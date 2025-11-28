ClickUpがClickUp Brainを活用してデータを実用的な洞察に変える方法

私たちはClickUp Brainを開発しました。そしてすぐに、仕事のためのオールインワンアプリであるClickUpでの業務管理に活用し始めました。

再帰的に聞こえるかもしれませんが、最後までお聞きください。私たちもまさに同じ問題を抱えていました：業務の拡散。つまり、数十のプロジェクトにまたがる何千ものタスク、タイムゾーンを跨ぐ分散チーム、数十のアプリに分散した膨大な履歴データ——それらが何か有用なことを教えてくれるはずなのに、その意味を理解する手がかりさえ見つからなかったのです。

ClickUp Brainは、リアルタイムでは把握できなかった点と点をつなぎました。例えば、どの種類の依存関係が実際にタイムラインを遅延させているか、どの承認ステップがボトルネックを生み出しているか、どのチームが手薄になっているかといった点です。

本ブログ記事では、ClickUpがClickUp Brainを活用してデータを実用的な洞察に変換する方法を解説します。当社で実現した変化と、皆様にも可能となる変革をご紹介します。🪄

ClickUp Brainとは？

@メンションで簡単にサポートを依頼 ClickUpタスクとClickUpチャット内で

ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれたAI搭載アシスタントで、よりスマートかつ迅速な作業を支援します。タスクのコメント欄やチャットで、チームメンバーをメンションするのと同じように「@Brain」と入力するだけで操作できます。主な機能は以下の通りです：

ClickUp Brainは、ツールバー、ロケーションヘッダー、タスク、ドキュメント、チャットなど、ワークスペース内の様々な場所で使用できます。タスク管理から要約生成、さらにはウェブ検索に至るまで、あらゆる場面で役立つように設計されています。

ClickUp Brain MAXを活用し、コンテキスト認識型AIを デスクトップに導入

さらに強力な機能を求めるなら、デスクトップ版「ClickUp Brain MAX」が最適です。AIを活用した生産性向上を、ClickUp内だけでなくワークフロー全体にもたらす、あなたのデスクトップパートナーです。

従業員の46.5%が、単一のタスクを完了するために2つ以上のAIツールを頻繁に切り替えることを余儀なくされています。

Brain MAXは、すべてのAIツールとワークフローを一元管理することでAIスプロール現象を解消します。ClickUp、連携ワークアプリ（Figma、GitHub、Google Drive、SharePointなど）、ウェブ全体を単一の統合インターフェースから検索・作成・実行できます。

あらゆる仕事に対応するAIです。

その仕組みをこの短いビデオでご覧ください：

実用的な洞察が重要な理由

方向性のないデータは誰の役にも立ちません。必要なのは活用できる洞察です。過去に何が起きたかだけでなく、次に何をやることかを示す洞察が求められています。

実用的な洞察が重要な理由はこちらです。👇

過剰利用と利用不足の特定

一部のチームメンバーは手一杯なのに、他のメンバーにはキャパシティがある。可視性がなければ、この状況を完全に見逃してしまいます。実用的なインサイトは、こうした不均衡を素早く明らかにします。

誰が過負荷状態か、誰がさらに仕事を引き受けられるかを把握できます。これにより仕事を公平に再配分し、燃え尽き症候群を未然に防ぐことが可能になります。

影響力の大きい仕事を優先する

すべてのタスクが同じ重要度を持つわけではありません。成果を生み出すタスクもあれば、単に忙しさを増すだけのタスクもあるのです。

明確な洞察は、我々に容赦ない決断を許可する。どのプロジェクトが収益を押し上げるか、顧客が切望する機能は何か、計画ミーティングでは見栄えがしたものの半年後には無意味になる施策は何かを明らかにするのだ。

意思決定を加速させる

意思決定が遅れると、勢いは失われます。必要な情報を必要な時に即座に得られることで、遅延を解消し、迅速かつ確信を持って行動できます。これによりプロジェクトは軌道に乗ったまま進み、チームは結束を保ち続けます。

実際、『リーン・アナリティクス』の著者であるアリステア・クロールとベン・ヨスクヴィッツはこう述べています：

データの説明に忙殺されていれば、そのデータに基づく行動には忙殺されない。

ClickUpのアンケートによると、従業員の5人に1人が「意思決定の時期が明確に伝えられる（コミュニケーションの改善）」だけで仕事のスピードが向上すると回答しています。しかし、多忙な日常の中では、タイムラインに関する連絡が疎かになりがちです。

そこでClickUp Brainが登場します。AI搭載のワークコパイロットとして、タスク・スレッド・ドキュメントの更新情報を自動収集。デイリーダイジェスト・意思決定ブリーフ・要約コメントを配信するため、人（や情報）を追いかける必要がなくなります。

実用的な洞察のためのClickUp Brainの主な機能

当社がClickUp Brainを自社ワークフローに組み込み、スピードアップ、問題の早期発見、チーム連携の強化を実現した方法をご紹介します。📋

プロジェクトの問題が連鎖する前に発見する

最もコストのかかる危機は、予見できないものです。私たちはClickUp Brainを活用し、通常なら見逃してしまう警告サインを可視化します。

ClickUp Brainの「停滞しているタスクを見つける」機能でプロジェクトを管理する

実際の事例をご紹介します：当社プロダクトチームが3つの相互連携ワークストリームに依存する機能をリリースした際、ClickUp Brainの「停滞中のタスクを検出」機能が、デザイン引き継ぎタスクが12日間更新されていないことを検知しました。この単一のアラートにより、下流工程で発生する可能性があった2週間の遅延連鎖を未然に防いだのです。

障害要因を特定し、所有権を再割り当てすることで、リリース計画を順調に進めました。この可視性がなければ、スプリントレビューで問題が発覚し、回復が不可能となる事態を招いていたでしょう。

📌 このプロンプトを試してみてください：「Q4キャンペーン」プロジェクト内で、10日以上更新されていないタスクを検索し、遅延リスクのあるタスクをハイライト表示してください。

💡 プロのコツ：Excelファイルを新しいClickUp Brainチャットに直接アップロードし、データに関する質問を投げかけましょう。さらに、スプレッドシートのリンク（例：Google スプレッドシート）を貼り付けることでインサイトを抽出できます。これにより、ワークスペースを離れることなくスプレッドシートを即座に分析できます。

何時間もかかるステータスレポート作成を置き換える

エグゼクティブ要約作成は、多くのチームが手作業で何時間も仕事をする作業です。当社ではこれを自動生成します。

ClickUp Brainでワークスペース内のタスクと場所の活動を要約する

各スプリント終了時、開発スペースの進捗をClickUp Brainに要約させます。リリース済みタスク、進行中のタスク、ブロックされているタスクを明確に示します。スペース全体のタスクステータス、コメント、添付ファイルから情報を抽出し、30分かけてまとめる代わりに30秒で確認できる読みやすい更新情報に凝縮します。

さらに、上司が要約を読むと、単なるステータスリストではなく、実際の進捗状況が把握できます。

「3つの機能をリリースし、バックエンドタスクの再割り当てで支払い連携の障害を解消しました。iOSビルドでは外部APIアクセス待ちの障害が1件残っています」と報告します。これが意思決定に直結する進捗報告です。

📌 このプロンプトを試す：「モバイルアプリ開発」スペースのエグゼクティブ要約を生成してください。対象範囲は、過去のスプリントで完了した機能、未解決の問題、および障害要因です。

バランスの取れた作業量の決定を行う

偏った作業負荷は、しばしば燃え尽き症候群、ボトルネック、納期遅延につながります。私たちは、そのような事態が発生する前にバランスを取り戻すためにClickUp Brainを活用しています。

ClickUpのワークロードビューが担当者ごとのキャパシティを表示するのに対し、AIアシスタントはさらに踏み込みます。タスク量、期日、複雑さの兆候、依存関係などあらゆる要素を分析します。そのため、あるチームメンバーが12件の緊急タスクを抱えている一方で別のメンバーが4件しか抱えていない場合、ClickUp Brainは具体的な再割り当てを提案します。

ClickUp Brainの作業負荷分析でチームのキャパシティを最適化

前四半期、私たちはこれをデザインチームに適用しました。

ClickUp Brainは、あるデザイナーが優先度の高い仕事の大部分を担っている一方、他のメンバーにはキャパシティがあることを指摘しました。私たちは戦略的に仕事を再配分しました。これにより、トップパフォーマーの燃え尽きを防ぎ、チーム全体で仕事がより安定して完了したため、スループットが向上しました。

📌 このプロンプトを試してみてください：デザインチームのワークロードビューを確認し、今週のバランスを維持するためにタスクを再割り当てする方法をご提案ください。

重要な情報を伝えるダッシュボードを構築する

ユーザーが実際に活用するダッシュボードこそ、複雑なデータ分析を驚くほど簡単にするものだと私たちは学びました。単なる番号付きのリストに留まらず、それらの番号が実際に何を意味するのかを分かりやすく解釈してくれるダッシュボードを想像してみてください。ClickUpのAI搭載ダッシュボードはまさにそれを実現します。

AIカードが役立つ点：

AIチームスタンドアップカード で、期間中のチーム活動に関する更新情報を自動的に取得します。

AIプロジェクト更新カード で、経営陣向けスコアリングによるプロジェクトの健全性、進捗状況、次のステップに関する高水準の概要を生成します。

カスタムプロンプトを作成し、 AI Brain Card でアドホックなインサイトを取得したり、様々なアクションを実行したりできます。

AIエグゼクティブ要約カード で、リーダーシップ層向けに最新のエグゼクティブ要約を可視化します。

AIスタンドアップ™カードで、StandUpやレポート作成用に自身の最近の活動を要約しましょう

ClickUp Brain搭載のAIカードで、ダッシュボードに思考を委ねよう

マーケティングチームは毎週月曜の朝にダッシュボードを更新します。キャンペーンの進捗要約、遅延している項目、障害が発生しているチャネルが平易な日本語で表示されます。

さらに、顧客問題管理、スプリント計画、製品分析のためのAI搭載ダッシュボードも構築しました。各ダッシュボードは、チームが意思決定を行うために必要な情報を的確に可視化します。

営業ダッシュボードでは、進捗中の案件と停滞中の案件を可視化。エンジニアリングダッシュボードでは、健全なサービスと注力が必要なサービスを明確に表示。CEOがプロジェクトの健全性を把握したい場合、ミーティングを設定する代わりにダッシュボードを提示します。

自動化と目標設定で洞察をアクションに接続する

問題を発見しても、誰も行動を起こさなければ意味がありません。私たちはインサイトをワークフローの終着点ではなく、出発点として扱います。

ドキュメント内でClickUp Brainを活用し、先手を打った行動を

AIが重要な期限切れタスクを検知すると、ClickUp自動化が即座にプロジェクトマネージャーに通知します。ClickUp Docsで事後検証の教訓を記録する際、ClickUp Brainに主要な要点を抽出し、継続的改善目標にリンクするよう指示します。

その知見は組織の知識の一部となり、行動は自動化される。

📌 このプロンプトを試してみてください：最新の事後分析ドキュメントを要約し、主要な知見を「継続的改善」目標にリンクさせてください。

📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者の47%はAIを使った手作業の処理を一度も試したことがありません。しかし、AIを導入した回答者の23%は、AIが作業負荷を大幅に軽減したと述べています。 この差は単なる技術格差以上のものかもしれません。早期導入者が測定可能な成果を上げている一方で、大多数はAIが認知負荷を軽減し時間を取り戻す上でどれほど変革をもたらすかを過小評価している可能性があります。🔥 ClickUp Brainは、AIをワークフローにシームレスに統合することでこのギャップを埋めます。スレッドの要約やコンテンツの下書き作成から、複雑なプロジェクトの分解やサブタスクの生成まで、当社のAIがすべてをこなします。ツールを切り替えたり、一から始める必要はありません。 💫 実証済み成果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から解放され、予測業務に注力できるようになりました。

複数のAIモデルにアクセス

異なるAIツールを活用して様々な業務に取り組むことで、時には異なる考え方をするのが容易になる。

ClickUp Brainの単一インターフェースから複数のAIモデルを活用

キャンペーンの角度をブレインストーミングする際には、素早いアイデア創出が必要です。製品決定を設計する際には、深い論理的推論が必要です。専門的な調査を行う際には、異なる方法で訓練されたツールが必要になるかもしれません。一つのモデルがこれら全てを同等に処理できると考えるのは、単に間違っています。

Brain MAXにより、深層推論にはClaudeを、創造的発想にはChatGPTを、専門領域にはGeminiを活用できます。その瞬間に解決すべき課題に応じて選択します。

創造的なブレインストーミングには、ClickUp Brain MAX内のChatGPTを活用

製品チームは機能の優先度に関する複雑なトレードオフを検討する際にClaudeを活用し、マーケティングチームはキャンペーンの方向性を探る際にはChatGPTに切り替えています。

💡 私たちの成功要因： 創造的な指令センターとしてBrain MAXとClickUpホワイトボードを活用しています。例えば、デスクトップコンパニオンから生のアイデアを拾い上げ、それをClickUpのホワイトボードにドロップします。その後、リアルタイムのビジュアルを活用し、タスクやドキュメントにリンクさせ、チームがキャンバスを離れることなくリミックス、洗練、実行できるようにしています。 ClickUpホワイトボードでブレインストーミングを行い、アイデアを迅速に実行可能なタスクに変換しましょう

使用しているすべてのツールを横断検索

現代のチームは複数のツールにまたがって活動しています：Figmaにはデザイン、GitHubにはコード、Google Driveには戦略ドキュメント、SharePointには法務関連資料、そしてClickUpにはその他すべての情報が集約されています。

必要な情報を見つけるには、タブを開き、コンテキストを切り替え、最後にどこで見たかを思い出し、正しい場所を見ていたことを願う必要があります。

ClickUp Brain MAXにFigmaやGoogle Driveからファイルを検索させる

Brain MAXはこれを変えます。なぜなら、すべてのアプリを同時に検索するからです。例えば「リリース2.1のFigmaデザインを表示し、技術仕様書と顧客フィードバックにリンクされている」と入力すると、Figmaからモックアップを抽出し、ClickUpとDriveから関連ドキュメントを呼び出し、そのリリースで顧客が実際に求めていたものについて議論した会話内容を表示します。

すべてが一箇所に集約され、すべてが接続されています。

声に出して生産性を向上させよう

私たちはキーボードを探す間にアイデアを失うより、思考がフォームになる瞬間にそれを捉える。思考はタイピングより速いからだ。

ハンズフリーで更新内容を音声入力しながら、ClickUp Brain MAXがあなたの語彙を学習し、よりスマートな文字起こしを実現

ClickUpBrainMAXの音声入力機能により、思考を妨げるタイピングの制約がなくなるため、仕事の速度が4倍向上します。

私たちはただ自分の考えを口にするだけで、その思考がBrain MAXで使用できるようフォーマットされ、構成されるのです。

さらにカスタム辞書により、AIが当社固有の名称・専門用語・参照表現を正確に認識します。「Q4プッシュ」「ボブのAPI」「UX監査」といった表現を、発音に基づく解釈ではなく文字通り記録。これが単なる新奇な機能と、思考を捉える手段としての音声入力の決定的な違いです。

当社のユーザーの一人が、ClickUp Brain MAXを最大限に活用している様子をご覧ください：

ClickUp Brain MAXは私のワークフローに驚くべき付加価値をもたらしました。複数のLLMを単一プラットフォームで統合する仕組みにより、応答速度と信頼性が向上し、プラットフォーム全体の音声テキスト変換機能は大幅な時間節約を実現しています。 機密情報を扱う際の安心感をもたらすエンタープライズレベルのセキュリティも高く評価しています。最も際立っているのは、ミーティングの要約、コンテンツの起草、新アイデアのブレインストーミングなど、あらゆる場面で雑音を排除し思考をクリアにする手助けをしてくれる点です。必要なことに適応するオールインワンのAIアシスタントを手にしているような感覚です。

現実に基づいた調査を実施する

私たちは毎日、競合他社の動向や市場の変化といった情報に基づいて意思決定を行っています。その情報が誤っていれば、下流のすべてが誤った方向に進みます。情報の出所を辿れない限り、その正確性を確認することはできません。

ClickUp Brain MAXを活用し、リアルタイムのウェブインサイトを抽出。すべての回答に透明性のある出典情報を付随

Brain MAXはウェブを検索し、出典を明記した結果を返します。すべての情報源に直接アクセス可能です。調査結果を意思決定に活用する際は、必ずドキュメントにリンクを張ります。これによりチームは洞察と根拠の両方を確認できます。

📌 このプロンプトを試してみてください：リモートチームの生産性トレンドに関する最近のレポートを探し、出典を引用しながら主要な発見を要約してください。

集中時間を守る

私たちはミーティングを守るのと同じように、集中時間を守ります。ClickUp Planner内のClickUp Brainはあなたのスケジュールを把握し、深い仕事のブロックが必要な時間帯を理解し、自動的にその時間を確保します。

ClickUp Plannerが優先度の高いタスクを自動ブロックし、スケジュールを動的に調整

さらに重要なのは、優先度の低いタスクを再スケジュールし、保護された集中ブロックに合わせて調整するため、常に優先順位付けに追われる生活から解放される点です。

緊急の用事が発生し集中時間が脅かされた時、ClickUp Brainはタスクを単に機能不全のカレンダーに押し込むのではなく、依存関係や期限を理解した上でインテリジェントに再スケジュールします。そのため、明日が期限のタスクを移動したり、他の仕事をブロックしたりすることはありません。

その結果、中断されることなく真の仕事をやる時間が生まれます。

メモに縛られずにミーティングを記録する

ClickUp AIノートテイカーで記録・文字起こし・フォローアップの割り当てを実行

私たちはミーティングに何時間も費やし、さらに何時間もかけて内容を思い出そうとします。そのほとんどは記憶に残りません。誰かがメモを取っている間、他の全員がそれを見ているだけでした。つまり、ミーティングは会話ではなく文書作成の場となってしまったのです。ミーティング後には、誰かがメモを整理し、アクションアイテムを抽出し、タスクを作成し、情報を配布しなければなりません。

本来なら存在すべきではなかった仕事時間がこれです。

ClickUp AIノートテイカーは通話中に作動し、すべての内容を記録します：

発言者検索が可能な文字起こし

重要なポイントに集約したスマートな要約

ClickUp Brainにプロンプトすることで自動的に割り当て済みタスクに変換できるアクションアイテム

これらの情報はすべてドキュメントに表示されるため、メモアプリで孤立して忘れ去られることなく、仕事と接続します。

当社TeamsがClickUp Brainを活用する方法

当社チームが日常的にClickUp Brainを活用する方法をご紹介します——実行するプロンプト、解決する課題、そして回避する仕事です。😌

プロジェクト管理および運用チーム

ClickUp Brainで未完了タスクを瞬時に発見

週の初めに、PMOチームは常に同じプロンプトを実行します： オペレーションスペース内で、7日以上更新されておらず、かつ2週間以内に期限が到来するタスクを検索する。

これにより、仕事が完全に停止したタスクを捕捉できます。先月、1週間以上放置されていた法務レビュータスクが浮上しました。プロジェクトマネージャーは法務チームが対応中と思い込み、法務チームはプロジェクトマネージャーからの指示待ちだと思っていたのです。この問題を早期に発見したことで、製品リリースを遅滞なく進めることができました。

当社がClickUp Brainを活用する目的：

オペレーションズスペースから週次エグゼクティブ要約を生成

複数のワークストリームをブロックする依存関係を、誰にも気付かれる前に特定する

プロジェクト横断的なステータス状況をまとめ、経営陣によるレビューに活用する

💡 私たちの成功事例： PMOではAIカスタムフィールドを活用し、時間短縮とプロジェクトの進捗管理を実現しています。タスク説明・コメント・サブタスクを自動要約する「サマリーAIフィールド」を作成し、迅速な状況把握を可能にしています。

別のAIフィールドがサブタスクとチェックリストを分析して進捗を追跡するため、手動で更新することなく常にタスクの状況を把握できます。

ClickUpのAIカスタムフィールドでタスクの要約を即座に取得し、進捗を自動追跡

マーケティングおよびクリエイティブチーム

ClickUp Brainでブランドに合ったソーシャルメディア投稿（キャプションと画像）を生成

ブログコンテンツ、ソーシャルメディア、電子メール、有料広告、イベント、パートナーシップを横断したキャンペーンを同時に展開しています。誰かが「ウェビナーキャンペーンのステータスは？」と尋ねた時、私たちは直接ClickUp Brainに質問します。

当社のAIマーケティングツールの活用方法：

ブログ記事へのフィードバックスレッドを要約し、執筆者が変更すべき点を正確に把握できるようにする

複数のデータソースからキャンペーン実績データを収集し、一貫性のある更新情報に統合する

ローンチ後の振り返りから重要な教訓を抽出し、今後のキャンペーン改善に活かす

クリエイティブチームもソーシャル投稿用画像、ブログヘッダー、キャンペーンビジュアルの生成にClickUp Brainを活用しています。コンセプト画像やメイングラフィックを即座に必要とする場合、必要な内容を説明すると、ClickUp Brainがその場で生成します。

これは特に、初期草案の作成、異なるコンセプトのA/Bテスト、または最終デザインを待つ間のプレースホルダー画像が必要な場合に有用です。

プロダクトチーム

技術文書に関する具体的な質問をClickUp Brainに投げかけてみてください

当社のプロダクトマネージャーは、顧客の要望、技術的負債、戦略的イニシアチブ、チームのキャパシティを常にバランスさせています。ClickUp Brainは、製品開発プロセス全体にわたるパターンを把握するのに役立ちます。

彼らは以下の目的でClickUpのAI Knowledge Managerを活用しています：

ロードマップを計画する際、彼らは次のように尋ねます： 前四半期に「企業顧客」タグが付いた全機能リクエストを表示 ClickUp Brainは顧客フィードバックタスク、営業メモ、サポートチケットから情報を抽出し、繰り返し発生する課題を可視化します

前四半期、複数の企業顧客がSSO制御機能の強化を求めていることが明らかになりました。当社チームはこれらの要望を個別に記録しており、すべてが同じ根本的なニーズを指していることに気づいていませんでした。優先順位を付け、機能を提供すると、まさにそれを待ち望んでいた顧客から即座に反響がありました。

営業およびカスタマーサクセスチーム

営業チームはClickUp Brainを、常に待機している営業エンジニアのように活用しています。デモ前には迅速な背景情報の把握が必要です。同様に、カスタマーサポートチームも顧客の懸念事項に対応する前に背景情報を必要とします。

ClickUp Brainでリード情報をすべて一目で把握

営業担当者は見込み客との電話前に必ずプロンプトで確認します： [会社名]に関するすべての情報を要約せよ ClickUp Brainはタスクコメント・同期電子メール・記録済みやり取りから情報を抽出これにより、過去のタスクを漁ったり記憶を頼りにする代わりに、1分以内に完全なブリーフィングが得られます。

営業マネージャーは異なる方法で活用します。彼らは次のように指示します：「提案書送信済み」で過去10日間に活動がない案件を表示これにより、案件が停滞している正確な原因が判明します：調達書類の不足、フォローアップの忘れ、内部推進担当者の沈黙など。

エンジニアリングチーム

エンジニア同士がシステムの動作について「ちょっとした質問」で互いを頻繁に中断していました。今ではまずClickUp Brainに尋ねます。

エンジニアリングチームでの活用方法：

システムアーキテクチャを理解する際に、それを構築したエンジニアに煩わされることなく

過去のインシデントレポートとその解決方法の検索

振り返りのための包括的なスプリント要約の抽出

ClickUp Brainにリクエストして、任意のClickUpリスト内の障害要因を表示させましょう

インシデント発生時には、次のように問い合わせます：[システム名]に関連する過去のインシデントと解決方法を表示してください。ClickUp Brainが過去のインシデンタスク、事後検証、修正詳細を表示します。毎回ゼロからトラブルシューティングする必要がなく、復旧が迅速化されます。

スプリントレトロスペクティブでは、全員に2週間前の出来事を思い出させる代わりに、ClickUp Brainに「何が出荷されたか」「どのような障害が発生したか」「ベロシティが変化した箇所」を要約させます。実際のデータを持ってレトロスペクティブに臨むのです。

💡 私たちの成功事例： ClickUpでタスクを開き、Brainにサブタスクを生成させます。これによりスプリントやインシデントの明確な段階的プランが得られるため、詳細確認で互いの作業を中断する必要がなくなります。 ClickUp Brainでタスクの明確なサブタスクを自動生成

人事・人材オペレーションチーム

当社の人事オペレーションチームは、あらゆる質問のボトルネックにならずに情報をアクセス可能にするため、ClickUp Brainを活用しています。

ClickUp Brainは以下の点で役立ちます：

ポリシー、福利厚生、手順に関する従業員の質問に即座に回答する

実際の仕事実績に基づく業績評価データの集計

チーム横断的な作業量を分析し、採用判断の根拠を明確化する

ClickUp Brainで従業員が差し迫った質問に即座に回答を得られるようにする

新入社員はClickUp Brainに直接質問します：有給休暇の規定は？ や 経費精算書の提出方法は？。これはDocs内の社員ハンドブックから情報を抽出し、適切なフォームへ誘導します。人事からの返答を待つ必要がなく、即座に回答を得られます。

さらに、ClickUpのプリビルドエージェント（例：Answers Agent）は、チーム内のClickUpチャットチャンネルで繰り返し発生する質問に回答することで、さらなるサポート層を追加します。チャットスレッドでエージェントをタグ付けし、福利厚生、オンボーディング手順、役割の期待値について質問すると、ハンドブック、ポリシー、タスクメモから正確な情報を抽出して応答します。

チャット内のClickUp Answers Agentでチームの貴重な時間を取り戻す

すべての回答には元のソースが含まれているため、従業員はポリシーの正しいバージョンを取得していることを確認できます。

業績評価シーズンには、マネージャーが以下を促します： [従業員名]の今四半期の仕事を要約し、完了したプロジェクト、貢献内容、受けたフィードバックを含めること。 ClickUp Brainは、その従業員のタスク、成果物へのコメント、チームチャネルでの称賛など、すべての情報を集約します。

レビューは、過去2週間の出来事だけでなく実際の仕事実績に基づいているため、より完全かつ公平なものとなります。

💡 当社の成功事例： ClickUp Brainを活用し、コンテンツの翻訳・ローカライズを効率的に行っています。さらに、人事ポリシー、社員ハンドブック、製品ガイド、顧客オンボーディング資料などを英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、オランダ語、韓国語、日本語、中国語、アラビア語などへ翻訳。トーン、意味、フォーマットを統一したまま対応しています。

ClickUp BrainとClickUp機能の連携

ClickUp Brainは私たちの働き方の核となる存在です。ワークスペース全体に存在するため、あらゆる情報が直接私たちの仕事に流れ込みます。🔄

タスク自動化とAIエージェント

私たちにとって真の変化は、ClickUp Brainが単なる情報提示からやることへと移行した時に訪れました。

私たちは基本的な自動化から始めました。状況が明確なカテゴリーに当てはまる場合に機能する、単純なif-thenルールです。しかしやがて、自動化したい仕事の大半は、次に何をすべきかについての実際の判断を必要とするものだと気づきました。

ClickUp AIエージェントは特定の状況を監視し、手動介入を必要とせずにアクションを実行します。

ClickUp Brainと連携したAIエージェントで、状況に応じたアクションを自動化

カスタマーフィードバックリストにはエージェントが待機しています。誰かがフォームを記入すると、エージェントは内容を分析し、適切なカテゴリを判断した上で、サポートチームがフォローアップするためのタスクを作成します。

別のエージェントが各スプリントの開始時に実行されます。このエージェントは、チームが開発内容について作成した全ドキュメントを取得し、重要な部分を抽出した上で、メンバーが出社する前にチームチャンネルへ要約を投稿します。

以前はスプリントプランの最初の1時間を費やしていた作業が、今では要約がすぐに使える状態です。これらのエージェントは文脈を理解しているため機能します。

AIエージェントの構築は会話のようなものです。エージェントに何を探すべきか、どの情報が重要か、そしてどのような行動を取るべきかを指示します。ノーコードビルダーにより、技術的な専門知識がなくても、チームの誰もがデータ分析用のAIエージェントを設定できます。

Clip文字起こしと要約

エンジニアが技術アーキテクチャを説明したり、デザイナーがモックアップを解説したり、プロダクトマネージャーが機能をデモしたり、カスタマーサクセスがコールからのフィードバックを共有したり——私たちはClickUp内で絶えずClipを記録しています。

Clip内の自動文字起こし機能で、あらゆる詳細をClickUp Brainが捕捉

ClickUp Brainは作成したすべてのClipを自動文字起こしします。画面録画や音声クリップはすべて検索可能なテキストに変換されます。文字起こし内容をスキャンし、特定のタイムスタンプにジャンプし、ビデオを再視聴せずにスニペットをコピーできます。

エンジニアリングチームはコードやシステムアーキテクチャの説明時にClipを録画します。ClickUp Brainが要点を要約するため、チームメンバーは30秒で要約を読み、より深い文脈が必要な場合にのみフルClipを視聴できます。

Clipの要約機能で即座に明確な洞察を

🔍 ご存知ですか？ マッキンゼーによると、現在ほとんどの企業が複数の事業部門でAIを活用しています。平均的に、組織は3つの異なる機能領域でAIを活用しています。

ClickUp Brainの潜在能力を最大限に引き出すベストプラクティス

当社チームがClickUp AIツールの可能性を最大限に引き出すために実践しているベストプラクティスをいくつかご紹介します：

効果的なプロンプトの保存と再利用： 確かな結果を継続的に生み出すプロンプトは保存し、将来の使用やチーム共有に活用します。ClickUp Brainはプロンプトの再利用をサポートするため、全員が定期的なタスクにおいて一貫性を保ち、時間を節約できます。

複数の相互作用を連鎖させる： 当社チームは、あるAIの出力が次のタスクの入力となる一連のプロセスをプランします。初期アイデアを生成し、ClickUp Brainに評価を依頼し、その評価に基づいて改良を加えます。これは人間の協働プロセスを機械の速度で再現するものです。

定期的な見直しと改善： 既存のClickUp Brainプロンプト、ワークフロー、AIエージェントを定期的に見直すことを徹底しています。継続的な改善により、AIがビジネス目標に沿い、チームの現状を反映し続けることを保証します。

AIを戦略的な悪魔の代弁者として活用する： チームは戦略策定後にClickUp Brainに欠陥・リスク・盲点を見つけるよう促します。例：「この計画が失敗する3つの最大の要因は何か？」と問いかけ、実行前にアイデアを強化します

シナリオプランニングに時系列プロンプトを活用： 「第3四半期に経済条件が悪化した場合、この戦略はどの程度機能するか？」とClickUp Brainに問いかけ、様々な将来シナリオをモデル化します。この先を見据えたアプローチにより、より強靭な戦略構築が可能になります

AIを個人のバイアス検出器として活用： 次に、ClickUp Brainに隠れた前提、認知バイアス、論理的誤謬を特定させます。AIは人間の判断を妨げる思考の罠を映し出す客観的な鏡となるのです

役割ベースのアクセス権限を最適化： 当チームはClickUp Brain内のチーム許可も確認・調整し、全員がAIを効果的に活用できる環境を整えます。管理者/所有者には完全なアクセス権を付与しつつ、ゲスト/限定メンバーにはセキュリティとワークフローの一貫性を保つための適切な制限を維持します。

ClickUp Brainで点と点（そしてデータ）を接続する

私たちはClickUp Brainを、私たち自身の思考方法に合わせて構築しました。毎日、それは私たちの直感が見落としていることや、チームが要求する前に必要としていることを可視化します。スプレッドシートを解析したり更新情報を追いかけたりする時間を無駄にしません。私たちはClickUp Brainと対話し、それは重要な答えを返してくれます。

私たちにとってAIは、仕事に息吹を与える存在です。問題化する前にパターンを発見し、意思決定を鋭くする洞察を浮き彫りにし、会話をリアルタイムで文脈と接続します。新製品のローンチプラン、スプリントの終了、あるいはこのようなブログ記事の執筆においても、あらゆる意思決定の背景にはClickUp Brainが組織化・洗練・リマインダーの役割を担っています。

各タスク、コメント、会話がシステムに私たちの思考方法と品質の定義を教えます。ClickUp BrainとBrain MAXは私たちの仕事から学習し、その知見をより鋭い焦点と迅速な明確さとして還元します。

あなたと共に成長する仕事を体験したいなら、今すぐClickUpに登録しましょう！ ✅

よくある質問（FAQ）

ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれた世界最高峰のコンテキスト認識型AIアシスタントです。ワークスペース内のデータを活用し、質問への回答、情報要約、レポート生成、タスク自動化を支援します。タスク、チャット、ロケーションヘッダー、ツールバーなど、タスクを受け付けるワークスペース内のあらゆる場所でプロンプトを通じて操作可能。即座にコンテキストに応じた洞察とアクションを提供します。

ClickUp Brainはチームの作業量を分析し、過負荷状態や未活用状態を可視化します。タスクの再配分を提案することで、全員が管理可能な作業負荷を維持できるよう支援し、チームのバランスと生産性を保ちます。

はい。ClickUp Brainは、期限切れのアイテム、更新不足、ボトルネックを分析することで、遅延リスクのあるタスクやプロジェクトを特定し、警告を発します。これにより、遅延がより大きな問題となる前に対処することが可能になります。

ダッシュボードにAI搭載のカードを追加すれば、ClickUp Brainが生成するリアルタイムの要約、プロジェクト更新情報、経営層向け概要を表示できます。これらのカードは自動更新され、必要なインサイトを表示するようカスタム可能です。

はい。プロンプト、ダッシュボードカード、レポートをカスタムし、各チームにとって最も重要なデータとインサイトに焦点を当てることができます。これにより、各チームがニーズに合わせた関連性が高く実用的な情報を確実に得られます。