プロジェクトを迅速にプランする8つのベストAIガントチャート作成ツール（2025年版）

スプレッドシートでプロジェクトのタイムラインを管理しようとして、まるで失敗したテトリスのような状態になった経験はありませんか？ええ、私たちも同じ経験があります。そこで登場するのが、プロジェクトプランのスーパーヒーローのようなガントチャートです。ただし今回はAIを搭載しており、その進化ぶりはまさに格段の進化と言えるでしょう。🦾✨優れたガントチャートAI作成ツールは、依存関係をマップし、タイムラインをリアルタイムで調整。チームに次のタスクを明確なビューで示し、遅延を事前に予測します。

本記事では、時間を自在に操る魔法使いのようにプロジェクトをプランできる、最高のAIガントチャート作成ツールを徹底解説。製品ローンチの指揮を執る場合でも、クリエイティブチームを統率する場合でも、あるいはプロジェクトの混乱を整理したい場合でも、これらのツールがタイムラインを「やばい」から「最高だ」へと変えるお手伝いをします。

主要なガント/AIチャートソフトウェア一覧

主要なAIガントチャートツールとその特長を簡単にご紹介します。

ツール* 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp AI搭載スケジューリングによるオールインワンプロジェクト管理チームサイズ：個人、スタートアップ、企業に最適 AI生成タイムライン、タスク依存関係、自動化、ワークロードビュー、統合型・文脈対応AIアシスタント Free Forever；企業向けカスタム対応 TeamGantt ドラッグ＆ドロップ式ガントスケジューリングとカスタマイズ可能なビューチームサイズ：マーケティングチームや代理店に最適 マイタスクビュー、マイルストーン通知、ポートフォリオ管理、クライアント向け共有機能 Free；マネージャー1人あたり月額59ドルから ガント.io ステークホルダー向けプレゼンテーションに最適な視覚的に洗練されたガントチャート チームサイズ： コンサルタントやデザイン重視のチームに最適 高解像度ガントチャートエクスポート機能、チャートカスタム、ブランドレイアウト、ツールチップメモ Freeプランあり；月額8ドルから Instagantt AIによるスケジュール最適化とプロジェクト概要チームサイズ: クロスファンクショナルなタイムラインを管理するチームに最適 タイムライン提案、モバイル更新、ベースライン追跡、公開リンク Freeプランあり；月額12ドルから Lucidchart プロジェクトワークフローとシステム向けの統合図解機能チームサイズ： 多様な視覚化を必要とするハイブリッドチームに最適 リアルタイムデータリンク、フローチャート＋ガントサポート、フォーマットAI Freeプランあり；月額9ドル（ユーザーあたり）から EdrawMax 業界横断的なテンプレート重視のガントチャート作成チームサイズ：企業チームや教育機関に最適 タスクの色のルール、ブランディング、業界特化型アイコン サブスクリプションは年間79ドルから Toggl プラン キャパシティ管理付きビジュアルタイムラインプランチームサイズ：クリエイティブエージェンシーやリモートチームに最適 キャパシティ警告、色分けされた作業、マイルストーンマッピング、作業負荷レポート 最大5ユーザーまで無料；ユーザーあたり月額6ドルから ガントチャートAI プロンプトからの完全自動化プロジェクトタイムライン生成チームサイズ：小規模チームや個人事業主に最適 自然言語入力、機械学習による期間予測、会話型編集 Freeクレジット付き；3ドル（30クレジット）から利用可能

ガントチャート/AIソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

適切な/AIガントチャート作成ツールは、積極的に作業負荷を軽減し、プランを前進させ続けるべきです。

選ぶべきポイントはこちら。👀

最高のガント/AIチャート/AIソフトウェア

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

プランをレベルアップさせる準備ができているなら、これらのガントチャートソフトウェアツールは時間を割く価値があります。

さっそく見ていきましょう。🛠️

1. ClickUp（スマートなスケジューリング機能を備えたオールインワン型プロジェクト管理に最適）

従来のガントツールはタイムラインの可視化には役立ちますが、タスク追加、期間計算、進捗追跡といった手作業はすべてユーザー自身で行う必要があります。

ClickUpがそれを変えます。

ClickUp Brainでよりスマートなガントタイムラインを構築

プロジェクト計画の柔軟な視覚的レイアウトとリアルタイム調整を求めるなら、ClickUpのガントチャートビューが最適です。タスクの期間をマップ化し、ClickUpタスク依存関係でリンクを作成、重要な成果物をマークするClickUpマイルストーンを追加できます。

ClickUpでのガントチャートビューの使い方動画はこちら：*

しかし、他のガントツールとの決定的な違いは、プランの隙間を埋めるために/AIを活用している点です。

ClickUp Brainを使えば、プロジェクトをプレーンテキストで記述するだけで、AIが推定期間、推奨される依存関係、提案されるマイルストーンポイントを含む完全なタスクリストを生成します。

キャンペーンローンチを統括していると仮定しましょう。チームは、コピーとメッセージの最終決定、販促物のデザイン、ソーシャルメディアの更新、複数プラットフォームでのローンチ、そしてリアルタイムでのメトリクス追跡を、厳しい期限内に完了させる必要があります。 例：コピー編集が新規販促物デザインの前に行われる必要がある場合、ClickUpはそれらのタスクを自動的にリンクします。ソーシャルキャンペーンの引き継ぎがメトリクスダッシュボードの完了に依存関係にある場合、その連鎖も既にマップ化されています。

これらはガントチャートビューに直接表示されるため、単なるボックスではなく、論理的に構築されたタイムラインを把握できます。

ClickUp Brainでガントチャート対応のプロジェクトプランを生成

そのAI生成プランが、視覚的なタイムラインの基盤となります。

仕事の進捗に合わせてタイムラインを適応させる、組み込みの時間追跡機能

ClickUpプロジェクト時間追跡で作業努力をリアルタイムに管理

チャートが動き出したら、ClickUpのプロジェクト時間追跡機能で現実的な進捗管理を実現。コンテンツチームがブランドガイドライン作成にプラン時間を超過した場合、そのデータを基に今後のフェーズにおけるリスクを特定し、ガントチャートAIビュー上で直接タイムラインを調整できます。

ClickUp自動化で次のアクションを自動化

ClickUp Automationsで、マイルストーンの完了や依存関係の更新に基づいてルールを設定

勢いを維持するために、ClickUpの自動化の設定も可能です。

例：「最終デザイン承認」のようなマイルストーンが達成されると、AIスケジューリングアシスタントが自動的に次のフェーズのステータスを更新し、開発チームに通知し、次のタスクを割り当てます。これにより手動での引き継ぎが不要になり、仕事が中断なくフローします。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

特に高度にカスタマイズ可能なツールに慣れていないチームにとっては、最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

このプラットフォームのカスタマイズ性の高さが気に入っています。ワークフローに応じてリストビュー、ボードビュー、ガントチャートビューを切り替えられます。統合されたチャット機能もリアルタイムコラボレーションを非常に便利にし、私が毎日ClickUpを使う理由の一つです。さらに、自動化とAIツールが反復作業の時間を大幅に節約してくれます。プロジェクトスペース、タスク、自動化の設定は驚くほどスムーズでした。チームは数回の簡単なトレーニングで操作を習得しました。ヘルプドキュメントとライブチャットの対応も非常に迅速で、長期間行き詰まることはありませんでした。特にGoogle Driveとの連携は数クリックで完了し、ツール切り替えの手間を省いて時間を節約できました。

2. TeamGantt（シンプルなドラッグ＆ドロッププランに最適）

viaTeamGantt

TeamGanttは複雑なプロジェクトスケジューリングを誰でも扱える形に変えます。そのドラッグ＆ドロップインターフェースにより、ユーザーはカレンダー上の日付にタスクをドラッグするだけで作成でき、タイムラインの調整が自然に感じられます。

最大の特徴はマイタスクビューで、複雑なプロジェクト階層を操作させることなく、チームメンバーにパーソナライズされたダッシュボードを提供します。このガントチャートAIツールは、スケジューリング機能とユーザーフレンドリーなデザインのバランスを保ち、堅牢な計画を必要とするチームにも使いやすい設計となっています。

TeamGanttの主な機能

クライアントや関係者を招待し、編集権限なしでプロジェクト進捗をビューできるようにすることで、プロジェクトのタイムライン管理を維持しましょう。

タスクの割り当て時、期限が近づいた時、プロジェクトのマイルストーン達成時に、チームメンバーへの自動電子メール通知を設定する

複数のプロジェクトを同時に表示する鳥瞰図的視点として、 ガントチャートの代替となる ポートフォリオビューを作成

完了タスクに基づきプロジェクト進捗を自動計算する進捗率インジケーターを生成

TeamGanttの制限事項

複雑なプロジェクト向けの高機能なリソース管理機能は搭載されていません

一部のレビューでは、操作の取り消し操作の難しさ、列のサイズ変更、注釈のナビゲーションなど、UIの癖がメモされており、これがストレスの原因となる可能性があります。

TeamGanttの価格

Free

プロ版： 月額59ドル（管理者1名あたり）

すべて無制限： カスタム価格設定

建設業界向け：カスタム見積もり（年額課金制）

TeamGanttの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (890件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

TeamGanttについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューからの引用：

TeamGanttがプロジェクト環境内でチームコミュニケーションと調整を可能にする点が非常に気に入っています。@タグ付け、ディスカッション、ファイル共有などの機能を備えています[…] 欠点は特にありませんが、レポート作成機能が比較的基礎的で、深みや詳細に欠けるかもしれません

🧠 役立つヒント： タスクリストを作成する前に、主要な納品ポイント（例：「ウェブサイト公開」、「クライアント最終レビュー」、「製品ベータ版公開」）を定義しましょう。その後、各ポイントを達成するために必要なタスクを逆算して計画します。AIガントチャート作成ツールでは、マイルストーンを明確なマーカー（ClickUpではダイヤモンド形）で表示しましょう。

3. ガント.io（視覚的プレゼンテーション重視に最適）

viaGantt.io

時には、プロジェクトに見合ったプロフェッショナルなガントチャートを作成する必要があるでしょう。Gantt.ioは、ステークホルダーやクライアントを感嘆させる視覚的に優れたチャート作成に特化しています。

あらゆる機能を1つのインターフェースに詰め込むのではなく、チャート作成とプレゼンテーションを中心に操作性を最適化しています。

このプラットフォームはリアルタイムのマルチユーザー編集をサポートしているため、チームで共同でチャートを作成・調整し、更新を即座に確認できます。さらに、タイムトラベル機能により過去のバージョンをスクロールして確認し、チャートを復元または分岐できるため、実験に役立ちます。

ガント.ioの主な機能

ガント.ioの制限事項

組み込みの時間追跡機能やリソース配分機能はありません

大規模なデータセットを扱う際には処理が遅くなる場合があります

ガント.ioの価格

Free

プレミアム: 月額8ドル

ガント.ioの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

4. Instagantt（/AIによるスケジュール最適化に最適）

viaInstagantt

Instaganttは人工知能をプロジェクトスケジューリングに直接導入し、タイムライン最適化の煩雑な仕事を自動化します。このプラットフォームはAIを活用してスケジュールを自動化し、タイムラインを最適化し、チームコラボレーションを効率化することで、よりスマートで迅速な計画立案を実現します。

Instaganttの特長は、タスクの依存関係とリソースの可用性に基づいてスケジュールの改善案を提案できる点です。AIがプロジェクト構造を分析し、ボトルネックの防止やプロジェクト全体の期間短縮につながる調整を推奨します。また、技術的知識のないユーザーでも操作しやすいインターフェースを維持しつつ、複雑な作業を代行します。

Instaganttの主な機能

ベースライン比較機能を活用し、当初のタイムラインと現在の進捗を並べて表示。遅延を簡単に特定できます

標準的なタスクと期間が自動入力される繰り返しガントチャートテンプレートを設定

モバイルアプリでチームメンバーがどこからでもタスク進捗を更新し、プロジェクトのタイムラインをビューできるようにします

外部関係者がプロジェクトの進捗をビューできる公開共有リンクを作成する

Instaganttの制限事項

AIの提案は、固有のビジネス上の制約をアカウントしていない可能性があります

AI最適化パラメーターのカスタムがリミット

Instaganttの価格

Free

個人向け: 月額12ドル

チームプラン: 月額24ドル（3名の共同編集者を含む。追加1名ごとに8ドル）

Instaganttの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (25件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (445件以上のレビュー)

実際のユーザーはInstaganttについてどう評価しているのか？

このG2レビューは興味深い視点を提供しています：

ユーザーフレンドリーなインターフェースで操作が容易であり、プロジェクトの接続・追跡が簡単です。複数のプロジェクトを統合しクライアントと共有できる多様なオプションも気に入っています。[…] 新規タスク作成リンクが機能しない場合や、通知された特定タスクが開けないことがあります。さらにPDFエクスポート時には、PDFや画像が鮮明に表示されません。

🎥 ビデオで学ぶ：ClickUpでのガントチャート活用方法はこちら：

5. Lucidchart（統合された図表ワークフローに最適）

viaLucidchart

Lucidchartはガントチャートを包括的な図解エコシステムの一部として位置付け、プロジェクトプラン中に複数の視覚化ツールを必要とするチームに最適です。

チームはガントチャート、フローチャート、組織図、プロセスマップの作成をシームレスに切り替え、マルチダイアグラムワークフローを実現できます。例えば製品チームはフローチャートで機能を設計し、直ちにガントチャートビューでタイムラインを可視化。両ダイアグラムをリンクデータや共有オブジェクトで接続させることが可能です。

Lucidchartの主な機能

Google スプレッドシートなどのライブデータソースにガントチャートを直接リンクさせ、タイムライン情報を自動更新

インテリジェントなフォーマットを活用し、チャート作成時にタスクの自動整列、間隔調整、視覚的階層性の向上を実現

ミーティング中にプロジェクトの各フェーズをクリックして移動したり、特定のタイムラインセクションを拡大表示したりできるインタラクティブなプレゼンテーションを作成しましょう

バージョン履歴でチャートへの変更をすべて追跡し、以前のバージョンに復元したり、特定のプロジェクト要素を誰がいつ変更したかを正確に確認したりできます。

Lucidchartの制限事項

Lucidchartの価格

Free

個人向け: 月額9ドル/ユーザー

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

企業版：カスタム見積もり

Lucidchartの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (6,465件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (2,190件以上のレビュー)

Lucidchartについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるG2レビューではこう評されています：

Lucid Visual Collaboration Suiteの最大の魅力は、複雑なアイデアを明確な視覚的ワークフローへシームレスに変換する能力です。直感的なドラッグ＆ドロップ操作、豊富なテンプレート、リアルタイム共同編集機能により、ブレインストーミング、プロセスマッピング、技術アーキテクチャの議論に極めて効果的です…一方、大規模なチームで全機能を利用する場合、コストが高くなる点がLucid Visual Collaboration Suiteの弱点です。さらに、非常に複雑または詳細な図表では、特に複数ユーザーが同時に編集する場合、パフォーマンスが若干低下する可能性があります…

6. EdrawMax（テンプレートを多用したチャート作成に最適）

viaEdrawMax

EdrawMaxは、フローチャートやガントチャートから電気回路図やフロアプランまで、280種類以上の図表タイプをドラッグ＆ドロップ操作でサポートするデスクトップ＆オンライン図表作成アプリです。

1,500種類の組み込みガントチャートプロジェクトテンプレートと26,000点以上のベクターシンボルを備えた大規模ライブラリに加え、ユーザー生成のコミュニティギャラリーを誇り、視覚的要素を迅速に作成し、チーム間で一貫性を維持することを容易にします。

EdrawMaxの主な機能

業界特化型シンボルライブラリを閲覧し、数千のアイコン、形、ビジュアル要素を活用しましょう

条件付きフォーマットにより、優先度レベル、完了ステータス、または割り当てられたチームメンバーに基づいて自動的に色を変更します。

企業ロゴ、色、標準タスクカテゴリを含むマスターテンプレートを設計し、一貫したブランディングを実現

EdrawMaxのリミット

ウェブバージョン（バージョン）は負荷が高いと動作が遅くなる場合があり、デスクトップアプリは長時間使用後にフリーズしたり動作が遅くなることがあります

そのライセンス体系は制限が多く、多くの場合1台の機器にリミットされ、再インストールやデバイス切り替えには追加のライセンスステップが必要となる場合があります。

EdrawMaxの価格

個人向け： サブスクリプション ： $79（半年ごと） 永久ライセンス ：$245（支払い） 永久バンドルプラン： $300（支払い）

サブスクリプション料金： 79ドル（半年ごと）*

永久ライセンス*: 245ドル（1回支払い）

永久バンドルプラン： 300ドル（一括支払い）

Teamsおよびビジネス向け：ユーザーあたり119ドル（年間プラン）

学生向け: $68 (半年ごとの課金)

教育関係者向け：カスタム価格

サブスクリプション料金： $79（半年ごと）

永久ライセンス*: 245ドル（1回支払い）

永久バンドルプラン: 300ドル（一括支払い）

EdrawMaxの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (135件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (205件以上のレビュー)

実際のユーザーはEdrawMaxについてどう評価しているのか？

あるG2レビューによれば：

EdrawMaxは直感的に操作できます。アプリの使用開始は非常に簡単です。ビジネス用テンプレートからIT・エンジニアリング、マーケティング、UI/UXまで、様々な用途に使える既成テンプレートが本当に気に入っています。このアプリがユーザーに提供する柔軟性は、私の意見では他に類を見ません…これほど多くの機能を提供しているため、すべてを網羅していると感じられるでしょう。ただし、あらかじめ用意されている画像など、すぐに利用可能と思われるものが実際には存在しない点があります。

🧠 役立つヒント： 「タイムライン・リスクマッピング」手法を試してみましょう。チームを集めて「このガントタイムラインのどこで失敗する可能性があるか？」と問いかけます。該当するタスクにフラグやカスタムタグを付けて重点的に監視しましょう。リスクの高いフェーズには予備バッファを組み合わせて設定します。

7. Togglプラン（リソース重視のタイムライン管理に最適）

viaToggl Plan

Toggl Planはガントチャートの焦点をタスクから人へ移し、リソース配分とチームキャパシティ管理を重視します。必要な作業内容、担当メンバー、およびその空き状況を可視化します。

チームは複数のプロジェクトをまたいで、どのメンバーが過密状態か、未活用か、あるいは完璧にバランスが取れているかを一目で把握できます。プロジェクト管理ソフトウェアのタイムラインビューにより、リソースの競合が問題化する前に可視化され、事前に対策を講じたスケジュール調整が可能になります。

Toggl Planの主な機能

各チームメンバーの作業負荷リミットを設定し、割り当てられた作業量が多すぎる場合に自動通知を受け取れます

プロジェクトカテゴリを色でコード化して、全員が取り組んでいる仕事の種類を瞬時に把握

ワークロードレポートで、各メンバーが異なる種類の活動に費やす時間を把握しましょう

Togglプランの制限事項

定期的なタスクのサポート不足により、繰り返しの手仕事が発生します

バージョン履歴がないため、変更の復元や監査が困難です

Togglプランの価格

最大5ユーザーまで無料

利用可能キャパシティ: 月額6ドル/ユーザー

スタータープラン: 月額9ドル/ユーザー

プレミアムプラン：月額15ドル/ユーザー

Togglプランの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (115件以上のレビュー)

Toggl Planについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

このCapterraレビューをご覧ください：

Toggl Planは非常に洗練されたインターフェースを備えており、プロジェクトの追加や管理が簡単です。ガントチャートはプロジェクトのタイムライン管理に最適です。[…] 正直なところ、Toggl Planの唯一の欠点は、別途サブスクリプションを購入しない限りToggl Track機能が含まれていない点です。

🧠 役立つヒント：ガントチャートを一度きりのセットアップではなく、生きているツールにしましょう。15分間の定期的なレビューを設定して： ブロックされたタスクの再割り当てまたは解除

新たに発生したアイテムを追加する

予定が遅れた場合はタイムラインを調整する

8. ガントチャート AI（自動タイムライン生成に最適）

viaGantt Chart AI

ガントチャートAIは機械学習を活用し、最小限の入力で包括的なプロジェクトタイムラインを生成します。ユーザーはプロジェクト目標と主要な制約条件を記述するだけで、AIアルゴリズムが詳細なスケジュールを作成し、現実的な期間を割り当て、論理的なタスク依存関係を確立する様子を確認できます。

このプラットフォームは数千件の成功プロジェクトから学習し、現実的なタイムラインを提案するとともに潜在的なリスクを特定します。これにより、チームの初期スケジュールを完璧にするために何週間も費やすことなく、実行に集中できます。

ガント/AIの優れた機能

タスクの複雑さ、チームサイズ、類似プロジェクトの履歴データを考慮したインテリジェントな期間見積もりを受け取れます

潜在的なスケジューリングの競合、リソースのボトルネック、非現実的な期限を特定するプロアクティブなリスク評価と、提案された解決策を入手しましょう。

会話型自然言語コマンドでAI生成スケジュールを微調整

ガント/AIの限界

特定のアルゴリズムパラメーターや前提条件に対する制御がリミット

市場で確立されたツールと比較すると、まだ発展途上です

ガント/AIの価格

Free（2クレジット）

30クレジット： 3ドル（30クレジット）

100クレジット: $6 (100クレジット)

ガントチャートAIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

信じられない？ガントが最高の実績を証明します

AIガントチャート作成ツールの選択には、変化を予測し、リアルタイムで再調整し、生の入力を構造化された実行計画に変換するシステムが必要です。

ClickUpがこの変革をリードしています。

そのガント/AIは、構造化されたスケジュールを生成し、依存関係を調整し、実際の作業負荷データに基づいてタイムラインを調整し、手動フォローアップなしで引き継ぎを自動化します。

あらゆる変更がシステムにフィードバックされ、実行が現実と常に整合性を保ちます。

