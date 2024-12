100のチーム・コア・バリューの例 - 強い企業文化の構築に役立つ

企業としての価値は?

これは、多くのビジネス所有者が悩む質問です。組織を正確に表すコア・バリューのリストを考えるのは大変なことですが、これを正しく理解することは重要です。

企業価値は職場文化の基盤であり、他者に企業としての内面を見てもらうことができ、募集や採用の努力に大きな影響を与える可能性があります、 従業員エンゲージメント そして全体的な成功につながる。

そこで、あなたの会社を鼓舞し、仕事文化を定義するために、あなたのチームに共通する50のコア・バリュー例と、あなたをさらに鼓舞するために、さまざまな業界で成功した企業の50のコア・バリュー例をご紹介します。ビジネスを始めたばかりでも、何年もビジネスをしていても、この100例は、あなたとあなたのチームにとって何が大切かを決めるためのヒントを与えてくれるだろう!

会社のコア・バリューはあなたのチームをどう助けるか

簡単に言うと、コア・バリューとは、あなたの組織の集団的で基本的な信念、ビジョン、使命、個人的で仕事上の倫理、そして基本原則のことです。

それは、あなたの会社の個性であり、組織のDNAであり、あなたの会社が存在する理由であり、あなたのビジネスをミッションとビジョンに向かって継続的に導く北極星なのです。そして、ビジネスを正しい方向に進めるための注文でもある、 さまざまな部門にまたがるチーム は一緒に働き、同じ価値観を信じ、仕事で一貫して実践する必要がある。

では、「なぜこのようなことが重要なのか?その理由をいくつか挙げてみよう:

パフォーマンス :業績:コア・バリューが企業戦略や目標と一致することで、チームは最高のパフォーマンスを発揮する力を得ることができる。

:業績:コア・バリューが企業戦略や目標と一致することで、チームは最高のパフォーマンスを発揮する力を得ることができる。 人材獲得 :組織文化は、転職希望者が新しいポジションを探す際に、自分のコアバリュー、優先度、目標に合うかどうかを判断するのに役立ちます。

:組織文化は、転職希望者が新しいポジションを探す際に、自分のコアバリュー、優先度、目標に合うかどうかを判断するのに役立ちます。 競争力 :競争力:自社の企業理念を知ることで、市場や雇用主としての競争力を高めることができます。

:競争力:自社の企業理念を知ることで、市場や雇用主としての競争力を高めることができます。 ビジネス上の決断:企業文化を知ることは、エグゼクティブやプロジェクト管理者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、計算されたリスクをより賢く取るのに役立ちます。

チームを形づくるために選択できる共通のコア・バリューについては、以下のリストをチェックしてください!

あなたのビジネスに役立つ50のチーム・コア・バリュー例

1.尊敬と誠実 2.品質 3.革新 4.チームワーク 5.Accountability 6.透明性 7.協力 8.継続的学習 9.ポジティブ 10.忠誠心 11.Empathy 12.包容力 13.創造性 14.Passion 15.Honesty 16.多様性 17.適応性 18.柔軟性 19.Open-mindedness 20.コミュニケーション 21.個性の尊重 22.時間厳守 23.楽しい 24.感謝 25.Professionalism

26.積極性 27.問題解決 28.自己改善 29.卓越性へのコミットメント 30.客観性 31.前向きな姿勢 32.Ambitiousness 33.サービスの質 34.卓越性 35.信頼性 36.コミットメントの尊重 37.成長マインドセット 38.仕事と生活のバランス 39.Focusing on Solutions 40.Going Above and Beyond 41.プライバシーの尊重 42.カスタマーの声に耳を傾ける 43.成長機会の追求 44.臨機応変 45.自覚 46.協調性 47.チームワーク 48.学ぶ意欲 49.プロフェッショナル・ネットワークの構築 50.フィールドのエキスパートになる

会社のコア・バリュー・ステートメント例

コア・バリュー・ステートメントとは、企業がどのように活動し、行動するかを導く原則を宣言したものです。私たちのコア・バリューは、単なる紙の上の言葉ではなく、私たちの文化を形作り、チームとしてのあり方を定義するものです。

以下はその例です:

私たちの会社では、以下のコア・バリューを守ることをコミットしています:

1.革新:お客様の期待を超える最先端のテクノロジー・ソリューションを提供するため、常に限界を超え、新しいアイデアを探求することを信条としています。 2.誠実さ:お客様とのやり取りから社内での行動に至るまで、ビジネスのあらゆる面で誠実さ、透明性、倫理的な行動を価値とします。意思決定プロセス. 3.コラボレーション目標を達成するためには、チームワークと協力が不可欠である。前向きな仕事環境を作ることです。 誰もが価値を感じ、サポートされるような、前向きな職場環境 /%href/。 4.継続的な改善:私たちは、お客様に最高のソリューションとサービスを提供するために、スキルやプロセスの継続的な学習と改善にコミットしています。 5.カスタム・フォーカスお客様のニーズと満足を何よりも優先し、お客様の期待を上回る、パーソナライズされた卓越したサービスの提供に努めます。

私たちは、仕事においてこれらの価値を一貫して体現することで、お客様、従業員、そして社会全体に良い影響を与えながら、一流のテクノロジー・ソリューション・プロバイダーになるという使命を達成できると信じています。

このコア・バリュー・ステートメントのテンプレートを使用して、貴社のコア・バリュー・ステートメントを作成してください:

当社では、以下のコア・バリューを守ることをコミットしています:

この価値が当社にとってどのように重要であるかについての説明または解説)。

この価値が当社にとってどのように重要であるかについての説明または解説

この価値が当社にとってどのように重要であるかについての説明又は解説

この価値が当社にとってどのように重要であるかについての記述または説明

この価値が当社にとって重要であることの記述または説明

私たちは、仕事において一貫してこれらの価値を体現することで、使命を達成し、お客様、従業員、ステークホルダーに最高の体験を提供できると信じています。

プロヒント: チームメンバーが会社のコア・バリューを見つけやすいように ClickUpの企業文化テンプレート !

ClickUpの企業価値テンプレートを使って、最も重要なことを中心にチームを可視化し、調整する。

50 of the Most Inspiring Company Core Values Examples for Your Teams

今、最も成功した企業の形を形作ってきた、最も優れた、そして最も一般的なコア・バリューを探る時が来た。ここでは、50の企業とそのトップバリューを紹介する!

1. ClickUp #### 核となる価値:

最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供する。

私たちは顧客にこだわり、オープンなコミュニケーションとフィードバックのスペースを作り、顧客の利益を念頭に置き、問題を解決し、イエスと言う力を与えます。この価値は、次のような場合に社内にも適用されます。 部門を超えて仕事をするとき 他のチームと連携する!

毎日1%の成長を

私たちはクルーのプロフェッショナルとしての成長をサポートし、完璧に向けた進行中を信条としています。最速の成長は漸進的なものであるにもかかわらず、私たちはそれを完璧にしようとすることで自分自身を抑制しています。そして、私たちが学び、同じ過ちを繰り返さない限り、軽く失敗することを恐れません。

楽しむこと、喜びを見つけること、そして自分らしくあること。

個人の価値観と幸福は私たちにとって重要であり、大きな目標にはハードワークがつきものですが、その過程で楽しめない時間はあまりにも貴重です。私たちは、以下のような楽しい企業文化を推進しています。 チームビルディング そして、私たちのクルーが、偉大さ、透明性、尊敬の念を持って努力することを奨励し、無防備で、大胆で、本当に大胆で、同意し、反対し、笑い、泣き、実験し、遊ぶことができる安全なスペースを作ります。

クリックアップ経由

仕事に励み、所有者となる。

私たちは仕事を楽しみ、問題を解決するために創造的な方法を考え、労働の複合的な成果を確認し、決定、問題、結果において共有所有権を引き受ける。

Normal f*cking sucks

私たちは、自由と責任を奨励する組織作りに努めています。そして、全員が達成すべき目標を持つ一方で、その目標を達成する方法について、クルーが納得のいく方法で創造的な自由を持つことを奨励しています。

Pay it forward with random acts of kindness(優しさのランダムな行為で前方にそれを支払う)。

私たちは、安全でサポートし合える文化を創造し、維持し、できる限り支援します。私たちはクルーに、部下と連絡を取り合い、彼らがプロとしてだけでなく個人的にどのようにやっているかを常に把握することを奨励しています。

共感をプロモーションする。

リーダーと代表者が、互いに、そしてカスタムに対して共感し、礼儀正しくあることを奨励する。

ものづくりを加速させる

誠実さを示し、すべての行動に責任を持つ

職場の多様性をサポートする。

社内プログラムを通じて、調和をプロモーションし、平等な機会を提供し、インクルージョンを実践する

アクセシビリティ

私たちは、消費者にプロバイダーを提供することを信条としています、 中小ビジネス 中小企業やその他の組織が、目標を達成するために必要なハードウェア、ソフトウェア、サービス、テクノロジーにアクセスできるようにする。

サポート教育。

教育は、すべての人に可能性を実現する方法を提供します。そのため、私たちは100カ国以上のパートナーシップを通じて、あらゆる背景を持つ人々に学ぶ機会を提供することにコミットしています。

包括性、人種的公平性、正義の実現

グローバルリーダーとして、Appleは世界中の平等を促進し、不公正と闘う責任を認識しています。

本物であること

私たちは誠実で、信頼でき、信用できます。

革新的です。

私たちは創造性に富み、常に新しいアイデアをビジネスの現実に接続しようと努力しています。

Involved

顧客、パートナー、従業員、そして私たちがサービスを提供する地域社会を包括し、オープンにし、積極的に関与します。

5. LinkedIn #### 核となる価値観

信頼と配慮

誠実さ、思いやり、正直さ、尊敬の念を実践し、信頼を築く。

イノベーション

成長マインドを持ち、大きなアイデアを生み出すと同時に、日々の関わりの中で価値を提供し、喜びを見出す。

労働力の価値

従業員一人ひとりの成功を優先し、リーダーや生産性の高いチームの育成を支援する。

イノベーティブ

私たちは独創的で創造的な考え方をします。私たちにとって、イノベーションはデフォルトで備わっている考え方です。

誠実

最高のリレーションシップは、相互の信頼と尊敬に基づいています。私たちは、やることすべてにおいて公正で透明でありたいと考えています。私たちはマイクロマネジメントをせず、お互いに信頼し合って素晴らしい仕事をします。

遊び心

私たちは楽しいことにイエスと言います。私たちは遊び心のある会社であり、遊び心のあるブランドです。私たちはいつもそうです。私たちは決して深刻に考えすぎることはありません。

カスタマーを魅了する。

私たちは、お客様に信頼される高品質な商品とホスピタリティを提供します。私の仕事はお客様の笑顔のためにあります。

オールインオーナーシップ。

私たちには気概があります。小さすぎる仕事も、大きすぎる挑戦もありません。私たちは全員参加です。私たちは長期的に考え、常にLyft全体のために最適化します。それは私の仕事ではない」とは決して言いません。

誇りを持って、謙虚に。

私たちは自分の仕事に誇りを持ち、やることなすことしっかりやります。私たちは自分の仕事を批判的に評価し、自分の欠点を真っ先に指摘します。そして、自分自身と他人を常に追い込み、改善し、より高いバーを設定します。

Champion the mission

誰もがどこにでも所属できる世界を創るために、私たちはコミュニティと団結します。

冒険を受け入れる

私たちは好奇心と楽観主義、そして誰もが成長できるという信念を原動力としています。

シリアル起業家になる。

私たちは、大胆な野望を現実に変えるために、決断力と創造力を発揮します。

誠実さ

従業員が正直であれば、自動的に私の仕事にも反映されます。

チームスピリットと継続的な学習。

私たちは、チーム全員が継続的な改善に貢献する日本のコンセプトである「カイゼン」を信じています。

謙虚さ

フィードバックを受け入れ、他者を尊重する

私たちは、教育、プロモーション、グローバルなコミュニティ意識を通じて、国立公園内にある世界の自然資源の保全と保護を鼓舞し、発展させる仕事をしています。 そのためには、企業文化が大きな役割を果たします。このような会社の価値は、私たちがより包括的になり、会社の成長に貢献するのに役立ちます。

フィリップ・イムラー、国立公園

温かみのある文化

私たちは、誰もが歓迎される、温かみのある文化を創造することを信じています。

説明責任

やること全てにベストを尽くし、結果に責任を持つ。

現在に存在する

透明性、品位、尊敬をもって接続する。

11. セールスフォース #### コアバリュー

信頼

私たちは信頼されるアドバイザーとして行動し、透明性、セキュリティ、コンプライアンス、プライバシー、およびパフォーマンスを通じて、カスタム、従業員、および拡大家族の信頼を獲得します。

カスタマーの成功

私たちは、すべてのステークホルダーに新たな成功の道を提供するため、ビジネスを革新し、拡大します。

平等

創造的リーダーシップ

研究と大胆な行動を通じて、開発と革新を奨励する。

進捗への情熱。

私たちは、卓越性と効果に厳しく焦点を当てます。

責任感

私たちは良識、道徳心、思いやりをもって行動します。

私たちの原則に忠実であり続けることは、私たちに意味を与えてくれます。それは人々が困難な選択を明瞭に行うのを助け、不誠実さよりも正直さを価値とする多くの人々を引き寄せます。 これらの価値観が当社の企業文化を形づくるのは、すべての従業員があらゆる面で成功するための意欲と情熱を持ち、継続的な行動に焦点を当てながら、他者に対して品位と思いやりを持ち、創造的にリードすることができるからです。

Maneesh Sharma、DonorboxのシニアSEOスペシャリスト

包括性

私たちは多様な声とアプローチを価値とします。私たちは認証と敬意をもって行動します。すべての人に公平な経験を提供します。

接続。

信頼されるリレーションシップを構築します。ビジネス機能を超えて協力します。私たちは進捗を認め、祝福します。

ドライブ

ターゲット、チーム、ゲストにとって正しいことをやります。私たちは、重要な結果を出します。私たちは、完璧よりも進捗に価値を置き、常に学び続けます。

誠実で生産性の高いフィードバック。

有意義なフィードバックは、与えるのも受け入れるのも難しいかもしれない。しかし、新しい習慣と同様、練習すれば簡単にできるようになります。そこで私たちは、コーチングや、会社全体で見られることを望む行動の模範を通じて、フィードバックの授受を学ぶ手助けをしています。

自由と責任

私たちの目標は、社員を管理することよりも、むしろ鼓舞することです。私たちは、チームがネットフリックスにとってベストなことをやることを望んでいます。そうすることで、責任感、アカウント、自己規律が生まれ、素晴らしい仕事をすることにつながります。

プロセスより人

人を第一に考えるアプローチにより、私たちはドリームチームを構築し、より柔軟で創造的、そしてやることすべてにおいて成功することができます。

データ・ドリブン

データに基づいて意思決定を行います。

好奇心旺盛でオープンマインド

私たちは毎日を新たな学びの機会ととらえ、オープンなフィードバックで自分自身を向上させます。

起業家的な姿勢。

私たちは新しいことに挑戦します。私たちは迅速に行動します。

このようなコア・バリューの創造は、私たちの仕事文化だけでなく、ビジネス上の決断や共通の目標に向かう決意をも強化しました。 四半期ごとのミーティングでは、これらの企業価値をチームビルディング活動のガイドラインとして使用し、チームにこれらの価値に基づいて当社を1~10の尺度で評価し、その答えを説明するよう求めています。

サイモン・バッハー、Lingアプリ共同創設者

オートノミー(自律性

HubSpotでは、創業者のように考え、所有権を持つことが奨励されます。素晴らしい仕事をするためには、素晴らしい人材が信頼されるべきだと考えています。

透明性

HubSpotには社内サークルはありません。社員が意思決定を行い、カスタマーのためにインパクトを与えられるよう、情報をオープンに、頻繁に共有します。

柔軟性

HubSpotでは、結果はいつどこで出すかよりも重要だと常に考えています。ハブスポッターはリモートワークや無制限休暇など、柔軟な働き方ができ、個人的な目標や仕事上の目標に合ったワークライフフィットを築くことができます。

謙虚さ

私たちは皆、同じ目標に向かって働く同じチームの一員であり、互いに学び合う姿勢を忘れません。これにより、思いやりと共感の文化が生まれます。

透明性

チームとして向上し続けるために、私たちは良いことも悪いことも、そして醜いことも聞きたいと思っています。これにより、私たちの職場は安全で信頼に満ちた環境となります。

グリット

私たちは仕事に情熱を注ぎ、困難な時期にも耐え抜きます。失敗を糧に学び、成長します。

私たちのコアバリューは、チームとして地に足をつけるためのものです。 私たちはエゴを入り口でチェックし、オープンなコミュニケーションを信条とし、チームとサービスを提供する人々を深く思いやり、アカウントと回復力を実践し、困難なときでも決してあきらめません。

/_私たちはエゴをチェックし、オープンなコミュニケーションを信条としています。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Linda-Shaffer.jpeg リンダ・シェイファー・チェッカー /%img/

リンダ・シェイファー、Checkr, Inc.

与えることと責任をとること

私たちは人々に力を与えることを信条としています。与えることと責任を取ることは、個人として成長し、発展するための方法です。お互いを信頼し、前向きでポジティブであることは、すべての人が発展に貢献することを促します。

刷新と改善

私たちは常に新しく、より良い方法を模索しています。今日やっていることが何であれ、明日はもっとうまくやることができる。不可能に近い課題に対する解決策を見出すことは、私たちの成功の一部であり、次の課題へのインスピレーションの源なのです。

例によって導く。

私たちは、リーダーシップをポジションではなく、行動としてとらえます。能力や経験よりも、個人の価値を重視します。私たちは、能力や経験よりも、個人の価値観を重視します。それは、最高の自分であること、そして互いのベストを引き出すことです。

ハッスル

私たちのチームメンバーは、常に改善と成長のための新しい方法を模索し、ベストを尽くすために自らを奮い立たせています。

優しさ

私たちのチームメンバーは常にお互いを気遣い、必要なときにはすぐに助けの手を差し伸べます。

卓越性

私たちは可能な限り最高の結果を出すよう努力し、常にパフォーマンスの向上に努めています。

私たちの価値は、様々な形で私たちの文化を形作っています。 第一に、私たちはハッスルが決意と気概の精神を育むと信じています。 第二に、サポートと包容力のある職場を作るには、優しさが不可欠だと考えています。 そして最後に、卓越性こそが成功の礎であると信じています。 これらのコア・バリューは、野心的で、思いやりがあり、成功を追求する企業文化を形づくるのに役立っています。

ジム・キャンベル(ウィズヴェ

ユーザーに焦点を当てれば、他のすべては後からついてくる。

創業以来、私たちは最高のユーザー体験をプロバイダーとして提供することに注力してきました。新しいインターネット・ブラウザのデザインであろうと、ホームページの見た目の新しい調整であろうと、私たちは、それらが最終的に私たちの内部目標や利益ではなく、あなたの役に立つことを保証するために細心の注意を払っています。

ひとつのことを本当に、本当にうまくやることが一番です。

検索問題の解決に特化した世界最大級の研究グループにより、私たちは自分たちがうまくやること、そしてどうすればもっとうまくやれるかを知っています。

スーツがなくても真剣になれる。

私の創業者たちは、仕事はやりがいのあるものであるべきで、やりがいは楽しいものであるべきだという考えのもとにGoogleを設立しました。適切な企業文化があれば、創造的で素晴らしいことが起こりやすくなると私たちは信じています。

自分の技術を愛する

私たちは建築家のために建築し、複雑なものをシンプルに感じられるようにします。私たちは、核心にたどり着くまでなぜと問いかけ、単に仕事を出荷するだけでなく、正しい問題を解決することに絶えず集中します。

成長する

誰もが作業中であり、私たちはお互いの成長を助けるためにここにいます。

それとともに走れ

Figma を作り上げることは、イニシアチブを取り、大胆になり、新しいコースをチャートすることです。Figmates は、Figma の未来が依存関係にあるかのように、大きく、恐ろしく、エキサイティングな課題に取り組むことで、デザインの未来を築いています。やることです。

私たちは人を尊重します

私たちは互いを信頼し、尊重し合います。私たちは互いにアカウントに責任を持ち、オープンで勇気ある対話を通じてあらゆる声に力を与えることで、他の人々が自分の声を聞いてもらえたと感じるようにします。

私たちはカスタマーを支援します。

リレーションシップは私たちのビジネスの核心です。私たちは日々、卓越した製品、サービス、体験を提供することで、お客様にとって必要不可欠な存在であるよう努め、やることすべてにおいてお客様を支援することを約束します。

私たちは正しいことをします。

カスタマが当社を選ぶ理由は、当社のブランドと社員を信頼しているからです。私たちは、やることすべてが信頼でき、一貫性があり、最高レベルの誠実さを持っていることを保証することで、その信頼を得ています。

正直であること

私たちは正しいことをやることにコミットし、たとえそれが容易でないことであっても、人気がないことであっても、それを正直に伝えます。この価値が私たちの行動と決断の指針です。

チームワーク

私たちは共に仕事をすることで、信頼と尊敬の環境を作り出し、互いの向上に挑戦し、後押しすることができます。

イノベーション

私たちは、適切で成功し続けるためには、常に進化し、新しいやることを見つけなければならないと信じています。

誠実さは私たちの創業の理念であり、ビジネスの礎です。クライアント、サプライヤー、そしてお互いに正直であることがビジネスをやることだと信じています。 私たちのチームは、やることなすこと最高であること、新しいアイデアを受け入れること、リスクを取ること、そして常に学生マインドを持つこと、という同じ目標を共有する情熱的な人でいっぱいです。 私たちのチームは、同じ目標を共有する情熱的な人々でいっぱいです。

ショーン・ライアン、テックトピア

無私の精神

私たちはお互いを加速させ、ビジョンを実現するためにお互いにアカウントを持っています。

勇気ある心

私たちは、チームのサポートがあることを知りながら、新しい場所に果敢に挑戦します。

好奇心旺盛な心

他人の話に耳を傾けることで、イノベーションをロック解除する好奇心と共感力が養われることを学びます。

所有権。

リーダーは所有者である。長期的な視野に立ち、短期的な結果のために長期的価値を犠牲にしない。自分のチームだけでなく、会社全体のために行動する。彼らは決して "それは私の仕事ではない "とは言わない。

学び、好奇心を持つ

リーダーは学習が完了することがなく、常に自分自身を向上させようとします。新しい可能性に好奇心を持ち、それを探求するために行動する。

発明し、単純化する

Teamsは、チームに革新と発明を期待し、それを求めます。外部に目を向け、あらゆるところから新しいアイデアを探し、"ここで発明されたものではない "というリミットにはとらわれない。新しいことをやることで、長期間誤解されることも受け入れる。

正直さと透明性

従業員とカスタマーの双方に対して透明性を保つことで、信頼を築きます。

顧客との永続的な関係構築。

効果的なコミュニケーションを図り、顧客の懸念に対処し、解決策を提案することで、信頼関係を築き、ロイヤリティを創出する。

私たちの価値観は、従業員一人ひとりのやること、そして社内でもカスタムでも、それを貫くことを重視しています。私たちは社員とカスタマーの両方に対して透明性を保ち、それが信頼を築きます。 全体的な文化として、私たちはここにいる間に変化をもたらすべきです。

ランク・セキュア創設者、バルーク・ラブンスキー

信頼

デフォルトでここにあるもの。発言し、ありのままの自分でいる

所有権の感覚

私たちは皆、物事を動かしたいという欲求を共有している。自分が意義を見いだせるプロジェクトを推進する。

絶え間ない変化

私たちは常に、物事をより良くしようと考えています。変化は爽快であり、恐れる必要はありません。

責任

従業員、カスタム、パートナー、環境に対するコミットメントを表明します。

シンプルさ

組織内およびカスタマーのために、効率性、明快さ、明確な方向性をクリアされたものにする。

一貫性

私たちは言ったことを実行します。私たちは、人、製品、価格、その他日々の職業生活におけるあらゆる面において、一貫した態度を貫きます。

インクルーシブ

私の仕事では、ハイブリッド・フレキシブル・スケジュールを採用し、各従業員が自分の仕事と生活のバランスを構築できるようにしています。

謙虚さ

誰もが自分の役割と会社にもたらす価値を大切にします。

イノベーション。

イノベーションを可能にし、組織全体として成長し続けるための学習をサポートする。

私たちは毎月「ランチ・アンド・ラーニング」を開催し、さまざまな社員にスポットを当て、その知識を社内で共有しています。誰もが自分の役割に何をもたらすかを価値とし、会社は謙虚さと学び成長し続ける意欲を受け入れる。 チームメンバーのモチベーションを維持するための柔軟性と、学習と成長をサポートする文化を組み合わせることで、当社は革新を続けることができるのです。まず変化することをいとわない謙虚さがなければ、成長はありません

モンテ・ディア、キジックのCEO

地域社会への思いやり

長年にわたるNeighborhood Shares Program(近隣地域共有プログラム)を通じて、当グループの店舗は、売れ残りながらも美味しく食べられる商品を地元の食品回収団体に寄付しています。

持続可能性

サステイナビリティ(持続可能性)は、これまで以上に、ご近所の食料品店としての私たちの仕事の中心的な焦点となっています。

誠実さ

私たちは、すべてのクルーメンバーとカスタマーのために、安全で、歓迎され、包括的で、尊重される環境を提供することに専念しています。

お客様の時間を大切にします。

私たちは効率的で透明性の高いサービスを提供することで、カスタムとの真の信頼関係を築きます。

本物の助けを提供する。

すべての人に経済的安定への道を提供します。

質の高いサービスを提供します。

私たちは、社会的責任のある方法でお客様に金融商品を提供するというコミットメントを支持します。

私たちのコア・バリューは、組織としてのアイデンティティを形づくるものです。私たちは、すべてお客さまを中心にやることを目指し、真の助け合いに基づいた文化的なチームを築くことができます。 最後に、私たちは顧客満足を第一とし、次に利益を追求するという原則を堅持しています。

ジェフリー・ズー、Fig Loans創業者兼CEO

誠実さ

第一の価値観は、高い倫理観、プロフェッショナリズム、個人的責任を遵守し、患者から信頼されるクリニックを目指すものである。

癒し

私たちは、人々の感情的、身体的、精神的なニーズを尊重することで、希望を与え、幸福を育みます。

尊重

私たちは "尊敬を得るために尊敬を与える "ことを信条としています。そのため、多様なコミュニティーのすべての人に敬意と尊厳をもって接する価値を培っています。そこには患者、同僚、そしてその家族も含まれます。

革新を止めない

やることなすこと、素早く、戦略的に対応し、常に未来を考えます。お客様のニーズに基づいたスマートなソリューションで、変革の限界を押し広げることをコミットします。

誠実に行動する

誠実さとは、正直さ、礼儀正しさ、尊敬の念のことであり、私たちは日々、お互いに、お客様に、パートナーに、そして地域社会に貢献しています。

従業員に力を与える

Oktaは社員一人ひとりのものであり、社員一人ひとりがOktaの勝利の共有者であることを自覚してほしいと願っています。

お客様へのコミットメント

私のチームには、お客様と一緒になって最善の解決策を見つけることを期待しています。

絶え間ない学習。

私たちが働くフィールドは常に進化しており、チームがそれに合わせて進化することはビジネスにとって不可欠です。

多様性

私たちは、才能はあらゆる人々の中にあると信じています。

私たちが最高のサービスを提供するためには、ビジネスに携わる全員が常に最新の情報を得る必要があります。同時に、これは従業員自身のスキル設定向上にも役立ちます。 さらに、人種、民族、性別、年齢、障がいの有無にかかわらず、私たちのビジネスで受け入れる人物については非常に厳格です。彼らはやることに長けているから採用されているのであって、それを受け入れられない人はビジネスでは歓迎されません」____________________________________________________________。

"_」

コリン・パルフリー、クレディフル最高マーケティング責任者

私たちはコミュニティです

私たちは情熱を持って地域社会に参加し、地域社会のリーダーです。私たちは、すべての人が祝福される聖域を作るために協力し合います。

私たちは変化を受け入れます。

私たちは、成長に合わせて適応、強化、進化し、フィードバックを歓迎し、オープンマインドとハートであらゆる課題に取り組みます。

私たちは充電します。

私たちは成長に合わせて適応し、強化し、進化します。私たちはフィードバックを歓迎し、オープンマインドとハートであらゆる課題に取り組みます。

従業員を第一に考える

従業員を大切にし、従業員がカスタマーを大切にする。

Act with integrity

私たちは妥協のない倫理的・法的基準を自らに課しています。これは日々のビジネス行動、従業員ポリシー、サプライチェーンポリシー、環境プログラムと実践、人権と社会的責任へのコミットメントにまで及びます。

変化を受け入れる

私たちは常にステータスに挑戦し、新しいブランド、新しいグローバルな場所、新しいゲスト体験によって変化するお客様のニーズを先取りしています。

希望

成功した中小ビジネスや新興企業は、人々に希望を与えると私たちは信じています。彼らは、集中力と決断力によって達成できることの輝かしい例です。

エンパワーメントとコミュニティ

私たちの使命感あふれるポッドキャストは、起業家たちのコミュニティが、自分自身とビジネスを変革することによって成功するための力を与えます。この使命が、ポッドキャストを支える小さなチームの文化を形作っています。

ビジネスを所有し運営するのは大変なことです。コアコンピテンシーにおける専門知識が必要です。また、日々新たな問題に対する解決策を見つける創造性も必要です。 希望、コミュニティ、エンパワーメント、変革という私たちのコア・バリューが、この成功をより実現しやすくしているのです。

デニス・コンソルテ、スナッカブル・ソリューションズ

やることだけではない。自分のものにする。

チームメイト、クライアント、そして自分自身の幸せに責任を持つ。私たちは、社員がエキスパートとして活躍できるよう力を与えます。夢を描き、やることができれば、それを実現するために一緒に仕事をします。

地理より才能

私たちは、あなたが私たちのオフィスのいずれかにいらっしゃることを心から歓迎します。才能と意欲は国境を越える。

エンパワーメントと教育

アナリティクスで優位に立つことに興味がある人も、自分の仕事に取り組みたい人も、どちらでも大歓迎です。 クライアントとのコミュニケーション のスキルを身につける手助けをしたいと考えています。これは私たちが社員に投資するもう一つの方法であり、常にその価値があります。

透明性

透明性とは、誰もがより効率的かつ効果的に行動できるよう、関連する情報や状況に簡単にアクセスできるようにすることです。

低いエゴ

私たちは正しい決断を下すために互いを信頼し、目標達成のためにサポートし合います。しかし、私たちは完璧ではなく、物事が常にプラン通りに進むとは限らないことを知っています。だから、物事がうまくいかないときは、それについて話し合い、失敗から学びます。

インクルージョン

私たちは互いの違いを認め、その違いがもたらす新たな視点を受け入れます。また、誰もが偏見を持っていることも理解しています。偏見を無視するのではなく、なぜ偏見が存在するのか、どうすればそれを克服できるのかを学ぶよう努めます。

*Customer delight (カスタマーの喜び)

細部にまで気を配り、品質を重視することで、あらゆる場面で期待を上回るサービスを提供したいと考えています。

誠実であること

これは、常に倫理的、道徳的に正しい方法でやることです。

GoodHireでは、企業文化の基礎を形づくるコアバリューリストに従っています。 私たちは、これらの価値観のそれぞれが、素晴らしい経験を提供し、真にサポートする企業文化を育むための指針として役立つことを発見しました。 これらのバリューはすべて、卓越性へのコミットメントと、世界にポジティブな影響を与えるという当社のミッション・ステートメントを反映したものです。

<

マックス・ウェスマン、GoodHire創設者

インクルージョンの文化をサポートする。

安全で尊重されるスペースを作り、誰もが参加できるようにする。

コミュニティの拡大

社会的・経済的障壁を越えて影響を与える戦略的リレーションシップを構築する。

格差を閉じた。

リクルートとキャスティングを評価し、見直す。

誠実さ

私たちは、やることすべてにおいて誠実に行動します。他者との取引において、誠実、透明、倫理的である。

イノベーション

私たちは、やることなすこと、常に新しく、より良い方法を探しています。創造性と既成概念にとらわれない発想を奨励します。

インパクト

私たちは、やることなすことすべてにおいてポジティブな影響を与えるよう努めます。私たちは世界に変化をもたらし、自分たちが見つけたものよりも良いものを残したいのです。

これらの価値は、私たちの文化を様々な形で形作っています。第一に、私たちの行動と意思決定の指針となっています。私たちは常に正しいこと、最善のことをやろうとし、常に改善策を模索しています。 第二に、前向きで協力的な環境を作り出しています。私たちは協力して問題を解決し、目標を達成します。 そして最後に、素晴らしい仕事をするよう私たちを鼓舞してくれます。私たちは常に変化をもたらし、周囲に良い影響を与えるよう努力しています。

ファルハン・アドバニ, BHPH

所有権。

私たちは所有者のように行動します。お客様のビジネスを自分のビジネスと同じように扱い、注意を払い、配慮し、お客様の利益を第一に考えます。

#BeeBetter

私たちは継続的な学習を選択し、常にスキルを向上させ、個人として成長します。

#Innovvy

はい、造語です。やることがないなんて誰が言った?私たちが革新的で、創造的で、デジタルに精通し、リスクを取ることを厭わないことを示す言葉です。

44. アシステッドリビングセンター #### 核となる価値観

透明性

私たちは、クライアントが横道にそれることがないよう、料金や申請プロセスについて率直かつ正直であることを信条としています。

アクセシビリティ

無料介護情報を提供することで、高齢者が必要な支援を利用できるようにします。

秘密厳守

このような状況では、プライバシーを尊重することも同様に重要です。すべての応募者には、保護する価値のあるストーリーがあります。

私たちのミッション・ステートメントは、他人を助けること、そしてまず例によって生きることに基づいています。 ヘルスケアマーケティング会社として、私たちは透明性、アクセシビリティ、機密性という指針に誇りを持っています。 これらの価値はクライアントに向けられるだけでなく、私たちの仕事文化の一部を形成しています。

ステファン・ボールドウィン、アシステッド・リビング・センター創設者

クラフツパーソンシップ

卓越したものづくりを通して、やることに意味を見出す。

グリット

不屈の精神は、決意と情熱が原動力です。

ゼスト

あなたの設定は、私たちをユニークにします。

プライバシーとオンラインセキュリティ

私たちは、オンラインでプライベートかつ安全に過ごすという基本的人権を信じています。私の仕事におけるプライバシーの権利も重要な価値であり、仕事と生活の境界が尊重されることは、当社のコア・バリューの結果です。

カスタマーサポート

私たちは人間第一の企業であり、特にテクノロジー業界では人的サポートの重要性を認識しています。

私たちはカスタマーサポートチームに多大な投資をしており、私たちが必要と考えるものだけでなく、カスタマーが何を求めているかという観点からセキュリティやアプリのアップデートを常に検討しています。 私たちはカスタマーサポートチームに多額の投資をしており、セキュリティやアプリのアップデートを、私たちが必要だと思うものだけでなく、顧客が何を求めているかという視点から常に考えています。

ヴォロディミル・シュチェゲル, クラリオ・テック

方法を見つける

私たちは決して妥協せず、「これで十分仕事だ」「昔からそうやってきた」という理屈を受け入れません。私たちの社員は行動を起こし、素早く適応し、意味のある進捗を遂げるまで障害に直面しても忍耐します。

賢く集中する

私たちは無駄のない効率的なチームとして活動しますが、品質とスピードは相反するものであり、どちらか一方だけでは不十分であることを認識しています。

卓越性の追求

私たちは、エンパワーメントを切望し、影響を与える機会を積極的に追求し、卓越した結果を生み出すことを原動力とするセルフスターターです。

* コミットメント

一貫して質の高い仕事を提供することに等しくコミットする。

正直であること

私たちは、チームが仕事を正確かつ正直に記録することを求めています。

私たちのチームは完全リモートワークであり、これをうまく機能させるために、各チームメンバーが自分の時間管理に責任を持ち、時間内に仕事を完了することを頼りにしています。 私たちはまた、ミスが起こりうること、そしてそれは予想されることであることを受け入れますが、彼らがミスをしたときにそれを認めるのであれば、私たちはそれを問題にしません。 最も重要なことは、チームメンバー一人ひとりが生活のあらゆる面で敬意をもって扱われることです。どんなフォームであれ、差別は認められません。

TR・ドハティ オペレーション・マネージャー ジョリーSEOにて

所有権を持つ。

私たちは明確な期待を設定し、積極的かつアカウント責任を果たします。

共に勝つ

私たちは足並みをそろえ、力を合わせ、ひとつのチームとして活動します。

味方であれ。

私たちはインクルージョンを目指し、耳を傾け、学び、行動で語ります。

誠実さ

私たちは誠実さを価値とし、すべての行動に責任を持ちます。

イノベーション

"イノベーションをもたらす "という価値観は、チームメンバーに新しい成長のアイデアをもたらすことを奨励します。

冷静な仕事。

これは、私たちが有害な "研磨 "や "ハッスル文化 "を支持しないことを意味します。

その代わりに、私たちは意図的に穏やかで冷静です。

仕事は人生の一部であり、人生のすべてではないことを理解しています。 これは譲れないことであり、チームメンバーは週末に完全にプラグを抜くことに罪悪感を感じるべきでないことを知っているという点で、私たちの文化を形作っています。

ザック・グローブ

チームのコア・バリュー・ステートメントを定義し、それに従って生きる

コア・バリューを明確にする際、心に留めておくべきことがいくつかある。

何よりもまず、ビジネスとして何が重要なのか?何を支持するのか?そして最も重要なことは、従業員個人のコア・バリューは何かということだ。

また、すべての価値が普遍的で平等であるわけではないことも忘れてはならない。あなた自身のコア・バリューと一致するものを選ぶ必要があります。 ビジョン・ステートメント .このコア・バリュー・リストは、あなたのビジネス、従業員、そしてカスタマーの心に響く、強く確かな指針を作るのに役立ちます。

会社の価値が決まったら、それを定期的にチームで共有し、次のことを実行しましょう。 モチベーションを維持する を維持し、目標と一致させましょう。社風を設定することで、あなたの価値観や成功への願望を共有する、志を同じくする人材を惹きつけ、確保することができます。