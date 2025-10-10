キャンペーン別のコンテンツカレンダーの整理方法

コンテンツマーケティングカレンダーを投稿、電子メール、広告で埋めるのは簡単です。難しいのは、各アセットとマーケティング努力がビジネス成果に貢献していることを証明することです。

キャンペーンごとにカレンダーを整理することで、マーケティング施策、ブログ、ソーシャル投稿、電子メールといったあらゆる活動を大きな目標に結びつける統一された構造が得られます。

営業チームは、どの資産がパイプラインの成長をサポートしているかを即座に把握できます。プロダクトマーケティングチームは、ローンチメッセージがどこに届いているかを正確に把握します。経営陣は、キャンペーンが四半期目標とどのように整合しているかを明確に理解できます。

本ガイドでは、キャンペーンごとにコンテンツカレンダーを整理する方法を順を追って説明します。

⭐ 機能テンプレート キャンペーンの日程、タスク、コンテンツの管理はすぐに手に負えなくなることがあります。ClickUpキャンペーンカレンダーテンプレートは、すべてを1つの明確なカレンダーにまとめることで、これを簡単にします。今後の予定、進行中のタスク、完了済みのタスクを瞬時に把握できます。 無料テンプレートを入手 ClickUpコンテンツカレンダーテンプレートは、すべてを一箇所で整理できるため、キャンペーンプランをより簡単にします カレンダー、タイムライン、タスクリストといった複数のビューに加え、キャンペーン目標、予算、締切日などのフィールドも備えています。チーム全体の認識を統一し、すべてのキャンペーンを円滑に進めるためのシンプルな方法です。

キャンペーンベースのコンテンツプランが効果的な理由とは？

全体像を見ると、投稿ごとのカレンダーでは解決できない課題、例えば以下のような問題をキャンペーンベースのプランが解決します：

ノイズよりも戦略的整合性： 散発的な投稿ではなく、キャンペーンはあらゆるコンテンツ作成努力を測定可能なビジネス目標に結びつけ、活動を成果へと転換します

チーム間の可視性向上： キャンペーン中心 キャンペーン中心 の成長マーケティング戦略により 、営業、プロダクトマーケティング、経営陣が各資産が成長をサポートする仕組みを容易に把握できます

連携強化： ライター、デザイナー、マーケターが同じキャンペーン目標に向けてコンテンツ努力を調整し、重複や抜けを回避します

リソース配分の最適化： キャンペーン単位のプランにより、ブログ、電子メール、ソーシャルメディアカレンダーなど、複数のチャネルにわたる作業負荷のバランスを確保します。

パフォーマンス追跡の簡素化： キャンペーン単位での成功測定が可能に——リード、コンバージョン、認知度といったメトリクスを、単なる投稿ごとの虚栄の指標ではなく評価できます

拡張性と一貫性：キャンペーン構造は、投稿ごとのプランとは異なり、カレンダーが拡大するにつれてコンテンツ作成プロセスを整理し、再利用可能に保ちます。

キャンペーンベースのコンテンツカレンダーの主要要素

マーケター、デザイナー、経営陣を含む全ての関係者が効果的にキャンペーンプランを立てられるよう、カレンダーには以下の必須項目を含めるべきです：

*キャンペーン目標とKPI: 目的（例：製品ローンチ認知度向上、リード獲得）と、登録数、コンバージョン数、エンゲージメント率などのKPIを記載するフィールドを設ける

コンテンツテーマとメッセージング：*各キャンペーンの中核となるストーリーラインや核心的なアイデアを定義します。これにより、ブログ記事、広告、電子メール、ソーシャルメディア投稿がバラバラなメッセージではなく、単一のストーリーラインに沿って統一されます。

*チャネルとフォーマットのプラン：各キャンペーン資産をどこで公開するか（LinkedIn、YouTube、ニュースレター、ランディングページ）、どのようなフォーマットで公開するか（ビデオ、ブログ、インフォグラフィック）を明確にします。

オーディエンスセグメント： 各キャンペーンアセットのターゲット層（認知フェーズの見込み客、既存顧客、ニッチな購買者ペルソナなど）に関するメモを追加しましょう。編集カレンダーは量より質に焦点を当てる必要があります

タイムラインとマイルストーン： 構想、制作、承認、公開を含むキャンペーンのフェーズを明確にします。マイルストーンを設定することで、チームは締切を共有し、土壇場での追い込み作業を防げます

タスクの所有権と協働:* 各タスク（コピーライター、デザイナー、ビデオエディター、キャンペーンマネージャーなど）に対して明確な責任を割り当てます

アクセシビリティとコンプライアンスチェック: アクセシビリティレビュー（代替テキスト、キャプション、テキスト起こし）およびブランド基準や法的基準への準拠を確認するためのチェックポイントを設定する

パフォーマンス追跡：エンゲージメント、リード、コンバージョンなどの分析データを追跡する専用スペースを確保しましょう。これにより、コンテンツ戦略が成功しているか失敗しているか、そして何を調整すべきかが明確になります。

👀 ご存知ですか？米国成人の約4人に1人が何らかの障害を抱えています。つまり、キャンペーンは誰もが参加できる形で設計すべきです。 アクセシビリティを向上させるには、以下の方法があります： テキストとボタンには高コントラストの色を選択してください

すべての画像に代替テキストのテキストを設定してください

ソーシャルメディアコンテンツカレンダー内の全ビデオについて、キャプション・文字起こし・音声説明をプランする

テキストとボタンには高コントラストの色を選択してください

キャンペーン別にコンテンツカレンダーを整理するステップ

キャンペーンを最優先にした独自のコンテンツカレンダーの設定方法に関する、明確なステップバイステップガイドをご紹介します。

1. キャンペーン目標を明確に定義する

投稿や電子メール、広告でコンテンツカレンダーを埋める前に、そのキャンペーンが達成すべき目標を明確に決めてください。

では、キャンペーン目標を定義する正しい方法とは何でしょうか？

✅ 成果に焦点を当てる = 第4四半期のウェビナーから500件のリードを獲得する

❌ 成果物に集中する = ブログ記事を4本公開する

目標は、収益拡大、製品導入促進、顧客維持といった広範なビジネス優先度と整合させるべきです。これにより、営業チーム、製品開発チーム、経営陣のチームからの理解と協力を得やすくなります。

ClickUpの目標機能を使えば、大規模なキャンペーンを測定可能なターゲットに分割し、タスクと接続させ、進捗を自動追跡できます。自動更新されないスプレッドシートで目標を管理する代わりに、キャンペーン仕事が進行し、広範な目標にフィードバックされる過程を、ClickUp内でリアルタイムに確認できます。

ClickUp Goalsでキャンペーン目標を簡単に追跡・管理し、達成しましょう

📌 例： 取り組みが四半期ごとの機能リリースだとします。包括的な目標は「第4四半期にデモリクエストを20%増加させる」です。この目標を、ClickUp内で測定可能なターゲットに分解します。例えば： 新製品に関する3つのオピニオンリーダーブログを公開する

ウェビナーシリーズを開始し、1,000件の登録を獲得する

クリック率10%の電子メール育成シーケンスを展開する

業界メディア5社からの言及をセキュリティする

各ターゲットに特定のタスクやプロジェクトをリンクすることで、仕事が完了するごとに進捗が自動更新されます。

タスクやプロジェクトをClickUpの目標にリンクさせれば、仕事が完了するごとに自動的に更新されます

ClickUpのマーケティングチームが、コンテクストAIアシスタントとして業務をいかに効率化しているかをご紹介します。

2. キャンペーンのテーマとタイムラインを計画する

キャンペーンテーマは、マーケティングキャンペーンの創造的な基盤となります。メッセージ、ビジュアル、フォーマットを結びつけ、あらゆるチャネルで一貫したストーリーをオーディエンスに届けます。

例えば、製品ローンチのテーマを「大規模なシンプルさ」に据えれば、ブログの見出しから広告コピーまでを形にできます。

一方で、タイムラインは優れたアイデアを確実に予定通りにリリースするためのものです。コンテンツ作成のマイルストーン、レビューフェーズ、承認プロセス、公開日を必ず含めるべきです。

早期にマップを立てれば、土壇場での慌てを防ぐことができます。また、ライター、デザイナー、マーケター、ステークホルダーを含む全てのチームが、アセットの納期やキャンペーン全体における位置付けに関する明確な可視性を確保できるようになります。

ClickUpホワイトボードはこのプロセスをより視覚的かつ共同作業に適したものにします。インタラクティブなキャンバスとして考え、以下が可能です：

付箋メモ、スケッチ、マインドマップを使ってキャンペーンテーマをブレインストーミングしましょう

タスクをドラッグ＆接続してタイムラインを視覚的に計画

ブログ下書きがソーシャルスニペットに反映されるなど、アセット間の依存関係を示す

関係者をリアルタイムで巻き込み、フィードバックを電子メールで散らかすのではなくボード上で直接行えるようにします

ClickUpホワイトボードでブレインストーミング、共同作業を行い、アイデアをタスクに変換しましょう

ホワイトボードにテーマとタイムラインをマップすることで、アセット作成開始前に抽象的なアイデアから全員が理解できるキャンペーンプランへと移行できます。

キャンペーンのテーマを明確にしたら、次はキャンペーン内の全活動について現実的なタイムラインを作成する段階です。そのステップを説明します：

*キャンペーン期間の設定：キャンペーンの実施期間を決定します。2週間のプロモーション、6週間のウェビナー推進、それとも四半期にわたる製品ローンチでしょうか？

フェーズ分け： キャンペーンを論理的な部分に分ける。基本的なフローは次の通り：ティザーフェーズ → ローンチフェーズ → 持続・育成フェーズ → 総括

鍵となるマイルストーンを追加 : 各フェーズ内に、キャンペーンを順調に追跡するためのチェックポイント（コンテンツ確定日、デザイン引き継ぎ、QAレビュー、公開日など）を設定しましょう。

公開日を起点に逆算する ：最終期限から逆算してプランを立てましょう。ウェビナーが5月30日開催なら、プロモーション電子メールは5月20日までに、デザイン仕事は5月10日までに、コピーは5月5日までに完成させる必要があります。

依存関係を考慮する : タスク間の依存関係（広告にはランディングページが必要、クリエイティブには承認済みコピーが必要など）をメモしましょう。遅延がすべてに影響しないよう、タイムラインを構築してください。

バッファ時間を追加する：各フェーズにわずか2日余分に確保するだけで、何か問題が発生してもキャンペーンを救える可能性があります

そのために、ClickUpのガントチャートを活用すれば、依存関係（例：「デザインアセット」は「ランディングページ公開」の前に完了する必要がある）を含めたキャンペーン全体のタイムラインをスケッチできます。

ClickUpのガントチャートでタイムラインを可視化し、依存関係を追跡し、キャンペーンをスケジュール通りに進めましょう

ゼロから始めるのが面倒なら、ClickUpのキャンペーンカレンダーテンプレートを使えば、キャンペーンをカレンダービューに直接マップできる、すぐに使える構造が手に入ります。

ホワイトボード（ブレインストーミング用）やガントチャート（タスクの順序付け用）とは異なり、キャンペーンカレンダーテンプレートは以下を目的として設計されています：

共有タイムライン上ですべてのキャンペーンを一目で確認

ブログ、電子メール、広告などのアセットを、公開予定日に正確にマップしましょう

キャンペーン間の重複を明確化し、作業負荷のバランスを調整しましょう

マーケティング、製品、経営陣の連携を保つ一貫したフォーマットを提供します

多くの組織では、各キャンペーンと締切をリストにした運用カレンダーとして活用しています。これにより、進行中のキャンペーン数に関わらず、全体像を見失うことがありません。

📊 プロの秘訣：公開する内容をプランするのは作業の半分に過ぎません。投稿するタイミングを知ることも同様に重要です。Hootsuiteの2025年第1四半期データが示す、複数プラットフォームにおける最適な投稿時間帯は以下の通りです： Facebook: 毎週火曜日 午前9時

X（Twitter）: 水・木・金曜日の午前9時～11時

LinkedIn: 火曜・水曜 午前4時～6時

TikTok: 木曜日 午前7時～11時

スレッド: 毎週火曜日 午前8時

Pinterest: 毎週金曜日 午後12時

*Instagram: 毎週Monday 午後3時～9時 キャンペーンのソーシャルメディカレンダーをスケジュールする際は、この点を心に留めておきましょう。これらのタイミングに合わせることで、コンテンツのエンゲージメント向上が期待できます。

3. キャンペーンをアセットとフォーマットに分解する

キャンペーンには、ブログ記事、ビデオ、ソーシャルメディア投稿、電子メールシーケンス、ランディングページなど、様々なコンテンツの組み合わせが必要です。これらを早期に分解することで、以下の2つのよくある問題を回避できます：

チームは鍵の資産が欠けていることに気づくのが遅すぎる

価値の低いコンテンツ作成に時間をかけすぎている

そのためには、以下のことを行う必要があります：

必要なアセットのリスト

キャンペーンのテーマとメッセージの柱に基づき、各ファネルフェーズで必要なアセットを特定しましょう。インスタンスとして、認知フェーズではブログ記事やソーシャル広告が、コンバージョンフェーズでは事例紹介や製品デモが効果的です。

フォーマットをチャネルに割り当てる

一つのアイデアは複数のチャネルで多様なフォームをとることができます。ウェビナーはブログのハイライト記事、ソーシャルメディア向けクリップ、電子メールシリーズへと再活用可能です。

影響度で優先順位をつける

すべてのアセットが同等の効果を生むわけではありません。例えば、詳細なケーススタディは、短いブログ記事5本よりも、より多くの最終フェーズでのコンバージョンを生み出す可能性があります。

同様に、パイプラインの成長が目標なら、タイミングを計った育成シーケンスや製品に焦点を当てた電子メールなど、強力な電子メールマーケティング戦略に注力する方が、追加のソーシャル投稿を作成するよりも高いROIを生み出す可能性があります。

キャンペーンをアセットに分割する際は、明確なブリーフから始めましょう。ClickUpのキャンペーンブリーフテンプレートは、キャンペーン目標、必要なアセット、チャネルマップを記録するための即利用可能な構造を提供し、この作業を容易にします。

🎺 ClickUpの優位性： スライドやスプレッドシート、延々と続く電子メールスレッドでキャンペーンプランを組み立てることもできます。しかし、こうした「仕事の拡散」は、情報の孤立化、バージョンの混乱、期限の遅れを招きます。 そこで役立つのがClickUpのマーケティングキャンペーン管理ソフトウェアです。目標、企画書、タイムライン、資産、パフォーマンス追跡を一つの統合型AIワークスペースに集約。チームは常に次のアクションとキャンペーンの進捗を把握できます。 ClickUp for Marketing Campaign Managementで、キャンペーンのプラン・開始・測定をエンドツーエンドで管理

ソーシャルメディア管理において、ClickUpほど強力なツールは他にありません。あらゆる時点での状況をすべて把握したいなら、同等の洞察力を提供できるツールは他に存在しません。

ソーシャルメディア管理において、ClickUpほど強力なツールは他にありません。あらゆる時点での状況をすべて把握したいなら、同等の洞察力を提供できるツールは他に存在しません。

📚 詳細はこちら：完璧なマーケティングコミュニケーション戦略を構築するステップ

4. 所有権と役割を割り当てる

目標は全員が理解していても、各自の役割が不明確だとキャンペーンは崩壊します。成果物を細分化したタスクに分割し、各タスクに所有者を割り当て、現実的な期限を設定することを検討しましょう。

以下のシンプルなフローに従ってください：

主役割とサポート役割を割り当てる*：各タスクには完了する責任を負う所有者を1名配置します。サポート的な貢献者（ビジュアル担当のデザイナーや校閲担当のコピーエディターなど）は共同作業者として割り当てられますが、最終的な責任は必ず1名が負うようにします

依存関係を定義する : 特定のアセットは、別の作業が完了するまで先に進めません。例として、ソーシャルプロモーショングラフィックは承認済みブログ見出しに依存します。こうした依存関係を事前にマップすることで、チームメンバーが作業開始時期と待機時期を明確に把握できます

作業負荷のバランス調整: 1人が過負荷で他者が未活用の状態ではキャンペーンが頓挫する恐れがあります。バランスの取れた割り当てプロセスにより、チーム全体で適切なキャパシティを確保します

ClickUpでは、複数の担当者を追加し、各担当者にタスク完了の責任を持たせることで、これらの実践を容易にします。さらに、ClickUpタスク依存関係機能を使えば、タスク間の関係（例：「タスクAが完了するまでタスクBを開始できない」）を設定し、ワークフローの順序をより効果的に管理できます。

ClickUpのタスク依存関係でワークフローを効率化し、タスクの順序を管理しましょう

手動でのタスク割り当てによる時間の無駄を避けるため、ClickUp自動化を設定してタスクを自動割り当てすることも可能です。例：タスクのステータスが「原稿承認済み」に変わると、次のタスク「デザイン」が自動的にデザイナーに割り当てられます（この際、デザイナーには自動通知が届きます）。

ClickUp自動化でステータスに応じたタスクの即時引き継ぎをトリガー

ClickUpのマーケティングキャンペーン管理テンプレート内でこれを管理できます。各成果物に対してタスクを作成でき、リストとしてまとめることが可能です。各タスクに担当チームや担当者を追加できます。例：ソーシャルメディア担当者は、動画制作チームが舞台裏コンテンツビデオを投稿準備完了にしたことを把握できます。このテンプレートは、マーケティングキャンペーン管理プロセスにおけるすべてを中央集約します。

このリストテンプレートには以下が含まれます：

各キャンペーンの進捗状況を追跡するための5 つのカスタムステータス

キャンペーンに関する重要な情報を保存するための11のカスタム属性

キャンペーン情報を整理するための7つのカスタムビュー

さらにステップを進むには、ClickUpのマーケティングキャンペーンプランテンプレートが、個々のタスクだけでなくキャンペーン全体を鳥瞰ビューで把握できます。タスク割り当てで所有権を明確にする一方、このテンプレートは所有者、資産、承認プロセス、タイムラインを単一のキャンペーンロードマップに接続します。

戦略から実行まで、キャンペーンのあらゆる要素がシームレスに仕事をするためのプレイブックと考えてください。

5. アクセシビリティと承認ワークフローを組み込む

キャンペーンのレビュープロセスにアクセシビリティと承認ワークフローを含めるべき理由とは？

なぜなら、以下のようなよくある落とし穴を回避できるからです：

曖昧なレビュー担当者の役割（全員がコメントするが、誰も最終承認しない）

散在したフィードバック（電子メール/DM/ドライブのメモ＝文脈が失われる）

「土壇場」のアクセシビリティ修正（代替テキスト、キャプション、コントラスト）がタイムラインを狂わせる

では、解決策は何でしょうか？

各フェーズ（コンテンツ、ブランド/法務、アクセシビリティ）のレビュープロセスを明確化し、各ステップの所有者を1名指定します。フィードバックを体系化して実行可能なものにするため、正確性、トーン、代替テキスト、キャプション、SEO基本事項といったシンプルなチェックリストを活用しましょう。

ClickUp校正を使えば、ブログの下書き、ビデオサムネイル、ソーシャルメディア用グラフィックなど、クリエイティブ素材に直接文脈に沿ったフィードバックやコメントを残せます。これにより、修正が必要な箇所にフィードバックを紐づけることが可能です。

ClickUp校正でクリエイティブ素材に文脈に沿った正確なフィードバックを提供

レビューの議論を簡単に追跡できるようにするには、ClickUp Docに記録しましょう。そうすれば、フィードバックが長い電子メールスレッドやSlackの通知に埋もれることなく、チームは修正、承認、最終的なメモが一箇所に集約された単一のスペースを利用できます。これは将来のプロジェクトにおける信頼できる情報源としても機能します。

ClickUpのキャンペーン＆プロモーション管理テンプレートを活用して承認サイクルを効率化しましょう。このテンプレートでは、各キャンペーンのステータスを追跡し、異なるキャンペーンを分類し、活動別にマーケティングチャネルを追加し、さらに各活動ごとのマーケティング目標をメンションできます。

さらに以下を提供します：

キャンペーンタスクと並行してプロモーション活動を追跡するための専用スペース

承認ステータスを明確化し、レビュー中や公開準備完了といった段階で滞っているかどうかを確認できるようにします

チーム間の引き継ぎを円滑にするための依存関係追跡機能を内蔵

すべてのプロモーション（SNS、広告、パートナーシップ）のビューを一元管理し、主要キャンペーンのタイムラインと連動させる

6. 実行と並行してパフォーマンスを追跡する

優れたキャンペーンは、最後のアセットが公開された時点で終わりではありません。真の価値は、キャンペーンの成果を振り返り、その知見を活かして次回のキャンペーンをさらに効果的にすることにあります。

実践的なやること手順は以下の通りです：

ClickUpダッシュボードを使えば、キャンペーンの健全性を全員が把握できるよう、すべてのキャンペーン実績データを一元管理できます。トラフィック、リード、エンゲージメント率、コンバージョン進捗などのカードを作成し、リンクされたタスクや目標から直接更新情報を取得できます。

ClickUpダッシュボードでキャンペーンKPIをリアルタイムに監視

しかし可視性は物語の半分に過ぎません。数値が意味する本質を捉える必要があります。そこでClickUp AIノートテイカーの出番です。キャンペーンレビューミーティングでは、AIノートテイカーに議論を記録させましょう：何が成功したか、何が不振だったか、そして何を変える必要があるか。

ClickUp AIノートテイカーで重要な議論や決定事項を自動で記録

このビデオでは、ClickUpのNotetakerとカレンダーを使ってミーティングメモとタスクの自動化方法を紹介します。

AIを活用してよりスマートなキャンペーンプランを立てよう

今日のキャンペーンプランニングは、扱うチャネル・アセット・データが増えるにつれ、かつてない速さで進みます。限られたリソースでより多くの成果をやる必要がある今、戦略的プランツールとしてAIが不可欠です。キャンペーンプランニングの各フェーズで、デジタルマーケティングにAIを活用する実践的な方法を紹介します。

1. キャンペーン概要書の作成

キャンペーン概要書、メッセージングガイド、クリエイティブアウトラインは、誰かが座って作成しなければならないため、しばしば遅延します。ClickUp Brainを使えば、キャンペーン関連文書を即座に生成できます。

ClickUp Brainを活用して、キャンペーン資産向けのクリエイティブブリーフとSEOブリーフを作成しましょう

以下の点で役立ちます：

目標、キーメッセージ、クリエイティブブリーフを策定する

明確さと一貫性を高めるため、コンテンツを書き直すか改良する

長い調査メモを要点に要約し、関係者が理解しやすい形に整理する

このビデオでは、ClickUp Brainを使ってドキュメントを作成する方法について詳しく知ることができます。

2. ClickUp Agentsでキャンペーンワークフローを自動化

ClickUpエージェントはワークスペース内のスマートアシスタントとして機能します。リマインダーの手動設定、タスク更新、フォローアップ送信の代わりに、エージェントにこれらの作業を代行させることが可能です。

キャンペーンプランニングにおいて、担当者は以下のことが可能です：

アセットがレビュー準備完了となった際に関係者に通知し、チェックリスト（またはブランドガイドライン）に基づく自動的な事前レビューも実施可能

キャンペーンステータスが変更された際に、ロジックと評価に基づいて動的タスクを自動割り当て

マイルストーン達成時に電子メールやSlackの更新を自動トリガーし下書きを作成

ClickUpでタスクを自動化するAIエージェントの構築方法をご紹介します。

3. Brain MAXは仕事スプロールを削減する

多くのマーケティングチームはツールの多さに悩まされています：ドキュメント用、プロジェクト追跡用、コンテンツブリーフ用とそれぞれ別々のツールが必要です。Brain MAXは高度なAI機能を提供し、複数のAIモデルへのアクセスをデスクトップ用スーパーアプリに直接統合。バラバラのプラットフォームを切り替える必要はありません。

キャンペーンのコピーやメッセージングには、外部AIライティングツールの代わりにBrainを活用しましょう

ClickUpの企業AI検索 を活用し、全てのキャンペーンドキュメント、ブリーフ、タスクを一元管理

ブレインストーミング、草案作成、実行を一元管理する hub を構築する

このビデオでは、Brain MAXをスタンドアロンアプリとして試す追加の理由をご紹介します。

⚡ テンプレートアーカイブ:Freeマーケティングロードマップテンプレートと例

4. キャンペーンの文脈を把握するための/AI知識検索

ClickUp Brainはワークスペース向けのAIナレッジベースとしても機能します。同僚に「第3四半期のキャンペーン概要はどこ？」と尋ねて邪魔をする代わりに、ClickUp内のBrainに質問するだけで、ClickUpワークスペースから関連情報を抽出します。

これにより、新規チームメンバー、フリーランス、ステークホルダーが素早く状況を把握できるようになります。必要な情報を探すために電子メールや会話スレッドを掘り下げる必要はもうありません。

Brainはワークスペースから文脈情報を取得し、プロジェクトに関連する即答を提供します

5. 画像やビジュアルを生成する

デザイナーに毎回頼りたくない場合やデザインチームが手一杯な場合、ClickUp BrainのAI画像生成機能も活用できます。

ワークスペース内で直接、ビジュアルの草案や広告モックアップ、コンセプトグラフィックを作成しましょう。/AI生成画像を活用すれば、ブログヘッダーやSNS用グラフィック、キャンペーンテーマのイラストなど、あらゆるニーズに素早く対応できる出発点を提供します。

ClickUp Brainでキャンペーン用のカスタム画像を生成

⚡ テンプレートアーカイブ:Free ソーシャルメディアカレンダーテンプレート

ClickUpでよりスマートなコンテンツキャンペーンを構築する

キャンペーンごとにコンテンツカレンダーを整理する準備はできていますか？

ClickUpはキャンペーンプラン、資産管理、フィードバック議論、さらにはモニタリングまでを一つのアプリに集約します。豊富な機能、テンプレート、コンテクストAIにより、コンテンツカレンダーの管理が格段に効率的になり、圧倒されることも少なくなります。

まずは、ClickUpに無料登録しましょう。