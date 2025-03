ClickUp AIに「こんにちは」と言って、生産性を飛躍的に向上させましょう。

/href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ では、生産性向上に夢中です。 時間は貴重なリソースですが、リミットがあることも理解しています。 そのため、6月20日の世界生産性向上デーは、私たちにとって非常に重要な日です。 個人的な祝日と言ってもいいくらいです。これは、ClickUpがあなたの生産性を日々向上させる多くの方法をお祝いする、私たちの毎年恒例のリマインダーです。🎉しかし、今年はさらに一歩踏み込みます。私たちは常に、生産性を向上させる最先端の機能を提供することに率先して取り組んできました。そして、今日、ClickUp AIの導入により、再びそれを実現します。これは、あなたの仕事のやり方を永遠に変えるであろう進歩です。

ClickUp AI とは? 過去50年で、テクノロジーは飛躍的に進歩しました。 パーソナルコンピュータの登場から、インターネットやスマートフォンの普及まで。 それぞれの飛躍は、人々の仕事のやり方を完全に変えました。そして、AIはこれまでで最も変革的な発展となるでしょう。 undefined によると、マッキンゼー・アンド・カンパニーによる 新しいテクノロジーを学ぶのは大変な作業ですが、AIの使用に関しては、その言語のエキスパートになる必要があり、そうすることで真の価値をロック解除できます。AIは、コミュニケーションの方法にこだわりを持つことがあります。特定のユースケースを念頭に置いていても、正しい文脈を共有し、トーンと創造性の正しいダイヤルを設定することで、ヘルプを求める方法を正確にする必要があります。 またはデモ用スクリプトを作成します。 *製品: /href/ https://clickup.com/resources/software-teams/product-requirements-documents-an-expert-guide 製品要件文書 /%href/ を作成し、ユーザーテストの研究を設計し、成功のメトリクスを特定します。

エンジニアリング: /href/ /blog?p=45435 スプリントレトロスペクティブ/%href/レポートを作成し、モデルスキーマを生成し、技術仕様書を書く。 *プロジェクト管理: 作業指示書を作成し、/href/ /blog?p=53864 プロジェクトタイムライン/%href/を立ち上げ、タスクを整理する。

その他にもたくさんあります!ClickUp AIでは、自分の役割を選択し、あらかじめ用意されたプロンプトから選択し、適切なフィールドに入力するだけで、あとは魔法が起こるのを座って眺めているだけです!🪄 > _ClickUp AIを導入して以来、私はかつてないほど効率的になりました!プロジェクト管理タスクにかかる時間が以前の3分の1に短縮されました。生産性が向上しただけでなく、創造性も刺激されました。市場に出回っている他の製品と比較しても、ClickUpはテクノロジーをプラットフォームに統合し、カスタムを最適化して顧客を支援する方法を深く考え抜いていることが分かります。 Mike Coombe, MCM Agency ### 仕事をより早く終わらせる 当社のプラットフォームに直接統合されているClickUp AIは、タスク、ドキュメント、ダッシュボードなど、ワークフロー全体で使用できます! これまで30分かかっていた作業が、今では30秒で完了します。 🏎️💨

ClickUp AIを使えば、夢は実現できます。ClickUpがあなたの仕事の生産性を向上させる、私たちの好きな機能の一部をご紹介します。 *会話のキャッチアップ: タスクやClickUpドキュメント( *ライティングの改善: ライターズブロックを解消し、ゼロから書き始めるのが簡単になります。完璧にフォーマットされた電子メール、ブログ投稿、カスタマーレスポンスのドラフトを作成できます。 * スペルと文法のチェック: あなた専用のAIコピーエディターが、コンテンツのミスを心配する必要がなくなります。 * あらゆる言語を話す: 顧客はグローバルです。あなたの /href/ /blog?p=51035 も同様です。 仕事場ですぐに、複数の言語間で正確な翻訳を生成しましょう! * どこでも効率性をロック解除 (まもなく登場): ClickUp AIの力をポケットに! モバイルアプリ内でタスクのコメントスレッドを素早く凝縮。 スクロールの終わりなき繰り返しにさよならを告げ、移動中でも迅速な意思決定を。 ClickUp AI を使って、ドキュメント内のコンテンツを編集、要約、スペルチェック、文字数の調整をすることができます。 ## ClickUp AI はもうすぐあなたのお手元に!

ClickUp AIはここにあり、誰でも利用できます。今日から始めて、仕事の試行、カスタム、革新の力を活用して、生産性を新たな高みに引き上げる方法を体験してください。ClickUp AIの無料試用版は、どのプランにも追加できます。Free Foreverプランにも追加できます!

無料トライアル終了後もClickUp AIの使用を継続する場合は、有料プランのワークスペースに恒久的に追加することができ、メンバー1人あたり月額5ドルの特別価格でご利用いただけます。 🔑 AIとの私たちの旅は始まったばかりです。 今後、多くのエキサイティングなアップデートを予定しています。ClickUp AIが皆さんの仕事のやり方をどのように変えているか、ぜひフィードバックをお寄せください。

