4.5/5 (91 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (95 beoordelingen)

6. TakeWare

Via StakeWare StakeWare is software voor stakeholderbeheer die u helpt bij het identificeren, analyseren en betrekken van uw belangrijkste stakeholders. Het biedt tools om stakeholders in kaart te brengen op basis van invloed, belang en andere factoren. Gebruikers kunnen contactgegevens, geschiedenis van relaties, rente, problemen en andere details vastleggen om stakeholders te segmenteren en categoriseren.

StakeWare maakt het bijhouden van activiteiten zoals vergaderingen, e-mails en gesprekken eenvoudig. De software heeft verschillende ingebouwde of geïntegreerde samenwerkingstools, waardoor het een effectieve app voor teamcommunicatie .

De functies voor rapportage bieden de inzichten die nodig zijn om gerichte abonnementen te ontwikkelen. Informatie over belanghebbenden en de bijbehorende analyses zijn direct beschikbaar in het dashboard van de software.

De beste functies van TakeWare

Identificatie en categorisatie van belanghebbenden

Problemen bijhouden en oplossen

Communicatiegeschiedenis en delen van documenten

Waarschuwingen wanneer een stakeholder aandacht nodig heeft

De limieten van TakeWare

Beperkte gebruikersbeoordelingen

Geen prijsinformatie op de website

Prijzen voor TakeWare

Neem contact op met verkoop voor prijzen

StakeWare beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

7. Tractiviteit

Via Trekkracht Tractivity is een platform voor stakeholderbetrokkenheid voor bedrijven die complexe stakeholderlandschappen beheren. Tot de sleutel functies behoren aanpasbare stakeholder karteringen waarmee gebruikers stakeholder netwerken kunnen visualiseren en groepen kunnen segmenteren. Het systeem biedt digitale profielen voor elke stakeholder, waarin contactgegevens, interacties in het verleden, rente en andere attributen worden opgeslagen.

Tractivity stelt u in staat om samen met teamleden engagementstrategieën te abonneren. U kunt strategieën op maat maken voor verschillende soorten belanghebbenden of problemen. Het platform stroomlijnt de uitvoering van engagementtaken, waaronder het plannen van vergaderingen, het delen van documenten en het uitvoeren van enquêtes.

Real-time bijhouden van sleutelgegevens en gedetailleerde rapportage geven je inzicht in het sentiment van belanghebbenden. Extra mogelijkheden zijn onder andere probleemregistratie, een discussieforum en een kalender voor gebeurtenissen.

De beste functies vanractiviteit

Plannen en bijhouden van betrokkenheid van belanghebbenden

Beheer van problemen en klachten

Aanpasbare dashboards en rapportages

Integratie met CRM en communicatietools

Beperkingen in de uitvoerbaarheid

Voor sommige gebruikers is het moeilijk om te leren

Sommige gebruikers vermelden incidentele haperingen

Prijzen voor de uitvoerbaarheid

Vanaf $129/maand

Tractivity beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (drie beoordelingen)

8. Jambo

Via Kahootz Kahootz is een platform voor het beheer van relaties met belanghebbenden met een focus op het maximaliseren van de impact. Het laat je verschillende stakeholdergroepen in kaart brengen en zien hoe ze zich tot elkaar verhouden op basis van factoren zoals invloed of impact.

Elke stakeholder heeft een profiel waarin je attributen kunt opnemen om hem te helpen segmenteren. Van daaruit geven dashboards en visualisaties inzicht in sentimenten, gedeelde ideeën en kansen. Managers kunnen deze inzichten gebruiken om aangepaste engagementstrategieën te ontwerpen en de voortgang te controleren.

Tools voor agile projectmanagement houden initiatieven op koers met functies die kunnen wedijveren met samenwerkingstools voor ondernemingen . Of het nu gaat om vergaderingen, enquêtes of campagnes, Taken zijn gemakkelijk bij te houden vanaf de eerste opdracht tot de uiteindelijke goedkeuring. Geautomatiseerde herinneringen zorgen ervoor dat er niets tussenkomt.

De beste functies van Kahootz

Software voor samenwerking met belanghebbenden

Delen van bestanden en samenwerken aan documenten

Taak- en projectmanagement tools

Integratie met verschillende apps voor productiviteit

Kahootz limieten

De software kan moeilijk te leren zijn

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden te beperkt

Kahootz prijzen

Starter: £7/maand per gebruiker

£7/maand per gebruiker Professioneel: £11.55/maand per gebruiker

£11.55/maand per gebruiker Enterprise: £10.97/maand per gebruiker

Kwalificaties en beoordelingen van Kahootz

G2: 4.4/5 (29 beoordelingen)

4.4/5 (29 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (13 beoordelingen)

10. Gewoon belanghebbenden

Via Eenvoudigweg belanghebbenden Simply Stakeholders is een gebruiksvriendelijke tool voor het beheren van relaties met belanghebbenden. Met de tool kunt u problemen bijhouden, belanghebbenden in kaart brengen en inzichten verkrijgen via AI-gestuurde sentimentanalyse. Je kunt contacten importeren of toevoegen, teamleden uitnodigen en integreren met communicatietools zoals Gmail en Outlook.

Met de functies in kaart brengen van de software kun je belanghebbenden visualiseren op basis van invloed, rente en impact. Ga verder dan visualisatie en verkrijg diepere inzichten met de ingebouwde AI-analysetools.

Simply Stakeholders integreert veilig met andere systemen. Standaard connectors zijn gekoppeld aan Salesforce, sociale media, Mailchimp en andere populaire apps voor een flexibeler beheer van belanghebbenden. Met een API kunnen ontwikkelingsteams hun eigen oplossingen maken voor integraties zonder ingebouwde ondersteuning.

De beste functies van Simly Stakeholders

Identificatie en analyse van belanghebbenden

Communicatie bijhouden en geschiedenis

Aanpasbare sjablonen voor het betrekken van belanghebbenden

Integratie met communicatietools

Beperkingen voor Stakeholders

Sommige gebruikers willen meer geavanceerde functies

Steile leercurve

Prijzen van Stakeholders

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Simply Stakeholders beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (twee beoordelingen)

Raam uw business af rond uw stakeholders

Het managen van relaties met belanghebbenden zou niet zomaar een project of initiatief moeten zijn, maar de kern van al uw bedrijfsactiviteiten. Dit helpt u om het moreel van uw werknemers hoog te houden, voorkomt dat zorgen van zakenpartners door de mazen van het net glippen en versterkt de reputatie van uw bedrijf vanuit meerdere invalshoeken.

Blijf gefocust op communicatie met belanghebbenden en verplichtingen met de juiste software. ClickUp is niet voor niets een van de populairste softwareoplossingen voor stakeholdermanagement: het helpt u om stakeholders in het middelpunt van de belangstelling te houden en tegelijkertijd een soepele werkstroom te garanderen. De tools van ClickUp zijn bovendien gratis, zodat u kunt experimenteren, implementeren en succes boeken. Meld u aan voor uw ClickUp account en begin vandaag!