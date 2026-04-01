[年]年のスマート作業負荷バランスツールベスト10

Microsoftの調査によると、従業員の3人に1人が、過去5年間の仕事ペースについていけなくなっていると回答しています。従業員は平均して2分ごとに、ミーティングや電子メール、通知によって仕事を中断されています。

だからこそ、今こそ作業負荷のバランス調整がこれまで以上に重要になっているのです。

なぜなら、この問題は「間違った仕事が、間違った人に、間違ったタイミングで割り当てられる」という根本的な原因にあるからです。あるチームメンバーは過負荷に陥り、別のメンバーには誰も気づかないキャパシティがあり、マネージャーは週をやり過ごすためにその場しのぎの対応を強いられているのです。

スマートな作業負荷調整ツールは、チームのキャパシティを明確に把握し、早期に業務の再配分を行い、バーンアウトやボトルネックが発生して対応を迫られるのを待たずに、優先度を円滑に進めるのに役立ちます。

この記事では、優れた作業負荷分散ツールを詳しく解説し、それぞれの強みを比較しながら、チームに最適なツール選びをサポートします。

以下に、トップクラスのスマート作業負荷バランスツールを、対象ユーザー、主な機能、価格の観点から簡単に比較します：

ツール こんな場合に最適 主な機能 価格* ClickUp AIを活用したワークフローによる、作業量の完全な可視性とプロジェクト管理を必要とするあらゆる規模のチーム ワークロードビュー、ダッシュボード、リソース管理、見積もり時間、カレンダー、自動化、リマインダー、スーパーエージェント Free Forever。企業向けカスタムも可能です。 Asana 中堅企業において、部門横断的なプロジェクトの作業負荷とキャパシティを管理するチーム 作業負荷、キャパシティプランニング、工数管理、ポートフォリオの可視性、AI Studio Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額13.99ドルから。 Monday.com 柔軟なキャパシティ追跡機能を備えた視覚的な作業負荷分散を求める小規模チーム ワークロードビュー、キャパシティ列、タイムラインベースの計画、Monday AIアシスタント Freeプランあり。有料プランは1席あたり月額9ドルから Wrike 企業リソース管理と連動した、努力ベースの作業負荷バランス調整を必要とする小規模チームや代理店 リソース管理、Backlog Box、Work Intelligence AI、高度なダッシュボード Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額10ドルから Smartsheet 中規模から大規模チームにおいて、スプレッドシートを主体としたチームが、専用のリソース計画を用いて作業負荷を調整 リソース管理、キャパシティ・ヒートマップ、シート間レポート作成、コントロールセンター 有料プラン：ユーザーあたり月額12ドルから Jira 大企業において、スプリント単位のキャパシティプランニングやチーム横断的なロードマップ策定を行うソフトウェアチーム Jiraプラン、スプリントキャパシティプランニング、ストーリーポイントの見積もり、依存関係マッピング、JQL Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額7.91ドルから Float ドラッグ＆ドロップ方式のリソーススケジューリングが必要な小規模な代理店やサービスチーム リソースの視覚的なスケジュール管理、休暇の追跡、稼働率レポート作成、リアルタイムスケジューリング 有料プラン：1人あたり月額8.50ドルから Resource Guru プレースホルダーを使ったドラッグ＆ドロップ式の作業負荷スケジューリングを求めるリーンチーム リソースの仮予約、仮予約、ヒートマップ、スケジュール競合管理 有料プラン：1人あたり月額5ドルから Trello 小規模企業において、視覚的なタスク管理を通じて軽量な作業負荷の可視性を必要とするチーム ダッシュボードビュー、メンバーごとのカード数、カレンダーおよびタイムラインビュー、バトラーによる自動化 Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額5ドルから Motion 仕事のバランスを自動的に調整するAI自動スケジューリング機能を求める個人や小規模チーム AIによる自動スケジューリング、インテリジェントな優先順位付け、カレンダー連携 有料プラン：1席あたり月額29ドルから

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

スマートな作業負荷バランス調整ツールを評価する際は、可視性、柔軟性、インテリジェンスという3つの主要な機能に注目してください。

可視性により、誰が過負荷状態にあるか、誰が余裕を持っているか、そしてチーム全体で仕事がどのように配布されているかを把握できます。実際、タスク、時間追跡、カレンダーからデータを自動的に取得するリアルタイムのダッシュボードを選ぶべきです。

柔軟性が重要なのは、チームごとにキャパシティプランニングのアプローチが異なるからです。作業時間を追跡するチームもあれば、ストーリーポイントを使うチームもあり、単にタスク数を数えるチームも数多くあります。適切なツールを使えば、週40時間、同時進行プロジェクトの最大数、タスクタイプごとのカスタム工数スコアなど、自分なりの方法でキャパシティを定義できます。

インテリジェンスこそが、基本的なタスク管理ツールと真の作業負荷分散ツールを分ける要素です。AIを活用した機能により、締め切りが迫る前に潜在的なボトルネックを検知したり、空き状況に基づいてタスクの再割り当てを提案したり、さらには定義したルールに基づいて作業負荷の配布を自動化したりすることも可能です。

評価すべき主な機能は以下の通りです：

1人あたりのキャパシティ設定： 個人の勤務時間を設定したり、パートタイムの勤務スケジュールを考慮したり、休暇を反映させたりすることはできますか？

多様なワークロードビュー： タイムライン、カレンダー、リストビューなど、さまざまなステークホルダーがそれぞれの視点でデータを確認できる機能はありますか？

連携機能： 既存のカレンダー、時間追跡、プロジェクト管理ツールと接続し、データの二重エントリーを防ぐことができますか？

アラートと通知： 誰かがキャパシティを超過したり、期限が危うくなったりした際に、事前に警告してくれますか？

レポート作成機能： 採用判断や 採用判断や プロセスの改善に 役立てるため、利用状況の推移を追跡できますか？

ここでは、選べる最高の作業負荷分散ツールをご紹介します：

ここでは、選べる最高の作業負荷分散ツールをご紹介します：

1. ClickUp（AIを活用したワークフローによる、作業負荷の完全な可視性とプロジェクト管理に最適）

ClickUpで作業量とキャパシティをプランする

各業務アイテムが異なるツールに分散していると、チームの作業負荷を追跡することはほぼ不可能です。リソースの可視性は1つのプラットフォームで行われている一方で、実際の計画や実行は別の場所で行われているのです。その結果、業務が散漫になり、引き継ぎの漏れ、チームメンバーの過重負担、絶え間ない再配置といった問題が生じます。

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、作業負荷の可視性と実行を同一の運用レイヤーに統合します。

さっそく見てみましょう 👇

ボトルネックになる前に過負荷を早期発見

ClickUpの「ワークロードビュー」は、ワークスペース全体に割り当て済みのタスクを基に、誰がキャパシティを超えているか、その理由を可視化します。日単位から月単位までズームインして全体像を把握し、必要な箇所の空きスペースをクリックするだけで、その場でタスクを作成できます。

空き状況とキャパシティのビューを切り替えて、メンバーがコミットした業務と、現実的に対応可能な業務を比較しましょう。

ClickUpのワークロードビューで、余剰リソースを特定し、長期的なプランを立て、可用性とキャパシティのバランスを調整しましょう

担当者に基づいてグループ分けすると、1人あたりのキャパシティリミットを設定でき、ClickUpはそのリミットをワークスペース全体のワークロードビューに適用します。これにより、キャパシティが不足しているか、リミットに達しているか、あるいは超過しているかを示すシンプルな色分け表示で、過負荷の状態が即座に把握できるようになります。

このビデオで、ClickUpにおける作業負荷のバランス調整について詳細はこちら：

リアルタイムの作業負荷指令センターを構築する

ClickUpのダッシュボードを使えば、5か所からレポートを取り寄せる必要なく、作業負荷と納期の状況をリアルタイムで、経営陣にも提示できる形で把握できます。リアルタイムのカードを活用して、順調に進んでいるタスク、リスクのあるタスク、そしてキャパシティが逼迫している箇所を追跡できます。

ClickUpダッシュボードで、作業負荷、リスク、納期をリアルタイムで監視

作業負荷のバランス調整において、ここで初めてその情報が具体的なアクションへとつながります。チームは通常、ダッシュボードと時間・作業負荷レポートを作成して、利用状況の傾向、期限切れのタスク、処理量を監視し、ボトルネックとなっている具体的なClickUpタスクを特定します。

チーム全体のリソース管理で、よりスマートなキャパシティプランニングを実現

「ClickUp Resource Management for Teams」は、日々の人員配置の意思決定を支援する、厳選されたリソース計画ソリューションです。時間追跡、キャパシティのビュー、チーム連携を一元管理できます。

ClickUp Resource Management for Teamsで、チームのキャパシティと人員配置を一元管理

チームの作業負荷バランスを保つために欠かせない基本機能を手に入れましょう。ClickUpの時間追跡で時間の使い道を把握し、タイムラインなどのビューを活用して日程ごとの計画を立て、作業負荷の再調整を行い、ClickUpチャットでシームレスなコラボレーションを維持できます。最大のメリットは？すべてが1つのワークスペースで完結することです。

さらに、ClickUpのコンテキストAI「ClickUp Brain」を活用すれば、リアルタイムの質問に回答し、チームがプランから実行へとより迅速に移行できるよう支援できます。

ClickUp Brainで、チームの作業負荷に関する状況に応じた回答を得ましょう

ClickUpの主な機能

ClickUpのメリットとデメリット

メリット：

統合型ワークスペースでツールの乱立を解消： タスク、ドキュメント、チャット、ワークロードビューが1つのプラットフォームに集約されているため、個別のツール間で手動で同期させる必要がなく、キャパシティデータは常に正確な状態を保ちます。チームはアプリを切り替えることなく、全体像を把握できます

AIを活用したインサイトが、実践的な提案を提示： ClickUp Brainはデータを表示するだけでなく、それを解釈します。ワークスペースのリアルタイム分析に基づき、タスクの再割り当てやボトルネックの防止に向けた積極的な提案を受け取ることができます。

柔軟にカスタマイズ可能なキャパシティ定義： チームが作業量を時間、ストーリーポイント、タスク数、あるいはカスタム工数スコアなど、どのような方法で測定していても、ClickUpはニーズに合わせて調整可能です。パートタイム勤務、役割の違い、個人の希望などを考慮し、メンバーごとに異なるキャパシティリミットを設定できます

デメリット：

高度なキャパシティ設定を初めて試す際には、多少の学習曲線があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,300件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（4,500件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

ClickUpは、当社においてTrello、Slackのスレッド、Gdocsを完全に置き換えました。私が最も気に入っているのは、カスタムダッシュボードです。 私は、すべてのクライアントプロジェクトの期限、予算ステータス、チームの作業量を一目で確認できるダッシュボードを作成しました。自動化機能も大幅な時間の節約になります。タスクがクライアントのレビュー段階に移行すると、自動的に担当者に通知され、作業時間も記録されます。ドキュメント機能は戦略やSOP（標準業務手順書）の管理に最適ですし、AIアシスタントはブリーフを素早くサブタスクに変換するのに実際に役立ちます。全体的に非常に役立ちます。

ClickUpは、当社においてTrello、Slackのスレッド、Gdocsを完全に置き換えました。私が最も気に入っているのは、カスタムダッシュボードです。 私は、すべてのクライアントプロジェクトの期限、予算ステータス、チームの作業負荷を一目で確認できるダッシュボードを作成しました。自動化機能も大幅な時間の節約になります。タスクがクライアントのレビュー段階に移行すると、自動的に担当者に通知され、作業時間も記録されます。ドキュメント機能は戦略やSOP（標準業務手順書）の管理に最適ですし、AIアシスタントはブリーフを素早くサブタスクに変換するのに実際に役立ちます。全体的に非常に役立ちます。

💡 プロのアドバイス： 作業負荷のバランスは、単に生産性を高めるだけでなく、チームのバーンアウトを防ぐことにもつながります。ClickUpのスーパーエージェントを活用すれば、マネージャーは作業負荷の不均衡を早期に把握し、チームメンバーが負担に押しつぶされる前にサポートし、より持続可能な業務ペースを築くことができます。 例えば： Schedule Manager Agent は、ミーティング、タスク仕事、集中作業時間を、優先度の変化に応じて柔軟に調整される現実的な週間スケジュールに組み込みます。

Priorities Manager Agent は、変化する納期、依存関係、作業負荷に基づいてタスクの優先度を継続的に評価し、チームの注力を一貫して維持します。

Task Prioritizer Agentは、すべてのタスクを緊急度、影響度、努力の観点から評価するため、チームは常に何の仕事に取り組むべきかを把握できます 650種類以上の既成「スーパーエージェント」コレクションから選んで、今すぐ独自のシステムを構築しましょう！

2. Asana（部門横断的なプロジェクトにおける作業負荷およびキャパシティ計画に最適）

viaAsana

Asanaは「ワークロードビュー」を通じてワークロードのバランス調整を行います。このビューでは、チームメンバーに割り当てられたタスクが、ユーザーが定義したキャパシティ制限と共にタイムライン上に表示されます。Asanaの「ワークグラフ」データモデルは、タスクを人、プロジェクト、タイムラインと接続します。これにより、チームやイニシアチブ全体にわたり、業務がどのように配分されているかをポートフォリオレベルで可視化できます。

複数のプロジェクトを管理する組織にとって、Asanaのポートフォリオ機能により、マネージャーは部門や事業部全体の作業負荷を把握することができます。

さらに、AsanaのAI Studioを使えば、作業負荷管理に役立つノーコードの自動化ワークフローが実現できます。例えば、担当者のキャパシティを超えそうなタスクを自動的にフラグ付けしたり、空き状況に基づいてタスクの再割り当てを提案したりすることが可能です。

Asanaの主な機能

数秒で業務の再配分： 「作業量」でチームメンバーごとのキャパシティバーを確認し、誰かが過負荷になっている場合は、タスクをドラッグ＆ドロップして再割り当てや再スケジュールを行えます

タスクレベルの詳細にとどまらない人員配置プラン： キャパシティプランニングを活用し、プロジェクトやワークストリームへの人員配置を長期的な視点で検討し、より全体像を見通しましょう

作業負荷を定量化： 作業時間フィールド（数値型カスタムフィールドによる時間/ポイント）を追加し、タスク数だけでなくタスクの重要度も反映されるようにします

Asanaのメリットとデメリット

メリット：

強力なポートフォリオ管理機能により、部門や事業部門を横断した作業負荷の可視性を実現

Work Graphアーキテクチャは、タスク間の関係や依存関係に関するインテリジェントな洞察を提供します

高度な制御機能、レポート作成機能、および複数チーム間の連携により、組織をサポートします

デメリット：

ワークロードビューは有料プランでのみ利用可能であり、小規模チームでは利用が制限されます

機能の多さゆえに、新規ユーザーにとっては習得に時間がかかる場合があります

モバイルアプリの機能はデスクトップ版に比べ遅れをとっており、外出先での作業負荷管理の利便性が低下しています

Asanaの料金体系

Free

スタータープラン ：1ユーザーあたり月額13.99ドル

アドバンスト ：30.99ドル／ユーザー／月

企業：カスタム見積もり

Asanaの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（13,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはAsanaについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

Asanaの最も気に入っている点は、やることをすべて一箇所で明確に把握できることです。スタートアップで働く開発者として、私は同時に複数のタスクを処理することが多いのですが、Asanaを使えば、混乱することなく優先度や期限、進捗状況を簡単に追跡できます。 また、大きな機能を小さなタスクに分割し、作業を進めながらステータスを更新できる点も気に入っています。ボードビューとリストビューは、仕事をどのように可視化したいかによってどちらも役立ちますし、タスク内で直接ディスカッションができるため、混乱やコミュニケーションの断片化を防ぐことができます。

Asanaの最も気に入っている点は、やることをすべて一箇所で明確に把握できることです。スタートアップで働く開発者として、私は同時に複数のタスクを処理することが多いのですが、Asanaを使えば、混乱することなく優先度や期限、進捗状況を簡単に追跡できます。 また、大きな機能を小さなタスクに分割し、作業を進めながらステータスを更新できる点も気に入っています。ボードビューとリストビューは、仕事をどのように可視化したいかによってどちらも役立ちますし、タスク内で直接ディスカッションができるため、混乱やコミュニケーションの断片化を防ぐことができます。

3. Monday.com（視覚的な作業負荷調整に最適）

Monday.comは、視覚的でボード形式のインターフェースを通じて、技術的知識のないチームにも作業負荷のバランス調整機能を提供します。割り当てられた仕事とチームのキャパシティを同時に表示する「作業負荷」ウィジェットを備えています。

実際、このツールを使えば、さまざまな方法でキャパシティを定義・追跡できます。任意のボードに「キャパシティ」列を追加し、1人あたりのリミットを設定するだけで、作業負荷ウィジェットが自動的に稼働率を計算します。キャパシティは、時間、ストーリーポイント、あるいはチームの努力に対する考え方に合わせた任意のカスタム単位で測定可能です。

さらに、Monday AIアシスタントは、チームのステータスを要約する、タスクの説明文を作成する、業務配布のパターンを特定するなど、作業負荷に関連するタスクを支援します。

Monday.comの主な機能

過負荷の把握： 「ワークロードビュー」で、キャパシティを超えているメンバーを特定し、今後の業務を適切に振り分けましょう

作業負荷の精度を高める ：Date/タイムラインを使用して時間範囲ごとに作業負荷を設定し、作業が行われるまさにその瞬間のキャパシティを正確に把握しましょう

リソースの観点からキャパシティを予測： チームを勤務スケジュールに割り当てる（管理設定）ことで、作業量内でより詳細な稼働状況の情報を得ることができます

Monday.comのメリットとデメリット

メリット：

非常に直感的なビジュアルインターフェースにより、技術に詳しくないTeamsでも導入のハードルが低くなります

マルチプロダクトのエコシステムにより、組織は単一のプラットフォーム上で多様なワークフローを管理できます

豊富な連携機能やアプリを備えた強力なマーケットプレイスにより、特定のニーズを持つチームの機能性を拡張します

デメリット：

チーム規模の拡大に伴い、席数ごとの最低利用要件が予想外のコスト増につながる可能性があります

自動化アクションのリミットはプランによって異なり、アップグレードが必要になる場合があります

ゲスト課金モデルは予期せぬ請求を引き起こす可能性があります

Monday.comの料金体系

Free

基本プラン ：12ドル／席／月

スタンダード ：14ドル／席／月

Pro : 月額24ドル/席

企業：カスタム見積もり

Monday.comの評価とレビュー

G2 : 4.7/5（14,000件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（5,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはMonday.comについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

個々のプロジェクトの作業量を確認できる点や、ワークフロー図が明確かつ整理された形で表示される点が非常に気に入っています。プラットフォームはコンパクトで使いやすく、新しいプロジェクトを素早く立ち上げることができます。機能の説明も分かりやすく、環境が整えばタスクの整理や管理も迅速に行える点が気に入っています。

個々のプロジェクトの作業量を確認できる点や、ワークフロー図が明確かつ整理された形で表示される点が非常に気に入っています。プラットフォームはコンパクトで使いやすく、新しいプロジェクトを素早く立ち上げることができます。機能の説明も分かりやすく、環境が整えばタスクの整理や管理も迅速に行える点が気に入っています。

4. Wrike（ドラッグ＆ドロップ式のバックログによる、工数ベースの作業負荷バランス調整に最適）

viaWrike

Wrikeは、プロジェクトの進捗管理に加え、高度なリソース管理を必要とするチームにとって有用なソリューションです。このプラットフォームのリソース管理モジュールは、作業量の追跡、キャパシティプランニング、そしてAIを活用した潜在的なボトルネックの予測機能により、作業負荷を詳細に可視化します。

Wrikeは、作業量チャート内の「バックログボックス」機能により、日々の業務バランスを調整します。この機能は、未割り当てのタスクを一時保管エリアに保持するため、担当者がキャパシティがある時にのみ、適切な担当者にタスクをドラッグして割り当てることができます。

さらに、組織のプロセスに合わせて、アイテム、フィールド、ワークフローを詳細にカスタマイズできる機能も備えています。

Wrikeの主な機能

リソース管理モジュール： この専用機能で、チームのキャパシティ、努力量、稼働率を把握できます

Work Intelligence AI： WrikeのAIを活用して作業負荷の傾向やプロジェクトデータを分析し、リスクを先回りして特定します

高度なダッシュボードとレポート作成機能： 稼働率の傾向を追跡し、プランと実績の努力量を比較し、慢性的な不均衡を特定できるカスタムダッシュボードを作成できます

Wrikeのメリットとデメリット

メリット：

企業レベルのセキュリティとコンプライアンスにより、規制の厳しい業界にも適しています

高度なカスタム機能により、チームは独自の組織プロセスに合わせたワークフローを構築できます

強力な校正・承認ワークフローは、クリエイティブチームやマーケティングチームから高い価値があります

デメリット：

学習曲線が急でUIが複雑だと、新規ユーザーには負担に感じられることがあります

アドオンを含めると、真の総所有権コストは増加します

初期セットアップにはかなりの時間を要し、専任の管理者による運用が効果的であることが多い

Wrikeの料金プラン

Free

チーム : 1ユーザーあたり月額10ドル

ビジネスプラン ：ユーザーあたり月額25ドル

Pinnacle ：カスタム価格

Apex：カスタム価格

Wrikeの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (4,000件以上のレビュー)

Capterra：4.4/5（2,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはWrikeについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

Wrikeはクライアント業務、承認プロセス、タスクの所有権を一元管理するため、5人のチームメンバーが電子メールやチャットでやり取りを追いかける必要がなくなりました。ダッシュボードとワークロードビューにより、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握でき、自動化機能によって繰り返しのフォローアップ作業が不要になったため、人員を増やすことなく業務を迅速に進めることができます。

Wrikeはクライアント業務、承認プロセス、タスクの担当者を一元管理するため、5人のチームが電子メールやチャットでやり取りを追いかける必要がなくなりました。ダッシュボードとワークロードビューにより、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握でき、自動化機能によって繰り返しのフォローアップ作業が不要になったため、人員を増やすことなく業務を迅速に進めることができます。

5. Smartsheet（スプレッドシート形式の作業負荷管理に最適）

Smartsheetより

Smartsheetは、使い慣れたスプレッドシートインターフェースを維持しつつ、作業負荷のバランス調整機能を求めるチームに最適です。そのリソース管理モジュールは、時間の経過に伴うチームの利用状況を視覚的に示すヒートマップを備えた、専用のキャパシティプランニング機能を提供します。

標準化されたプロジェクトポートフォリオを管理するPMOにとって、Smartsheetのコントロールセンターは、組み込みのリソース割り当て機能を活用したテンプレート化されたプロジェクト作成を可能にします。

Smartsheetは、スプレッドシートの柔軟性と、プロジェクト管理に特化した機能を融合させています。チームはシンプルなグリッドから始め、ニーズの拡大に合わせて、より高度なリソース管理機能を段階的に導入することができます。

Smartsheetの主な機能

リソース管理： 専用のキャパシティプランニングモジュールを使用して、チームの空き状況、プロジェクトの割り当て、および稼働率を確認できます

キャパシティ・ヒートマップ： 色分けされたビューでチーム全体の利用率の推移を追跡し、リソースの過剰割り当てや未活用を即座に特定できます

シート間連携の式とレポート作成： 複数のプロジェクトシートからデータを抽出し、統合された作業負荷レポートを作成します

Smartsheetのメリットとデメリット

メリット：

Excelに慣れているチームにとって、馴染みのあるスプレッドシート形式のインターフェースにより、習得のハードルが低くなります

強力な企業ガバナンスとコンプライアンスにより、政府機関や規制産業に適しています

Control Centerは、PMO向けの標準化されたポートフォリオ管理を実現します

デメリット：

リソース管理は独立したモジュールであり、追加の設定が必要で、場合によっては追加費用が発生する可能性があります

非常に大規模なシートや、シート間の式を多用する場合、処理速度が低下することがあります

「コントロールセンター」や「ブリッジ」といった高度な機能を利用するには、大規模なセットアップが必要であり、多くの場合、専任の管理リソースが必要となります

Smartsheetの料金体系

Pro ：1ユーザーあたり月額12ドル

Businessプラン ：1ユーザーあたり月額24ドル

企業 ：カスタム見積もり

高度なワークマネジメント： カスタム価格

Smartsheetの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (21,000件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（3,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはSmartsheetについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのユーザーは次のように述べています：

従来のスプレッドシートフォーマットでの作業が可能であるだけでなく、タイムライン、予算、リソースの追跡といった、より複雑なプロジェクト管理にも活用できる点が特徴です。共有シートやリアルタイム更新といったコラボレーション機能も大きなメリットです。

従来のスプレッドシートフォーマットでの作業が可能であるだけでなく、タイムライン、予算、リソースの追跡といった、より複雑なプロジェクト管理にも活用できる点が特徴です。共有シートやリアルタイム更新といったコラボレーション機能も大きなメリットです。

🎥 ボーナス：キャパシティ、タイムライン、実際の仕事が複数のツールに分散していると、リソース計画はすぐに破綻してしまいます。優れたAIツールを活用すれば、過負荷を早期に発見し、業務のバランスを調整し、チームのバーンアウトを防ぎながら、プロジェクトを順調に進めることができます。 このビデオをご覧いただき、リソース計画、スケジューリング、チームキャパシティ管理のためのAIツールを確認しましょう。また、ClickUpが作業負荷の可視性、計画、実行を1か所に統合する方法もご覧ください。

6. Jira（スプリントレベルのキャパシティプランニングに最適）

viaJira

Jiraはアジャイル手法を採用するソフトウェア開発チームで広く利用されており、その作業負荷分散機能もその特徴を反映しています。

スプリントのキャパシティプランニングにより、チームはベロシティターゲットを設定し、割り当てられたストーリーポイントと過去のキャパシティを比較することができます。Advanced Roadmapsは、依存関係マッピング機能により、これをチーム横断的な計画立案へと拡張します。

開発チームにとって、Jiraの強みは開発ワークフローとの深い連携にあります。Bitbucketとの連携により、作業負荷データはコードのコミット、プルリクエスト、デプロイメントと接続します。

Jira Query Language（JQL）には、作業負荷分析のための強力なカスタムフィルター機能が搭載されています。過負荷状態のチームメンバーに割り当てられたすべてのタスクをクエリしたり、所有者が決まっていない未割り当ての作業を見つけたり、キャパシティの制約によりリスクにさらされているタスクを特定したりできます。

Jiraの主な機能

実際のタイムラインに基づいてキャパシティを計画する： Jira Plansを使用して仕事をチームまたはスプリントごとにグループ化し、「キャパシティを表示」をオンにすることで、今後のイテレーションでキャパシティがオーバーフローするかどうかを確認できます

見積もりを活用したワークロードのバランス調整： キャパシティプランニングでは、チーム、スプリント、および見積もり値が設定されている場合にのみ仕事量がカウントされるため、負荷の指標が仕事量と連動します

チーム間の依存関係を可視化： チーム間の依存関係マップを活用し、納期をコミットする前に上流工程のボトルネックを特定しましょう

Jiraのメリットとデメリット

メリット：

アジャイル／スクラムワークフローに精通したソフトウェア開発チームに最適

高度にカスタマイズ可能なワークフローと強力なJQLにより、技術チーム向けの高度な作業負荷クエリやレポート作成が可能になります

Atlassianエコシステムとのシームレスな連携により、開発の仕事とドキュメントを一元的に把握できます

デメリット：

技術に詳しくないユーザーにとっては習得が難しく、インターフェースがごちゃごちゃしていて圧倒されてしまう可能性があります

作業負荷管理機能は主にスプリントベースの作業向けに設計されているため、継続的なワークフローを持つチームにはあまり適していません

キャパシティプランニング機能を備えた高度なロードマップをご利用いただくには、Premiumまたはエンタープライズプランが必要です。

Jiraの料金体系

Free

スタンダード ：7.91ドル／ユーザー／月

プレミアム ：1ユーザーあたり月額14.54ドル

企業：カスタム見積もり

Jiraの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra：4.4/5（15,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはJiraについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのユーザーは次のように述べています：

Jiraはスプリント計画やタスクの追跡を簡単に行えるようにし、開発チームが足並みを揃え、円滑に連携し、進捗を明確に把握できるよう支援します。

Jiraはスプリント計画やタスクの追跡を簡単に行えるようにし、開発チームが足並みを揃え、円滑に連携し、進捗を明確に把握できるよう支援します。

7. Float（ドラッグ＆ドロップによるリソーススケジューリングに最適）

viaFloat

Floatは、代理店や専門サービス企業向けに特別に開発されたリソーススケジューリングツールです。作業負荷機能を追加しただけのプロジェクト管理プラットフォームとは異なり、Floatはリソーススケジューリングを中核機能として設計されています。特に、請求可能な稼働率が主要なメトリクスとなるチームにおいて、その真価を発揮します。

さらに、視覚的なスケジュール機能では、各チームメンバーの割り当て仕事がタイムライン上の色分けされたバーで表示され、キャパシティインジケーターによって過負荷や空きリソースの状況が一目でわかります。ドラッグ＆ドロップによるスケジューリングで仕事の再割り当てが簡単に行え、変更を加えるとインターフェースがリアルタイムで更新されます。

本格的なプロジェクト管理機能は必要ないものの、リソースの可視性がどうしても必要なチームにとって、Floatは余計な機能に邪魔されることなく、誰が空き状態かを表示します。

Floatの主な機能

Floatのメリットとデメリット

メリット：

リソーススケジューリング専用に設計されたこのインターフェースは、複雑さを排除し、キャパシティプランニングに最適化されています

シンプルで直感的なビジュアルデザインにより、チームの作業負荷が一目で把握できます

適切な休暇管理により、キャパシティの算出が実際の稼働状況を正確に反映するようになります

デメリット：

Floatの価格設定

スタータープラン ：月額1人あたり8.50ドル

Pro ：月額14ドル／ユーザー

企業：カスタム見積もり

Floatの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（1,000件以上のレビュー）

Floatについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

Floatは、スケジューリングや計画立案を簡単にする優れたリソース管理ツールです。インターフェースはシンプルで、初心者でも簡単に使えます。チームの空き状況をすぐに確認でき、スケジュールの重複を避けられる点が気に入っています。チームの作業負荷に基づいてタスクを割り当てられる機能により、業務を整理し、予定通りに進めることができます。

Floatは、スケジューリングや計画立案を簡単にする優れたリソース管理ツールです。インターフェースはシンプルで、初心者でも簡単に使えます。チームの空き状況をすぐに確認でき、スケジュールの重複を避けられる点が気に入っています。チームの作業負荷に基づいてタスクを割り当てられる機能により、業務を整理し、計画通りに進めることができます。

8. Resource Guru（プレースホルダーを使ったドラッグ＆ドロップ式の作業負荷スケジューリングに最適）

viaResource Guru

Resource Guruは、シンプルで直感的なインターフェースを備え、主にリソースのスケジューリングとキャパシティプランニングに特化しています。チームの空き状況を視覚的なタイムライン上に表示し、ドラッグ＆ドロップ操作でメンバーの予約を行ったり、キャパシティを一目で確認したり、スケジューリングの競合を特定したりすることができます。

Resource Guruは、包括的なプロジェクト管理スイートではなく、リソース管理に特化したツールを求めているチームに最適です。

このプラットフォームは、一般的なプロジェクト管理ツールやカレンダーツールと連携し、既存のワークフローの上にリソーススケジューリング層として機能します。

Resource Guruの主な機能

リソースのプラン： リソースのプレースホルダーを使って今すぐキャパシティを確保し、担当者が決まったら予約を適切な担当者にドラッグして割り当てましょう

仮予約を追加する： 仮予約を活用することで、承認待ち、範囲の未定、または日程の未定といった不確実性を示しつつ、スケジュールを正確に管理できます。

過負荷を即座に把握： ヒートマップとスケジュール競合管理機能を活用し、キャパシティを超えている／不足しているメンバーや、スケジュール上の競合が発生している箇所を把握できます。

Resource Guruの長所と短所

メリット：

シンプルで直感的なインターフェースにより、特別なトレーニングなしで簡単に導入できます

Clash Managementは、オーバーブッキングを未然に防ぎ、手作業による確認作業を削減します

手頃な価格設定により、小規模なチームや代理店でも利用しやすい

デメリット：

プロジェクト管理機能が限定的であるため、タスクの追跡やコラボレーションには別のツールが必要になります

レポート作成機能は、企業リソース管理ソリューションと比較すると基本的なものです

大規模なプラットフォームに比べて連携機能が少なく、手動でのデータ入力が必要になる場合があります

Resource Guruの価格

Grasshopper ：月額1人あたり5ドル

Blackbelt ：月額1人あたり8ドル

Master: 月額12ドル/人

Resource Guruの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra：4.7/5（500件以上のレビュー）

実際のユーザーはResource Guruについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

RGはユーザーフレンドリーで使いやすいツールです。スケジュールや担当者が頻繁に変わる当社にとって非常に役立っており、予定を素早く簡単に更新できるため、全員がリアルタイムで情報を共有できます。

RGはユーザーフレンドリーで使いやすいツールです。スケジュールや担当者が頻繁に変わる当社にとって非常に役立っており、予定を素早く簡単に更新できるため、全員がリアルタイムで情報を共有できます。

9. Trello（カレンダービューやタイムラインビューを活用した、軽量な作業負荷可視性に最適）

viaTrello

Trelloのカンバン重視のアプローチは、専用のリソース管理ツールに比べて、作業負荷のバランス調整をより視覚的に、データ依存度を低く行えます。リストごとやメンバーごとのカード数を通じて作業の配分状況を確認でき、ダッシュボードビューではボード全体のメトリクスを確認できます。

各メンバーが担当しているカードの数が一目で確認でき、特定のワークフローフェーズにおけるボトルネックを特定し、ラベルを使って過負荷状態のチームメンバーをマークすることができます。

Butlerの自動化機能は、Trelloの作業負荷管理機能を拡張します。例えば、誰かに割り当てられたカードが設定数を超えた際に通知を送信したり、締め切りが近づいたカードを自動的に「ヘルプが必要」リストに移動させたりすることができます。

Trelloの主な機能

ダッシュボードビュー： ダッシュボードを使用して、ボード全体のカード数、期日ステータス、メンバーごとのカード数を追跡できます

メンバーごとのカード数： ボードをフィルタリングして、各チームメンバーが所有するカード数をすばやく確認できます

バトラーの自動化機能： Trelloに組み込まれた自動化機能（バトラー）を使って、カードの自動移動、所有者の割り当て、リマインダーの送信を行えます

Trelloのメリットとデメリット

メリット：

直感的なインターフェースで、すぐに使いこなせます

シンプルなカードベースのシステムで、仕事の割り当て状況を視覚的に把握できます

充実したFreeプランにより、小規模チームでもワークロード可視性機能を試すことができます

デメリット：

専用のリソース管理ツールと比較して、キャパシティプランニング機能が限定的

ワークロードのメトリクスを表示するダッシュボードビューをご利用いただくには、Premiumまたはエンタープライズプランが必要です

複雑なリソーススケジューリングを目的としたものではありません。タスクの可視性に適しています。

Trelloの料金プラン

Free

スタンダード ：ユーザーあたり月額5ドル

プレミアム ：1ユーザーあたり月額10ドル

企業：17.50ドル／ユーザー／月

Trelloの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（23,000件以上のレビュー）

Trelloについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのユーザーは次のように述べています：

ボードとカード式のシステムは非常に直感的です。タスクをドラッグ＆ドロップしたり、チェックリストを追加したり、すべてを視覚的に整理できる点が気に入っています。また、新しいチームメンバーの導入も非常に簡単です。

ボードとカード式のシステムは非常に直感的です。タスクをドラッグ＆ドロップしたり、チェックリストを追加したり、すべてを視覚的に整理できる点が気に入っています。また、新しいチームメンバーの導入も非常に簡単です。

10. Motion（1日のタスク配分を自動的に再調整するAI自動スケジューリングに最適）

viaMotion

Motionは、タスクをカレンダー上に時間枠として割り当て、ミーティングの予定や優先度の変化に応じてプランを自動的に再調整するAIスケジューリングツールです。

手動での優先度付けに苦労している個人や小規模チームにとって、Motionは意思決定の負担を軽減します。何をいつまでにやることを完了させる必要があるかを指定するだけで、AIが現実的にいつ実行できるかを判断し、優先度が変化したりミーティングが追加されたりした際には自動的にスケジュールを再調整します。

このプラットフォームはカレンダーと連携して実際の空き状況を確認できるため、現実に基づいたスケジューリングの提案が可能です。

Motionの主な機能

AIによる自動スケジューリング： 締切日と所要工数を設定してタスクを追加するだけで、Motionがカレンダー上の空き時間を自動的に見つけ出し、タスクを完了させます。AIはミーティングの予定、勤務時間、タスクの優先度を考慮して、現実的なプランを立てます

インテリジェントな優先順位付け： MotionのAIが、締切、依存関係、重要度に基づいてタスクの順序を決定します。緊急のタスクが入ってきた場合、優先度の低い仕事を自動的に再配置して対応します

カレンダー連携： Google カレンダーやOutlookと連携し、Motionがあなたの実際の空き状況を把握できるようにします

Motionのメリットとデメリット

メリット：

タスクの時間を自動的にブロックすることで、手動でのスケジューリング作業を不要にします

動的な再スケジューリングにより、変化にリアルタイムで対応します

利用可能な時間に収まる仕事のみをスケジュールすることで、現実的なプランを立てられるようにします

デメリット：

個人に重点を置いた設計は、チームの作業負荷分散機能をリミットにしてしまう

AIによるスケジューリングの決定を信頼する必要があります。一部のユーザーは、より多くの制御を望む場合もあります

プロジェクト管理機能が限られているため、チームはコラボレーションのために追加のツールを必要としています

料金体系

Pro AI: 月額29ドル/席

Business AI: 月額49ドル/席

Motionの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (100件以上のレビュー)

Capterra：4.3/5（80件以上のレビュー）

Motionについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

私はMotionのAI機能を使って、自分の時間の使い方を確認したり、業務をより効率的に進める方法がないか質問したりするのが好きです。何か見落としている点がないかを確認するのに、本当に役立ちます。また、電子メールから直接タスクを送信できる機能も気に入っています。AIアジェンダは、タスクを優先順位ごとに整理し、すべてを効果的に管理するのに役立つため、毎日活用しています。

私はMotionのAI機能を使って、自分の時間の使い方を確認したり、業務をより効率的に進める方法がないか質問したりするのが好きです。何か見落としている点がないかを確認するのに、本当に役立ちます。また、電子メールから直接タスクを送信できる機能も気に入っています。AIアジェンダは、タスクを優先順位ごとに整理し、すべてを効果的に管理するのに役立つため、毎日活用しています。

ClickUpで、ボトルネックになる前に仕事のバランスを整えましょう

作業負荷調整ツールは、過負荷を早期に察知し、安心して業務をシフトさせ、マネージャーを専任のコーディネーターに変えることなく、優先度を円滑に進めるのに役立つはずです。

ClickUpなら、これらすべてを一元管理できます。キャパシティを把握し、仕事を明確に割り当て、優先度が変化しても全体像の可視性を維持します。ワークフローに組み込まれたAIにより、障害要因を迅速に特定し、バーンアウトや遅延が蓄積する前に、より賢明な調整を行うことが可能です。

ClickUpを無料で試して、仕事のバランスをより明確に整えましょう。✅

よくある質問

作業負荷のバランス調整は、その時点でのチームメンバーの空き状況に基づいて、現在のタスクを均等に配布することに重点を置きます。一方、キャパシティプランニングはより先を見据え、今後のプロジェクト、採用計画、戦略的な優先度に基づいて、将来のリソース需要を予測します。

一般的なタスク管理ツールは、誰がどのタスクを担当しているかをリスト表示するだけです。一方、AIを活用したツールは、パターンを分析し、ボトルネックを予測し、現在の作業負荷やスキルに基づいて誰が新しいタスクを担当すべきかを提案するなど、具体的なアクションを推奨します。

1人あたりのキャパシティリミットを設定し、割り当てられた仕事とそれを比較します。ターゲット値を超える稼働率を特定し、経時的な傾向を追跡することで、一時的な急増と慢性的な不均衡を見極めます。