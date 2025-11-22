生産性と振り返りのためのFree Evernoteジャーナルテンプレート

「時は金なり」と言います。しかし、慌ただしい日常の中で、時間こそが私たちが十分に大切に扱っていないものなのです。

調査によると、68%の人が日中、十分な集中時間を確保できていないと感じています。注意が散漫になることで、小さなタスクさえも本来より長くかかってしまうのです。

多くの人にとって、絶え間ない通知やタスク、責任に満ちた一日の解決策がジャーナリングです。しかし、一から日記を始める必要はありません。

Evernoteジャーナルテンプレートは、あなた自身のデジタル日記のようにあらかじめフォーマットされたテンプレートです。思考、日々の記録、タスク、人生の振り返りなどを書き留めるスペースを備えています。この記事では、より明確に書き留めたい方に向けた、おすすめのEvernoteジャーナルテンプレートを紹介します。

Evernoteジャーナルテンプレートとは？

Evernoteのジャーナルテンプレートとは、書き始める前にジャーナルページの構造を提供する既成のページです。 新しいページやジャーナルを始めるたびに同じフォーマットを作成する時間を費やす代わりに、新しいメモを開き、テンプレートを適用して、すぐに記入を始められます。

viaEvernote

Evernoteテンプレートは、特に既にアカウントをお持ちの方にとって、すぐに始められる便利な方法です。学生からプロジェクト管理を行う開発者、アートや日常生活でモチベーションを求める方まで、様々なニーズに対応できる多様なレイアウトが用意されています。

Evernoteのジャーナルテンプレートが特に便利なのは、その柔軟性です。Evernoteのギャラリーからテンプレートを選ぶことも、普段よく使うメモを保存して自分専用のテンプレートを作成することもできます。

あるEvernoteユーザーがRedditの議論で述べたように、

毎日用のテンプレートを用意し、アイデアやミーティングメモを記録しています。* この方向性こそが、テンプレートを真に役立つものにする要素です。

ジャーナルテンプレートの概要

以下は、すべてのEvernoteおよびClickUpジャーナルテンプレートに関する要約テーブルです：

優れたEvernoteジャーナルテンプレートの条件とは？

優れたEvernoteのジャーナルテンプレートとは、座って書き始めやすく、過去のエントリーを最小限の準備で素早く見つけられるものです。

最も効果的なテンプレートには共有される特徴があります。注目すべき点は以下の通りです：

「日々の記録」「振り返り」「タスク」など明確なヘッダーとセクションを使い、すべてのメモを簡単に閲覧・記入できるようにしましょう

書き出しのプロンプトやチェックリストを追加すれば、書き出しの手助けとなり、一から始めることなく詳細を埋めることができます。

タイトルやタグに日付を付けてメモを整理すれば、日々のエントリーが日別・週別・月別に整然と分類されます

柔軟性を確保するため、習慣や目標、プロジェクトの変化に合わせてテンプレートを編集できるように余白を残しておきましょう。

進捗の追跡、未完了タスクの繰り越し、気づきの記録のためのスペースを設けることで、振り返りをより容易にします。

定期的なジャーナリングは驚くべき効果をもたらします。テンプレートは始めるのに最適です。コメントの追加やセクションのカスタム、各機能の試行といった簡単な工夫も、生産性向上に役立ちます。

トップ10 Evernoteジャーナルテンプレート

すべての日記帳が同じ見た目とは限りません。それがEvernoteでテンプレートを活用する魅力なのです。

散らかったメモを、実際にメンテナーするのが楽しくなるシステムに変えるのに役立つ10の選択肢をご紹介します。

1. 日記テンプレート

via Evernote

複数の研究を分析した結果、定期的な日記習慣を持つ人々は、そうでない人々と比べてメンタルヘルス状態が5%改善することが明らかになりました。

Evernoteの日記テンプレートには、記録、振り返り、さらには習慣追跡のための既成セクションが用意されています。何から書こうか悩む代わりに、すぐに書き始められます。そして時が経つにつれ、こうした小さな継続的なエントリーが、自然と続けられるリズムへと変わっていくのです。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

各エントリーを、思考・タスク・振り返りの明確なセクションで整理しましょう

組み込みのチェックボックスで習慣やルーティンを追跡

レイアウトを気にせず、一日のハイライトを記録しましょう

日付付きエントリーをスクロールするだけで進捗を確認できる、新しいノートブックで簡単に振り返りましょう

✨ こんな方に最適：毎日の書き習慣を築いている方。

2. 2025年年間カレンダーテンプレート

via Evernote

私たちは皆、一年全体を明確に見通そうとしています——あの大きな旅行、友人の結婚式、そして家で過ごす静かな夜。しかし、一年を整理されたビューで把握できなければ、プランは衝突してしまいます。だからこそ、Evernoteの年間カレンダーテンプレートが新たな視点のプロバイダーとなるのです。

このようなEvernoteテンプレートを使えば、重要な祝日やマイルストーン、イベントを1ページにまとめて記録できるため、今後の予定を常に把握できます。

すべてが明確に整理されていれば、忙しい週がどこに集中しているか、そして静かな隙間が休息のスペースを与えてくれる場所がわかります。また、誕生日を忘れたり旅行を直前になって予約したりする、土壇場での慌ただしさを避けるのにも役立ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

休日、締切、イベントを一箇所で管理

旅行や家族の集まりを、細かいことまで見逃さずにプランしましょう

年間目標を月単位や四半期単位に分割して進捗を追跡

進捗を把握し続けるために、1年を素早く振り返る

✨ こんな方に最適： 1年分の計画を構造化して一目で把握したい、意欲的なプランナーの方。

3. 食事プラントラッカーテンプレート

via Evernote

週の半分は食事の選択に費やしているように感じることが多いものです。急なテイクアウト、買い忘れ、同じメニューの繰り返しは、疲労感と無駄遣いを招きます。このEvernoteの食事計画トラッカーテンプレートを使えば、毎日の献立プラン、必要な食材の追跡、準備メモの記録が簡単にできます。

食事の準備が日々の慌ただしさから解放され、むしろ楽しめるものへと変わっていくことに気づくでしょう。最も忙しい夜でさえ、事前にプランを立てておけば、疲れ切った状態で何を作るか悩むストレスから解放されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

カテゴリー別に買い物リストを作成して、買い物をより簡単に

バッチ調理やアイテムの事前解凍など、準備メモを記録しましょう

栄養目標を追跡し、習慣を振り返って改善しましょう

✨ こんな方に最適：食事と買い物の管理をしたい方。

4. ワークアウトトラッカーテンプレート

via Evernote

人は繰り返すやることそのものである。ゆえに卓越とは行為ではなく習慣である。

このリマインダーはフィットネスにぴったりです。真の進捗は、一回の激しいトレーニングからではなく、時間をかけて継続的に実践することから生まれるのです。

Evernoteのワークアウトトラッカーテンプレートは、継続的な習慣構築をサポートします。各エクササイズを記録し、セット数やレップ数をメモし、セッション中の体調を書き留めるスペースを提供。週間目標の進捗確認、自己ベスト達成の記録、改善点の振り返りが可能です。

小さな改善が積み重なる様子を見れば、進捗は決して無駄にならないというリマインダーとなるでしょう。やる気が低下した日には、自身の努力の記録を振り返ることが、前進し続ける原動力となるのです。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

セット数、レップ数、重量、休憩時間を記録して運動内容を管理

期間、消費カロリー、自己ベストで進捗を追跡

週ごとのワークアウト目標を設定し、達成状況を振り返る

各セッション後に、気分やエネルギーレベル、改善すべき点を振り返りましょう

✨ こんな方に最適：毎日の進捗、週単位・月単位の進捗を追跡したいフィットネス愛好家

5. 旅行ウィッシュリストテンプレート

via Evernote

多くの人にとって、休暇は一年のハイライトです。日本の桜やパタゴニアでのハイキングを思い描くだけで、チケットを予約するずっと前からワクワクする気持ちが高まります。しかしプランなしでは、夢の旅は夢のまま終わってしまうかもしれません。

Evernoteの旅行ウィッシュリストテンプレートは、インスピレーションをより具体的な形に変える手助けをします。夢の目的地、季節ごとのメモ、ガイドへのリンク、さらには簡単なプランチェックリストまで記入できるスペースを提供します。

記入するにつれ、テンプレートがアイデアをカテゴリ別に整理。近い将来に実現可能な目標と、長期リストに属する項目が一目でわかります。ブラウザタブを開き続ける必要はもうありません。すべてが一箇所に集約され、実際にアクションを起こせる環境が整います。

🌻 このテンプレートの魅力：

夢の旅行先リストを作成：メモ、リンク、最適な訪問時期を記載

冒険、文化、食、リラクゼーションのインスピレーションを集めましょう

フライト通知、ビザ確認、予算管理といったプランタスクを追跡

旅行ツールやクイックリンクを、簡単にアクセスできる1ページにまとめて保管しましょう

✨ こんな方に最適：夢の旅行先をリストにまとめ、意図を持ってプランを立てたい旅行者。

6. 読書リストテンプレート

via Evernote

多くの人が「いつか読もうとプランしている」積んだ本の山を抱えています。Z世代はこれを「TBR（to-be-read）」と呼ぶ興味深い習慣さえあります。✨* 残念ながら、読みかけのタイトルがベッドサイドに放置されたままになることも少なくありません。

しかしEvernoteの読書リストテンプレートなら、読みたい本・現在読んでいる本・読み終えた本を明確なセクションで整理。さらにレビュー欄やお気に入りの引用、本の表紙画像まで保存できるスペースも確保されています。

過去の読書記録にも、メモやハイライト付きで簡単にアクセス可能。まるであなたにとって大切なことを記憶する個人図書館を持っているかのようです。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

友人や家族からのアドバイスを一箇所にまとめて収集しましょう

ページ数とメモで現在の読書進捗を追跡

読了した本をレビューし、評価を追加し、心に響く引用や気づきを保存しましょう

✨ こんな方に最適：ブックスタグラマー、読書好き、読了本や読みたい本のリストを管理したい方。

7. ホームタスクチェックリストテンプレート

via Evernote

Evernoteのホームタスクチェックリストテンプレートは、家庭生活を負担に感じさせないよう設計されています。掃除や整理整頓、小さなプロジェクトのアイデアまで、すべてを1つのシンプルなメモに集約。週ごとのローテーションと共有で、家事の管理が楽になります。

チェックリストは部屋ごとに分類されているため、何から手をつけるか迷いながら歩き回る必要はなく、すぐに実行できるプランが用意されています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

各部屋を明確なやることリストで整理する

毎週、家族メンバー間で掃除の役割を共有しましょう

プロジェクトのアイデアやインスピレーションを一箇所に集めましょう

✨ こんな方に最適：家事やスケジュール管理を家族や世帯で共有している方。

8. 週間プランナーテンプレート

via Evernote

あっという間に一週間が過ぎてしまうことも。Mondayの朝が過ぎれば、気づけば金曜の夜。まだ終わっていないタスクのリストが山積みです。Evernoteの週間プランナーテンプレートなら、優先度、日々の予定、小さな習慣を一目で把握できるシンプルなビューにまとめられます。

このテンプレートを使えば、紙切れを整理する手間なく、一週間の予定をひと目で把握し、約束事を調整し、支出を追跡できます。週末には、立ち止まり、振り返り、次のステップに向けて気持ちをリセットするスペースも用意されています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

最優先度 を書き留め、重要なことを見落とさないようにしましょう

仕事・健康・私生活ごとに やることリストで毎日をプラン

支出を意識するために、週間の支出を追跡しましょう

シンプルなトラッカーで習慣を築き、進捗を振り返る

✨ こんな方に最適： 週単位の目標管理を明確な構造で毎日整理したいプロフェッショナルや学生。付箋や中途半端なリストを行き来する必要がありません。

9. 経費管理テンプレート

via Evernote

予算を狂わせるのは、往々にして小さな出費です。あちこちでコーヒーを買い、あちこちでサブスクリプションに加入していると、月末には番号が合わなくなります。Evernoteの支出管理テンプレートを使えば、支出を意識しやすくなります。

毎日の記録スペース、支出を分類するカテゴリ、週ごとや月ごとの傾向を示す要約を提供します。必須の支出と予期せぬ出費の両方を記録することで、傾向を把握し、必要な支出を削減し、将来に向けた現実的な目標を設定できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

カテゴリ、支払い方法、メモなどの詳細とともに日々の支出を記録しましょう

支出を週ごとまたは月ごとに要約する、お金の流れを把握しましょう

洞察とパターンを振り返り、習慣を調整し無駄を減らす

✨ こんな方に最適： 個人予算を細かく管理・監視したい方。

10. 旅行プランテンプレート

via Evernote

旅行のプランを立てる際、ワクワクするどころかストレスを感じてしまうことも少なくありません。フライトの予約、食事場所の検索、費用の追跡など、細かい点を見落としがちだからです。Evernoteの旅行プランテンプレートを使えば、すべてを一箇所にまとめて管理する簡単な方法が手に入ります。

予算、フライト、ホテル、レストラン、必見スポットを網羅。日ごとの旅程や経費追跡のスペースも確保。実際に旅に出れば、日々のプランが明確に示されているため、その日の体験に集中しやすくなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

フライトからホテルまで、旅行の詳細を1つのメモにまとめて整理しましょう

チェックリスト付きの観光プランで、日ごとの旅程をプランしましょう

予算内に収めるため、見積もりと実際の費用を追跡しましょう

レストランのアイデアやインスピレーション、今後の旅行のためのメモを保存しましょう

✨ こんな方に最適：詳細な旅程プランを立てるのが好きな旅行者。

Evernoteをジャーナルテンプレートとして使用する際のリミット

Redditで長年Evernoteアカウントを利用しているユーザーは、次のように不満をまとめています：

私は10年間エバーノートを使い続け、十数人の友人も勧めて使ってもらいました。数年間は素晴らしかったのですが、やがて存在意義を失い、肥大化し、動作が遅く、バグが多く、扱いにくく、ごちゃごちゃした状態になってしまいました。

この意見は、ジャーナリング実践者の間で高まる懸念を反映しています：Evernoteは堅牢な基盤を持ちながらも、パフォーマンスや使い勝手の問題が継続的な利用を妨げることがあるのです。ジャーナリングをスムーズで負担なく行いたい人にとって、こうした障害はやる気を削ぐ可能性があります：

テンプレートの編集には通常、追加のステップが必要です。変更は直接適用されるのではなく、新しいテンプレートとして保存する必要があるためです。

カスタム性はリミットで、タグやタスクなどの特定の要素は必ずしもスムーズに引き継がれない場合があります

テンプレートギャラリーは散らかって見えることがあり、特定のジャーナルレイアウトを整理したり検索したりするのが難しくなる場合があります

Freeプランの制限（デバイス同期リミットや低いアップロード容量など）により、メディアを多用するジャーナリングには実用的ではありません

読み込みの遅延、同期の遅れ、予期せぬバグといったパフォーマンスの問題は、日々の執筆のフローを妨げる可能性があります

代替ジャーナルテンプレート

すべての習慣が1つのEvernoteジャーナルテンプレートに収まるわけではありません。新たなスタートを切りたいなら、ClickUpの代替ジャーナルテンプレートが様々なスタイルやニーズに対応します。

最大の利点は？ClickUpなら、ノートアプリと「仕事アプリ」の間を行き来する必要がありません。ジャーナリングのメモから仕事のメモまで、すべて同じスペースで管理できます。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる仕事アプリ、データ、ワークフローを一元管理します。ジャーナルテンプレートはタスクやプロジェクトと並列に配置されるため、アプリを切り替えることなく、思考の記録、パターンの追跡、進捗の振り返りをシームレスに行えます。

仕事の広がりや書き忘れもありません。だからジャーナリングがより楽しくインタラクティブに。継続できるジャーナリングを求めるノートテイカーや生産性向上志向の方へ、無料のClickUpテンプレートをご紹介します：

ClickUp デイリーメモテンプレート

タスクからタスクへと慌ただしく駆け回り、夕方には自分が何やしたか半分も思い出せない日、ありませんか？ そんな時こそ、日次メモシステムが状況を一変させます。

散らかった付箋や半分しか埋まらない手帳の代わりに、ClickUpデイリーメモテンプレートなら、一日の終わりに思考をまとめ、完了したタスクを追跡し、振り返るための明確なページが1ページ用意されています。さらに、担当者と期限を設定してメモをアクションアイテムに変換することも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

思いついた瞬間に、メモやアイデア、リマインダーを素早く記録しましょう

日々の目標を小さなタスクに分解し、進捗をその都度記録しましょう

一日の終わりに、達成したことと学んだ教訓を振り返りましょう

リスト、ボード、ガイドビューを切り替えて、メモを整理しやすく、再確認しやすい状態に保ちましょう。

✨ こんな方に最適：日々の思考、タスク、振り返りを一箇所にまとめたいプロフェッショナルや個人の方。

🎥 ビデオ：ジャーナリングは非常に生産的な習慣の重要な要素となり得ます。仕事の管理を改善するためのタスク優先順位付け方法を学ぶ短いビデオをご覧ください。

2. ClickUp ライフプランテンプレート

多くの人は、人生の根本的な疑問が40代になって初めて訪れると思い込んでいますが、それは間違いです。それはいつでも起こり得ます（しばしば20代で）。突然、こう自問している自分に気づくのです：私の人生はどこへ見出しを向けているのだろう？

ClickUpライフプランテンプレートは、そんな瞬間のために作られました。この構造化されたライフプランは、長期目標を記録し、小さなマイルストーンに分割し、前進し続けるための方法で進捗を追跡する余地を生み出します。

カスタムフィールドを活用すれば、該当する生活分野や進捗を追跡する責任共有パートナーなど、背景情報を追加することも可能です。

🌻このテンプレートが気に入る理由：

意味のある目標を設定し、それを実行可能な小さなタスクに分解しましょう

マイルストーンを活用して進捗を測定し、継続的なモチベーションを維持しましょう

目標を健康、キャリア、関係など生活の分野ごとに整理しましょう

「やること」「進行中」「完了する」といったカスタムステータスで、各目標の進捗状況を常に正確に把握できます

✨ こんな方に最適：長期的な夢を明確なマイルストーンを持つ体系的な目標に変えたい方。

3. ClickUp デイリーアクションプランテンプレート

朝は前向きな気持ちで一日を始められても、タスクが積み重なるにつれて集中力が途切れるのはよくあることです。ClickUpデイリーアクションプランテンプレートを使えば、優先度を整理し、小さなステップに分解し、一日に現実的に達成できる量を把握できます。このテンプレートで進捗は圧倒されることなく、着実に感じられるでしょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

日々の目標を明確で実行可能なステップに変換する

緊急度順にタスクを整理し、次に何をすべきか迷うことがないようにしましょう

可視性を損なうことなく、チームメンバーと責任を共有しましょう

一日の振り返りを行い、仕事と明日調整すべき点を確認しましょう

4つのカスタムフィールド（タスクの難易度や目標の進捗など）により、各タスクの負担度合いを追跡できる明確さがさらに増します。

✨ こんな方に最適：優先度から取り組むことで、日々の生活に秩序をもたらしたい方。

4. ClickUp 自己啓発プランテンプレート

ある調査によると、個人開発プランを持つ従業員の職務満足度は86%に達したのに対し、プランのない職場ではわずか44%でした。これは成長が計画的かつ意図的なものであるというリマインダーとなっています。

目標達成に真剣に取り組むすべての人へ。ClickUpの「自己成長プランテンプレート」がその明確さを現実のものにします。漠然とした野心を抱えたままにする代わりに、具体的な目標に分解し、成功を追跡し、効果的な方法を振り返ることができます。日々の忙しさの中でも勢いを失わないよう、成長を可視化し管理しやすくします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

成長領域を特定し、現実的で意義ある目標を設定しましょう

マイルストーンを追跡し、時間の経過に伴う進捗を測定しましょう

リソース、タスク、タイムラインを一箇所で整理する

達成したことを振り返り、プランを簡単に調整しましょう

✨ こんな方に最適： 自己成長の目標を設定し、時間をかけて着実に進捗を追跡したいプロフェッショナルの方。

5. ClickUpセルフケアプランテンプレート

ClickUpセルフケアプランプランテンプレートは、心身を安定させる小さな習慣に時間をブロックするお手伝いをします。

達成済み、軌道から外れた、保留中など6つの組み込みステータスであらゆる習慣を追跡可能。進捗状況が一目で把握できます。さらにClickUpカレンダービューを使えば、習慣が週単位で可視化され、セルフケアがミーティングや締切と同様に現実的で明確な存在に。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

精神的・身体的・感情的な健康状態を一箇所で追跡

リストビューとカレンダービューを活用して、日々のセルフケアや週単位の計画をスケジュールしましょう

ウェルネスタイプやメモなどのカスタムフィールドを追加して、自分用にカスタマイズしましょう

達成済み、軌道から外れた、保留中などのステータスで進捗を管理

✨ こんな方に最適：心身の健康と感情の安定を育む習慣を築きたい個人

6. ClickUp 日次目標テンプレート

ClickUpデイリー目標テンプレートは、優先度を設定し、それを小さな行動に分解し、一日の進捗を可視化する構造を提供します。ボード、リスト、カレンダービューが組み込まれているため、自己管理が容易になります。

ボードビューでタスクを優先度順にドラッグ＆ドロップしたり、カレンダービューに切り替えて期限を確実に管理したりできます。素早いメモ取りにはデイリーノートビューが最適で、その日にやることと達成度を継続的に記録できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ボードビューとカレンダービューを活用して優先順位を付け、期限を設定しましょう

進捗を「完了」「確認済み」「やること」などの明確なステータスで管理

小さな成功を称えるマイルストーンでモチベーションを維持しましょう

✨ こんな方に最適：小さな日々のターゲットを設定し、大きな成果へと積み上げていきたい方。

7. ClickUp デイリープランナーテンプレート

人は次に何をすべきか決める際に、どれほど多くの精神的エネルギーを浪費しているかを過小評価しがちです。ClickUpデイリープランナーテンプレートは、穏やかなガイドとして機能し、一日を散漫で圧倒される状態ではなく、着実で管理しやすい形に整える手助けをします。

そしてここがClickUp Docsの真価を発揮する場面です。ドキュメントをプランナーの相棒として活用し、ミーティングメモや簡単な振り返り、明日の優先度まで書き留められます。ClickUp Docsはあなたのアイデアを、実際に達成する仕事へと直接接続します。 💯

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

個人用、仕事用、目標関連のタスクを一箇所にまとめて管理しましょう

優先度をマークして、本当に重要なことを決めましょう

リスト、テーブル、カレンダービューを使い、お好みの方法で1日の予定を確認しましょう

タスクは「未着手」「完了」などのシンプルなステータスでチェックを付けられます

✨ こんな方に最適： 毎日の優先度やメモを一箇所で把握したい多忙なビジネスパーソン。

8. ClickUp 月間プランナーテンプレート

月間プランナーは全体像を把握できるため、本当に注力すべきことと後回しにできることを見極められます。ClickUp月間プランナーテンプレートは、仕事・個人的目標・重要なマイルストーンを一箇所にマップし、月間計画を明確に可視化します。

さらに、タスクの種類や部署といったカスタムフィールドを追加すれば、月間ビューが単なる長いリストではなく、何をどこに分類すべきかを示す構造化されたマップに変わります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

タスク、締切、イベントを月間ビューにまとめて管理

重要度で優先順位をつけ、大きな目標が些細なことに埋もれないようにしましょう

リスト、ボード、カレンダービューを切り替えて、簡単にプランが立てられます

✨ こんな方に最適：今月のプロジェクト、イベント、締切をマップしたいチームや個人。

9. ClickUp デイリーやることテンプレート

ClickUpデイリーやることテンプレートは、日常のルーティンに秩序と安堵感をもたらすために設計されています。付箋や頭の中のリマインダーを管理する代わりに、すべてのタスクを1つの整理された場所に集約します。

組み込みのチェックリストフォーマットにより、完了したアイテムが可視化され、一日を通して進捗を実感できるため、継続的なモチベーションが維持されます。一日の終わりには、散発的な努力の曖昧な記憶ではなく、達成した成果が明確に記録されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

やるべきことをすべて明確で整理されたビューにリストアップしましょう

組み込みのチェックリストでタスクを小さく分割し、実行可能なステップに分解しましょう

優先度や期日などの詳細を記録するためのカスタムフィールドを追加できます

アイテムを一つずつチェックしながら進め、可視性の高い進捗の勢いを感じましょう

✨ こんな方に最適：シンプルで満足感のあるチェックリストで1日を管理したい方。

10. ClickUp 75 Hard ウェルネスチャレンジテンプレート

TikTokやInstagramで「75 Hard Challenge」が話題になっているのを見たことがあるでしょう。参加者は進捗写真や水筒、ワークアウトの連続記録を「42日目、まだまだ頑張ってる」といったキャプションと共に共有しています。

継続の秘訣は、単なる運動や読書ではなく、毎日欠かさず取り組む習慣にあります。ClickUpの「75日ウェルネスチャレンジ」テンプレートは、ネット上で話題となったこのチャレンジを体系的に進めるためのツールです。「To Do」「進行中」「達成」といったステータスで進捗を記録できるため、小さな成功も可視化され、継続のモチベーションにつながります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

カスタムフィールドを活用して、目標、振り返り、マイルストーンなどの詳細を記録しましょう

要約ビューと詳細ビューを切り替えて、全体像と日々の進捗の両方を把握できます

「達成」「進行中」「やること」といったステータスで成果を祝おう

5種類の組み込みビュー（チャレンジサマリーやチャレンジガントチャートを含む）で日々の行動を追跡しながら、これまでの進捗状況という全体像も把握できます。

✨ こんな方に最適：健康的な習慣を身につけるため、体系的な75日間のチャレンジにコミットする覚悟のある方。

11. ClickUp エクササイズログテンプレート

フィットネスにおける真の進捗は、往々にして細部に現れます。先週より少し重い重量を挙げられたこと、数分長く走れたこと、あるいはやる気が出ない日でも通い続けたことなどです。ClickUpのエクササイズログテンプレートは、あらゆるワークアウトを明確に記録し、進捗を追跡して時間の経過とともにどれだけ成長したかを確認できるようにします。

ワークアウトスケジュールで事前にプランを立てたり、エクササイズログで振り返りをしたりと、ビューを切り替えることで進捗を把握しやすく、必要に応じてルーティンを調整できます。

🌻 このテンプレートの魅力：

各ワークアウトのセット数、レップ数、重量、期間を記録しましょう

有酸素運動から筋力トレーニング、柔軟性トレーニングまで、様々な運動の種類を記録しましょう

フォームやエネルギーレベル、必要な調整についてのメモを追加しましょう

✨ こんな方に最適：ワークアウト、セット数、レップ数、自己ベストを長期的に追跡したいフィットネス愛好家。

12. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート

目標のレベルまで成長するのではなく、システムのレベルまで落ち込む

そこで役立つのがClickUpの個人用習慣トラッカーテンプレートです。シンプルでありながら強力な構造を提供し、継続記録の可視性と進捗の測定可能性を確保します。頭の中で全てを覚えようとしたり、三か所にメモを書き散らしたりする代わりに、どれだけ一貫して取り組めているか、何が効果的で、どこを調整すべきかが一目でわかります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確な目標を設定し、それを日々の追跡可能な習慣に変えていきましょう

ステップ数、読了ページ数、水分摂取量などのカスタムフィールドで進捗を管理

テーブルとリストビューを活用し、継続状況を簡単に把握しましょう

✨ こんな方に最適：日々の習慣や長期的なルーティンを追跡し、自己管理を徹底したい個人

13. ClickUp 食事プランテンプレート

多くの人が経験したことがあるでしょう。夜7時、お腹を空かせ疲れ切った状態で冷蔵庫の前に立ち、あの厄介な問いを自分に投げかける瞬間を：「今夜は何を食べよう？」

ClickUpの食事計画テンプレートを使えば、レシピの整理、週単位のメニュープラン、食品庫の在庫管理が明確に行えます。料理を分類する「食事タイプボード」、週の食事をスケジュールする「カレンダービュー」、すべてをひと目で確認できる「週間サマリー」を切り替えて活用できます。

ステータスを「準備中」から「完了する」へ更新するだけで、どの食事がすぐに食べられる状態か、どの食事がまだ準備が必要かが一目でわかります。まるで買い物リストを覚えていて、栄養目標の達成を継続的にサポートしてくれるキッチンアシスタントがいるようなものです。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ドラッグ＆ドロップで簡単に週単位の食事プランを立てられます

レシピを簡単に探せるフォルダに整理する

材料を追跡し、自動的に買い物リストを生成

カスタムフィールドでカロリー、マクロ栄養素、食事制限を管理

✨ こんな方に最適： 献立プラン、レシピ整理、買い物リスト作成を簡素化したいホーム料理愛好家、シェフ、ご家族。

14. ClickUp 個人用生産性テンプレート

ClickUp個人用生産性テンプレートは、1日の整理・優先順位付け・追跡を明確なシステムで実現。圧倒される感覚ではなく、主導権を握っている実感をもたらします。「食事計画」「レシピ」「完了」など最大15種類のカスタムステータスで、タスクを長いリストのまま放置せず、正確なフェーズに分割できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

タスクを整理し優先順位をつけて、何から取り組むべきかを明確に把握しましょう

明確なステータスとビューで進捗を追跡し、集中力を維持しましょう

締め切りと余裕のバランスが取れたスケジュールを作成しましょう

時間追跡を活用して、日々のエネルギーが実際にどこに費やされているかを確認しましょう

✨ こんな方に最適： タスクと優先度をより明確に、ストレスを減らして管理したいプロフェッショナル。

💡 プロのコツ： カスタムフィールドを追加して詳細を記録し、時間追跡機能で実際の時間の使い方を可視化。推測を確かな知見に変えましょう。

15. ClickUp フィットネス年間目標テンプレート

毎年1月になると、ジムはまるで『ロッキー』のトレーニングシーンのようだ。エネルギーと決意に満ち、高いフィットネス目標を掲げた人々で溢れる。しかし映画と同じく、持続させる明確なプランがなければ、その勢いはすぐに失われてしまう。

ClickUpの年間フィットネス目標テンプレートは、「新年、新たな自分」を単なるキャッチフレーズ以上のものに変えます。12か月間にわたってフィットネス目標の設定・追跡・調整を行う実践的なシステムを提供し、短期間の急激な変化ではなく、着実な進捗を実感できるようにします。

大きな目標を小さなタスクに分割し、「進行中」や「完了」といったステータスで進捗を追跡。トレーニングの種類やマイルストーンの日付など詳細を記録するカスタムフィールドも追加可能です。ClickUpのビュー機能で年間を通じたワークアウト計画を可視化し、ダッシュボードで目標達成ペースを瞬時に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

筋力、持久力、または総合的な健康状態について、明確で測定可能な目標を設定しましょう

達成可能な小さなマイルストーンに分割し、実際に追跡できるようにしましょう

ビューとダッシュボードを活用し、時間の経過とともに積み上がる進捗を確認しましょう

✨ こんな方に最適：年間フィットネス目標を設定し、月ごとの進捗を確認したい個人

ClickUp：あなたのジャーナルに必要な「展開の転換点」

結局のところ、日記をつけることは、自分の声のためのスペースを作ることです。忙しい思考を整理するためでも、小さな成功を追跡するためでも、あるいは単に忘れたくない瞬間を捉えるためでも。

世の中には構造化を謳うツールは数多く存在しますが、ClickUpが静かに勝っているのは、単なるメモにとどまらないからです。

タスクや目標、プランと振り返りを自由に組み合わせられるため、ジャーナルが日常のリズムに溶け込みます。

始めるのにふさわしい瞬間を待っていたなら、これがその合図です。🥳 ぜひお試しください。自分流にカスタマイズして、今すぐClickUpに無料で登録しましょう！