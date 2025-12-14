2026년 통합 워크플로우를 위한 최고의 통합 소프트웨어 10선

팀원들은 매일 1,200번씩 앱을 전환합니다. 이는 매주 4시간을 다음 알림이 방해하기 전까지 하던 일을 기억하는 데만 소비한다는 의미입니다.

이러한 업무 분산은 심각한 비용을 초래합니다: 직원 1,000명당 연간 생산성 손실액이 250만 달러에 달합니다. 또한 tool 중 실제로 상호 연결되는 비율이 28%에 불과하기 때문에, 직원들은 하루 종일 서로 다른 플랫폼에 동일한 정보를 복사하는 데 시간을 낭비합니다.

이 목록의 10가지 최고의 통합 소프트웨어는 모든 워크플로우를 한곳에 모아 팀이 지속적인 작업 전환 없이 업무 완수에 집중할 수 있도록 합니다.

바로 시작해 보세요! 💪🏼

최고의 통합 소프트웨어 개요

다음은 최고의 통합 소프트웨어 10가지와 각 제품이 제공하는 핵심 기능입니다. 🎯

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 크로스-기능적 Enterprise 팀을 위한 통합 AI 실행 및 통합 작업 오케스트레이션 컨텍스트 기반 AI를 위한 ClickUp Brain 및 Brain MAX, 앱 연결을 위한 통합 기능, 음성 중심 생산성을 위한 Talk to Text, 중앙 집중식 업무 공간 검색을 위한 Enterprise Search Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 ServiceNow IT, HR, 재무 부서 간 기업 부서 간 연계 및 복잡한 다중 워크플로우 자동화 플로우 디자이너 자동화, 가상 에이전트 채팅 워크플로우, SLA 성과 대시보드, 중앙 집중식 서비스 카탈로그 접수 맞춤형 가격 책정 Kissflow HR, 재무, 운영 팀을 위한 노코드 비즈니스 프로세스 자동화 솔루션으로 워크플로우 요청을 확장하세요 병렬 승인 경로, 요청 경로에 대한 조건부 논리, SQL 기반 분석 보고, 실시간 감사 기록 기본 플랜은 월 2,500달러부터 시작하며, 엔터프라이즈 플랜은 맞춤형 가격을 제공합니다. Jira Service Management 기술 지원 및 엔지니어링 협업을 위한 애자일 서비스 제공 및 IT 티켓팅 Jira Software와의 문제 연결, SLA 추적 대기열, 자동화된 티켓 분류, 자산 발견 매핑 3명의 에이전트까지 무료; 유료 플랜은 에이전트당 월 $20부터 시작 Monday.com 마케팅, 운영, PMO를 위한 시각화된 프로젝트 추적 및 자원 할당 크로스 보드 데이터용 미러 열, 작업량 균형 조정 보기, 종단 간 의존성 타임라인, 상태 및 날짜 기반 자동화 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Notion 창의적 및 제품 팀을 위한 경량 워크플로우 지원과 함께 지식 중심의 협업 및 문서화 페이지 간 동기화된 블록, 다중 뷰 콘텐츠를 위한 관계형 데이터베이스, 내장형 통합 기능, 동적 필드용 수식 함수 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Asana 성장 기업을 위한 목표 기반 업무 매핑 및 다중 팀 프로젝트 가시성 경영진 보고용 프로젝트 포트폴리오, 조건부 양식 로직, 자동화된 작업 할당, 타임라인 충돌 경고 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다. Zoho One 중소기업 및 하이브리드 기업을 위한 단일 통합 플랫폼 기반의 풀스택 비즈니스 운영 앱 전반에 걸친 Zia AI 어시스턴트, Zoho Flow 자동화, 통합 CommandCenter 관리, 크로스 앱 데이터 보고 전체 직원 대상 가격은 사용자당 월 45달러부터 시작됩니다. Airtable 운영, 콘텐츠, 제품 팀을 위한 협업 데이터베이스 및 구조화된 콘텐츠 워크플로우 인터페이스 디자이너 레이아웃, 관련 레코드 집계, 조건부 수식, 업데이트 및 알림을 위한 자동화 트리거 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $24부터 시작합니다. Wrike PMO 및 전문 서비스 기업을 위한 다중 프로젝트 자원 스케줄링 및 업무량 관리 맞춤형 요청 접수 양식, 프로젝트 설계 템플릿, 버전 검토를 위한 교정 작업, 프로젝트 간 통합 현황 대시보드 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다.

통합 소프트웨어란 무엇인가요?

통합 소프트웨어는 커뮤니케이션, 협업, 데이터 및 자동화 tools를 하나의 연결된 플랫폼으로 통합하는 통합 시스템입니다.

팀이 작업하고 정보를 공유할 수 있는 단일 스페이스를 제공함으로써 불필요한 작업 전환을 줄입니다. 또한 조직이 증가하는 SaaS 확산 문제를 해결함에 따라 통합 소프트웨어는 마찰을 줄이고 신속한 의사 결정을 지원하며 변화하는 운영 요구에 맞춰 확장 가능한 더 깔끔하고 일관된 설정을 제공합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 20%가 최대 15개의 탭을 몇 주 동안 열어둔 적이 있다고 고백했습니다! 네, 몇 주 동안 말이죠! 이 '좀비 탭'🧟은 메모리와 정신적 공간을 잡아먹으며, 무시당해도 조용히 집중력을 고갈시킵니다. 미완료 항목이 배경에서 에너지를 빼앗는 전형적인 주의력 잔여물입니다. ClickUp의 AI 기반 기업 검색으로 브라우저의 무덤 같은 저장 공간은 이제 안심하고 버리세요. 중요한 모든 내용은 작업 공간과 연동된 타사 도구 전반에서 즉시 검색 가능합니다. 지난 금요일 회의에서 어떤 내용이 논의되었는지 ClickUp AI에게 물어보면, 바로 노트를 가져옵니다!

최고의 통합 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

최고의 통합 소프트웨어는 일을 간소화하고 직원 과부하를 줄이며 팀이 명확하고 연결된 방식으로 운영할 수 있게 합니다. 다음을 찾아보세요:

통합 작업 공간: 채팅, 작업 실행, 문서, 파일 공유, 팀 업데이트를 관리할 수 있는 단일 공간으로, 번거로운 채팅, 작업 실행, 문서, 파일 공유, 팀 업데이트를 관리할 수 있는 단일 공간으로, 번거로운 토글 없이 원활하게 작업하세요.

체계적인 커뮤니케이션: 검색 가능한 기록, 메시지 단위 작업, 팀 간 명확한 가시성을 갖춘 스레드형 실시간 및 비동기 채널

실행 가능한 자동화: 수동 후속 조치 및 관리자 업무를 대체하는 다단계 수동 후속 조치 및 관리자 업무를 대체하는 다단계 워크플로우 오케스트레이션 , 조건 기반 트리거, 기능 간 연동 작업

중앙 지식 관리: 팀이 문서, 참조 자료 및 프로젝트 컨텍스트를 생성, 연결, 버전 관리 및 검색할 수 있는 단일 저장소

앱 과다 설치 방지: 중복되는 메시지, 작업, 문서화 tools를 대체하면서도 CRM, HRIS, 개발 도구와 같은 핵심 시스템과의 연동을 유지하는 중복되는 메시지, 작업, 문서화 tools를 대체하면서도 CRM, HRIS, 개발 도구와 같은 핵심 시스템과의 연동을 유지하는 SaaS 통합 기능을 제공합니다.

운영 확장성: 증가하는 사용자 기반, 대용량 데이터, 고급 권한 관리, 점점 복잡해지는 워크플로우 지원

보안 및 거버넌스 수준: 역할 기반 접근 제어, 감사 로그, 규정 준수 제어, 암호화, 관리자 감독 기능을 통해 기업 요구사항을 충족합니다.

사용하기 쉬운 저마찰 인터페이스: 명확한 탐색, 예측 가능한 패턴, 모든 역할의 도입 시간을 단축하는 온보딩 경로

🔍 알고 계셨나요? 인터페이스를 전환할 때마다 뇌는 정신적 지도를 재설정해야 합니다. HCI 연구자들은 이를 '재조정(reorientation)'이라고 부릅니다. 연구에 따르면 이러한 미세 재설정은 인지 부하를 급격히 증가시키고, 작업 속도를 늦추며, 오류율을 급증시킵니다.

10대 최고의 통합 소프트웨어

최고의 통합 소프트웨어를 엄선해 소개합니다! 🤝

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

1. ClickUp (진정한 통합형 AI 기반 업무 생태계에 최적)

ClickUp Brain으로 진행 중인 일에서 명확한 운영 통찰력을 도출하세요

ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 업무의 중심에 자리합니다. 작업, 프로젝트, 문서, 자동화, AI가 하나의 시스템에서 함께 작동하므로 팀은 작업 흐름을 방해하는 끊임없는 전환을 피할 수 있습니다.

또한 업무 분산 문제를 해결합니다. 문서와 실행이 연결된 상태로 유지되고, 정보는 최신 상태를 유지하며, 워크플로우가 팀이 매일 사용하는 동일한 플랫폼 내에서 진화합니다.

ClickUp이 최고의 통합 소프트웨어인 이유를 확인해 보세요. 👀

상황 인식 AI로 더 빠르게 움직이세요

ClickUp Brain은 작업 공간에 이미 존재하는 업무를 분석하여 일상적인 의사결정을 강화합니다. 질문을 하면 ClickUp 작업, 문서, 댓글 및 프로젝트 활동에서 정보를 추출한 후 답변합니다.

당신의 AI는 고립된 상태로 작동하지 않고 실제 맥락을 이해하므로 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

여러 팀이 참여하는 프로젝트를 관리하며 내일 있을 리더십 동기화 준비를 하고 있다고 가정해 보세요. ClickUp Brain에게 프로젝트 전반의 진행 상황을 검토해 달라고 요청합니다. Brain은 진행률, 소유자 업데이트, 하위 작업에서 제기된 문제점, 주의가 필요한 의존성을 분석합니다.

회의 전에 팀을 정렬할 수 있는 후속 조치 제안과 함께 즉시 활용 가능한 간결한 개요를 제공합니다.

📌 예시 프롬프트: 이 계획을 검토하세요. 진행 상황을 요약하고, 위험 요소를 강조하며, 오늘 제가 할당해야 할 후속 조치를 목록으로 나열하세요.

AI에 질문하는 방법을 보려면 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp 통합 기능은 프로젝트나 부서별로 사용하는 도구가 다르더라도 팀의 일을 중앙 집중화하는 데 도움을 줍니다. Drive, GitHub, Figma 또는 기타 시스템의 활동이 작업 및 문서 옆에 표시되어 더 명확한 전체 그림을 파악할 수 있습니다.

ClickUp과 Figma 통합을 통해 외부 도구를 작업 공간에 연결하세요

엔지니어링, 디자인, 제품 팀이 각각 다른 플랫폼을 사용한다고 가정해 보세요. 이 도구들을 ClickUp에 연결한 후 기능 출시 작업을 열면, 연결된 디자인 업데이트, 오픈된 엔지니어링 문제, 최신 사양 문서를 한눈에 확인할 수 있습니다. 이 통합된 디지털 작업 공간은 도구 전환을 최소화하여 출시 일정을 차질 없이 진행할 수 있도록 지원합니다.

모든 앱에서 작업 맥락을 유지하세요

ClickUp Brain MAX로 앱을 가로질러 검색하고 일을 요약하세요

ClickUp BrainGPT는 브라우저나 데스크톱에서 여러분의 일을 따라다니는 상황 인식형 AI 슈퍼 앱 역할을 합니다.

작업, 문서, 프로젝트를 이해한 후 Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint는 물론 웹까지 하나의 통합 검색창으로 연결합니다. 연구, 초안 작성, 조회 등을 위해 별도의 탭을 오갈 필요가 없어 AI 확산 문제를 해결합니다.

ClickUp Brain MAX는 음성 입력 기능도 지원합니다. 즉, 바로 가기 키를 누른 상태에서 생각을 말하기만 하면 깔끔한 텍스트가 즉시 생성되어 바로 사용할 수 있습니다. 아이디어가 생생할 때 해당 인시던트에 대한 후속 조치 노트, 신속한 작업 항목 또는 메시지 초안을 기록하세요. 이후 Brain MAX에게 자연어로 요청하여 해당 텍스트를 다듬거나 ClickUp 내 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 통해 아이디어를 포착하세요

정보를 즉시 찾으세요

ClickUp AI Enterprise 검색은 도구와 폴더를 뒤지는 시간 낭비를 해결합니다. 자연어로 질문하면 관련 작업, 문서, 댓글, 파일을 즉시 찾아냅니다.

ClickUp Enterprise 검색을 활용해 작업, 문서, 토론을 즉시 확인하세요

게다가 모든 정보가 하나의 작업 공간 내에서 검색 가능하므로 추진력을 되찾을 수 있습니다.

규정 준수 검토를 준비 중이며 최근 정책 변경 사항에 대한 모든 참조 자료가 필요하다고 가정해 보십시오. 한 번 검색하면 Enterprise 검색이 관련 문서, 프로젝트 작업, 대화를 수집한 후 후속 작업이 남아 있는 정확한 위치를 보여줍니다.

워크플레이스 검색 도구에 대해 자세히 알아보기:

ClickUp 최고의 기능

모든 워크플로우를 자동으로 연결하세요: ClickUp 자동화 내 '이 경우, 다음을 실행' 명령어를 사용하여 업무 배정, 소유자 지정, 상태 업데이트, 팀 간 작업 동기화를 수행하세요.

지능적으로 운영을 지속하세요: ClickUp AI 에이전트를 설정하여 중단된 작업, 기한 초과 업무 또는 누락된 정보를 감시하고 후속 조치나 에스컬레이션을 자동으로 트리거하세요. ClickUp AI 에이전트를 설정하여 중단된 작업, 기한 초과 업무 또는 누락된 정보를 감시하고 후속 조치나 에스컬레이션을 자동으로 트리거하세요.

추가 플랫폼 없이 입력 수집: 클라이언트 요청, 내부 브리핑, 지원 세부사항 또는 승인을 클라이언트 요청, 내부 브리핑, 지원 세부사항 또는 승인을 ClickUp 양식을 사용하여 작업 공간에 직접 캡처하세요.

일 바로 옆에 지식을 중앙화하세요: ClickUp 문서에서 표준 운용 절차 (SOP ), 플레이북, 프로젝트 개요, 클라이언트 브리프를 작성하고 이를 작업(Tasks)에 연결하세요.

대화와 실행을 통합하세요: ClickUp 채팅을 통해 일이 이루어지는 곳에서 바로 논의하여, 커뮤니케이션과 실행이 여러 앱에 흩어지지 않고 연결된 상태를 유지합니다. ClickUp 채팅을 통해 일이 이루어지는 곳에서 바로 논의하여, 커뮤니케이션과 실행이 여러 앱에 흩어지지 않고 연결된 상태를 유지합니다.

모든 각도에서 프로젝트를 확인하세요: 리스트, 보드, 달력, 타임라인, 간트 보기 등 리스트, 보드, 달력, 타임라인, 간트 보기 등 ClickUp 뷰를 전환하며 업무량, 의존성, 진행 상황을 파악하세요

작업이 발생하는 곳에서 노력을 추적하세요: ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 작업에 소요된 시간을 기록하고, 업무량을 측정하며, 다양한 이니셔티브 전반에 걸친 노력을 파악하세요.

전체 운영 현황 파악: ClickUp 대시보드의 맞춤형 카드를 통해 업무량, 진행 상황, 스프린트 상태, 재무 메트릭 및 팀 성과를 시각화하세요. ClickUp 대시보드의 맞춤형 카드를 통해 업무량, 진행 상황, 스프린트 상태, 재무 메트릭 및 팀 성과를 시각화하세요.

ClickUp의 한도

이 tool의 광범위한 맞춤형 기능은 학습 곡선을 유발할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2에서 한 만족한 사용자가 이렇게 표현했습니다:

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼으로 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 효과적으로 작업을 대신 수행해 줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 전환하는 과정이 매끄러웠습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 원활하게 연동되어 통합된 작업 환경을 조성한다는 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼으로 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 효과적으로 작업을 대신 수행해 줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 전환하는 과정이 매끄러웠습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 원활하게 연동되어 통합된 작업 환경을 조성한다는 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

포레스터의 총 경제적 영향 보고서가 입증하듯, 기업이 업무를 통합된 작업 공간으로 전환할 때 그 성과는 극적입니다. ClickUp을 사용한 조직들은 3년 동안 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했으며, 92,400시간의 생산성을 회복하고, 약 390만 달러의 추가 수익을 창출했으며, 6개월도 채 되지 않아 투자 비용을 회수했습니다. 바로 일, 상황, AI를 한곳에 통합하는 힘입니다.

2. ServiceNow (기업 IT 및 비즈니스 워크플로우에 최적)

via ServiceNow

ServiceNow는 여러 부서가 서로 소통해야 하는 대규모 조직을 지원합니다. 코드를 많이 작성하지 않고도 맞춤형 애플리케이션을 구축할 수 있어, 구매 팀은 자체 승인 프로세스를 설계하고 IT 팀은 자신들의 방식으로 인시던트 관리를 처리할 수 있습니다. 설정한 규칙에 따라 모든 작업이 자동으로 적절한 담당자에게 전달됩니다.

ServiceNow의 차별점은 규모 처리 방식에 있습니다: 수백 개의 위치, 수천 명의 직원, 복잡한 승인 체인까지도 완벽히 관리합니다. 일이 어디서 막히고 왜 그런지 실시간으로 가시성을 확보할 수 있습니다.

ServiceNow의 주요 기능

Flow Designer 를 활용하여 IT, 인사, 재무 부서 전반에 걸친 다단계 프로세스를 자동화하는 디자인 승인 워크플로우를 설계하세요.

일반적인 직원 요청을 처리하고 복잡한 문제를 적절한 팀으로 연결하는 가상 에이전트 챗봇 을 구성하세요.

성능 분석 을 활용하여 SLA 준수 여부를 추적하고 반복되는 병목 현상을 식별하는 을 활용하여 SLA 준수 여부를 추적하고 반복되는 병목 현상을 식별하는 맞춤형 대시보드를 구축하세요.

서비스 카탈로그를 설정하여 직원들이 표준화된 접수 양식을 통해 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스를 요청할 수 있도록 하십시오.

ServiceNow의 한도

학습 곡선이 가파르므로, ServiceNow 경쟁사 대비 팀이 익숙해지기까지 수주간의 교육이 필요할 것으로 예상됩니다.

맞춤형 설정을 위해서는 종종 기술적 전문성이나 ServiceNow 컨설턴트 고용이 필요합니다.

ServiceNow 가격 정책

맞춤형 가격 책정

서비스나우 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (3,335개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (335개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ServiceNow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

ServiceNow IT 자산 관리가 하드웨어 자산 기록을 위한 단일 시스템을 제공하여 추적 및 가시성을 크게 향상시킨 점에 진심으로 감사드립니다. […] 또한 자산 작업 공간(Asset Workspace)은 자산 관리를 중앙화하여 더 빠르고 정보에 기반한 IT 의사 결정을 가능하게 합니다. 대시보드는 사전 예방적 관리 및 보고를 위한 실시간 인사이트를 제공하므로 특히 유용합니다. 초기 설정은 매우 간편했으며, 도입 과정에서 발생한 모든 어려움은 변경 관리 전략을 통해 효과적으로 극복되었습니다. 전반적으로 이러한 기능들은 글로벌 운영에 필수적인 tool로 자리매김하게 합니다.

ServiceNow IT 자산 관리가 하드웨어 자산 기록을 위한 단일 시스템을 제공하여 추적 및 가시성을 크게 향상시킨 점에 진심으로 감사드립니다. […] 또한 자산 작업 공간(Asset Workspace)은 자산 관리를 중앙화하여 더 빠르고 정보에 기반한 IT 의사 결정을 가능하게 합니다. 대시보드는 사전 예방적 관리 및 보고를 위한 실시간 인사이트를 제공하므로 특히 유용합니다. 초기 설정은 매우 간편했으며, 도입 과정에서 발생한 모든 어려움은 변경 관리 전략을 통해 효과적으로 극복되었습니다. 전반적으로 이러한 기능들은 글로벌 운영에 필수적인 tool로 자리매김하게 합니다.

최고의 프로젝트 관리 tools를 여기서 비교해 보세요:

3. Kissflow (기술 전문성 없이 프로세스 관리에 최적)

via Kissflow

Kissflow는 프로세스 설계를 실제 일을 수행하는 담당자에게 맡깁니다. 시각적 인터페이스를 통해 승인 단계를 드래그 앤 드롭하고, 조건부 논리를 추가하며, 작업이 필요할 때 트리거되는 알림을 설정할 수 있습니다.

처음부터 시작할 필요도 없습니다. Kissflow에는 표준 비즈니스 프로세스를 위한 미리 제작된 템플릿이 포함되어 있어 회사 운영 방식에 맞게 조정할 수 있습니다.

통합 소프트웨어는 누가, 무엇을, 언제 승인했는지에 대한 완벽한 감사 추적을 유지하여 규정 준수 검토 시 귀사를 보호합니다. 비즈니스 규칙이 변경될 때(변화는 항상 발생합니다), 기존 워크플로우를 중단 없이 조정할 수 있습니다.

Kissflow의 주요 기능

Kissflow Analytics 에서 SQL 쿼리를 실행하여 여러 프로세스에서 데이터를 추출하고 맞춤형 보고서를 생성하세요.

병렬 승인 경로를 설정하여 여러 사람이 동시에 요청을 검토하고 승인할 수 있도록 하십시오.

금액 또는 부서에 따라 고가치 요청을 추가 승인 단계로 전송하는 조건부 라우팅을 추가하세요.

프로세스 메트릭스를 내보내 평균 완료 시간을 분석하고 요청이 지연되는 지점을 파악하세요.

Kissflow의 한도

코드 수준의 변경이 필요한 경우 심층적인 맞춤형 커스터마이징은 한계에 부딪힙니다

전문 소프트웨어와의 연결 시 통합 작업은 복잡해집니다

Kissflow 가격 정책

기본: 월 2,500달러부터 시작

Enterprise: 맞춤형 가격

Kissflow 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (85개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Kissflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

직관적인 시각적 요소가 마음에 듭니다. 과거에 사용했던 수많은 프로그램들은 복잡하고 탐색하기 어려웠죠. Kissflow는 보기에도 편안합니다. 변경 및 업데이트를 직접 제어할 수 있고, 다른 사람에게 의존하지 않아도 된다는 점이 특히 좋습니다. 기능을 익혀갈수록 제 워크플로우가 일종의 사무 보조 역할을 하게 된 점이 마음에 듭니다. 체크박스와 사전 설정된 설명으로 직원들을 안내해 주기 때문에 교육이 매우 수월해졌습니다. 시작하기가 매우 쉽고 고객 서비스는 에픽합니다. Kissflow는 이제 우리 사무실 일상 업무의 필수적인 부분이 되었습니다. 정말 훌륭합니다!

직관적인 시각적 요소가 마음에 듭니다. 과거에 사용했던 수많은 프로그램들은 복잡하고 탐색하기 어려웠죠. Kissflow는 보기에도 편안합니다. 변경 및 업데이트를 직접 제어할 수 있고, 다른 사람에게 의존하지 않아도 된다는 점이 특히 좋습니다. 기능을 익혀갈수록 제 워크플로우가 일종의 사무 보조 역할을 하게 된 점이 마음에 듭니다. 체크박스와 사전 설정된 설명으로 직원들을 안내해 주기 때문에 교육이 매우 수월해졌습니다. 시작하기가 매우 쉽고 고객 서비스는 에픽합니다. Kissflow는 이제 우리 사무실 일상 업무의 필수적인 부분이 되었습니다. 정말 훌륭합니다!

4. Jira Service Management (애자일 방식을 사용하는 IT 팀에 최적)

Jira Service Management를 통해

Jira Service Management는 헬프데스크와 개발팀 간의 간극을 해소합니다. 사용자가 버그나 시스템 문제에 대한 티켓을 제출하면, 해당 요청은 엔지니어들이 Jira에서 이미 추적 중인 개발 작업과 직접 연결될 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 지원팀은 수정 사항이 스프린트 주기에서 정확히 어느 단계에 있는지 확인할 수 있습니다.

통합 소프트웨어는 전문성과 가용성에 따라 티켓을 배정하고, 응답 마감 시한이 다가오면 알림을 제공하는 SLA 타이머를 적용합니다. 팀이 일반적인 해결책을 문서화하여 반복되는 티켓을 줄일 수 있는 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

또한 워크플로우 자동화 기능은 요청 분류, 확인 이메일 발송, 기한 초과 항목 에스컬레이션 등 일상적인 업무를 처리합니다.

Jira Service Management 주요 기능

다양한 티켓 범주에 대한 특정 정보를 수집하는 맞춤형 필드로 요청 유형을 구성하세요.

자산 탐색 으로 네트워크를 스캔하여 하드웨어, 소프트웨어 및 그 의존성을 자동으로 감지하세요.

SLA 위반 위험도, 우선순위 수준 또는 팀 배정 기준으로 필터링된 대기열을 생성하여 티켓 작업량을 체계적으로 관리하세요.

Jira Service Management의 한도

이 플랫폼은 기술 서비스 및 IT 프로젝트 관리 에 최적화되어 있어 인사(HR) 또는 재무 부서에는 적합하지 않습니다.

복잡한 보고서는 JQL(Jira 쿼리 언어) 학습이 필요하며, 이는 복잡성을 가중시킵니다

Jira Service Management 가격

무료 (에이전트 3명 기준)

표준: 에이전트당 월 $25

프리미엄: 에이전트당 월 $57.30

Jira Service Management 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (945개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (745개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira Service Management에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Jira 서비스 관리는 버그, 개발 또는 기타 요소에 기반한 제품 내부 진행 상황 및 보고서를 관리하고 추적하는 효과적인 도구 중 하나입니다. 제품 기획 및 내부 업데이트를 위해 과거 또는 진행 중인 요청 사항을 쉽게 확인할 수 있도록 설계되었습니다. 업무 관리의 지연을 제거하고 효율성을 향상시키는 간편한 솔루션입니다.

Jira 서비스 관리는 버그, 개발 또는 기타 요소에 기반한 제품 내부 진행 상황 및 보고를 관리하고 추적하는 효과적인 도구 중 하나입니다. 제품 기획 및 내부 업데이트를 위해 과거 또는 진행 중인 요청 사항을 쉽게 확인할 수 있도록 설계되었습니다. 업무 관리의 지연을 제거하고 효율성을 향상시키는 간편한 솔루션입니다.

🔍 알고 계셨나요? 알림을 너무 많이 받으면 뇌가 자동으로 이를 무시하기 시작합니다. 이 과정을 습관화라고 합니다. 즉, 알림을 많이 받을수록 중요한 알림을 놓칠 가능성이 커진다는 뜻입니다.

📖 추천 자료: 최고의 Kissflow 대체 솔루션 및 경쟁사

5. Monday.com (팀 간 시각적 프로젝트 추적에 최적)

Monday.com은 프로젝트 데이터를 한눈에 상황을 파악할 수 있는 색상 코드 보드로 변환합니다. 각 보드는 프로젝트, 캠페인 또는 진행 중인 작업을 나타내며, 포함할 열(상태, 소유자, 마감일, 예산, 우선순위 등)을 직접 결정할 수 있습니다.

오늘은 칸반 보드로, 내일은 간트 차트로 작업을 확인해야 하나요? 자유롭게 전환하세요. 색상 코딩과 진행 막대로 어떤 항목이 계획대로 진행 중이고 어떤 항목이 지연되고 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

마케팅 팀은 하나의 보드에서 캠페인을 운영하고, 제품 관리자는 다른 보드에서 기능 출시를 추적할 수 있으며, 각자 다른 워크플로우를 사용합니다. 또한 Monday.com은 통합을 통해 다른 도구에서 데이터를 가져오므로 수동 입력 없이 정보가 유입됩니다.

Monday.com 최고의 기능

다른 보드에서 데이터를 가져오는 미러 열을 생성하여 컨텍스트 전환 없이 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

작업량 보기 를 활용하여 용량 및 노력 추정치에 기반해 팀원 간 작업 배포를 균형 있게 조정하세요.

전임자 작업의 타임라인이 변경될 때 마감일을 자동으로 조정하도록 의존성을 구성하세요.

상태 변경 또는 특정 날짜 기준이 초과될 때 보드 간 항목을 이동하는 자동화를 위한 AI 에이전트를 구축하세요.

Monday.com의 한도

Monday.com 리뷰에 따르면, 상호 의존성이 많은 대규모 프로젝트는 관리하기 어려워집니다.

고급 자동화 기능은 프리미엄 플랜이 필요하므로, 기본 요금제에서는 자동화 가능한 한도가 있습니다.

Monday.com 가격 정책

무료 (최대 2명까지)

기본: 사용자당 월 $12

표준: 사용자당 월 $14

Pro: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (13,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 레딧 사용자가 이렇게 썼습니다:

…전반적으로 훌륭한 성능을 발휘합니다. 보드, 하위 항목 및 연결 구조를 최적화하는 데 시간이 걸렸지만, 기본 제공 템플릿은 전혀 사용하지 않았습니다. 가시성이 탁월하며 자동화 덕분에 마감일과 세부 사항을 놓치는 일이 전혀 없습니다. 문제점 - 보고. 대시보드 구축법을 충분히 익히지 못한 탓일 수도 있지만, 보고서 작성을 위한 데이터 내보내기는 형편없습니다. 중간 합계, 기본 계산, 진정한 수식 구성이 불가능합니다. 엑셀로 원시 데이터를 그대로 내보내서 거기서 보고서를 작성할 수만 있다면 불만은 없을 것입니다.

…전반적으로 훌륭한 성능을 발휘합니다. 보드, 하위 항목 및 연결 구조를 최적화하는 데 시간이 걸렸지만, 기본 제공 템플릿은 전혀 사용하지 않았습니다. 가시성이 탁월하며 자동화 덕분에 마감일과 세부 사항을 놓치는 일이 전혀 없습니다. 문제점 - 보고. 대시보드 구축법을 충분히 익히지 못한 탓일 수도 있지만, 보고서 작성을 위한 데이터 내보내기는 형편없습니다. 중간 합계, 기본 계산, 진정한 수식 구성이 불가능합니다. 엑셀로 원시 데이터를 그대로 내보내서 거기서 보고서를 작성할 수만 있다면 불만은 없을 것입니다.

6. Notion (문서화와 가벼운 워크플로우 결합에 최적)

via Notion

Notion은 문서와 데이터베이스의 경계를 모호하게 만듭니다. 단락 형태로 프로젝트 개요를 작성한 후, 그 일부를 추적 가능한 실행 항목으로 전환할 수 있습니다. 동일한 작업 공간에 회의 노트, 팀 wiki, 제품 로드맵, 간단한 작업 보드를 블록 형태로 자유롭게 배치하여 관리할 수 있습니다.

Notion의 데이터베이스는 테이블, 칸반 보드, 달력 또는 갤러리 형태로 표시할 수 있습니다. 또한 서로 연결될 수도 있습니다. 프로젝트 데이터베이스는 팀 디렉토리를 참조할 수 있으며, 이는 프로세스 문서 라이브러리와 연결됩니다.

모든 것이 검색 가능하며 상호 연결됩니다. Notion은 또한 유기적으로 함께 성장합니다: 몇 페이지로 시작하여 구조가 필요할 때 데이터베이스를 추가하고, 반복되는 문서를 위한 템플릿을 생성하세요. Teams는 회사 핸드북부터 제품 사양서, 간단한 프로젝트 추적에 이르기까지 모든 것에 이를 활용합니다.

Notion 최고의 기능

다른 데이터베이스의 연결된 레코드에서 속성이 정보를 가져오는 관계형 데이터베이스를 생성하세요.

Google 스프레드시트, Figma, GitHub 등의 tool에서 실시간 데이터를 문서 페이지에 직접 임베드하세요.

하나의 인스턴스를 편집하면 여러 페이지에 걸쳐 콘텐츠가 동시에 업데이트되는 동기화된 블록을 추가하세요.

let() 및 lets() 기능을 사용하여 수식을 작성하고 변수를 정의하여 표현식 전반에 걸쳐 반복되는 계산을 피하세요.

Notion의 한도

실시간 협업은 동시 편집을 위해 특별히 구축된 tools들에 비해 뒤처집니다.

Notion과 ClickUp을 비교할 때 작업 관리 및 프로젝트 추적 기능은 기본적인 수준입니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Notion은 놀라울 정도로 유연해서 문서, 노트, 작업, 데이터베이스를 모두 깔끔한 하나의 작업 공간에 통합할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스와 드래그 앤 드롭 구조로 콘텐츠 재정리가 수월하며, 다양한 미디어 삽입이나 연결된 페이지 기능은 생산성을 크게 높여줍니다…인라인 테이블이 가장 큰 불편함입니다. Notion 내부에서는 괜찮아 보이지만, 다른 곳(특히 Word)에서 사용하기 위해 내보내면 복잡한 과정이 됩니다. 형이 거의 유지되지 않으며, 수동으로 정리해야 하는 경우가 많습니다. 기본적인 .docx 내보내기 기능이 없어 PDF나 HTML로 내보내거나, 테이블의 경우 CSV로 내보내는 등의 우회 방법을 사용해야 하는데, 이로 인해 레이아웃과 스타일이 손실됩니다…

Notion은 놀라울 정도로 유연해서 문서, 노트, 작업, 데이터베이스를 모두 깔끔한 하나의 작업 공간에 통합할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스와 드래그 앤 드롭 구조로 콘텐츠 재정리가 수월하며, 다양한 미디어 삽입이나 연결된 페이지 기능은 생산성을 크게 높여줍니다…인라인 테이블이 가장 큰 불편함입니다. Notion 내부에서는 괜찮아 보이지만, 다른 곳(특히 Word)에서 사용하기 위해 내보내면 복잡한 과정이 됩니다. 형식이 온전히 유지되는 경우는 거의 없으며, 수동으로 정리해야 하는 경우가 많습니다. 기본적인 .docx 내보내기 기능이 없어 PDF나 HTML로 내보내거나, 테이블의 경우 CSV로 내보내는 등의 우회 방법을 사용해야 하는데, 이로 인해 레이아웃과 스타일이 손실됩니다…

📖 추천 읽기: 최고의 Notion 대안 및 경쟁사

7. Asana (여러 프로젝트를 추적하는 목표 지향적 팀에 최적)

via Asana

Asana는 기업 목표와 일상 작업을 연결합니다. 최상위 목표(예: 신규 시장 3곳 진출)를 설정한 후, 해당 목표 달성에 기여하는 프로젝트를 연결하세요. 이러한 계층적 구조를 통해 모든 구성원이 자신의 작업이 어떻게 더 큰 목표에 기여하는지 명확히 파악할 수 있습니다.

프로젝트는 팀의 실제 운영 방식을 반영한 맞춤형 워크플로우를 거칩니다. 콘텐츠 팀은 콘텐츠를 '초안 작성', '검토', '수정', '출판' 단계를 거쳐 추적할 수 있으며, 엔지니어링 팀은 티켓을 '백로그', '개발', '테스트', '배포' 단계를 거쳐 처리합니다.

작업 간 의존성은 진행을 방해하는 요소를 드러냅니다. 작업 B가 작업 A 완료 후에만 시작될 수 있다면, Asana는 해당 관계를 표시하고 타임라인 충돌 시 알림을 제공합니다. 타임라인 뷰는 프로젝트가 어떻게 중첩되고 동일한 자원을 두고 경쟁하는지 보여줍니다.

Asana의 주요 기능

Portfolios 를 통해 여러 프로젝트의 상태 업데이트를 집계하여 경영진 수준의 진행 보고서로 통합하세요.

트리거 발생 시 작업을 자동 할당하고, 마감일을 조정하며, 맞춤형 필드를 업데이트하는 규칙을 설정하세요.

이전 답변에 따라 질문을 표시하거나 숨기는 조건부 논리로 접수 양식을 구성하세요.

Asana Intelligence를 활용하여 프로젝트 플랜을 초안 작성하고, 작업 스레드를 요약하며, 팀의 기존 컨텍스트로 훈련된 AI를 통해 위험에 처한 마감일을 예측하세요.

Asana(Asana)의 한도

Free Plan에서는 타임라인 보기, 사용자 정의 필드 및 기타 기능이 제한됩니다.

프로젝트가 늘어날수록 관리가 복잡해집니다

Asana 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: 사용자당 월 $30.49

Enterprise: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (11,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,475개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 직접 발췌:

Asana에 대한 제 전반적인 경험은 매우 매우 좋습니다. 지난 두 조직에서 사용해 왔으며, 시니어 매니저로서 업무 모니터링과 보고가 매우 용이합니다. […] 웹사이트 내 탐색 편의성은 정말 인상적이며, 작업 관리 시스템 역시 다른 작업 관리 웹사이트들 중 제가 가장 선호하는 부분입니다.

Asana에 대한 제 전반적인 경험은 매우 매우 좋습니다. 지난 두 조직에서 사용해 왔으며, 시니어 매니저로서 업무 모니터링과 보고가 매우 용이합니다. […] 웹사이트 내 탐색 편의성은 정말 인상적이며, 작업 관리 시스템 역시 다른 작업 관리 웹사이트들 중 제가 가장 선호하는 부분입니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Asana 대체 솔루션 및 경쟁사

8. Zoho One (통합 비즈니스 애플리케이션이 필요한 조직에 최적)

via Zoho One

Zoho One은 CRM, 회계, 이메일 마케팅, 헬프데스크, 프로젝트 관리 도구 등 45개 이상의 애플리케이션을 단일 구독으로 묶어 제공합니다.

이 앱들은 데이터를 자동으로 공유합니다. 즉, 영업 팀이 Zoho CRM에서 거래를 성사시키면 해당 고객 정보가 수동 입력 없이도 청구 시스템, 지원 티켓, 마케팅 캠페인으로 자동 유입됩니다. 몇 가지 앱으로 시작하여 필요에 따라 다른 앱으로 확장해 나갈 수 있습니다.

Zoho Creator를 활용해 로우코드 도구로 구축하세요. 또한 이 플랫폼에는 Zoho Analytics가 포함되어 있어 다양한 애플리케이션에서 데이터를 수집하여 상세한 보고서로 비즈니스 성과를 보여줍니다.

Zoho One의 주요 기능

Zoho Flow 로 애플리케이션을 연결하고 CRM, 프로젝트, 회계 시스템 간 데이터 전송을 자동화하세요.

여러 Zoho 앱에 걸쳐 비즈니스 데이터 관련 질문에 답변하는 AI 어시스턴트 Zia 를 활용하세요.

CommandCenter 에서 모든 앱에 걸쳐 사용자 접근 관리, 앱 사용 모니터링, 보안 정책 적용을 수행하세요.

워크플로우 규칙에서 Zia Actions를 트리거하여 티켓 자동 태그 지정, 필드 값 예측 또는 티켓 콘텐츠 기반 이메일 자동 회신 생성

Zoho One의 한도

45개 이상의 애플리케이션을 효과적으로 활용하는 법을 익히려면 상당한 시간 투자와 지속적인 조정이 필요합니다.

개별 Zoho 애플리케이션은 전문 경쟁사 대비 깊이가 부족한 경우가 있습니다

Zoho One 가격 정책

모든 직원 대상 가격: 사용자당 월 45달러

유연한 사용자별 가격 정책: 사용자당 월 $105

Zoho One 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.1/5 (125개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho One에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

놀라운 앱 범위, 기능, 통합 가능성을 최고의 비용 대비 효율성으로 제공합니다. 당사는 CRM, 프로젝트, 사인, 볼트, 어시스트 등을 활용합니다. 중소기업에게 진정한 운영 플랫폼이자 충분한 맞춤화 옵션을 제공합니다. 기업의 경우 일부 제품(예: CRM)은 적합하며 최고의 비용 대비 효율성을 제공합니다. 지원은 신속하고 대부분 유용합니다. 주요 장점으로는 앱 간 통합, 분석 기능, OpenAI 기반 AI 통합 등이 있습니다.

놀라운 앱 범위, 기능, 통합 가능성을 최고의 비용 대비 효율성으로 제공합니다. 당사는 CRM, 프로젝트, 사인, 볼트, 어시스트 등을 활용합니다. 중소기업에게 진정한 운영 플랫폼이자 충분한 맞춤화 옵션을 제공합니다. 기업의 경우 일부 제품(예: CRM)은 적합하며 최고의 비용 대비 효율성을 제공합니다. 지원은 신속하고 대부분 유용합니다. 주요 장점으로는 앱 간 통합, 분석 기능, OpenAI 기반 AI 통합 등이 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 현대식 8시간 근무제는 19세기 공장 노동자들로부터 영감을 받았습니다. 이는 인지적, 창의적 또는 디지털 작업을 위해 설계된 적이 없기에 대부분의 사람들이 극도로 집중하는 몇 시간 동안만 최상의 성과를 내는 이유입니다.

AI 융합 = 개인 성과 40% 향상 ClickUp과 같은 통합 AI 플랫폼을 사용하는 팀은 개인 생산성이 최대 40% 증가하는 것으로 나타났습니다. 이는 AI 기반 워크플로우가 작업 전환을 줄이고 실행을 간소화하는 힘을 입증합니다. AI 융합의 영향력

9. Airtable (스프레드시트의 간편함과 데이터베이스의 유연성이 필요한 팀에 최적)

via Airtable

Airtable은 SQL을 배우지 않아도 데이터베이스의 강력한 기능을 제공합니다. 스프레드시트처럼 보이는 인터페이스로, 실제로는 테이블 간에 상호작용하는 관계형 데이터베이스를 구축하게 됩니다.

콘텐츠 달력의 기반을 구축하여 작가 테이블과 연결하고, 이 테이블은 다시 출판 채널 테이블과 연결됩니다. 그런 다음 한 테이블에서 작가 이름을 클릭하면 해당 작가에게 할당된 모든 기사를 확인할 수 있습니다. 이메일 주소를 한 번만 변경해도 모든 곳에 자동으로 업데이트됩니다.

각 필드에는 다양한 유형의 데이터를 저장할 수 있습니다: 첨부 파일, 체크박스, 드롭다운 메뉴, 값을 계산하는 수식, 또는 관련 테이블에서 정보를 가져오는 조회 기능 등. Airtable을 제품 로드맵, 재고 관리, 이벤트 기획, CRM 등에 활용할 수 있습니다.

Airtable 최고의 기능

필터링된 탭과 드롭다운 메뉴를 사용하여 인터페이스 디자이너 레이아웃을 구축하여 레코드를 좁혀보세요

관련 테이블의 연결된 레코드에서 합계, 평균 또는 개수를 계산하는 롤업 필드를 구성하세요.

데이터를 결합하거나 날짜를 계산하거나 조건부 논리를 적용하는 기능을 사용하여 수식 필드를 생성하세요.

Airtable 자동화를 통해 필드 값이 변경될 때 Slack 메시지, 이메일 알림 또는 기록 업데이트를 트리거하세요.

Airtable의 한도

수천 개의 레코드로 데이터베이스가 확장될 때, 특히 많은 연결된 필드와 복잡한 수식이 포함된 경우 성능이 저하됩니다.

복잡한 데이터베이스를 구축한 후 테이블 관계를 재구성하는 것은 어렵고 위험합니다.

Airtable 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $24

비즈니스: 사용자당 월 $54

기업 규모: 맞춤형 가격 책정

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2에 공유된 내용:

Airtable이 단순한 스프레드시트 이상의 것을 쉽게 구축할 수 있게 해주는 점이 정말 마음에 듭니다: 연결된 테이블, 필드 유형 선택(첨부 파일, 드롭다운 메뉴, 체크박스), 그리고 그리드, 달력, 칸반 보드로 데이터를 시각화하는 기능 – 완전한 데이터베이스 개발에 뛰어들지 않고도 유연성을 제공합니다. 코드 없이도 시작할 수 있다는 점이 큰 장점입니다: 몇 시간 만에 블로그 아이디어, 앱 기능, 마케팅 작업을 정리하는 프로토타입을 가동할 수 있었는데, 이는 솔로 개발자/블로거의 워크플로우에 매우 중요합니다.

Airtable이 단순한 스프레드시트 이상의 것을 쉽게 구축할 수 있게 해주는 점이 정말 마음에 듭니다: 연결된 테이블, 필드 유형 선택(첨부 파일, 드롭다운 메뉴, 체크박스), 그리고 그리드, 달력, 칸반 보드로 데이터를 시각화하는 기능 – 완전한 데이터베이스 개발에 뛰어들지 않고도 유연성을 제공합니다. 코드 없이도 시작할 수 있다는 점이 큰 장점입니다: 몇 시간 만에 블로그 아이디어, 앱 기능, 마케팅 작업을 정리하는 프로토타입을 가동할 수 있었는데, 이는 솔로 개발자/블로거의 워크플로우에 매우 중요합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Airtable 대안 및 경쟁사

10. Wrike (자원 제약이 있는 복잡한 프로젝트를 관리하는 팀에 최적)

via Wrike

Wrike는 자원 관리에 중점을 둡니다: 모두가 이미 바쁜 상황에서 여러 프로젝트를 어떻게 수행할 수 있을까요? 이 플랫폼은 일정이 무너지기 전에 인력이 과도하게 배정된 부분을 보여줍니다. 작업에 소요 시간을 할당하고, 여유 용량을 확인하며, 우선순위가 변경될 때 타임라인을 조정하세요. 또한 프로젝트는 사용자가 정의한 맞춤형 워크플로우와 승인 절차를 거쳐 진행됩니다.

각 팀은 선호하는 PM 방법론 (워터폴, 애자일 또는 하이브리드 접근법)을 사용하면서도 통합 포트폴리오 뷰로 상위 보고할 수 있습니다. 예산 추적 기능은 프로젝트 진행에 따라 예상 비용과 실제 지출을 비교합니다. Wrike는 또한 마감일 근접성, 예산 소진율 및 완료율을 기준으로 위험에 처한 프로젝트를 식별하는 보고서를 생성합니다.

Wrike의 주요 기능

사전 지정된 소유자와 워크플로우를 가진 특정 프로젝트에서 자동으로 작업을 생성하는 요청 양식을 구성하세요.

반복되는 프로젝트 유형에 대해 프로젝트 구조, 단계 및 작업 목록을 표준화하기 위해 설계도를 적용하세요.

Wrike Proof로 문서 버전을 나란히 비교하고 여러 검토자의 피드백을 통합하세요.

Wrike의 한도

해당 도구는 하위/기본 플랜에서 한도 시간 추적, 일정 관리 및 저장소를 제공합니다.

UI 개인화(예: 맞춤형 색상, 시각적 요소 맞춤 설정) 측면에서는 거의 제공하지 않습니다.

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

Enterprise: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 책정

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,860개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 멘션은 다음과 같습니다:

Wrike는 클라이언트 업무, 승인 절차, 작업 소유권을 중앙 집중화하여 5인 규모의 팀이 이메일과 채팅을 오가며 스레드를 추적하지 않아도 됩니다. 대시보드와 작업량 보기를 통해 프로젝트 현황을 실시간으로 파악할 수 있으며, 자동화 기능이 반복적인 후속 조치를 제거해 인원을 늘리지 않고도 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

Wrike는 고객 업무, 승인 절차, 작업 소유권을 중앙 집중화하여 5인 규모의 팀이 이메일과 채팅을 오가며 스레드를 추적하지 않아도 됩니다. 대시보드와 작업량 보기를 통해 프로젝트 현황을 실시간으로 파악할 수 있으며, 자동화 기능이 반복적인 후속 조치를 제거해 인원을 늘리지 않고도 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Wrike 대안 및 경쟁사 제품 테스트 결과

통합 소프트웨어가 현대 팀의 업무 속도를 높이는 방법

통합 소프트웨어는 팀의 업무 속도를 저하시키는 운영적 복잡성을 제거하여 실행 속도를 가속화합니다. IDC는 이러한 변화의 영향을 강조합니다: tools를 통합하는 조직은 소프트웨어 관련 비용을 약 30% 절감하고 생산성을 약 25% 향상시킬 수 있습니다.

이러한 속도가 일상 워크플로우에서 어떻게 나타나는지 살펴보겠습니다:

결정이 더 빨리 도출됩니다: tool 과잉으로 인해 이전에는 여러 곳에 흩어져 있던 업데이트를 Teams가 일일이 모으느라 시간을 낭비하지 않습니다. tool 과잉으로 인해 이전에는 여러 곳에 흩어져 있던 업데이트를 Teams가 일일이 모으느라 시간을 낭비하지 않습니다.

워크플로우가 자동으로 실행됩니다: 자동화 기능이 업데이트, 후속 조치 및 단계 간 전환을 처리합니다

작업에 컨텍스트가 함께 이동: 작업이 이루어지는 곳에서 프로젝트 이력, 참조 자료, 문서가 계속 가시성을 유지합니다

팀 간 협업 강화: 공유된 구조를 통해 마케팅, 운영, 제품, 지원 팀이 동일한 방향으로 움직입니다.

정보는 즉시 검색 가능합니다: 파일, 코멘트, 업데이트가 여러 tools에 묻히지 않고 체계적으로 정리됩니다

🔍 알고 계셨나요? 여러 HCI 연구에 따르면 인터페이스 전환은 뇌가 새로운 도구의 작동 방식을 기억하기 위해 추가 에너지를 소모하게 합니다. 이러한 불필요한 인지 부하는 다중 도구 워크플로우가 정신적으로 지치게 느껴지는 이유 중 하나입니다.

두 접근 방식 모두 실제 요구를 해결하지만 팀 지원 방식은 다릅니다. 이 분석을 통해 귀사의 워크플로우 현실에 맞는 방식을 결정하세요:

결정 기준 통합 소프트웨어가 더 나은 경우… 단일 목적 tools가 더 나은 경우는… 팀 구조 여러 팀이 공유 워크플로우에 기여합니다 단일 팀이 전체 프로세스를 종단간 관리합니다 일 복잡성 프로젝트는 하나의 흐름 속에서 커뮤니케이션, 플랜 수립, 문서화를 포함합니다. 프로세스는 특정 영역에 집중되어 깊이 있는 이해가 필요합니다 정보 흐름 일은 단계 간 연결이 유지되어야 하는 공유된 맥락에 의존합니다 정보는 정의된 기능 내에서만 유지됩니다 Tool landscape 분리된 시스템이 너무 많아 진행 속도를 늦춥니다 사용 중인 tools는 많지 않지만 이미 일을 효율적으로 지원합니다 자동화 요구사항 프로세스는 서로 다른 팀이나 업무 영역 전반에 걸쳐 작업을 실행해야 합니다. 자동화는 단일 워크플로우 내에서만 실행하면 됩니다 가시성 요구사항 리더는 기능 전반에 걸친 진행 상황을 통합적으로 볼 수 있어야 합니다 가시성은 단일 팀 또는 분야 내에서만 필요합니다. 확장성 팀 크기, 데이터 양 또는 워크플로우 복잡성의 증가를 예상하고 계신가요? 업무량과 구조는 상대적으로 안정적으로 유지됩니다. 거버넌스 및 보안 중앙 집중식 감독, 일관된 접근 제어, 표준화된 정책이 중요합니다 각 시스템은 추가 비용 없이 독립적으로 관리할 수 있습니다 비용 관리 스택을 단순화하고 운영 낭비를 줄이고자 하십니까? 여러분은 여러 전문 시스템에 투자하는 데 익숙합니다 온보딩 및 도입 공유 플랫폼은 신규 회원의 업무 적응을 용이하게 합니다 Teams benefit from mastering high-depth, purpose-built tools. 통합 부하 복수의 연결을 유지하는 것은 불필요한 유지 관리를 발생시킵니다 필요한 것은 몇 가지 목표 통합뿐입니다 실행 속도 빠른 진행은 연결된 작업, 업데이트 및 커뮤니케이션에 의존합니다. 속도는 팀 간 협조가 아닌 단일 기능에 대한 심층적 역량에 의존합니다.

통합 플랫폼 평가 및 테스트 방법 (단계별 안내)

올인원 소프트웨어를 평가하려면 조직의 요구사항을 충족하는지 확인하기 위한 체계적인 접근 방식이 필요합니다.

다음은 포괄적인 단계별 프로세스입니다:

1단계: 현재의 문제점 문서화하기

공급업체에 문의하기 전에 해결하려는 과제가 무엇인지 명확히 파악하세요:

기존 인프라를 분석하고 프로비저닝 시간 지연, 성능 병목 현상, 관리 복잡성 등 구체적인 문제점을 파악하세요. 하드웨어, 전력, 관리 오버헤드를 포함한 현재 비용을 계산하세요. 향후 3~5년간의 성장을 예측하여 필요한 용량을 파악하십시오.

🔍 알고 계셨나요? 작업 전환 시마다 뇌는 ' 주의 깜빡임 ( attentional blink )'을 경험합니다. 이는 뇌가 새로운 정보를 처리할 수 없는 순간적인 현상입니다. 단 200~500밀리초의 깜빡임만으로도 작업 흐름이 끊기고 수행 속도가 저하됩니다.

2단계: 실제 업무량으로 테스트하기

선정된 공급업체로부터 30~60일 평가판을 요청하고, 데이터베이스, 이메일 시스템 등 비즈니스 운영에 필요한 애플리케이션을 배포해 보십시오.

합성 벤치마크 테스트는 실제 성능에 대해 아무것도 알려주지 않습니다. 플랫폼은 성능 저하 없이 가장 바쁜 기간을 처리할 수 있어야 합니다. 구매 전 한도를 찾기 위해 극한까지 테스트하십시오.

우리의 AI 확산 설문조사에서 드러난 단순한 진실: 조직이 수십 개의 AI 도구를 구매해도 직원들은 1~4개 도구만 사용합니다. AI가 실제 일과 분리되는 순간 도입률은 급감합니다. 주간 AI 도구 사용 현황 ClickUp은 통합된 작업 공간으로 이를 해결합니다. 작업, 문서, 채팅, AI가 한데 모여 사용이 자연스러워지며, 따로 찾아다닐 도구가 아닙니다.

IT 담당자는 관리 콘솔에서 일상적인 작업을 처리하는 데 시간을 할애해야 합니다. 기본적인 작업 수행을 위해 광범위한 교육이 필요하다면 이는 문제입니다.

다음 항목을 포함한 5년간 총 비용을 계산하세요:

구매 가격

라이선싱

지원 계약

운영 비용 절감

그런 다음 해당 업계의 기존 고객에게 연락하여 실제 경험을 물어보세요: 지원 품질, 숨겨진 비용, 플랫폼이 약속한 대로 제공되었는지 여부 등. 이러한 참고 자료 확인은 영업 데모에서는 절대 드러나지 않는 문제점을 종종 밝혀냅니다.

특정 문제를 해결하고, 예산에 부합하며, 팀이 효과적으로 관리할 수 있는 플랫폼을 선택하세요.

🧠 재미있는 사실: 인간 뇌는 샤워하거나 출퇴근 중, 또는 공상에 잠길 때 접하는 '기본 모드 네트워크 ( default mode network )' 상태에서 가장 창의적입니다.

준비, 시작… ClickUp!

팀원들이 여러 도구에서 업데이트를 쫓아다니며 어느 탭에 진짜 정보가 있는지 기억하려 애쓸 때 통합 일은 불가능해 보입니다. 하지만 모든 것이 하나의 흐름에 자리 잡으면, 비로소 일은 사람들이 기대하는 방식으로 진행됩니다.

ClickUp이 그 흐름을 만듭니다.

ClickUp Brain은 작업과 문서 전반에서 이미 진행 중인 업무를 파악합니다. 자동화는 추진력을 저해하는 반복적 알림을 제거하고, AI 에이전트는 정체된 작업을 감시하며 다음 단계로 즉시 개입합니다. 대시보드는 전체 운영 현황을 한 화면에 통합하며, 채팅과 문서 기능은 지원 업무에 대화와 기록을 직접 연결합니다. 모든 것이 연결되기에 완벽하게 조화를 이룹니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

통합 소프트웨어는 협업, 커뮤니케이션, 작업 실행, 자동화, 지식 관리를 단일 플랫폼에 결합한 통합 시스템입니다. 여러 개별 솔루션을 대체하여 작업 전환과 단편화된 워크플로우를 줄여줍니다.

분리된 도구들이 마찰, 정보 단절, 시간 낭비를 초래할 때 팀들은 통합 플랫폼을 도입합니다. 통합 소프트웨어는 업무 조율을 개선하고 도구 비용을 절감하며 일 실행을 단일 시스템으로 중앙화합니다.

단일 목적 도구는 하나의 기능(예: 채팅, 문서, 티켓팅)에 집중합니다. 통합 소프트웨어는 이러한 기능들을 하나로 연결하여 문서, 채팅, 작업, 자동화가 분리된 시스템에 존재하기보다 하나의 맥락을 공유하도록 합니다.