Slackと連携する13のベストプロジェクト管理ツール

Slackは現代のチームにとって主要なコミュニケーションhubであり、特にスタートアップ、マーケティングエージェンシー、テック企業、リモート／ハイブリッドワーク環境において、その重要性が高まっています。
リアルタイムメッセージングやファイル共有からチャンネルやカレンダー同期まで、Slackはコラボレーションのフローを保ちます。しかし、プロジェクト管理のタイムラインや実行を管理するとなると、Slackだけでは不十分な場合もあります。
会話が重要なタスクを覆い隠し、フォローアップの漏れを招くことがよくあります。適切なSlack連携により、Slackメッセージをタスクに変換し、会話を成果物にリンクし、チームチャットと実際の実行の間の乖離を軽減できます。
本記事では、Slackとシームレスに接続する最高のプロジェクト管理ツールとソリューションソフトウェアの選択肢をご紹介します。
最高のプロジェクト管理ツールはSlackと連携する
リアルタイムコラボレーションをサポートし、Slackと連携するクライアント向け主要プロジェクト管理ツールの簡易比較はこちら：
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|AI搭載のオールインワン型プロジェクト管理、チームコミュニケーション、コラボレーションツール
|ガントチャート、カンバン、カスタムワークフロー、ClickUp Brain、リアルタイムSlackタスク同期
|Freeプラン；企業向けカスタム
|Wrike
|プロジェクトの引き受けとチーム横断的な仕事を簡素化
|動的フォーム、カンバンボード、カスタムワークフロー、Slackリクエストキャプチャ
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額10ドルから
|Notion
|アイデアを共有システムに整理する
|wiki、ドキュメント、AI要約、Slackページプレビュー
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額12ドルから
|Trello
|視覚的なタスク追跡とシンプルなワークフロー
|カンバンボード、Butler自動化、Slackカード作成
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額5ドルから
|Jira
|アジャイルなタスク追跡とsprintプラン
|スクラムボード、バックロググルーミング、Slackバグチケット
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額8.60ドルから
|Basecamp
|混乱のない非同期チームのコミュニケーションを実現
|やることリスト、Campfireチャット、Slackスレッドの代替ツール
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額15ドルから
|Miro
|ビジュアルコラボレーションとブレインストーミング
|ホワイトボード、Slackの付箋メモ、Jira同期
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額8ドルから
|MeisterTask
|視覚的なタスク追跡 + 中規模チーム向け自動化
|カンバン、Slack通知、AIアシスタント、日々のタスク同期
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額9ドルから
|Teamwork
|クライアントプロジェクトを正確に管理する
|Slackコマンド、リテーナー追跡、リソースライブラリ
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額13.99ドルから
|Todoist
|Slack内での軽量なタスク記録
|Slackコマンド、チェックリスト、優先度タグ
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額2.50ドルから
|Zoho プロジェクト
|詳細なプロジェクトのベースライン設定と追跡
|ガントチャート、記録された時間、Slack更新
|15日間の無料試用版、カスタム価格設定
|Linear
|プロダクトチームとエンジニアリングチーム
|視覚的なロードマップ、問題の優先順位付け、Slackスレッド同期
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額10ドルから
|Hive
|柔軟なプロジェクトビューとチームコラボレーション
|テンプレート、カンバン、HiveMind AI、Slackチャットからタスクへ
|Freeプラン、有料プランはユーザーあたり月額1.50ドルから
Slackと連携するプロジェクト管理ツールを使うべき理由とは？
ツール間を行き来する代わりに、シンプルな連携でチームは同じSlackワークスペース内でタスク管理とコミュニケーションを完結できます。
優れたSlack連携ツールが投資に値する理由は以下の通りです：
- プロジェクトコミュニケーションを一元化共有Slackチャンネル全体で、Slackメッセージをリンクされているタスク、タイムライン、成果物と連動させます
- Slack通知としてリアルタイムのプロジェクト更新情報や期日を受け取り、Slackを離れることなくチームを連携させ続けましょう
- ユーザーがSlackから直接タスクを割り当て、ステータスを更新し、進捗を追跡できるようにすることで、タスク管理を強化します。
- Slackアプリ内でのファイル共有、ディスカッション、統合アクションを通じてリアルタイムコラボレーションをサポート
💡 プロの秘訣：マイクの不具合、メッセージ送信失敗、アップロードエラーといった問題に直面しているなら、見出しに沿って対処しましょう。「よくあるSlackの問題とその解決策」で頻繁に発生するSlackの問題を素早く解決し、チームが中断なく接続し続けられるようにしましょう。
Slack連携型プロジェクト管理ツールで重視すべき主要機能
アジャイル手法を採用するチームの50％は、プロジェクト管理手法と他のツールを組み合わせて、手元のプロジェクトに適合させています。
だからこそ、プロジェクト管理ソフトウェアをSlackワークスペースに直接統合することは戦略的な選択なのです。
しかし、すべての連携機能が同等に優れているわけではありません。では、最適なSlackプロジェクト管理ツールを選ぶ際に、実際に重要な機能とは何でしょうか？
1. タスク管理：Slackを離れることなくタスクの作成、割り当て、更新が可能
✅ 解決策： デザイナーがSlackメッセージにモックアップをドロップすると、チームメンバーが即座に期日のついたタスクに変換します。
2. リアルタイム通知：プロジェクトの更新情報、期限の変更、コメントをSlack内で直接受け取れます
✅ 解決策： チームはSlackチャンネルでタスク進捗の更新をリアルタイムで確認できるため、期限の遅れや頻繁な進捗確認が不要になります
3. ファイル共有と集中管理されたドキュメント：タスクやスレッドに関連付けられたファイルを共有・ピン
✅ 解決策： キャンペーンスプリント中、クリエイティブ素材とGoogle ドキュメントが一箇所でアクセス可能。電子メールをくまなく探す必要はもうありません。
4. 他のツールとの連携：Google Drive、Trello、Jiraなどとの同期
✅ 解決策：タブを切り替える代わりに、Slackがすべてのプロジェクトツールが連携する一元化されたスペースになります。
5. ワークフロー自動化: ボットやカスタムトリガーで反復ステップを自動化
✅ 解決策： 新規タスクフォームが適切なチャンネルにSlackメッセージをトリガーし、タスクを割り当て、リマインダーを設定します。すべて人の介入なしに実行されます。
Slackと連携する13の優れたプロジェクト管理ツール
文脈を維持するために6つのタブを切り替える必要はありません。
そのような場合、プロジェクト管理の自動化は約束された効果を発揮できていない。
しかし、Slackと直接接続するこの13のツールを使えば、あなたが眠っている間もチームの連携を確実に保てます。
ClickUp（オールインワンのAI搭載プロジェクト管理とチームコミュニケーションに最適）
チームのSlackが日々の進捗報告、タスクメンション、ファイルリンクで溢れているなら、ClickUpがすべてを統合された単一スペースに集約する唯一のプロジェクト管理プラットフォームです。
ClickUpの体系的なプロジェクト管理でプロジェクトを管理
ClickUpのプロジェクト管理プラットフォームは、ドキュメント、wiki、チャット、生成AIツール、AIエージェント、自動化機能を統合したAIワークスペースです。
柔軟なビュー（リスト、ボード、ガントチャート、カレンダーなど）を提供し、チームがプロジェクトを自律的にプラン・追跡・管理できるように支援します。タスクをフォルダにグループ化したり、依存関係を分解したり、鍵目標に沿ったマイルストーンを設定したりできます。
例えば、 製品ローンチに取り組むリモートデザインチームは、プロジェクト全体のタイムラインをガントチャートビューで可視化し、タスクの更新を共有Slackチャンネルに直接同期できるため、全員がリアルタイムで情報を共有できます。
すべてを接続させるSlack統合
ClickUpとSlackの緊密な連携により、以下のことが可能になります：
- Slackメッセージから直接タスクを作成
- アプリを切り替えずにコメントや更新を追加
- Slackワークスペースでタスクリマインダーと期日アラートを受け取ろう
- チームのSlackチャンネルでリアルタイムのタスク活動を確認し、最新情報を把握しましょう
Hawke Mediaのチーフ・オブ・スタッフ、ローレン・マキエルスキがClickUpについて語ったのは以下の通りです：
あらゆる学習スタイルや好みに応じたプロジェクトの可視性を実現できることは、当社にとって非常に重要です。ClickUpはSlackやGmailとの連携も可能にし、プラットフォーム間をまたいだ仕事の効率化を実現しています。
あらゆる学習スタイルや好みに応じたプロジェクトの可視性を実現できることは、当社にとって非常に重要です。ClickUpはSlackやGmailとの連携も可能にし、プラットフォームをまたいだ仕事の効率的な維持を実現しています。
ClickUp Chatで会話とClickUpタスクを一元管理
ClickUp Chatは、プロジェクト管理プラットフォームにSlackスタイルのコミュニケーションの利点を導入しますが、重要な違いがあります。SlackとClickUpの違いは、後者がタスク、タイムライン、ワークフローに直接接続する点です。
プロジェクト同期中に、チームメンバーが不足しているアセットのリマインダーを投稿したり、障害要因を特定したりしても、ツールを切り替えたり後でSlackのスレッドを掘り下げたりする必要はありません。そのメッセージを即座にタスクに変換し、割り当て、期日を設定し、リンクされている適切なプロジェクトにリンクできます。あるいは、チャット内で直接ClickUp Brainに実行をコマンドすることも可能です！
この機能により、ClickUpはメッセージングとタスク作成を統合した オールインワンメッセージングアプリとなります。
あなたのパーソナルAIアシスタント、ClickUp Brainに面倒な作業を任せて、やること
ClickUp Brainは実用的なAIを日常のワークフローに導入します。文脈を認識し、反復的な手作業を排除するよう設計されています。
例、チームハドル後、ClickUp Brainはプロジェクト要約を生成し、関連するチームメンバーに次のステップを割り当て、重複する期限を警告することさえ可能です。
休暇明けの業務再開時には、ClickUp Brainの「Catch Me Up」機能を活用すれば、プロジェクト全体の更新状況を瞬時に把握できます。Slack会話のハイライト、新規コメント、ブロックされたタスクなど、重要な更新情報がまとめて確認可能です。
ClickUp Brainに「第3四半期のマーケティングプランのステータスは？」といった質問を投げかけることも可能です。するとタスクリスト、プロジェクトドキュメント、会話からリアルタイム情報を抽出します。
🎥 ClickUp Brainでの質問の仕事について、簡単なビデオ解説をご覧ください：
💡 おまけ： 煩雑さを排除し、仕事AIに求める機能をすべて備えたデスクトップアプリをお探しですか？ClickUp Brain MAXがぴったりかもしれません。
プロジェクト管理の方法を変革する：
- シームレスな自動化： 複数の連携しないAIツールを置き換え、ChatGPT、Gemini、Claudeなどのプレミアム外部AIモデルにアクセス可能。ルーチンタスクの自動化、進捗追跡、各プロジェクトの実践的インサイト提供を実現するインテリジェントプラットフォームです。
- 情報の一元化：ClickUp、Google Drive、SharePoint、接続アプリ全体、さらにウェブ上のプロジェクトプラン、タイムライン、ファイルを瞬時に検索・アクセス可能
- 音声テキスト機能：音声コマンドでメモの文字起こし、タスク作成、プロジェクトステータス更新、責任者の割り当てをハンズフリーで行え、プロジェクト管理をより迅速かつ効率的にします
ClickUp Brain MAXは、あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で仕事を完了させ、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。
ClickUpの主な機能
- ガントチャート、カンバンボード、カレンダー、カスタムワークフローでプロジェクトを管理
- タスク、ドキュメント、ホワイトボード、フォームを一元化されたスペースで接続させましょう
- リアルタイム編集、スレッド化されたコメント、ライブホワイトボードを通じて共同作業を実現
- ClickUp Brainを活用してスレッドを要約し、タスクを自動作成し、ワークスペース全体で質問に回答しましょう
- Slackのメッセージをタスクに変換し、更新情報を受け取り、仕事内容にコメントを付ける——すべてSlackチャンネル内から行えます
ClickUpの制限事項
- 機能の深さゆえに、新規ユーザーには圧倒されるかもしれません
- 大規模なワークスペースでは、時折ラグや同期遅延が発生する場合があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5.0 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5.0 (4,000件以上のレビュー)
ユーザーが語るClickUpの評価
このG2レビューでは以下が共有されました：
アジャイルsprintの実行、ドキュメント公開、OKR管理をアプリを切り替えずに実施。ネイティブ連携（Slack、Drive、GitHub）は簡単に設定可能。
アジャイルsprintの実行、ドキュメント公開、OKR管理をアプリを切り替えずに実施。ネイティブ連携（Slack、Drive、GitHub）は簡単に設定可能。
2. Wrike（プロジェクトの受注プロセスを簡素化し、部門横断的な作業負荷を管理するのに最適）
企業チームでは、Slack、電子メール、ミーティング、スプレッドシートなど様々な経路でタスクが流入するため、散在したやることリストが共通の問題となっています。さらに、所有権や進捗を追跡する明確なシステムも整備されていません。
Wrikeは動的な受付フォーム、自動割り当てタスク、チーム固有のワークフローを活用し、新規リクエストを正式なプロジェクトへ変換します。組み込みのSlack連携により、チームはSlackチャンネルを離れることなく最新情報を把握でき、無駄なやり取りを削減。部門横断での明確な責任分担を実現します。
Wrikeの主な機能
- 動的フォームで受信リクエストを捕捉し、自動的にルーティングする
- カンバンボード、ガントチャート、カスタムダッシュボードで仕事を可視化
- WrikeのSlackアプリでメッセージからタスクを作成し、リアルタイムのプロジェクト更新情報を受け取ろう
- 承認フローや依存関係を設定し、各部門向けにカスタムされたワークフローを構築
- ファイル、フィードバック、タスクのコミュニケーションを一元化し、チーム間の連携を強化しましょう
Wrikeの制限事項
- ワークフローと許可のセットアップは初期段階で複雑になる場合があります
- 一部のユーザーからは、新規チームメンバーにとって習得が難しいとのレポート作成があります
Wrikeの価格
- Free
- チーム: ユーザーあたり月額10ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額25ドル
- 企業: カスタム価格
- Pinnacle: カスタム価格設定
Wrikeの評価とレビュー
- G2: 4.2/5.0 (4,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5.0 (2,800件以上のレビュー)
Wrikeに関するユーザーの声
このCapterraレビューでは以下の点が強調されました：
Wrikeの強力なプロジェクト管理機能により、プロジェクト運営をシンプルかつ効率的に管理する体験を実現できました。
Wrikeの強力なプロジェクト管理機能により、プロジェクト運営をシンプルかつ効率的に管理する体験を実現できました。
3. Notion（構造化されていない仕事の整理やアイデアを共有システムに変えるのに最適）
多くのリモートチームでは、アイデア創出と実行の間に明確な橋渡しが存在しません。Notionは、wiki、ドキュメント、プロジェクト、タスクが共存する柔軟なオールインワンワークスペースとして機能し、この課題を解決します。
SlackやNotionなどのプラットフォームと連携すれば、Notionの更新内容がチームの会話に直接フローするため、チームの知識がサイロ化したり、無限のDMで埋もれたりすることはありません。
Notionの主な機能
- 柔軟なドラッグ＆ドロップブロックで、共有ページにタスク、メモ、ミーティングの要約を記録しましょう
- ボード、リスト、タイムライン、カレンダービューを切り替えてプロジェクトを追跡
- 社内wikiやリンクされているデータベースで知識を体系化し、チーム全体で可視性を実現
- Slackと連携して更新情報を受信し、構造化されたメッセージを送信し、チャット内で直接Notionページをプレビューできます
- Notion AIを活用して、ドキュメントやメモから文章作成、要約する、フィールドの自動入力、アクションアイテムの抽出を実行しましょう。
Notionの制限事項
- 組み込みの時間追跡機能やガントチャートサポートが不足している
- Freeプランでは2段階認証などのセキュリティ機能は利用できません
- 構造や導入プロセスがなければ、複雑なワークスペースは圧倒される感覚をもたらす
Notionの価格
- Free
- さらに：月額12ドル/ユーザー
- ビジネスプラン: ユーザーあたり月額24ドル
- 企業: カスタム価格
Notionの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (6,700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)
Notionに関するユーザーの声
このG2レビューでは次のようにメモされています：
Notion AIが、Notion、Slack、Google Driveなど様々な連携ツールから包括的で文脈を把握した回答を引き出す能力が気に入っています。この連携により、ナレッジベース全体から知見を抽出することで情報検索が効率化されます。
Notion AIが、Notion、Slack、Google Driveなど様々な連携ツールから包括的で文脈を把握した回答を引き出す能力が気に入っています。この連携により、ナレッジベース全体から知見を抽出することで情報検索が効率化されます。
👀 豆知識：電子メールやSlackが登場する以前、多くの大企業ではフロア間で書面メモを送るために物理的な「メッセージチューブ」を使用していました。歴史的建造物の中には、今も壁の中に隠されているものがあります。
4. Trello（視覚的なタスク追跡とシンプルなワークフローに最適）
プロジェクト管理協会（PMI）のアンケートによると、プロジェクトマネージャーの64%が「タスクの優先順位付けを効果的に行うことがプロジェクト成功の鍵」と回答しています。しかし多くのチームでは、進捗状況や責任者、期限が把握できていません。
Trelloはこの課題を解決します。チームが共有できる視覚的なボードを提供し、作業をリアルタイムで追跡可能にします。各タスクはカード上に存在し、「やること」「進行中」「完了」といったフェーズを経て移動します。
Slack連携により、メッセージから直接Trelloカードを作成したり、リマインダーを設定したり、更新情報を自動的にチャンネルに投稿したりできます。
Trelloの主な機能
- カンバンボード、チェックリスト、ラベル、添付ファイルでプロジェクトを整理
- 簡単なショートカットで、Slackメッセージから直接Trelloカードを作成
- TrelloとSlackチャンネル間で更新情報や期日リマインダーを同期する
- メンション、コメント、メンバータグ付けでリアルタイムに共同作業
- Butler（Trelloの組み込み自動化ツール）で反復的なワークフローを自動化
Trelloの制限事項
- 高度なレポート作成機能やワークロードビューが不足している
- 自動化機能とパワーアップはFreeプランではリミットされます
- 複雑なプロジェクト階層や依存関係はサポートしていません
Trelloの料金プラン
- Free
- スタンダード: ユーザーあたり月額5ドル
- プレミアム: ユーザーあたり月額10ドル
- 企業: 1ユーザーあたり月額17.50ドル
Trelloの評価とレビュー
- G2: 4.4/5.0 (13,600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5.0 (23,600件以上のレビュー)
Trelloに関するユーザーの声
このG2レビューで取り上げられた内容：
導入の容易さも大きな利点で、使い始めるのにほとんどセットアップが不要です。SlackやGoogle Driveなど他のツールとの連携も簡単で、統合されたワークフローが実現できる点も気に入っています。
導入の容易さも大きな利点で、使い始めるのにほとんどセットアップが不要です。SlackやGoogle Driveなど他のツールとの連携も簡単で、統合されたワークフローが実現できる点も気に入っています。
5. Jira（アジャイルなタスク追跡とsprintプランに最適）
チャットでタスクがフラグ付けされてもsprintボードに反映されない場合、バックログは混乱し管理が困難になります。これはエンジニアリングチームが頻繁に直面する課題です。
Jiraはこのギャップを埋めることで、Slackをアジャイルワークスペースの拡張機能として機能させます。スクラムボード、sprintレポート、バックロググルーミングを単一システムに統合することで、Jiraはこの摩擦を解消します。
さらに、Slackメッセージからバグチケットを作成したり、sprintアラートをトリガーしたり、チャットを離れることなく問題ステータスを更新したりできます。
Jiraの主な機能
- SlackとJiraを接続し、Slackメッセージから直接問題を作成しましょう
- フィルターやトリガーに基づいて、Slackでプロジェクトの通知を即時受信
- カスタマイズ可能なアジャイルボードで、エピック、ストーリー、バグを整理しましょう
- チケットの割り当てやステータス更新といった反復作業を自動化
- 各反復ごとのsprintバーンダウンチャートとベロシティレポートをビューする
Jiraの制限事項
- 技術的知識のないユーザーにとって複雑なセットアップと構成
- 開発チーム以外のクロスファンクションチームにとって、UIは硬直的に感じられる可能性があります
- チーム規模の拡大や高度なニーズに応じて、料金体系は急激に上昇します
Jiraの価格
- Free
- スタンダード: ユーザーあたり月額8.60ドル
- プレミアム: ユーザーあたり月額17ドル
- 企業: カスタム価格
Jiraの評価とレビュー
- G2: 4.3/5.0 (6,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5.0 (15,100件以上のレビュー)
ユーザーが語るJiraの評価
このG2レビューの機能は：
Confluence、Slack、GitHubなどのツールとの連携により、さらに強力な機能を実現。部門をまたいだ協業、タスクの割り当て、期日の設定、進捗管理が容易に行えます。
Confluence、Slack、GitHubなどのツールとの連携により、さらに強力な機能を実現。部門をまたいだ協業、タスクの割り当て、期日の設定、責任の明確化が容易になります。
6. Basecamp（不要な情報のないチームのコミュニケーションに最適）
ミーティングが多すぎると、実際にやることにかけられる時間が浪費されます。チームが連携を確保するために電話会議だけに依存していると、生産性が低下します。
Basecampはこの方程式を逆転させます。チームが更新情報を共有し、タスクを追跡し、非同期でコミュニケーションを取るための中央スペースを提供するのです。Slackのスレッドを追いかける必要も、同期会議を設定する必要もありません。Basecampを開けば、期限が迫っているもの、共有されたもの、あなたの入力が必要なものが一目でわかります。
Basecampの主な機能
- やることリスト、ドキュメント、スケジュール、メッセージボードを一箇所で管理し、プロジェクトを整理しましょう
- 分散したSlackスレッドを、組み込みのグループチャット（Campfire）で置き換えましょう
- 文書やファイルを共有し、一元管理されたストレージを活用しましょう
- カレンダーと自動チェックインで主要なプロジェクト日程を追跡
- ヒルのチャートで視覚的な進捗を確認し、リアルタイムのプロジェクト更新情報を入手
Basecampの制限事項
- 限定的なタスク依存関係と自動化機能
- ネイティブの時間追跡機能なし
- 複雑な複数チームによるプロジェクトワークフローにはあまり適していません
Basecampの料金プラン
- Free
- Basecamp Plus: 15ドル/ユーザー/月
- Basecamp Pro Unlimited: ユーザーあたり月額299ドル（年額一括払い）
Basecampの評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (5,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (14,500件以上のレビュー)
ユーザーが語るBasecampの評価
このG2レビューでは以下を共有しています：
自動化が新たな次元へ：かつて数時間かかっていたタスクが、今や自動的に完了する。Slackやその他のユーティリティツールとの連携機能についても、ぜひメンションしておきたいところです。
自動化が新たな次元へ：かつて数時間を要したタスクが自動解決。Slackやその他ユーティリティツールとの連携機能もメンションすべき点です。
7. Miro（チーム横断のビジュアルコラボレーションとブレインストーミングに最適）
テキストツールは視覚的思考のために設計されていません。チームはsprintプラン、ワークフローのマップ、アイデア出しをスプレッドシートやドキュメントで行う際、アイデアを平坦化しがちです。
Miroはこの課題を解決するビジュアルコラボレーションスペースを提供します。スケッチ、構造化、アイデアのプレゼンテーションをすべて一箇所で実行可能——ツールを切り替える必要はありません。SlackやJiraとの連携により、フィードバックもキャンバスと常に接続します。
Miroの主な機能
- リアルタイムのブレインストーミングとアジャイルプランのためのインタラクティブホワイトボードを作成
- カスタマージャーニーマップ、カンバンボード、レトロスペクティブ用に事前作成されたテンプレートを活用しましょう
- SlackメッセージをMiroの付箋に変換し、アイデアを即座にキャプチャ
- 組み込みのビデオ通話、コメント機能、プレゼンテーションモードでリアルタイムに共同作業
- Jira、Asana、ClickUp、Google カレンダーなどのツールとタスクを同期
Miroの制限事項
- 単一のボードに協力者が多すぎると、混乱を招く可能性があります
- 複雑または重いボードで複数のメディア要素を使用すると、パフォーマンスが低下します
- Freeプランではボード数とストレージにリミットがあります
Miroの価格
- Free
- スターター: ユーザーあたり月額8ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額16ドル
- 企業: 30メンバー以上から始まるカスタム価格
Miroの評価とレビュー
- G2: 4.7/5.0 (8,100件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Miroに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下の点が強調されました：
MiroはJira、Trello、Slack、Google Workspaceなど、数多くの人気生産性ツールともシームレスに連携します。これは効率的なワークフローを維持する上で不可欠です。
MiroはJira、Trello、Slack、Google Workspaceなど、数多くの人気生産性ツールともシームレスに連携します。これは効率的なワークフローを維持する上で不可欠です。
8. MeisterTask（中規模チーム向け、自動化機能付きビジュアルタスク追跡に最適）
MeisterTaskはネイティブのSlack連携機能を提供し、カジュアルな会話をわずか数クリックで実行可能なタスクに変換します。
この連携により、ユーザーは毎日のタスク要約を受信し、SlackメッセージをMeisterTaskのタスクやコメントに変換し、プロジェクト全体をSlackチャンネルにリンクしてリアルタイム更新を実現できます。チームのタスク所有権追跡と期限管理をシームレスに保証します。
MeisterTaskの主な機能
- カンバンボードやカレンダービューでプロジェクトを可視化
- タスクの作成、割り当て、移行を自動化
- タスク内で直接、時間と進捗を追跡
- チェックリスト、タグ、依存関係、ファイル添付を追加
- 要約作成、文章作成支援、知識検索にはMeister AIを活用しましょう
- Slack通知を受信し、メッセージからタスクを作成
MeisterTaskのリミット
- タスクボードレイアウトのカスタムにリミットがある
- タイムライン重視のチーム向け組み込みガントチャートなし
- 高度な自動化やフィールド設定の習得曲線
- ライブチャットサポートは特定の時間帯にリミットされます
MeisterTaskの価格
- Free
- Pro: ユーザーあたり月額9ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額16ドル
- 企業: カスタム価格
MeisterTaskの評価とレビュー
- G2: 4.6/5.0 (170件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5.0 (1,160件以上のレビュー)
MeisterTaskに関するユーザーの声
このG2レビューで取り上げられた内容：
Zendesk、GitHub、Slackなど主要製品との連携機能には非常に感心しています。これによりワークフローが驚くほどスムーズになりました。MeisterTaskはすべてをシンプルかつ容易にしてくれます。
Zendesk、GitHub、Slackなど主要製品との連携機能には非常に感心しています。これによりワークフローが驚くほどスムーズになりました。MeisterTaskはあらゆる作業をシンプルかつ容易にしてくれます。
9. Teamwork（クライアントの仕事 precisionに管理するのに最適）
複数のタスク管理ソフトウェアでクライアントプロジェクトを管理すると、請求可能時間やリソース活用状況の可視性が失われやすくなります。
Teamworkはサービス提供型チーム向けに設計されたツールで、プロジェクト管理、リソースプラン、クライアントコミュニケーションを統合します。作業量の予測から継続契約プロジェクトの利益率追跡まで、このチームコミュニケーションアプリはワークフローを圧迫することなく、カスタマイズされた管理機能を提供します。
チームワークの主な機能
- プロジェクト専用のSlackチャンネルを設定し、リアルタイム更新と自動化を実現
- Slackメッセージをタスクに変換するワンコマンド（「/tw help」）
- Slackで共有されたリンクから共有リソースライブラリを作成する
- プロジェクト活動のトリガーに基づいてSlackアラートを自動化
- 組み込みの収益性分析とリテーナー追跡機能で利益率を監視
チームワークの制限事項
- 小規模チームにとってはインターフェースが複雑に感じられる場合があります
- 収益性追跡などの高度な機能は上位プラン限定で利用可能です
- 非クライアント対応の内部プロジェクトワークフローには適していません
チームワークの価格
- Free
- Deliver: 1ユーザーあたり月額13.99ドル
- Grow: ユーザーあたり月額25.99ドル
- Scale: カスタム価格
- 企業: カスタム価格
チームワークの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (1,170件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Teamworkに関するユーザーの声
このG2レビューでは次のようにメモされています：
開発者やデザイナーと日常的に連携する方なら、プロジェクトを期日通りに完了させるには責任の所在が明確である必要があることをご存知でしょう。Slack連携もまた有用です。
開発者やデザイナーと日常的に連携する方なら、プロジェクトを期日通りに完了させるには責任の所在が明確である必要があることをご存知でしょう。Slack連携もまた有用です。
10. Todoist（Slack内での軽量なタスク追跡に最適）
Slackチャンネルが終日賑わう中、簡単なタスクや気軽な依頼はスクロールの波に埋もれがちです。Todoistはそのギャップを埋めるため、あらゆるSlackメッセージを即座に実行可能なタスクとしてキャプチャできます。
リマインダーをコピペしたり、記憶に頼ったりする代わりに、仕事が行われる場所で直接、ToDoリストを最新の状態に保てます。
Todoistの主な機能
- /todoist コマンドで Slack メッセージを Todoist タスクに変換
- 優先度、ラベル、プロジェクト別にタスクを整理しながら、Slackから離れる必要はありません
- タスクのリマインダーや期日に関する通知をSlack内で直接受け取れます
- プロジェクトリンクやチェックリストを共有し、スレッド内でタスクの背景情報を提供しましょう
Todoistのリミット
- 基本タスクとプロジェクトビューにリミット（タイムラインやガントチャートは非対応）
- 複雑な依存関係やリソース管理には不向き
- Slack連携は個人または小規模チームのワークフローに最適です
Todoistの料金プラン
- 初心者向け: Free
- Pro: ユーザーあたり月額2.50ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額8ドル
Todoistの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (2,600件以上のレビュー)
Todoistに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下が引用されています：
使いやすさとリストを効果的に分類する方法。さらに、デザインは非常にシンプルで、アプリケーションはSlack、Teams、Apple、Android、Windowsをサポートしています。
使いやすさとリストを効果的に分類する方法。さらに、デザインは非常にシンプルで、アプリケーションはSlack、Teams、Apple、Android、Windowsをサポートしています。
11. Zoho Projects（詳細なプロジェクトプランとベースライン設定に最適）
プロジェクトスケジュールを常に基準化しているチームはわずか48%であり、進捗の測定やタイムラインの調整が困難です。Zoho Projectsは、動的なガントチャート、正確な時間追跡、詳細なタスク管理によりこの課題に対処し、チームがプランを確認し、逸脱を即座に発見し、迅速に仕事を軌道に戻せるようにします。
Slack連携により、仕事の重複なくプロジェクトの進捗が日常のチャットに直接フローできます。
Zoho Projectsの主な機能
- カスタムワークフローと依存関係でタスクとサブタスクを追跡
- インタラクティブなガントチャートでスケジュールとボトルネックを可視化
- 請求可能時間と非請求可能時間を直接請求書に記録する
- ドラッグ＆ドロップのタスクルールで反復作業を自動化
- Zoho CRM、Slack、Google Driveなどとの接続を実現
Zoho プロジェクトの制限事項
- 初めて利用するユーザーにとっては、習得に時間がかかる場合があります
- モバイルアプリはデスクトップバージョンに比べて機能が限定されています
- 高度な競合製品と比較すると、一部のカスタム機能がリミットされています
Zoho プロジェクトの価格
- 15日間無料の試用版
- カスタム価格設定
Zoho プロジェクトの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (470件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (2,200件以上のレビュー)
Zoho プロジェクトに関するユーザーの声
このG2レビューでは次のようにメモされています：
他のZohoアプリやサードパーティ製ツールとの連携がスムーズなため、プロジェクトのエンドツーエンド管理に最適です。
他のZohoアプリやサードパーティ製ツールとの連携がスムーズなため、プロジェクトのエンドツーエンド管理に最適です。
12. Linear（現代的なプロダクト・エンジニアリングチームに最適）
現代の製品開発・エンジニアリングチームは、連携しないツール間でプランドキュメント、仕様書、ロードマップ、バグトラッカーを継ぎ接ぎするのに膨大な時間を浪費しています。
Linearは製品の方向性、プロジェクトの更新、問題追跡を単一の超高速システムに統合します。
結果、チームは視覚的にロードマップをプランし、サイクルを追跡し、バグを優先順位付けし、リアルタイムの洞察と、会話とタスクを同期させる考え抜かれたSlack連携を通じて連携を維持できます。
Linearの主な機能
- マイルストーン、イニシアチブ、フェーズを用いて、プロダクトロードマップを視覚的にプラン・管理する
- カスタムワークフロー、sprint、優先順位付けキューで問題、バグ、タスクを追跡
- コード生成などのタスク向けに強力なAIエージェントを活用し、日常の仕事の自動化を実現しましょう
- Slackを接続させてスレッドを同期し、更新情報を共有し、文脈に沿って問題を作成またはコメントしましょう
- リアルタイムの進捗状況を把握し、スコープ、サイクルタイム、チームのベロシティを測定しましょう
線形リミット
- 主にプロダクトチームやエンジニアリングチーム向けに設計されており、一般的なプロジェクトワークフローにはあまり適していません。
- 広範な業務運営のためのネイティブリソースや財務管理ツールが不足している
- 一部の高度な連携機能は、レガシー企業システムよりも現代的なスタックを依然として優先する傾向にある
直線的な価格設定
- Free
- 基本プラン: ユーザーあたり月額10ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額16ドル
- 企業: カスタム価格
リニアの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (40件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
ユーザーが語るLinearの評価
このG2レビューでは以下の点が強調されました：
Linearはあらゆるサイズのプロジェクトに対応可能で、即座に導入できます。多数のサードパーティサービスと連携します。
Linearはあらゆるサイズのプロジェクトに対応可能で、即座に導入できます。多数のサードパーティサービスと連携します。
13. Hive（柔軟なプロジェクトビューとチームコラボレーションに最適）
クリエイティブエージェンシーが複数のクライアントキャンペーンを同時に管理している場面を想像してみてください。デザイナーは承認待ちの状態、マーケターはキャンペーンタスクを追跡し、プロジェクトマネージャーはステータス確認のためだけにチャット、電子メール、スプレッドシートを何時間も行き来しています。
Hiveはこの課題を解決し、チームがこれら全てを管理できる単一のワークスペースを提供します。このツールはSlackと直接接続しているため、チームはSlackチャットをHiveタスクに変換し、タスクをSlackチャンネルに共有し、リアルタイムで更新情報を取得できます。
Hiveの主な機能
- 100種類以上のプロジェクトテンプレートを活用し、新規プロジェクトを数秒で立ち上げ
- カンバンボード、ガントチャート、カレンダー、テーブル、タイムラインビューをシームレスに切り替えられます
- 電子メールをHiveに取り込み、メッセージを即座にタスクに変換しましょう
- メモ、インスタントビジネスメッセージ、Zoomなどのビデオ統合機能でリアルタイムに共同作業
- Hive（柔軟なプロジェクトビューとチームコラボレーションに最適）
- カスタムワークフローとHiveのAIアシスタント「HiveMind」で反復仕事を自動化
Hiveのリミット
- プレミアムアドオンは高度な機能により総コストが増加する可能性があります
- 大規模プラットフォームと比較してネイティブ連携機能がリミット
- アプリにはデスクトップ版の機能が一部不足しています
Hiveの価格
- Free
- スターター: ユーザーあたり月額1.50ドル
- Teams: ユーザーあたり月額5ドル
- 企業: カスタム価格
Hiveの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (610件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (210件以上のレビュー)
Hiveに関するユーザーの声
このG2レビューでは次のようにメモされています：
Hiveの連携機能には、ツールインターフェースを通じたGoogle DriveやSlackとのシームレスな接続が含まれます。Hiveはシンプルなインターフェース構造をユーザーのニーズに合わせて設計しているため、技術経験が乏しいチームメンバーでも難なく操作できます。
Hiveの連携機能には、ツールインターフェースを通じたGoogle DriveやSlackとのシームレスな接続が含まれます。Hiveはシンプルなインターフェース構造をユーザーのニーズに合わせて設計しているため、技術経験が乏しいチームのメンバーでも難なく操作できます。
Slackとのシームレスな連携で、さらに一歩進んだ効率化を実現
プロジェクトチームがSlackを活用しているにもかかわらず、適切なプロジェクト管理ツールと連携していない場合、それらの会話はスクロールの奥に埋もれてしまうことが多々あります。
Slackとプロジェクト管理ソリューションを接続することで、あらゆるメッセージがアクションアイテムに変換され、すべての期限が可視性を持たれ、プロジェクトは無駄なやり取りなく確実に進捗します。
