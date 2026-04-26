ClickUpの企業オペレーティング・モデル・テンプレート10種

企業オペレーティング・モデルのテンプレートは、大規模な組織において意思決定、プロセス、役割、メトリクス、ガバナンスがどのように機能するかを文書化するものです。多くの企業では、いまだに誰にも文書化されていないオペレーティング・モデルに基づいて運営されています。「ベンダー契約の承認は誰が行うのか？」や「この決定の責任者は誰か？」といった質問を投げかけても、その答えはシステムではなく、誰かの頭の中にあることがよくあります。

これは脆弱な運営方法と言えます。特に、リーダーの66%が過去2年間に運営モデルを再設計している現状においてはなおさらです。

企業オペレーティング・モデルのテンプレートは、その仕事を可視化します。

これらは、目に見えない「私たちの働き方」を、文書化され、実用的な形に変えます。その結果、新入社員は暗黙の知識を解読する必要がなくなります。また、経営陣と仕事を行うチームの間で、戦略的な方向転換が失われることもなくなります。

このガイドでは、10種類の無料ClickUp企業オペレーティング・モデル・テンプレート、それぞれの使用シーン、そしてチームがガバナンス、プロセス、目標、日常業務、実行を文書化するのにどのように役立つかについて解説します。

企業オペレーティング・モデル・テンプレートの概要

企業オペレーティング・モデル・テンプレートとは？

企業オペレーティング・モデル・テンプレートは、大規模な組織がどのように意思決定を行い、所有権を明確にし、プロセスを管理し、パフォーマンスを追跡し、戦略と実行を接続するかを文書化するものです。

優れた企業オペレーティング・モデル・テンプレートは、ガバナンス、プロセス、人材、テクノロジー、メトリクスという5つの主要領域を網羅しています。ClickUpでは、チームがドキュメントをタスク、所有者、ダッシュボード、承認、自動化機能と接続させることができるため、これらのテンプレートは「生きているワークフロー」となります。

どの企業オペレーティング・モデル・テンプレートから始めるべきか？

まず、自社の運用における最大の課題に合致するテンプレートから始めてください。意思決定が遅い場合はガバナンスのテンプレートを、チームごとに仕事の進め方が異なる場合はプロセスのテンプレートを、戦略が実行に移されていない場合はOKRのテンプレートを活用してください。

貴社で次のようなニーズがある場合… まずはこのテンプレートから始めましょう 進行中の戦略的な仕事をすべて見る 業務一覧テンプレート 戦略を月次実行計画へと転換する 運用プランテンプレート 測定可能な目標を中心にチームを統一する 企業のOKRおよび目標テンプレート ミッション、ビジョン、価値を明確にする ビジョンから価値へのテンプレート 複雑なイニシアチブを展開する 実施プランテンプレート 再現可能なワークフローを文書化する 企業プロセスの文書化テンプレート 実行ステップを標準化する 標準業務手順書（SOP）テンプレート 日々の業務リズムを改善する 日常業務手順テンプレート 引き継ぎやボトルネックを可視化する プロセスマップ用ホワイトボードテンプレート 承認と意思決定権限を定義する ガバナンスプランテンプレート

おすすめの企業・オペレーティング・モデル・テンプレート10選

以下の各テンプレートは、高レベルの戦略的整合性から日々の業務実行に至るまで、企業オペレーティング・モデルのさまざまな層に対応しています。すべてのテンプレートはClickUpで利用可能で、組織の構造に合わせてカスタムできます。

1. ClickUpの「Book of Work」テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「Book of Work」テンプレートを使って、進行中のすべてのイニシアチブを一元管理しましょう

ClickUpの「TheBook of Work」テンプレートは、企業全体のイニシアチブやプロジェクトのポートフォリオを包括的に把握します。これは、「社員一人ひとりが実際に何に取り組んでいるのか？」という根本的な疑問に答えるものです。

部門をまたいで数十ものイニシアチブが進行している場合、リーダーは所有権、依存関係、リソース、戦略との整合性の可視性を失いがちです。その結果、リーダーは全体像を把握しないまま意思決定を行うことになり、これが戦略との整合性の欠如を示す典型的な兆候となっています。このため、ビジネスターゲットを達成できるイニシアチブはわずか48%にとどまっています。

ツールやチームをまたいで更新情報を追いかける代わりに、ClickUpダッシュボードを使用すれば、あらゆるイニシアチブからのリアルタイムデータを1か所に集約できます。さらにClickUp Brainを活用すれば、ポートフォリオの健全性を要約し、タスクの進捗パターンに基づいてリスクのある作業を特定することが可能です。

このテンプレートを活用することで、以下のことが実現できます：

ポートフォリオの可視性： 事業部門全体で進行中のすべての仕事を一元的に把握できます

リソース配分： 各チームが過負荷または手持ち無沙汰な状態にある箇所を確認する

戦略との整合性： 各イニシアチブを企業の目標に紐づける

依存関係の追跡： プロジェクトがどこで重なり合っているか、あるいはリソースを奪い合っているかを特定する

こんな方に最適：複数のプロジェクトを管理するPMO、戦略チーム、およびオペレーションリーダーで、進捗状況を追跡し、業務を目標と整合させ、各イニシアチブ間で連携を維持するための一元的なビューを求めている方。

プロのヒント：「Book of Work」を四半期ごとのスナップショットではなく、常に更新される文書として扱ってください。リーダーシップ同期のたびに確認し、もしあるイニシアチブが「Book of Work」に記載されていない場合は、リソースを割り当てるべきではありません。

2. ClickUpによる運用プランテンプレート

ClickUpの「 」運用計画テンプレートは、年間戦略を四半期および月次のプロジェクト実行プランへと落とし込みます。これにより、年間戦略と四半期のマイルストーン、月次の優先度、週次実行を接続します。

戦略計画がスライド資料の中に埋もれたまま、チームが自動操縦状態で業務を遂行してしまうことは珍しくありません。その結果、チームは忙しく動き回っているものの、必ずしも適切な業務に取り組んでいるとは限らないという状況が生じます。このテンプレートを使えば、運用計画のアイテムをClickUpタスクやプロジェクトに直接リンクさせることで、戦略と実行の間にリアルタイムの接続を構築できます。チームが業務を完了すると、運用計画が自動的に更新されるため、手動でのステータスレポート作成に頼る必要がなくなります。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます：

戦略のカスケード： 年間目標を四半期ごとのマイルストーンと月次成果物に分割する

責任の明確化： 各業務上の優先度に対して、責任者を割り当てます

進捗追跡 : 明確なKPIを用いて、プランに対する実行状況を監視します 明確なKPIを用いて、プランに対する実行状況を監視します

調整のトリガー： 計画が軌道から外れた際に、いつ、どのように軌道修正を行うかを定義します

対象：各チーム横断で業務プランの実行、タスク、タイムライン、進捗の追跡を担当するマネージャーやチームリーダー。

3. ClickUpによる企業のOKRおよび目標テンプレート

多くの組織では、年初に目標が設定されるものの、第2四半期までにはその可視性が急速に失われてしまいます。その結果、チームは共通の認識を持たずに並行して業務を進め、優先度がずれていくことになります。

そこで役立つのが、ClickUpの「企業向けOKRおよび目標テンプレート」です。このテンプレートは、OKRの設定と追跡に体系的な枠組みを提供し、全社的な目標を各ワークチームや個々のメンバーが実際に行っている業務と結びつけます。

このテンプレートは、OKRをClickUpのワークスペース、スペース、フォルダ、リストという階層構造に直接マッピングするため、すべての要素が連携した状態を維持できます。チームは日々のタスクを主要成果（Key Results）にリンクさせることができ、日々の業務が会社の大きな目標にどのように貢献しているかを把握しやすくなります。

このテンプレートには以下の内容が含まれています：

階層的な整合性： 会社の 会社の 目標が 部門やチームレベルへと 展開されます

主要成果（Key Results）の定義： 進捗状況を明確に示す、測定可能な成果を設定する

進捗確認の頻度： 焦点を維持するために、定期的なレビューのペースを確立する

部門横断的な可視性： 各チームが共有する目標にどのように貢献しているかを確認する

対象： 全社的なOKRとチームレベルの実行を連携させ、事業部門全体の進捗状況を明確に可視化したい経営陣、PMO、部門責任者。

4. ClickUpの「ビジョンから価値へ」テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「Vision to Values」テンプレートを使って、ミッション、ビジョン、指針を定義しましょう

ClickUpの「ビジョンから価値観へ」テンプレートは、企業の意思決定を導く基盤となる要素、すなわちミッション、ビジョン、価値、戦略的原則を文書化します。これは、運用モデルの「方法」を支える「理由」そのものです。これらの基盤となる要素がオンボーディング資料の中に埋もれてしまうと、意思決定に一貫性が失われてしまいます。

「ビジョンから価値観へ」のテンプレートをClickUp Docsに保存し、ワークスペース全体でリンクを設定すれば、いつでもすぐに参照できます。新しい取り組みが形になる際、チームはこのドキュメントを参照することで、意思決定や提案をコアバリューに沿ったものに保つことができます。

このテンプレートは、以下の内容を明確に整理するのに役立ちます：

ミッションの明確化： 組織の目的を明確に表明すること

ビジョンの定義： 組織が長期的に目指す方向性

価値の文書化： あらゆる意思決定の指針となる行動原則や あらゆる意思決定の指針となる行動原則や コア価値

戦略的原則： 不確実な状況における意思決定の枠組み

対象：会社のビジョン、ミッション、価値を定義し、チームが意思決定や取り組みを統一するための共有の指針を求めている創業メンバーや経営陣。

5. ClickUpによる「シンプル、複雑、および企業チーム向け実施プランテンプレート」

「シンプル、複雑、およびエンタープライズチーム向け導入プランテンプレート」は、組織の複雑さに基づいた段階的なプロジェクト導入フレームワークを提供します。このテンプレートは、スタートアップの導入アプローチが、多国籍企業のそれとは根本的に異なることを認識しています。

ClickUpの多彩なビューを活用して、導入の複雑さを管理しましょう。タイムライン上の依存関係を確認するにはClickUpのガントチャート、フェーズゲート方式の進捗管理にはClickUpのボードビュー、詳細なタスク管理にはClickUpのリストビューが最適です。ClickUpの自動化機能を使えば、フェーズの移行やステークホルダーへの通知を自動的にトリガーできます。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます：

複雑さの評価： 自社の状況に適した導入レベルを判断する

ステークホルダーのマップ： 導入によって影響を受けるすべての関係者を特定する

段階的な導入： 導入を管理しやすいフェーズに分けて進める

リスク軽減: 導入時に起こりうる一般的な課題を予測し、プランを立てましょう 導入時に起こりうる一般的な課題を予測し、プランを立てましょう

こんなチームに最適： 新しい取り組みやシステムを導入するチームで、複雑さの度合いにかかわらず、タイムライン、依存関係、チーム間の連携を管理するための明確なプランを持っているチーム

6. ClickUpによる企業プロセス文書テンプレート

「どこにも文書化されていないから」という理由で、誰かにプロセスの仕組みを尋ねた経験はありませんか？

こうした状況になると、たいてい問題が発生し始めます。チームは記憶に頼るようになり、同じプロセスの異なるバージョンが飛び交い、チームが拡大するにつれて仕事に一貫性が失われていきます。

ClickUpの「社内プロセステンプレート」を使えば、実際の業務の進め方を一箇所にまとめて記録できます。これは、チームが今後の取り組みにおいて頼りにできる、共有の参照ポイントとなります。

ClickUp Docsとネストされたページを使用して、プロセスを整理できます。それらを実行するワークフローに直接リンクさせることで、ドキュメントと実際の仕事を常に接続させることができます。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます：

プロセス一覧： 機能別に主要なビジネスプロセスをすべて整理・一覧化します

プロセスの所有者： プロセスの維持管理を担当する所有者を明確に割り当てます

バージョン管理： 時間の経過に伴うプロセスの変更を追跡します

相互参照マッピング： プロセスがどのように相互に接続し、依存関係にあるかを可視化します

対象：チーム横断的なビジネスプロセスを文書化し、維持するための集中管理システムを構築する運用チームやプロセス所有者。

プロのアドバイス： プロセスをドキュメント化する際は、最も経験豊富な社員ではなく、新入社員を想定して作成しましょう。プロセスドキュメントが前提とする背景知識が多すぎると、人材の入れ替わりに耐えられなくなります。

7. ClickUpの標準業務手順書（SOP）テンプレート

同じプロセスでも、担当する人によって進め方が異なることに気づいたことはありませんか？

そこで事態は制御不能に陥ります。チームはステップを省略したり、指示の解釈が異なったりして、結果にばらつきが生じます。

ClickUpの標準業務手順書（SOP）テンプレートを使えば、チームはプロセスを明確かつ再現性のある方法で実行できます。各ステップを一度定義するだけで、全員が同じ手順に従うことができます。

各SOPを、あらかじめ設定されたClickUpチェックリスト、担当者と期日が 組み込まれたClickUpタスクテンプレートに変換しましょう。プロセスを実行する際、ユーザーはタスクを作成し、ステップに従って進めます。また、ClickUp自動化を使用すれば、タスクを完了させる前にチェックリストの完了を必須にすることも可能です。

このテンプレートを使えば、以下を作成できます：

段階的なドキュメント作成： 誰でも理解できる、番号付きの明確な手順

役割要件： 各手順を実行できる人物および実行すべき人物を定義する

前提条件： タスクを開始する前に整えておくべき事項を明確にする

例外対応： 標準的な手順が適用されない場合のやることを説明する

こんなチームに最適：オンボーディング、サポート、運用など、反復可能なワークフローを扱うチーム。全員が同じ手順で従うべき、明確なステップバイステップのシステムが確立されているチーム。

8. ClickUpによる日常業務手順テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「Daily Method of Operation」テンプレートを使って、日々の業務のプランと追跡を行ってください

業務にはルーチンワークが不可欠な役割もあります。そうしたルーチンが明確に定義されていないと、パフォーマンスにばらつきが生じ、測定が困難になります。

ClickUpの「日々の業務運営テンプレート」は、チームが毎日行うべき活動を計画し、確実に実行するための体系的な方法を提供します。一貫性が結果につながる営業、カスタマーサクセス、オペレーションなどの役割において、特に有用です。

定期的なタスクを設定して毎日のプランを自動的に作成し、ClickUpの「プロジェクト時間追跡」機能を使って時間の使い方を追跡できます。

ダッシュボードを活用して、チームが日々の業務をどの程度一貫して完了しているか、またパフォーマンスが低下し始める箇所を確認しましょう。

このテンプレートは、以下の確立を支援します：

タイムブロック方式： 活動の種類ごとに、1日を集中して取り組める仕事ブロックに分割しましょう

優先度の決定： 勢いと集中力を維持するために、タスクの順序をプランする

メトリクスの追跡： 明確なパフォーマンスターゲットに対して日々の業務遂行状況を測定します

習慣の定着：一貫した成果をサポートする確実なルーティンを構築する

こんなチームに最適： 営業、カスタマーサクセス、オペレーションなど、体系化された日々のワークフローを持つチームで、日々の活動を計画・追跡・実行するための一貫したシステムを求めているチーム。

ClickUpインサイト：全従業員の半数以上（57%）が、仕事に関連する情報を探すために社内ドキュメントやナレッジベースを検索することに時間を浪費しています。そして、情報が見つからない場合はどうするか？6人に1人は、古い電子メールやメモ、スクリーンショットを掘り起こして情報を寄せ集めるなど、自分なりの対処法に頼っています。 ClickUp Brainは、ワークスペース全体や連携したサードパーティ製アプリからAIを活用して即座に回答を抽出することで、検索の手間を省き、必要な情報をスムーズに得ることができます。

9. ClickUpのプロセスマップ用ホワイトボードテンプレート

チーム間で仕事がどのように連携しているかを理解しようとする際、テキストばかりのドキュメントではほとんど役に立ちません。特にプロセスが重複したり、遅延したりする部分において、全体像を把握できないからです。

ClickUpの「プロセスマップ・ホワイトボードテンプレート」を使えば、組織全体におけるプロセスのフローを視覚的に把握できます。チーム間で各要素の接続を確認する必要があるワークショップ、プロセスレビュー、部門横断的なディスカッションなどに最適です。

ClickUpのホワイトボードを使えば、プロセスをリアルタイムでマッピングできます。その後、アイデアをタスクに変換し、それらが表すワークフローにリンクさせることができます。

このテンプレートは、以下の内容を可視化するのに役立ちます：

プロセスの接続： チームやシステムを横断するリンクされているステップとしてワークフローを可視化

引き継ぎが行われる場所： 実行中に所有権がどこで移行するかを正確に把握する

業務が滞る箇所： フローにおけるボトルネックや非効率性を特定する

改善すべき点：簡素化や最適化が可能な領域を特定する

10. ClickUpによるガバナンスプランテンプレート

所有権が不明確だと、意思決定が遅れてしまいます。承認を待ったり、エスカレーションが遅れたり、不適切なステークホルダーを巻き込んだりしてしまうのです。

ClickUpのガバナンスプランテンプレートを使えば、システムレベルでその課題を解決できます。このテンプレートは、誰が意思決定を行うか、どのように進めるか、そしてエスカレーションが必要な場合にどう対応するかを定義するのに役立ちます。

その場しのぎで対応するのではなく、チームは明確な道筋に沿って進みます。役割、責任、期待される成果の可視性が常に保たれているため、意思決定が迅速化され、やりとりの往復も減ります。

ワークフローにプロジェクトガバナンスのフレームワークを直接組み込むことで、さらに一歩進んだ運用が可能です。ClickUpのカスタムフィールドと自動化を活用して、承認の閾値やエスカレーションのトリガーを設定しましょう。リクエストが担当者の権限を超える場合、ClickUpが自動的に適切な承認者にルーティングするため、処理が宙ぶらりんになることはありません。

このテンプレートは、以下の定義に役立ちます：

意思決定の所有権： 誰がどの意思決定を行い、どのレベルで行うか

承認フロー： 意思決定がリクエストから解決に至るまでのフロー

エスカレーションパス： 意思決定が上層部へ持ち上げられるタイミングと場所

ガバナンスのチェックポイント： 意思決定が時間の経過とともにどのように見直されるか

こんなチームに最適： プロジェクトや部門を横断して、意思決定の責任の所在や承認フローを明確に設定したい経営陣やPMO。

ClickUpで運用モデルを構築する

ClickUpは、オペレーティングモデルの文書化と日々の業務遂行を1つのワークスペースに統合します。チームは、ガバナンスプラン、SOP、OKR、プロセスマップ、日々のルーチン、ポートフォリオ業務を、業務を円滑に進めるためのタスクやダッシュボードと接続させることができます。

企業オペレーティングモデルのテンプレートは、抽象的な戦略をチームが実際に活用できる形に変えます。優れたテンプレートは、意思決定の責任者、仕事の流れ、そして成功の測定方法を明確に定義します。

仕事が行われる現場に運用モデルが根付くことで、それは単なる「棚上げ」の資料ではなく、実行を導く指針となります。

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よくある質問

オペレーティングモデル・テンプレートの5つの構成要素とは？

5つの主要な構成要素は、プロセス（仕事の進め方）、人材（役割と組織構造）、テクノロジー（ツール）、ガバナンス（意思決定権限）、そしてメトリクス（パフォーマンスの測定方法）です。

企業オペレーティング・モデル・テンプレートとビジネスモデル・キャンバスはどのように異なるのでしょうか？

ビジネスモデル・キャンバスは、外部の顧客に対してどのように価値を創出するかを示すのに対し、オペレーティングモデル・テンプレートは、その価値を提供するために内部でどのように運営を行うかを示します。

SaaSスタートアップや小規模なチームでも、オペレーティングモデルテンプレートは利用できますか？

はい、ClickUpのオペレーティングモデルテンプレートは、小規模なチームでも同様に有効です。これらのテンプレートを活用すれば、プロセスを早期に文書化できるため、重要な知識が個人の頭の中に留まることを防ぎ、チームが成長するための明確な基盤を提供します。