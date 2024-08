10 Beste Milanote Alternatieven & Concurrenten in 2024 (Gratis & Betaald)

Op zoek naar een alternatief voor Milanote? Geen probleem!

Milanote is een geweldig hulpmiddel voor aantekeningen voor onderzoek, ideeën, creatieve project samenwerking organisatie, mindmapping en diagrammen.

Fans houden van de gratis versie en de eenvoudige interface van Milanote, maar het is niet voor iedereen geschikt. Gelukkig zijn er andere fantastische opties. We hebben een lijst samengesteld met de top 10 Milanote alternatieven voor 2024 om je te helpen bij het organiseren van je creatieve projecten.

Klaar om nieuwe hulpmiddelen voor het aantekeningen maken te ontdekken? Nog te doen! 🙂

Wat is Milanote?

Milanote is een populaire digitale app voor het maken van aantekeningen en samenwerkingstools waarmee je ideeën kunt organiseren met behulp van grote visuele borden. Het laat jou en je team sticky notes, to-do lijsten, links, bestanden, afbeeldingen en herinneringen delen.

Veel gebruikers van Milanote roemen de geavanceerde functie, concurrerende prijzen en aanpassingen. Het wordt geprefereerd door ontwerpers, schrijvers en andere creatieve professionals die hun ideeën, inspiraties en abonnementen moeten vastleggen in een visuele werkruimte. 🎨

Via Milanote Geen enkele tool is perfect voor iedereen, en Milanote is daarop geen uitzondering. Het is geweldig voor visueel brainstormen en organiseren, maar sommige gebruikers hebben meer functies of een andere layout nodig om de workflow van hun team te optimaliseren. En dat is prima!

Wat te zoeken in een Milanote-alternatief

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Milanote, dan hebben jullie vast wat extra functies nodig in jullie hulpmiddel voor aantekeningen maken. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden als je op zoek gaat naar je volgende hulpmiddel om je aantekeningen georganiseerd te houden:

Gemakkelijke weergave van de kalender: Veel tools voor het maken van aantekeningen bieden functies voor tijdsspecifieke planning en projectmanagement op basis van de kalender

Veel tools voor het maken van aantekeningen bieden functies voor tijdsspecifieke planning en projectmanagement op basis van de kalender Integraties: Verscheidene Milanote alternatieven bieden integraties met andere populaire tools om uw leven gemakkelijker te maken

Verscheidene Milanote alternatieven bieden integraties met andere populaire tools om uw leven gemakkelijker te maken Voortgang bijhouden: U vindt verschillende opties voor het bijhouden van voltooiingspercentages, statussen van taken en tijdlijnen - of het nu voor persoonlijk of professioneel werk is

Natuurlijk heeft Milanote een aantal geweldige functies die je niet wilt verliezen! Hier zijn een paar functies die je in gedachten moet houden als je overstapt op een nieuwe tool:

Elegante interface: Zorg ervoor dat je nieuwe tool een interface heeft die gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is

Zorg ervoor dat je nieuwe tool een interface heeft die gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is Samenwerking: Offer teamwork niet op! In realtime samenwerken is cruciaal voor creatieve teams met functies voor samenwerkende aantekeningen

Offer teamwork niet op! In realtime samenwerken is cruciaal voor creatieve teams met functies voor samenwerkende aantekeningen Brainstorming: Je wilt een tool die flexibel genoeg is om efficiënt te kunnen brainstormen

Je wilt een tool die flexibel genoeg is om efficiënt te kunnen brainstormen Aanpasbare sjablonen: Zoek iets met veel aanpasbare sjablonen om tijd te besparen

Zoek iets met veel aanpasbare sjablonen om tijd te besparen Projecten beheren: Het organiseren van aantekeningen binnen uw projectmanagement en samenwerkingssoftware is essentieel voor projecten waarvoor meerdere gebruikers nodig zijn

10 Beste Milanote Alternatieven & Concurrenten in 2024

Ben je klaar om je taakbeheer naar het volgende niveau? Wij hebben de 10 beste alternatieven voor Milanote op een rijtje gezet!

Deze tools stroomlijnen je werkstroom en houden je team op koers. Laten we eens kijken welke het beste bij jou past.

Bij ons draait alles om beoordelingen van gebruikers, en dat is een groot deel van de reden waarom we ClickUp de toppositie hebben gegeven. U hoeft ons echter niet op ons woord te geloven. Dit jaar nog stond ClickUp bovenaan de lijst van de beste whiteboards van G2 Beste projectmanagement softwareproducten voor 2024 ! 🏆 🙌

ClickUp is een gratis software voor projectmanagement met alles wat je maar kunt wensen in een alternatief voor Milanote.

Combineer brainstormen met het bijhouden van de voortgang met behulp van ClickUp mindmaps . U gebruikt project doelstellingen en taken om visuele stap-voor-stap processen te creëren die uw tijdlijn tot leven brengen. En onze sjablonen voor mindmaps maken het gemakkelijk om de bal aan het rollen te brengen.

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen

Verbind uw team met behulp van ClickUp Whiteboards waarmee u de activiteiten van iedereen kunt zien, of u nu naast elkaar werkt of ver van elkaar. Iedereen kan aantekeningen aantekenen, creatieve ideeën op het canvas zetten en brainstormen met samenwerking in realtime .

Beheer uw projecten met een top-down weergave met behulp van de ClickUp Kanban-bord . Functies voor slepen en neerzetten, het sorteren van taken en filteren maken ons aanpasbare Kanban-systeem net zo wendbaar als jouw team.

En vergeet niet ClickUp Automatiseringen ! U kunt vooraf gemaakte automatiseringen aanpassen aan uw behoeften, zodat u routinetaken op de automatische piloot kunt zetten en uw team zich kan concentreren op de belangrijke dingen.

ClickUp beste functies

Maak prachtige wiki's, documenten en meer met behulp vanClickUp Documenten en verbind ze met werkstromen zodat u ideeën kunt uitvoeren met uw team

Visualiseer, organiseer en vat uw creatieve ideeën samen met behulp van de aanpasbareClickUp sjabloon voor conceptkaart* Profiteer vansjablonen voor creatieve instructies,sjablonen voor gewoontetrackerensjablonen voor werkstromen om ervoor te zorgen dat je team op target blijft

Houd cross-platform teams op dezelfde pagina met compatibiliteit voor Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android en de meeste browsers

Integreer ClickUp met meer dan 1000 tools omwerkstroombeheer gemakkelijker te maken voor iedereen, inclusief Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab en Outlook

Pas de gebruikersinterface en dashboards aan zodat je teamleden alles binnen handbereik hebben wat ze nodig hebben

Krijg toegang tot alle bovenstaande functies zonder iets uit te geven met het Free Forever-abonnement

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve met de functies van ClickUp (opgelost met tonnen gratis video tutorials!)

Sommige functies zijn alleen beschikbaar op de browser en desktop-apps (zoals het digitale whiteboard voor samenwerking)

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruik

$7/maand per gebruik Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Evernote

Via Evernote Evernote is een toonaangevende software voor het maken van aantekeningen die al bestaat sinds $$$a. Deze eenvoudige app voor het maken van aantekeningen was de standaard voor de industrie naast Microsoft OneNote. Het is populair bij kleine teams die to-do lijsten willen beheren, taken willen organiseren en (je raadt het al) aantekeningen willen maken.

In plaats van een visueel bord zoals Milanote, gebruikt Evernote notitieblokken en tags om je ideeën en informatie te organiseren. Het bestaat al een tijdje, maar heeft bijgewerkte functies zoals offline toegang tot bestanden, donkere modus en ondersteuning voor handgeschreven aantekeningen. ✏️

Al geprobeerd? Er zijn er nog veel meer Evernote alternatieven voor degenen die andere opties willen bekijken.

Evernote beste functies

Gebruik gespecialiseerde functies voor het maken van aantekeningen, zoals het scannen van documenten, webclipper, kalenderintegraties en handgeschreven aantekeningen

Organiseer je ideeën en aantekeningen met behulp van tags waarmee je gemakkelijk kunt zoeken naar de informatie die je nodig hebt

Toegang tot de basisfuncties voor individuen en kleine teams met de gratis versie

Platformonafhankelijk werken met desktop- en mobiele apps die compatibel zijn met Windows, iOS en Android

Evernote beperkingen

Documentorganisatie en -formattering bieden niet zoveel functies als sommige andere tools voor aantekeningen maken

Gebruikers rapporteren een slechte compatibiliteit met andere tools voor projectmanagement

Dit Milanote-alternatief stuurt herhaaldelijk upsell-berichten naar zijn gratis gebruikers en limiet gratis gebruikers tot 50 notitieblokken

Evernote prijzen

Gratis

Personal: $14.99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$14.99/maand per gebruiker, maandelijks betaald Professioneel: $17,99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

3. Rodeo Drive

via Rodeo Drive Rodeo Drive is een tool voor projectmanagement met meerdere functies die creatieve teams ondersteunen. Maak een einde aan gefragmenteerde werkstromen en begeleid je projecten van begin tot eind met behulp van één gegevensgestuurde interface.

In tegenstelling tot het visuele bord in vrije vorm van Milanote, legt Rodeo Drive de nadruk op organisatie en financieel beheer. U kunt aantekeningen maken over uw projecten, de werklast van uw team beheren met nauwkeurige taakplanningen en projectmanagement op basis van kalenders gebruiken om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Rodeo Drive beste functies

Stroomlijn de samenwerking tussen teams en projectmanagement met eenvoudige functies voor het toewijzen van taken, tijdlijnen voor projecten en een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen

Krijg inzicht in je projecten met behulp van de rapportage functie om bijgehouden tijd en team prestaties te overzien

Integreer met QuickBooks en Xero omuw boekhoudproces te stroomlijnen* Profiteer van de functies voor budgettering en financiële rapportage om de financiële gezondheid van uw projecten tijdens hun hele levenscyclus te volgen

Rodeo Drive limieten

Het gratis abonnement is beperkt tot 10 gebruikers en biedt geen toegang tot een aantal geavanceerde functies

Sommige gebruikers rapporteren een gebrek aan functies in vergelijking met andere apps voor het bijhouden van aantekeningen

Prijzen Rodeo Drive

Gratis

Achiever: $14.99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

Rodeo Drive beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4+ beoordelingen)

4.5/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3+ beoordelingen)

4. Miro

via Miro Miro is een mindmapping-tool voor teams die hun ideeën willen vastleggen, structureren en organiseren. Vereenvoudig een soepele samenwerking met behulp van chatten en commentaar, organiseer mindmaps automatisch met een enkele klik en voeg content toe aan een oneindig canvas om uw ideeën te illustreren.

Als superflexibel Milanote-alternatief blinkt Miro uit met functies als scherm delen, presentatiemodus en teamvergaderen. Het beschikt over een bibliotheek met gebruiksvriendelijke sjablonen om de leercurve te vergemakkelijken, ongeacht aan welk project je werkt.

Voor degenen die dit al geprobeerd hebben, zijn er veel Miro alternatieven -je hebt opties!

Miro beste functies

Gebruik het whiteboard om creatief te brainstormen, de mindmap om ideeën vast te leggen en het planbord om een visuele weergave van elk project te maken

Importeer spreadsheets van Microsoft Excel en Google Spreadsheets met één klik op de knop, dankzij de integraties van Miro

Gebruik het sjabloon voor de sociale-mediakalender om uw campagne-ideeën bij te houden, aantekeningen over projecten te maken en uw team op de rails te houden op al uw sociale profielen

Maak aangepaste tools en plugins met HTML, JavaScript en CSS

Miro beperkingen

Het gratis abonnement is beperkt tot één werkruimte, wat sommige teams met meerdere gebruikers te beperkend vinden

Sommige gebruikers rapporteren bugs met de tekst editor en drag-and-drop functies, plus een behoefte aan Markdown ondersteuning in de aantekeningen app

prijzen #### Miro

Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Business: $20/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$20/maand per gebruiker, maandelijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.100+ beoordelingen)

4.8/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (1.300+ beoordelingen)

5. Notion

via Asana Asana is een toonaangevende tool voor werk- en projectmanagement die teams van elke grootte helpt om hun ideeën uit te voeren en binnen de deadline te blijven. Het blinkt uit in het beheer van takenlijsten met fantastische voortgang bijhouden voor taken. Met de gebruiksvriendelijke interface kunnen gebruikers weergaven wijzigen, taken prioriteren en projectspecifieke aantekeningen maken.

Asana is misschien een goed alternatief als je op zoek bent naar een beter georganiseerd alternatief voor Milanote en het niet erg vindt om de functie voor brainstormen in vrije vorm te verliezen. Gebruik de mijlpalen van projecten, aangepaste velden en afhankelijkheid van taken om het leven voor uw hele team gemakkelijker te maken.

Ben je al bekend met Asana? Je kunt kiezen uit verschillende andere Asana alternatieven om een beter passende oplossing te vinden.

Asana beste functies

Houd de voortgang van projecten bij, stel alle leden van uw team op de hoogte wanneer taken worden bijgewerkt en laat opmerkingen achter met @ vermeldingen voor real-time communicatie

Ga sneller aan het werk dankzij de overzichtelijke interface die de leercurve voor teamleden minimaliseert

Kies tussen bord-, lijst- of tijdlijnweergaven om je project visueel te organiseren op een manier die voor jou werkt

Gebruik automatiseringen om de kleine dingen af te handelen en je teamleden tijd te besparen

Asana beperkingen

Sommige Teams rapporteren een gebrek aan aangepaste functies voor het dashboard en de functies voor het bijhouden van projecten

Sommige beoordelingen vermelden een gebrek aan geavanceerde functies en flexibiliteit bij gebruik van het gratis abonnement (op meerdere apparaten)

Prijzen Asana

Basic: Free

Free Premium: $13,49/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$13,49/maand per gebruiker, maandelijks betaald Business: $30,49/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$30,49/maand per gebruiker, maandelijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.400+ beoordelingen)

4.3/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

7. Google bijhouden

via Google bijhoudenGoogle bijhouden is een persoonlijke app voor het maken van aantekeningen, meer ontworpen voor consumenten dan voor teams. Het is een ideale optie om je gedachten te organiseren en snel aantekeningen te maken. Pas de interface aan, voeg afbeeldingen toe en gebruik de onbeperkte opslagruimte voor al je ideeën.

Je kunt Google Keep gratis gebruiken om je persoonlijke aantekeningen, briljante ideeën en gedachten bij te houden. Dit is het Milanote alternatief voor wie de samenwerkingsfuncties niet gebruikt en geen projectmanagement functies nodig heeft. 🌻

Google Keep beste functies

Gebruik Google Keep op Android, iOS en Chrome om gemakkelijk aantekeningen te maken, waar u ook bent

Geniet van gratis toegang tot alle functies voor het maken van aantekeningen; u hebt alleen een Gmail-account nodig

Sla uw bestanden op in Google Drive met één klik op de knop voor gemakkelijkere toegang tot uw aantekeningen

Maak snel en gemakkelijk aantekeningen terwijl u op internet surft, bespaar tijd en houd uw ideeën georganiseerd

Google Keep limieten

Aantekeningen van Keep zijn niet offline beschikbaar, tenzij je een Chromebook gebruikt

Niet ontworpen voor samenwerking, werken op afstand of projectmanagement

Prijzen van Google Keep

**Gratis

Google Keep beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

8. Nuclino

via Nuclino Nuclino is een werkruimte voor samenwerking met een lichtgewicht gebruikersinterface om uw team te helpen gefocust te blijven. Het biedt een snelle zoekfunctie en stelt gebruikers in staat om al hun projecten, kennis en documenten op één platform samen te brengen.

Nuclino legt de nadruk op de essentie met een weergave voor elke werkstroom. Het mist misschien wat geavanceerde functionaliteit van andere Milanote alternatieven op deze lijst, maar het voert de functies die het wel bevat prachtig uit.

Nuclino beste functies

Schakel tussen lijst-, bord-, tabel- en grafiekweergaven om de ideeën en kennis van je team visueel te verkennen

In realtime samenwerken met teamleden van over de hele wereld via een snel, betrouwbaar platform

Minimaliseercontext wisselen en zeg vaarwel tegen de chaos van het beheren van mappen en bestanden door alles in een gezamenlijke werkruimte te houden die wordt gedeeld door je team

Werk met cross-platform teamleden op Windows, macOS, Linux, iOS en Android apparaten

Nuclino beperkingen

Sommige reviews vermelden een gebrek aan integratie met bestaande tools voor projectmanagement

Het is mogelijk niet handig voor grote databases en teams op basis van klantbeoordelingen

Nuclino prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$5/maand per gebruiker, maandelijks betaald Premium: $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

9. Roam Onderzoek

via Zwervend onderzoek Roam Research is een cloudgebaseerd hulpmiddel voor het maken van aantekeningen dat onderzoek en documenten georganiseerd houdt. Maak aantekeningen, koppel uw aantekeningen, sla uw werk automatisch op en bewaar uw aantekeningen in een zijtabblad zodat u ze snel kunt raadplegen terwijl u onderzoek doet op internet.

Roam functioneert als een wiki met automatische backlinks, zodat gebruikers hun aantekeningen en ideeën met elkaar kunnen verbinden via overlappende hiërarchieën. Gebruik het voor gezamenlijk kennisbeheer binnen teams op afstand, zodat iedereen zijn ideeën kan delen, zijn gedachten kan ordenen en productiever kan zijn.

Roam beste functies

Schakel tussen functionaliteiten zoals projectmanagement, progressief samenvatten en bullet journaling voor het perfecte format elke keer weer

Houd uw onderzoek bij met tweerichtingslinks, gekoppelde tags en afzonderlijke pagina's

Creëer een onderling verbonden kennisnetwerk waar je team aan kan bijdragen en op kan vertrouwen voor al je projecten

Werk met cross-platform teams met behulp van een online werkruimte die voor iedereen toegankelijk is

Roam beperkingen

De eenvoudige interface kan de functie voor sommige teams belemmeren, gebaseerd op beoordelingen van gebruikers

Er is geen gratis versie en sommige reviews vermelden frustratie over het gebrek aan prijstransparantie

Roam prijzen

Pro: $15/maand per gebruiker, maandelijks betaald

Roam beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

10. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Boards_2x-1400x873.png Schermafbeelding van het dashboard van Trello /$$img/

via Trello Trello is een van de beste Kanban-tools die er zijn, dankzij de gebruiksvriendelijke interface. Het mist de flexibiliteit van Milanote, maar veel gebruikers vinden dat deze meer rigide structuur het vaak gemakkelijker maakt om hun werk georganiseerd te houden.

Kies uit Trello's uitgebreide bibliotheek van Power-ups (ook wel plugins genoemd) om functies en integraties toe te voegen die je nodig hebt voor elk project of team. Zelfs zonder Power-ups maakt Trello het gemakkelijk om je takenlijst te visualiseren, aankomende taken te beheren en aangepaste borden en kaarten te maken om deadlines, projectdetails en bestanden bij te houden. 📚

Heb je Trello al geprobeerd? Je hebt verschillende geweldige Trello alternatieven om uit te kiezen.

Trello beste functies

Schakel tussen bord-, kalender-, dashboard-, tijdlijn-, tabel-, tabel-, kaart- en werkruimteweergaven om een nieuw perspectief op je project te krijgen

Krijg een top-down weergave van je project met behulp van een Kanban-bord om de voortgang vanuit elke hoek bij te houden

Houd je werk georganiseerd met behulp van borden en kaarten die je hele team kan openen, delen, bijwerken en becommentariëren

Profiteer van meer dan 200 integraties om alles samen te brengen in één eenvoudige werkruimte

Trello beperkingen

Het gebrek aan extra functies voor projectmanagement, zoals rapportage en analyses, belemmert sommige projecten volgens beoordelingen

Sommige Power-ups zijn niet beschikbaar voor gratis gebruikers

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$6/maand per gebruiker, maandelijks betaald Premium: $12.50/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$12.50/maand per gebruiker, maandelijks betaald Enterprise: $17.50+/maand per gebruiker per jaar betaald

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

Breng uw projectmanagement naar het volgende niveau

Dit zijn 10 fantastische Milanote alternatieven om je projectmanagement naar een hoger niveau te tillen. Je verdient een tool waarmee je je taken met gemak kunt organiseren en je doelen kunt bereiken als de professional die je bent. 🤩

Dus waar wacht je nog op? Til je projectmanagement naar het volgende niveau zonder een dubbeltje uit te geven. Meld u nu aan voor ClickUp !