UXデザインを効率化する無料のMiroユーザーフローテンプレート

あるプロダクトチームは、サインアッププロセスが仕事にならない理由を何週間も議論した。
フォームはシンプルに見え、説明文は明確で、ボタンはユーザーが望む場所に正確に配置されていた。
しかし実際に顧客が辿るステップをマップすると、問題が明らかになりました：ユーザーが途中で離脱していたのです。その理由は、不要なクリックが旅程を煩雑にしていたためでした。🫤
エントリーポイントから意思決定の瞬間まで、Miroのユーザーフローテンプレートはすべてを視覚的に整理。障害の特定と直感的な体験設計を容易にします。
すぐに使い始められる優れたテンプレートをいくつかご紹介しましょう。
さらに、プロセスの効率化とチームコラボレーションを促進する優れたClickUpテンプレートもご紹介します。🤩
主要ユーザーフローテンプレート一覧
以下は、MiroとClickUpのベストユーザーフローテンプレートによる要約テーブルです：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|主な機能
|こんな方に最適です
|ビジュアルフォーマット
|Miroユーザーフローテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|事前作成済み形、無限キャンバス、リアルタイム共同編集、プレゼンテーションモード
|UXデザイナー、PM、開発者によるユーザージャーニーのマップ
|Miroボード
|Miro UIフローチャートテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|UI要素、ナビゲーションマップ、グループ化されたセクション、ステップバイステップのウォークスルー
|UX/UIデザイナー、PM、インターフェース開発者
|Miroボード
|Miro スクリーンフローテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ワイヤーフレームの順序付け、ナビゲーションパス、リアルタイムフィードバック
|UXデザイナー、PM、開発者によるフロー検証
|Miroボード
|Miroカスタマージャーニートテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|タッチポイントマップ、課題点、スイムレーン、実用的な可視化
|マーケティング、プロダクト、カスタマーエクスペリエンスチーム
|Miroボード
|Miro フロー図テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|標準の形、依存関係、カスタマイズ可能なフロー
|アナリスト、プロダクトマネージャー、開発者がワークフローをマップ
|Miroボード
|ClickUpユーザーフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マルチスクリーンマップ、ラベル/色、タスクリンクされている、リアルタイム共同作業
|PM、UXデザイナー、マーケティングチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUpプロセスフローチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|スイムレーン、並行タスク、チェックポイント、コミュニケーションマップ
|人事、運営、クロスファンクショナルチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUpデータフロー図テンプレート
|無料テンプレートを入手
|DFD表記法、冗長性検出、ビジネス／技術間の橋渡し
|システムアナリスト、開発者、ビジネスチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUpコンセプトマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|中心概念、ラベル付きコネクター、色コード
|教育関係者、プロダクトチーム、研究者
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|フェーズ分解、感情追跡、チーム所有権
|マーケティング、カスタマーエクスペリエンス、プロダクトチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|スイムレーン、引き継ぎマッピング、非効率性の追跡
|運用、プロジェクト管理、オンボーディング、部門横断的なワークフロー
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp UMLアクティビティテンプレート
|無料テンプレートを入手
|UML表記法、並列フロー、ユースケース分解
|ソフトウェアアーキテクト、エンジニアリングチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp UXロードマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|リサーチの整合性、フェーズ追跡、複数ビュー
|UXデザイナー、プロダクトチーム、経営陣
|ClickUp ホワイトボード、リスト
|ClickUpユーザビリティテストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|セッションプラン、フィードバックフィールド、マルチビュー
|UX/UIチーム、プロダクトデザイナー、アナリスト
|ClickUp ホワイトボード、リスト
Miroユーザーフローテンプレートとは？
Miroユーザーフローテンプレートとは、デジタル製品やサービス内でユーザーが特定のタスクを達成したり目標を達成したりするために踏む一連のステップを、可視化・図解・文書化するフレームワークです。
UXチームやプロダクトチームがユーザーの経路、意思決定ポイント、インタラクションを可視化するのに役立ち、共同でのユーザー体験の設計、レビュー、最適化を容易にします。
🧠 面白い事実：「ユーザーエクスペリエンス」という用語は、1993年にドナルド・ノーマンが Apple での仕事中に作り出したもので、デザインの焦点が美観からユーザー中心の機能へと大きく移行したことを示しています。
優れたMiroユーザーフローテンプレートの条件とは？
優れたMiroユーザーフローの例で注目すべき点は以下の通りです：
- *各ユーザーのステップ、意思決定ポイント、結果をクリアに可視化
- 様々なユースケースや製品目標に合わせて簡単にカスタム可能*
- 論理的な構成：開始点と終了点を明確に示し、エントリーからエグジットまでを体系化
- 標準化されたフローチャート記号の使用（開始/終了：楕円形、アクション：長方形、決定：菱形、流れの方向：矢印）
- コラボレーション機能*で同僚からのフィードバック、コメント、非同期のチーム意見を取り入れましょう
- ユーザーとビジネスの目標に焦点を当て、フローを目標指向かつユーザー中心に保つ*
🔍 ご存知ですか？ 1980年代、グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）はデザインの焦点を静的な美学からインタラクティブな体験へと転換し、革命をもたらしました。これが現代のUXデザインの基盤を築いたのです。
5つのMiroユーザーフローテンプレート
以下はご利用いただけるMiroテンプレートの一部です：
1. Miroユーザーフローテンプレート
Miroユーザーフローテンプレートは、エントリーポイントから意思決定、結果に至るまでのユーザージャーニーをステップで可視化するのに役立ちます。組み込みの形、コネクター、コラボレーションツールにより、製品とのユーザーインタラクションを簡素化し、改善点を特定します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 事前作成された形とコネクタで構造化されたユーザーフローの例を設計する
- 無限キャンバス上で複雑な多段階の顧客体験をマップする
- リアルタイムコメント、メンション、共同編集でコラボレーションを効率化
- フローを製品概要、調査結果のまとめ、またはミーティングメモにリンクして文脈を明確にします
- ユーザーフロー図の「プレゼンテーション」モードで、ステークホルダーにシームレスにユーザーパスを提示
📌 こんな方に最適： オンボーディングフローを作成するUXデザイナー、ナビゲーションパスを洗練させるプロダクトマネージャー、ユーザーインタラクションの明確なビジュアル設計図を必要とする開発者。
📖 こちらもご覧ください：ユーザー体験を向上させるUXリサーチ手法
2. Miro UIフローチャートテンプレート
Miro UIフローチャートテンプレートは、デジタル製品の構造とナビゲーションをチームで可視化するのに役立ちます。画面、アクション、意思決定ポイントを視覚化することで、開発開始前にユーザーフレンドリーなインターフェースを設計し、ナビゲーション上のギャップを発見しやすくなります。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 事前構築されたUI要素とコネクターで直感的な製品フローを設計
- 画面間のナビゲーション経路を可視化し、ユーザビリティの問題を早期に発見
- 管理画面、ログインユーザー、顧客ビューごとにセクションをグループ化して複雑なフローを整理
- ステークホルダーに明確なステップバイステップのウォークスルーでフローを提示
📌 こんな方に最適：アプリインターフェース構築のためのUX戦略を策定するUX/UIデザイナー、ナビゲーションロジックをテストするプロダクトマネージャー、フローを機能的なデザインに落とし込む開発者。
🧠豆知識：1955年、産業設計者のヘンリー・ドレイファスが『Designing for People』を出版し、製品開発における人間中心設計の重要性を強調しました。
3. Miro スクリーンフローテンプレート
Miroの画面フローテンプレートは、チームがユーザーがアプリやウェブサイトを画面ごとに移動するフローをマップするのに役立ちます。
このワイヤーフレームテンプレートは、Miroボード上でワイヤーフレームを順序立てて配置し、ナビゲーションパスで接続します。これにより、開発前にデザインロジックの検証、行き止まりの特定、ユーザーの改善が容易になります。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 画面を矢印で接続し、ユーザーの操作と遷移を明確に示しましょう
- 登録、ログイン、検索、プロフィール管理の詳細なフローをマップ
- デザイナー、プロダクトマネージャー、開発者とリアルタイムで共同作業し、迅速なフィードバックを実現
📌 こんな方に最適：レイアウトの論理をテストするUXデザイナー、ナビゲーションフローを確認するプロダクトマネージャー、画面遷移が要件に合致していることを確認する開発者。
📮 ClickUpインサイト：労働者の24%が「反復作業がより意義ある仕事の妨げになっている」と回答し、さらに24%が「自身のスキルが十分に活かされていない」と感じています。これは労働力のほぼ半数が創造的なブロックと過小評価に直面していることを意味します。💔
ClickUpは設定が簡単なAIエージェントで、トリガーに基づく定期的なタスクを自動化し、高影響度の業務に集中できる環境を構築します。例: タスクが完了すると、ClickUpのAIエージェントが自動的に次のステップを割り当て、リマインダーを送信、プロジェクトステータスを更新するため、手動でのフォローアップ作業から解放されます。
💫 実証済み結果： STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。チームはフォーマットに費やす時間を減らし、予測業務に集中できるようになりました。
4. Miroカスタマー Journey テンプレート
Miroカスタマージャーニーのテンプレートは、顧客が製品やサービスと接するすべての接点を可視化するのに役立ちます。異なるフェーズ、目標、課題点をマップすることで、改善機会を容易に特定し、顧客ニーズに沿って部門横断的なチームを連携させることができます。
マーケティング、営業、プロダクト、サポートチームの各チームが、同じユーザーエクスペリエンスマップ上で仕事できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 複数のフェーズとチャネルにわたるエンドツーエンドのカスタムインタラクションを可視化する
- 視覚的要素と付箋紙でユーザーの目標、課題、感情を可視化しましょう
- 構造化されたスイムレーンでジャーニー活動を整理し、より精密な分析を実現
- 顧客データを実用的なものにする明確な視覚表現でジャーニーを提示
📌 こんな方に最適：キャンペーンを洗練させるマーケティングチーム、機能を顧客ニーズに合わせるプロダクトマネージャー、全体的な体験を改善するCXスペシャリスト。
🔍 ご存知ですか？ 2008年に開発されたユーザー体験質問票（UEQ）は、デジタル製品のユーザー体験の質を評価する広く使われているツールです。
5. Miro フロー図テンプレート
Miroフロー図テンプレートは、各ステップを視覚的にマップすることで複雑なプロセスを簡素化します。システム、ワークフロー、意思決定プロセスのいずれを文書化する場合でも問題ありません。このフローチャートソフトウェアは明確な構造を提供し、曖昧さを軽減します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 決定、アクション、コネクターなどの標準化された形を使ってプロセスフローを作成
- 依存関係とシーケンスを可視化し、ボトルネックを早期に発見
- テキスト、色、ラベルでフローをカスタムし、明確さと整合性を確保
📌 こんな方に最適：業務効率化を図るビジネスアナリスト、ワークフローをマップするプロジェクトマネージャー、システムロジックを明確化する開発者。
🔍 ご存知ですか？ 1947年、米国機械学会はフロープロセスチャート用の標準記号（ギルブレスの研究に基づく）を採択し、現代のプロセスフローチャートやUX図の表記法の基本を確立しました。
Miroを用いたユーザーフロー設計の限界点
Miroにはワークフローの効率やチーム体験に影響を与える可能性のあるいくつかのリミットがあります。避けるべき主なリミットを以下に示します：
- 大規模または複雑なボード、特に機能豊富なコンテンツではパフォーマンスが低下し、リアルタイムの共同作業や反復作業の妨げとなる可能性があります
- 機能の過剰提供は技術的知識のないチームメンバーを圧倒し、導入や基本操作をより困難にする可能性があります
- 形のリミット （ボードあたり6,000シンボルなど）により、拡張機能のユーザーフローやフローチャートの規模が制限されます
- ナビゲーションと選択の癖 （ドラッグ選択 vs オブジェクト移動）は頻繁な誤編集を引き起こし、ユーザーを苛立たせる可能性があります
- ボードの整理が不十分だと作業スペースが散らかる原因となります。ボードをフォルダやサブプロジェクトに整理するのは面倒だからです
- *高度なグラフィックデザイン機能に欠けるため、繊細なビジュアルや高精細な仕事には不向きです
代替ユーザーフローテンプレート
ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを1つのプラットフォームに統合した仕事のためのすべてアプリです。次世代AIによる自動化と検索機能で業務を加速します。
ユーザー追跡ソフトウェアが提供する優れたテンプレートをいくつかご紹介します：
1. ClickUpユーザーフローテンプレート
ClickUpユーザーフローテンプレートを使えば、ユーザーが製品・ウェブサイト・サービスをどのように利用するかを簡単に可視化できます。エントリーポイントから意思決定、アクションに至るまで、ユーザージャーニーの記録と最適化を支援。ClickUpホワイトボード上で構築されているため、フローをタスク・フィードバック・プロジェクト実行に直接接続可能です。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 複数の画面とユーザーの意思決定をマップし、ウェブデザインワークフローにおける摩擦点を特定する
- ラベル、テキスト、色でフローをカスタムし、迅速な認識と調整を実現
- 構築前にデザイン決定をステークホルダーと調整するため、洗練されたプロ仕様のユーザーフローを共有しましょう
📌 こんな方に最適：オンボーディング体験を設計するプロダクトマネージャー、ユーザージャーニーを検証するUXデザイナー、コンバージョンファネルをマップするマーケティングチーム。
🚀 ClickUpの優位性： ClickUpホワイトボードでは、ユーザージャーニーのスケッチ、意思決定ポイントのマップ、そしてチームとリアルタイムで全ステップを視覚的に接続できます。さらにAI搭載の画像生成機能により、外部ビジュアルツール不要で抽象的な概念や画面を瞬時に具現化可能です。 👇🏼
2. ClickUpプロセスフローチャートテンプレート
ClickUpプロセスフローチャートテンプレートは、複雑なワークフローを明確なステップのビジュアルに分解します。採用パイプライン、承認プロセス、チーム間引き継ぎをマップ可能。単なるアクションと結果の表示にとどまらず、役割別にタスクを整理。これにより、採用担当者、リクルーター、候補者、その他あらゆるチームの責任範囲が一目で把握できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- スイムレーンでプロセスを整理し、異なる役割やチーム間で責任範囲を明確にします
- 単なる順序立てたステップだけでなく、並行するタスクやステークホルダー間の連携状況を追跡しましょう
- 却下、承認、チェックポイントの経路を追加し、プラン通りに進まない場合の対応を可視化しましょう
- 意思決定とコミュニケーションの接点を単一フローで記録
📌 こんなチームに最適：採用フェーズを標準化する人事チーム、プロセス遵守を確保する業務責任者、クロスファンクショナルチーム。
🚀 ClickUpの優位性： ClickUp BrainはAIプロジェクトマネージャーで、UXデザインワークフローの効率化を支援します。
例えば、ユーザーフローを設計する際には、次のような質問を投げかけることができます：
- 最新のUXリサーチに基づき、チェックアウトプロセスのユーザーフローを生成する
- このランディングページのフロー改善案を提案し、離脱率を低減させましょう
- 新しいオンボーディングフローを実装するためのタスクリストを作成する
AIツールが既存のタスク、ドキュメント、ワークフローを分析し、数秒で実行可能な改善提案を提供します。
3. ClickUpデータフロー図テンプレート
ClickUpデータフロー図テンプレートは、システム内での情報の流れをマップするのに役立ちます。データ入力、ストレージ、出力に焦点を当てているため、システムアーキテクト、開発者、アナリストにとって必須のツールです。プロセスシンボル、データストア、外部エンティティを用いて、情報の生成、変換、共有方法を体系的にマップできます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- DFD表記法（エンティティ、プロセス、データストア、フロー）を標準化し、図解の普遍的な理解性を確保する
- システム導入前に重複・非効率・接続不足を特定
- ビジネスチームと技術チームを橋渡しする形でデータ移動を記録する
📌 こんな方に最適： データアーキテクチャを文書化するシステムアナリスト、統合設計を行う開発者、アプリケーション間での情報移動を明確化するビジネスチーム。
4. ClickUpコンセプトマップテンプレート
ClickUpコンセプトマップテンプレートは、アイデアの収集・整理・接続を支援します。
フローチャートテンプレートとして、中心となる概念から始め、サブコンセプトにブランチし、それらをアイデアや結果とリンクされている状態を維持することができます。これにより、ブレインストーミング、ナレッジマップ、抽象的または複雑なトピックの探求に特に効果的です。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 中心となるコンセプトから始め、サブコンセプト、アイデア、結果へとブランチさせて非線形思考を実現
- ラベル付きコネクタ（例：「につながる」「〜のための」「〜できる」）で関係を可視化し、意味を捉える
- 抽象的なブレインストーミングセッションを、行動を促す明確なビジュアルマップに変換しましょう
- 明確さと文脈のために、色とラベルでノードとコネクターをカスタム
📌 こんな方に最適：概念を説明する教育者、機能をブレインストーミングするプロダクトチーム、知識領域をマップするユーザーリサーチャー、アイデアと成果を接続するストラテジスト。
🚀ClickUpの優位性：ClickUpマインドマップはアイデアを動的なビジュアルワークフローに変換します。
ユーザー体験を素早くマップし、代替フローをブレインストーミングしたり、デザイン要素を単一のインタラクティブな空間で接続したりできます。各ノードは実行可能なタスクに変換したり、ドキュメントにリンクされているタスクにしたり、チームメンバーに割り当てたりできるため、シームレスなコラボレーションを実現します。
5. ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート
ClickUpカスタマージャーニーマップテンプレートは、製品やサービスを顧客の視点で捉えるのに役立ちます。認知、検討、購入決定という段階に全プロセスを分解。各ステップにおける顧客の行動、感情、体験を追跡可能です。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- アクション、タッチポイント、体験を整合させ、顧客の旅路を明確なフェーズに可視化します
- 顧客の感情を捉え、摩擦点と喜びの瞬間を発見する
- 所有権を割り当て、旅程の全フェーズに担当チームリーダーを配置する
📌 こんな方に最適：キャンペーン改善に取り組むマーケティングチーム、顧客満足度向上を目指すCXリーダー、実際のユーザーニーズに機能調整を行うプロダクトチーム。
6. ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレート
ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレートは、複雑なクロスファンクショナルプロセスを可視化します。役割・部門・ステークホルダーごとに責任範囲を「レーン」で分離。これにより、担当者の明確化、チーム間タスクの移動経路、ボトルネック発生箇所の把握が容易になります。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- プロセスをスイムレーンに分割し、各ステップでどのチームや役割が責任を負うかを可視化します
- タスクの引き継ぎのマップを作成し、遅延・重複・意思疎通のリスクを明らかにする
- チームや部門間で仕事がどのように流れるかを追跡し、非効率性を特定する
📌 最適な対象： 運用チーム、プロジェクト管理、人事オンボーディングプロセス、部門横断的な取り組み、および複数の引き継ぎが必要なあらゆるワークフロー。
📖 こちらもご覧ください：Miroの代替ツール＆競合サービスベストセレクション
7. ClickUp UMLアクティビティテンプレート
ClickUp UMLアクティビティテンプレートは、ソフトウェアやビジネスプロセスにおける詳細なワークフローと制御フローロジックのマップを支援します。簡易なフローチャートとは異なり、統一モデリング言語（UML）で定義される条件分岐、ループ、並行処理、遷移を表現可能です。
さらに、ClickUpホワイトボードに組み込まれているため、この図をプロジェクトプラン全体に埋め込み、タスクと連動させて全員の認識を同じページに統一できます。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 複雑なユーザー行動を表現：分岐、合流、決定ブランチ、並列フロー、オブジェクトフロー
- 技術チーム（開発者、アーキテクト）と非技術ステークホルダーの双方に馴染みのある正式な構造を使用する
- ユースケースや機能を詳細な活動ステップに分解し、隠れたロジックやエッジケースを明らかにする
📌 最適な用途： ユースケースのワークフローを文書化するソフトウェアアーキテクトや、開発前に動作をモデル化するエンジニアリングチーム。
🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAXはAIプロジェクト管理を新たな次元へ引き上げ、UXデザイナーが静的なフローを実行可能な最適化されたワークフローに変換するのを支援します。単純なタスク作成を超え、デザインを分析し、改善点を提案し、ボトルネックが発生する前に予測することさえ可能です。
以下の用途に活用できます：
- 音声認識技術： 話したアイデアをタスク、コメント、メモにその場で変換
- AIスプロール管理：複数のLLMを1つのツールに統合
- ワークフロー最適化：フローの詳細な分析を行い、改善点、代替経路、潜在的なボトルネックに関する洞察を得ましょう
8. ClickUp UXロードマップテンプレート
ClickUp UXロードマップテンプレートは、UXデザインプロセスのプラン・可視化・追跡を長期的に支援します。新規開発でも既存製品の改良でも、このテンプレートが長期的なUX目標を明確化します。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- ユーザー調査を実施し、アイデアとビジネス目標を整合させて、重要なことに集中した仕事をしましょう
- オープン、完了などのフェーズで進捗を追跡し、すべてのUXタスクを監視しましょう
- 複数のビューでプランとアイデア創出を：ブレインストーミング用のホワイトボードビューやオンボーディング用のスタートガイドなど
📌 こんな方に最適：今後のUX仕事に向けた共有の参照資料が必要なUXデザイナー、プロダクトチーム、リーダーシップ、部門横断的な関係者。
9. ClickUpユーザビリティテストテンプレート
ClickUpユーザビリティテストテンプレートは、ユーザビリティテストのプラン・整理・実施のためのスペースを提供します。これにより、実際のユーザーが製品とどのようにインタラクションし、どこで苦労しているかを把握し、情報に基づいた改善を行うことが可能になります。
🌟 こんな点がお気に入りになるはず：
- 目標、タスク、成果、参加者、メモ用のフィールドを使用して、ユーザーテストセッションを詳細にプランします。
- カスタムフィールドでユーザビリティテストの例やフィードバックを分類し、ステークホルダーが重要な情報を可視化できるようにする
- ホワイトボード、リスト、ガント、カレンダー、ワークロードなど、複数のClickUpビューを切り替えて、あなたとチームの思考や作業スタイルに最適な方法を選択しましょう。
📌 こんな方に最適：ユーザーインタラクションから直接、明確で実践的なユーザビリティの知見を得たいUX/UIチーム、プロダクトデザイナー、ビジネスアナリスト。
AccuWeatherのプロダクトマネージャー、バザ・ギルバートがClickUpについてこう語っています：
ClickUpは非同期での連携を格段に簡素化・効率化しました。目標と結果を明確化し構造化する枠組みを構築することで、リモートチームは期待値を理解し、ステータス更新を円滑に行えます。ホワイトボードでのブレインストーミングも、優先度の再編成も、参照画像の追加なども、すべて非常にスムーズです。
ClickUpでフローをデザインする
ユーザーフローは、ユーザーが製品と関わる方法を決定づける要素です。Miroのユーザーフローテンプレートのようなツールは、ユーザー体験の設計図を描き、早期に摩擦点を発見するのに最適です。
しかし、仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」なら、それらのフローを実際のプロジェクトに変換できます。
アイデアをタスクに分解し、チームメンバーに割り当て、ダッシュボードで進捗を追跡し、リアルタイムで共同作業することも可能です。マップと管理が融合する場であり、優れたUXプランが素晴らしいユーザー体験へと変わる場所です。
