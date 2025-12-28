生産性を最大化するためのClickUpデスクトップアプリ活用術

現代の仕事は断片化しています。基本的なワークフローを完了するためだけに、チャット、ミーティング、ドキュメント、電子メール、プロジェクトツールを行き来しなければならず、その断片化が実行速度を低下させています。

疲れるよね。あなただけじゃないんだから。😮‍💨

調査によると、チームは時間の61%を情報検索やツール更新に費やしており、従業員は1日に1,200回もアプリを切り替え、集中力を取り戻すだけで週に約4時間を浪費しています。

しかし、もしそうである必要がなかったら？

ClickUpデスクトップアプリは、タスク、コミュニケーション、ドキュメント、ダッシュボードを統合されたAIワークスペースに集約し、ツールの乱立を解消します。

このガイドでは、その機能を最大限に活用する方法を学び、作業を迅速に進め、集中力を維持し、ついに仕事を再び機能させる方法を習得できます。

ClickUpデスクトップアプリのインストール方法

以下の簡単なステップに従って、デスクトップアプリをコンピュータにダウンロードしてインストールしてください。

システム要件

ClickUpデスクトップアプリをインストールする前に、お使いのデバイスが以下の最低システム要件を満たしていることを確認してください：

Windows: Windows 10以降が必要です

macOS: macOS X 10.16以降が必要です

Linux: Linux版アプリも利用可能です（AppImageフォーマット）

❗注意: ClickUpデスクトップアプリは、すべてのClickUpプランで利用可能であり、ゲストを含むすべてのユーザーが使用できます。

RedditのユーザーがClickUpのデスクトップアプリについて意見を共有しています：

デスクトップ版の利点は、手元にあるためClickUpのブラウザタブを探す必要がなく、クリックするだけでアプリを開ける点です。また、アプリを開いておけばClickUpの読み込みが不要なため、動作がより速く感じられます。 さらに、開いているアプリに関係なく、検索（CMD + J）やタスク作成（CMD + E）をショートカットで実行できるのも魅力です。ブラウザではできない機能で、特にClickUpを頻繁に使うユーザーには検索機能が非常に便利です。私は主にデスクトップアプリを使用していますが、時折ブラウザ版も利用します。

ダウンロードとインストールステップ

ClickUpデスクトップアプリは、ClickUpウェブサイトから直接インストールできます。一部のプラットフォームでは、アプリストアからもインストール可能です。

📌 Windows版:

1.ClickUpのダウンロードページに移動する

ClickUpのダウンロードページにアクセスし、「Windows版をダウンロード」をクリックしてください。

ClickUpのウェブサイトにアクセスし、「Windows版をダウンロード」ボタンをクリックしてプロセスを開始してください。

2. Microsoft Windows用インストーラーをダウンロード

Microsoft Storeにリダイレクトされます。「ダウンロード」をクリックしてClickUpアプリを入手してください。

3. インストーラーを実行する

ダウンロードしたClickUpインストーラー（.exe）ファイルを開きます。プロンプトが表示された場合は、Microsoft Storeのポップアップで「インストール」をクリックしてください。

ClickUpインストーラー.exeファイルをクリックしてソース経由で開きます

Microsoft Storeのポップアップで「インストール」をクリックし、ソース経由でClickUpをコンピューターにインストールを開始します。

4. インストール完了までお待ちください

アプリは自動的にダウンロード・インストールされます。完了後、スタートメニューからClickUpを起動できます。

📌 Mac版:

macOSインストーラーをダウンロード

ClickUpのダウンロードページにアクセスし、「Mac版をダウンロード」を選択してください。

2. ダウンロードしたファイルを開く

ダウンロードした.zipファイルをダブルクリックして解凍してください。

3. ClickUpをインストールする

「Install ClickUp」アプリケーションをダブルクリックし、表示されるプロンプトに従ってインストールを完了してください。

macOSでClickUpのインストールを続行するには「開く」をクリックしてください

ダウンロードを開始すると、進捗バーが表示され、ClickUpがコンピュータにダウンロードされていることがわかります。ダウンロードが完了したら、インストールを続行できます。

ClickUpインストーラーのダウンロード中です—最新バージョンを取得するまでお待ちください

📌 Apple Mac M1およびM2向け:

1. 同じページからM1/M2専用インストーラーをダウンロード

2. .dmg ファイルをダブルクリックし、ClickUp アプリを アプリケーション フォルダにドラッグします

3. 「アプリケーション」からClickUpのディスクイメージをダブルクリックし、インストールを完了します

初期セットアップとログイン

アプリをダウンロードしたら、次にワークスペースを設定して作業を開始しましょう。

アプリの起動方法：Mac/Linuxの場合はアプリケーションフォルダから、Windowsの場合はスタートメニューからClickUpデスクトップアプリを開きます。

ClickUpの認証情報を入力してサインイン

ワークスペースの選択: 複数のワークスペースに所属している場合、アクセスするワークスペースを選択するようプロンプトが表示されます 権限の設定：アプリは通知やシステム連携のための許可を要求する場合があります。最適な体験のため、これらの許可を承認してください。 設定のカスタマイズ：右上のアバターをクリックし、デスクトップ設定を選択すると、デスクトップ専用の設定にアクセスできます。ここでは以下の操作が可能です：

起動時の自動実行を有効/無効にする

通知をカスタムする

キーボードショートカットを設定する

ワークスペースの可視性と利用可能な設定は、ユーザーの役割と許可によって異なります：

ワークスペースとメンバーページの設定を管理するには、「設定」または「メンバー」アイコンをクリックしてください

ゲストおよび限定メンバー は、ワークスペースのゴミ箱、アプリセンター、テンプレートにアクセスできます

メンバー、管理者、所有者は、アプリ、カスタムフィールド、自動化などを含む管理セクションを確認できます

ユーザー名の横にある「役割」列の役割ドロップダウンからカスタム役割を割り当てます

専用デスクトップ環境でClickUpの全機能を活用する準備が整いました！

デスクトップインターフェースの操作方法

デスクトップアプリをインストールしたら、すべての機能がどこにあるかを理解し、最初からスマートに仕事を始めましょう。

グローバルナビゲーションバー

グローバルナビゲーションバーは、デスクトップアプリの左端にある縦型メニューです。タブやウィンドウを切り替えることなく、スペース、ツール、コラボレーション領域にアクセスできるhubとして機能します。

📌 ここでアクセスできる機能：

ホーム サイドバー

スペースサイドバー

その他の機能：チャット、ドキュメント、ダッシュボード、ホワイトボードなど

バーに表示する機能をピン留め/ピンを外してカスタム

⭐ 特典： チームごとに働き方は異なりますが、ClickAppがアプリの適応を支援します。ワークスペースの所有者がワークフローに合わせて特定の機能を有効化できる機能切り替え機能です。チーム間でお気に入り機能には以下が含まれます： 優先度レベル

スレッド化されたコメント

Zoom連携

作業中（WIP）リミット

カスタムタスクID

ホームとスペースのサイドバー概要

グローバルナビゲーションバー内には、ワークフローを導く2つのメインサイドバーがあります。それぞれの機能と使用タイミングを簡単にご説明します。

ホームサイドバー

カスタム可能なホームサイドバーで、個人タスクとチームワークフローを分離

ホームサイドバーは、あなたにとって個人的に関連のあるすべての情報を一箇所にまとめます。以下が含まれます：

受信トレイ : 通知、メンション、割り当てられたコメントを確認

マイタスク : 自分に割り当てられた全タスクを表示

返信 : フォローしているチャットスレッドへの返信を確認

スペース : 階層構造全体を閲覧

チャンネルとダイレクトメッセージ: チームとコミュニケーションを取る

スペースサイドバー

要素を展開/折りたたんで詳細を開閉し、仕事を整理整頓

スペースサイドバーは、ClickUpワークスペース全体で進行中のすべての仕事を構造化されたビューで表示します。これは、すべての仕事を整理する中核フレームワークであるClickUpの階層構造に基づいて設計されています。

ClickUpの階層でワークフロー全体を整理・構築

ここでは以下の内容をご紹介します：

全タスク: 会社が取り組むすべての仕事の拠点

スペース: 部門やチームごとのグループ

フォルダ: スペース内で関連するリストを整理するためのオプションの階層

リスト: 共通の目標やワークフローを持つタスクのグループ

タスクビュー

新しいタスクは+ タスクを追加ボタンから追加するか、Cmd + E (Mac) やCtrl + E (Windows)などのキーボードショートカットを使用してください

タスク管理パネルは、サイドバーからスペース、フォルダ、またはリストを選択した後に、ClickUpタスクを操作するメインのワークスペース領域です。

タスクは仕事の基盤となる要素であり、アクションの記録、詳細の追加、共同作業、そして仕事の完了へと進めることを可能にします。

ClickUpタスクから直接、責任を委任し作業量を優先順位付け

タスクは1人以上、または許可が許可されている場合はチーム全体やゲストに割り当て可能です。 タスクの所有者ではないが情報を共有する必要がある「フォロワー」を追加することも可能です。また、全員が適切なタイミングで適切な仕事に集中できるよう、ClickUpタスク優先度には4段階（緊急、高、通常、低）が設定されており、重要度を一目で把握できます。

ClickUpのカスタムステータスとフィールドでワークスペースをカスタマイズし、明確さを向上させましょう

優先度に加え、各タスクは豊富な設定可能な属性をサポートしており、チームの作業スタイルに合わせて完全にカスタマイズできます。

例えば、ビデオ制作のパイプラインでは、標準的な「やること、進行中、完了」というアプローチを強制する代わりに、スクリプト作成、撮影、編集、レビュー、公開済みといったClickUpカスタムステータスを作成できます。

同じタスク内で、ClickUpカスタムフィールドを使用すれば、タレントの予約状況、プラットフォーム（YouTube、Instagram、TikTok）、推定所要時間、予算承認ステータスなどの詳細を追跡できます。

ドキュメントとメモ帳

このプロジェクト管理ソフトウェアには、異なる種類のコンテンツ向けに設計された2つの組み込みメモツールが用意されています。

ClickUp ドキュメント

ClickUpのDocsは、ドキュメントがワークフローとプロジェクト実行を直接サポートする統合ナレッジベースの構築を支援します。

ヘッダー、チェックリスト、テーブル、埋め込み、バナーなど豊富なフォーマットで、チームメイトとのリアルタイム共同作業を実現します。

タスク、リスト、フォルダ、スペースにClickUpドキュメントを添付して、より迅速に情報を発見

📌 ドキュメントへのアクセス方法：

グローバルナビゲーションバー > ドキュメント

スペース 、 フォルダ 、または リスト のいずれかから、ドキュメントビューがある場所であればどこでも

タスク内にドキュメントを添付ファイルとして作成

ClickUp メモ帳

ClickUpメモ帳で自分専用のスペースを作成しましょう。アイデアのメモ書き、仮のノート、日々のプラン立案に最適です。

思いついたアイデアをいつでもClickUpメモ帳に書き留め、実行可能な仕事に変換

メモ帳でやること：

リッチテキストで素早くメモを書く

個人用チェックリストを作成する

添付ファイルや関連資料を添付する

共有準備が整ったら、メモをタスクまたはドキュメントに変換しましょう

❗️ 注意: メモ帳は、変換して明示的に共有しない限りプライベートのままです。

チャットとコラボレーション

ClickUp Chatはメッセージング、フィードバック、ドキュメントベースの共同作業を一元化。外部コミュニケーションツールに依存せず、チームが連携して仕事できます。

ClickUpチャットの「投稿」機能で、フォーマットされたお知らせや構造化された更新情報を共有

これにより、以下のことが可能になります：

チャンネル でプロジェクト別、トピック別、チーム別に会話を整理

ダイレクトメッセージ でプライベートまたは少人数グループでチャット

スレッド と 返信 機能で議論を整理し、集中を維持しましょう

@メンション を使って個人やTeams全体に通知する

チャットメッセージからタスクを即座に作成

ClickUp SyncUps でチャットから非同期の音声/ビデオミーティングをライブ開催

💡 プロのコツ：優れたコラボレーションは付箋紙で終わらせてはいけません。ClickUpホワイトボードを使えば、チームでアイデアをスケッチし、接続し、構築できます。デスクトップアプリでホワイトボードを作成するには： タスクまたはドキュメント内で /ホワイトボード と入力すると、ホワイトボードを埋め込めます

ホワイトボードハブ でホワイトボードの整理・検索・新規作成を行えます

スペース、フォルダ、リスト から作成するには、+アイコンを使用します

ビュー・バーの+追加から、任意の場所にビューとして追加できます ClickUpホワイトボードでアイデアをタスクに変換し構造化

通知とリマインダー

ClickUpの通知設定で集中力をコントロール

集中力を犠牲にすることなく情報を把握しましょう。ClickUp通知機能で、タスク変更、コメント、割り当て、メンション、チャット活動、期日変更など、あらゆる更新をリアルタイムで把握できます。

📌 以下の場所で確認できます：

受信トレイ（通知の指令センター）

デスクトップ/ブラウザのポップアップ

電子メール

モバイルプッシュ通知

🔔 あなたの仕事スタイルに合わせて通知を調整：

通知プリセット： デフォルト、集中モード、メンションのみ、または完全なカスタム設定

ワークスペースごとのルール： チームごとに異なる集中スタイルを設定

チャンネルごとのチャット制御： グループチャットをミュートし、直接の依頼に集中

スマート通知: ClickUpで作業中は通知を遅延させます

スヌーズ、クリア、スレッドのフォロー解除：受信トレイを整理し、意図的に管理する

ClickUpリマインダーは、フォローアップの送信、ファイルの取得、チームメンバーへの確認など、簡単なリマインダーに最適です。完全なタスクを作成することなく、素早く通知できます。

完了したClickUpリマインダーをチェックしてワークフローを効率化

📌 以下のことがやれます：

どこからでもリマインダーを作成（ショートカット： R ）

担当者、期日、メモ、添付ファイルを追加

リマインダーは範囲が拡大した時点でタスクに変換しましょう

リマインダーの期限が近づくと、プライマリ受信トレイタブに自動的に表示されます。

チームは散らかったツールを同時に扱う代わりに、仕事とAIが実際に共存する単一の場所を求めています。ClickUpの統合アプローチは、無駄な努力のほとんどを引き起こす絶え間ないコンテキストスイッチングを削減します。

デスクトップ版ClickUpの機能活用

インターフェースの操作方法を理解したところで、いよいよClickUpを実際に仕事に使う時が来ました。

このセクションでは、タブを切り替えることなく個人タスクにClickUpを活用するための主要機能を順を追って説明します。📝

ClickUp Brain と BrainGPT

ClickUp Brainは、ClickUp内に組み込まれた作業支援AIです。タスクやスレッドの要約、コンテンツの下書き作成やリライトの支援、ワークスペース内のコンテキストを活用した質問への回答が可能です。

AIコマンドバー、AIサイドバー、ツールバー、ロケーションヘッダー、およびドキュメント、タスク、受信トレイ、コメント内でClickUp Brainにアクセス可能

📌ClickUp AIの活用方法：

タスク、ドキュメント、チャットスレッド、長い通知を要約する

新規コンテンツ、プロジェクト更新情報、StandUp、チーム活動要約を生成

ClickUpのどこでも、コンテンツを即座に翻訳

ウェブやGoogle Drive、GitHubなどの接続アプリを検索

タスク、ドキュメント、担当者をプロンプト内で直接メンションして、正確な回答を得ましょう

@brain と入力するだけで、どこからでもトリガーAIを起動し、クイックアクションやスマート要約を取得できます

/AI スラッシュコマンドを使用して、カーソルの位置に基づいてテキストを修正したり、コンテンツを書き換えたり、新しいアイデアを生み出したりできます。

ClickUp Brainで滞っている仕事を特定し、タスクに仕事アイテムを統合

ClickUp BrainGPT

さて、ここからが本当に面白いところです。ClickUp Brainがアプリ内インテリジェンスなら、ClickUp BrainGPTは音声優先のAIデスクトップコンパニオン。お使いのコンピューター全体で動作します。

ClickUp BrainGPTで、仕事のフローを止めずに質問したり、コンテンツを生成したり、自分の仕事を検索したりできます

複数のAIモデルをサポートしているため、タスクに適した「頭脳」を選択できます。例えば、文脈に沿った仕事の回答にはClickUp Brainを、異なるスタイルの推論や創造性が求められる場合にはChatGPT、Claude、Geminiに切り替えることが可能です。

音声優先の生産性

最も役立つ日常の効率化ツールの一つは？ClickUpの音声入力機能です。これにより仕事の速度が最大4倍向上します。

タイピング疲労の統計によると、72%の労働者がタイピングに関連する不快感を感じています。しかしこの機能を使えば、キーボードに触れることなくレポート作成、StandUpミーティング、スクリプト作成、ステークホルダー向け更新を完了できます。fnキーを押して話し始めるだけです。

BrainGPT搭載のClickUp音声入力機能で、タスク更新やメッセージ下書きをハンズフリーで操作

このコンテクストAIスーパーアプリは仕事と接続しているため、「@Jamie」と発言したりタスク・ドキュメントを参照するだけで、自動的にすべてを正確にリンクします。さらにBrainGPTは50以上の言語で流暢に文章を生成します。

ClickUp BrainGPTで調査とタスク管理を簡素化

検索機能も大幅に強化されました。アプリを一つずつ調べる代わりに、BrainGPTがClickUp、ウェブ、Google DriveやGitHubなどの接続アプリを横断するユニバーサル検索を実現します。

📌 ClickUp BrainGPTのインストール方法はこちら

デスクトップ版ダウンロードボタンをクリックして、デスクトップにClickUp BrainGPTを導入しましょう

公式のClickUp BrainGPTページにアクセスし、macOSまたはWindows用のBrainGPTをダウンロードしてください。 お使いのコンピューターにインストール

macOSの場合：

.dmgインストーラーをダウンロード

ダウンロードしたファイルを開く

BrainGPTアプリをアプリケーションフォルダにドラッグしてください

アプリケーションからBrainGPTを起動

Windows版:

.exe インストーラーをダウンロード

インストーラーをダブルクリックし、画面のプロンプトに従ってください

ClickUpアカウントの認証情報を使用してサインインしてください

AIエージェント

オートパイロットエージェントとスーパーエージェントがワークスペースの自動化を支援。更新情報がチャットで埋もれたり、アクションアイテムがミーティングメモで紛失したりする心配がありません。

オートパイロットエージェント（ルールベースの常時稼働アシスタント）

オートパイロットエージェントは、スペース、フォルダ、リスト、チャットチャンネルなど特定の場所で、定義したルールに基づいてアクションを実行できます。例えば、定期的な更新の投稿、アクティビティの要約、繰り返し質問への回答、トリガー発生時のメッセージを構造化された仕事に変換するといったことが可能です。

設定時には通常、以下を定義します：

トリガー: 予定された時間、新規メッセージ、タスクの作成/更新など。

条件: エージェントが動作すべきタイミングのオプションルール（キーワード、優先度、ステータス、担当者など）

アクション: 実行すべき操作（要約の投稿、タスクの作成または更新、所有者の割り当て、コメントの追加など）

ナレッジ：参照可能な対象（許可したタスク、ドキュメント、チャネル）

エージェントトリガーの下にClickUp自動化条件を追加

すぐに始めたい場合は、事前設定済みのエージェントオプション（ワークスペースやプランによって利用可能かどうかが異なります）を有効にできます。例えば：

週間レポートエージェント

デイリーレポートエージェント

チームStandUpエージェント

自動応答エージェント

ClickUp Agentsでチームのクエリに即座に対応

スーパーエージェント（より深い実行のための専門的な役割型エージェント）

スーパーエージェントは、受付トリアージ、プロジェクト調整、エスカレーション対応など、専門的な「役割型」エージェントを構築するための高度なレイヤーです。

スーパーエージェントの特長は、明確な指示と定義された知識範囲を与えられる点です。これにより一貫した動作を実現し、より複雑な多段階ワークフローを処理できます。「要約するAI」ではなく、「プロセスを実行するAI」として設計されています。

例：ローンチチャンネルでは、「デザインがブロックされている」「金曜までに承認が必要」といった更新情報が投稿されます。スーパーエージェントはリクエストを検知し、適切なタスクを作成または更新し、所有者を割り当て、期日やエスカレーションルールを設定し、プランを前進させ続けます。

ClickUp Super Agentsで事前設定された指示と個性を持つカスタムAIエージェントを作成

エージェントの有効化または管理方法

エージェントが仕事をするスペース、フォルダ、リスト、またはチャットチャンネルに移動します エージェントアイコン（ロボット/AIのシンボル）をクリック 事前設定済みオプションを選択するか、カスタムエージェントを作成を選択してください トリガー → 条件 → アクション → ナレッジ を設定し、有効にします

営業生産性とCRM自動化に最適なAIエージェントを発見しましょう。👇🏼

ダッシュボードとレポート作成機能

ClickUpダッシュボードは、カード（各ダッシュボードの構成要素）を用いてメトリクス、更新情報、洞察を統合します。各カードはワークスペースからリアルタイムのデータを取得し、視覚的で追跡可能かつ実行可能な形に変換します。

カードを使ったClickUpダッシュボードで進捗管理をカスタムする

カードはカテゴリ別に整理されているため、可視化したいデータを素早く見つけることができます：

注目機能： 考えすぎずに追加できる人気カードと新着カード

AIブレイン： カスタムプロンプトを実行し、洞察や要約を抽出 AIスタンドアップ™： 指定期間の作業内容を可視化 AIチームスタンドアップ™： 選択したチームメンバー別に要約をグループ化 AIカード ：レポート作成にClickUp Brainを活用しましょう。例えば：カスタムプロンプトを実行し、洞察や要約を抽出指定期間の作業内容を可視化選択したチームメンバー別に要約をグループ化

AI Brain: カスタムプロンプトを実行して洞察や要約を抽出

AIスタンドアップ™： 指定した期間にあなたが取り組んだ作業内容を共有しましょう

AIチームスタンドアップ：選択したチームメンバーごとにまとめられた要約

ClickUp AIエグゼクティブ要約カードで高精度なヘルスチェックを実施

カスタム（チャート）： 独自のビジュアルレポート作成が可能です。オプションにはバーグラフ、円グラフ、折れ線グラフなどがあります。

スプリントカード： バーンダウンチャート、ベロシティチャート、スプリント作業量など、アジャイル開発に適した進捗追跡機能

時間追跡：請求書作成やリソース管理に最適。担当者別、タスク別、プロジェクト別に集計された時間を確認できます

プランに応じて、個々のカードをPDF、PNG、JPEG、SVG、さらにはCSV形式でエクスポートできます。ビュー全体を共有したいですか？ダッシュボード全体をPDFとしてエクスポートすれば、オフラインでもすぐにアクセスできます。

🔍 ご存知ですか？ ForresterのTotal Economic Impact™（TEI）調査によると、ClickUpを導入した複合組織は、自動化とAIにより3年目までに384%のROIを達成し、92,400時間の生産性を節約しました。 これは約44人分のフルタイム従業員年数に相当するキャパシティ（1人年あたり2,080労働時間を前提）であり、3年目までに達成される見込みです。

連携機能

チームの仕事が十数もの異なるアプリに分散している場合、ClickUpの連携機能を使えば、SaaSの乱立に煩わされることなく、すべてを一元管理できます。

ClickUpは、Slack、Google カレンダー、GitHub、電子メール、HubSpot、Calendly、Office 365、さらにはNotionなど、数十のツールとの即利用可能な連携機能を提供し、ClickUp内で仕事の分散化を解決します。

ClickUp Slack 連携の使用方法：

チャットを離れることなく、SlackメッセージをClickUpタスクに変換

選択したチャンネルでタスクの更新情報をリアルタイムで受け取れます

自動化機能（期日変更など）でSlack通知をトリガーする

各種ClickUp Google Workspace連携で実現できること：

Google DriveファイルをClickUp内で添付ファイルとして添付、作成、検索

Google カレンダーのイベントとタスクを双方向で同期

ClickUpを離れることなくGmail受信トレイを検索

ClickUp GitHub 連携機能の活用方法：

リポジトリをスペースに接続して、問題やプルリクエストの自動的な可視性を確保

コミット、ブランチ、プルリクエストをClickUpタスクにリンクする

Connected SearchでGitHubファイルを検索

生産性を最大化するためのヒント

ClickUpデスクトップアプリは、タスクを効率的に進める手段を提供します。集中力を維持し、タスク間をスムーズに移動し、仕事を順調に進めるためのクイックヒントを活用しましょう。

マルチウィンドウワークフローでの仕事

複数の優先度を同時に処理する際、タブの切り替えは作業効率を低下させます。ClickUpデスクトップアプリでは、ドキュメント、タスク、ダッシュボードを並べて表示できるため、この問題を解決します。

ClickUpでマルチウィンドウ生産性を最大限に活用する方法をご紹介します：

参照と更新を同時に行う： 別のウィンドウで関連タスクを更新しながら、プロジェクトドキュメントを開いたままにしておく

監視と並行実行： ダッシュボードが30分ごとに更新される様子を確認し、ワークスペース全体の時間追跡を行う

簡単に相互参照： ドキュメントの比較、複数のタスクの確認、複数のソースにわたる詳細の検証が可能です

自分なりの方法で整理整頓： 優先度の高い仕事を常に可視化し、見逃しを防ぐ

オフラインモードでも生産性を維持

Wi-Fiがなくても問題ありません。

ClickUpのオフラインモードは、インターネット接続が途切れても仕事を継続できるため、在宅勤務に欠かせない機能の一つです。必要性を実感するまでは気づかないかもしれませんが、全プランで利用可能で、ウェブ版、デスクトップアプリ、モバイルアプリで動作します。

ClickUpはオフライン状態を検知すると通知するため、作業を中断することなく継続できます。

📌 オフラインでやること：

1️⃣ タスクとリマインダーの作成

オンライン時と同様に、アイデアの記録や仕事を継続できます

接続が復旧すると、新しいタスクとリマインダーは自動的に同期されます

注意点：オフライン時はサブタスクを作成できませんが、後からタスクをサブタスクに変換することは可能です

2️⃣ 最近開いたタスクとメモを表示

ローカルに保存されたすべてのデータはアクセス可能なままです

詳細の確認、メモの参照、整理整頓をどこからでも行えます

ショートカットで作業を高速化

ClickUpデスクトップアプリで効率的に操作しアクションを実行するための必須ホットキーを網羅したリストをご紹介します：

注意： ClickUpのキーボードショートカットの大半はデフォルトの設定を使用しており、カスタムできません。ただし、「新規タスク作成」や「指令センターを開く」など一部のデスクトップアプリ用ショートカットは、アプリ設定で変更可能です。利用可能なショートカットの確認や調整は、個人設定またはワークスペース設定で行ってください。

グローバルショートカット

アクション Macショートカット Windowsショートカット 新しいタスクを作成する Cmd + E Ctrl + E リマインダーを作成 R R AIコマンドバーを開く（デスクトップ全体） Cmd + J Ctrl + J Open AI コマンドバー（アプリ内） Cmd + K Ctrl + K メモ帳を開く N または P N または P サイドバーの表示/非表示 Cmd + \ Ctrl + \ サイドバーで現在のポジションまでスクロール Cmd + I Ctrl + I

注：デスクトップアプリが起動している場合、Cmd/Ctrl + J でコンピュータのどこからでも AI コマンドバーを開けます。Cmd/Ctrl + K でアプリウィンドウ内に開きます。

メモ：デスクトップアプリが起動している場合、Cmd/Ctrl + J でコンピュータのどこからでも AI コマンドバーを開けます。Cmd/Ctrl + K でアプリウィンドウ内に開きます。

タスクショートカット

アクション ショートカット ステータス変更 Shift + S コメントを追加 Shift + M 日付を設定 Shift + D 担当者割り当て Shift + A 自分にタスクを割り当てる M 優先度リストに追加 Option + A (Mac) / Alt + A (Windows) タイマー Shift +. タグ Shift + L サブタスク Shift + T 優先度 Shift + P リスト内でタスク間を移動する Ctrl + Shift + 左右矢印キー

テキストエディターのショートカット

アクション Macショートカット Windowsショートカット スラッシュコマンド / / ユーザーをメンション @ @ メンションタスク @@ @@ メンション ドキュメント @@@ @@@ 最新のコメントを編集 上矢印 上矢印 絵文字を追加 : : テキスト/画像を貼り付け Cmd + V Ctrl + V ハイパーリンク（テキストをハイライト） Cmd + K Ctrl + K 選択したテキストを複製 Cmd + D Ctrl + D テキストを左揃えにする Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L テキストを右揃えにする Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R テキストを中央揃えにする Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E インラインコードのフォーマット Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C 箇条書きリストを作成 Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 チェックリストを作成する Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 番号付きリストを作成 Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 見出しを作成 Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

チャットショートカット

アクション Macショートカット Windowsショートカット メッセージを作成する Cmd + G Ctrl + G メッセージを検索 Cmd + F Ctrl + F 最初の未読メッセージへジャンプ Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

ClickUp Brain ショートカット

アクション Macショートカット Windowsショートカット ClickUp Brainを開く Option + K Alt + K Open AI コマンドバー (デスクトップアプリ) Cmd + J Ctrl + J Open AI コマンドバー (ブラウザ) Cmd + K Ctrl + K /AI スラッシュコマンドを使用 /AI 任意のテキストフィールドに入力 /AI 任意のテキストフィールドに入力

💡 プロのコツ：設定からキーボードショートカットの有効化/無効化や、利用可能な全コマンドを確認できます。個人アバターをクリック＞キーボードショートカットを選択し、左側のカテゴリを閲覧すると、使用可能な全ショートカットが表示されます。

反復ステップを自動化

ClickUpの自動化機能は反復作業を処理するため、チームが手動で行う必要はありません。更新に反応し、プロセスルールを適用し、仕事を自動的に進めることで、手動での継続的なフォローアップなしにプロジェクトを整理し、順調に進捗させます。

すべての自動化はシンプルで強力な構造に従います：

トリガー: 自動化を開始するイベント（例: ステータス変更、期日到来）

条件: オプションフィルター（例: 優先度が「緊急」、タグに「レビュー」を含む）

アクション: システムが自動的にやるべきこと（例: ユーザーを割り当てる、タスクを移動する、電子メールを送信する）

ClickUp自動化で、連続したアクションを起動する階層化された自動化を構築

ルールを有効化すると、コード不要で自動的に実行されます。

生産性を次のレベルへ引き上げるには、ClickUpBrainでAIを活用したタスク自動化が可能です。これにより、以下のような全く新しいカテゴリーのアクションが可能になります：

AIアサイン: カスタム条件に基づき、タスクに最適な担当者を自動選択

AIによる優先度付け： カスタム基準（例：「顧客エスカレーションを含む場合は緊急扱い」など）で適切な優先度を設定

AIエージェント： エージェントにプロンプトを送信し、複数ステップの仕事を完了させます

AIフィールド：タスクコンテンツに基づいて要約、翻訳、アクションアイテムなどを生成するAIフィールドを作成

ClickUp Brainで自動化の所有権を素早く調整

よくある問題とトラブルシューティング

よくある問題を素早く診断・解決するための簡易トラブルシューティングガイドをご紹介します。

ログインに関する問題

ログインできない場合（読み込みが止まる、繰り返し失敗する、画面が真っ白になるなど）、まずは基本を確認してください：認証情報を再確認し、安定したネットワーク環境を確保してください。

問題の原因がローカルデータの破損にある場合があります。アプリのキャッシュをクリアする（またはシステムデータからClickUpフォルダを削除する）後、アプリを再起動すると、継続的なログイン問題が解決することがよくあります。また、アプリのバージョンが最新版であることを確認してください。

タスクや更新内容がデバイス間で同期されない場合は、まずインターネットに接続されていることと、ClickUpのサーバーが稼働中であること（グローバルな障害ではないこと）を確認してください。

次に、アプリが最新バージョンに更新されていることを確認してください。古いビルドでは同期のバグが発生する可能性があります。問題が解決しない場合は、手動で更新を試すか、デスクトップアプリを再起動してください。モバイル端末やブラウザで変更を加えた場合は、他のデバイスでログアウトしてから再度ログインすると、多くの場合同期が再実行されます。

通知が表示されない

通知が届かない場合、多くの場合設定の問題です。まず、デスクトップ通知が有効になっていることを確認してください。

次に、お使いのオペレーティングシステムの通知許可を確認し、ClickUpがプッシュ通知を送信できる状態になっていることを確認してください。

それでも解決しない場合は、ログアウトして再度ログインするか、アプリを再起動してください。

アプリのクラッシュ

ClickUpがクラッシュ、フリーズ、または起動しない場合は、「ClickUpについて」または更新メニューから最新バージョンを使用していることを確認してください。

更新で解決しない場合は、完全な再インストールで破損ファイルを削除できます。macOSではユーザーデータフォルダ（~/Library/Application Support/ClickUp）を削除後、アプリを再起動してください。Windowsではアンインストール後、%AppData%\Roaming\ClickUpフォルダを削除し、再インストールしてください。

さらに、システムリソースの使用状況を確認しましょう。メモリやCPUの空き容量が少ない場合、ClickUpを起動する前に他の重いアプリを閉じた状態にすると安定性が向上します。

ClickUpデスクトップアプリで効率を最大化

リモートワークやハイブリッドワークには特有の課題があります：ツールの分散、文脈の喪失、そして終わりのないアプリ切り替えです。

ClickUpデスクトップアプリは、チームに必要なすべてを統合されたワークスペースに集約することでこの課題を解決します。リアルタイム更新、自動化、オフラインアクセスにより、チームは場所を問わずシームレスに協業できます。

ClickUpに無料で登録し、バラバラなワークフローを生産性の単一ソースに変えましょう。

よくある質問

はい、ClickUpデスクトップ版ではオフラインモードをサポートしています。オフライン中でも最近開いたタスクやメモを確認でき、新規タスクやリマインダーの作成も可能です。接続が復旧すると、すべてのデータが自動的に同期されます。

一般的に、はい。デスクトップ版はより応答性が高く、ブラウザでClickUpを実行する際に発生することがある遅延やリソースのオーバーヘッドを回避できます。

タスク、ドキュメント、チャット、AI、通知など、ほとんどの主要機能はデスクトップアプリでも利用可能です。ただし、一部の機能（例：特定のブラウザベースの連携や埋め込み機能）はウェブ版と動作が若干異なる場合があります。

BrainGPT（旧称 Brain MAX）は、ClickUpのAIアシスタント機能です。音声入力によるタスクの迅速な登録や、タスク・ドキュメント・関連コンテキストへの即座のアクセスをサポートし、作業効率を向上させます。

はい、エージェントはClickUp内で設定したトリガーと指示に基づいて動作します。高度なセットアップでは、より専門的なワークフローのためにスーパーエージェントを使用できます。