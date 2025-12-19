ClickUpがカスタムダッシュボードを活用してリアルタイム可視性を実現する方法

あなたのダッシュボードは完了状況は示すが、実際の進捗は把握できていませんか？ だって、同じですよね。

当社チームがClickUpダッシュボードを開発する前は、月曜の定例ミーティングがストレスの種でした。機能のリリースタイムラインは予告なく遅延し、広告費データは同期されておらず、レポート作成は実際の仕事から数日遅れていました。ステークホルダーは明確な状況を求めましたが、私たちが提供できたのは、実態の半分しか伝えられない古いメトリクスだけでした。

私たちの仕事の状況をリアルタイムかつ正確に把握できるソリューションへの移行は、遅すぎるほど待たれていた課題でした。

本ブログ記事では、ClickUpのチームがカスタムダッシュボードを活用して進捗を追跡し、問題を早期に発見し、あらゆるミーティングを実行可能なものにする方法を共有します。✅

ClickUpのカスタムダッシュボードとは？

機能する社内向けまたはクライアント向けClickUpダッシュボードを作成する

カスタムClickUpダッシュボードは、主要なメトリクス、タスク、プロジェクトの進捗を一箇所で表示・監視できる集中型の視覚的ワークスペースです。

完全にカスタマイズ可能なダッシュボードで、チームのパフォーマンス、作業負荷、目標を包括的に把握できます。各ダッシュボードは特定の目的を果たす異なるカードで構成されています。標準的なカードタイプには以下が含まれます：

タスクリスト： あらゆる場所からタスクを表示し、ステータス、担当者、カスタムフィールドでフィルタリングおよびグループ化します

チャート： 棒グラフ、円グラフ、バッテリーグラフ、折れ線グラフでデータを可視化し、担当者別、ステータス別、カスタムフィールド別に重要なメトリクスを追跡

目標： 特定の目標に向けた進捗状況を追跡し、達成率とマイルストーンを表示します

作業負荷： チームのキャパシティと業務配分を監視し、リソース配分を最適化します

連携機能：外部ツール（フォーム、Figmaデザイン、ソーシャルメディアフィード、サードパーティアプリなど）のデータを埋め込み、一元管理hubを構築

従来のレポート作成手法とClickUpダッシュボードの比較はこちら👇🏼

機能 ClickUp ダッシュボード 従来の静的なレポート作成 更新頻度 タスクの完了やフォーム提出の受信に応じてリアルタイムで更新されます 更新はスケジュールされた間隔でのみ、または手動で行われます データの正確性 最新情報を自動的に反映します レポート作成時点のデータのみを反映します 柔軟性 ライブダッシュボードとスケジュールされたPDFレポートを提供 あらかじめ決められた時間に固定レポートを提供します インタラクティブ性 ドリルダウンとインタラクティブなインサイトを実現 閲覧のみ可能。操作不可 ユースケース 進行中の進捗、チームのパフォーマンス、プロジェクトのステータスを即座に監視します 関係者に進捗状況のスナップショットを共有したり、進捗をアーカイブしたりできます

リアルタイム可視性が重要な理由

個人向け生産性ダッシュボードを構築する場合でも、複雑なチームプロジェクト向けダッシュボードを構築する場合でも、ワークフローの透明性は不可欠です。

リアルタイム可視性の3つの主な利点：

迅速な意思決定

作業ダッシュボードが最新データを反映していれば、終日の更新や週次カスタムレポートを待つ必要はありません。トレンドや変化、問題を即座に把握し、即座に対応できます。このスピードこそが、期限を守るか、それを大幅に超えるかの分かれ目となるのです。

プロアクティブなリスク管理

特定のタスクの遅れ、作業負荷の不均衡、目標進捗の停滞をリアルタイムで把握することで早期警告を得られます。観察結果に基づき、余裕があるうちにタスクの再割り当て、優先度の変更、問題のエスカレーションを行ってください。

チームの連携強化

共有ダッシュボードにより全員が同一のデータを把握できます。チームメンバー、関係者、リーダー全員が進行状況の可視性を確保。この共通認識により、関係者は適切な優先度に集中でき、仕事のステータスに関する混乱を解消します。

ClickUpカスタムダッシュボードの主な機能

カスタムダッシュボードを作成するために知っておくべき、ClickUpの主な機能をご紹介します：

ドラッグ＆ドロップ式カードでレイアウトをカスタム

ダッシュボード上でカードを移動・サイズ変更し、ワークフローに合ったスペースを設計しましょう。カードをドラッグするだけで移動でき、他のカードは自動的にレイアウトを維持します。

ClickUpダッシュボードでカードをドラッグ＆ドロップするだけで、重要なデータを整理し、すべての更新を把握できます

詳細を表示したいですか？カードの側面や角にカーソルを合わせるとサイズ変更できます。ダッシュボードには自動レイアウトオプションもあり、カード間のスペースを自動で調整します。

💡 プロのコツ： 操作を間違えた場合は、元に戻すショートカット（Mac：CMD+Z、Windows：CTRL+Z）で変更を元に戻せます。

ダッシュボードカードはタスクや目標のリアルタイムデータから直接取得されるため、作業の進捗に合わせて視覚情報が常に正確に保たれます。

各カードは、完了したタスク、更新された目標、新しい時間エントリーなど、最新の更新内容を自動的に反映するため、常に関連性の高い情報を確認できます。

ClickUpダッシュボードで「自動更新」オプションを有効にすると、すべてのチャートとカードが最新のチーム活動を反映します

ClickUpダッシュボードはデフォルトで30分ごとに自動更新され、手動操作なしでデータを同期します。個々のカードやダッシュボード全体を手動で更新することも可能で、完全な透明性を確保するため、各カード名の下に最終更新時刻が表示されます。

プロジェクト横断的な可視性でパフォーマンスを確認

カード追加時に適切なClickUpスペースを選択し、複数プロジェクトのデータを統合ビューに集約

ダッシュボードは単一のリストやフォルダに限定されません。複数のスペース、フォルダ、リストにまたがるデータを統合できるため、プロジェクト全体の包括的なビューを獲得できます。

これにより、複数のプロジェクトを横断する経営層向けダッシュボードや人材分析ダッシュボードを作成でき、関係者に対して進捗状況、作業負荷、主要メトリクスを統合的に把握できるビューを提供します。

ClickUpダッシュボードは、他のサードパーティツールからのデータやコンテンツを一元的に表示し、ダッシュボード上でリアルタイムかつインタラクティブな情報を提供します。

ClickUpダッシュボードの埋め込みカードで、あらゆるツールを1つのリアルタイムワークスペースに集約

埋め込みカードは、他のウェブサイトやアプリのコンテンツをClickUp内に直接表示します。Googleスライド、Figmaデザイン、Google スプレッドシート、YouTubeビデオ、Typeformの回答などを追加できます。

💡 プロのコツ：埋め込みカードを追加するには、まずClickUpでダッシュボードを開き、右上の+ カードを追加をクリックします。サイドバーから「埋め込みとアプリ」を選択し、必要なカードの種類を選びます。チームが頻繁に参照する便利なリンクやコード（ライブプロジェクトタイムライン、アンケート結果、デザインプロトタイプなど）を活用しましょう。

カスタムKPI計算で結果を追跡

ClickUpの計算カードでは、損益、タスクの実際と見積もり時間の比較、作業完了率、部品費と人件費などのメトリクスを計算・表示できます。

ClickUpダッシュボードに計算カードを追加する際、計算結果を$、€、%、またはカスタム単位で表示可能

各計算カードは、ClickUpカスタムフィールド（式を含む）、スプリントポイント、タスク数、見積もり時間、または記録された時間などの主要データポイントを測定するよう設定可能です。

その後、合計、カウント、平均、中央値、最小値、最大値、範囲などの数学機能を適用してKPIを計算できます。

💡 プロのコツ：「+カードを追加」をクリックし、お好みのカードを選択してください。設定は以下のように行います： データソースの選択

データポイントの選択

計算機能の適用

ClickUpチームがカスタムダッシュボードを活用する方法

皆様の業務効率化のため、ダッシュボードを活用したパフォーマンス追跡、ボトルネック発見、チーム生産性向上の手法を解説します。👇🏼

ステップ #1: プロジェクトデータを1つのビューに集約する

ClickUpダッシュボードでタブを切り替えずに全プロジェクトの概要を把握

まず、すべてのプロジェクトデータを単一の統合ダッシュボードに集約します。このツールは複数のスペース、フォルダ、リストから自動的にデータを取得し、プロジェクトや部門を横断した包括的なビューを実現します。

ポンティカ・ソリューションズのアカウントディレクター、ダヤナ・ミレバがClickUpについて語った内容は以下の通りです：

ClickUpを活用することで、私たちは一歩先を行くダッシュボードを構築しました。これによりクライアントは、パフォーマンス、稼働率、プロジェクトをリアルタイムでアクセス・監視できます。特にクライアントが異なる国、時には異なる大陸に場所がある状況において、チームとの接続を感じられる環境を実現しています。

ClickUpを活用することで、私たちは一歩先を行くダッシュボードを構築しました。これによりクライアントは、パフォーマンス、稼働率、プロジェクトをリアルタイムでアクセス・監視できます。特にクライアントが異なる国、時には異なる大陸に場所がある状況において、チームとの接続を感じられる環境を実現しています。

ステップ #2: 主要メトリクスとKPIを追跡する

データが整ったら、タイムライン、資金消費率、キャンペーンROI、作業負荷のバランスなど、実際に成果を左右する数値に焦点を当てます。

ClickUpダッシュボードのスプリントベロシティカードでチームのキャパシティを追跡し、パフォーマンスを予測する

タスク完了率や利益率を測定する計算カードに加え、ワークフローの調整を強化するために以下のカードを活用しています：

ポートフォリオカード： 複数のリストやフォルダにわたる進捗全体像を俯瞰的に表示し、異なるプロジェクトやキャンペーンがタイムラインや目標に対してどのように進んでいるかを比較します

スプリントカード： スプリントの健全性と納品傾向を可視化： バーンダウンカード： 残存作業量と時間の推移を表示し、スプリント達成の進捗状況を把握します バーンアップカード： 総スコープに対する完了作業量を可視化し、スプリント目標への進捗を直感的に把握します 累積フローカード： 各フェーズの作業分布を可視化し、ボトルネックの特定を支援します ベロシティカード： 過去3～10スプリントにおけるチームの平均作業量を測定します

バーンダウンカード：残存仕事量と時間を対比表示し、スプリント完了に向けた進捗状況の把握を支援します

バーンアップカード： 総作業量に対する完了作業を可視化し、スプリント目標への進捗状況を素早く把握できます

累積フローカード: 仕事のフェーズ間分布を可視化し、ボトルネックの特定を支援します

ベロシティカード： 過去3～10スプリントにおけるチームの平均仕事量を測定します

時間追跡カード：チームがタスクに費やす時間を監視し、クライアントへの請求、キャパシティ計画、納期に影響する時間浪費の特定に活用できます

バーンダウンカード：残存仕事量と時間を対比表示し、スプリントを完了させるための進捗状況の把握を支援します

バーンアップカード： 総作業量に対する完了作業を可視化し、スプリント目標への進捗状況を素早く把握できます

累積フローカード: 仕事のフェーズ間分布を可視化し、ボトルネックの特定を支援します

ベロシティカード：過去3～10スプリントにおけるチームの平均仕事量を測定します

ステップ #3: チャートで仕事を可視化する

事前作成済みカードとカスタムカードを組み合わせて、インサイトを際立たせます。これによりチームはトレンド、ボトルネック、進捗を一目で把握できます。

ClickUpダッシュボードの積み上げ棒グラフで、タスクの経時的な傾向を可視化

視覚的なストーリーテリングには、プロジェクト管理ダッシュボード内のチャートカードを活用しています。例えば：

ステップ #4: 役割やチームごとにダッシュボードをカスタムする

各チームには独自の仕事視点が必要です。そこで当社ではそれを反映したダッシュボードを構築しています。CEOダッシュボードには全社的なメトリクスが、オペレーション部門には効率性データが、マーケティング部門にはキャンペーン実績がそれぞれ表示されます。

公開設定、プライベートリンクでの共有、特定メンバーの招待により、ClickUpダッシュボードの閲覧権限を管理

権限設定により、誰が何を閲覧できるかを完全に制御できます。プライベートに設定したり、特定のチームと共有したり、ワークスペース全体で公開したりできます。閲覧専用または編集権限を付与可能です。

無駄な作業を排除するため、特定のトリガー発生時にタスクステータスの更新、タスクの割り当て、期日の設定、コメントの追加を自動化するClickUp自動化を活用しています。

タスクが自動化機能によって更新されると、すべての変更が即座にダッシュボードに反映されます。

ClickUp自動化で手間のかかる作業を自動化し、ダッシュボードの精度を高めましょう

例えば、営業リードが「成約」とマークされると、自動化機能がタスクのステータスを更新し、オンボーディングチームに割り当てます。ダッシュボードは即座に新たな取引を営業メトリクスに反映し、チームにプロセス開始を促します。

さらに一歩進めて、スケジュールされたダッシュボードレポートを活用すれば、静的なスナップショットレポート（例：PDFエクスポート）をクライアントや経営陣に定期的に（毎日、毎週など）送信できます。

🚀ClickUpの優位性：ClickUp Brainがダッシュボードに直接インテリジェンスをもたらし、静的なデータを実用的な洞察に変換します。「今週チームは何を完了した？」から「どのプロジェクトが遅れている？」まで、ダッシュボード内で直接質問するだけで即座に回答を得られます。 ClickUp Brainを活用し、ダッシュボードから実績を要約し、障害要因を特定、または次のステップをリストアップ

さらに一歩進めるには、ClickUp AI Cardsをご利用ください。

ClickUpダッシュボードのプロジェクト更新カードで、プロジェクトの進捗状況と進捗を包括的に把握

ClickUp Brainを搭載したAIツールはリアルタイムデータにアクセス可能で、以下のような機能を提供します：

AI Brainカード： 調整済みプロンプトの実行、タスクやドキュメントのメンション、添付ファイルまで可能で、よりスマートなインサイトを提供します

AIスタンドアップ™＆チームスタンドアップカード： 自身やチームの仕事を日次・週次で素早く要約

AIによるエグゼクティブ要約＆プロジェクト更新カード：進捗状況、障害要因、今後の優先度を簡潔にまとめた概要を生成します

ClickUpでカスタムダッシュボードを設定する方法：ステップバイステップ ガイド

明快さ、集中力、リアルタイムの可視性を実現するデジタルワークプレイスを構築するための、簡単な手順をご紹介します。

ステップ1：チームのKPIと目標を特定する

ダッシュボードを作成する前に、チームにとって本当に重要なメトリクスを決定してください。

例えば、プロダクトチームはスプリントベロシティやバグ数を追跡し、マーケティングチームはキャンペーンのROIを監視するといった活用が可能です。

まず、メトリクスをリストアップして方向性を統一しましょう：

プロジェクトの進捗状況と完了率

タスクステータスの内訳（進行中、期限超過タスク、ブロック中）

担当者ごとのリソースと作業負荷のバランス

請求可能時間 vs. 請求不可時間

キャンペーンROIとチャネル別パフォーマンス

タスクの処理時間とサイクルタイム

目標の進捗状況とマイルストーンの達成状況

今後の納品物タイムラインと依存関係

ステップ #2: 新しいダッシュボードを作成するか、テンプレートを使用する

1. ダッシュボードハブに移動し、+ アイコンをクリックして新しいダッシュボードを作成します

サイドバーからClickUpダッシュボードを素早く追加して、即座にアクセス

2. ダッシュボードテンプレート（プロジェクト管理、スプリントレポート作成、時間追跡など）を選択するか、ゼロから作成を選択してください

ワークフローに最適なClickUpダッシュボードオプションを選択し、遅滞なく開始しましょう

3.プロジェクト管理テンプレートを使用している場合は、データソースを選択してください。特定のスペース、フォルダ、リストが該当します

データソースを選択し、「ダッシュボードを作成」をクリックするだけで、すぐに使えるパーソナライズされたダッシュボードがClickUp内に表示されます

ステップ #3: 関連するカードを追加する（条件付き）

「新規作成」オプションを選択した場合、ダッシュボードの構成要素となるカードを追加できる空白のダッシュボード画面が表示されます。

AI、カスタム、スプリント、テーブルカテゴリからカードを選択し、ClickUpダッシュボードをカスタマイズ

ステータス別作業量、ポートフォリオ、計算、時間報告といったオプションに加え、様々なデータを可視化する連携AIカードの範囲も豊富です。

追伸：あらかじめ用意されたテンプレートから始めても、ワークフローに合わせてカスタマイズできます。右上のカードを追加をクリックするだけです。

ステップ #4: フィルターの適用

カードが配置されたら、編集モードのダッシュボードフィルターでステータス、担当者、優先度、場所などの条件を適用できます。これらのフィルターは、そのダッシュボード内のすべての対応カードに影響します。

例えば、ダッシュボードを場所別にフィルタリングして特定の場所のデータを表示したり、期間範囲別（「今週作成」「今月完了」など）にフィルタリングして傾向を把握したりできます。

ClickUpダッシュボードフィルターを活用し、プロジェクトを整理・絞り込み、即座にアクション可能な状態に保ちましょう

さらにカードフィルターを活用して特定のウィジェットを絞り込みます。運用ダッシュボードでは「進行中」タグのタスクをフィルタリングし、マーケティングダッシュボードではキャンペーンフォルダからのメトリクスのみを表示できます。

ステップ #5: 許可と共有の設定

ダッシュボードの準備が整ったら、次にアクセス許可と操作許可を設定します。ClickUpでは可視性と許可を細かく制御できるため、各関係者は自身に関連する情報のみを確認できます。

ダッシュボードビューから共有するには：

ダッシュボードを開き、右上の共有をクリックしてください 下部でこのビューを共有を選択 共有方法を選択し、許可を設定してください。表示される内容：

プライベートリンク： ダッシュボードに接続されているスペース、フォルダ、リストへのアクセス権を持つユーザーと共有するには、このリンクをコピーして送信してください

許可設定： ビューのみ または 編集 アクセス許可を選択できます。 すべて編集 を使用すれば、全員に一括で許可を適用することも可能です

プライベートビュー：ダッシュボードを自分だけに表示

誤編集を防ぐため、ClickUpダッシュボードをロック

💡 プロのコツ：ダッシュボードのPDFバージョンを生成してオフラインで共有しましょう。ダッシュボードビュー＞PDFとして保存を選択してください。

ステップ #6: フィードバックとレポート作成要件に基づいて反復する

ダッシュボードが公開されチームと共有された後は、プロジェクトの進展に合わせて進化させることを想定しています。

まずは、プロジェクト管理担当者、オペレーションリーダー、マーケティングチームなど、最も頻繁に利用するユーザーからフィードバックを収集し、彼らが日常的に依存しているメトリクスや視覚的要素を把握しましょう。

そこから、ダッシュボードを継続的に改善しましょう：

意思決定に真に役立つ情報に基づいてカードを追加または削除する

フィルターを調整して、現在の優先度や今後の目標を強調表示

レイアウトを再編成し、最も関連性の高いデータを最初に表示させる

更新を自動化してダッシュボードが常にリアルタイムのパフォーマンスを反映するように

ClickUpダッシュボードから不要なカードを削除するには、省略記号（…）を使用してください

ClickUpでダッシュボードを活用するベストプラクティス

これらのベストプラクティスにより、チームや優先度の変化に合わせて、ダッシュボードを常に関連性が高く、洞察に富み、行動に移しやすい状態に保てます。💫

👀 ClickUp活用術：チャートやカードのドリルダウンビューを作成し、タスクレベルの詳細を確認します。これにより変化や傾向、障害を早期に把握できます。

強力なPMダッシュボード作成ガイドをご紹介します！🤩

ダッシュボード活用例

以下に、ClickUpのダッシュボード例と、各チームが目標・プロジェクト・パフォーマンスメトリクスを把握するためにそれらを活用する方法を紹介します：

チームの作業負荷ダッシュボード

ClickUpダッシュボードでチームのキャパシティをバランスよく管理し、バーンアウトを防止しましょう

チーム作業負荷ダッシュボードは、誰がどの作業を担当しているかを可視化し、キャパシティのリミットを追跡し、公平なタスク配分を確保します。これにより、私たちは以下を実現できます：

キャパシティを超過または不足しているメンバーを特定し、それに応じて仕事を再割り当てする

見積もり時間と優先度を追加し、チームメンバーが影響力の大きい仕事に集中できるようにします

すべてのプロジェクトで明確な所有権により透明性を向上させる

👀 ClickUp活用術：当社のマネージャーは、事前構築済みダッシュボード内の作業負荷カードを活用し、リソース配分を監視。リアルタイムのキャパシティデータに基づき、チームメンバーの追加や異動のタイミングを予測しています。

個人向け生産性ダッシュボード

ClickUpダッシュボードで明確な視覚的インサイトにより日々の進捗を追跡

個人貢献者やチームリーダーにとって、このダッシュボードは日々の指令センターです。保留中、進行中、完了済みのタスクを表示し、真に重要なことに集中し続けられるようにします。

当社では以下の目的で使用しています：

タスクリストと進捗カードで日次・週次・月次の目標を追跡

時間を浪費するタスクを特定し、簡単に優先順位を見直せます

リストやスペースから直接タスクをリンクして、洞察を行動に変えましょう

📮 ClickUpインサイト： 見えない仕事による「軽い気晴らし」は大したことないと思っていませんか？実は重大な問題なのです。 従業員の28%にとって、些細な中断や絶え間ないタスクの切り替えは、貴重な深い集中作業を徐々に削り取り、全体的な生産性を低下させるとともに、精神的負荷を増大させている。 ClickUpのダッシュボードとパーソナライズされたホームビューを活用すれば、目に見えないタスクも含め、すべての仕事を鮮明かつ包括的に把握できる個人用生産性ダッシュボードを構築できます。 あなたの時間が実際にどこに費やされているのかを特定し、賢明な優先順位付けを自ら行えるようにしましょう。

CRM可視化ダッシュボード

ClickUpダッシュボードで顧客の健全性を監視し、更新予測を手間なく行いましょう

カスタマーサクセスやアカウント管理チーム向けに設計されたこのダッシュボードは、クライアントとの関係性を360°の視点で把握できます。このセットアップにより以下のことが可能になります：

顧客満足度、サポート対応時間、契約更新状況を監視する

視覚的なトレンド分析を通じて顧客離反リスクを特定する

折れ線チャートと円グラフを活用し、パイプライン全体で収益の可能性を追跡する

マーケティングキャンペーンダッシュボード

ClickUpダッシュボードでキャンペーンのリーチとコンバージョン効果を一元的に測定

マーケティングチームはこれを活用し、キャンペーンの成果、マーケティングロードマップ、目標の進捗を一元的に監視しています。これにより以下のことが可能になります：

コンテンツのリーチ、エンゲージメント、コンバージョンメトリクスをリアルタイムで可視化する

ゴールカードと棒グラフでMQL（マーケティング見込み客）と実際の販売実績を比較

複数のキャンペーンのタイムラインとパフォーマンスKPIを並べて追跡する

💡 プロのコツ：一部のプロジェクトマネージャーは、ダッシュボードをゲーム化して完了タスクにアイコンや絵文字を追加することを強く推奨しています。即座にバーチャルな拍手が送られるのを嫌がる人はいませんよね？

クライアントポータルダッシュボード

ClickUpダッシュボードでリアルタイムのプロジェクト可視性とシームレスなクライアントコミュニケーションを実現

クライアントプロジェクトで協業する代理店やサービス提供チームに最適なこのクライアントダッシュボードでは、以下のことが可能です：

ゲストアクセスを通じて進捗状況、作業量、最新情報をリアルタイムで共有

累積フロー、バーンダウン、ベロシティチャートを活用してタイムラインを可視化する

コメント、チャット、ドキュメント共有でコミュニケーションを一元管理

営業概要ダッシュボード

ClickUpダッシュボードで売上実績や予測機会などの販売データを評価

成長管理者と収益チーム向けに、このダッシュボードは営業の健全性とパフォーマンスを可視化し、以下の目的を実現します：

製品別、顧客別、地域別に収益を可視化する

ターゲットと実績値を比較し、パフォーマンスのギャップを特定する

ClickUp Brainを活用してトレンド予測を生成し、戦略を最適化する

ダッシュボード設定時のよくある間違い

最良のプロジェクトダッシュボードでさえ、慎重に設定されなければその価値を失う可能性があります。

実用的なダッシュボード作成時に避けるべきよくある落とし穴（私たちも直面した問題です！）をご紹介します：

カードの過剰な詰め込み: すべてを同時に追跡するとダッシュボードが乱雑になり、意思決定疲労を引き起こします。行動を促す要素のみを残し、使用頻度の低いメトリクスはセカンダリダッシュボードに移動しましょう

レイアウトと視覚的階層を無視する： ダッシュボードは視覚的なストーリーです。主要なKPIは大きなカードと目立つポジションに配置し、補足データは下または横にグループ化しましょう

データの陳腐化を防ぐ： ダッシュボードは30分ごとに自動更新されますが、この機能を無効化したり最終更新時刻を無視したりすると、古い情報に基づく分析につながります。分析やレポート作成を行う前には、常にデータが最新であることを確認してください

目標とメトリクスの連携不足： 成果（キャンペーンROIやスプリント完了率など）と結びつけずに活動状況（タスク数など）のみを表示するダッシュボードは、全体像を捉え損ねています。すべてのメトリクスを測定可能なビジネス目標と連動させましょう

ClickUpダッシュボードでデータを意思決定に変える

更新の遅れやタスクの見落としは進捗を遅らせ、時にはプロジェクト全体を頓挫させかねません。真の損失は、現在の状況を把握する明確さと確信の喪失にあります。

仕事のためのオールインワンアプリ、ClickUpは、すべてのプロジェクト、タスク、チームデータを統合されたAIワークスペースに集約します。カスタムダッシュボードにより、進捗状況、作業量、優先順位をリアルタイムで追跡可能。棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなどの視覚的カードが、傾向やボトルネックを明確に示します。

ClickUp Brainは、要約を生成し、障害要因を特定し、数秒で次のステップを提案することで、コンテキストを提供します。

今すぐ無料でClickUpに登録しましょう！

よくある質問 (FAQ)

ClickUpのカスタムダッシュボードは、主要なプロジェクトメトリクス、タスク、チームパフォーマンス指標を視覚的なインターフェースに統合したパーソナライズされたワークスペースです。ユーザーは様々なカードを追加して進捗を監視し、ボトルネックを特定し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ClickUpダッシュボードはタスク、プロジェクト、ワークフローと直接同期します。更新が発生すると、ダッシュボード上のカードが即座に更新され、チームの活動状況を最新の状態でおさえたスナップショットを提供します。

ClickUpは多様なカスタムウィジェットを提供し、様々なメトリクスを追跡可能です：棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ：タスクのステータス、作業量の分布、経時的な進捗を可視化バッテリーグラフ：タスク完了率の追跡 タスク完了率を監視担当者カード：特定のチームメンバーに割り当てられたタスクを表示時間追跡カード：タスクやプロジェクトに費やした時間を記録目標追跡カード：特定の目標に向けた進捗を測定

ダッシュボードは主要メトリクスと進捗状況を一元的に可視化します。リアルタイムデータにより、チームは問題を迅速に特定・対応し、リソースを効果的に配分し、プロジェクト目標に沿った進捗を維持できます。

はい、ClickUpのダッシュボードは様々なチームや役割に合わせて完全にカスタマイズ可能です。ユーザーはマーケティング、開発、営業など特定の機能に特化した複数のダッシュボードを作成でき、それぞれが最も関連性の高いデータを表示します。