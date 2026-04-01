無料のファネル漏れ分析テンプレート10選

あるB2B SaaS企業では、2,000件のMQLがファネルに入りましたが、成約に至ったのはわずか47件でした。同社はファネル中盤でのリークを疑っていましたが、CRM、マーケティング自動化、営業コールのメモが3つのシステムに分散していたため、それを証明することができませんでした。

これはチームが直面するよくある問題です。ファネルのパフォーマンスの可視性が低いため、マーケティング費用の無駄遣い、営業チームの不満、そして売上ターゲットの未達につながってしまいます。

ファネル漏れ分析テンプレートが役立ちます。この記事では、販売およびマーケティングのファネル全体において、離脱ポイントを迅速に特定し、根本原因を診断し、改善策をテストするのに役立つ、優れたテンプレートをいくつかご紹介します。

10種類のFreeファネル漏れ分析テンプレートの概要

テンプレート名 ダウンロードリンク こんな場合に最適 主な機能 ClickUpのセールスパイプラインテンプレート 無料テンプレートを入手する 停滞している案件や各フェーズのボトルネックを迅速に特定する必要がある営業チームや収益管理担当者。 カスタマイズ可能なボードビューとリストビュー、取引額・成約確率・フェーズ滞在日数用のカスタムフィールド、AIを活用した停滞案件の分析、フェーズ遅延アラートの自動化機能 ClickUpでセールスファネルテンプレートを作成するステップ 無料テンプレートを入手する より明確なフェーズ定義と引き継ぎルールを用いて、ファネルの構築や再構築に取り組んでいるチーム。 ファネル設計のタスクをステップごとに進められる機能、所有権と引き継ぎを明確にする組み込みのプロンプト、プロセス文書化のための接続されたDocs、再利用可能な四半期ごとの監査構造 ClickUpの分析テンプレート 無料テンプレートを入手する RevOps、マーケティング、営業のリーダーたちが、ファネルデータを明確で定期的なステークホルダー向けレポート作成に利用しています。 あらかじめ構成されたKPIおよびインサイトセクション、ダッシュボードからのリアルタイムデータ取り込み、AIを活用した要約と要点、定期的なレポート作成 ClickUpによるデータ分析結果テンプレート 無料テンプレートを入手する 過去のファネル分析、仮説、および推奨事項を検索可能な記録として残したいチーム。 仮説、方法論、調査結果、推奨事項の各セクションが体系化されています。ファネルフェーズや根本原因を記録できるカスタムフィールド、コメントやメンションによる共同作業、簡単な履歴フィルタリング機能を搭載しています。 ClickUpによるプロセス監査・改善テンプレート 無料テンプレートを入手する 運用チームやRevOpsチームがファネルプロセスを監査し、連携の不備や実行の不整合を特定しています。 フェーズごとの体系的なチェックリスト、ギャップ分析セクション、フォローアップアクションの自動化、主要なプロセス更新後の変更検証 ClickUpの根本原因分析テンプレート 無料テンプレートを入手する 対策を決める前に、部門横断的なチームでファネル漏れの原因を特定します。 「5つのなぜ」フレームワーク、ホワイトボード上のフィッシュボーン図、AIによる根本原因の提案、部門横断的な意見収集のための簡単な共有機能 ClickUpのユーザーフローテンプレート 無料テンプレートを入手する PLGおよびマーケティングチームは、デジタルジャーニーを可視化してUX上の摩擦や離脱ポイントを見つけ出しています。 ランディングからコンバージョンまでの視覚的なマップ、ホワイトボードでのリアルタイム共同作業、摩擦点の注釈、行動分析オーバーレイによる検証 ClickUpによる成長実験用ホワイトボードテンプレート 無料テンプレートを入手する 成長チームは、ファネルの漏れを解消するためのアイデアを体系的に優先順位付けし、テストを行っています。 仮説、メトリクス、結果を一元管理する実験キャンバス、ホワイトボードでの視覚的な優先順位付け、展開のための連携タスク、迅速な意思決定のための「影響対努力」の視点 HubSpotによるマーケティングファネル監査チェックリスト このテンプレートをダウンロード マーケティングチーム、特にHubSpotユーザーは、インバウンドファネルのパフォーマンスとナーチャリングの課題を分析しています。 チェックリストを活用した各フェーズのレビュー、コンテンツと育成への重点的な取り組み、迅速なマーケティングファネル監査フレームワーク Template.netによる輸送・物流向けセールスファネル分析テンプレート このテンプレートをダウンロード 高度なワークフロー機能は不要で、シンプルなスプレッドシートベースのファネル追跡を希望する輸送・物流チーム向け。 あらかじめ作成されたコンバージョン式、簡単なカスタム、基本フェーズ分析に適したエクスポートしやすい構造

ファネルリーク分析とは？

ファネル漏れ分析とは、営業やマーケティングのファネルの各フェーズで、見込み客がどこで離脱しているかを特定し、その離脱の原因を診断するプロセスです。これにより、推測に頼るのではなく、データに基づいた意思決定が可能になります。

一般的なファネルは、以下のフェーズを経て進行します：

認知： 見込み客が初めてあなたのブランドを知る

関心： コンテンツに反応したり、情報をリクエストしたりする

検討段階： 競合他社のソリューションと比較して評価します

意図： デモや価格に関する問い合わせを通じて、購入意欲の高さを示しています

購入： 見込み客を有料顧客へと転換します

顧客ライフサイクルのどのフェーズでも「漏れ」が発生すると、潜在顧客を失うことになります。ファネル漏れ分析を活用すれば、そうした穴を見つけ出し、修正することができます。

断片化したデータと格闘する代わりに、ファネルリーク分析テンプレートを使用すれば、各フェーズをマップし、離脱ポイントを追跡し、根本原因を記録するための標準化されたフレームワークを提供できます。

優れたテンプレートは、ワークフローを明確で再現性のあるプロセスに変え、漏れを解消します。これにより、経時的なパフォーマンスやキャンペーン間の比較が可能になります。

ファネルの漏れ箇所を特定する方法

チームが犯しがちな最も一般的なミスは、各フェーズでの状況を把握せずに、いきなりコンバージョン率に飛びついてしまうことです。各フェーズを個別に検証してから、フェーズ間の移行状況を確認するようにしてください。

各フェーズ間のコンバージョン率、見込み客が各フェーズで過ごす平均時間、そして摩擦の兆候となる速度の変化を追跡しましょう。2つのフェーズ間のコンバージョン率が急激に低下した場合、それは調査すべき最も一般的なコンバージョンボトルネックの1つを示唆する重大な警告サインです。

👀 以下の一般的な離脱パターンを探してみてください：

ファネルの上流における離脱： ウェブサイトのトラフィックは多いものの、フォームの完了率が低い場合。これは、広告文とランディングページの整合性が取れていないか、登録プロセスに障壁が多すぎることを示していることが多いです

ファネル中盤のリーク： 最初の会話やデモの後、見込み客の関心が冷めてしまうケースです。これは、ナーチャリングのプロセスに不備があるか、見込み客の選定基準が緩すぎて、条件に合わない見込み客が漏れ出していることを示唆しています。

ファネルの末端におけるリーク： 提案書を送っているにもかかわらず、成約直前で交渉が停滞しています。これは通常、価格に対する異議、競合他社からの圧力、あるいは真の意思決定者に連絡が取れていないことが原因です。

これらの問題を効果的に診断するには、CRMレコード、マーケティングオートメーションレポート、ウェブサイト解析データ、営業電話のメモなどのデータを統合する必要があります。こうした場面でテンプレートは極めて有用であり、データ分析を支援し、調査の方向性を示してくれます。

📮ClickUpインサイト： 管理者の16%が、複数のツールからの更新情報を一元的なビューで把握することに苦労しています。情報が散在していると、情報の整理に時間を費やすことになり、リーダーシップを発揮する時間が削られてしまいます。その結果、不必要な管理業務の負担が増え、重要な洞察を見逃し、チームの方向性がずれてしまうことになります。 ClickUpのオールインワンワークスペースを使えば、マネージャーはタスク、ドキュメント、最新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減し、必要な時に必要な重要な洞察をすぐに把握できます。 💫 実際の結果：200名の専門家を1つのClickUpワークスペースに集約し、カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡を活用することで、管理コストを削減し、複数場所にわたる納期を短縮しました。

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ファンネル漏れ分析テンプレート ベスト10

厳選されたこのテンプレートリストは、初期のパイプライン可視化から根本原因の特定、改善策の検証に至るまで、ファネル漏れの仕事を網羅しています。

各テンプレートは分析プロセスの特定の段階に合わせて設計されているため、離脱原因の特定を反復可能で拡張性の高い手法へと発展させるための包括的なツールキットを構築できます。🛠️

1. ClickUpのセールスパイプラインテンプレート

商談が停滞しているのに、どこで詰まっているのかが分からない――そんな時に役立つのが、AIによるボトルネックの特定です。適切なセールスパイプラインメトリクスを追跡しなければ、ボトルネックの特定は単なる当て推量に過ぎず、高価値な商談を逃してしまう可能性があります。

ClickUpの「セールスパイプラインテンプレート」を使えば、セールスファネル全体の概要を視覚的に把握し、案件が集中している箇所や停滞している箇所を即座に特定できます。このテンプレートは、パイプラインの可視性を即座に確保して優先順位を決定し、努力を必要とするチーム向けに設計されています。

おすすめポイント：

🚀 こんな方に最適： 停滞している案件や各フェーズのボトルネックを迅速に特定する必要がある営業チームや収益管理担当者。

2. ClickUpでセールスファネルテンプレートを作成するステップ

ファネルに対する体系的なアプローチがなければ、フェーズの定義が曖昧になったり、引き継ぎ手順が不明確になったりするというリスクがあり、これらはファネル中盤での離脱の主な原因となります。

ClickUpの「セールスファネル作成ステップテンプレート」を活用してプロセスを明確化し、リークが発生する前に未然に防ぎましょう。このテンプレートは、ファネルの構築や再構築を行うチームに最適で、各フェーズに明確な目的と選定基準を設定するのに役立ちます。

おすすめポイント：

🚀 こんなチームに最適： 各フェーズの定義や引き継ぎルールを明確化して、ファネルの構築や再構築を行っているチーム。

3. ClickUpの分析レポートテンプレート

生データを手作業でレポート作成を行う作業は時間がかかり、エラーが発生しやすい上、完成したレポートでは、行動を促すために必要な重要な洞察が十分に伝わらないことがよくあります。

ClickUpの分析レポートテンプレートは、ファネルのメトリクスを1つの共有可能なレポートにまとめ、成果や学びを効果的に伝えることを目的としています。

おすすめポイント：

🚀 こんな方に最適：ファネルデータを明確で定期的なステークホルダー向けレポート作成に活用する、RevOps、マーケティング、営業のリーダー。

4. ClickUpのデータ分析結果テンプレート

チームが分析を行い、離脱の原因を特定しても…その結果は、ランダムに保存されているため、どこかに埋もれてしまいがちです。6ヶ月後、組織としての知見が蓄積されていないため、同じ問題をまた一から解決することになってしまいます。

ClickUpの「データ分析結果テンプレート」を使用すると、過去のファネル分析結果を体系化して検索可能なナレッジベースとして保存でき、貴重な知見を確実に記録し、再利用できるようになります。

おすすめポイント：

体系的なドキュメント作成： 仮説、方法論、調査結果、推奨事項の各セクションを設け、各分析を徹底的に記録しましょう

スマートな分類： ClickUpのカスタムフィールドを使用して、分析結果をファネルのフェーズ、深刻度、根本原因ごとに分類し、過去の傾向を簡単にフィルタリングして確認できます

チームでの共同作業： コメント機能や@メンションを活用し、分析ドキュメント内で直接、他部門のステークホルダーを巻き込んでレビューやフィードバックを行うことができます。

過去の分析結果の確認： 新しい分析を始める前に、過去の分析結果をすばやく絞り込んで、チームが過去に同様の問題に取り組んだことがあるかどうかを確認し、貴重な時間を節約しましょう

🚀 こんなチームに最適：過去のファネル分析、仮説、推奨事項を検索可能な形で記録したいチーム。

5. ClickUpによるプロセス監査・改善テンプレート

ファネルに漏れがあることは分かっていても、問題は見込み客ではなく、プロセスにあるのではないかと疑っていませんか？一貫性のない見込み客の選定、フォローアップの遅延、チーム間の引き継ぎの不備は、体系的な検証なしでは見つけにくい、目に見えない収益の阻害要因です。

ClickUpの「プロセス監査・改善テンプレート」は、既存のファネルプロセスを監査するための体系的なチェックリストを提供し、機能している部分と問題のある部分を特定するのに役立ちます。

おすすめポイント：

🚀 こんな場合に最適：ファネルプロセスを監査し、連携の不備や実行の不整合を特定するオペレーションチームやRevOpsチーム。

6. ClickUpの根本原因分析テンプレート

ファネルの「どこ」で離脱が発生しているかを特定するだけでは不十分です。原因を深く掘り下げなければ、根本的な問題に対処しない表面的な対策を実施してしまうリスクがあり、その結果、離脱が再発することになります。

ClickUpの「根本原因分析テンプレート」は、体系的な根本原因分析の手順をガイドし、ファネルの漏れを引き起こしている真の原因を把握するのに役立ちます。

おすすめポイント：

🚀 こんな場合に最適：対策を決める前に、ファネルの漏れが発生している原因を特定したい部門横断チーム。

7. ClickUpのユーザーフローテンプレート

ClickUpの「ユーザーフローテンプレート」は、ウェブサイト、アプリ、製品試用版などのデジタルファネルを分析し、隠れた摩擦点を特定したいチームに最適です。

ユーザーの行動を理解し、ユーザー体験全体を改善する機会を特定するのに役立ちます。これにより、ファネルの漏れを自然に解消することができます。

おすすめポイント：

ビジュアルマッピング： フローチャート形式を用いて、最初のランディングページから最終的なコンバージョンイベントに至るまで、ユーザーパスの各ステップを可視化します。

共同でのフロー図作成： ClickUp ホワイトボードを使用して、チーム全員でリアルタイムにユーザーフロー図を作成しましょう

摩擦ポイントの注釈： 離脱ポイント、分かりにくいUI要素、その他の摩擦箇所を、フロー図上に直接注釈やコメントでマークできます

データの検証： ヒートマップやセッションレコーダーなどのツールから得 ヒートマップやセッションレコーダーなどのツールから得 られた行動分析 データをフローマップに重ね合わせ、実際のユーザー行動に基づいて仮説を検証しましょう

🚀 こんな方に最適：デジタルジャーニーをマップし、UX上の摩擦や離脱ポイントを見つけ出そうとしているPLGチームやマーケティングチーム。

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8. ClickUpの「成長実験」ホワイトボードテンプレート

ファネルの漏れを解消するためのアイデアは山ほどあるのに、それらを体系的にテストする方法がないと、決断に迷いがちです。何を最初に試すべきか、成功をどう測定すべきかチームで決められないため、良いアイデアが実を結ばずに終わってしまうのです。

ClickUpの「成長実験ホワイトボードテンプレート」は、ファネルの漏れを解消するための成長実験を設計、実行、分析するための体系的なキャンバスを提供します。

おすすめポイント：

実験キャンバス： 実験の仮説、テスト設計、成功メトリクス、結果をすべて1つの整理されたビューにまとめて記録できます

視覚的な優先順位付け： ClickUpホワイトボードの ClickUpホワイトボードの 「インパクト対努力」 などのフレームワークを活用し、チームで実験案をブレインストーミングして優先順位を付けましょう

実用的な結果： 実験ボードを 実験ボードを ClickUpタスク と接続することで、効果的なバリエーションを恒久的なプロセス変更として導入するためのタスクを即座に作成できます

ROI重視のアプローチ： 実験を、その潜在的な影響度と実施の容易さに基づいてランク付けし、最も重要な領域に集中して 実験を、その潜在的な影響度と実施の容易さに基づいてランク付けし、最も重要な領域に集中して 継続的な改善 に取り組めるようにします

🚀 こんな方に最適：ファネルの漏れを構造的に特定し、改善策の優先順位付けやテストを行う成長チーム。

9. HubSpotによるマーケティングファネル監査チェックリスト

viaHubSpot

HubSpotの「マーケティングファネル監査チェックリスト」は、インバウンドファネルのパフォーマンスに注力するマーケティングチーム向けに、迅速な監査フレームワークを提供します。HubSpotのエコシステム内で既に運用を行っているチームに最適です。

おすすめポイント：

チェックリストフォーマット： このテンプレートには、マーケティングファネルの各フェーズを体系的に確認するためのチェックリストが用意されています

コンテンツ重視： リードマグネット、ナーチャリング・シーケンス、およびコンテンツ全体のパフォーマンス評価に重点を置いています

制限事項：このチェックリストは主にマーケティングに焦点を当てており、営業への引き継ぎやファネルの最終フェーズについては深く掘り下げていません。そのため、これらのフェーズが盲点となる可能性があります。

🚀 こんな方に最適：マーケティングチーム、特にHubSpotのユーザーで、インバウンドファネルのパフォーマンスやナーチャリングの課題を分析したい方。

10. Template.netによる輸送・物流業界向けセールスファネル分析テンプレート

Template.netの「輸送・物流営業ファネル分析テンプレート」は、輸送や物流ビジネスを運営する方に向けた、シンプルなスプレッドシート形式のテンプレートです。見込み客の獲得から成約に至るまで、各フェーズにわたる営業ファネルの分析に役立ちます。

高度なワークフロー機能は不要で、基本的な追跡機能のみが必要なチームには最適な選択肢です。

おすすめポイント：

あらかじめ作成された式： テンプレートが各フェーズ間のコンバージョン率を自動的に計算するため、自分で式を作成する手間が省けます

簡単なカスタム： 基本的な構造はさまざまなファネル構成に容易に適応でき、異なるフォーマットでエクスポートすることも可能です

制限事項： これは手動でデータを入力する必要がある静的なテンプレートです。ライブデータソースには接続されないため、すぐに情報が古くなってしまう可能性があります。また、統合プラットフォームのような共同作業機能も備えていません。

🚀 こんなチームに最適：高度なワークフロー機能は不要で、シンプルなスプレッドシートベースのファネル追跡を行いたい輸送・物流チーム。

適切なファネル漏れ分析テンプレートの選び方

適切なテンプレートを選ぶのは、単なる好みの問題ではありません。その作業にぴったり合ったテンプレートを選ぶことが重要です。もし選び方を間違えると、不完全な分析結果や一貫性のないデータ、そして長続きしない改善策に終わってしまいます。

分析のフェーズ、チームの体制、ファネルの重点フェーズに応じて、テンプレートを選ぶ実用的な方法をご紹介します。多くのチームでは、複数のテンプレートを組み合わせて使用することで、最も良い結果を得ていることを覚えておいてください。

分析フェーズに基づいた選択：

分析フェーズ おすすめのテンプレート 発見とマップ セールスパイプラインテンプレート、ユーザーフローテンプレート 診断 根本原因分析テンプレート、データ分析結果テンプレート テストと修正 成長実験用ホワイトボードテンプレート、プロセス監査テンプレート レポート作成 分析レポートテンプレート

また、チームのタイプに合わせて選ぶのも役立つかもしれません。

営業主導の組織では、セールスパイプラインのテンプレートと 根本原因分析のテンプレートを組み合わせることで、大きな効果を発揮します。マーケティング主導やプロダクト主導型成長（PLG）のチームでは、ユーザーフローのテンプレートと成長実験のテンプレートを組み合わせることで、最良の結果が得られるでしょう。

ハイブリッドチームは、営業データ、製品分析、マーケティング実績を接続する単一のワークスペースに複数のテンプレートを統合することで、大きなメリットを得られます。

チームによっては、ファネルの各フェーズに焦点を当ててテンプレートを選択することも有効です。

ファネルの上流における離脱： ユーザーフローテンプレート とマーケティングに特化したテンプレートを活用し、ターゲティングの不備、メッセージの弱さ、ランディングページでの離脱といった問題を診断しましょう

ファネル中盤のリーク： プロセス監査テンプレート と データ分析結果テンプレート を使用して、育成、オンボーディング、または見込み客選定プロセスにおける摩擦を特定しましょう

ファネル下流のリーク： セールスパイプラインテンプレートと根本原因分析テンプレートを組み合わせて、商談フェーズの非効率性、価格に関する反論、または営業実行上の課題に焦点を当てましょう

ClickUpの統合AIワークスペースでファネルを改善しましょう

多くのチームが失敗するのは、間違ったテンプレートを選んだからではありません。失敗の原因は、テンプレートが異なるツールに分散していることです。連携されていないスプレッドシート、ドキュメント、プロジェクト管理アプリ間で分析を管理しようとすると、ツールの乱立を招き、チームは絶えず作業環境を切り替えざるを得なくなります

こうした情報のばらつきは、勢いを失わせます。重要な知見が見失われ、引き継ぎが円滑に行われず、全体像を把握できる人がいなくなってしまいます。

ClickUpは単なるファネル分析ツールではありません。ファネル分析プロセス全体を一元管理できる統合型AIワークスペースです。

ユーザーフローからセールスパイプラインまで、あらゆるテンプレートを単一のワークスペース内で作成・接続できます

タスク、データ、ダッシュボード、ドキュメントを連携させ、あらゆるインサイトを実践に活かしましょう

AIを活用してパターンを可視化し、分析結果を要約し、意思決定を加速させましょう

営業、マーケティング、プロダクトの各チームが、同じリアルタイムの状況認識を共有できるようにします

ファネルの漏れを解消する準備はできましたか？ClickUpを無料で始めて、漏れ診断を反復可能なプロセスに変えましょう。✨

よくある質問

セールスファネルテンプレートは、案件が各フェーズを通過する過程を可視化し、管理するのに役立ちます。一方、ファネル漏れ分析テンプレートは、見込み客がどのフェーズで、なぜ離脱するのかを診断するために特別に設計されています。前者を運用状況の追跡、後者を診断調査と捉えてください。

多くのチームでは、四半期ごとの詳細な分析と、主要なメトリクスに関する月次での簡易チェックを組み合わせることで成果を上げています。最近ファネルの構造を変更した、新製品をリリースした、あるいはコンバージョンが急激に低下したことに気づいた場合は、直ちに分析を行うべきです。

認知フェーズと関心フェーズの間に発生する初期フェーズの離脱は、通常、メッセージングやターゲティングの問題を示しています。検討フェーズから購入フェーズにかけて発生する後期フェーズの離脱は、通常、反論への対応、価格設定、または競合他社とのポジションに関する問題を示しています。

そうとは限りません。分析の段階によって、必要な構成は異なります。多くのチームでは、ファネルの可視化用、根本原因の分析用、実験の追跡とレポート作成用など、2～3種類のテンプレートを組み合わせて使用しています。