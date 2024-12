2024年AIツールベスト50の常時最新リスト

日曜日の夕食の話題にスパイスを加えたい?AIを持ち出せばいい。😜

生産性を高めるためにAIソフトウェアを日常的に使うことは、控えめに言ってもホットな話題だ。しかし、最新のバイラルTikTokダンスのように、まだ認める準備ができていなくても、誰もがやることだ。

今、AIソフトウェアを使っているかどうかは、「もし」ではなく、「どの」ソフトウェアを使っているかの問題なのだ。

新しいAIアプリは想像以上のスピードで登場するが、どのツールもあなたが特に必要としているのと同じメリットを得られるとは限らない。一般的な検索エンジンの検索結果のページをブラウズする代わりに、この常に最新のAIソフトウェアのリストを使って最大限の効率化を図ろう。

コンテンツ作成、要約する、コーディング、画像生成、カスタマーサービス、リクルート、メモ取りなど、あらゆるユースケースに最適な人工知能ツール50選をご紹介します。鍵機能、リミット、価格を比較して、最適なものを見つけてください。⚡️

始める前に、さらに多くのAIツールを含む無料リソースをご覧ください!

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Always-Updated-AI-Tools.gif 常に更新されるAIツールデータベースgif /%img/

AI生産性ツールの最新リストを無料でご利用いただけます。

ClickUpデータベースAIツール:約300のAIツールの無料データベースをビューして、簡単に閲覧し、ユースケース別に並べ替えることができます。便利なように、このスプレッドシートは定期的に更新・追加されます。🏆

/参照 https://dev-share.clickup.com/9805000210/gr/h/946rvgj-16/6be1ba8fcf3f101 常に最新のAIツールリスト /%href/

AIツールとその機能とは?

人工知能ツールは、機械学習を使用して、入力された基準に基づいて応答を生成したり、基本的なタスクを実行したりします。これらの応答には、長文または短文のコンテンツの要約や作成、画像の編集やデザイン、ビデオの編集、音声の書き起こし、コード行のチェックなどが含まれます(リミットではありません)。

A Space Odyssey: 2001_があなたに信じさせたこととは裏腹に、AIは私たちのスキルや強みを補完することはできても、完全に複製することはできない(デイブ、ごめんなさい)。実際、あなたは気づかないうちに、すでにこのテクノロジーを使っている可能性が高い。

翻訳アプリ、地図ソフト、ストリーミングサービス、 電子メールマーケティングツール やeコマースサイト、ソーシャルメディアプラットフォームは、すでに何らかのフォームのAIを使い、キュレーションされたフィードや広告、提案で私たちの体験を豊かにしていた。

しかし、OpenAIの最近のアップデートにより、誰でもそのAPIを使って、最も特殊でニッチなユースケースのためのツールを構築できるようになった。成長中のビジネスやあらゆるフィールドの専門家にとって、これは非常に有益である。 生産性ハック .

ClickUp AIを使ってClickUp Docsでブログ記事を生成し、役割ベースのプロンプトで詳細やその他の重要な点を追加する。

クリエイティブなコンテンツ生成 :複数のデザイン・バリエーションからアニメーション・ビデオまで。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/55673/undefined/ AIコンテンツ作成ツール /%href/ は、ほぼ瞬時にプロトタイプや製品モデルを含む、あらゆるタイプのメディアを生成する。AIコピーライティングツールは、インスピレーションを見つけ、ライターのブロックを克服し、あらゆるクリエイティブプロジェクトの実質的な出発点に到達するのに役立ちます。

:複数のデザイン・バリエーションからアニメーション・ビデオまで。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/55673/undefined/ AIコンテンツ作成ツール /%href/ は、ほぼ瞬時にプロトタイプや製品モデルを含む、あらゆるタイプのメディアを生成する。AIコピーライティングツールは、インスピレーションを見つけ、ライターのブロックを克服し、あらゆるクリエイティブプロジェクトの実質的な出発点に到達するのに役立ちます。 エラー検出と修正 :これらのツールは、コピー、オーディオ、ビデオファイルをスキャンし、誤字脱字だけでなく、財務諸表の不正行為、オーディオやビデオの有害コンテンツ、日々のワークフローのボトルネックなどを特定するために設計されています。

:これらのツールは、コピー、オーディオ、ビデオファイルをスキャンし、誤字脱字だけでなく、財務諸表の不正行為、オーディオやビデオの有害コンテンツ、日々のワークフローのボトルネックなどを特定するために設計されています。 データ分析と予測 :修正が必要な仕事については、人工知能ソフトウェアがデータを検査し、調査して幅広い範囲を予測することができます。他のソースとの相互検証、パターン認識、ルールベースのシステムにより、これらのツールは潜在的な市場動向、カスタマーの行動、機器のメンテナンスなどを発見し、情報に基づいた意思決定を迅速に行うことができます。

:修正が必要な仕事については、人工知能ソフトウェアがデータを検査し、調査して幅広い範囲を予測することができます。他のソースとの相互検証、パターン認識、ルールベースのシステムにより、これらのツールは潜在的な市場動向、カスタマーの行動、機器のメンテナンスなどを発見し、情報に基づいた意思決定を迅速に行うことができます。 合理化されたコミュニケーション:AIの自然言語処理(NLP)は、様々な言語や特定のブランドボイスでの文書要約や言語ベースのタスク自動化により、誰との間でもクリアされたコミュニケーションを促進します。

2024年現在利用可能なAIツールとソフトウェアベスト50

ここで重要なことは、AIはビジネスプロセスを補完するものであり、代替するものではないということです。

人工知能ツールは、それを使う人ほど強力であるため、チームやワークフローに導入する前にリサーチすることが重要だ。そのため、チームやワークフローに導入する前によく調べることが重要です。私たちは、生産性を向上させる最高のツールやソフトウェア50選について知っておくべきことをすべてお届けすることで、そのお手伝いをします。

リストを簡単にナビゲートするために、以下のカテゴリーでツールをグループ分けした:

執筆とコンテンツ作成に最適なAIツール

コーディングに最適なAIツール

/参照 https://clickup.com/ja/blog/73927/undefined/ ミーティングに最適なAIツール /%href/

画像デザインに最適なAIツール /%ref/

ビデオ用AIツールベスト

カスタマーサポートとセールスのためのベストAIツール

人事・採用向けベストAIツール

リマインダー:私たちの大規模なをチェックアウトすることを忘れないでください。

300近いAIツールのデータベースをご覧ください。 クリックアップは、膨大なテンプレートライブラリと様々な統合機能により、チームの仕事を隅々まで効率化し、管理するための理想的なツールです。

そして今、ClickUpはその思いをさらに進化させ、次のサービスを開始しました。

/を立ち上げました。 https://clickup.com/blog/top-clickup-brain-features// クリックUpブレーン /クリックアップ・ブレイン

:ClickUpのあらゆる場所で利用可能な会話、文脈、役割ベースのAI機能のコレクション。

AI Knowledge Manager、AIプロジェクトマネージャー、AI Writer for Workを活用することで、より多くの時間を節約し、ワークスペースに関するコンテキストを認識した洞察を得ることができます。整理整頓や初稿の作成など、ClickUp Brainがあらゆるタスクの迅速な作業をサポートします!

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信など、より速く、より洗練された文章を書きましょう。 /%img/

ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。

ClickUp Brainは、以下の機能を備えた唯一の役割ベースのAIソリューションです。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/72918/undefined/ 研究に裏打ちされたプロンプト /%href/

を使えば、より早く最高の結果に到達することができます。そのパワーは

/に活かされている。 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /参照

.役割を選択し、ユースケースを選択するだけで、あとはClickUp Brainにお任せください!

クリックアップの主な機能

ClickUp AIには100以上の役割ベースのAIプロンプトが組み込まれており、毎回最初のトライでターゲット結果に到達します。

個人とチームのStandUpを自動化し、手動更新の時間を節約し、ミーティングを削減します。

/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/14800632845975-Write-with-ClickUp-AI リプロンプト /%href/ 会話によるフィードバックや「もっと面白く」「もっとクリエイティブに」といったリクエストで結果を微調整する機能。

A アクションを翻訳する を使えば、あらゆる言語の障壁のギャップを埋め、あなたのテキストを12ヶ国語でほぼ完璧に解釈することができる。

スレッド要約 ドキュメントとタスクの両方で、長いコメントの会話の鍵を素早くつかむ。

よりも /スレッドサマリー https://clickup.com/features/views。 カスタマイズ可能な15のプロジェクトビュー /を含む を含む /を含む。 https://clickup.com/features/gantt-chart-view を含む。 ガント /リスト リスト、AIカレンダータイムライン /を参照してください。 https://clickup.com/features/kanban-board カンバンのようなボードビュー /を使うことができます。 あらゆる角度から私の仕事を管理するための

カスタムとビルド済み /を作成することができます。 https://clickup.com/features/automations 自動化 /自然言語処理 自然言語処理による

/自然言語処理 https://clickup.com/features/whiteboards ホワイトボード /%href/ ドキュメント マインドマップ プラットフォームに直接組み込まれている

/チャット https://clickup.com/integrations 1,000以上の統合 /%href/ 他の主要な仕事ツールとの統合 /%href/

増え続ける /増え続けています。 https://clickup.com/templateshttps://clickup.com/templates テンプレートライブラリ /%href/ ClickUpのあらゆるプロセスを開始するための、ビルド済みおよびカスタマイズ可能なリソース。

クリックアップのリミット

ClickUpには何百もの強力な機能が搭載されており、使いこなすには少々時間がかかります。幸運なことに、ClickUpは以下を提供します。 /を提供しています。 https://help.clickup.com/hc/en-us ウェビナー、サポート、ヘルプドキュメントを提供しています。 /を提供しています。 を提供しています。

すべてのビューがモバイルアプリから利用できるわけではありません。

クリックアップの価格

ClickUpは無料試用版を提供しており、新規ユーザーやFreeプランに関わらず、ClickUp AIを試用することができます。コミットする準備ができたら、ClickUp AIを有料ワークスペースに追加することができ、メンバー1人あたり月額わずか5ドルです。⚡️

この特典に加え、ClickUpは以下のサービスも提供している。

/を提供している。 https://clickup.com/pricing 機能豊富な料金プラン /%href/

:

Free Foreverプラン :Freeプランメンバー無制限、クレジットカード不要

:Freeプランメンバー無制限、クレジットカード不要 無制限プラン :メンバー1人につき月7ドル

:メンバー1人につき月7ドル ビジネスプラン :ビジネスプラン:メンバー1人あたり月額$12

:ビジネスプラン:メンバー1人あたり月額$12 エンタープライズプラン :

/参照 https://clickup.com/plans/enterprise カスタム価格オプションについてはClickUpまでお問い合わせください。 /%href/

: /参照 https://clickup.com/plans/enterprise カスタム価格オプションについてはClickUpまでお問い合わせください。 /%href/ ClickUp Brainはすべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1人あたり月額5ドルで利用可能。

ClickUp AIを試す

ClickUp AIを試す

2.ChatGPT

経由 チャットGPT 本当のことを言おう。

/を知っている。 https://clickup.com/ja/blog/63248/undefined/ チャット /%href/

.

興味本位でジョークを教えてもらったり、友人のリハーサル・ディナーのスピーチを書いてもらったりと、ChatGPTはインターネット上で最も身近で使いやすいチャットボットのひとつです。

このライティングツールは、人工知能を使って、ほとんど何でも作成できる。会話に参加し、複雑なトピックを説明し、研究を支援し、あらゆる種類のコンテンツを作成し、コードを生成することさえできる。ChatGPTのインターフェイスは、「見たままを形にする」ようなシンプルなものですが、その表面下には、ChatGPTをこれほど多機能で便利なものにしている理由がたくさんあります。

ChatGPT 最大の機能

どんなユーザーでもすぐに使いこなせる直感的でミニマルなUI

自然言語とプロンプトエンジニアリング機能による双方向の会話感覚

ChatGPTは、英語、フランス語、オランダ語、スペイン語、イタリア語、日本語を含む50以上の言語をサポートしています。

複数の業界と主題をカバーする広範な知識ベースを持っています。

ChatGPT のリミット

ChatGPTの応答は、必ずしも完全に正確ではなく、一般的または式的であることが多い。 ChatGPTは、人間が本来持っている細部への創造性と注意に欠けている。

無料バージョンはバグが多く、ネットワークの問題でクラッシュしたりラグが発生することがあります。

間違った答えを受け入れざるを得ない場合があり、将来の回答の妥当性に影響を与える可能性があります。

ChatGPT 価格

無料

プラス:月額$20

3.ジャスパー

経由 GrammarlyGO GrammarlyGOは

/文法碁は https://clickup.com/ja/blog/114743/undefined/ GrammarlyのAIを搭載したコンテンツ作成ツール /です。

を使えば、アイデアのブレーンストーミング、アウトラインの構築、下書き、そして古い仕事に新しい命を吹き込むこともできる。

ほとんどの競合AIライティングソフトウェアと同様に、GrammarlyGoはコンテンツを生成するために独自の基準を入力することができますが、このツールのユニークな点は、あなたの仕事をさらに修正するための組み込みの提案機能です。ある意味、あなたがGrammarlyGoにプロンプトを出すことで、GrammarlyGoもあなたにプロンプトを返すことができるのです。😅

GrammarlyGO の主な機能

独自のプロンプトまたはGrammarlyの提案を使って、数秒でコンテンツを作成

あなたのコンテンツと声の調子を合わせるために、形式と調子の程度を指定します。

適切な帰属とオリジナリティのための内蔵の盗用検出器

Microsoft Wordや、Google ドキュメント、ClickUp Docs、LinkedInなどのブラウザベースのアプリを含む、他の仕事ツールと一緒に使用できます。

GrammarlyGO のリミット

GrammarlyGOは現在、英語のみサポートしています。

料金プランに基づき、1ヶ月あたりのプロンプト設定数がリミットとなります。

一般的なライティング支援のみを提供しているため、専門性の高いフィールドや技術的なフィールドでは、このツールは最も信頼できる選択肢ではないかもしれません。

GrammarlyGO の価格

無料

プレミアム: 個人利用で月額12ドル

個人利用で月額12ドル ビジネス: チームで利用する場合、メンバー1人につき月額15ドル。

5.コピー.AI

経由

/参照 https://www.copy.ai/ コピー.AI /%href/

/コピー https://clickup.com/ja/blog/58967/undefined/ Copy.aiはAIによるライティングツールです。 /%href/

は、事実上あらゆる種類のコンテンツを作成するためのAI支援ライティングツールである。その高度なAI言語モデルは、生産性よりもクリエイティブでユニークなコンテンツに適しており、ソーシャルメディアへの投稿から商品説明まで、あらゆるコンテンツに最適なツールとなっている。

Copy.aiの主な機能

機械学習技術でエラーのないクリエイティブコンテンツを生成

AIコピーライターは、他の人工知能ツールと比較して、より幅広い範囲のコンテンツを生成することで知られている。

インターフェイスがわかりやすく、使いやすいため、スムーズなユーザー体験ができる。

ライターのブロックに苦しんでいる場合、AIが生成した提案を提供することができる。

Copy.aiのリミット

Copy.aiのサービスレベルはGPT-3とGPT-4の間でしばしば変動します。

カスタマーサポートが充実していない。

Copy.aiの価格設定

無料: 月2,000ワードまで。

月2,000ワードまで。 プロ: 月額49ドル、無制限(ユーザー1名限定)

月額49ドル、無制限(ユーザー1名限定) 企業向け: Copy.aiまでお問い合わせください。

6.ワードチューン

経由

/参照 https://writesonic.com/ ライトソニック /%href/

マーケティング担当者-このツールはあなたのことを考えて作られました。🗣️ ライトソニック は、検索に最適化されたブログ、広告、電子メール、ウェブページの制作に特化している。このツールはOpenAIのGPT-4モデルで動作し、特にChatGPTが残したギャップを埋めるためにChatsonicというチャットボットも提供している。☕️

Writesonic 最大の機能

Writesonicの有料プランは、アップグレードされたGPT-4テクノロジーを使用しています。

TwitterやLinkedInとの連携により、ソーシャルメディアプラットフォームを横断してコンテンツを再利用できる

音声コマンドや剽窃検知などの高度な機能

Writesonic のリミット

無料試用版は1ユーザー、ワード数制限あり。

Writesonicはクレジット制を採用しているため、必要なコンテンツを確保するためには事前に戦略を練る必要があります。

Writesonicの価格

無料試用版 :最初の10,000ワードまで

:最初の10,000ワードまで Pro: 月額12.67ドルから

月額12.67ドルから Enterprise: 料金はお問い合わせください。

8.Rytr

経由

/参照 https://github.com/features/copilot/ Githubコパイロット /%href/

GitHub CopilotはAIペアプログラマーで、あなたの自然な発話をコードに変換し、エディターから数十の言語のオートコンプリート候補を表示します。このツールはOpenAI Codex-別のAIコーディングソフトウェア-によって駆動され、したがってCodexよりも完全なコードを作成し、より多くのプログラミング言語をサポートしています。

GitHub Copilot の主な機能

Python、JavaScript、TypeScript、Go、C++を含む複数のプログラミング言語

AI ペアプログラミングにより、機械学習技術と会話プロンプトを使用して適切なソリューションを生成する。

Visual Studio Code、JetBrains IDEs、Neovimなどのツールとの豊富な統合機能

GitHub Copilotのリミット

Copilotはあなたのプロセスを学習するのに少し時間がかかるかもしれない。

リアルタイムAI機能は、他の類似ツールよりも遅いペースでコードを作成する。

GitHubはいくつかのデバッグサポートを提供するが、詳細なサポートには欠ける。

GitHub Copilotの価格

個人向け月額10ドル

企業向け:ユーザーあたり月額$19

aiXcoder

経由

/参照 https://www.aixcoder.com/en/ aiXcoder /%href/

aiXcoderは、あらゆるタイプのコーディングタスクに取り組むために設計されたAI搭載ツールです。オートコンプリートをサポートし、関連するコードスニペットを提案することで、内蔵の幅広いプログラミング知識を活用しながら、開発者の生産性を向上させます。

aiXcoder の主な機能

次の動きを予測できるスマートな全行および複数行コード完了

GitHub アダプティブコード検索で特定のコード行を検索し、繰り返しの開発を回避

データを確実に保護するための複数のプライバシーと安全対策

aiXcoderは、Java、Python、C#、C/C++、JavaScript、TypeScript、Goなど、複数の主流プログラミング言語をサポート

aiXcoder のリミット

リミット無料バージョン

時折、文脈言語の問題により、不正確な提案がなされることがあります。

aiXcoderはインターネット接続に大きく依存しているため、オフラインモードが信頼できない場合があります。

aiXcoder 価格

無料 です。

です。 その他の価格については、aiXcoderにお問い合わせください。

11.タブナイン

経由 ホウレンソウ Spinachは開発チームを念頭に置いて設計されており、他の葉物野菜が震え上がるようなレベルの機能を備えている!🥬

あなた専用のAIスクラムマスターのように、Spinachは毎日のスタンドアップを実行し、ミーティングの要約を作成し、マウスをクリックするだけでチケットの提案を行うことができます。このアジャイルミーティングツールはGPT-4テクノロジーで動作し、より効率的なプロセスのために他の仕事ツール(ClickUpを含む)と統合されています。ミーティングの記録や議事録の代わりに、Spinachは整理された要約を作成し、阻害要因を文書化し、チームの行動を促します。

Spinachの主な機能

スプリントプランニング、デイリースタンドアップ、スプリントレトロスペクティブ、バックロググルーミングミーティングを支援する複数の統合機能

議事録、メモ、アクションアイテム、鍵の決定など、ミーティングで行われたすべての文書による更新とハイライトを処理します。

バグや機能のチケットを直接Slackに提案する

適切なミーティングのコンテキストを出席者に提供し、アジェンダを作成します。

ホウレンソウのリミット

他のツールにはある、ディスカッションを追加で文書化するための古典的なAIミーティング機能がいくつか欠けています。

価格

無料です。

プロ:月額99ドル

18.センブリー

経由

/参照 https://www.sembly.ai/ センブリー /参照

Semblyは典型的なミーティングメモ以上のものを生成する。このAIツールは、一般的な機械学習ミーティングアプリのすべての要素を備えていますが、Semblyが競合の中で際立っているのは、タスク、プロジェクト、アクティビティ機能により、あなたの持ち物をあなたのやることリストと一致させることです。

Sembly 最大の機能

ミーティングの洞察を他のタスク管理ツールにストリーミングする機能による自動化されたフォローアップ

Semblyはあなたの代わりにミーティングに「出席」し、ダブルブッキングのイベント時に通話メモを提供します。

内蔵のチャットボットを使用して、ミーティングで取り上げられたトピックに基づいて、トランスクリプト、要約、電子メールを生成します。

ミーティングで言及されたKPIや収益などの注目すべきデータを追跡することができます。

センブリーのリミット

Semblyはタスクとプロジェクト管理機能を提供していますが、その機能は複雑なプロセスやワークフローには適していません。

Semblyの価格

個人向け無料

プロフェッショナル :月額10ドル

:月額10ドル チーム :ユーザー1人につき月額20ドル

:ユーザー1人につき月額20ドル 企業向け:40ユーザー以上の場合は、センブリーまでお問い合わせください。

19.ホタル

経由

/参照 https://krisp.ai/ クリスプ /参照

プレゼンの最中、飼い犬が吠えることはありませんか?Krispは、ボットを使わないAI会議アシスタントだ。Krispは、ボットを使わないAIミーティングアシスタントで、オンライン電話会議中のバックグラウンドノイズをリアルタイムで除去する双方向ミュート機能で知られています。

他のAIミーティングツールと同様、Krispは会話の抑揚、話し手、言葉の変化などを拾い上げ、より良いミーティングの記録や要約を作成することができます。

Krisp の主な機能

バックグラウンドノイズ、ボイス、エコーのキャンセルにより、よりシャープでプロフェッショナルな音声を出力

ミーティングのバランス、包括性、エンゲージメントを測定するコールインサイト

プラグイン不要で、ほぼすべての音声アプリで機能するボットフリーのミーティング書き起こし

話の要点やアクションアイテムなどを作成できる、既製のミーティングテンプレート

Krisp のリミット

ノイズキャンセリングは、周囲の状況を認識しにくくします。ミーティング中の音声をより良いものにする一方で、安全性を損なう可能性があります。

Krisp 価格

無料です。

プロ :ユーザーあたり月額8ドル

:ユーザーあたり月額8ドル 企業向け:カスタム価格については、Krispにお問い合わせください。

tl;dv

経由

/参照 http://tldv.io tl;dv /%href/

tl;dvは "too long, didn't view "の略で、ミーティングを数分でキャッチアップするためのGPT搭載ツールです。tl;dvをGoogle MeetやZoomのような一般的なミーティングソフトウェアと併用することで、採用チーム、営業チーム、カスタマーサクセスチームは、通話内容を書き起こしたり要約したりする機能により、大幅に時間を節約することができる。

tl;dv の主な機能

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、日本語など、30以上の言語でミーティングを自動的に書き起こします。

直感的な編集ツールで、投資家やクライアントから一口サイズのクリップを取り出し、ミーティングの最高の瞬間を強調することができます。

会議中に議論されたトピックを全社的に検索できるため、万が一寝坊した場合でも安心です。

tl;dvは、一般的なCRMやコラボレーションプラットフォームと統合し、ミーティングをワークフローに合わせることができます。

tl;dvのリミット

現在、tl;dvの録音・書き起こし機能はGoogle MeetとZoomでのみサポートされています。したがって、Microsoft Teamsを使用している場合は、この点については運が悪いと言えます。

ミーティングの録音時間は1回につき3時間です。このリミットに達した場合、ミーティングを終了し、録音を続けるには最初からやり直す必要がある。

技術スタックがtl;dvと完全に互換性があることを確認してください。

tl;dvの価格

無料 です。

です。 プロ :ユーザーあたり月額20ドル

:ユーザーあたり月額20ドル Enterprise:カスタム価格についてはお問い合わせください。

22.Otter.AI

経由

/参照 https://otter.ai/ カワウソ /%href/

/参照 https://clickup.com/ja/blog/108273/undefined/ Otter.aiはミーティングをサポートします。 /%href/

Otter.aiは会議の効率化を支援します。このAI書き起こしツールは、ミーティングの進行中、リアルタイムで話の要点を記録・書き起こし、通話が終わると要点が書かれた電子メールを送信してくれます。ミーティング終了後は、Otterを使ってオーディオファイルやビデオファイルをプレーンテキストに変換し、いつでも参照することができます。

Otter.aiの主な機能

Otterのトランスクリプションは録音と同期し、再生時には発言者のペースでハイライトされます。

タイムスタンプとラベルがクリアされたトランスクリプション。

再生速度を遅くしたり速くしたり、不要なポーズをスキップすることもできます。

OtterPilotが自動的にGoogle Meetミーティングに参加し、記録し、書き起こします。

書き起こしにハイライトやコメントを付けて、チームと協力したり、アクションアイテムを割り当てたりできます。

.mp3、.txt、.PDF、docx、.srtなど、豊富な書き出しオプション

Otter.aiのリミット

Otterは米国と英国の英語しかサポートしていません。

無料プランでは、音声ファイルのアップロードによるトランスクリプションは3回までです。

音声検出は、必ずしもすべての単語やスピーカーの変化を検出するわけではありません。

トランスクリプションを100%正確に行うには、お客様側での編集や調整が必要です。

Otter.aiの価格について

無料

Pro: 個人利用で月額16.99ドル

個人利用で月額16.99ドル ビジネス: チームで利用する場合、ユーザー1人あたり月額$30

チームで利用する場合、ユーザー1人あたり月額$30 企業向け:* 価格についてはお問い合わせください。

23.ファトム

経由

/参照 https://fathom.video/ ファサム /ファゾム

Fathomは、バーチャル電話会議での忙しい仕事を自動化する、個人やチームのための人工知能ツールです。Zoom、Microsoft Teams、Google Meetのいずれを使用していても、Fathomは即座にハイライト、書き起こし、要約し、主要なテイクアウトをフォーマットすることができます。

また、Fathomはチームに合わせた番号の機能も提供します!Fathomは、トピックを分離するためにコールの検索可能なリポジトリとして機能し、トレーニングプロセスを加速するために、ミーティングの鍵を「プレイリスト」にバンドルすることができます。

Fathom の主な機能

通話メモを自動的に生成し、様々なCRMソフトウェアに同期します。

ミーティングのハイライトを「プレイリスト」として作成し、最も魅力的なクリップだけを共有することができます。

一般的なAIミーティングアシスタント機能を初めて利用する方向けの、手厚い無料プラン。

チーム指向の機能により、関係者全員がより効率的で合理的な営業体験を実現できます。

Fathom のリミット

他の類似ツールに比べ、言語互換性にリミットあり

最初のうちはインターフェースに圧倒されるユーザーもいる。

ファサムの価格

無料 :個人使用

:個人使用 その他の価格詳細については、ファゾムにお問い合わせください。

画像デザインに最適なAIツール

画像生成ソフトは非常に役立ちます

/参照 https://clickup.com/ja/blog/61008/undefined/ スタートアップや中小ビジネス向けのAIツール /%href/

高品質なクリエイティブアセットを制作するマーケティング予算がないかもしれない。また、デザイナーが自身のクリエイティブなプロセスにおいて、最初のスケッチを描いたり、新しいアーティスティックなスタイルを模索したり、インスピレーションを得たりするための優れたリソースでもある。

データビジュアライゼーションの作成、写真の編集、ブランドのアーティスティックなスタイルの確立をお考えなら、これらのAI画像生成ツールをご活用ください。

24.ミッドジャーニー

経由

/参照 https://openai.com/product/dall-e-2 DALL-E 2 /参照

OpenAIが開発、 DALL-E 2 は人気のある画像生成ツールです。 は、テキストプロンプトに基づいてリアルでクリエイティブな画像を生成する人気の画像生成ツールです。アウトペインティングのような機能により、DALL-E はリアルなアートスタイル、油絵、イラストなど、様々なメディアフォーマットの画像をより広い範囲でサポートします。

DALL-E 2 の主な機能

DALL-E 2 は、超現実的な画像を作成することができます。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/62466/undefined/ AIが生成したアート /を作ることができる。 見ているだけで利息が発生する。

ユーザーフレンドリーなUIで、簡単に傑作を作り始めることができます。

DALL-E 2の様々なメディアを組み合わせて、ユニークでスタイリッシュな画像を作ることができる。

ダルイー2のリミット

画質はどのアーティスティックなスタイルでも一定ではありません。一部の画像は、他の画像よりも画素数が多くなったり、ぼやけたりします。

より複雑なAIアートのコンセプトは、より長い処理時間を必要とします。

DALL-E 2の価格

このAI画像生成ツールはクレジット価格モデルで動作します。各テキストプロンプトにはおよそ1クレジットかかり、現在115クレジットのブロックでクレジットを購入することができます。

無料 です。

です。 115クレジット:$15

26.ナイトカフェ

経由

/参照 https://fliki.ai/ フリキ /%href/

Flikiはテキストをオーディオファイルやビデオに変換し、ビデオ、ポッドキャスト、オーディオブックのクリエイティブなプロセスを簡素化する。ブログ記事、スクリプト、または他のテキストに基づいてAIが生成したナレーションを作成することができ、それは75の言語で1,000以上の声を提供しています。Flikiはユーザーフレンドリーに設計されており、拡張機能がなくてもオーディオコンテンツや新しいビデオを簡単に作成できる。

Flikiの最高の機能

音声合成とテキストからビデオへの変換により、幅広い声の調子、言語、方言の正確な音声を作成できます。

Flikiはまた、グローバルな視聴者に応えるために、その要求の多数の言語を検出することができます。

法的な手間をかけずに事前に作られた資産をつかむための拡張ストック画像やビデオライブラリ機能

Flikiのリミット

フル機能を利用するには、最高レベルの料金プランに加入する必要があるが、その場合でも機能と品質に制限がある。

FlikiのAI製ナレーションの品質は一貫性がなく、実際の人のように自然または魅力的でないかもしれません。

Flikiの価格

無料

ベーシック (音声のみ):月額6ドル

(音声のみ):月額6ドル スタンダード :月額21ドル

:月額21ドル プレミアム:月額66ドル

31.ルーメン5

経由 セカンドブレイン 以前はMagicChatとして知られていたSecondBrainは、ビジネスや製品に関する拡張機能を持つChatGPTのようなボットを構築し、セールスやカスタマーサポートの努力をサポートします。さまざまなコンテンツ、ウェブページ、ファイル、ドキュメントを使用して、サービスに関する質問でウェブサイトを訪問したユーザーにリアルタイムのサポートを提供する方法についてボットを訓練することができます。

SecondBrain の主な機能

様々な学習リソースでチャットボットをトレーニングし、シンプルなチャットウィジェットでサイトに埋め込むことができます。

90以上の言語で書かれたソースを使用してチャットボットをトレーニングすることができます。

カスタマーの急な質問にも正確で迅速な回答が可能

料金プランに応じて、一度に複数のボットを作成できます。

SecondBrain のリミット

Freeプランでは1つのチャットボット作成にリミットあり

ボットの応答の質は、ボットに学習させるデータ量に依存します。

SecondBrain の価格

スターター: $0

$0 ホビー: $19/月

$19/月 パワー: $49 per month

$49 per month プロ: $99/月

37.チャットフエルAI

経由

/参照 https://chatfuel.com/ai チャットフエル /%href/

チャットボットソフトウェアChatfuelは、様々なメッセージングプラットフォーム用のボットを作成するプロセスを簡素化するために、独自のAI機能を導入した。拡張機能の知識がなくても、AIが生成した応答と自然言語を使用して、カスタマとエンゲージする知識豊富なボットを簡単に構築できる。かなりクールでしょう?

Chatfuel AI の主な機能

より正確なアウトプットのためにOpenAIのGPT-4テクノロジーを使用して作成されています。

Facebook Messenger、Instagram、Telegram、あなたのビジネスのウェブサイトを含む、ほとんどの一般的なメッセージングプラットフォームで仕事が可能

簡単に設定でき、すぐに使い始めることができる

Chatfuel AIリミット

Chatfuel AIをトレーニングするために使用できる企業説明や知識には、いくつかのリミットがあります。

あなたのボットが毎月送信するAIメッセージの数は、あなたの料金プランによって決定されます。

Chatfuel AIの価格設定

スタート :月額29ドル

:月額29ドル 成長 :月額 $79

:月額 $79 プロ :月額$149

:月額$149 エンタープライズ:価格についてはお問い合わせください

38.セカンドネイチャー

経由

/参照 https://www.kustomer.com/product/artificial-intelligence/ カスタマー /%href/

Kustomerはカスタマーサポートを最適化するための/AI機能を内蔵したカスタマーサービスプラットフォームです。FAQやチャットボットの応答を自動化することで、Kustomerはクライアントとのやり取りを効率化し、ビジネスが24時間365日サービスを提供できるようにします。予測分析により、Kustomerは待ち時間を予測し、口調を検出し、パーソナライズされた推奨事項を提供し、全体的な顧客体験を向上させることができます。

Kustomer の主な機能

チャット、ソーシャルプラットフォーム、メッセージアプリにカスタムボットを展開し、反復的なサービスリクエストを自動化

自己学習AIモデルを使用して、履歴データに基づいて最適な対応を推奨します。

テキストからカスタマーの気持ちを判断するインテントとトーンの検出

カスタマーの言語を識別し、ネイティブのエージェントまたは翻訳されたメッセージにルーティングします。

カスタマーのリミット

Kustomerは大企業やエンタープライズをターゲットにしており、中小企業にとっては割高かもしれません。

Kustomer の価格

エンタープライズ :ユーザーあたり月額89ドル

:ユーザーあたり月額89ドル アルティメット:ユーザーあたり月額139ドル

KustomerのAI機能は、月額15ドルからの有料プランのアドオンとして提供されています。

40.自動応答

経由

/参照 https://www.autoresponder.ai/ 自動応答 /%href/

AutoResponderはトップメッセージングアプリに接続し、顧客に自動チャット返信を送信します。ChatGPT、GPT-4、またはDialogflow AIを使用して、Webサーバーからのメッセージを処理し、好きなだけカスタムルールとメッセージを作成できます。社外からの依頼も👋🏻

AutoResponder の主な機能

WhatsAppのようなモバイルメッセージツールをメインに利用するグローバルな顧客ベースを持つビジネスに最適

Facebook Messenger、Telegram、Instagram、WhatsAppなどのトップアプリ向けに自動化されたレスポンスを作成可能

オートレスポンダーのリミット

様々な方法で顧客と接続する大規模ビジネスにはあまり効果的ではない

潜在的なクライアントと有意義な接続をするための方法ではない

AutoResponder の価格

AutoResponderのダウンロードは無料です。

41.MagicForm

経由

/参照 https://www.conversica.com/ コンバーチカ /%href/

Conversicaは「Revenue Digital Assistants」を配備し、難しい会話に対応するAIカスタマーサービスツールである。この双方向会話ツールは、より多くのリードと接続し、すべての接点をフォロースルーすることで、収益を促進することを目的としています。

Conversicaの主な機能

Conversicaは、入念に作成されたペルソナを使って会話を進め、新規顧客とのリレーションシップを構築するように設計されています。

トップ・オブ・ファネルの会話を処理することで、従業員の定着率を向上させ、チームはパイプラインのさらに下の案件に集中することができます。

営業に引き渡す前にMQLを適格化します。

貴社のデマンドジェネレーションプロセスを補完し、パーソナライズされたアウトリーチで早期にリードを獲得します。

Conversicaのリミット

このツールには多くの機能が搭載されているため、最初のうちはUIを効果的に使用するのがやや困難です。

Conversicaの価格

価格についてはConversicaまでお問い合わせください。

43.キャンディード

経由

/参照 http://Warmer.ai ウォーマー.AI /%href/

WARMERは、人工知能を利用した自動化電子メールライターです。シンプルなプロンプトを使用して、あなたのオブジェクトと読者について詳細を学習し、WARMERはこれまで以上に迅速に高いレスポンスを得られるように設計されています。

WARMER.ai の主な機能

シンプルなUI

WARMERはLinkedIn、ウェブページ、CSVを分析し、見込み客について詳しく知り、パーソナライズされた電子メールを作成します。

複数人のリストを処理しても、高品質なメッセージを配信できる。

WARMER.AI のリミット

有料プランは割高。

WARMER.aiの価格

価格の詳細については、WARMER.aiにお問い合わせください。

人事・採用のためのAIツール ## Best AIツール for HR and Recruiting

人事・採用チームは、組織全体のほとんどすべての部門に足を踏み入れる。このリストで既に述べたツールの多くから恩恵を受けられるのは確かだが、これらのチームのために特別に作られたAIツールも大量にある。

45.パラドックス

経由

/参照 https://www.hiredscore.com/ 採用スコア /%href/

HiredScoreは人材オーケストレーションツールで、AI、深い統合、自動化に対応し、採用チームに実用的なレコメンデーションを提供します。チームの履歴データと現在の状況を認識することで、目標をその時々の最優先度に自動的に合わせます。その提案は採用プロセス全体に及び、採用担当者の生産性、社内定着、多様性と包括性、人材発掘などを支援します。

HiredScore の主な機能

優秀な候補者を特定し、採用プロセスにおける偏りを軽減するためのスクリーニング補強

過去のATS、CRM、従業員、VMS、外部データベースを貼り付け、各役割に対して公正な提案を行います。

ハイアードスコアのリミット

英語以外の言語ではあまり効果的ではない

読み込みに時間がかかる

HiredScoreの価格

価格についてはHiredScoreまでお問い合わせください。

48.ジュースボックス(PeopleGPT)

経由

/参照 https://www.juicebox.work/ ジュースボックス /参照

PeopleGPT by Juiceboxは、リクルーティング、顧客発掘、リサーチなどの人材獲得タスクのためのAI搭載検索エンジンです。PeopleGPTは、GPT-4 AIモデルを使用してLinkedInのプロフィールを理解し、最適な候補者を特定します。

PeopleGPT の主な機能

PeopleGPTは、類似企業のリスト、候補者の場所、関連するタイトルなどのリソースを使用して、独自の候補者検索戦略を作成します。

回答を生成するために使用したパラメーターを詳しく見て、直接微調整することができます。

PeopleGPTのプラットフォームから、自動生成されたパーソナライズされたメッセージで候補者に電子メールを送信できます。

PeopleGPT のリミット

PeopleGPTの機能は、人材獲得チームの候補者検索プロセスをサポートしますが、採用プロセスへの移行を支援することはできません。

PeopleGPT の価格

価格についてはPeopleGPTまでお問い合わせください。

49.魅力

経由 魅力.AI PeopleGPTと同様の前提に基づき、AttractはAIを活用した人材検索とエンゲージメント・プラットフォームで、人材獲得と管理における人事チームの能力を拡張するように設計されている。

Attract の主な機能

人材ソーシングのワークフローを管理し、雇用者ブランドを強化し、候補者にとってより印象的な体験を創造するツール

人材を惹きつけ、育成し、維持するための自動化された提案

人工知能を使用して求人広告を最適化し、履歴書のスクリーニングを行います。

リミットを引き寄せる

Attractは中小企業や個人よりも大企業に向いています。

ユーザーによってはUIが操作しにくいと感じる場合がある

価格

価格についてはAttractまでお問い合わせください。

50.エフィ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Effy-HR-AI-Tool.gif Effy HR AIツール /エフィ

経由 エフィ