探索的テストとは？ガイド、テクニック、ツール

ほとんどのテストはスクリプトに従います。ここをクリックし、これを入力し、それを確認する。予測可能なプロセスです——プランしていなかったバグがすり抜けるまでは。

探索のテストはスクリプトを捨て去ります。学びながらテストを進め、手がかりが現れるままに追いかけるのです。何か奇妙な点を見つけましたか？ それを徹底的に追跡しましょう。パターンに気づきましたか？ さらに深く掘り下げてください。

この手法は調査と直感を融合させ、事前定義されたテストケースでは見落とされる問題を発見します。

本記事では、探索的テストの定義を解き明かし、鍵となる手法を解説するとともに、ClickUpをはじめとするプロセスを円滑化するツールを紹介します。

探索的テストとは？

探索的テストとは、テスト担当者が製品をテストしながら積極的に理解を深めていく実践的で適応的なアプローチです。

決まった手順はありません。システムへの理解を頼りに、迅速な判断を下し、製品がリアルタイムで示す内容に対応します。

この手法は、物事が急速に進んでいる場合や要件が完全に定義されていない場合に効果を発揮します。調査を行い、より良い質問を投げかけ、製品の挙動に焦点を当てることができます。各セッションは、思考、観察、発見が混在する場となります。

探索的テスト vs. スクリプトテスト

探索的テストとスクリプトテストは異なる課題を解決します。一方は構造を与え、もう一方はスピードをもたらします。

ソフトウェアテストの2種類を明確に分類すると以下の通りです：

アスペクト 探索的テスト スクリプト化されたテスト アプローチ 調査的で柔軟な 構造化され再現性のある テスト設計 学習内容に基づき即席で作成 テスト開始前に事前定義される テスターの役割 リアルタイムで考え、判断し、適応する 固定されたステップの順に従います 最適な用途 エッジケースと未知の問題の発見 既知の機能の確認 ドキュメント テスト中に記録されたメモと知見 テストケースは事前に完全に文書化されています 所要時間 準備作業を最小限に抑え、実際のテストに費やす時間を増やす テストケースの作成と維持には初期段階で多大な努力が必要

探索的テストのメリット

探索的テストは、品質を損なうことなく迅速に動く柔軟性をチームに提供します。製品に対する直感とリアルタイム調査のバランスを取り、テスターが鋭さを保ちつつ、スクリプト化されたテストでは見逃しがちな問題を発見する手助けをします。

そのメリットは以下の通りです：

構造化テストでは見逃される隠れたバグを浮き彫りにします

急速に変化する開発サイクルに対応します

実際のシナリオにおけるユーザビリティとエッジケースを強調

ルーチン作業よりも批判的思考を重視する

事前定義されたテストケースの作成に費やす時間を削減します。アドホックテストと同様です。

大規模なテストスイートを必要とせずにカバレッジを拡大します

🧠豆知識：多くのゲームスタジオでは、開発後期に「プレイテスト」という別名で探査的テストを今も実施しています。QAテスターはほぼ最終ビルドを渡され、システムを想定外の方法で操作した際に発生する問題を特定するよう指示されることが多いのです。

🎥 このビデオでは、見せかけだけのメトリクスではなく、ソフトウェアの品質とパフォーマンスを真に反映するKPIを特定する方法を学びます。適切なデータが隠れた非効率性を明らかにし、チームのテストとデリバリーパイプラインを強化する手助けとなる仕組みを発見してください。

探索的テストの技法

探索的テストをより効果的かつ再現性高くする4つの手法をご紹介します。🔁

1. セッションベーステスト

これがガードレール付きの探索的テストプロセスです。60～120分のタイマーを設定し、ミッションを自らに課します。例えば「ログインシステムをテストし、ユーザーが奇妙な操作をした際に何が壊れるかを確認する」といった内容です。

仕事を効果的に行うには、集中力を保ちつつ直感に従う必要があります。不審な点を見つけたら、すぐに調査しましょう。ただし明確な目標と時間リミットがあるため、無駄に3時間も深みにはまり込むことはありません。

実際にやること： 始める前にミッションを書き留めましょう

作業中にメモを残す（バグ、疑問点、異常な動作など）

タイマーが鳴ったら停止してください

学んだ内容を復習しましょう

あなたのメモは、次にこの領域をテストする人にとって貴重な情報源となります。彼らはあなたが既に確認した箇所と、不確かな点だった箇所を正確に把握できるでしょう。

✅ ClickUpで試す：ClickUpの時間追跡機能を使えば、タスク上で直接タイマーを開始できるため、テストセッションの時間を厳守できます。ツールを切り替えることなく、各ミッションに費やした時間を追跡可能です。 ClickUpでタスクの時間を計測し始めましょう ClickUp Time Trackingでセッションに費やした時間を追跡 例、ログインシステムのテストを90分間行う場合、ClickUpでタイマーを開始し、タスク説明欄またはClickUpメモ帳に観察事項をメモし、セッション終了時に停止します。これにより集中力を維持し、時間を明確に管理できます。

2. フリースタイルテスト

これは純粋な探索モードです。タイマーも特定の目標もありません。ソフトウェアを掘り下げ、何が起こるかを確認するだけです。

一見無秩序に思えますが、優れたテスターは問題箇所に対する第六感を発達させます。彼らは境界条件やエラーシナリオ、そして「ユーザーがこんな操作をしたら？」という瞬間へと自然と引き寄せられるのです。

最適な仕事シーン： 製品を熟知している

プレッシャーなく探索する時間があります

誰も考えつかなかった奇妙なエッジケースを見つけたい

欠点は？興味深い問題を追いかけているうちに、明らかなことを見逃してしまう可能性があることです。

3. ペアテスト

二人一組でキーボードを操作すれば、バグ発見力が倍増。一人が操作を主導し、もう一人が観察しながら質問を投げかけます。

なぜ効果的なのか： 新鮮な視点は、一人では見落とすような問題点を捉えます

リアルタイムの議論がより優れたテストアイデアを生み出す

新規テスターのトレーニングに最適です

視野狭窄を防ぐ

ドライバーは仕事の進め方に焦点を当てます。オブザーバーはユーザビリティの問題を発見し、不整合に気づきます。

4. ツアーベーステスト

これらはソフトウェアを検証する異なる方法と捉え、それぞれが特定の焦点を持ちます。

人気のツアーには以下が含まれます： 収益化ツアー： 収益を生み出す全機能を網羅

犯罪ツアー： セキュリティを破ってやること

主要機能ツアー： 主要機能の概要を素早く把握

強迫観念的なツアー：あらゆる詳細とデータをチェックする

各ツアーは異なる視点を提供します。マネー・ツアーは収益機能の仕事をします。クリミナル・ツアーはハッカーの視点で考えます。ランドマーク・ツアーは簡易テストに最適です。

コツはここです：懸念事項に応じてツアーを組み合わせて実行できます。新しい支払いシステム？「マネーツアー」と「クリミナルツアー」を実行しましょう。UIの大幅な変更？まずは「ランドマークツアー」を試してみてください。

探索的テストの例（シナリオ付き）

例えば、フードデリバリーアプリの決済プロセスをテストしているとします。

あなたの探索的テストセッション：90分間の「問題発生時の注文」テスト

テスト1：チェックアウト中の接続切断

25ドルの注文を確定します。「今すぐ支払う」をクリックした直後にWiFiを切断し、接続切断をシミュレートします。再接続すると、カートに全く同じ注文が2件表示されます。アプリは最初の試行を完全にクリアできなかったのです。

🐞 バグ発見： 支払い中にネットワーク障害が発生した場合、注文が重複する

テスト2：ピーク時の注文処理

夕食ラッシュ時（午後7時）に注文すると、アプリは「配達時間25分」と表示します。しかしレストランリストが頻繁に更新されることに気づきます。タイムラインをスクリーンショットすると、後で誤りだと判明。それでもアプリは静かに別のレストランを試行しながら、依然として「25分」を表示し続けているのです。

🐞 バグ発見：需要急増期間の納期見積もりが不正確

テスト3：支払い後の住所変更

支払い後に古い住所を入力したことに気づきます。アプリで更新しようとするとエラーメッセージが表示されます。アプリはクラッシュしますが、カードには既に請求が済んでいます。

🐞 バグ発見： 支払いは処理されたが、住所変更時に注文が失敗する

📊 結果： 90分で3つの重大なバグを発見。これらは実際の顧客不満や収益損失につながる可能性がありました。通常のテストケースでは、正常経路に焦点を当てていたため、これらのシナリオはカバーされていませんでした。

探索的テストは迅速に進みます。思考を追跡し、バグをログに保存し、文脈が失われる前にフォローアップする必要があります。適切なツールは重要な情報を確実に捉え、テスト仕事を製品開発プロセス全体との接続を維持するのに役立ちます。

いくつかの選択肢をご紹介します。🗂️

1. ClickUp

ソフトウェアチーム向けClickUpは、メモ作成やバグ追跡からフォローアップやレポート作成に至るまで、探索的テストの実行を全ステップでサポートします。

テスト中に詳細なメモを記録する

ヘッダーを使って発見事項を整理しながら、随時ClickUpドキュメントを更新しましょう

ClickUp Docsはテストセッション中の観察内容を整理するためのシンプルなスペースを提供します。注釈、ヘッダー、チェックリストを活用してメモを体系化しましょう。

例：ホテル予約アプリをテストする場合、検索フィルターがデスクトップでは機能するがモバイルでは機能しないことを記録し、支払い画面での遅延をメモし、「マイ予約」タブが正しく読み込まれることを強調します。このドキュメントはテストフォルダ内に保存されるため、チームが後で簡単に見つけられます。

バグタスクを作成する

テストセッションからClickUpタスクを作成し、バグを即座に記録

ClickUpタスクでバグ対応を効率化。スクリーンショット、再現ステップ、デバイス情報など重要な詳細を即座に追加し、情報漏れを防ぎます。

例えば、iOSでチェックインカレンダーがクラッシュするバグを発見したとします。テストドキュメントから直接タスクを作成し、モバイル開発者に割り当て、現在のsprintにタグ付けします。

⚙️ 特典：ClickUpが世界中のソフトウェアチームに革命をもたらす仕組みを探る.

構造化されたバグレポート作成フォーマットを再利用する

明確なバグ記録構造に従うため、ClickUpタスクテンプレートを適用する

ClickUpタスクテンプレートは、一貫したフォーマットでのバグ記録を容易にします。テンプレートには環境、深刻度、テスト領域、スクリーンショットなどのフィールドを含めることができます。

例えば、サインアップフローを頻繁にテストする場合は、「再現ステップ」「期待結果と実際の結果」「ブラウザ情報」などのフィールドを含むテンプレートを使用しましょう。これにより時間を節約でき、重要な詳細を見落とすこともありません。

バグを適切な仕事に接続する

ClickUpタスクの関係機能により、バグを機能、テストプラン、過去のレポートにリンクできます。これによりチームは関連タスクを特定し、重複仕事を回避できます。

ClickUpのタスク関係機能でバグと機能をリンクし、追跡性を向上*

新しいロイヤルティプログラムをテスト中に、報酬の同期に問題が見つかった場合、各バグをメインのロイヤルティ機能タスクにリンクさせます。これにより、PMや開発者はテストで発見された内容を把握できます。

全体像を一箇所で把握

ClickUpダッシュボードでバグ、テストステータス、チームの作業負荷を追跡

ClickUpダッシュボードでは、テストの進捗、未解決のバグ、傾向をすばやく確認できます。テストカバレッジ、バグの深刻度、作業負荷などのメトリクスを追跡可能です。

チームが再設計のテストを行う場合、どの機能が完了し、どのバグが未解決で、誰が何を仕事しているかを示すダッシュボードを作成しましょう。これによりQA、PM、エンジニア間の連携が保たれます。

AIに雑務を任せよう

そして最後に、ClickUp Brainはテストセッションをサポートします。メモを要約する、発見事項をタスクに変換し、仕事をサブタスクに分解します。

ClickUp Brainでテストを自動要約し、フォローアップを自動生成

例、新しい紹介システムに関するセッション後、ClickUp Brainはテスト内容を要約し、チームの負荷に基づいて期限を提案し、「紹介コードの検証を修正」や「エラーメッセージを更新」といったサブタスクを作成できます。

作業を加速するテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpテスト管理テンプレートを使用して探索的セッションをレビューしましょう

ClickUpテスト管理テンプレートは、QAチームに確かな出発点を提供します。「やること」「進行中」「レビュー準備完了」などの事前定義済みステータスに加え、テストタイプと期待される結果のカスタムフィールドが付属しています。

ClickUpのバグ・問題追跡テンプレートは、すべてのバグ報告を整理し、実行可能な状態に保ちます。

報告済みバグ、欠陥マスター、制限事項と回避策といったすぐに使えるリストが付属しているため、チームはすぐに問題の記録と優先順位付けに取り掛かることができます。

主な機能

探索のテスト中の確実なメモ取り：ヘッダー、チェックリスト、注釈付きのドキュメントを活用し、文脈に沿った観察結果を記録する

テストセッションから直接タスクを生成：メモをバグタスク（スクリーンショットやデバイス情報付き）に即座に変換

構造化されたバグテンプレート：環境、深刻度、テスト領域など一貫したフィールド用の再利用可能なタスクテンプレート

トレーサビリティとダッシュボード：バグを機能/テストプランにリンクされている。ダッシュボードでカバレッジ、未解決バグ、作業負荷を表示

AI支援による要約機能：Brainはテストセッションのメモを要約し、実行可能なアイテムに変換できます

リミット事項

豊富な機能セットは、ツールを初めて使用するチームにとって学習曲線が急峻であることを意味します

高度なカスタムには、管理性を維持するためのセットアップ時間やガバナンスが必要となる場合があります

価格

評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,607件のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

2. TestRail

TestRailは、構造化されたテストプランと探索的テストを組み合わせるチームにとって最適な仕事です。

セッションにタグ付けしたり、メモを記録したり、時間の経過に伴うカバレッジを示すレポートを生成したりできます。スクリプト化されたテストとスクリプト化されていないテストの両方をサポートしているため、アジャイルプロジェクト管理を実践するチームに適しています。

主な機能

スクリプト化テストと探索的テストの両方に対応した、強力な構造化テストケース・スイート・実行管理

詳細なレポート作成とトレーサビリティ：要件、テストケース、実行結果、不具合がリンクされている

柔軟な導入形態：クラウド＋オンプレミス（サーバー）オプション

リミット事項

純粋な探索的手法よりも、構造化されたテストケース管理に重点を置く可能性があります

価格設定や一部の機能詳細は、ユーザー数やライセンス種別との依存関係にあります。

価格

プロフェッショナルクラウド: 38ドル/ユーザー/月

企業クラウド：71ドル/ユーザー/月

オンプレミスサーバー：2,499ドルから

評価とレビュー

G2: 約4.4/5 (593件のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (173件のレビュー)

3. Xray と Zephyr

XrayとZephyrはJiraに組み込まれたQAプラグインです。アジャイルチームがテストケースを管理し、バグをJira問題として登録し、テストをユーザーストーリーに直接リンクされているのに役立ちます。

チームが既にJiraを継続的デプロイメントツールとして使用している場合、これらはアジャイルテストフローにスムーズに組み込めます。

主な機能

開発とデプロイにJiraを利用しているチーム向けに、Jiraへのネイティブ統合を実現

テストケースを管理し、バグをJira問題として登録し、テストをユーザーストーリーにリンクされている

アジャイルテストフローを促進します

リミット事項

Jiraエコシステムへの投資が必要です。追加コストやライセンス管理の負担が生じる可能性があります。

QA専用ツールと比較すると、探索的テスト機能は未成熟な場合があります

価格

Jiraアドオンの価格は変動します

評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

4. BugHerd

BugHerdはフロントエンドQA仕事のビジュアルバグ追跡ソフトウェアです。テスターも非テスターも、シンプルなブラウザ拡張機能を使ってウェブサイトインターフェース上で直接バグを報告できます。

このツールは、特に初期設計検証フェーズにおいて、最新のQAテストアプリと連携して効果を発揮します。

主な機能：

ビジュアルバグ追跡：テスターも非テスターも、ウェブページ上で直接クリックしてコンテキスト付きのバグを記録できます

各バグ提出に対して技術的詳細（ブラウザ、OS、URL）を自動取得

初期設計/UX検証やステークホルダーからのフィードバック収集に最適です

リミット：

主にウェブ/UIのバグ追跡に焦点を当てており、完全にQA/テスト管理ワークフローを完了するものではありません

一部のユーザーからは、より深いデバッグ機能（例：セッションリプレイ、コンソールログキャプチャ）にリミットがあるとのレポート作成があります。

価格:

スタンダード: 月額50ドル

Studio: 月額80ドル

プレミアムプラン：月額150ドル

カスタム企業価格設定をご利用いただけます

評価とレビュー：

G2: 4.8/5 (158件のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (65件のレビュー)

5. PractiTest

PractiTestは、Jira、GitHub、CI/CDパイプラインなどのツールと連携するテスト管理ソリューションです。テスターがテストと製品目標の整合性をより広いビューで把握できるよう設計されています。

QAチームが探索的テスト、形式的テスト、自動化テストの戦略をバランスさせる必要がある場合、このアジャイルテストツールが役立ちます。

主な機能：

エンドツーエンドのテスト管理プラットフォーム：テストケース、実行、問題、要件をすべて一元管理

強力なトレーサビリティとレポート作成；アジャイル／ハイブリッドワークフローをサポート

Jira、CI/CDパイプライン、その他の開発/テストツールとの連携

リミット：

一部のユーザーからは、特に小規模チームにおいてセットアップ/構成に学習曲線が必要とのメンションがあります

価格/ライセンスは、よりシンプルなQAツールと比較して高くなる可能性があります

価格:

チームプランは月額49米ドル/ユーザーから

大規模／企業チーム向けカスタム価格設定

評価とレビュー：

G2: 4.3/5 (223件のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

探索的テストのベストプラクティス

効果的な探索的テスト手法には構造が必要です。実際に効果を発揮する手法をご紹介します。🛠️

明確なチャーターと目的を設定する

すべてのセッションにはミッションステートメントが必要です。焦点を定義する一文を記述してください：「ユーザーが低アカウント残高の場合の支払いフローをテストする」または「国際的な住所フォーマットを用いたフォーム検証を探索する」

あなたのチャーターは羅針盤の役割を果たします。🧭

テストチームが興味深い発見をした場合、さらに調査するか、今後のセッションにメモするか判断できます。この基準がなければ、経験豊富なテスターも些細な問題に貴重な時間を費やし、重要な機能を見逃すことになります。

優れたテストチャーターは、具体性と柔軟性のバランスを取っています。リスクの高い領域を指摘しつつ、不審な点が見つかれば直感に従って調査を進める余地を残すものです。

探索のテストセッションのタイムボックス設定

脳は探偵モードでピーク性能を発揮する時間が約60～90分です。その後はパターン認識能力が低下し、新鮮な視点なら即座に気づくような微妙な問題を見逃し始めます。

境界の設定によって緊急性が生まれる。

最も重要なパスを優先的にテストした後、残りの時間でテストケースを探索する流れが自然に生まれます。これにより、コア機能が未テストのまま、些細なワークフローの細部に午後丸々費やすというよくある落とし穴を防げます。

セッション間の休憩をプランしましょう。休憩時間には無意識が学んだ内容を処理し、次のソフトウェアテストに向けて新たなテストアイデアが浮かび上がることがよくあります。

すべてを記録する

発見した内容を記録するだけでなく、その思考プロセスも記録しましょう。どの領域が安定していると感じたか、何が疑わしいと思ったか、時間があればさらに掘り下げたい箇所はどこかをメモしてください。

セッションメモは組織の知見となります。数か月後に別の担当者が同じ機能をテストする際、あなたが既に検証したシナリオを把握できるでしょう。

これにより、テスターは未検証領域に集中して取り組むことができます。

バグが真価を発揮するミーティング場所：現代のQAチームのためのClickUp

事前定義されたスクリプトがしばしば見落とす点。しかし、メモが散らばっていたり、バグが記録されなかったり、フォローアップが文脈を失ったりすれば、どんなに迅速な洞察も意味を失います。

ここでClickUpが不可欠な存在となります。

観察結果を体系的なレポートに、バグ報告を実行可能なタスクに、分散したワークフローを統合システムへと変革します。セッションのタイムボックス設定、テスト動画の記録、視覚的な共同作業、影響を受ける作業へのバグリンク設定——これらすべてをワークスペースから離れることなく実現できます。

テストの接続、可視性、迅速化を実現するプラットフォームClickUpで、次のセッションを構築しましょう。

今すぐ無料で登録！ 📝

よくある質問（FAQ）

探索的テストはいつ使うべきか？

要件が曖昧だったり頻繁に変更される場合、特にアジャイルのようなペースの速いプロジェクトでは、探索的テストを実施すべきです。これにより、通常のテストでは見落とされがちな予期せぬ問題（異常なエッジケースやユーザビリティの問題など）を特定できます。また、リスクの高い機能のテストや、ユーザーがアプリをどのように感じるかの確認にも役立ちます。

探索的テストはアジャイルの一部ですか？

はい、探索的テストは柔軟性が高く、短い開発サイクルの中で迅速なフィードバックを提供するため、アジャイル手法とよく調和します。テスターが自由に探索し開発者と協業できることで、アジャイルが重視するチームワークとユーザーニーズの実現をサポートします。

探索のテストの結果をどのように文書化すればよいですか？

探索のテストを文書化するには、まずテスト対象と理由を明記した簡易プラン（テストチャーター）を作成します。実施日、担当者名、テストした機能、発見したバグや問題点を記録しましょう。問題再現ステップを記載し、可能であればスクリーンショットやビデオを添付します。ClickUpなどのツールを活用して情報を整理しましょう。

ClickUpはQAテスト管理ツールとして使用できますか？

はい、ClickUpはQAテストに最適です。タスク管理、テストケースの追跡、バグの記録が可能です。特にアジャイルプロジェクトにおいて、チームのニーズに合わせてカスタムできます。

ClickUpはQAテスト管理ツールとして使用できますか？

はい、ClickUpはQAテストに最適です。タスク管理、テストケースの追跡、バグの記録が可能です。特にアジャイルプロジェクトにおいて、チームのニーズに合わせてカスタムできます。

ClickUpはQAテスト管理ツールとして使用できますか？

はい、ClickUpはQAテストに最適です。タスク管理、テストケースの追跡、バグの記録が可能です。特にアジャイルプロジェクトにおいて、チームのニーズに合わせてカスタムできます。

探索のテスターは成功をどのように測定するのか？

セッションカバレッジ、1時間あたりの発見バグ数、インサイトの質を追跡することで、ClickUpダッシュボードはこれらのデータをリアルタイムで可視化します。

探索的テストはスクリプト化されたテストに取って代わることができるのか？

いいえ、それは補完関係にあります。探索的テストは予期せぬ問題を早期に発見し、スクリプト化されたテストは既知の要件を後から検証します。