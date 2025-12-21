데이터 손실 없이 Airtable에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

프로젝트가 단순하고 깔끔한 베이스, 체계적인 테이블, 관리 가능한 작업으로 구성될 때 Airtable은 효과적입니다.

하지만 어느 순간부터 보기가 늘어나고, 필드가 복잡해지며, 자동화 기능들이 서로 충돌하는 것을 발견하게 됩니다.

마지막 수단으로 외부 도구와 통합 기능을 활용할 수도 있습니다. 어느새 도구들이 산발적으로 늘어나 관리가 불가능해지고, 하루에 3,600회 이상 플랫폼을 토글하는 직원 그룹의 일원이 될 수 있습니다.

ClickUp으로 전환하기만 하면 이 모든 과정을 건너뛸 수 있습니다.

이 가이드에서는 Airtable에서 ClickUp으로 워크플로우를 이동하는 방법을 데이터 손실 없이 보여드리겠습니다. 이를 통해 규모에 상관없이 모든 팀이 생산성을 유지하고 스트레스 없이 업무를 수행할 수 있습니다.

Teams가 Airtable에서 ClickUp으로 이동하는 이유

구조화된 데이터 관리만 할 때는 Airtable이 훌륭하지만, 팀이 성장함에 따라 단순한 행과 열 이상의 기능이 필요해집니다.

바로 여기서 ClickUp과 Airtable의 차이가 명확해집니다.

ClickUp으로 기본적인 Airtable 레코드를 넘어선 워크플로우를 업그레이드하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 업무 수행을 지원합니다.

팀이 Airtable을 ClickUp에 연결할 때 변경되는 사항은 다음과 같습니다:

워크플로우에 기반한 업무 구성: 부서별 스페이스 , 프로젝트별 폴더 , 실행 플랜별 리스트 를 활용하세요

엔드투엔드 프로세스 맞춤화: ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 구조를 유지하면서 팀 간 실제 워크플로우를 지원하세요

워크플로우 간 즉시 전환: 작업 공간을 벗어나지 않고도 테이블, 리스트, 달력, 보드, 타임라인, 간트 차트, 대시보드 등 작업 공간을 벗어나지 않고도 테이블, 리스트, 달력, 보드, 타임라인, 간트 차트, 대시보드 등 ClickUp 뷰에 접근하세요

실행과 협업을 함께 관리하세요: 문서, 작업, 댓글, 승인, 공유 자산을 통합된 위치에서 작업하세요

실제 프로세스 자동화: 고급 자동화 도구를 활용하여 작업, 스프린트, 양식, 업무량 전반에 걸쳐 맞춤형 트리거와 액션을 설정하여 반복 작업을 제거하세요

💟 보너스: ClickUp의 AI 필드는 팀이 수동으로 모든 항목을 라벨링하거나 업데이트할 필요 없이 원시 작업을 구조화되고 활용 가능한 데이터로 변환합니다. 정적인 사용자 정의 필드에 의존하는 대신, AI 필드는 작업 콘텐츠, 댓글, 문서 및 연결된 컨텍스트를 기반으로 정보를 자동으로 추출, 생성 및 업데이트합니다. 예를 들어, 요청 유형을 분류하고, 요구 사항을 요약하며, 우선순위나 감정을 평가하고, 고객이나 마감일과 같은 핵심 개체를 추출하며, 심지어 위험 수준이나 다음 단계와 같은 구조화된 출력을 생성할 수 있습니다.

이전 전 체크리스트

Airtable을 ClickUp과 연동하기 위해 CSV로 내보내기 버튼을 클릭하기 전에, 잠시 시간을 내어 기초를 제대로 설정해 보세요. 지금 조금만 준비하면 나중에 정리 작업과 재작업이 크게 줄어듭니다.

Airtable 데이터베이스에서 어떤 것도 이동하기 전에 확인해야 할 세 가지 체크리스트 항목은 다음과 같습니다.

이동할 워크플로우 식별하기

큰 그림부터 시작하세요: 실제로 어떤 일을 이전할 예정인가요?

대부분의 팀은 오래된 캠페인, 중단된 실험, 반쯤 구축된 데이터베이스가 ClickUp에 새 홈이 필요하지 않다는 사실을 깨닫습니다.

지금 바로 다음을 수행하세요:

현재 사용 중인 모든 베이스, 테이블, 뷰를 확인하세요

어떤 워크플로우가 활성화, 일시 중지 또는 폐기되었는지 표시하세요

가장 먼저 이전해야 할 항목을 결정하세요

ClickUp에서 아카이빙하거나 새로 구축하는 것이 더 나은 항목은 표시하세요

🔍 알고 계셨나요? CSV 형식 (쉼표로 구분된 값)은 1970년대 초에 등장하여 데이터를 전송하는 보편적인 '로제타 스톤'이 되었습니다.

내보내기 전에 Airtable 데이터 정리하기

더 크고 스마트한 스페이스로 이전하기 전 작업 공간을 봄맞이 대청소하는 생각으로 접근하세요. 🧽

Airtable에서 정리되지 않은 데이터는 ClickUp에서도 그대로 유지되며, 오히려 이관 후 수정하기가 더 어려워집니다. 다음 간단한 조정 작업을 수행하세요:

드롭다운 메뉴, 날짜, 이름 및 번호 형식을 표준화하세요

중복, 비활성 레코드 및 관련 없는 기록을 제거하세요

필요한 경우 연결된 레코드/집계를 일반 값으로 변환하세요

주요 필드가 입력되었는지 확인하세요

🧠 재미있는 사실: 컴퓨터 과학자 래리 테슬러는 제록스 PARC에서 근무하며 '잘라내기, 복사하기, 붙여넣기' 기능을 개발했습니다. 그는 이후 소프트웨어를 직관적이고 유연하게 만들기 위한 '노 모드 ( No Modes )' 디자인 원칙을 주창했습니다. 이 원칙은 사용자가 작업을 수행하기 위해 컴퓨터가 어떤 '모드'에 있는지 기억할 필요가 없도록 하여 사용자 경험을 더욱 매끄럽고 배우기 쉽게 만듭니다.

ClickUp 계층 설정하기

이동할 대상이 무엇인지 파악하고 완벽하게 정리했다면, 이를 위한 명확한 착륙지를 마련하세요. Airtable의 평면형 베이스 구조와 달리, ClickUp의 프로젝트 계층 구조는 부서 간 확장을 위한 공간을 제공합니다.

ClickUp 계층 구조를 통해 공유된 목표를 중심으로 연결성을 유지하면서, 크로스-기능 팀이 운영하는 방식으로 일을 체계화하세요

Airtable과 ClickUp 통합 프로세스 후 각 워크플로우가 어디에 배치될지 플랜하세요:

팀 또는 주요 기능을 위한 스페이스

프로그램 카테고리를 위한 폴더

특정 워크플로우용 리스트

ClickUp 작업 /하위 작업 을 통한 일상 업무 실행 을 통한 일상 업무 실행

ClickUp 맞춤형 상태 및 사용자 지정 필드를 새로운 프로세스에 맞춰 조정하세요 를 새로운 프로세스에 맞춰 조정하세요

🔍 알고 계셨나요? 1960년대 데이터 마이그레이션은 방만한 컴퓨터 사이에서 거대한 자기 테이프 릴을 옮기는 작업이었습니다. 당시 테이프 하나에 저장할 수 있는 데이터는 현대 도구가 단일 CSV로 내보내는 양의 극히 일부에 불과했습니다.

단계별 가이드: Airtable에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

Airtable 계정에서 데이터를 내보내고 ClickUp에서 작업 공간을 설정하는 단계별 튜토리얼을 소개합니다. 🤩

1단계: Airtable에서 데이터 내보내기

ClickUp으로 일을 가져오기 전에, Airtable에서 마이그레이션할 테이블을 먼저 모으세요. 다음이 포함될 수 있습니다:

기본 테이블

연결된 레코드(텍스트로 내보내집니다)

첨부 파일 (내보내기 링크)

단일/다중 선택 데이터

날짜 필드

댓글

❗ 참고: 테이블별 가장 간단한 내보내기 형식은 CSV입니다. Airtable은 JSON 내보내기도 지원하지만, CSV가 ClickUp에서 가장 원활한 매핑 경험을 제공합니다.

내보내기 방법은 다음과 같습니다:

1. 테이블을 엽니다

2. 보기 > CSV 다운로드를 클릭하세요

3. 각 테이블을 따로 저장하세요

이제 이동할 소스 데이터가 준비되었습니다.

파일을 내보내기 전에 Airtable에서 그리드 보기로 전환하세요

💡프로 팁: 조회 필드나 롤업 필드가 있다면, 나중에 혼란을 피하기 위해 가능한 경우 실제 값으로 확장하세요.

2단계: ClickUp용 데이터 준비하기

업로드 전에, 특히 많은 연결된 데이터가 포함된 경우 스프레드시트를 가져오기 위해 준비하세요.

다음 사항을 확인하세요:

파일은 지원되는 형식(예: .xls, .xlsx, .csv, .xml, .json, .tsv, .txt)으로 저장되거나(또는 임포터에 수동으로 입력됩니다)

각 행은 하나의 작업을 나타냅니다

작업 이름 열을 포함하세요 (ClickUp에서 필수 항목입니다)

열 제목은 고유합니다

날짜는 표준 형식(예: MM/DD/YYYY)을 따릅니다

날짜와 시간 입력은 시간 값을 가져오려는 경우 올바르게 결합됩니다(예: 24시간 형식인 12/31/25 13:30 또는 12시간 형식인 12/31/25 03:30 am).

하위 작업은 체계적인 레코드에 포함됩니다 (가져오기 시 1단계만 지원됨)

담당자 이메일은 쉼표로 구분되며 정확합니다

명확하고 일관된 필드를 추가하여 Airtable 데이터를 마이그레이션 준비 상태로 만드세요

❗ 참고: ClickUp은 한 번에 최대 10,000개의 행만 가져올 수 있습니다. 이보다 큰 파일은 여러 개의 작은 그룹으로 나누어 처리하세요.

🔍 알고 계셨나요? 디지털 컴퓨터가 등장하기 전, 대부분 여성으로 구성된 팀들이 천문 차트, 공학 테이블, 군사 탄도 궤적 등을 계산했습니다. 이들은 최초의 체계적인 데이터 처리 팀을 이루었습니다.

3단계: ClickUp으로 데이터 가져오기

ClickUp Import를 사용하면 기존 Airtable 데이터를 Excel, CSV, XML, JSON, TSV 또는 TXT 파일 형식으로 쉽게 플랫폼으로 가져올 수 있습니다.

최신 버전의 ClickUp 스프레드시트 임포터는 더 많은 파일 형식을 지원합니다. 기존 목록, 폴더 또는 스페이스로의 임포트가 가능하며, AI와 과거 임포트 기록을 기반으로 한 스마트 매핑 기능을 통해 스프레드시트 열을 적절한 ClickUp 필드에 자동으로 매칭합니다.

스프레드시트를 ClickUp으로 원활하게 이동하려면 다음 단계를 따르세요:

1단계: 임포터 열기

작업 공간 아바타 > 설정을 클릭하세요 가져오기/내보내기로 이동하세요 소스 선택 페이지가 열립니다. '앱에서 가져오기' 섹션에서 스프레드시트를 선택하세요. 데이터가 저장될 스페이스를 선택하세요

선택한 스페이스에 스프레드시트 가져오기라는 새 리스트가 자동으로 생성됩니다.

스프레드시트를 드래그 앤 드롭하거나 직접 업로드하세요 날짜 형식을 선택한 후 계속하세요

2단계: 필드 매핑하기 (중요)

필드 매핑은 데이터를 가져올 때 Airtable 파일의 각 열을 ClickUp의 올바른 필드와 연결하는 과정입니다. ClickUp에게 이렇게 지시하는 것과 같습니다: 이 열은 작업 이름이고, 이 열은 드롭다운 메뉴로 설정해야 하며, 이 이메일들은 담당자입니다.

임포터는 열을 가장 유사한 ClickUp 필드와 자동 매칭하여 도움을 줍니다. 화면에는 두 가지 측면이 표시됩니다:

인컴잉 필드: Airtable의 열 (가져올 항목)

ClickUp 필드: 해당 데이터가 ClickUp 내에서 저장될 위치 (작업 필드 또는 해당 데이터가 ClickUp 내에서 저장될 위치 (작업 필드 또는 ClickUp 맞춤형 필드

Airtable에서 잘 이전되는 항목들

Airtable 필드 유형 ClickUp 대응 기능 (임포터 지원) 단일 줄 텍스트 작업 이름 또는 텍스트 맞춤형 필드 긴 텍스트 설명(일반 텍스트만) 또는 텍스트 영역 사용자 정의 필드 단일 선택 드롭다운 사용자 정의 필드 다중 선택 드롭다운 메뉴 또는 라벨 사용자 정의 필드 체크박스 체크박스 사용자 정의 필드 번호 번호 지정 맞춤형 필드 통화 Money 맞춤형 필드 날짜 시작 날짜, 마감일, 사용자 정의 필드 또는 생성 날짜 이메일 작업 담당자 또는 이메일 사용자 정의 필드 전화 전화번호 맞춤형 필드 URL 웹사이트 사용자 정의 필드 첨부 파일 첨부 파일 (URL을 통해) 연결된 레코드 직접 지원되지 않음; 가져온 후 관계는 수동으로 재설정해야 함 상태 상태 (ClickUp 스페이스에 이미 존재해야 함) 태그 태그 우선순위 우선순위 (긴급, 높음, normal, 낮음만 해당) 시간 추정 시간 추정 시간 추적 시간 추적 체크리스트 체크리스트 (작업당 하나의 체크리스트) 하위 작업 하위 작업(가져오기 후 추가된 중첩된 하위 작업) 평가 평가 사용자 정의 필드 진행 상황 진행 상황 사용자 정의 필드 작업 유형 작업 유형

❗ 참고: 모든 행에 작업 이름이 필수이며, 상태는 가져오기 전에 ClickUp에 미리 생성되어 있어야 합니다. Airtable의 중첩 관계와 수식은 보존되지 않습니다. 또한 가져오기 과정에서 사용자 지정 필드를 생성하거나 매핑할 수 있지만, 지원되는 유형만 작동합니다.

다음과 같은 작업이 필요합니다:

1. 각 항목을 검토하여 정확성을 확인하세요

2. 작업 이름을 매핑하세요. 이는 유일한 필수 필드입니다.

3. 새 사용자 정의 필드로 추가를 선택하세요. 해당 필드가 아직 스페이스에 없는 경우

4. 잘못된 담당자(작업 공간에 없는 이메일)는 다음과 같은 경우일 수 있습니다:

원본 그대로 유지됨

무시됨

가져오기 전에 수정됨

상태, 담당자, 태그와 같은 드롭다운 메뉴 값을 ClickUp 스페이스의 기존 필드에 매핑하세요

3단계: 최종 검토 및 수정

가져오기 확인 전에 모든 작업의 미리보기를 확인할 수 있습니다. 다음 tools를 활용하세요:

빨간색 매핑 오류가 표시될 경우 작업명 열이 존재하며 작업명(Task name)에 올바르게 매핑되었는지 확인하세요

검색 으로 모든 것을 빠르게 찾으세요

유효/무효 행을 필터링하여 문제를 해결하세요 노란색 = 형식 수정 필요 빨간색 = 무효이며 가져올 수 없음

노란색 = 형식 수정 필요

빨간색 = 유효하지 않으며 가져올 수 없음

대량 작업 (예: 삭제, 다운로드 또는 값 교체)

열 표시/숨기기, 정렬 또는 필터링 을 통해 데이터 세트를 정리하세요

'ClickUp으로 가져오기'를 클릭하여 완료하세요

노란색 = 형식 수정 필요

빨간색 = 유효하지 않으며 가져올 수 없음

그 다음엔? 편히 쉬면서 Airtable 대체 솔루션이 처리하도록 맡기세요. 완료되면 기록에 가져온 항목이 표시되고, 모든 작업은 지정하신 리스트에 나타납니다.

💡 전문가 팁: Airtable 내보내기 파일에 URL이 포함된 경우, 파일을 다시 업로드할 필요가 없습니다. 전용 열에 URL을 보관하고, 가져오기 과정에서 해당 열을 첨부 파일에 매핑하세요. ClickUp이 자동으로 파일을 가져와 올바른 작업에 첨부합니다.

4단계: 보기 재구성

Airtable에서 사용하던 스프레드시트를 그대로 재현하기 위해 ClickUp으로 이동한다면, 이주 자체의 핵심 목적을 놓치고 있는 것입니다. 😕

ClickUp 뷰는 데이터베이스를 원하는 방식으로 시각화할 수 있는 유연성을 제공합니다. 다음 테이블은 Airtable에서 사용하던 보기가 ClickUp에서 어떻게 구현되는지 비교한 내용입니다.

원본 Airtable 보기 ClickUp 대응 기능 ClickUp이 더 나은 이유 Grid ClickUp 목록 보기 목록 보기에서는 언제든지 열 추가/제거/재정렬이 가능하며, 상태, 담당자, 우선순위, 태그, 사용자 지정 필드로 그룹화하고 즉시 필터링/정렬/검색할 수 있습니다. 대량 편집, 파일 드래그로 작업 생성, 작업 ↔ 하위 작업 변환도 가능합니다 칸반 ClickUp 보드 보기 보드 보기를 통해 상태 간 작업 드래그 앤 드롭, 작업 일괄 이동 또는 편집, 담당자 지정, 마감일 설정, 태그 및 사용자 지정 필드 값을 보드에서 직접 설정할 수 있습니다 달력 ClickUp 달력 보기 작업은 시작/마감일에 따라 달력 보기에 표시됩니다. 드래그 앤 드롭으로 일정 재조정, 일/주/월 보기 전환, 담당자/상태/태그별 필터링이 가능하며 외부 달력과도 동기화할 수 있습니다 갤러리 ClickUp 카드 Airtable의 카드 스타일 레이아웃은 순수하게 시각적입니다. ClickUp에서 카드는 동적인 대시보드 시각화 도구입니다. AI 요약, 상태 차트, 작업 테이블, 타사 앱 임베드(Figma, Sheets, Airtable 등) 및 작업량 인사이트를 통해 정적 기록을 보고 허브로 전환할 수 있습니다

📌 예시: 콘텐츠 운영 팀이 에디토리얼 달력을 Airtable에서 ClickUp으로 가져왔다고 가정해 보세요. 목록 보기에서 시작하는 것이 좋습니다. 익숙한 스프레드시트 스타일 레이아웃으로 모든 날짜, 카테고리, 할당이 정확히 반영되었는지 빠르게 확인할 수 있기 때문입니다. ClickUp 목록 보기에서 열의 크기를 조정하려면 열 상단의 가장자리를 드래그하세요

그런 다음 워크플로우를 테이블에 묶어두지 말고 달력 보기를 추가하세요. 이를 통해 작가와 에디터는 게시 타임라인을 즉시 확인하고 게시물을 새 날짜로 간단히 드래그하여 재조정할 수 있습니다.

ClickUp 달력 보기에서 '나 모드'를 켜면 본인에게 할당된 일에만 집중할 수 있습니다

실제 생산 관리를 위해 보드 보기로 전환하면 콘텐츠가 초안 > 검토 > 승인 > 게시 단계로 드래그 앤 드롭만으로 빠르게 이동합니다.

ClickUp 보드 보기에서 필터, 그룹화, 맞춤형 열을 활용하여 각 팀이 자신과 관련된 내용만 볼 수 있도록 하세요

🚀 ClickUp의 장점: 익숙한 행과 열이 그리우신가요? ClickUp 테이블 보기는 Airtable에서 사랑받던 그 스프레드시트를 그대로 제공하지만, 워크플로우에 직접 통합되어 모든 행이 실행 가능한 작업으로 변환됩니다. ClickUp 테이블 보기에서 드래그 앤 필 기능을 활용해 여러 작업에 동일한 값을 적용함으로써 대량 편집 속도를 높여보세요

5단계: 자동화 및 통합 기능 재구축

Airtable 자동화는 간단한 데이터베이스 이벤트에는 효과적이지만, 레코드 내부에서만 작동하며 실제 프로세스나 콘텐츠를 이해하지 못합니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 간단한 '이 경우, 그러면 이렇게 하라' 규칙으로 워크플로우 생성하기

반면 ClickUp 자동화는 작업, 문서, 보기, 댓글, 스프린트, 양식 제출과 직접 연결됩니다.

ClickUp에서 자동화를 재구축하려면 현재 Airtable 자동화를 목록으로 작성하는 것부터 시작하세요. 일반적인 Airtable 트리거와 그에 상응하는 ClickUp 기능은 다음과 같습니다:

레코드가 생성될 때 ➡️ 리스트/폴더/스페이스에서 작업이 생성될 때

레코드가 조건(필터)에 부합할 때 ➡️ ClickUp의 조건부 자동화 프로세스를 통해 여러 필드의 조건이 충족될 때

이메일/알림 보내기 ➡️ 이메일 발송, ClickUp 채팅/채널에 게시, 또는 작업에 댓글/멘션 트리거

기본적인 'Airtable 수준의' 자동화 기능을 구축한 후에는 플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용하여 기존에 수동으로 수행하던 사고 작업을 처리하세요.

다음은 워크플로우 자동화 예시 하나입니다:

⚙️ 트리거: 상태가 '검토 준비 완료'로 변경됨

⚙️ 작업:

ClickUp Brain을 사용하여 작업(댓글, 첨부 파일, 연결된 문서 포함)을 '검토 요약' 댓글로 요약하세요

검토자에게 자동 할당하고 마감일을 +2일 후로 설정

⚙️ 결과: 검토자가 작업을 열면 기록을 스크롤하지 않고도 AI가 생성한 깔끔한 요약본을 즉시 확인할 수 있습니다

ClickUp 자동화에 ClickUp Brain을 추가하여 워크플로우를 최적화하세요

ClickUp 내부에서만 가능한 게 아닙니다. 통합 자동화 기능을 통해 자주 사용하는 도구들 간에 반복 작업을 자동화할 수 있습니다. 예시:

GitHub PR이 병합될 때 작업 상태 업데이트

새 Google 캘린더 이벤트에서 ClickUp 작업을 생성하세요

장애 요소가 제거되면 자동으로 이메일을 발송하세요

사이드바에서 여러 플랫폼을 선택하여 자동화 통합을 설정하고, 이를 워크플로우와 동기화하세요

⭐️ 보너스: 단일 단계 AI 작업 외에도, ClickUp AI 에이전트는 팀을 위해 작업을 능동적으로 관리하는 상시 가동형 지능형 워크플로우를 구축하도록 지원합니다. ClickUp으로 코딩 없이 맞춤형 AI 에이전트 생성하기 회의 문서에서 실행 항목을 모니터링하는 등 일반적인 시나리오를 처리하려면 사전 구축된 에이전트를 활용하세요. 고유한 프로세스에 맞춤형 기능이 필요할 때는 맞춤형 에이전트를 통해 자체 규칙과 응답을 정의할 수 있습니다.

6단계: 양식 재구성

Airtable 양식으로 제출 내용을 수집하는 경우, ClickUp 양식으로 동일한 설정을 재현할 수 있으며 더 많은 지능형 기능이 내장되어 있습니다.

간단한 가이드를 소개합니다:

1. 양식 hub로 이동하거나 리스트에서 직접 양식 생성하면 제출 내용이 자동으로 작업 또는 하위 작업으로 변환됩니다

2. 드롭다운 메뉴, 날짜, 전화번호, URL 등 사용자 지정 필드를 활용하여 현재 Airtable 구조를 그대로 재현하세요

3. 맞춤형 레이아웃, 테마, 색상 및 확인 페이지로 양식을 필요에 맞게 브랜딩하세요

4. 작동 상태가 되면 공개 링크로 양식을 공유하거나 사이트에 삽입하고, 작업, 대시보드 또는 ClickUp Brain을 통해 결과를 검토하세요

ClickUp 양식의 조건부 논리를 활용하여 사용자 응답에 따라 질문을 동적으로 표시하거나 숨기세요

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 47%는 수동 작업을 처리하기 위해 AI를 사용해 본 적이 없지만, AI를 도입한 응답자의 23%는 AI가 업무량을 크게 줄여주었다고 답했습니다. 이 차이는 단순한 기술 격차를 넘어설 수 있습니다. 얼리 어답터들은 가시적인 성과를 잠금 해제하고 있지만, 대다수는 AI가 인지 부하를 줄이고 시간을 되찾는 데 얼마나 혁신적인 변화를 가져올 수 있는지 과소평가하고 있을 수 있습니다. 🔥 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 원활하게 통합하여 이러한 간극을 메웁니다. 스레드 요약 및 콘텐츠 초안 작성부터 복잡한 프로젝트 분해 및 하위 작업 생성까지, 저희 AI가 모두 처리합니다. 도구 간 전환이나 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 도구로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀은 형식 작업에 덜 집중하고 예측 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다.

7단계: 권한 및 공유 설정

데이터가 활성화되면 누가 무엇을 볼 수 있는지 권한을 설정하세요. ClickUp은 다중 계층의 접근 권한을 제공합니다:

작업 공간 역할: 관리자, 회원, 게스트

스페이스, 폴더, 리스트 및 개별 작업에 걸친 권한 설정: 전체 가시성 또는 제한된 가시성

폴더/리스트 공유: 내부 또는 외부

개인 작업: 특정 사용자만 접근 가능한 워크플로우

보호된 필드: 상태, 필드 및 워크플로우를 편집할 수 있는 사용자를 한도 설정하세요

기존에 Airtable 베이스를 공개적으로 공유한 경우, ClickUp은 다음과 같은 대안을 제공합니다:

공개 공유 링크

읽기 전용 대시보드

특정 목록에 대한 게스트 접근 권한

🚀 ClickUp의 장점: 이동 후 보조 도구로 ClickUp BrainGPT를 활용하세요. CV 또는 동기화 워크플로우로 데이터를 ClickUp에 가져온 후, AI 기반 도구가 데이터를 더 빠르게 정리, 구조화 및 최적화하는 데 도움을 줍니다. ClickUp BrainGPT가 작업 공간 재구성, 데이터 정제, 더 스마트한 시스템 재구축을 도와드립니다

다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다:

기업 검색 으로 모든 앱, 가져온 작업, 문서 및 리스트를 스캔하여 Airtable 필드가 어디로 이동했는지 추적하고 확인하세요

ClickUp 음성 입력 기능 을 통해 기존 Airtable 보기의 운영 방식을 설명하세요. BrainGPT가 설명을 상태, 의존성 또는 계층 구조 개선을 위한 실행 가능한 제안으로 변환합니다

컨텍스트 기반 작업 공간 AI가 제목, 설명, 담당자를 분석하여 가져오기 과정에서 발생한 중복, 불일치 또는 불규칙한 구조를 찾아냅니다

마이그레이션 후 수행할 작업

Airtable 데이터를 ClickUp으로 옮기는 것은 시작에 불과합니다. 이제 중요한 것은 가져온 정보를 체계적이고 실행 가능한 워크플로우로 전환하여 팀이 매일 의지할 수 있도록 하는 것입니다.

다음 단계는 다음과 같습니다. 👇

보고용 대시보드 구축하기

ClickUp 대시보드를 활용하여 모든 업무를 개요 보기로 파악하세요. 미리 준비된 템플릿으로 대시보드를 생성하거나, 작업 완료율, 작업량, 타임라인, 우선순위 등 핵심 메트릭을 추적하는 카드를 추가하여 맞춤형 설정을 할 수 있습니다.

차트 삽입, 노트 추가, 대시보드 내보내기 또는 공유(PDF 또는 ClickUp 내) 기능을 통해 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 프로젝트 현황, 기한 초과 작업, 우선순위, 시간 추적 정보를 한눈에 파악하세요

💡 프로 팁: ClickUp AI 카드를 활용해 대시보드를 더 스마트하게 만드세요. AI 경영진 요약, AI 프로젝트 업데이트, AI 스탠드업™ 같은 카드는 데이터를 자동으로 분석하여 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

각 팀별로 저장된 보기 생성하기

ClickUp으로 데이터를 이전하면 이제 모두가 즐겨찾는 Airtable '그리드 보기'를 맞춤형 ClickUp 뷰와 저장된 필터로 대체할 수 있습니다.

예를 들어, 고객 성공 팀은 CSM별로 그룹화된 기업 계정을 보여주는 필터링된 테이블 보기를 사용할 수 있습니다. 엔지니어링 팀은 상태별로 그룹화된 칸반 스타일 보드 보기로 일할 수 있으며, 마케팅 팀은 캠페인 일정에 초점을 맞춘 달력 보기를 활용할 수 있습니다.

ClickUp 보기를 저장, 자동 저장, 복제 또는 되돌리기하여 작업 공간을 체계적으로 정리하고 변경 사항을 관리하세요

보기가 만족스러울 때 활성 필터와 정렬 방식을 저장하면, 사용자가 한 번의 클릭으로 동일한 설정으로 복귀할 수 있습니다. 필터를 개인적으로 저장하거나 작업 공간 필터로 저장하여 여러 팀이 동일한 보기를 공유할 수 있으며, 매번 재설정할 필요가 없습니다.

ClickUp AI를 활용하여 가져온 콘텐츠 요약하기

가져온 Airtable 데이터에는 종종 긴 설명, 불필요한 댓글 스레드, 레거시 노트가 포함됩니다. ClickUp Brain을 작업에 적용해 설명과 활동을 빠르게 요약하면 새 소유자가 전체 기록을 읽지 않고도 맥락을 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 한 위치에 있는 여러 작업의 작업 요약 및 댓글 활동을 한눈에 파악하세요

다음과 같은 기능을 제공합니다:

작업 설명과 댓글 스레드를 요약 하여 세부 사항을 일일이 읽지 않고도 중요한 내용을 빠르게 파악하세요

자동 생성 작업 항목 : Airtable에서 가져온 대용량 문서나 장문 텍스트로부터

복잡한 콘텐츠를 간소화 하여 팀이 실행 가능한 읽기 쉬운 업데이트로 전환하세요

전 세계 협업을 위해 유입되는 데이터를 10개 이상의 지원 언어로 변환하세요

체크리스트 생성 으로 레거시 노트를 작업 및 하위 작업으로 변환하세요

/슬래시 명령어를 사용하여 댓글, 채팅 또는 문서에서 텍스트를 수정하세요

데이터나 리치 텍스트를 ClickUp 문서로 마이그레이션할 경우, Ask AI를 활용해 깔끔한 콘텐츠를 생성하고 혼란스러운 부분을 명확히 하거나, 실행 항목을 새로운 작업으로 추출할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 문서 내 초안 사양, 프로젝트 개요, 온보딩 가이드 또는 릴리스 노트를 작성하세요

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 이 작업을 요약하고 현재 진행을 방해하는 요소를 강조하세요

이 설명은 Airtable 필드에서 가져온 내용입니다. 키 내용을 5가지 항목으로 요약하세요

이동된 상태를 검토하고 ClickUp의 상태 논리를 활용하여 더 나은 그룹화를 제안하세요

2024년 이전에 가져온 모든 것을 배경 결정 사항의 요약본으로 정리하세요

ClickUp Brain이 긴 업데이트를 간결한 요약으로 변환하는 방법을 확인하세요. 👇

필수 필드, 워크플로우 단계 및 데이터 규칙 설정

스프레드시트 소프트웨어는 반쯤 채워진 행으로도 넘어갈 수 있지만, ClickUp에서는 체계적으로 정리해야 합니다. 주요 리스트를 검토하고 일 진행 전에 반드시 입력해야 할 사용자 지정 필드(예: 소유자, 클라이언트, 견적, 우선순위)를 결정하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 데이터를 손쉽게 분류하고 필터링하세요

그런 다음, 모호한 '할 일/진행 중/완료됨' 대신 실제 라이프사이클을 반영하도록 맞춤형 상태로 워크플로우를 최적화하세요.

데이터 품질을 유지하고 워크플로우를 강제 적용하려면 필수 필드(예: 마감일, 담당자, 우선순위)을 정의하세요. 이를 통해 작업 생성 또는 업데이트 시 핵심 정보가 항상 수집되도록 보장합니다.

Airtable 이후 ClickUp 사용 경험에 대해 Vida Health 마케팅 운영팀의 John Strang이 전한 소감은 다음과 같습니다:

여러 도구를 동시에 사용하던 중, Airtable을 프로젝트 관리 도구로 사용할수록 불편함을 느꼈습니다. Airtable은 동일 프로젝트에 여러 사용자가 동시에 접근하기에 적합하지 않았으며, 외부 관계자들과의 협업도 어려웠습니다.

여러 도구를 동시에 사용하던 중, Airtable을 프로젝트 관리 도구로 사용할수록 불편함을 느꼈습니다. Airtable은 동일 프로젝트에 여러 사용자가 동시에 접근하기에 적합하지 않았으며, 외부 관계자들과의 협업도 어려웠습니다.

ClickUp Docs 내에서 새로운 프로세스를 문서화하세요

마지막으로, 새로운 설정을 살아있는 내부 문서로 기록하세요.

ClickUp Docs를 사용하여:

개요 명명 규칙 , 필드 정의 및 워크플로우 규칙

표준 운용 절차 (SOP)와 팀 가이드라인을 저장 하여 모두가 동일한 기준을 따르도록 하세요

신규 팀원 온보딩을 위한 통합된 신뢰할 수 있는 정보원을 유지하세요

관련 작업이나 프로젝트에 이 문서를 직접 연결하여 팀원이 상황별 지침이나 프로젝트 개요를 쉽게 확인할 수 있도록 하세요. 실시간 협업을 위해 ClickUp 댓글과 @멘션을 활용하고 문서를 최신 상태로 유지하세요.

페이지와 ClickUp 작업을 연결하여 모든 ClickUp 문서가 진행 중인 작업과 항상 동기화되도록 하세요

🔍 알고 계셨나요? 디지털 검색 엔진이 등장하기 훨씬 전인 1928년, 에마누엘 골드버그는 마이크로필름 문서의 메타데이터를 기계적으로 검색할 수 있는 '통계 기계'를 발명했습니다. 이는 자동화된 정보 검색의 초기 양식 중 하나였습니다.

Airtable vs ClickUp: 마이그레이션 후 달라지는 점은?

Airtable에서 ClickUp으로 전환하는 것은 데이터 중심 도구에서 업무 관리 중심 플랫폼으로의 전환을 의미합니다.

작업 관리 소프트웨어를 선택할 때 실제로 변경되는 사항을 명확하게 보는 방법을 알아보세요.

차원 Airtable (이전) ClickUp (이동 후) 데이터 레코드는 스프레드시트 행 양식으로 존재합니다 각 레코드는 담당자, 마감일, 시간 추정, 상태, 우선순위 등의 속성을 가진 작업(또는 하위 작업)으로 변환됩니다 보기 그리드, 양식, 타임라인과 같은 데이터 중심 보기는 모두 테이블 내 필드 조작 및 필터링에 중점을 둡니다 실행, 용량, 일정 관리를 중심으로 설계된 작업 중심 뷰(리스트, 보드, 달력, 타임라인, 간트 차트, 업무량, 팀 보기) 협업 일반적으로 레코드 댓글, 공유 보기, 멘션을 통해 발생합니다 ClickUp 채팅 , 스레드형 작업 댓글, 문서, ClickUp 화이트보드를 기본 제공합니다 자동화 및 워크플로우 로직 트리거 기반 자동화를 제공하지만, 주로 데이터 중심(예: 레코드 업데이트, 알림 전송)이며 종종 한도가 있거나 외부 tools가 필요합니다. ClickUp 자동화는 상태 변경, 담당자 업데이트, 마감일 등 광범위한 트리거와 워크플로우 단계에 밀접하게 연동됩니다. 외부 도구와 연결하여 데이터를 동기화합니다. AI 및 워크플로우 인텔리전스 현재 AI를 작업 공간 전체를 지원하는 보조 도구로 위치하지 않습니다. 대부분의 AI 사용은 확장 프로그램이나 외부 도구를 통해 이루어집니다. ClickUp Brain은 작업, 문서, 검색에 직접 내장되어 스레드를 요약하고, 실행 항목을 제안하며, 새로운 워크플로우를 설계하거나 개선하는 데 도움을 줍니다 사용자 지정 필드 기본 필드 유형: 일반 텍스트, 번호, 선택/드롭다운 메뉴, 날짜. 제한된 다양성과 기능 다양한 필드 유형: 체크박스, 드롭다운 메뉴, 숫자, 금액, 날짜, 이메일, 전화번호, 사람, 파일, 진행률, 평가, 관계 및 집계 등. 고급 워크플로우와 풍부한 작업 데이터 지원

🎥 보너스: 최고의 프로젝트 관리 앱을 한눈에 살펴보세요.

원활한 마이그레이션을 위한 팁

Airtable에서 ClickUp으로 전환할 때 몇 가지 신중한 관행을 통해 체계적으로 진행하면 나중에 발생할 수 있는 수많은 문제를 예방할 수 있습니다.

이 팁들을 체크리스트처럼 활용하세요. ☑️

데이터를 현실적으로 검토하세요: 각 테이블/필드의 유용성을 검토하여 실제로 사용 중인 것만 유지하세요. 필드가 비어 있거나 기록의 약 60% 미만만 채워진 경우 삭제하거나 보관하는 것을 고려하세요

관계 및 의존성 매핑: 연결된 레코드, 조회, 집계 및 자동화를 문서화하여 가져온 후 논리를 재구축하기 쉽게 만드세요

명명 규칙 및 형식 표준화: 일관된 명명 규칙을 적용하세요(예: '클라이언트 이름'을 일관되게 사용하며, 한 곳에서는 '클라이언트', 다른 곳에서는 '클라이언트 이름' 등으로 혼용하지 마세요). 날짜 형식, 드롭다운 메뉴 값, 체크박스 데이터도 동일하게 맞추세요

먼저 소규모 테스트 임포트 실행: 샌드박스 리스트에 20~50개 행을 업로드하고, 이름, 날짜, 상태, 담당자(특히 사용자 지정 필드와 체크박스)가 정확히 매핑되는지 확인하세요

가져온 후 즉시 검증하기: ClickUp의 가져오기 기록과 ClickUp의 가져오기 기록과 가져오기 관리 탭을 활용하여 오류(예: 잘못된 날짜, 필수 필드 누락)를 확인하고 진행 전에 수정하세요

레거시 데이터는 별도로 보관하세요: 더 이상 사용하지 않는 오래된 기록은 읽기 전용 문서나 별도의 보관용 스페이스에 저장하세요. 이렇게 하면 활성 작업 공간을 간결하고 효율적으로 유지할 수 있습니다

🔍 알고 계셨나요? 1970년대 IBM은 비기술 직원이 영어에 가까운 명령어로 데이터베이스를 쿼리할 수 있도록 SQL (구조화 질의 언어)을 설계했습니다. 원래 'SEQUEL'이라는 이름이었으나 다른 회사가 상표권을 주장하면서 변경되었습니다.

흔히 발생하는 마이그레이션 실수와 이를 피하는 방법

ClickUp으로 이동할 때 흔히 발생하는 오류를 피하는 방법은 다음과 같습니다.

실수 해결책 이전에 전체 데이터 점검을 생략하는 경우 Airtable에서 철저한 점검을 수행하여 중복 항목을 제거하고 누락된 필드를 채우며 명명 규칙을 표준화하세요 ClickUp의 계층과 보기 기능을 활용하지 않고 Airtable을 정확히 그대로 재현하기 워크플로우를 ClickUp 계층에 매핑하세요. 테이블을 단순히 복제하는 대신 프로세스를 반영하기 위해 사용자 지정 필드와 상태를 활용하세요 Airtable 자동화 재설정 잊어버리기 Airtable 자동화 작업을 모두 목록으로 만든 후, ClickUp 자동화 및 Brain을 활용해 재구축하여 더 스마트한 AI 기반 작업을 구현하세요 필터, 그룹화 또는 저장된 보기 없이 기본값 목록 또는 테이블 보기 사용 각 팀에 맞춤형 뷰(보드, 달력, 리스트, 간트)를 설정하세요. 워크플로우 요구사항에 맞춰 뷰를 고정하고 저장하세요 협업을 계획하지 않음 공유 권한을 정의하고, 작업을 할당하며, 문서 설정을 미리 완료하세요. 명확성을 유지하기 위해 댓글과 작업 스레드를 활용하세요 양식이나 통합 기능 잊어버리기 양식을 재구축하고, 자동화를 Slack이나 Google 스프레드시트 같은 통합 서비스에 연결하며, 전체 적용 전 작업 변경과 같은 제출 내용을 테스트하세요

Airtable에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 템플릿

Airtable 워크플로우를 ClickUp으로 전환할 때 일관된 구조를 제공하는 사전 구축된 프로젝트 관리 템플릿으로 마이그레이션을 더욱 원활하게 진행하세요.

1. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 리드, 계정, 거래에 체계적인 관리를 적용하세요

ClickUp CRM 템플릿은 실제 파이프라인 실행을 위해 구조화된 즉시 사용 가능한 영업 팀 작업 공간을 제공합니다. 테이블당 여러 Airtable 뷰 대신 목록, 보드, 달력 또는 대시보드 뷰 간에 즉시 전환하여 계정을 단계별, 소유자별, 타임라인별 또는 예정된 작업별로 확인할 수 있습니다.

거래 크기, 확률, 다음 접촉 예정일과 같은 사용자 지정 필드를 통해 영업 담당자가 작업을 업데이트할 때마다 실시간으로 반영되는 거래 예측 기능을 활용하세요.

🔍 알고 계셨나요? MS-DOS 같은 구형 시스템은 파일 이름을 8자로 제한하여 팀들이 FIN_Q1이나 PROJ_A2 같은 명명 규칙을 고안하도록 했습니다. 현대적인 구조화된 tools는 이러한 문제를 완전히 해결합니다.

2. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 블로그, 비디오, 뉴스레터, 캠페인, 소셜 미디어를 아우르는 가시성을 확보하세요

ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿은 테이블, 자산, 댓글을 하나의 생생하고 상호작용 가능한 콘텐츠 hub로 통합합니다. 게시 일정을 드래그 앤 드롭하고 우선순위를 조정하며 캠페인의 진행 상황을 즉시 확인하여 전략을 일관되게 유지하세요.

실제 편집 파이프라인을 위해 설계된 맞춤형 상태(초안 > 편집 중 > 예정 > 게시됨)와 채널, 카테고리, 게시물 링크, 자산과 같은 필드를 통해 보고가 자동화됩니다.

🔍 알고 계셨나요? ClickUp 양식의 모든 응답은 구조화된 작업으로 등록됩니다. 여기서 소유자를 자동 할당하고, 스프레드시트 템플릿을 적용하며, 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 심지어 양식 URL을 통해 숨겨진 필드를 미리 채워 프로세스를 일관되게 유지할 수도 있습니다.

3. ClickUp 제품 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 로드맵 템플릿으로 모든 제품 아이디어를 체계적인 계획, 출시, 비즈니스 성과로 전환하세요

ClickUp 제품 로드맵 템플릿은 진화하는 전략적 모델로, 모든 이니셔티브에 신뢰도 점수, 노력 추정, 예상 영향, 분기별 연계성, 및 출시 준비도가 함께 제공됩니다. RICE와 같은 제품 우선순위화 프레임워크를 위해 설계된 15개의 사용자 지정 필드를 활용합니다.

기본 Airtable 템플릿과 달리, 여기서는 일이 범위 설정 > 개발 중 > QA 검토 중 > 출시됨과 같은 10가지 명확한 라이프사이클 맞춤형 상태를 거쳐 진행되므로, 상태 회의가 상태 확인으로 전환됩니다. 이해관계자들은 분기별 로드맵, 이니셔티브 보드, 영향력 노력 화이트보드 보기를 통해 서로 다른 시각으로 동일한 우선순위를 시각화할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 인터넷이 존재하기 훨씬 전, J.C.R. 리클라이더는 인간과 컴퓨터가 완벽하게 협력하는 글로벌 네트워크를 상상했습니다. 1960년 그는 이 비전을 담은 '인간-컴퓨터 공생'을 발표했으며, 이후 ARPA 정보처리기술실(IPTO)을 이끌며 그의 아이디어가 오늘날 인터넷의 시초인 ARPANET 생성에 직접적인 영감을 주었습니다.

4. ClickUp 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 관리 템플릿을 활용한 반복 재고 감사로 운영 워크플로우를 간소화하세요

Airtable은 목록 관리를 쉽게 만들어주지만, 재고가 매일 변동할 때는 실시간 관리가 필요합니다. ClickUp 재고 관리 템플릿은 복잡한 수식 없이도 정적 기록을 공급 추적, 수요 예측, 트리거로 사용하는 시스템으로 전환합니다.

템플릿을 활용해 실시간으로 수량을 업데이트하고, 재고가 재주문 수준에 도달하는 즉시 임계값 기반 알림을 트리거하며, 공급업체 리드 타임을 고려하여 운영에 영향을 미치는 지연을 방지하세요. 검색 기능도 더욱 스마트해집니다. 재사용 가능한 필터를 생성하여 계절성, 판매 우선순위, 카테고리, 청산 상태, 부서 소유권별로 항목을 찾을 수 있습니다.

📖 추천 자료: 데이터 마이그레이션 플랜 템플릿

5. ClickUp 프로젝트 트래커 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 모든 프로젝트, 마일스톤, 의존성을 추적하세요

ClickUp 프로젝트 트래커 템플릿은 계획 수립, 실행, 진행 상황 모니터링을 한데 모아 현재 진행 중인 작업과 즉시 주의가 필요한 사항을 항상 파악할 수 있게 합니다. RAG 상태 지표를 통해 위험 요소를 즉시 식별하고 조치를 취하여 일이 원활히 진행되도록 할 수 있습니다.

내장된 시간 추적 기능으로 예상 대비 실제 노력 시간을 비교할 수 있습니다. 자원 가시성을 통해 리더는 과부하와 지연을 방지하기 위해 즉시 일을 재배정하거나 재조정할 수 있습니다. 반복 가능한 프로젝트를 운영 중이신가요? 시간 추적기를 기본값으로 복제하기만 하면 매번 일관된 결과물을 확보할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 스프레드시트인 VisiCalc(1979)는 비즈니스 대학원에서 사용하던 칠판 계산을 디지털화하기 위해 설계되었습니다. 사람들이 이 앱을 실행하기 위해 컴퓨터를 구매할 정도로 인기를 끌며 최초의 '킬러 앱'으로 불렸습니다.

데이터를 움직이는 일로 전환하세요

Airtable은 데이터베이스 구축을 쉽게 만들어 주지만, 팀이 프로젝트 실행, 크로스-기능적 가시성, 대규모 자동화가 필요할 때는 한계가 있습니다.

Airtable에서 ClickUp으로 마이그레이션을 결정하셨다면, 모든 워크플로우 소유자에게 책임감과 자동화를 부여하는 것입니다. ClickUp의 프로젝트 계층 구조, 유연한 뷰, 강력한 자동화 기능, 사전 구축된 템플릿을 통해 워크플로우를 재구축하고 협업을 간소화하며 ClickUp Brain 및 Autopilot Agents와 같은 AI 기능으로 지능을 더할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

네. ClickUp은 Airtable CSV 파일을 직접 가져올 수 있습니다. Airtable 베이스(베이스)를 CSV 파일로 내보낸 후 ClickUp의 목록(List), 폴더(Folder), 또는 스페이스(Space)로 가져올 수 있습니다. 사용자 정의 필드(Custom Field)의 경우 일부 매핑 작업이 필요할 수 있습니다.

예. Airtable의 파일 및 첨부 파일은 ClickUp 작업으로 가져올 수 있습니다. 각 첨부 파일은 연결된 작업에 표시되어 맥락을 유지합니다.

Airtable 자동화, 연결된 레코드 수식 및 일부 고급 스크립트와 같은 특정 Airtable 기능은 직접 가져올 수 없습니다. 자동화와 수식은 ClickUp에서 재구축해야 합니다.

데이터 규모와 복잡성에 따라 다릅니다. 소규모 데이터베이스는 몇 분 안에 마이그레이션할 수 있지만, 첨부 파일이 포함된 대규모 다중 테이블 설정은 몇 시간이 소요될 수 있습니다. 사전 계획과 매핑을 통해 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

네, Airtable 보기는 직접 이전되지 않습니다. ClickUp 보기(리스트, 보드, 달력, 간트 차트 등)를 통해 정적 보기를 넘어 워크플로우를 재구축하고 더욱 향상시킬 수 있습니다.

데이터 가져오기에 추가 비용은 없습니다. ClickUp의 플랜(무료, 무제한, 비즈니스 플러스)에 따라 고급 뷰, 자동화, AI와 같은 기능이 제공되며, 이는 Airtable에서 완전히 재현할 수 있는 범위에 영향을 미칠 수 있습니다.

네, Airtable 계정과 비교했을 때 ClickUp 작업 공간은 프로젝트 관리, 작업 추적, 협업을 위한 보다 완벽한 솔루션을 제공합니다. 다양한 리스트, 뷰, 자동화 기능 및 AI 기반 워크플로우 관리 기능을 통해 수동 노력을 최대한 줄일 수 있습니다.