効率的なミーティング運営のためのFree Asanaミーティングアジェンダテンプレート

ミーティングは、リモートでもハイブリッドでも、あらゆるチームにとって必要悪のように思えます。しかし、エネルギーを消耗するカレンダーのブラックホールである必要はないとしたら？

Asanaのミーティングアジェンダテンプレートを活用しましょう。週次チーム同期、プロジェクトキックオフ、1対1の進捗確認など、あらゆる場面で事前にプランを立て、所有者を割り当て、アクションアイテムを追跡するのに役立ちます。

気まずい沈黙や、忘れられたフォローアップ、そして「このミーティングの目的は何でしたっけ？」という瞬間はもう終わりです。

この記事では、実際に完了できる（ついでに上司も感心させるかもしれない）Asanaの無料ミーティングアジェンダテンプレートを紹介します。テンプレート一つ一つで、ミーティングを再び生産的にしましょう。🤩 💪

Asanaミーティングアジェンダテンプレートとは？

ゼロから作成したくない場合に最適です。これらの事前作成済みアジェンダは明確な道筋を提供し、事前プラン、議題の共有、リアルタイムでのミーティング進行、決定事項のタスク化を支援します。

優れたAsanaミーティングアジェンダテンプレートとは？

優れたAsanaミーティングアジェンダテンプレートは、目標の明確化、議題の優先順位付け、責任の割り当てを通じて、集中したミーティングのフェーズを整えます。

注目すべきポイントはこちらです。💁

目的と成果を定義： ミーティングで達成すべき目標（決定事項、アクションアイテム、解決すべき課題を含む）を明記します

事前に入力を収集： 参加者にアジェンダの提案とその関連性の説明を依頼し、重要度に基づいてアジェンダを優先順位付け。重要なアイテムから優先的に対応します

タイムボックスで議題を管理し所有権を割り当て： 現実的な時間枠を設定してスケジュールを遵守し、各議題に進行役をラベルします

明確で行動指向の表現を使用： 議論を意思決定と次のステップに集中させる

自由な議論や質問のためのスペースを確保：ミーティングの目的やフローを見失うことなく、自由な質問や意見交換の場を促進します

Free Asanaミーティングアジェンダテンプレート

以下は、様々なミーティングスタイルやニーズに合わせて設計された、厳選された無料Asanaミーティングアジェンダテンプレートの選択です。

各テンプレートは様々なタイプのミーティングアジェンダのための確かな基盤を提供し、チームの連携を保ち生産的なミーティングを実現します。

1. Asana ミーティングアジェンダテンプレート

viaAsana

Asana ミーティングアジェンダテンプレートは、集中的で時間制限があり、追従しやすいクライアントミーティングの計画と運営に再利用可能な構造を提供します。スプレッドシート形式のプロジェクトビューはすべてをリスト形式で表示するため、議論ポイントの整理、所有者の割り当て、各トピックへの時間配分が容易になります。

このテンプレートは、明確に定義された議論項目と時間枠により、チームが集中したミーティングを実施するのに役立ちます。一貫性と時間管理が必要な定期的な同期に特に有効です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

目標、役割、議題項目を標準化し、全員が準備を整えて参加できるようにします

リストを使って議論ポイントを簡単に優先順位付け・フィルタリング

参加者が事前にアジェンダアイテムを追加できるようにし、所有権を共有しましょう

Zoomの録画や議事録をアジェンダのタスクに直接リンクして、簡単に参照できるようにしましょう

📌 こんな方に最適：定期的なミーティングを集中させ、予定通りに進め、不要な脱線を避けたいチームリーダーやプロジェクトマネージャー。

💡 プロのコツ：各ミーティングに役割を割り当てましょう：進行役（ファシリテーター）、時間管理役（タイムキーパー）、メモ担当者をそれぞれ1名ずつ。

2. Asana キックオフミーティングテンプレート

viaAsana

このキックオフミーティングテンプレートの構成は、初日からチームを統一し、議題アイテムを整理し、ミーティングの役割を定義し、管理タスクを割り当てます。

リストビューを活用し、ミーティング準備チェックリストで議題を整理して出席者に割り当てましょう。各トピックに期限を設定し、明確さを確保します。ZoomやGoogle Driveなどの組み込み連携機能とアプリにより、資料の添付ファイル、ライブでのメモ、録音の同期をAsana内で直接行えます。明確さと共有された期待を持ってプロジェクトを開始するのに最適です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

決定事項、未解決事項、次なるステップを追跡し、明確な期待値を設定しましょう

会議中にアクセスできるよう、関連するプロジェクトファイルやプレゼンテーションを埋め込みましょう

タスクを通じて事前に発表者やメモの役割を割り当て、全員が自身の役割を把握した状態で会議に臨めるようにします

📌 こんな方に最適：迅速に連携し、即座に活動を開始する準備を進めるプロダクトマーケター、プログラムマネージャー、クロスファンクショナルなローンチチーム。

3. Asana 1対1ミーティングテンプレート

viaAsana

構造化されていない1対1の面談では、情報の更新漏れ、曖昧なフィードバック、時間の浪費が生じがちです。このAsana 1対1テンプレートは、双方が事前に準備し、優先度を調整し、アクションアイテムを確実に実行するための共有ワークスペースを提供します。さらに、LoomやVimeo経由でビデオを埋め込み、より明確な文脈を共有することも可能です。

このテンプレートを活用し、チームメンバーとの有意義な1対1の対話を導きましょう。共同準備、優先度追跡、長期的な成長フォローアップをサポートします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

過去の1対1面談の履歴を継続的に記録し、状況把握と継続性を容易に維持

一貫性を保つため、テンプレート内で直接定期的なミーティングの頻度を設定できます

異なる直属部下や役割に合わせて簡単にカスタムしながら、一貫したフォーマットを維持できます

📌 こんな方に最適：部下の責任感育成、成長の記録、有意義な会話の促進を目指す人事担当者。

⚙️ 特典：Asanaのミーティングアジェンダテンプレートで必要な機能が得られない場合、ClickUpで実際に整理され行動に焦点を当てたミーティングアジェンダの書き方を解説したこちらのビデオをご覧ください。

4. Asana四半期業績レビュー（QBR）ミーティングアジェンダテンプレート

viaAsana

Asana四半期ビジネスレビュー（QBR）ミーティングアジェンダテンプレートは、接続フォームやアンケートを活用して事前に意見を収集するための既成の構造を提供します。その後、参加者が最も重視する事項を中心にアジェンダを形にしましょう。

プロジェクトミーティング開始前に、アジェンダ、サポートドキュメント、各発言者の明確な時間枠をすべてアクセス可能にします。セッション中は、組み込みのタスク追跡機能でアクションアイテムや未解決の質問をリアルタイムで記録できます。この四半期業績レビュー（QBR）テンプレートは、業績評価やカスタマーサクセスの連携に最適です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

各トピックに時間枠を設定し、明確なペース配分と発言者の時間厳守を実現

ミーティング中に生じた質問や成長機会に対して、即座に対応しましょう

メトリクスの進化に合わせてセッションごとに調整可能なプロジェクト設計図を作成しましょう

📌 こんな方に最適：業績のレビュー、インサイトの共有、戦略の再調整が必要なカスタマー成功チームや経営陣

5. Asanaチームブレインストーミングテンプレート

viaAsana

このAsanaチームブレインストーミングテンプレートは、すべてのアイデアを完全な文脈とともに記録し、テーマ別に整理して次のステップへ準備します。共有ボードを作成すれば、貢献者は非同期で、またはミーティング中にリアルタイムで考えを追加できます。タグを使ってアイデアを分類すれば、トレンドや重複をひと目で把握しやすくなります。

このテンプレートを使えば、リアルタイムでも非同期でも、アイデアの収集と整理がシームレスに行えます。効率的に進めるために、類似したアイデアをグループ化し、アクションアイテムの優先順位付けを試みてください。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

非同期とリアルタイムの両方の入力を可能にし、スケジュールに関係なく全員が貢献できるようにします

タグとテーマでアイデアを整理し、パターンを素早く特定して重複を回避しましょう

各アイデアにリンクされているメモやファイルを添付して、フォローアップのための完全な文脈を保持しましょう

📌 こんなチームに最適：構造化されたグループアイデア創出セッションを求めるクリエイティブチーム、マーケター、プロダクト担当者。

📚 こちらもご覧ください:タスクを整理するFreeAsanaやることリストテンプレート

6. Asana 取締役会ミーティングアジェンダテンプレート

viaAsana

取締役会では、複数の利害関係者が関わる複雑な議題が扱われることがよくあります。Asana取締役会ミーティングアジェンダテンプレートは、事前に議題をチームメンバーに送信できるため、重要な会話の構造化と明確化に役立ちます。

ミーティング中、ファシリテーターはテンプレート内で直接メモを取ることができ、各アジェンダセクションごとにすべてを整理して管理できます。

リーダーシップミーティングや投資家ミーティング向けに設計されたこのテンプレートは、主要トピックの網羅と成果の記録を保証します。議題の配布、メモ取り、体系的なフォローアップをサポートします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

ボード資料、財務報告書、法的ドキュメントなどを各アジェンダに直接添付ファイルとして添付し、簡単にアクセスできるようにします

アイテムごとの投票結果や重要な決定事項を追跡し、明確な監査証跡を維持します

四半期ミーティング、投資家ミーティング、アドバイザリーミーティング用にテンプレートを複製・調整し、再構築不要で活用できます

📌 こんな方に最適：明確さと網羅性がすべてを左右する重要なボードミーティングに備える創業者、CEO、エグゼクティブアシスタント。

💡 プロのコツ：便利なAsanaショートカットを全て把握していませんか？Ctrl + / を押せば即座にアクセスできます。

7. Asana会議アジェンダテンプレート

viaAsana

Asana会議アジェンダテンプレートでは、各セッションの計画立案、開始日と期日付きのタスクの割り当て、相互に関連するセッションを依存関係でマーク、そして組み込みの時間追跡機能による全プロセスの追跡が可能です。

リストビューとボードビューが組み込まれているため、タイムラインやロジスティクスの管理方法に応じて、スプレッドシートスタイルのレイアウトとカンバンボードを切り替えられます。発表者情報、会議室割り当て、AV機器の必要性など、カスタムフィールドを設定しましょう。

このテンプレートを使えば、会議や会社のオフサイトミーティングを簡単にプラン・管理できます。セッション、運営、スピーカー調整を最初から最後までマップします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

スピーカーの空き状況、準備ステータス、セッション資料を一元的に追跡

バッファ時間、移行時間、食事休憩を含むマスタースケジュールを作成しましょう

セッションごとに内部の担当者（POC）を割り当て、裏方で誰が何を管理しているかを明確にします

📌 こんな方に最適：複数のトラックや変動要素があるイベントや社内サミットをプランするイベントコーディネーター、運営チーム、マーケティングリーダー。

8. Asana ミーティング議事録テンプレート

viaAsana

このAsanaミーティング議事録テンプレートは、ミーティングのタイトル、目的、日付、出席者、運営上の詳細など、すべての必須項目を網羅しています。議題アイテムが処理される過程を追跡し、議論内容、決定事項、期限付きの割り当てられたアクションアイテムを記録することが可能です。

さらに、今後のミーティング日程を記録するスペースも提供し、効果的なプランを支援します。このテンプレートは、各ミーティング後の連携と責任の明確化をサポートする、明確で整理された記録を保証します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

スライド資料やブリーフなどの関連ドキュメントを、各ミーティングエントリーに直接リンクできます

タグやセクションを使用して、チーム、プロジェクト、またはミーティングの種類ごとにミーティング記録をグループ化します

チームや部門を横断した決定事項や議論の検索可能なアーカイブを維持する

📌 こんな方に最適：プロジェクト進捗、決定事項、次のステップを簡単に記録したいプロジェクトコーディネーターや運営チームのメンバー。

Asanaプロジェクト管理の制限事項

Asanaは人気のプロジェクト管理ツールですが、特定のリミットがあるため、Asanaの代替ツールを検討する必要が生じる場合があります。

いくつか見てみましょう。👇

*大規模プロジェクトの複雑性: 数千のタスクを含む非常に大規模または複雑なプロジェクトの管理は、Asanaの動作を遅くし、操作を困難にする可能性があります

リミットされた高度なレポート作成機能： 詳細な分析やカスタマイズ可能なデータ可視化を必要とするチームには、基本的なレポート作成機能では不十分です

依存関係管理の制約: *複雑なタイムライン向けの自動再スケジュールやクリティカルパス分析といった高度なスケジューリングツールが不足しています

プレミアム機能の価格設定：*タイムラインビュー、カスタム自動化、高度な連携などの主要機能は有料プランが必要となり、小規模チームのアクセスにリミットが設けられます

通知過多: 頻繁な通知は、注意深く管理されないとユーザーを圧倒し、受信トレイを混乱させます

代替Asanaテンプレート

Asanaのテンプレートが制限的だと感じる場合や、より柔軟性と高度な機能を望む場合、仕事のすべてを管理するアプリであるClickUpが強力な代替手段を提供します。

実際のユーザーの声を紹介します：

私は上司と隔週でミーティングを行っており、アジェンダ作成にはClickUpを活用しています。イベントやプレゼンテーションのリクエストが全てここに集約され、上司が確認できる最新のステータスも表示されるため、業務管理が格段に効率化されました。

私は上司と隔週でミーティングを行っており、アジェンダ作成にはClickUpを活用しています。イベントやプレゼンテーションのリクエストが全てここに集約され、上司が確認できる最新のステータスも表示されるため、業務管理が格段に効率化されました。

この ミーティング管理ソフトウェアが提供する無料のミーティングアジェンダテンプレートをいくつか見てみましょう。🎯

1. ClickUp アジェンダテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpの議題テンプレートで議論ポイントを明確に構成

ClickUpアジェンダテンプレートは、ミーティングのあらゆる要素を整理する、すぐに使えるClickUpドキュメントレイアウトを提供します。ミーティング詳細テーブルで構造を素早く設計：ミーティングタイプを設定し、範囲を定義し、日時と場所を入力します。

次に参加者セクションがあります。これは簡易的な出席管理ツールとしても機能します。新しいClickUpカレンダーと連携させれば、さらに便利になります。

すべてのカレンダーを即座に同期し、Zoom、Google Meet、Teamsの通話に参加可能。日次・週次・月次など様々なフォーマットで1日の予定をビューできます。AIを活用したミーティングメモをDocsに直接保存し、後で参照できるようにします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

📌 こんな方に最適：カスタマイズ可能な1つの議題ドキュメントで、役割を明確に定義したミーティングフレームワークが必要なチームリーダーやプロジェクトコーディネーター。

2. ClickUp 全社ミーティングテンプレート

ClickUpの 全体ミーティングテンプレートは、実際のプロジェクトプランのように機能します。各アジェンダアイテムがタスクとなり、すべての更新が追跡可能です。これにより、全体ミーティングの準備は共同作業で進められ、進捗管理も容易になります。

計画、運営、プロモーションといった明確なフェーズに構造化されたリストテンプレートです。各フェーズには独自のタイムライン、所有者、イベントフェーズや部署などのカスタムフィールドが設定されています。

最大のメリットは？グループ化されたイベントフェーズビューにより、ミーティング準備が期限付きのミニプロジェクトに変わります。どのチームがどの部分を担当しているか知りたいですか？部署カスタムフィールドを一目見るだけでわかります。視覚的な期日アラートのおかげで、人事、デザイン、マーケティングのいずれが責任を負っているか、また誰が遅れているかがすぐにわかります。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

会社の目標、チームのメトリクス、表彰を1つの中央ビューで強調表示

発表者と時間枠を割り当て、セッションの集中力と包括性を維持しましょう

週次、月次、四半期ごとの全体会議でレイアウトを再利用

📌 こんな方に最適：厳しいタイムラインで全社的な同期会議を運営する経営幹部や部門責任者

🎥 動画で学ぶ:ClickUp AIノートテイカーでミーティングの生産性を最大化する方法

3. ClickUp オフサイトミーティングアジェンダテンプレート

オフサイトミーティングは戦略、接続、明確化を促進する場です。ClickUpのオフサイトミーティングアジェンダテンプレートはタスクベースのテンプレートで、オフサイトのプランを追跡可能なプロセスに変えます。

オフサイト実行向けに設計された5つの独自カスタムフィールドを提供：ノートテイカー、書記、ファシリテーター、メモリンク、およびタイムキーパー。 各議題アイテムには担当者が割り当てられ、リンクされているドキュメントのリンク先とタイムスタンプのアンカーが設定されます。これにより戦略的セッション中の構造化された議論と効果的な記録が保証されます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

出席管理のため、参加ステータスとセッションサインアップを追跡

旅程表、マップ、スライド資料など、関連するサポート文書を添付ファイルとして添付してください

セッション、チームビルディング活動、運営準備を一元プラン

📌 こんな方に最適：役割分担、時間管理、メモ取りをすべてオフサイト対応のチェックリストにまとめたい、リトリート企画者や戦略ファシリテーター。

💡 プロの秘訣： ClickUp AIノートテイカーは、ミーティングの議論内容、アクションアイテム、重要な決定事項をリアルタイムで自動記録するため、重要な詳細を見逃すことはありません。ミーティングアジェンダテンプレートと組み合わせることで、すべてのミーティングが明確な構造に沿い、参加者の集中力を維持し、整理された実行可能なメモの結果を残します。これらのメモは確認や共有も簡単です。 ClickUp AIノートテイカーで正確なミーティングメモ、議事録、重要なアクションポイントを記録しましょう

4. ClickUp ミーティングテンプレート

無料テンプレートを入手 定期的なミーティングと臨時の議論をすべてClickUpミーティングテンプレートに集約しましょう

ClickUpミーティングテンプレートは、単発の会話ではなく、各ミーティングを追跡可能なワークフローに変換します。議題項目やリアルタイム更新から所有権やフォローアップまで、ミーティングライフサイクルのあらゆる要素がリンクされています。

ペースの速い営業チーム向けに、この営業ミーティングアジェンダテンプレートはプランされた電話会議と即席の同期の切り替えをスムーズにします。ClickUp Meetings（ミーティング hub）とシームレスに接続し、毎週の定例チームミーティングタスクの作成を可能にします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

📌 こんなチームに最適：迅速な混合フォーマットのミーティングを実施する営業チームやオペレーション部門

5. ClickUp ミーティング出席者リストテンプレート

ClickUpミーティング名簿テンプレートは、定期的な進捗確認や大規模なチーム同期のための司令塔として機能します。プロジェクト、進行役、議事録担当、時間管理担当、ミーティング日程といった詳細を即座に把握できます。

組み込みのやることセクションはワークフローに直接接続しているため、アクションアイテムが発生したその場で追加できます。ローテーション役割の管理やチームエンゲージメントレポート作成時に特に便利です。🌼 このテンプレートが気に入る理由

ドロップダウンでミーティング役割を自動ローテーションし、定期的な同期会議での役割分担を容易に

過去の出席状況、参加状況、担当業務を一元化されたログでビュー

役割や部署を色でコード化し、役割の配布を一目で可視化

📌 こんな方に最適：定期的な進捗確認やスタンドアップミーティングを担当するリーダー。参加者の役割や出席パターンを追跡することが鍵となる場合に特に効果的です。

6. ClickUp ミーティングチェックリストテンプレート

ClickUpミーティングチェックリストテンプレートは、あらゆるミーティングで数秒で記入できる即戦力のチェックリストを提供します。特筆すべき機能は？チェックリスト内にネストサブタスクを追加でき、重要な議論ポイントをマイクロタスクに分解し、割り当てと優先順位付けが可能です。

時間制限のある事項がある場合は？ コメント反応やステータス更新で、注意が必要な事項を簡単にマークできます。サブタスクや優先度割り当てによる詳細な議論ポイントの分解も可能です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

チェックリストアイテム内に直接文脈に応じたメモやリンクを追加し、参照情報の散逸を防ぎましょう

StandUp、1対1、クライアント通話など、ミーティングタイプごとにチェックリストセクションをカスタムし、繰り返し利用可能に

フィルターを適用して、ミーティングで議論された未完了、期限切れ、または優先度の高いタスクを即座にビュー

📌 こんなチームに最適：週半ばの同期や定期的な更新を担当するチーム。ネストサブタスク、複数所有者の割り当て、アジェンダアイテムのチェックオフに活用できます。

7. ClickUp ミーティングトラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpミーティングトラッカーテンプレートで成果とエンゲージメントの傾向を追跡

ClickUpミーティングトラッカーテンプレートは、ミーティングのあらゆる詳細を整理するための頼れるツールです。リストビュー形式のテンプレートとして設計されており、議題の整理、メモの記録、フォローアップの追跡を一元的に行う方法を提供します。

カスタムフィールド（ミーティングの種類、場所、時間管理担当、議事録担当、リーダーを含む）により、定期的な運営ミーティングやクライアントオンボーディングが適切に分類されます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

リスト、ボード、カレンダービューを切り替えて、タイムライン、ステータス、カテゴリ別にミーティングを管理しましょう

すべての定期ミーティングを1つのトラッカーに集約し、重複や誤解を減らしましょう

過去のエントリーの貼り付けを素早く複製し、主要なセッション詳細のみを更新しながら構造を維持

📌 こんな方に最適：すべてのミーティングの種類、参加者、進捗を一元管理し、検索可能なリストとして記録する必要があるプロジェクトマネージャーや運営チーム。

📮 ClickUpインサイト: ClickUpの調査によると、回答者の27%がフォローアップ不足のミーティングに悩まされており、その結果、アクションアイテムの未処理、タスクの未解決、そして最終的には生産性の低下につながっています。 この問題は、チームが仕事を追跡する方法によってさらに悪化しています。当社のチームコミュニケーションアンケートによると、プロフェッショナルの約40％がアクションアイテムを手動で追跡しており、これは時間がかかりエラーが発生しやすいプロセスです。一方、38％は一貫性のない方法に依存しており、これにより誤解や期限の遅れリスクが高まっています。 ClickUpがこのアクションアイテムの混乱を解消！ミーティングでの決定事項を即座に割り当てタスクへ変換—仕事が行われる同じプラットフォーム上で完結します。

8. ClickUpプロジェクトキックオフミーティングテンプレート

ClickUpプロジェクトキックオフミーティングテンプレートは、最も重要な事項（誰が、何を、いつ、なぜやるか）についてチームを一致させるのに最適です。プロジェクトマネージャー、場所、タイムキーパー、出席者、メモ担当者などのカスタムフィールドを備えた組み込みのミーティングフレームワークが付属しているため、自己紹介で何も漏れることはありません。

タスク管理ソフトウェア内に組み込まれた機能で、セッションを実行可能なチェックリストに変換し、ネストサブタスクを追加できます。複数の担当者を即時割り当て、優先度タグを追加して全員の認識を統一しましょう。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

事前入力済みの役割フィールドとプロジェクトコンテキストが組み込まれたテンプレートで、チームを瞬時に連携させましょう

優先度タグと依存関係を活用し、プロジェクトの初期段階で障害要因を早期に可視化しましょう

ミーティング中にアジェンダ項目をタスクやサブタスクに変換し、フォローアップの遅れを防ぎましょう

📌 こんな方に最適：明確な目標の設定、所有権の割り当て、キックオフ時の鍵となる決定事項の把握を望むプロジェクトリーダー。

9. ClickUp ミーティング議事録 (MoM) テンプレート

ClickUpのミーティング議事録（MoM）テンプレートは、重要な事項をすべて記録するための無駄のない構造を提供します。ミーティング日時、時間、出席者、アジェンダ、アクションアイテムなど、テンプレートに組み込まれたカスタムフィールドを活用し、進行中に全体像を把握しましょう。

実際のチームワークフローに合わせて設計されており、特に重要なミーティングや部門横断的なミーティングにおいて、責任の所在と透明性を維持しやすくなります。特筆すべき機能は、検証フィールドを使用した出席者の承認状況を追跡できる点で、決定事項が議論され承認されたことを確実にします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

事前設定されたフィールドを使用して、最終決定事項と責任所有者を併記

議題を議論カテゴリ別にアジェンダ化して、ミーティング後の理解を促進しましょう

未解決アイテムをハイライト表示し、自動フォローアップで次会合へ引き継ぎましょう

📌 こんなチームに最適：重要な決定事項、出席者、アクションを確実に記録し、正式な承認と監査可能な記録が必要なチーム。

💡 プロの秘訣：リーンコーヒー方式を試してみましょう。全員がトピックを提案し、最も重要なものについて投票し、時間制限を設けて話し合います。非常に民主的で、非常に集中できます。

10. ClickUp ミーティングメモテンプレート

ClickUpのミーティングメモテンプレートは、特にペースの速いミーティングや定期的なミーティングにおいて、議論内容を迅速に文書化するための一貫したフォーマットを必要とするチーム向けに設計されています。一般的なメモドキュメントとは異なり、このミーティングメモテンプレートは、デイリースタンドアップからクライアントレビューまで、様々なミーティングタイプのフローに合わせた調整可能なセクションを提供します。

このテンプレートの特長は、定期ミーティングのサポート機能です。過去のメモを複製でき、一貫したフォーマットを維持しながら、過去の全ミーティングを検索可能なアーカイブとして構築できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

ミーティングタイプ別に整理されたリンクされているメモ履歴で、過去の会話を簡単に参照できます

メモ構造を複製して一貫性のある継続的なミーティングスレッドを作成し、効率的に準備を進めましょう

タスクチェックリストで、その場で決まった迅速な決定事項や話し合いポイントを記録しましょう

📌 こんな方に最適：頻繁なスタンドアップやクライアントとの電話会議を実施するチームが、メモを素早く整理するのに。

11. ClickUp ミーティングミーティングテンプレート

ClickUpのミーティング議事録テンプレートには、チーム全体でメモ取りを標準化するためのカスタム指示ページが用意されています。

正式な承認やアクションタイムラインの追跡向けに構造化されたClickUp MoMテンプレートとは異なり、このテンプレートは柔軟なドキュメントフォーマットを採用。リアルタイムで開封・更新・共有が可能です。出席者、アジェンダ、議論ポイント、アクションアイテムの各セクションが事前設定されており、メモ整理の手間を省きます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

ミーティングの進捗に合わせて即座に更新できるドキュメントに、リアルタイムの意見や提案を記録しましょう

すぐに使える編集可能なセクションで、アジェンダと議論を整理しましょう

各トピックの下に配置された軽量なアクションアイテムの呼び出しで、次のステップを素早く確認

📌 こんな方に最適：最小限のセットアップで、参加者・決定事項・次のステップを網羅した、共有可能なドキュメント形式のミーティング要約をすぐに作成したい方。

💡 プロのコツ： ClickUp Doc内で使えるキーボードショートカットをいくつかご紹介します： 人物をメンション: @

タスクをメンション: @@

ドキュメントをメンション: @@@

テキストを左揃えにする: Cmd + Shift + L (Mac) および Ctrl + Shift + L (PC)

テキストを中央揃えにする: Cmd + Shift + E (Mac) および Ctrl + Shift + E (PC)

テキストを右揃えにする: Cmd + Shift + R (Mac) および Ctrl + Shift + R (PC)

箇条書きリストを作成: Cmd + Shift + 9 (Mac) および Ctrl + Shift + 9 (PC)

チェックリストを作成：Cmd + Shift + 8 (Mac) および Ctrl + Shift + 8 (PC)

12. ClickUp チームコミュニケーション＆ミーティングマトリックステンプレート

ClickUpチームコミュニケーション＆ミーティングマトリックステンプレートは、誰が誰と、いつ、なぜ話すのかを構造化します。リスト形式のテンプレートで事前構築されたビューを備え、どの会話がいつ必要かを360°の視点で把握できます。

定期的な同期をプランし、コミュニケーションの接点をマップし、各議論の進捗を「進行中」「完了」「キャンセル」などのカスタムステータスで追跡できます。分散型チーム内での会話のスケジュール設定、進捗管理、調整を容易にします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由

事前構築済みのコミュニケーションマトリックスビューで、チームの主要なやり取りを可視化

通常はカレンダーから漏れてしまう非公式な同期や状況確認を記録しましょう

コミュニケーションサイクルのギャップを、プロジェクトの整合性に影響を与える前に特定しましょう

頻度タグをカスタムして、単発の会話と定期的な会話を明確に区別しましょう

📌 こんな方に最適：戦略的なコミュニケーションの青図が必要な分散型のチーム

ClickUpテンプレートでミーティングを楽しく、実行可能なものに

Asanaのミーティングアジェンダテンプレートは構造化された出発点を提供しますが、ClickUpはさらに数ステップ進んでいます。アジェンダプラン、リアルタイムコラボレーション、ドキュメント作成、フォローアップを単一のスペースで統合します。

1対1の面談からsprintレビューまで、各テンプレートは会話の流れを構造化し、タスクを文書化し、フォローアップを明確に保つよう設計されています。

すべてが接続：テンプレートはタスク、ドキュメント、カレンダーに直接リンクされているため、会議後も情報が途切れません。組み込みのAIスケジューリング、同期されたカレンダー、編集可能なドキュメントにより、コンテキストを切り替えることなく、ミーティングの準備、実施、追跡が簡単に行えます。

今すぐClickUpを無料でおよびに登録しよう！ ✅