Freeのビデオ制作提案書テンプレートで、より多くのクライアントを獲得しましょう

誰もが再生ボタンを押しているのに、なぜあなたの提案は停止したままなのでしょうか？
ビデオの視聴数は増加の一途をたどっています：中小企業は13%増加、 大ビジネスは5%増加。需要は高まっていますが、多くのビデオ制作プロフェッショナルは、自身の専門性をアピールする提案書を作成できず、クライアントの獲得機会を逃しています。
それが適切なコンテンツ作成ワークフローツールの役割です。これらのツールは、提案をプロフェッショナルで洗練され、説得力のあるものにします。
以下に、20のビデオ制作提案テンプレートをご用意しました。これらは、より多くの仕事を受注し、Businessを成長させるのに役立ちます。
ビデオ制作提案テンプレートとは何ですか？
ビデオ制作提案テンプレートは、新しいプロジェクトの提案時に使用する必須のガイドラインです。毎回一から作成する必要なく、仕事の範囲、タイムライン、費用を明確に整理できます。
フリーランスのビデオプロデューサーであっても、制作チームの一員であっても、テンプレートを使用することでプロジェクト提案書の作成が簡素化され、一貫性を保つことができます。また、クライアントはプレプロダクションのプランから最終納品までの制作プロセスを明確に把握できます。
良いビデオ制作提案テンプレートとは何ですか？
効果的なビデオ制作提案書は、プロフェッショナルさ、明確さ、説得力のある詳細の適切なバランスが特徴です。以下は、優れたテンプレートと他のテンプレートを差別化するポイントです：
- クリアされたプロジェクト理解: クライアントの製品やサービスへの理解、ターゲットの洞察、トレンド分析、プロジェクトの目標、意図する影響、および議論された初期のクリエイティブコンセプトを反映する専用のセクション。
- 詳細なスコープの breakdown*: プロジェクトの各フェーズを明確に記述するスペース（プレプロダクション計画、撮影スケジュールと場所、ポストプロダクションのタイムライン、ビデオマーケティングプラン、必要な機材やスタッフなど）
- プロフェッショナルなエグゼクティブサマリー*: 会社の背景、主要なプロジェクトの目標と成果物、そして独自の価値を強調したインパクトのあるイントロ。
- 予算の透明性*: 機材レンタル費、スタッフ評価、スタジオ/場所費用、ポストプロダクション費用、音楽ライセンス料などの追加サービスを含む、詳細な費用内訳を明確に提示します。
- クリエイティブビジョンセクション: あなたのアプローチをアピールする場所です。ビジュアルスタイル、トーン、ショット選択、サウンドデザイン、グラフィック、アニメーションのアイデアなどを含めます。
- プロジェクトタイムライン*: 鍵のマイルストーン、レビュー期間、最終納期を詳細に記したタイムライン
- チーム紹介: チームの役割、関連する経験、過去の受賞歴や表彰内容を強調します。
- 納品物一覧*: 最終納品物の明確なリスト（フォーマット、修正回数、写真などの追加資産、使用条件/ライセンス条項を含む）
🧠 豆知識: MTVで初めて放送されたビデオは、1981年にThe Bugglesが発表した『Video Killed the Radio Star』でした——まさにぴったりですね？動画制作の未来の設定としてふさわしい始まりでした！
ビデオ制作提案テンプレートの概要
|テンプレート名
|*テンプレートをダウンロード
|対象：
|*主要な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUp プロジェクト提案ホワイトボードテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|代理店、フリーランサー
|ビジュアルホワイトボード、マイルストーン、ガントチャート、カスタムフィールド、ステータス追跡
|ClickUp ホワイトボード、ガント
|ClickUp クリエイティブエージェンシー提案テンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングマネージャー、クリエイティブエージェンシー
|ステータスラベル、カスタムフィールド、ドキュメント/ボード/リストビュー、リマインダー
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp 提案依頼書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ビデオ制作会社、フリーランサー
|ステータス追跡、カスタムフィールド、タイムラインビュー、ドキュメントhub
|ClickUp ドキュメント、ボード、リスト
|ClickUp 商業提案テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|営業、ビジネス開発
|カスタムステータス、フィールド、リアルタイムコラボレーション、バージョン追跡
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp プロジェクトナラティブテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、チームリーダー
|契約ステータス、カスタムフィールド、ビジュアルトラッカー、ドキュメントストレージ
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp 契約管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ビデオ制作会社、フリーランサー
|契約ステータス、カスタムフィールド、ビジュアルトラッカー、ドキュメントストレージ
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp ビデオ制作テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ビデオ制作チーム、代理店
|ガントチャート、カスタムステータス、ダッシュボード、時間追跡
|ClickUp リスト、ガント、ダッシュボード
|ClickUp ビデオ制作タイムラインテンプレート
|無料テンプレートを入手
|スケジュール管理、リソースプランニング
|タイムラインビュー、時間追跡、タスク割り当て、ポートフォリオスペース
|ClickUp リスト、タイムライン
|ClickUp YouTubeビデオ制作テンプレート
|無料テンプレートを入手
|コンテンツ作成者、ビデオチーム
|ボードビュー、ガントチャート、カスタムステータス、進捗追跡
|ClickUp ボード、ガント
|ClickUp YouTube プランニングと制作テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|YouTube作成者、Teams
|タスクのステータス管理、共有ドキュメント、目標追跡、AIアシスタント
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp YouTubeコンテンツプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|コンテンツカレンダー、マーケティング
|ボード/タイムライン/カレンダービュー、カスタムステータス、フィールド
|ClickUp ボード、タイムライン、カレンダー
|ClickUp ビデオ制作請求書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ビデオ制作会社、フリーランサー
|支払い追跡、カレンダービュー、請求書ステータス、財務概要
|ClickUp リスト、カレンダー
|ClickUp ビデオ/音声ポッドキャスト制作テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ポッドキャスター、コンテンツ作成者
|ゲスト管理、タスクリスト、ショーメモ、自動化
|ClickUp リスト、ドキュメント
|Proposifyのビデオ制作提案テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ビデオ制作会社
|ブランディング、エグゼクティブ要約、インタラクティブ価格表、サンプルビデオ
|Proposify Web ドキュメント
|PandaDocのビデオ提案テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ビデオ制作会社、フリーランサー
|サンプルビデオ、電子署名、リマインダー、タイムライン、追跡
|PandaDoc Web ドキュメント
|Better Proposalsのビデオ制作提案テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ビデオ制作会社、フリーランサー
|表紙ページ、サービス内容、タイムライン、ケーススタディ、料金表
|Better Proposals Web ドキュメント
|Qwilrのビデオ制作提案テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ビデオ制作会社
|要約、ワークフロー、デモリール、会社概要
|Qwilr Web ドキュメント
|SlidesGoのプレゼンテーションビデオ提案テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|代理店、フリーランサー
|編集可能なグラフィック、アイコン、事前設計されたスライド、Google Slides/PowerPoint
|SlidesGo プレゼンテーション
|ドキュメント/PDF ビデオ制作提案書テンプレート by Papersign
|このテンプレートをダウンロード
|フリーランサー、エージェンシー
|マイルストーン、タイムライン、予算、ポートフォリオ、電子署名
|PDF、Papersign ドキュメント
|Canvaのプロジェクト提案テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|代理店、コンサルタント、クリエイター
|ドラッグアンドドロップ、ブランドカスタマイズ、ビジュアルデザイン、コラボレーション機能、エクスポート機能
|Canva Web ドキュメント
*20種類のFree＆すぐに使えるビデオ制作提案テンプレート
クライアントを早く獲得したいですか？制作スキルと同じくらい洗練された提案書から始めましょう。
手間を省くために、20の即座に使えるビデオ制作提案テンプレートを厳選しました。これらのテンプレートは、フォーマットに時間を費やすことなく、明確さ、創造性、自信を持って提案を作成するのに役立ちます。
🚀 それらのほとんどはClickUp内に組み込まれているため、すぐに開始できます。
1. ClickUp プロジェクト提案ホワイトボードテンプレート
煩雑な提案ドキュメントや終わりのないやりとりにお困りなら、ClickUpのプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートが最適です。
このツールを使用すれば、見込み客を長期的なパートナーに変える説得力のある提案書を作成できます。以下にその方法を説明します：
- 複雑なプロジェクトを明確なタスクとマイルストーンに分解する
- 各フェーズで提供する価値を詳細に説明したプロジェクトを追加してください。
- 「開いている」や「完了する」などのカスタマイズ可能なオプションで提案のステータスを追跡できます。
- カスタムフィールドを使用して、予算、納期、範囲などの鍵の詳細をメモできます。
- ガントチャートを使用して視覚的なタイムラインを作成し、クライアントがプロジェクトのフローを把握しやすくします。
📌 対象：代理店やフリーランサーで、より多くのBusinessを獲得し、クライアントとのコミュニケーションを改善するためのプロフェッショナルな提案書を作成したい方。
2. ClickUp クリエイティブエージェンシー提案テンプレート
ClickUpのクリエイティブエージェンシー提案テンプレートは、潜在的なクライアントを契約獲得に導く勝てる提案を作成するための既成のフレームワークを提供します。
エージェンシーの価値を明確に伝えるストーリーを作成し、提案で重要なポイントをすべてカバーしましょう。以下にその方法を説明します：
- カスタムフィールドでプロジェクトの範囲やコンテンツマーケティングのKPIを詳細に指定できます。
- 複数のビューで提案書の作成と確認が簡単に行えます。
- チームフィードバック用の組み込みコラボレーションツール
- バージョン管理機能でドキュメントの変更履歴を追跡できます。
- クラウドストレージとの統合で、ファイル共有が簡単になります。
- 堅固な契約構造を構築するためのスペース
📌 対象：マーケティングマネージャーとクリエイティブエージェンシーで、説得力のある提案を体系的に作成し、クライアントのニーズに合わせ、明確でプロフェッショナルなプレゼンテーションを通じてより多くのビジネスを獲得したい方。
👀 ご存知でしたか？ハリウッドの映画1本には、最終編集版（約2時間）を作成するために、1,000時間を超える raw 映像が使用されています。その「カット！」の回数も相当なものですね。
3. ClickUp 提案依頼書テンプレート
ClickUpのRFPテンプレートは、関連するRFPの例を交えた詳細なプロジェクト説明を作成し、あらゆる潜在的なクライアントを説得するお手伝いをします。
このテンプレートを使用すれば、説得力のあるエグゼクティブ要約を作成し、ビデオ制作プロセスを明確に整理し、詳細なビデオグラファー契約書を1つのcentral hubにまとめて作成できます。
カスタマイズが簡単な設計で、このテンプレートでは以下のことが可能です：
- 提案のステータスを「完了」「進行中」「やること」などのカスタムラベルで追跡できます。
- クライアント情報、納期、予算などの重要な詳細をカスタムフィールドで追加できます。
- ドキュメントビュー（執筆用）、ボードビュー（進捗追跡用）、リストビュー（タスク管理用）の間を自由に切り替えて作業できます。
- プロジェクトの範囲、タイムライン、納品物、料金体系を明確に区分したセクションを作成できます。
- 提案のフォローアップとクライアントの進捗確認のための自動リマインダーを設定しましょう。
📌 対象： 動画制作会社やフリーランスのビデオグラファーで、提案プロセスを効率化し、より多くの閉じた契約を締結したい方。
4. ClickUp 商業提案テンプレート
クライアントはすべての文字を読まない—彼らは明確さと予算を素早く確認します。このテンプレートは、その両方を的確に伝えるお手伝いをします。
ClickUpの商業提案テンプレートは、Businessが明確で説得力のある提案を作成し、クライアントのプロジェクトを獲得するのに役立ちます。
このテンプレートは、サービス内容、料金体系、利用規約を整理するための構造化されたフォーマットを提供し、組み込みのコラボレーション機能を通じてチーム全体の連携を保つことができます。
テンプレートの鍵の機能:
- カスタムステータスで、提案のフェーズ（下書きからクライアントへの送信まで）を簡単に追跡できます。
- カスタムフィールドで、コンテンツマーケティングのKPIなど、提案の成功を測定するための重要な詳細を捕捉できます。
- 異なるビューで提案の進捗の完了する可視性を確保できます。
- リアルタイムのドキュメントコラボレーション機能（コメント機能とバージョン追跡付き）
📌 対象：営業チームとビジネス開発チームが、大規模なプロジェクトや継続的なプロジェクトの提案を行う際に、条件、納品物、価格の明確さが重要な場合。
当社の経営陣は、ClickUpを導入した最初の1年間でプロジェクトの遅延を70%以上削減しました。プロジェクトの進捗状況を、あらゆる学習スタイルや好みに合わせて可視化できる点は、当社にとって非常に大きなメリットです。ClickUpはSlackやGmailとの統合も可能で、プラットフォーム間での仕事の連携をスムーズに保つことができます。
5. ClickUpプロジェクトナラティブテンプレート
混沌としたプロジェクトプランに悩まされていますか？ClickUpのプロジェクトナラティブテンプレートは、プロジェクトプランに注文をもたらし、イニシアチブの明確で構造化された概要を作成するお手伝いをします。
このテンプレートを次のように活用できます：
- プロジェクトの進捗状況を「下書き」「進行中」「完了」のステータスオプションで追跡できます。
- カスタムフィールドにタイムラインやリソースなどの重要な詳細を追加できます。
- プロジェクト概要とタイムラインを含む、異なるビューを切り替えて表示できます。
- すべてのプロジェクト文書を1つのcentral hubで整理整頓
- テンプレート内でステークホルダーと進捗を共有し、フィードバックをリアルタイムで受け取ることができます。
対象：*プロジェクトマネージャーやチームリーダーは、プロジェクトのプラン、文書化、進捗の追跡を体系的に行う方法が必要です。
6. ClickUp契約管理テンプレート
提案から契約締結まで、すべてのビデオ契約をワンクリックで管理できます。
ClickUpの契約管理テンプレートは、プロのビデオグラファーが契約の開始から完了までを整理し追跡するのに役立ちます。
新しいクライアントを獲得し、ビデオ制作ビジネスをスムーズに運営するために、すべての契約情報を一元管理しましょう。以下にその方法を説明します：
- 契約のステータスを管理するために、カスタムラベル（例：承認済み、作成中、交渉中、新規契約、レビュー中）を使用できます。
- カスタムフィールドを使用して、署名日、契約の種類、部門などの鍵の詳細を追加できます。
- 契約の進捗を、マスターリストからビジュアル進捗トラッカーまで、さまざまなビューで一目で確認できます。
- すべてのビデオ制作契約書を1か所に保存し、整理整頓できます。
対象：*動画制作会社とフリーランスのビデオグラファーで、契約管理を簡素化し、クライアントとの合意内容を明確に記録したい方。
7. ClickUp ビデオ制作テンプレート
ClickUpのビデオ制作テンプレートは、制作プロセス全体を通じてビデオチームを効率的に管理するための強力なツールです。
ビデオプロジェクトを明確なフェーズに分解し、初期プランから最終納品までを管理。何も漏らさず進めます。以下に手順を説明します：
- 組み込みのガントチャートを使用してプロジェクトのタイムラインを地図し、進捗と期限の追跡を行いましょう。
- 「コンセプト」「編集」「公開」などのカスタムステータスを使用して、各フェーズの進捗を管理できます。
- カスタムフィールドを使用して、場所、スタッフ要件、ビデオのカテゴリなどの鍵の詳細を追加できます。
- リアルタイムのダッシュボードでパフォーマンスを監視
- タスクに費やした時間を追跡して、リソースプランを改善しましょう。
- 制作ニーズの変化に応じて、タスク情報を簡単に編集・更新できます。
📌 対象：エンドツーエンドのビデオ制作ワークフローを管理するTeams—複数の場所、役割、フェーズにわたる複雑な撮影を扱うのに最適です。
📮ClickUp Insight: 当社のアンケートの回答者の27%が、週次更新を非同期の代替手段で置き換えられると回答し、25%が日次StandUpについても同様の意見を示しました。ただし、これには複数の専門ツールの管理、情報の分散化、追加コストの発生などが伴う可能性があります。ClickUpは、コメントスレッドで議論を中央集約化し、ClickUp Clipsで迅速な記録更新を可能にするなど、チームワークを革新します。すべてを1つのプラットフォーム内で実現します。
💫 実際の結果: TrinetrixのようなTeamsはClickUpを活用して不要なミーティングを50%削減しました！
8. ClickUp ビデオ制作タイムラインテンプレート
ClickUpのビデオ制作タイムラインテンプレートは、チームがビデオプロジェクトの開始から完了までを書き起こし、構造化するためのツールです。
これは、チームのcentral hubとして機能し、ショットの計画を立て、リソースを整理し、プロジェクトの目標に全員を一致させるためのツールです。
テンプレートの鍵の機能:
- 複数のビューでプロジェクトのタイムラインとタスクの進捗を追跡できます。
- 時間追跡でチームの作業負荷とリソース配分を管理
- タスクの割り当てでチームの役割を明確化
- プロジェクトの詳細を作成・保存するための専用セクション
- ポートフォリオを構築し、ビデオやケーススタディの例を展示するスペース
📌 対象：スケジュール管理とリソースプランに注力するTeams—タイムラインのマップ、タスクの割り当て、制作遅延の防止に最適です。
9. ClickUp YouTubeビデオ制作テンプレート
YouTubeの旅のあらゆるフェーズに構造をもたらします——アイデアのフェーズから最終編集まで——すべてを1つの整理されたhubで管理できます。
ClickUpのYouTubeビデオ制作テンプレートは、YouTubeビデオの制作プロセス全体を整理し、最初のアイデア出しから最終編集までを効率的に管理します。
このテンプレートは提案管理ソフトウェアとして機能し、ビデオ制作の全体ワークフローを整理し、進捗の追跡や期限のミーティングを簡単に行えます。
鍵の機能は以下の通りです：
- ボードビューを使用して、ビデオのテーマをプランし、脚本の大まかな構成を策定します。
- ガントチャートを使用して制作スケジュールをマップしましょう。
- タスクの所有権と期限を明確に設定する
- コンセプトから公開まで、ビデオのステータスを追跡できます。
- リアルタイムの更新で進捗を監視できます。
- 「脚本作成中」「撮影中」「編集中」などのカスタムステータスを作成できます。
📌 対象： コンテンツ作成者と動画制作チームで、高品質なYouTubeビデオのプラン、作成、配信を体系的に管理したい方。
10. ClickUp YouTube プランと制作テンプレート
ClickUpのYouTubeプランと制作テンプレートは、ビデオ作成者が制作ワークフローを中央のhubで一元管理できるように支援します。
Nate Blackが作成したこのテンプレートは、タスク管理、コラボレーションツール、目標追跡機能を統合し、ビデオ作成をスムーズで整理されたプロセスにします。
実際の制作ニーズに対応した実用的な機能が見つかります：
- 各ビデオの進捗を管理するためのカスタムタスクステータス
- スクリプトの共同編集とフィードバック用の共有ドキュメント
- プロジェクトの目標と追跡可能なメトリクス
- AIアシスタントで繰り返しタスクを効率化
- リアルタイムのチームコミュニケーションツール
📌 対象：YouTube作成者で、共同ビデオ制作、脚本開発、リアルタイムでのクリエイティブフィードバックを管理する方。
11. ClickUp YouTubeコンテンツプランテンプレート
ClickUpのYouTubeコンテンツプランテンプレートは、ビデオ作成者がコンテンツのパイプラインを1つのcentral hubで整理・管理するのに役立ちます。
この実践的なビデオ制作提案テンプレートは、予算、ターゲット、マーケティング目標などの重要な詳細を追跡しながら、動画のスケジュールのビューを提供しています。
以下の機能が特徴です：
- 複数のビュー（ボード、タイムライン、カレンダー）を使用してコンテンツのプランとスケジュールを管理します。
- カスタムステータス（コンセプト、開発中、完了）でビデオの進捗を管理できます。
- 鍵の詳細をカスタムフィールド（予算、チャネル、ターゲット）に保存できます。
- タスクの割り当てとコメントを通じてチームと協力しましょう。
📌 対象：コンテンツカレンダーを作成し、ビデオのテーマをターゲット層の目標、タイムライン、マーケティングキャンペーンと一致させる作成者。
12. ClickUp ビデオ制作請求書テンプレート
ClickUpのビデオ制作請求書テンプレートは、ビデオ制作仕事の請求書を整理します。事前プランから最終編集まで、すべてのサービスを詳細に明記した、明確でプロフェッショナルな請求書を作成できます。
支払い状況を追跡するために、金額、連絡先情報、支払い方法、料金、時間などのカスタムフィールドを使用できます。2つのステータスオプション（未完了と完了する）により、フォローアップが必要な請求書を簡単に確認できます。
請求管理のための複数のビューをご利用いただけます：
- カレンダービューで支払い期日を一覧で確認できます。
- 有料収入ビューで完了する支払いを追跡します
- 請求書の期日ビュー機能で、回収の優先順位を付けられます。
- 「すべての請求書ビュー」で、完了する財務状況の概要を把握できます。
対象：*ビデオ制作会社やフリーランサーで、クライアントへの請求書発行と支払い追跡のための構造化されたプロフェッショナルなシステムを必要としている方。
13. ClickUp ビデオ/オーディオ ポッドキャスト制作テンプレート
ClickUpのビデオ/オーディオ ポッドキャスト制作テンプレートは、ポッドキャストの作成プロセス全体を1つの中央 hub で整理するのに役立ちます。
AskYviが作成したこのテンプレートは、ゲストの提出管理、録音セッションのスケジュール設定、コンテンツ作成の進捗追跡、ポストプロダクションタスクの管理など、必要な機能を網羅した即戦力となるフレームワークを提供します。
テンプレートの鍵の機能:
📌 対象： ポッドキャスターとコンテンツ作成者で、制作ワークフローの効率化とエピソードの管理をスムーズにしたい方。
14. Proposifyのビデオ制作提案テンプレート
Proposifyのビデオ制作提案テンプレートは、動画制作会社が説得力がありプロフェッショナルな提案書を数分で作成するのに役立ちます。
このビデオ制作提案テンプレートを使用すれば、ブランドアイデンティティに合わせられるカスタマイズ可能なフレームワークを通じて、ビデオ制作の専門性を効果的にアピールできる堅固な基盤を手に入れられます。
テンプレートの鍵の機能:
- 色、フォント、デザイン要素を自社ブランドに合わせることができます。
- 事前作成された提案書の例を使用して、説得力のある執行要約を追加してください。
- インタラクティブな価格テーブルでオプションの追加項目を明確に表示し、コストを分かりやすく提示できます。
- サンプルビデオを含めて、ご自身の仕事の品質をアピールしましょう。
📌 対象：独自の強みを強調したプロフェッショナルで説得力のある提案書を作成し、より多くのクライアントを獲得したいビデオ制作会社。
15. PandaDocのビデオ提案テンプレート
PandaDocのビデオ提案テンプレートは、ビデオ制作のTeamsがクライアントに明確な内容を伝える説得力のある提案書を作成するのに役立ちます。
ブランドスタイルに合わせて各セクションを形にしながら、提案が効果的に仕事をするプロフェッショナルな構造を維持できます。このテンプレートの仕組みは次の通りです：
- サンプルビデオや画像を挿入して、最高の仕事をアピールしましょう。
- デジタル署名フィールドを追加して、プロジェクトの承認を迅速化しましょう。
- セクションをカスタムして、特定のビデオサービスを強調表示できます。
- クライアントが提案書にビューしたタイミングを追跡できます。
- 詳細なプロジェクトのタイムラインとマイルストーンを含めます。
- 提案のフォローアップのための自動リマインダーの設定を行いましょう。
📌 対象：動画制作会社とフリーランスのビデオグラファーで、見込み客をクライアントに変換したい方。
📮 ClickUp Insight:62%の回答者がChatGPTやClaudeのような会話型AIツールに依存しています。これらのツールの親しみやすいチャットボットインターフェースと、コンテンツ生成、データ分析など多様な機能は、多様な役割や業界で人気を集めている理由かもしれません。ただし、ユーザーが/AIに質問するたびに別のタブに切り替える必要がある場合、その切り替えコストとコンテキスト切り替えの負担は時間とともに蓄積されます。ClickUp Brainではそのような問題は発生しません。
あなたのワークスペースに直接組み込まれており、現在取り組んでいる作業を認識し、プレーンテキストのプロンプトを理解し、タスクに高度に関連した回答を提供します！ClickUpで生産性を2倍にアップ！
16. Better Proposalsのビデオ制作提案テンプレート
Better Proposalsのビデオ制作提案テンプレートは、ビデオ制作チームが洗練されたプロフェッショナルな提案書を作成し、クライアントのプロジェクトを獲得するのに役立ちます。
テンプレートには以下の内容が含まれます：
- ロゴと背景画像でカスタマイズ可能な目を引く表紙ページ
- ご自身のビデオサービスに柔軟に対応できる事前作成済みのサービス説明文
- クリアされた制作プロセスとタイムラインセクション
- 過去の成功を強調するための組み込み型ケーススタディフォーマット
- スマートな価格テーブルと自動計算機能
📌 対象：ビデオ制作会社やフリーランサーで、プロフェッショナルなイメージを維持しつつ、サービス内容を明確に伝え、効果的な提案を迅速に作成したい方。
17. Qwilrのビデオ制作提案テンプレート
Qwilrのビデオ制作提案テンプレートは、ビデオ制作会社が注目を引く提案書を作成し、プロジェクトを獲得するのに役立ちます。
このテンプレートは、清潔感のあるデザインと実用的なセクションを組み合わせ、潜在的なクライアントがあなたの能力、プロセス、料金体系をスムーズに理解できるように設計されています。
テンプレートには以下の内容が含まれます：
- プロジェクトの目標とアプローチを要約するエグゼクティブサマリーセクション
- 会社概要セクションで貼り付けの仕事や受賞歴をアピールできます。
- 制作ワークフローの分解と明確なタイムライン
- デモリールスペースで最高のビデオサンプルを展示できます。
📌 対象： 専門的なスキルをアピールし、クライアントとのコミュニケーションを効率化するためのプロフェッショナルでインタラクティブな提案書を作成したいビデオ制作会社。
18. SlidesGoのプレゼンテーションビデオ提案テンプレート
潜在的なクライアントをビデオ制作の提案で驚かせたいですか？
SlidesGoのプレゼンテーションビデオ提案テンプレートは、クリーンでモダンなフレームワークを提供し、あなたの創造的なビジョンとビデオ制作の専門性を効果的にアピールできます。
このビデオ制作提案テンプレートには、カスタマイズが簡単になる実用的な機能が豊富に搭載されています：
- 編集可能なグラフィックとマップで、制作ワークフローを可視化できます。
- 明確な視覚的コミュニケーションを実現する組み込みアイコンライブラリ
- 複数の事前設計済みスライドでプレゼンテーションを構造化できます。
- 完全にカスタマイズ可能なデザイン要素とレイアウト
- Google Slides、PowerPoint、Canvaと互換性があります。
📌 対象： ビデオ制作代理店やフリーランスのビデオグラファーで、視覚的に魅力的なクリエイティブブリーフを作成し、ビジョンと制作能力を明確に伝えることを目指す方。
19. ドキュメント/PDF ビデオ制作提案書テンプレート by Papersign
Papersignのビデオ制作提案テンプレートは、フリーランサーや代理店が数分で勝てるプロジェクト提案を作成するのに役立ちます。
このテンプレートは、初期のスコープ定義から最終的な予算内訳まで、制作プロセスをステップバイステップでガイドします。以下がその内容です：
- プロジェクトの範囲を明確なマイルストーンに分解し、クライアントの期待を事前に明確に設定します。
- 詳細な制作タイムラインを地図として描き、チーム全体がスケジュール通りに進められるようにします。
- 詳細な予算のアイテムを明示し、コストを透明性を持って提示できます。
- ポートフォリオを追加して過去の仕事をアピールし、信頼性を高めましょう。
- Papersignにアップロードして、迅速なデジタル署名を実現しましょう。
- Papersignのエディターを使用して、テンプレートにロゴと色を適用し、ブランド化できます。
📌 対象： ビデオ制作のフリーランスや代理店で、提案プロセスを効率化しつつプロフェッショナルなイメージを維持したい方。
20. Canvaのプロジェクト提案テンプレート
Canvaのプロジェクト提案テンプレートは、注目を引き、クライアントの承認を得るためのプロフェッショナルで視覚的に魅力的な提案書を作成するのに役立ちます。
このシンプルでモダンなテンプレートは、シンプルなグリーン色 scheme と十分なスペースを採用し、プロジェクトの鍵となる詳細に焦点を当てたデザインです。
このテンプレートを使用すると、次のようなことが可能です：
- ドラッグアンドドロップエディターを使用して、レイアウトとコンテンツブロックを自由に編集できます。
- 自社ブランドに合ったカスタム要素、フォント、色を追加できます。
- Canvaの豊富なメディアライブラリから魅力的なビジュアルを組み込んでください。
- コラボレーションツールを活用して、チームメンバーとリアルタイムで協力して仕事をしましょう。
- 完成した提案書を複数のフォーマットでエクスポートできます。
📌 対象： マーケティング代理店、クリエイティブプロフェッショナル、ビジネスコンサルタントで、プロジェクトのアイデアやオブジェクトを視覚的に魅力的にプレゼンテーションしたい方。
⚙️ ClickUpがより良いビデオ制作提案書を実現する仕組み
ClickUp、仕事のためのすべてアプリは、最初の提案から最終編集まで、ビデオチームを同期させながら、見栄えの良い提案書を作成するのを簡単にするツールです。
クリエイティブなコンセプトのアイデア出し、役割の割り当て、予算提案の作成など、あらゆる作業をClickUpの直感的なClickUpワークスペースで一元管理できます。
ClickUpのマーケティングツールは、目を引くビデオ制作プロジェクト提案書を作成するために必要なすべてを提供します。
🎥 脚本作成、ストーリーボード、編集、承認——ClickUpがサポートします
煩雑なPDFや散在するメモはもう不要です。ClickUp Docsは、クライアントが読みたくなるようなスタイリッシュでブランドに合った提案書を作成できます。
異なるビデオプロジェクト（説明ビデオ、広告、製品デモなど）用に再利用可能なテンプレートを作成することで、時間を節約できます。完成した提案書はクライアントとセキュリティに共有でき、コンテンツのビューや反応状況を追跡することも可能です。
*ClickUp Clipで動画を簡単に作成
提案をより記憶に残るものにしたいですか？ClickUp Clipsを使えば、提案ドキュメントに画面録画やビデオメッセージを直接埋め込むことができます。
クライアントにワークフローを視覚的に説明し、過去のプロジェクトをサンプルClipで紹介します。複雑なアイデアも、クリアされた、分かりやすく魅力的なビデオガイドで説明できます。また、個人的なタッチを加え、他社と差別化するのにも最適です。
🤖 ClickUp AIでより効率的に仕事をしましょう*
ClickUp Brainは、よりスマートに、より迅速に文章を作成するお手伝いをします。魅力的なプロジェクト説明文を生成し、明確さとトーンを調整して文章を磨き上げ、提案するビデオの種類に応じてカスタムセクションを作成することも可能です。
提案の説得力を高めたいですか？ClickUp AIは、あなたの執筆内容に基づいて編集や改善点を提案します——ワークスペース内で直接表示されます。
ClickUpでビデオ制作の生産性を向上させましょう
ビデオ制作の成功には、提案書テンプレートだけでは不十分です。堅牢なプロジェクト管理システムが、クリエイティブなプロセスをスムーズに進行させます。
それがClickUpの真価です。Teamsはガントチャートとカレンダーテンプレートを使用して、ビデオプロジェクト全体をマップできます。これにより、全員がプロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握できます。最新の脚本修正を確認したり、ラフカットへのフィードバックを共有する必要がある場合でも、ClickUpのリアルタイムコラボレーションツールで全員が同期を保てます。
ワークフローの異なるフェーズごとにカスタムビューにより、どのClipが色グレーディングが必要で、どのClipがサウンドミキシングの準備が整っているかを正確に把握できます。
さらに、ClickUpのAI機能は、プロジェクト概要の作成やクライアントのフィードバックを要約するなどの日常的なタスクを効率化し、クリエイティブな作業に集中する時間を確保します。
今すぐClickUpに登録して、ビデオ制作のアイデアを現実のものにしましょう。