Freeのグラフィックデザイン提案テンプレートでより多くのクライアントを獲得しましょう

素晴らしいアイデアがあるけど、それを成功する提案書にどう作成すればいいか分からない？

クライアントの注意を引く時間はわずか数秒です。そのため、提案書は最初から明確で構造化され、説得力のある内容でなければなりません。プロジェクトの範囲、スケジュール、納品物、価格を必ず含めてください。提案書をマーケティングツールとして考えましょう。これは、自社の価値をアピールし、クライアントに競合他社ではなく自社を選ぶよう説得する絶好の機会です。

効果的なサービス提案を行うための、おすすめのグラフィックデザイン提案テンプレートを一緒に探ってみましょう。

*グラフィックデザイン提案テンプレートとは何ですか？

グラフィックデザイン提案テンプレートは、サービス内容、プロジェクトの理解、料金体系、タイムラインを、見込みのクライアントに明確かつプロフェッショナルな形で提示するための事前フォーマットされた文書です。

プロジェクト提案テンプレートの標準的な要素は以下の通りです：

ページ: プロジェクトタイトル、クライアント名とデザイナー名、ロゴ、提出日

導入部: 貴社の概要とビジョンを簡潔に説明してください。

プロジェクト概要: クライアントの要件とプロジェクトの目的の要約

仕事範囲: サービスの詳細な内訳と成果を測定するための成功メトリクス

タイムライン: プロジェクトのマイルストーン、納期、およびプロジェクトの推定期間

料金体系:* 料金構造と支払い構造の明確な内訳

*仕事サンプル: クライアントのニーズに合った過去の仕事の貼り付け

*利用規約: 修正回数のリミット、所有権に関する詳細、キャンセルポリシー、その他の鍵の条件を明確に定義してください。

CTA: 次に取るべきフォロワーと連絡先情報

*署名欄: 提案書にあなたとクライアントの両方が署名し、承認するためのスペースです。

*良いグラフィックデザイン提案テンプレートとは？

優れたグラフィックデザイン提案テンプレートは、アイデアを提案し、経験をアピールし、明確な期待値を設定するためのガイドとなります。そのため、テンプレートを選択する際は、以下の点を確認してください：

構造と明確さ:* 明確に定義されたセクションとレイアウトを使用し、クライアントが提案書を簡単に閲覧できるようにします。

ビジュアルの魅力を高める: 提案書にプロフェッショナルな印象を与えるため、一貫したタイポグラフィとスペースの配置を採用したテンプレートを選択してください。

カスタマイズ可能: ブランドやプロジェクトのニーズに合わせてテンプレートを選択できます。これにより、信頼性を高め、ブランドアイデンティティを強化できます。

インタラクティブ要素: グラフィックデザイン提案テンプレートには、ドロップダウンなどのインタラクティブ要素を組み込むことで、提案を際立たせることができます。

包括的な構造: 導入部、顧客の声を掲載したセクション、プロジェクト要件、タイムライン、その他必要な要素を網羅したテンプレートを選択してください。これにより、適切な意思決定に必要な情報を明確に伝えることができます。

グラフィックデザイン提案テンプレートの概要

プロのように提案するためのFreeグラフィックデザイン提案テンプレート

グラフィックデザイン提案書の作成をスムーズにしたいですか？魅力的なプロフェッショナルな提案書を作成するための、おすすめのグラフィックデザイン提案書テンプレートリストです：

ClickUp プロジェクト提案テンプレート*

包括的でプロフェッショナルな提案書は、あらゆるプロジェクトの承認を得るための鍵です。ClickUpプロジェクト提案テンプレートは、アイデアと重要な詳細を整理するのに役立ちます。

このテンプレートを使用すると、プロジェクトの目的と成果を強調し、プロジェクトタスク、チームメンバー、ステークホルダー間の関係を可視化することで、協業を強化できます。

経営層の承認を得るための準備や、プロジェクト提案書を包括的に作成する際にも、テンプレートは情報を整理するための協業型ホワイトボードを提供します。

これが人気の理由です

形やメモを使って、編集、強調、または情報を追加できます。

組み込みのタスク追跡、構造化されたフェーズ、簡単なコラボレーション機能でデザインプロセスを効率化しましょう。

コンテンツをサポートする画像を追加して、効果をさらに高めましょう。

関連するソースをリンクし、ウェブサイトカードとテキストボックスで追加情報を追加できます。

🔑 対象： プロジェクトマネージャー、フリーランスのデザイナー、デザインエージェンシーで、提案情報を効果的に伝え、プロジェクトのセキュリティを確保したい方。

2. ClickUp クリエイティブエージェンシー提案テンプレート

複数の提案をプランなしに管理していますか？それは単なる混乱したマルチタスクにストレスが加わった状態です。ClickUpのクリエイティブエージェンシー提案テンプレートは、混乱なしに提案を整理し管理するお手伝いをします。

各プロジェクトごとに、承認ステータス、修正内容、担当Teams、プロジェクトの目標、機会コストの概要を確認できます。これにより、提案管理プロセスを最適化し、クライアントの要望に迅速に対応できます。

これが人気の理由です

提案書へのリンクを添付ファイルとして添付し、関係者が簡単にビューできるようにします。

依存関係をマークして、新しいステップを開始する前にやること、すなわち完了すべきタスクを明確にし、チームが同期を保つようにします。

修正の種類を分類して優先順位を付け、効率的にプランを立てましょう。

ポイントを図解やグラフ、画像で視覚的に表現しましょう。

🔑 対象： マーケティング担当者、デザインエージェンシー、複数のクライアント提案を管理・整理したいフリーランスのデザイナー。

3. ClickUp 提案依頼書テンプレート

ClickUpの提案依頼書テンプレートは、整理整頓を保ち、進捗を追跡し、迅速な対応を可能にします。期限と契約締結日のリストが明記できるため、各フェーズが期日通りに完了するよう完了する。

さらに、プラン、草案作成、配布、レビュー、受賞といったカスタムプロジェクトフェーズにより、RFPプロセスのフェーズを常に把握できます。また、組み込みの可視化機能で進捗を追跡し、レポート作成することで、プロジェクトを常に管理できます。

これが人気の理由です

RFPプロセスの各フェーズごとにチェックリストを作成し、ステップや重要な詳細が漏れることを防ぎます。

各ステップと完了するプロセスにおける予算の配分を監視します。

関連するファイルを1か所に添付ファイルとして保存し、アクセス、参照、コラボレーションが簡単に行えます。

RFPプロセスをリスト化し、依存関係をマークすることで、最適な提案の選択プロセスを効率化します。

🔑 対象：調達Teamsや小規模Businessで、今後のプロジェクトのRFPプロセスを整理したい方。

4. ClickUp 商業提案テンプレート

夢のプロジェクトを獲得したいですか？まず魅力的な提案書から始めましょう。ClickUpの商業提案テンプレートがそれを実現します。企業情報を整理して記載し、過去に取引したクライアントをリストできるフォーマットを提供します。

さらに、このテンプレートにはプロジェクトの範囲、タイムライン、予算内訳、納品物など、鍵となる詳細を盛り込むことができます。これにより、クライアントに概要を明確に伝えることができ、時間を節約できます。毎回一から作成する必要がありません。

これが人気の理由です

問題点を明確にし、データを提示して緊急性を強調し、根本原因を分析します。

詳細をサポートし、画像やグラフで提案書を強化しましょう。

サービスの完了する詳細情報を提供し、利益の予測とプロジェクト成果を根拠に提案を強化しましょう。

契約書セクションにすべての利用条件、支払い方法、機密保持情報を明記し、明確さを維持します。

🔑対象： 潜在クライアントに効果的にアプローチしたいフリーランスのデザイナーやデザインエージェンシー。

*5. ClickUp プロジェクトナラティブテンプレート

説得力があり包括的なストーリーテリングは、成功するプロジェクト提案のフェーズを築きます。ClickUpプロジェクトストーリーテンプレートは、チームの一致を保ち、ビジョンを明確に保つのに役立ちます。

プロジェクトの目的と内容を明確に整理できる構造化されたフォーマットを提供。チャート、図解、ビジュアルを組み合わせて、ストーリーテリングを魅力的で包括的なものにします。さらに、テンプレートは新しい製品ローンチや既存製品の改善など、あらゆるシーンで情報を一元管理し、効率的な協業を可能にします。

これが人気の理由です

目標と成果物を、明確な説明と根拠で伝達します。

プロジェクトのタイムラインを作成し、プロジェクトをスムーズに進める

各成果物ごとの費用の概要をプロバイダーが提供します。

チームを紹介するために写真を追加し、専門分野を明記しましょう。

🔑 対象：プロジェクトTeams、フリーランスのデザイナー、デザインエージェンシー、およびプロジェクトの目標と解決策を文書化したい中小企業。

クリエイティブ・エレメントのグラフィックデザイナー、マット・ブラントがClickUpの使用について語る：

特に、サブタスク機能とプロジェクト依存関係の定義機能は、当社にとって画期的な機能でした。当社は複数のコンポーネントを含むプロジェクトを頻繁に手がけており、チームやクライアントの異なるメンバーが関与するケースが多いためです。さらに、プロジェクトのOutlookを把握できるホームタブは、コミュニケーションや生産工程での不要な遅延を回避する上で非常に役立ちました。

*特に、サブタスク機能とプロジェクト依存関係の定義機能は、当社にとって画期的な機能でした。当社は複数のコンポーネントを含むプロジェクトを頻繁に手がけており、Teamsやクライアントの異なるメンバーが関与するケースが多いためです。さらに、プロジェクトのOutlookを把握できるホームタブは、コミュニケーションや生産工程での不要な遅延を回避する上で非常に役立ちました。

🎨デザインチームがClickUpを実際にどのように活用しているか見てみたいですか？この短いビデオでは、クリエイティブなワークフローの整理、アセットライブラリの構築、デザインプロジェクトの全フェーズ（開始から完了まで）を効率化する方法を紹介します。

6. ClickUp 契約管理テンプレート

契約管理は、混乱や散在する情報と向き合うことではありません。ClickUpの契約管理テンプレートは、文書を保存するスペース、ワークフローを管理する機能、タイムラインを追跡するツールを備えた構造化されたhubを提供します。

テンプレートには見積もりタイムラインと進捗率が表示され、各フェーズの進捗状況をひと目で確認できます。各ドラフトのフェーズを簡単に追跡するため、ステータスを「進行中」「最初のドラフト」「レビュー」「最終ドラフト」などに設定できます。

これが人気の理由です

カスタム期間内のすべての期限の概要を確認し、迅速な追跡と調整が可能です。

タスクが完了するたびに自動的に更新される組み込みの進捗メーターで、進捗状況を追跡できます。

ドキュメントビューですべてのドキュメントを整理し、管理しましょう。

ディスカッションセクションでチームと議論し、協業しましょう。

🔑 対象： プロジェクトマネージャー、フリーランスのデザイナー、デザインエージェンシーなど、異なる契約書に関連する文書を管理したい方。

💡 プロのヒント: AI搭載ツール（例:ClickUp Brain）は、提案書の作成とクライアントプロジェクトの管理プロセスを効率化します。 以下のように役立ちます： ドキュメント、タスク、プロジェクトから手動で検索せずに回答を取得できます。

反復タスクの自動化によって時間を節約し、生産性を向上させましょう。

AIを活用した提案書作成のAI機能で、一貫したデザイン提案のフローを維持できます。 ClickUp Brainを使用して、提案の作成とクライアントプロジェクトの管理プロセスを効率化しましょう。

7. ClickUp グラフィックデザインテンプレート

「プロジェクト1」「最終ファイル」「プロジェクト1最終ファイル2」など、名前がごちゃごちゃしたファイルはいくつありますか？クライアントごとにフォルダとファイルの複雑な構造は、非効率なプロセスと混乱を引き起こします。ClickUpグラフィックデザインテンプレートは、混乱に構造をもたらし、創造性を維持するためのツールと機能を備えています。

このテンプレートは、シンプルなセットアップでデザインプロジェクトを管理したいフリーランスのデザイナーや小規模チームに最適です。タスクをレビューステータス（内部/クライアント/未処理）で分類し、要件やリンクを中央集約化し、構造化されたデザインフローに沿って修正履歴を追跡できます。

これが人気の理由です

ブリーフリンク、デザインリンク、コピーリンクを1か所に整理できます。

タスクを明確なフェーズに分割し、プロセスを構造化して管理しやすくします。

プロジェクトのフェーズごとに修正内容を追跡し、フィードバックがスムーズに反映されるように管理します。

タスクの依存関係をすべてリストアップし、最初に完了する必要があるタスクを明確にします。

🔑 対象： グラフィックデザインのプロセスと文書を整理したいフリーランスのデザイナーやデザインエージェンシー。

8. ClickUp グラフィックデザイン アドバンスト テンプレート

エージェンシーのワークフローや複数デザイナーのコラボレーションには、ClickUpグラフィックデザインアドバンストテンプレートレイヤーが自動化、ファイルタイプの分類（PNG、PSDなど）、およびボードビューでのアセットプレビューに活用されます。複雑なブランド納品物の管理、複数のフォーマットの取り扱い、クロスファンクショナルなチームでの作業に最適です。

このグラフィックデザインテンプレートでは、クリエイティブ素材や画像を添付ファイルとして添付し、ボードビューに表示させることができます。これにより、追跡が簡単になります。関連タスクをチェックリストにリストすることで、見逃しを防ぐことができます。さらに、関連ファイルをアップロードすることで、各タスクの情報を一元管理できます。

これが人気の理由です

アイデアから最終デザインまでのプロセスをフローチャートとコネクタを使用して可視化します。

ファイル形式（PNG、PSD、RG、JPEG、GIF）でタスクを分類しましょう。

タスクの横にコメントを追加して参照用に保存できます。

ブランド色やブランドスタイルに関するすべての情報をリスト化し、一貫性を維持しましょう。

🔑 対象： フリーランスのグラフィックデザイナーやデザインエージェンシーで、一貫したグラフィックデザインのためのプロジェクト詳細を整理したい方。

9. ClickUp デザインアイデアテンプレート

ClickUpの「デザインアイデアテンプレート」は、アイデアを形にするための最適なフレームワークを提供します。チームとのブレインストーミングやプランの決定に構造化されたアプローチを採用し、アイデアボードのように、考えを一つにまとめ整理し、実行可能なステップに変換するプロセスを支援します。

自動化により、チームがスケジュール通りに進捗を管理できます。さらに、ホワイトボードビューにより、ボトルネックの特定と解決策の発見が簡単になります。テンプレートはアイデアを所有者ごとに分類するため、追跡が簡単です。

これが人気の理由です

プロジェクトチームに、彼らの写真と共に提示しましょう。

プロセス重視、製品重視、人重視のアイデアを付箋にリストアップしましょう。

自動化でチームをスムーズに追跡し、進捗を把握しましょう。

マインドマップ、コネクタ、形を活用して、アイデアとプロセスを効率的に可視化しましょう。

🔑 対象： フリーランスのデザイナー、グラフィックデザインチーム、デザインエージェンシーで、アイデアの考案と整理を効率化したい方。

10. ClickUp デザイン要件書テンプレート

目標が散在し、不明確で、期限を守れない？それが混乱したプロジェクトの始まりです。

クライアントとの意思疎通をスムーズにするClickUpデザインブリーフテンプレートは、ブランド目標、ビジョン、ターゲットオーディエンスを文書フォーマットで明確に定義します。タイムラインを設定し、タスクを割り当て、参照資料を添付ファイルとして添付することで、初期プランニングを効率化できます。

このテンプレートでは、タスクが社内チームのみ、クライアントのみ、または両方を対象とするかどうかを確認できます。また、測定可能なオブジェクトを設定できるため、追跡が簡単になります。

これが人気の理由です

クライアントのビジョン、ブランドの詳細、目標を明確にリスト化し、効果的なプランを立てましょう。

プロジェクトのロードマップとクリエイティブな方向性を明確にし、プロジェクトのフローをスムーズに導きます。

ターゲット層、参考資料、メモなど、必要な情報を一箇所にまとめて記載できます。

タスクを「フォーカスとビジョン」「ターゲットオーディエンス」「目標の明確化」「ブランド」「クリエイティブディレクション」などの異なるフェーズに分割し、効果的なプランを立てましょう。

🔑 対象： フリーランスのデザイナーやデザインエージェンシーで、デザインプロセスとアイデアの管理を効率化したい方。

11. ClickUp デザインブリーフ ホワイトボードテンプレート

クライアントとの意思疎通をスムーズにするため、このClickUpデザインブリーフホワイトボードテンプレートは、コラボレーション可能なホワイトボードを提供し、ブランド目標、ビジョン、ターゲットオーディエンスを文書フォーマットで明確に定義します。最高のホワイトボードソフトウェアツールと同様に、チームがタイムラインを設定し、タスクを割り当て、添付ファイルで参照を管理することで、初期プランニングを効率化するための視覚的なコラボレーションをサポートします。スティッキーメモと形を使用して、情報を異なるセクションに整理し、迅速な参照が可能です。アイコンや画像を追加して、鍵の要素をサポートし整理することも可能です。

このテンプレートは、ワークフローの改善のための最適化機会を特定するのにも役立ちます。さらに、ホワイトボードビューを使用すれば、チームと協力してアイデアを共有し、効率的な管理を実現できます。

これが人気の理由です

プロジェクトの概要とガイドラインのプロバイダーとして、明確さを維持します。

クライアントの要望、ブランドの特長、ターゲット市場をリスト化し、情報に基づいたアイデア発想を促進します。

マーケティングの方向性とオブジェクトを設定し、効果的な実施と追跡を実現します。

参照先を記載して情報の信頼性を確立し、信頼性を確保します。

🔑 対象： グラフィックデザイナーやデザインエージェンシーで、クライアントごとのプロジェクト詳細を構造化されたフローで整理したい方。

12. ClickUp デザインポートフォリオテンプレート

ポートフォリオはクライアントの注目を集めるための黄金のチケットです。ClickUp Design Portfolio Templateは、ポートフォリオを作成するための最適なフレームワークを提供します。承認されたデザインと修正が必要なデザインを監視し、複数のプロジェクトを効率的に管理できます。

このテンプレートは、デザインの詳細、タスク、期日、優先度、カテゴリを1か所にまとめて管理することで、複数のプロジェクトとクライアントの管理を簡素化します。クライアントとの進捗共有も簡単になり、全員が同じページで共有できます。

これが人気の理由です

ブランドアイデンティティ、ウェブアプリ、モバイルアプリ、ウェブサイトなど、カテゴリを作成して整理を簡単に行えます。

デザインプロセスを、進行中、コンセプト、デザイン、プロトタイプ、引き渡しなどのデザインフェーズに分けて明確に定義します。

最終出力用のファイルをプロジェクトタスクと共にアップロードし、参照が簡単になります。

プロジェクトの要件、目標、戦略、成功メトリクスなどの文書を管理し、混乱を回避しましょう。

🔑 対象： フリーランスのデザイナーやグラフィックデザイン事務所で、プロジェクトの整理と管理を効率化したい方。

📮 ClickUp Insight: 従業員の74%が、電子メール、チャット、メモ、プロジェクト管理ツール、ドキュメントの間を移動しながら必要な情報を探す際に、2つ以上のツールを使用しています。この頻繁なコンテキスト切り替えは時間を浪費し、生産性を低下させます。 仕事のためのすべてアプリとして、ClickUpは電子メール、チャット、ドキュメント、タスク、メモなど、すべての仕事を単一の検索可能なClickUpワークスペースに統合し、必要なものがすべて適切な場所に整理されます。

13. ClickUp デザインボードテンプレート

デザインプロセスを細かく監視することは、決して難しいものではありません。ClickUpデザインボードテンプレートは、プランからリリースまで、すべての要素を正確に管理できるように整理します。

デザインタイムラインは、カスタム設定した期間内に完了するタスクの概要を把握できます。また、プロジェクトをスケジュール通りに進めるため、迅速な調整も可能です。

これが人気の理由です

必要に応じて参照できるように、コメントや修正メモを記入できます。

デザインワークフローに基づいてフェーズを作成し、タスクを分類してプランと追跡を容易にします。

各タスクの依存関係をすべて強調表示し、納期を推定し、ワークフローをプランします。

タスクにデザインリンクを添付して、ファイルの散在を防止しましょう。

🔑 対象： フリーランスのグラフィックデザイナーやデザインエージェンシーで、デザインプロジェクトの管理、整理、監視を効率化したい方。

14. ClickUp ワイヤーフレーム ホワイトボード テンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUp ワイヤーフレーム ホワイトボード テンプレートでレイアウトを可視化し、チームと協力しましょう。

ClickUpのワイヤーフレームホワイトボードテンプレートを使用すれば、ウェブサイトのビジュアル設計図を作成するのが簡単で直感的な作業になります。テンプレートのホワイトボードビューは、設計プロセスを効率化するために、各ステップを明確に整理できます。

クリアなホワイトボードレイアウトにより、チームがアイデアを自由に発案し協業できるため、重要な詳細やアイデアが漏れることはありません。さらに、多様な形のテンプレートを使用することで、視覚的に魅力的で整理されたワークフローを作成できます。

これが人気の理由です

コネクタを使用してプロセスを可視化し、各ステップを明確にマップします。

付箋メモを使用して、追加の参照資料やポイントで意思決定をサポートします。

異なるアイコンを使用して、ステップやアクションを視覚的に説明します。

画像を挿入して、参照用やワークフローのサポートとして追加できます。

🔑対象： プロジェクトのアイデアをブレインストーミングするための協業ツールを求めるデザインTeamsやフリーランスのデザイナー。

15. ClickUp デザインレビューテンプレート

最終製品をリリースする前にプロトタイプをテストし、問題を確認する必要があります。ClickUpデザインレビューテンプレートは、問題の記録、解決策の発見、デザインプロセスの改善を支援します。

このテンプレートは、デザインの評価と承認の一貫したプロセスを提供し、各製品に関する適切なドキュメント管理を可能にします。さらに、関連する情報、貢献者、所有者、下書き、タスクリンクなどを含め、完了する概要を作成できます。

これが人気の理由です

問題点と測定メトリクスを文書化して追跡しましょう。

モックアップ、シナリオ、既知の事実、および確認すべきポイントを包含した、完了するデザインテストプランを作成します。

具体的なデザイン要件を明確にし、それらに対応するアイデアを整理します。

展開プランをフォームし、日付、プランの種類、ターゲット市場、メモ、アクションアイテムなどの鍵の詳細を盛り込みます。

🔑 対象： 製品のプロトタイプを最終リリース前にテストし改善したいグラフィックデザインTeams。

16. PandaDocのフリーランス向けグラフィックデザイン提案テンプレート

viaPandaDoc

送付するグラフィックデザイン提案書は、クライアントにサービスの品質の概要を示します。そのため、完璧な内容である必要があります。PandaDocのフリーランス向けグラフィックデザイン提案書テンプレートは、重要なポイントを明確に強調した整理されたフォーマットを提供します。

専用のセクションを備えたテンプレートは、過去のプロジェクトの完了する概要を示し、なぜクライアントのプロジェクトに最適なプロバイダーであるかを説明するのに役立ちます。

これが人気の理由です

チームを紹介し、提案のクリアされた概要を説明します。

資格や実績、お客様の声、選択の仕事に焦点を当てて信頼性を高めましょう。

プロジェクトの遂行方法と料金体系を詳細に説明します。

強力なCTAでクライアントを次のステップへ誘導しましょう。

🔑 対象：フリーランスのデザイナーや小規模なグラフィックデザイン事務所で、クライアントの獲得を目指す方。

17. Proposifyのグラフィックデザイン提案テンプレート

viaProposify

Proposifyのグラフィックデザイン提案テンプレートを使用すれば、クライアントへの提案がより整理整頓されたものになります。

テンプレートには、サービスの内容の概要を詳細に説明し、クライアントの要件を満たす方法を明確に示すための専用スペースが用意されています。このテンプレートは、プロジェクト提案書においてプロフェッショナルで魅力的なトーンを維持するのに役立ちます。

これが人気の理由です

清潔でプロフェッショナルなカバー画像と手紙を添付し、デザイン能力をアピールしましょう。

プロジェクトの目標、今後の納品物、プロセス、タイムライン、およびコストをリストしてください。

「なぜ当社を選ぶべきか」「クライアントの testimonials」「ポートフォリオ」セクションで信頼を強化しましょう。

進め方を決定し、電子署名を追加してプロセスを迅速化しましょう。

🔑 対象： グラフィックデザイナー、デザイン事務所、およびサービス提案を行うエージェンシー

18. ロゴデザイン提案テンプレート by Get Cone

viaGet Cone

ロゴはブランドアイデンティティを定義し、クライアントはこれに非常にこだわりがあります。提案では、なぜあなたがクライアントの要件に最も適しているかを明確に示してください。

Get Coneのロゴデザイン提案テンプレートは、サービスの鍵となる詳細をプロフェッショナルにアピールするのに役立ちます。包括的な構造を備えたフリーランス向けデザイン提案テンプレートは、ポートフォリオから支払い条件まで、あらゆる面をカスタム可能です。

これが人気の理由です

エージェンシーの概要を簡潔に説明し、パートナー企業と顧客の声を掲載してください。

提供するサービスの内容と料金体系に関するセクションを含めてください。

契約条件とプロジェクトのタイムラインをリストし、明確さを確保します。

感謝の意を伝え、クエリに関するお問い合わせ先のプロバイダーとして、詳細を提供してください。

🔑 対象： ロゴデザイナーやデザインエージェンシーで、潜在的なカスタムにサービス提案を行う方。

🧠 豆知識:最初のロゴデザインは紋章で、後に領土を表すために使用されました。

19. ピッチ用プレゼンテーションテンプレート by Pitch

viaPitch

クライアント向けのピッチデッキを作成する際は、クライアントがなぜあなたを雇うべきか説得するためのすべての要素を含める必要があります。

このテンプレートは、問題の特定、解決策の提示、サービスの紹介、ブランド背景の説明というフレームワークを提供します。これにより、クライアントはあなたがプロジェクトの目標とどのように一致しているかを理解できます。

これが人気の理由です

最初のセクションにクリエイティブなビジュアルを組み込み、ブランドを反映させましょう。

ケーススタディやデザインの仕事の例を追加し、他のクライアントを支援した方法を示しましょう。

連絡先情報のリストと住所を記載し、スムーズなコミュニケーションを実現します。

詳細なタイムラインを作成し、予算の詳細を記載して明確さを確保します。

🔑 対象： フリーランスのデザイナーやデザインエージェンシーで、サービス提案に最適なフォーマットを探している方。

20. ウェブデザイン提案テンプレート by Proposable

viaProposable

提案を際立たせたいですか？ProposableのWebデザイン提案テンプレートがお手伝いします。

カスタマイズ可能なフォーマットにより、異なるクライアント向けに提案書を数クリックで編集できます。署名やテキストフィールド要素を配置し、クライアントを次のステップへ誘導します。オプションのアイテム、数量などにより、洗練された分かりやすいフォーマットを維持できます。

これが人気の理由です

ビデオやリッチメディアを追加して、プレゼンテーションをより魅力的にしましょう。

製品とサービスをカタログに整理し、迅速な参照が可能です。

チームメンバーをメンションしたり、所有権を再割り当てたりして、効率的なコラボレーションを実現します。

各受信者のインタラクション傾向を詳細な分析で追跡できます。

🔑 対象： フリーランスのデザイナー、デザインエージェンシー、独自のクリエイティブな提案を作成したいBusiness

21. Qwilrのグラフィックデザイン提案テンプレート

viaQWilr

Qwilrのグラフィックデザイン提案テンプレートを使えば、クライアントの注目を集めることが簡単になります。

ストーリーテリングを組み込んだテンプレートは、クライアントのプロジェクトとデザイン要件に合ったインパクトのある創造的な提案を作成するのに役立ちます。これにより、独自の強み（USP）と芸術的なビジョンを強調し、クライアントを獲得し、成功を導くことができます。

これが人気の理由です

インタラクティブな要素を組み込んで、提案書をプロフェッショナルで目立つものにしましょう。

提案内容を、顧客の課題、目標、優先度、現在の評価状況に合わせてカスタマイズできます。

CRMと接続して、プレゼンテーション資料や見積書を作成するのを数分で完了できます。

デザイン業界の過去のクライアントへの結果を提示し、提案を受け入れるための最終的なCTAを提供します。

🔑 対象： フリーランスのデザイナー、デザインエージェンシー、およびプロフェッショナルでインタラクティブなフォーマットでサービス提案を行うBusiness.

ClickUpでグラフィックデザイン提案の成功を向上させましょう*

魅力的な提案書を作成し、クライアントを獲得することは、複雑で難しいように思えるかもしれませんが、適切なテンプレートを使用すれば、目立つ提案書を作成できます。

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリです。ブランドアイデンティティを反映した提案書を作成し、クライアントの要件との一致を明確に示せます。フリーランサーとして単独で作業する場合でも、デザインエージェンシーのチームで作業する場合でも、ClickUpは魅力的な提案書の作成、プロジェクトの成功追跡、ポートフォリオの管理をすべて一元化してサポートします。

未完成の提案が取引を台無しにしないように。今すぐFree登録して、ClickUpで明確で洗練された、無視できない提案を今日から提供しましょう！ 🚀