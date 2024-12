仕事をもっとスマートに：2024年、Macで使えるAIツールベスト10を探る

人工知能(AI)が、私たちのやることすべてにおいて、どのようにゲームを変えようとしているのか、見ていてわくわくする!🤖

顧客の行動予測から拡張されたライティングまで、AIの膨大なデータ処理能力と進行中の学習能力は、人間の生活をより多くの面で楽にしている。リソースの節約以外にも AIソフトウェア・ソリューション は、仕事の正確性と効率を向上させ、迅速な納品を可能にします。

AIの活用をお考えのMacユーザーの方は、ぜひご活用ください!Macデバイスのための最もインパクトのあるAIツール10選を、エキスパートが厳選したリストでご覧ください。創造性、生産性、利便性の領域で可能性を広げる、汎用性の高いオプションをご紹介します。

Mac用AIツールで何を探すべきか?

Macデバイス用のAIは、チャットボット、デジタルアシスタント、ワークフローなど、様々なアプリケーションのフォームで提供されています。 プロジェクト管理ソリューション .その機能は、使用する分析モデルによって異なる場合があります。

例えば、多くのAIツールは自然言語処理(NLP)を使用し、コンピュータが人間の言語を理解し、解釈し、対応できるようにします。また、人工知能ソフトウェアは、生産性を高め、タスクをより早く完了するために、自動化機能を使用し、テキストプロンプトでコンテンツを要約します!

ClickUp AIを使って、ボタンをクリックするだけで、長いコメントスレッドを即座に要約する。

ニーズに応じて特定の機能を期待することができますが、Mac用のAIソリューションを選択する際に考慮すべき一般的なポイントは以下のとおりです:

互換性:互換性:iPhone、iPad、MacとAppleの世界にどっぷりですか?互換性:あなたはiPhone、iPad、MacとAppleの世界にどっぷりですか? ユーザーエクスペリエンス:ユーザーエクスペリエンス:ナビゲートが簡単で、クリーンで直感的なインターフェイスは、非常に便利です。 生産性を大幅に向上させることができます。 パフォーマンス:ツールのスピードと効率を調べてください。他のユーザーをやること バグや不具合を報告していますか? と不具合を報告しますか?🐞 拡張性:拡張性: プロジェクトが大きくなるにつれて、ツールはあなたのニーズに対応できなければなりません。 カスタマイズ:ソフトウェアのカスタマイゼーションは、単純なインターフェイスの調整から、より詳細な修正まで、様々な範囲に及ぶ。 統合機能:最高のAIツールは通常、他のシステム、アプリ、またはデータベースと統合し、日常的なプロセスを最適化します。

The 10 Best AIツール for Mac:レビュー

タスク管理、コラボレーションからリードソーシング、そして スマートダイアグラム Mac用の様々な機能を持つ10個のAIツールのリストをまとめました。以下のレビューは、あなたの理想的なソリューションを見つけるのに役立ちます!🌚

1. ClickUp

ClickUp Brainを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。

ClickUpは総合的なコラボレーションツールです。

クリックアップ

あらゆる業界やニッチに対応するネイティブAI機能を備えたプロジェクト管理ツール。クラウドベースのプラットフォームだが、以下のことができる。

MacまたはMac M1専用クライアントをダウンロードすることができる。

をダウンロードし、デスクトップでより柔軟にご利用ください。 ClickUpブレイン は、様々な役割にまたがるデリバリーをスピードアップするための高度に訓練された仕事アシスタントです。このツールは、数十のコマンドと役割に特化した、完全にテンプレート化されたプロンプトを設定することで、あなたの日常タスクを加速させ、当て推量を排除します。

ClickUp Brainツールバーを使って、リアルタイムでコンテンツを改善しましょう。要約を作成することで、管理者の仕事を軽減します、

プロジェクト概要

, ミーティングメモ 電子メール、そして

アクションアイテム

ClickUpのAIプロジェクトマネージャー、AIナレッジマネージャー、仕事用AI Writerと即座に連携。

このAIツールは、あなたが作成したあらゆるアイテムを最適化することができます。 ClickUp ドキュメント .特定のテキストをハイライトし、利用可能なライティングプロンプトを使用して、より短く、より長く、より魅力的に、またはよりシンプルにします。

スペルや文法をその場でチェックし、文章全体の質を高めることができます。 社内外のコミュニケーション .ClickUp Brainは言語の翻訳も可能で、グローバルチームのコラボレーションをより効果的にします。🌎

ClickUp Brainを活用することで、マーケティングや営業など、あらゆるワークフローの時間を短縮できます、

/🌎 ClickUp Brainを活用することで、マーケティング、セールス、営業など、あらゆるワークフローの時間を短縮できます。

そして極めつけは?ClickUpには、iPad、iPhone、Apple Watchデバイス用のネイティブアプリがあるので、外出先でもプロジェクトに接続できます!

クリックアップの主な機能

100以上の役割別プロンプトを内蔵したClickUp Brain

よりプロフェッショナルに、よりダイレクトに、より魅力的に聞こえるようにライティングをアシスト

インスタント翻訳

エラー検出と訂正

クリエイティブコンテンツのサポート

ホワイトボード )

15以上のカスタマイズ可能なワークフロービュー

マルチデバイス・サポートによる拡張性

クリックアップのリミット

AI ベースのタスク作成はまだ利用できない(ただし、近日公開予定)

すべてのAI機能の探求には時間がかかる可能性があります。

ClickUpの価格設定

Free Forever : 無制限。

: 無制限。 無制限 :ユーザーあたり月額7ドル

:ユーザーあたり月額7ドル ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 企業向け :

営業チームへのお問い合わせ お客様のニーズに合わせたカスタムプランについては、営業チーム までお問い合わせください。

: /参照 https://clickup.com/plans/enterprise 営業チームへのお問い合わせ /%href/ お客様のニーズに合わせたカスタムプランについては、営業チーム /%ref/ までお問い合わせください。 ClickUp Brainはすべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。

*リストはすべて年間課金モデルです。

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (8,500件以上のレビュー)

: 4.7/5 (8,500件以上のレビュー) カペラ 4.7/5 (3,500 件以上のレビュー)

2.タイピングマインド

Via: タイピングマインド ChatGPTを簡単に使う方法をお探しなら、TypingMindがお役に立ちます。専門的なプロンプトライブラリに加え、"Stand-up Comedian"や"Academic Researcher"のようなAI文字が用意されており、あなたの質問に明確に答えてくれます。

また、文書をアップロードして、そのコンテンツについてAIと対話することもできます。これは、AIアシスタントを探している学術的または専門的なユーザーにとって特に便利です。🎓

ログインせずにウェブブラウザで直接TypingMindを使用するか、Macのドックにアプリをダウンロードしてください。さらに、あなたのAPIキーはあなたのコンピューターに保存され、プライバシーを守ることができます。

TypingMind の主な機能

チャット内のウェブ検索で回答を強化

膨大なプロンプトライブラリ

テキスト読み上げ機能

共有可能なインターフェースを持つカスタマイズ可能なチャットボット

無制限プラグイン(最高レベルの場合)

TypingMind のリミット

セットアップにOpenAI APIキーが必要

無料プランのAI文字数には制限があります。

TypingMind の価格

無料

Standard: ライセンスあたり$39

ライセンスあたり$39 Extended: 1ライセンスにつき$59

1ライセンスにつき$59 プレミアム: 1ライセンスにつき$79

*各ライセンス鍵は5台のデバイスで使用可能

TypingMind の評価とレビュー

まだ評価はありません。

3.エレファス

Via: クラフト Craftは、優れたメモ、コラボレーション、そして

生産性ツール

AppleのApp Store Best of 2021 AwardsでMac App of the Yearに選ばれました。

美しいユーザーインターフェイスが評価されただけでなく、このプラットフォームはGPT-3テクノロジーを活用し、ライターのブロックを克服するのに役立ちます。そのAIアシスタントは、コンテンツのアイデアを生み出したり、長いドキュメントを要約したり、複雑なレポートをよりシンプルな言葉に言い換えたりするのに理想的です。

Craft AIはスペルや文法を瞬時に修正し、テキストを必要な言語に翻訳します。また、保存された文書からQ&Aフォーマットで情報を抽出することもできる。例えば、「トムは今週何に取り組んでいますか」と尋ねれば、彼の担当タスクの要約を得ることができます。🔍

Craft の主な機能

視覚に訴えるデザインとレイアウト

ドキュメントに素早くアクセスできる検索バーとインテリジェントな提案

微妙なトピックのサブページを作成できる高度なメモ整理機能

カスタマイズ可能 チームwiki

タスクを割り当て、期限を設定するための週間目標。

クラフトのリミット

共有モデルをもっと良くする必要がある

もっとテンプレートが欲しい

クラフトの価格設定

スターター無料

プロメンバー1人につき月5ドル

ビジネス :10ドル/月/メンバー

:10ドル/月/メンバー エンタープライズ:価格についてはお問い合わせください。

*リストはすべて年間課金モデルです。

クラフトの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (15件以上のレビュー)

: 4.8/5 (15件以上のレビュー) カプターラ利用不可

5.プラスAI by Setapp

Via: プラス・オン・セタップ Plusはもう一つのGPT-powered writing assistantで、Setappの月額サブスクリプションを通じてMac OSでのみ利用可能です。Setappメンバーシップにすべて含まれているため、追加の支払いや別のAPIキーは必要ありません。

ショートカットキーで起動すれば、Plusはどんなアプリケーションにもシームレスに統合されます。このプラットフォームは、電子メールの作成、プレゼンテーションの作成、長い記事の要約など、どのようなタスクであっても、ライティングプロセスを簡素化し、改善することを目的としています。

Plusの用途

テキスト生成

の作成、リライト、翻訳を行う。スペルミスや文法エラーを防ぐ校正サービスもプロバイダー。頻繁に発生するタスクのために独自のプロンプトを作成し、カスタマイズすることができます。✍️

プラスAIの主な機能

先進のGPT-4テクノロジー

Macアプリに統合可能

特に Improve Writing 機能により、フォーマルなビジネス文書作成に最適

機能により、フォーマルなビジネス文書作成に最適 カスタマイズ可能なプロンプト

プラスAIのリミット

一部のユーザーは、UIがわかりにくく、バグが多いと感じています。

今のところ、自分のOpenAI APIキーは使えない。

Plus AIの価格(Setappサブスクリプション)

Mac :月額9.99ドル

:月額9.99ドル Mac + iOS :月額$12.49

:月額$12.49 パワーユーザー:14.99ドル/月

プラスAIの評価とレビュー(Setapp用)

G2 : 4.8/5 (20件以上のレビュー)

: 4.8/5 (20件以上のレビュー) カプターラ 4.7/5 (30件以上のレビュー)

6.フレッシュチャット

Via: フレッシュチャット Freshchatは、Freshworksスイートの一部であり、中小企業から大企業までのセールスおよびカスタマーサポートのニーズに対応している。このプラットフォームは、ウェブ、モバイル、WhatsApp、LINE、Facebook Messenger、Apple Business Chatなど、多くのチャネルで利用できる。

顧客のクエリの根本的な意図をスキャンし、より適切でコンテキストを認識したソリューションを提供する、汎用性の高いAI対応チャットボットを構築するために使用します。

会話が複雑すぎてボットが処理できない場合は、ワンクリックでライブエージェントにクエリを転送します。ボットは顧客データを自動更新し、エージェントがボットの後を引き継ぐ際に特に役立ち、継続性とパーソナライズされた顧客体験を保証します。🗨️

フレッシュチャットの主な機能

オムニチャネルサポート

詳細なAIチャットボット機能を備えたカスタマーサポート向けデザイン

添付ファイルや絵文字を追加できるカスタマイズ可能なチャットウィジェット

様々な顧客エンゲージメントシナリオのためのカスタムボット作成

フレッシュチャットのリミット

限られたレポート作成と分析機能

エージェントは常にチャット着信の通知を受け取らない

フレッシュチャットの価格設定

無料

成長 :エージェントあたり月額$15

:エージェントあたり月額$15 グロース・オムニチャネル :エージェントあたり月額$29

:エージェントあたり月額$29 プロエージェントあたり月額$39

プロ・オムニチャネルエージェントあたり月額$59

エンタープライズ :エージェントあたり月額$69

:エージェントあたり月額$69 エンタープライズ・オムニチャネル:99ドル/月/エージェント

*リストはすべて年間課金モデルです。

フレッシュチャットの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (400 件以上のレビュー)

: 4.4/5 (400 件以上のレビュー) カペラ 4.1/5 (100件以上のレビュー)

7.写真リバイブ

Via: 写真リバイブ PhotosReviveはモノクロ写真の色付けに使われます。MacOSとiOSプラットフォームで利用可能で、古い画像やモノクロ画像に色を追加するための自動と手動の両方のオプションを提供しています。📷

写真アプリまたはFinderを通してデバイスから写真をインポートするか、直接スキャンしてアプリケーションに取り込みます。このソフトウェアは不完全な画像にも対応し、明るさやコントラストの調整も可能です。

使い始めたばかりの方やインスピレーションをお求めの方のために、このアプリにはサンプルライブラリがあり、このツールで可能な変形のアイデアが掲載されています。

PhotosRevive の主な機能

AIアシストによる写真の色調補正

手動モードとカスタマイズ可能な色マーカー。

ユーザー作成プリセットによるバッチ生産性

ドラッグ&ドロップで写真を追加できる直感的なインターフェース

PhotosRevive のリミット

AIが手など特定の部分の色を見落とすことがあり、手動での調整が必要。

意図しない部分に色がこぼれてしまうことがある。

PhotosReviveの価格

PhotosRevive 無制限:ライセンスあたり18.99ドル(Mac3台使用時

PhotosReviveの評価とレビュー

Mac App Store: 4.2/5 (100件以上のレビュー)

8.タスクヒート

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Taskheat.png タスクヒート製品例 /mg/

Via: タスクヒート MacOSとiOSで利用できるTaskheatは

タスク管理

タスクを効率化するアプリ。

やることリスト

を使えば、目標をより早く達成することができる。AIを使って、あなたの入力に基づきカスタマイズされたタスクを生成し、優先順位をつけます。 ビジュアルフローチャート .

既存のリンクを作成、変更、削除することで、複雑なタスクのリレーションシップを管理できます。特定の専門知識を持つ第三者にタスクを割り当てる場合、アプリはそれに応じてフローチャートを調整します。

色分けされたタグがナビゲーションを容易にし、期日が近づくとアラートが表示されます。Taskheat は場所ベースのリマインダーや、フローチャートの共有や印刷機能も提供しています。🖨️

タスクヒートの主な機能

プロジェクトの整理 タスク依存関係

タスクをサブタスクに視覚的に分解する

フローチャートとリストビューで複雑なワークフローを視覚化

シンプルで使いやすいインターフェイス

タスクヒートのリミット

アプリがクラッシュしたり、ラグが発生することがある

ユーザー間の共有ツールがリミット。

タスクヒートの価格

Taskheatフルバージョン:Mac、iPad、iPhone用のライフタイムライセンスあたり14.99ドル

タスクヒートの評価とレビュー

Mac App Store: 4.2/5 (230 件以上のレビュー)

9.Miro

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Miro.png ミロ・デジタル・ホワイトボード /ミロ

Via:

ミロ

アイデアをスケッチしたり、スライドショーをまとめたりする必要がありますか?Miroが バーチャルホワイトボード .これは以下を提供します。

リアルタイム・コラボレーション

iOS、Android、Windows、Macの複数のデバイスにまたがるリアルタイムコラボレーション機能。

Miro ボードと連動する Miro AI は、付箋に基づく画像の生成から、コンテンツの要約やコードブロックの作成まで、幅広い機能を提供します。例えば、付箋をキーワードで分類したり、画像から背景を削除したり、質問やアイデアでマインドマップを展開したり、その他にも様々なことができます。📌

まだベータ版で継続的に進化していますが、Miro AIは無料プランでもMiroの全契約者が利用できます。

Miro 最大の機能

AIサポートによる画像生成

クリエイティブとプロジェクトプランニングのニーズに応える無制限スペース。

付箋、フリーフォームペン、形、矢印、スマートドローイングなどのツール

複数のコミュニケーションオプション(フィードバック、レビュー、承認)

カスタマイズ可能なテンプレート

デスクトップアプリ、モバイルアプリ、タブレットアプリが利用可能

Miro のリミット

類似アプリと比較して、読み込み時間が比較的長い。

ナビゲーションやZoom機能が不便だと感じるユーザーもいる。

Miro 価格設定

無料 。

。 スターター :メンバー1人につき月額8ドル

:メンバー1人につき月額8ドル ビジネス :16ドル/月/メンバー

:16ドル/月/メンバー 企業向け:価格については営業までお問い合わせください。

*リストはすべて年間課金モデルです。

Miroの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (5,000件以上のレビュー)

: 4.8/5 (5,000件以上のレビュー) カプターラ 4.7/5 (1,300 件以上のレビュー)

10.パイプドライブ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Pipedrive.jpg Pipedriveの取引例 /ピップドライブ

Via: パイプドライブ のように 他のCRMプラットフォーム Pipedriveは以下のような目的で設計された。

営業チーム

より少ない仕事で、より多くの取引を成立させることができる。しかし、本当に優れているのは、そのスマートなAI機能だ。

例として、AI-driven Prospectorツールは、あなたに以下のようなアクセスを提供する。 B2Bデータベース 公共とプライベートの両方のデータから、可能な限り新鮮なリードを取得します。

セールスアシスタントは、行動ベースのパフォーマンスのヒント、アプリとの統合、通知を提供し、全員の同期を保ちます。次のことを行ってください。

繰り返しタスクをなくしたい

?Pipedriveの自動化ですべてカバーできます。

データエントリー

を電子メールでフォローする。📧

このプラットフォームは、ヒューマンエラーを減らし、管理タスクを自動化し、パーソナライズされたインサイトを提供することで、取引の獲得と営業プロセスの強化を支援することを目的としています。

Pipedrive の主な機能

ドラッグ&ドロップでカスタマイズ可能なビジュアルセールスパイプライン

リードハンティングのための予測AIツール

便利なツール リードのフィルタリング、分類、並べ替え

オフラインでアクセスできるiPadとiOSアプリ

Pipedrive のリミット

レポート作成機能のリミット

自動化オプションがもっと充実してほしい

Pipedriveの価格設定

必須ユーザーあたり月額9.90ドル

上級 :ユーザーあたり月額$19.90

:ユーザーあたり月額$19.90 プロフェッショナル :39.90ドル/月/ユーザー

:39.90ドル/月/ユーザー パワー :49.90ドル/月/ユーザー

:49.90ドル/月/ユーザー 企業向け:59.90ドル/月/ユーザー

*リストはすべて年間課金モデルです。

Pipedriveの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (1,500 件以上のレビュー)

: 4.2/5 (1,500 件以上のレビュー) カペラ 4.5/5 (2,500 件以上のレビュー)

未来は今:MacでAIの波を見逃すな

MacユーザーのためにデザインされたAIツールは、多様であり、成長し続けている。今回取り上げたツールはどれもユニークな強みをテーブルにもたらしているので、好きなだけチェックしてほしい!

ClickUpは、直感的なAIワークフローサポート機能と、Appleエコシステム内でのシームレスな統合のために、ここで際立っている。

!