monday.comへのログインやることとよくある問題の解決策

やることリストはリストアップ済み、今日の一日を始める準備は万端なのに、monday.comのボードがどうしても読み込まれない。

ようやくログインできたやること、と思ったら画面が動かなくなる。エラーメッセージが表示され、何度ページを再読み込みしてもフリーズするか、すぐにログイン画面に戻されてしまう。

些細なことのように思えるかもしれませんが、忙しい一日の始まりには大きな問題となります。

このブログでは、アカウントへのログイン方法と、直面する可能性のある最も一般的な問題の解決策を探ります。🎯

monday.comは何に使いますか？

monday.comは、多様なクラウドベースのワークマネジメントプラットフォームであり、個人や組織が様々なビジネス機能にわたる仕事のプラン、追跡、自動化を支援します。

プロジェクトの計画立案、タスクの割り当て、チームとの共同作業において、monday.comはカスタマイズ可能なワークスペース、リアルタイムダッシュボード、ワークロードビューで業務を効率化します。さらにワークフローの自動化、チームコミュニケーション、コンテンツ企画、イベント調整、採用活動といった専門的なニーズにもサポートしています。

monday.comへのログイン方法

通常、monday.comアカウントへのログインは迅速かつ簡単です。

スムーズにログインする方法をご紹介します。 ⚒️

方法 #1: ウェブブラウザ経由でのログイン

ステップ #1: ホームページに移動する

ログインするには、monday.comのログインページにアクセスし、右上隅のログインをクリックしてください。仕事用電子メールを入力し、次へをクリックします。

via monday.com

ステップ #2: パスワードを入力してください

プロンプトが表示されたら、アカウントURL（例：yourteam.monday.com）を入力し、次へをクリックします。パスワードを入力してください。

✅ monday.comを初めてご利用ですか？ 招待電子メールを受け取った場合は、招待を受け入れるをクリックしてください。ワークスペースにアクセスする前に、名前を入力し、パスワードを作成し、利用規約に同意するようプロンプトされます。

ステップ #3: 「ログイン」をタップ

パスワードを入力し、ログインをクリックしてください。Googleアカウントでのログインも可能です。

via monday.com

複数のアカウントに既にサインインしていますか？リストが表示されますので、必要なアカウントを選択してください。

via monday.com

方法 #2: デスクトップアプリ経由でのログイン

ステップ #1: アプリケーションをダウンロードする

MacまたはWindowsのApp Storeからmonday.comアプリをダウンロードしてください。アプリを起動すると、ログイン画面が表示されます。

via monday.com

ステップ #2: ログイン方法を選択する

電子メールを入力して通常のログインステップに従うか、Google、Slack、LinkedIn経由のワンクリックログインをご利用ください。

via monday.com

💡 プロのコツ：パスワードマネージャーやSSOの利用を優先しますか？「ブラウザログインを使用」を選択すると、ブラウザ経由でログインし、アプリに貼り付けるコードを取得できます。これは安全なショートカットです。

ステップ #3: パスワードを入力してください

複数のアカウントに電子メールが接続されている場合は、固有のワークスペースURLを入力してください。そうでない場合は、パスワードを入力してログインしてください。

via monday.com

ログインできない？以下のトラブルシューティングを試してみてください

monday.comへのログインが正常に機能しない場合、最もよくある問題と迅速に復旧するための具体的なやること（やること）を以下に示します：

1. アカウントURLを再確認してください

monday.comアカウントには固有のウェブアドレスがあります。ログイン画面で詰まったり、間違ったアカウントを設定している場合は、誤ったリンクを使用している可能性があります。

✅ 試してみてください 元の招待電子メールまたはウェルカム電子メールを電子メールで検索してください。通常、正しいアカウントURLが記載されています。

2. プロフィールは無効化されました

「ユーザーは非アクティブです。アカウント管理者にお問い合わせください」という赤いバナーが表示されていませんか？これは、管理者による操作、アカウント変更、または長期間の非アクティブ状態により、プロフィールが無効化されたことを意味します。

✅ 試してみてください アカウント管理者に直接連絡してください。プロフィールはアカウント管理者だけが再有効化できます。以下の対応を依頼してください： 1. 管理 > ユーザー に移動 2. お名前と電子メールを検索してください 3. プロフィール横の設定アイコンをクリック 4. ユーザーを再有効化 を選択

💡 プロのヒント：管理者（admin）がわからない場合は、過去のmonday.comからの通知メール（招待メールやプロジェクト更新メールなど）を確認してください。これらのメールには管理者の名前や電子メールが記載されていることが多いです。

3. 二要素認証（2FA）の問題

二要素認証は、パスワードだけでなく、携帯電話に送信されるコードなどの第二の検証フォームを要求することでセキュリティ層を追加し、不正なユーザーがアカウントにアクセスすることを大幅に困難にします。

電話番号を変更した場合、認証アプリを削除した場合、または検証コードにアクセスできない場合、アカウントにロックがかかります。

✅ 試してみてください ワークスペース管理者に連絡して支援を依頼してください。以下の対応を依頼してください： 1. 管理 > ユーザー を開く 2. ユーザーリストでお名前をお探しください 3. お名前横の三点メニューをクリック 4. 二段階認証のリセットを選択してください。リセット後、次回ログイン時に再度2FAの設定のプロンプトが表示されます。バックアップコードを保存するか、新しいデバイスを安全にリンクしてください。

💡 プロの秘訣：Google AuthenticatorやAuthyなどの認証アプリを使用し、将来を見据えたアクセス確保のため、アカウントでバックアップ方法を有効にしましょう。

4. インターネット接続を確認してください

弱いまたは不安定なインターネット接続は、特にデスクトップやモバイルアプリにおいて、monday.comの読み込みやログインを妨げる可能性があります。

✅ 試してみてください 簡単な速度テストを実行し、スムーズな操作のために最低5 Mbpsを目安に設定してください

モバイルデータ通信を利用している場合は、安定したWi-Fi接続に切り替えてください

ルーターまたはモデムを再起動して接続を更新してください

VPNやファイアウォール（使用している場合）を無効にしてください。これらがウェブサイトへのアクセスをブロックしている可能性があります。

5. ブラウザの問題

ブラウザの問題はログイントラブルの一般的な原因です。古いバージョン、過剰に動作する拡張機能、または保存されたキャッシュがmonday.comの動作を妨げる可能性があります。

✅ 試してみてください ブラウザが最新版であることを確認してください。本ツールはChrome、Firefox、Safari、Edgeをサポートしています。

ブラウザのキャッシュとクッキーを削除してください。保存されたデータが原因で発生するエラーを修正できます。

広告ブロッカーやスクリプトブロッカーなどの拡張機能を無効にするため、シークレットモード/プライベートウィンドウでの利用をお試しください

別のブラウザに切り替えて、再度ログインを試みてください

6. モバイルアプリに関する問題

monday.comのモバイルアプリやデスクトップアプリが不具合を起こしたり同期が取れなくなることがありますが、通常はすぐに修正できます。

✅ 試してみてください： スマートフォンをご利用の場合： ウェブまたはデスクトップでログイン済みの場合、アカウント設定内の QRコード を使用してモバイル端末で素早くサインインできます。この方法はアカウント設定を完全に再設定した後でのみ有効です。アプリは最新バージョンを使用していることを確認し、更新が必要な場合は端末のアプリストアをご利用ください。

monday.com チーム向けログイン

仕事マネジメントプラットフォームとして、monday.comは共有ワークスペース、SSO、ドメイン制御などのツールを提供し、チームのログインを簡素化・セキュリティします。

共有ワークスペースへのアクセス

monday.comでは、ワークスペースがチームのプロジェクト hubとなります。例えばマーケティング用、製品開発用などです。各ワークスペースにはタスクボード、フォルダ、ダッシュボードが含まれ、すべてを整理し集中して管理できます。

では、どのようにアクセスすればよいのでしょうか？

ステップ #1: ワークスペースを閲覧して参加する

ワークスペースにアクセスするには、サブスクライブするだけです。

例：マーケティングチームとプロダクトチームの両方に所属している場合、両方のチームにサブスクライブしてそれぞれのタスクボードにアクセスできます。サブスクライブすると、ワークスペースが左側のドロップダウンに表示され、簡単に切り替えられます。

via monday.com

ステップ #2: ワークスペースの種類を理解する

monday.comでは、チームは2種類のワークスペースを作成できます：

公開ワークスペース： アカウント内の誰でも参加可能で、すべての公開（メイン）ボードを閲覧できます

閉じたワークスペース（企業版のみ）：*メンバーの追加はワークスペースの所有者または管理者限定。機密性の高いプロジェクトに最適です

via monday.com

ステップ #3: 整理とカスタム

管理者およびワークスペースの所有者は以下が可能です：

ワークスペース間でボードを移動する

フォルダを使用して関連するボードをグループ化します

カスタムアイコンとカバーを設定してワークスペースを視覚的に区別

管理者役割の管理

管理者はすべてをセキュリティに、整理整頓され、正常に機能する状態に保ちます。彼らはmonday.comアカウントの舞台裏のヒーローです。

ステップ #1: 管理者セクションにアクセスする

右上のプロフィール画像をクリックし、管理に移動します。

via monday.com

管理者はアカウントを完全に制御でき、以下の権限を含みます：

ユーザーの追加/削除と役割の割り当て（管理者、メンバー、閲覧者、ゲスト）

アカウント名、ロゴ、URLの変更

セキュリティとプライバシーの設定の管理

請求および利用状況の統計情報のビュー

ボード、自動化、統合の所有権を取得する

ユーザー削除、あるいはアカウント全体の削除（注意が必要です！）

via monday.com

SSOによるセキュリティログインの有効化

monday.comアカウントはSSO (シングルサインオン)をサポートしており、チームが追加のパスワードなしでセキュリティを確保してログインできます。その方法は以下の通りです：

ステップ #1: SSO タイプを選択する

以下から選択いただけます：

SAML SSO (企業版): Okta、Azure ADなどのプロバイダーと連携して使用します.

*Google SSO（Proおよび企業版）：Googleワークスペースアカウント経由でのログイン

ステップ #2: SSOの設定

オプション1: SAML SSO

ステップは以下の通りです：

管理 > セキュリティ > SAML SSO SAML SSO URL、IDプロバイダー、公開証明書を入力してください 有効化する前に接続を確認してください

有効化後、オンボーディング電子メールが届くか、会社のSSOポータルからログインできます。

例、御社がAzureを利用している場合、IT部門がSAML SSOを設定すれば、全従業員がMicrosoftアカウントでログインできるようになります。

via monday.com

オプション2: Google SSO

ステップは以下の通りです：

管理 > セキュリティ > SSOポリシーの追加 に移動してください ユーザーはGoogleの認証情報で即座にサインインできるようになります

この方法はSAMLよりも設定が迅速で、Google Workspaceユーザーに最適です。特に会社の電子メールを持たないフリーランスやコンサルタントに有用であり、明確なユーザーガイダンスと共に複数のログイン方法をサポートできます。

via monday.com

自動参加のためのドメインベースログインの使用（企業版）

これは、組織のメンバーが招待なしでmonday.comアカウントに参加できるようにするのに最適です。

そのやることが以下の通りです：

管理 > セキュリティ > 認証ポリシー に移動してください 三点リーダーをクリックし、編集を選択してください 会社のドメイン（例：@yourcompany.com）を追加し、編集を保存をクリックしてください。

via monday.com

この電子メールドメインで登録するユーザーは自動的にアカウントに参加できます。インスタンスとしては、@acme.com のメールアドレスを持つ新入社員は、ログインするだけで会社のmonday.comアカウントに追加されます。

via monday.com

💡 プロのヒント：SSOが有効化されている場合、ドメインベースのログインは無効になります。IDプロバイダーがアクセス権限を管理します。

ドメイン単位でのゲストアクセス制御

外部パートナーと仕事していますか？外部電子メールドメインをゲストとして招待できるかどうかを制御できます。これにより、部門横断的なコラボレーションを管理し、機密情報が自社エコシステム外に流出するのを防げます。

管理セクションのゲスト招待ドメイン承認では、以下の操作が可能です：

許可されるドメインを定義します（例：@agency.com）。

ドメインのブロック（任意）— 例えば@gmail.comのユーザーが追加されないようにする

via monday.com

monday.comの制限事項

このツールはワークフローを一元管理でき、様々なユースケースに適していますが、以下のようなリミットがあるため、monday.comの代替案を検討する価値があります：

Freeプランでは機能がリミットされます：*ユーザーは2名のみとなり、自動化機能、連携機能、高度なビューなどの必須機能が利用できません

自動化の上限： 有料プランでも、月間自動化アクション数にはリミットがあります。上限に達した場合？待機するか追加料金を支払う必要があります

パフォーマンスの問題： ワークスペースが複雑になるほど、遅延やパフォーマンスの問題が発生しやすくなります

リミットされたカスタム：必須フィールドの強制やデータルールの設定が困難なため、ユーザーエラーやボードの乱雑化を招く可能性があります

チャット機能なし：*リアルタイムのコミュニケーションにはSlackや他の外部ツールに依存する必要があります

制限付きクライアント共有：上位プランを利用していない限りボードを自由に共有できず、上位プランでもリミットがあります

以下は、monday.comの限界を克服するのに役立つ、AI搭載のプロジェクト管理プラットフォームです。

ClickUp：monday.comに代わる統合型ソリューション

複数のツールを使い分けるプロジェクトマネージャーやチームリーダーは、ログインループ、切断された作業スペース、断片的なワークフローに陥りがちです。

すべての仕事をカバーするすべてアプリ「ClickUp」は、よりシームレスで統合された代替手段として際立っています。

プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャット機能を統合し、AIによって駆動されるため、より迅速かつスマートに仕事できます。タスクを遂行するために回避策やサードパーティ製アプリは必要ありません。

monday.com と ClickUp を比較してみませんか？

ほとんどの仕事の始まりの場所から始めましょう：ClickUpタスク管理。🗃️

ClickUpはリスト、ボード、カレンダー、ガントといった馴染み深いビューを提供しますが、さらに柔軟性（15種類以上の可視化オプション）が追加されています。

ClickUpタスクには、ネストサブタスク、チェックリスト、カスタムフィールド、依存関係、自動化、さらには埋め込みドキュメントまで、すべてが1枚のカードに集約されています。ステータス、タグ、優先度を活用し、プロセスに合わせてデリバブル、バグ、ロードマップを追跡しましょう。

さらに、ClickUpダッシュボードがすべてを統合します。📊

ClickUpダッシュボードでリアルタイムのプロジェクトレポートを可視化・監視

monday.comの限定的なビュー作成機能とは異なり、ClickUpのダッシュボードは50種類以上のカスタムカードで完全にカスタマイズ可能。ワークスペースからリアルタイムデータを取得できます。

開発チーム向けのリアルタイムsprint要約が必要ですか？バーンダウンチャート、時間追跡、ベロシティメトリクスを備えたダッシュボードを構築しましょう。クライアントキャンペーンを運営中ですか？タスクステータス、期限切れアイテム、チームの作業負荷、埋め込みドキュメントをリアルタイムで更新するダッシュボードを作成しましょう。

ダッシュボードを外部と共有することも可能で、ワークスペースへの完全なアクセス権を付与せずにクライアントへの進捗報告に最適です。

プロジェクトのマップが整い実行段階に入ると、ドキュメント管理が極めて重要になります。ClickUp Docsは、これらすべてを単一プラットフォーム上で統合します。

monday.comの最も複雑な課題の一つは、Google DocやNotionといったサードパーティ製ツールに依存している点です。一方、ClickUp Docsはワークスペースに直接組み込まれています。

ClickUp Docsで全てのドキュメント、wiki、ナレッジベースを一元管理

ClickUp Docsでは、以下のことが可能です：

さらに、ドキュメントハブではすべてのドキュメントに簡単にアクセスして管理でき、検索可能で整理され、仕事とリンクされている。

ブレインストーミングやビジュアルプランには、ClickUpホワイトボードがMiroなどのスタンドアロンツールに代わる選択肢を提供します。

ClickUpホワイトボードでワークフローを可視化し、AIを活用したアイデアを生成し、メモを瞬時にタスクに変換しましょう。

ホワイトボードは動的で実用的なワークスペースです。白紙のキャンバスから始めるか、ClickUpのテンプレートを使用してプロセス、プラン、組織図をマップしましょう。付箋、形、テキストといった各要素は、即座にタスクに変換できます。

📌 例：チームがホワイトボード上で市場投入戦略を策定するとします。フェーズをスケッチし、アバターで所有者を割り当て、主要なマイルストーンをタスクに変換すると、それらが即座にプロジェクトリストとダッシュボードに反映されます。

ClickUp Brainは、タスク管理ソフトウェアに統合されたAIアシスタントであり、ワークスペース内に常駐するプロジェクト認識型ツールです。

ClickUp Brainでワークフロー全体を自動化

ClickUp Brainを活用して：

タスク、ドキュメント、コメント、チャット内で直接仕事を記述、要約する、管理する

長文の文書を要約する、プロジェクト更新案を作成する、コンテンツを生成する

平易な言葉でアクションを記述し、ワークフローを自動化する

リアルタイムで情報を検索するためにウェブを検索する

単一のインターフェースから複数のLLMにアクセス可能にします

タスクに基づいてアイデアを考案し、画像を生成する

ClickUp Brainが一般的なAIツールと一線を画す点は以下の通りです：

ワークスペースと関連するタスク、プロジェクト、ドキュメント、チームの状況を把握します

障害要因を可視化し、期限切れの仕事を見つけ、リアルタイムデータに基づく要約を生成します

ClickUpならどこからでもアクセス可能：タスク、ドキュメント、ダッシュボード、コメント

最後に、ClickUpの統合チャットでコミュニケーションが活性化されます。特定のスペース、フォルダ、プロジェクトに関連付けられたチャットチャンネルを作成し、関連性の高い会話を維持できます。

ClickUp Chatで社内外のコミュニケーションを効率化

デザインチームがウェブサイトの刷新で共同作業している場合。

ClickUpの統合チャットでは、デザインチームがトピック別のチャンネルを作成し、アイデアやファイルを共有できます。メッセージを文脈を損なうことなく即座にタスクに変換可能です。見逃した内容も心配無用。ClickUp Brainがチャットスレッドを要約し、重要な決定事項をハイライト表示、次のステップを提案します。

すぐに電話が必要ですか？/AIによる要約機能付き音声・ビデオミーティングツール「SyncUps」を活用すれば、重要な情報を見逃すことはありません。

そして、タスク、ドキュメント、コラボレーションが単一プラットフォーム上でAIによって強化される仕組みです！ClickUpで世界初の統合型AIワークスペースを体験してください！

トラブルシューティングは完了しましたか？代わりにClickUpをお試しください

ここまで読み進めたということは、monday.comのログイン問題を解決したか、基本的なアクセス設定のトラブルシューティングにどれほど時間がかかるかを実感したのでしょう。優れたツールを提供している一方で、ログインや許可、ワークスペースの細かい仕様といった些細な問題が、実際の生産性を妨げることもあります。

そこで登場するのが、仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」です。

タスクやドキュメントからダッシュボードやチャットまで、すべてが美しく接続されたプラットフォームで、面倒な手間をかけずに仕事を管理しやすくします。切り替えの準備はできていますか？

今すぐClickUpに無料で登録！ ✅

よくある質問

monday.comでは、最大2ユーザーまで利用できる機能リミット付きの無料プランを提供しています。より高度な機能や大規模なチームには、有料プランが用意されています。

monday.comは、プロジェクト管理、タスク追跡、チームコラボレーション、ワークフロー自動化、リソースプランニングを様々な業界で実現する仕事オペレーティングシステム（Work OS）です。

monday.com の URL は通常、youraccountname.monday.com のフォーマットです。不明な場合は、ウェルカム電子メールを確認するか、管理者にお問い合わせください。ログインページの「URL を忘れた場合」リンクから取得することもできます。