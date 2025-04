生産性と効率性を向上させるClickUp AIの使い方

当社のAI利用に関するアンケートでは、 88%の人が仕事でAIツールを使用していることが分かりました。しかし、生産性向上ツールに組み込まれたAI機能を実際に使用しているのは、わずか12%です。

なぜなら、これらのスタンドアロンAIツールは、仕事を手助けする文脈が欠けているからです。

簡単に言えば、❗️日常のタスクを定義するワークフローやデータから切り離されている❗️この切断が断片的な体験と限定的な実用価値という結果をもたらします。

ClickUp Brainは、ClickUpのAIアシスタントです。このようなよくある状況に対処できるように設計されています。忙しい仕事を代わりに処理してくれるので、細かいことではなく、意思決定に集中することができます。

先週のミーティングの議題をまとめたプロジェクト概要が必要ですか? 完了まで数秒です。 雑然としたミーティングメモはありませんか? 努力なしで整理できます。 タスクが山積みになっていませんか? 即座に優先順位付けできます。 すべて、別のタブを開いて自分の仕事を説明し直す必要はありません!

ClickUp AIの使い方を学んで、仕事の日を苦行ではなく勝利のように感じたいと思いませんか? このブログ記事があなたのお役に立ちます。

ClickUp AI、別名ClickUp Brainは、仕事がより速く、より簡単にできるように設計された、内蔵型の生産性アシスタントです。スタンドアロン型のAIツールのような手間はかかりません。ClickUpに完全に統合されているため、チームのタスク、ドキュメント、ワークフローを理解し、よりスマートな提案をリアルタイムで提供します。

自動要約とワークフローの自動化により、忙しい仕事に費やす時間を減らし、本当に重要なことに時間を費やすことができます。つまり、ClickUp AIはあなたの仕事のやり方に適応します。マーケティングコンテンツの草案作成、アイデアのブレインストーミング、複雑なプロジェクトの要約など、どのような作業でも、あなたを前進させ続けるためのカスタマイズされた洞察を提供します。

AIは、カスタムフィールドから自動化まで、ClickUpのあらゆる側面を強化します。しかし、3つのトップ機能を選ぶ必要があるとしたら、私たちが推奨するのは次の機能です。

下書きで立ち往生していませんか?ClickUp Brainは、ミーティングメモ、電子メール、ブログ投稿など、さまざまなタイプのコンテンツの作成、編集、翻訳をサポートします。また、以下のような機能も備えています。

ClickUp Brainはデジタルの記憶装置のようなものです。作業スペースを素早くスキャンし、プロジェクトの詳細、ミーティングメモ、クライアントからのリクエストなど、適切な情報を取得します。

例えば、あなたがミーティングに参加しているとします。

手動での努力を必要とせずにプロジェクトを動かしてくれる、個人的なプロジェクトマネージャーが欲しいと思いませんか? ClickUpのAIプロジェクトマネージャーは、プロジェクト管理タスクを自動化し、ワークフローを簡素化することで生産性を飛躍的に向上させます。 スタンドアップミーティングの開催、タスクの更新、サブタスクの作成から、詳細なプロジェクト計画の作成、進捗の追跡まで、抜け漏れのないよう確実に管理します。

以下のようなお手伝いが可能です。

