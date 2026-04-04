I migliori assistenti virtuali basati sull'IA per migliorare la produttività nel 2026

L'idea di avere un assistente virtuale significava una delle due cose: uno smart speaker che riproduce musica e legge le previsioni del tempo, oppure un'assunzione costosa che non potevi ancora giustificare. Nessuna delle due opzioni soddisfa ciò di cui la maggior parte di noi ha effettivamente bisogno. Qualcosa che gestisca le attività di bassa importanza e ad alta frequenza che ingombrano la tua giornata, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che richiede il tuo cervello.

La buona notizia è che l'IA è diventata davvero utile in questo ambito. La cattiva notizia è che la maggior parte degli strumenti di IA funziona ancora in modo isolato. Hai un'app per la pianificazione, un'altra per gli appunti delle riunioni, un'altra ancora per i promemoria... e sei tu a dover collegare tutti i puntini. Questo cambio di contesto è di per sé un lavoro di routine.

I Super Agenti di ClickUp adottano un approccio diverso. Operano all'interno di ClickUp —lo stesso posto in cui si trovano le tue attività, i documenti, le riunioni e le conversazioni del team—quindi partono dal contesto invece di dover essere informati da zero ogni volta.

Di seguito trovi 10 Super Agenti che coprono tutte le funzioni dei migliori assistenti virtuali basati sull'IA: gestione del Calendario, gestione della posta in arrivo, organizzazione delle riunioni e persino pianificazione di un viaggio. Puoi attivarli in pochi minuti dalla directory dei Super Agenti di ClickUp.

🤩 Vuoi recuperare 3 ore al giorno?

I 10 super agenti di ClickUp per l'assistenza virtuale in sintesi

Prima di Super Agents: scopri ClickUp Brain, il tuo assistente virtuale con IA sempre attivo

Prima di passare agli agenti, ti presentiamo un assistente virtuale di ClickUp che è alla base di Tutto.

ClickUp Brain è il livello di IA integrato in tutta l'area di lavoro di ClickUp. Puoi @menzionare Brain ovunque — all'interno della descrizione di un'attività, di un commento, di un documento — e lui interverrà con un aiuto contestualizzato: redigendo contenuti, rispondendo a domande e persino scrivendo codice.

@menzione Brain per ottenere risposte contestualizzate proprio dove lavori all'interno di ClickUp

I knowledge worker come te e me utilizzano Brain per:

Riassumi una lunga attività o un documento in pochi secondi

Rispondi a domande come "Qual è lo stato della campagna del terzo trimestre?" utilizzando i dati in tempo reale dell'area di lavoro

Redigi una bozza di brief di progetto, un aggiornamento sullo stato o un'email per il client direttamente all'interno di un'attività

Genera immagini e contenuti visivi da un testo

Trasforma automaticamente una conversazione in chat in una serie di attività collegate

Scrivi, correggi o spiega il codice senza interrompere il tuo flusso di lavoro

Brain offre diversi modelli di IA all'avanguardia al prezzo di uno solo — ChatGPT, Claude, Gemini — così puoi scegliere quello più adatto al tuo lavoro, tutto da un unico posto.

Accedi a più modelli di IA al prezzo di uno solo con ClickUp Brain

Ciò che distingue Brain da uno strumento di IA autonomo è che conosce il tuo lavoro. Quando gli chiedi qualcosa, la risposta proviene dalla tua area di lavoro effettiva, non solo da Internet in generale.

Prova ClickUp Brain

Scegli un campione di prompt qui sotto o scrivi il tuo

Pensa a Brain come al tuo compagno di squadra IA flessibile e disponibile su richiesta. I Super Agent sono le sue controparti specializzate. Sono progettati appositamente per gestire compiti ricorrenti specifici, così non devi farlo tu.

Questo breve video ti illustra Super Agents in modo più dettagliato:

I 10 migliori assistenti virtuali basati sull'IA da provare su ClickUp

1. Personal Assistant Agent

Un assistente virtuale che ti aiuta davvero a terminare il tuo lavoro

I migliori assistenti virtuali non aspettano che tu gli dica tutto da zero. Comprendono il tuo contesto, anticipano ciò che verrà dopo e ti aiutano a gestire la tua giornata senza bisogno di essere costantemente guidati. Questo è lo spirito alla base di Personal Assistant Agent.

Funziona raccogliendo tutto ciò che accade nell'area di lavoro di ClickUp — attività aperte, scadenze imminenti, priorità che hai impostato — e trasformandolo in un piano giornaliero chiaro e attuabile. Puoi fidarti di esso per prendere decisioni: questa attività è in ritardo e deve essere svolta oggi; quella ha una dipendenza rigida, quindi non può essere avviata finché non è terminata prima un'altra attività.

E poiché è integrato in ClickUp, il piano è collegato alle tue attività effettive. Spunta le voci man mano che procedi e il sistema terrà conto dello stato delle attività nel definire il piano per domani.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Riunisce tutte le tue attività in sospeso, le scadenze e le priorità in un unico piano d'azione giornaliero

Valuta l'urgenza, il lavoro richiesto e le dipendenze, non solo le date di scadenza, per organizzare la tua giornata in modo realistico

Si adatta al volo quando si presenta un imprevisto; basta fornirgli il nuovo contesto

Gestisce sia le attività professionali che quelle personali nella stessa vista unificata

Elimina il carico di lavoro legato al piano quotidiano che, senza che te ne accorga, ti fa perdere la concentrazione mattutina

📌 Ideale per: imprenditori individuali, liberi professionisti, dirigenti e chiunque debba gestire più impegni contemporaneamente.

💡 Consiglio da esperto: scegli l'assistenza virtuale voice-first con ClickUp Brain MAX ! Se preferisci parlare con il tuo assistente virtuale piuttosto che digitare, Brain MAX, un compagno AI da desktop, è stato creato proprio per questo. La sua funzione Talk to Text ti consente di dettare attività, aggiungere note, catturare idee e aggiornare il tuo spazio di lavoro in modo completamente hands-free. Brain MAX ti offre anche la ricerca enterprise cross-app (trova qualsiasi cosa su ClickUp, Google Drive, Slack e altro con una singola query).

💡 Consiglio da esperto: scegli l'assistenza virtuale voice-first con ClickUp Brain MAX ! Se preferisci parlare con il tuo assistente virtuale piuttosto che digitare, Brain MAX, un compagno AI da desktop, è stato creato proprio per questo. La sua funzione Talk to Text ti consente di dettare attività, aggiungere note, catturare idee e aggiornare la tua area di lavoro in modo completamente hands-free. Brain MAX ti offre anche la ricerca enterprise cross-app (trova qualsiasi cosa su ClickUp, Google Drive, Slack e altro con una singola query).

2. Daily Planner Agent

Per una routine mattutina costante

C'è una differenza tra avere un assistente virtuale che chiami quando hai bisogno di qualcosa e averne uno che si presenta ogni mattina prima ancora che tu glielo chieda. Il Daily Planner Agent è proprio quest'ultimo.

Ogni giorno, crea un nuovo piano strutturato basato su ciò che sta realmente accadendo nella tua area di lavoro: attività aperte, scadenze imminenti e qualsiasi vincolo tu abbia condiviso (riunioni, preferenze di energia, blocchi di tempo che desideri proteggere). Il piano ti dice cosa fare e in quale ordine. Gli elementi ad alta priorità con scadenze imminenti vengono prima; le attività meno importanti riempiono il tempo rimanente. Ed è onesto: se il tuo elenco di attività è più lungo delle ore a tua disposizione, il pianificatore effettua dei compromessi espliciti.

Mentre l'agente Assistente personale è più dinamico e si adatta nel corso della giornata, l'agente Pianificatore giornaliero è il tuo reset di inizio giornata. Se al momento le tue mattinate consistono in un processo di 20-30 minuti dedicato a chiederti "cosa devo fare oggi", questo agente fa quel lavoro per te.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Ti fornisce ogni mattina un piano giornaliero già pronto: inizia a lavorare senza perdere tempo a organizzare le priorità

Ordina le attività in base all'urgenza, alla priorità e al tempo effettivamente disponibile

Si integra con le attività di ClickUp, così il tuo piano e il tuo lavoro effettivo sono sempre in sincronia

Aiuta a creare una routine mattutina costante e di alta produttività senza richiedere alcun lavoro di pianificazione manuale

📌 Ideale per: lavoratori da remoto che sentono la mancanza della struttura di un ambiente d'ufficio, liberi professionisti che gestiscono le priorità di più clienti e studenti o professionisti all'inizio della carriera che stanno ancora sviluppando le loro abitudini di produttività quotidiana.

🏆 Caso di studio: definizione delle priorità delle attività basata sull'IA con ClickUp Super Agents Yvonne “Yvi” Heimann, ClickUp Verified Consultant e coach per l'efficienza aziendale, si trovava alle prese con un problema comune: troppe attività, troppi stimoli e nessuna risposta chiara su cosa fosse davvero importante oggi. Così ha creato un Daily Focus Super Agent su ClickUp. Ogni giorno feriale alle 8 del mattino, l'agente esamina la propria area di lavoro — attività, scadenze, menzioni e attività — e invia un messaggio con le tre priorità più importanti della giornata, etichettate come Da fare, Da decidere o Da delegare. Invece di setacciare dashboard e finestre In arrivo, ogni mattina inizia con un elenco di priorità chiaro e pronto per le decisioni. 👉🏼 Scopri come ClickUp Super Agents può aiutarti a coordinare il lavoro, individuare le priorità o automatizzare il processo decisionale in tutta la tua organizzazione.

3. Deadline Tracker Agent

Per quelle scadenze che finisci per non rispettare senza che sia successo nulla di particolare

Deadline Tracker Agent monitora costantemente il tuo spazio di lavoro per aiutarti a rispettare le scadenze. Controlla tutte le tue attività in corso, identifica quelle effettivamente a rischio in base allo stato attuale e le segnala con sufficiente anticipo per consentirti di intervenire in modo efficace.

Inoltre, individua gli schemi ricorrenti: se tre attività dello stesso progetto sono tutte in ritardo, questo è un segnale dello stato di salute del progetto che richiede un intervento che vada oltre il semplice monitoraggio delle singole date di scadenza.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Monitora costantemente tutte le attività in corso e segnala gli elementi che rischiano di non rispettare le date di scadenza (prima che queste vengano effettivamente superate)

Distingue tra attività che si avvicinano alla data di scadenza e attività che sono realmente a rischio

Identifica modelli ricorrenti nelle attività (ad es. più elementi in ritardo nello stesso progetto) come segnali di avviso precoci

Sostituisce le revisioni manuali delle scadenze che la maggior parte delle persone effettua con una frequenza troppo bassa per individuare i problemi in anticipo

Ti offre giorni per agire invece che ore

📌 Ideale per: liberi professionisti che gestiscono progetti per più clienti, project manager che supervisionano team in cui i collaboratori gestiscono autonomamente il proprio lavoro e team operativi con scadenze settimanali o mensili ricorrenti, in cui il mancato rispetto di una scadenza crea problemi a valle.

📚 Leggi anche: I migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione

4. Stato del progetto Reporter Agent

Perché redigere un aggiornamento sullo stato di avanzamento non dovrebbe richiedere più tempo del lavoro stesso

Ogni project manager conosce bene questa seccatura: impieghi 45 minuti a mettere insieme un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività utilizzando informazioni già presenti nel tuo spazio di lavoro. Controlli qui lo stato di avanzamento delle attività, incroci lì una scadenza, scrivi un riepilogo/riassunto che un stakeholder possa leggere in due minuti. È un lavoro utile, ma non dovrebbe richiedere che una persona lo svolga a tempo pieno.

Tutto ciò che serve è l'agente di reportistica sullo stato del progetto.

Questo agente legge i dati in tempo reale del tuo spazio di lavoro e genera un report pronto per gli stakeholder che copre i progressi rispetto alle attività cardine, i completamenti degni di nota, gli elementi a rischio e le scadenze imminenti. Scrive il report in un linguaggio semplice per chi non ha bisogno di vedere ogni singola attività, ma solo il quadro generale. Tu lo esamini, lo modifichi se necessario e lo condividi.

Per i project manager che gestiscono più progetti, questo può far risparmiare quasi quattro ore alla settimana. Secondo l'Executive Productivity Report di Prialto, le attività amministrative, compresa la reportistica, rimangono per il terzo anno consecutivo tra i primi tre fattori che ostacolano la produttività dei dirigenti senior. Questo agente affronta specificamente questo problema.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Genera report di stato chiari e formattati direttamente dai dati in tempo reale dell'area di lavoro

Trasforma le attività in un resoconto che gli stakeholder possono leggere e su cui possono agire senza bisogno di ulteriori chiarimenti

Funziona altrettanto bene sia per la reportistica dei dirigenti ai propri superiori che per gli aggiornamenti sui progetti rivolti ai clienti

Risultati esportati nei documenti ClickUp , pronti per la condivisione o l'esportazione immediata

📌 Ideale per: project manager che effettuano reportistica per gli stakeholder, account manager di agenzie che preparano aggiornamenti per i clienti e program manager che compilano riepiloghi settimanali del portfolio.

📚 Leggi anche: Aggiornamenti sullo stato dei progetti con l'IA utilizzando i Super Agent in ClickUp

5. Inbox Zero Assistant Agent

Per quando la tua finestra In arrivo è diventata qualcosa che eviti

Ti senti come se fossi sepolto vivo nella tua finestra In arrivo ogni giorno?

Questa è la realtà del lavoro moderno. L'impiegato medio trascorre il 50% del proprio tempo (4,3 ore al giorno) a scrivere e rispondere alle email. La parte peggiore? Il 40% di questo scambio di email avviene al di fuori del normale orario di lavoro dalle 9:00 alle 18:00.

L'Inbox Zero Assistant Agent mette ordine in questo caos. Esamina le tue email arretrate e le classifica in base all'urgenza e al tipo. Ti restituisce il tuo tempo segnalando ciò che richiede una risposta oggi e mettendo in evidenza ciò che può aspettare, essere delegato o archiviato.

Con questo strumento, non solo raggiungerai l'Inbox Zero una volta sola. Ti aiuta a costruire un sistema che ti permetta di mantenerlo, così la tua casella di posta smetterà di essere un luogo in cui le cose importanti finiscono per scomparire.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Classifica le tue email arretrate in base all'urgenza e al tipo di azione, così saprai esattamente da dove iniziare

Evidenzia i messaggi con alta priorità che richiedono una risposta entro oggi e riduce l'importanza delle notifiche irrilevanti

Riduce l'ansia causata da una finestra In arrivo sovraffollata trasformandola in una coda gestita e strutturata

Funziona all'interno di ClickUp, così le conversazioni via e-mail possono collegarsi direttamente alle attività e ai progetti correlati

📌 Ideale per: liberi professionisti, dirigenti e knowledge worker che ricevono un elevato volume di email e desiderano un sistema di smistamento che funzioni davvero.

6. Meetings Manager Agent + ClickUp AI Notetaker

Per riunioni che si concludono davvero con una decisione presa e qualcuno a cui attribuire la responsabilità

🧠 Curiosità: secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% sostiene che durino troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili.

Le riunioni sono il luogo in cui si spreca molto tempo. Non solo il tempo della riunione stessa, ma anche quello dedicato alla preparazione prima e al follow-up dopo. Informarsi su chi sarà presente, mettere insieme un programma, prendere appunti cercando al contempo di partecipare, per poi trasformare quelle note in attività da svolgere a posteriori: ognuna di queste è un'attività a sé stante che raramente viene svolta come dovrebbe.

L'agente Meetings Manager, abbinato all'IA Notetaker di ClickUp, gestisce l'intero ciclo di vita delle riunioni.

Prima della riunione: l'agente crea un programma strutturato sulla base delle attività in sospeso, degli elementi irrisolti dell'ultima sessione e degli invii effettuati dai partecipanti, che vengono distribuiti a tutti in anticipo

Durante la riunione : l'IA Notetaker si unisce alla chiamata, trascrive la conversazione e registra le decisioni e gli elementi da intraprendere man mano che vengono prese

Dopo la riunione: gli elementi da intraprendere vengono estratti automaticamente e trasformati in attività di ClickUp collegate, così è più facile dar loro seguito

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Crea il programma sulla base dei dati delle attività in tempo reale e dei punti rimasti in sospeso dalle riunioni precedenti

Distribuisci il programma ai partecipanti in anticipo, così tutti si presenteranno preparati

Converte i risultati delle riunioni direttamente in attività di ClickUp collegate con titolari e date di scadenza

Copre l'intero ciclo di vita delle riunioni: preparazione, registrazione e follow-up in un unico flusso di lavoro integrato

📌 Ideale per: responsabili di team che organizzano sincronizzazioni settimanali, capi di gabinetto che gestiscono riunioni dirigenziali e project manager che necessitano di documentazione coerente e responsabilità durante le chiamate ricorrenti.

📚 Leggi anche: I 10 migliori strumenti di IA per aumentare la produttività e l'innovazione

7. Smart Calendario Scheduler Agent

Per il calendario che sembra pieno ma che, in qualche modo, non porta a un lavoro mirato

Ecco una situazione che molti riconosceranno: il tuo Calendario è pieno, sei "impegnato" tutto il giorno, eppure alle 17:00 ti sembra di non aver terminato nulla.

Il problema? Una pausa di 30 minuti tra una chiamata e l'altra non è sufficiente per approfondire nulla. Due sessioni creative consecutive seguite immediatamente da una revisione del budget sono cognitivamente estenuanti in un modo che non traspare dal tuo Calendario.

Lo Smart Calendar Scheduler Agent considera il tuo calendario come una risorsa da ottimizzare, non solo un contenitore per qualsiasi impegno. Raggruppa le attività simili. Le riunioni vengono raggruppate in finestre concentrate, mentre i blocchi di concentrazione contigui rimangono protetti per il lavoro che richiede un'attenzione costante.

L'indice del lavoro 2025 di Microsoft ha rilevato che metà di tutte le riunioni si svolge durante le due fasce orarie di picco cognitivo della giornata (dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 15). Questo assistente ti aiuta a recuperare quelle fasce orarie per dedicarti al lavoro approfondito.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Ottimizza l'architettura del Calendario non solo individuando gli slot disponibili, ma tenendo conto dei costi di cambio di contesto

Valuta le nuove richieste di riunione in base al tuo piano esistente prima di proporre un orario

Funziona sia per l'ottimizzazione quotidiana del tempo che per la pianificazione del calendario a lungo termine

📌 Ideale per: professionisti della conoscenza con oltre 15 ore di riunioni a settimana, manager che devono bilanciare i propri obiettivi con la necessità del team di interagire di persona, e consulenti che fatturano a ore e hanno bisogno di massimizzare la produttività.

8. Attività ricorrente Automator Agent

Per le attività che svolgi manualmente ogni settimana

Se ti è mai capitato di copiare un'attività ricorrente dalla settimana precedente, aggiornare il nome e la data e andare avanti senza pensarci due volte, hai fatto qualcosa che l'agente Recurring Task Automator dovrebbe fare al posto tuo.

Questo assistente imposta una volta per tutte i modelli di attività ricorrenti e li gestisce automaticamente in futuro. Crea attività secondo la pianificazione, le assegna alle persone giuste e invia promemoria senza che nessuno debba triggerarli. È una manna dal cielo per i team in cui un'attività ricorrente mancata può causare un problema di conformità o una lacuna nella reportistica.

Ha anche un lato più sofisticato. Puoi usarla per impostare modelli di ricorrenza condizionali. Ad esempio, per creare una nuova attività solo quando quella precedente è contrassegnata come completata.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Elimina la necessità di ricreare manualmente le attività ricorrenti in qualsiasi progetto o intervallo di tempo

Supporta modelli di cadenza giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati, inclusi i trigger condizionali

Assegna e notifica automaticamente le attività ricorrenti, così nessuno deve ricordarsi di farlo

Libera risorse mentali liberandoti completamente dal carico mentale della pianificazione delle attività di routine

📌 Ideale per: responsabili operativi, titolari di piccole imprese e team leader che hanno una serie prevedibile di responsabilità ricorrenti e vogliono liberarsene completamente.

📚 Leggi anche: In che modo i super agenti IA migliorano l'esecuzione del project management

9. Image Editor Agent

Per le modifiche rapide alle immagini che non richiedono uno strumento di progettazione o un designer

Non tutte le modifiche alle immagini richiedono una sessione di 45 minuti su Photoshop. A volte basta semplicemente ritagliare qualcosa per una presentazione o rimuovere uno sfondo prima di inserire un'immagine in un documento. Queste piccole modifiche sono così veloci che non sembra valga la pena affidarle a qualcun altro, ma si sommano e ti distraggono da ciò su cui stavi effettivamente lavorando.

L'Editor dell'immagine gestisce queste operazioni in linguaggio semplice, direttamente all'interno di ClickUp. Descrivi ciò che desideri — "ritaglia in 16:9", "rimuovi lo sfondo", "regola la luminosità" — e l'agente elabora l'immagine e restituisce il risultato.

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Elabora modifiche alle immagini (ritaglio, ritocco, rimozione dello sfondo, regolazione dei colori) tramite il linguaggio naturale

Funziona direttamente all'interno di ClickUp, quindi le immagini rimangono allegate alle attività e ai documenti a cui appartengono

Gestisce l'elaborazione in batch di più immagini contemporaneamente

Verifica i rapporti di contrasto WCAG durante la creazione di risorse di progettazione che devono essere conformi alle norme di accessibilità

Elimina il passaggio da uno strumento all'altro e i piccoli colli di bottiglia di progettazione che interrompono flussi di lavoro altrimenti fluidi

📌 Ideale per: professionisti del marketing, autori di contenuti e team di progetto che lavorano regolarmente con risorse visive all'interno della propria area di lavoro e hanno bisogno di modifiche rapide e semplici alle immagini senza uscire da ClickUp.

📚 Leggi anche: Esempi di flussi di lavoro Super Agent

10. Agente di pianificazione viaggi

Per quel viaggio di lavoro che richiede tre ore di lavoro amministrativo prima ancora di fare le valigie

I viaggi di lavoro comportano un carico di lavoro di pianificazione sproporzionato. Cercare le opzioni di volo, confrontare gli hotel, creare un itinerario giorno per giorno, preparare un elenco delle cose da mettere in valigia, tenere traccia dei numeri di conferma, assicurarsi che il calendario rifletta effettivamente dove ti troverai: tutto questo deve essere fatto prima di partire e richiede tempo che la maggior parte delle persone non ha.

Travel Planning Agent è il tuo salvatore quando cerchi opzioni di volo, confronti hotel e crei un programma giorno per giorno per il tuo viaggio fuori sede. Inserisci la destinazione, le date del viaggio, le preferenze e eventuali vincoli (intervallo di budget, compagnie aeree preferite, distanza a piedi dalla sede dell'evento) e ti fornirà un piano di viaggio strutturato. Non solo otterrai un itinerario con la logistica in sequenza, ma anche un elenco delle cose da mettere in valigia basato sulla natura del viaggio e un documento che conserva tutti i dettagli della prenotazione in un unico posto facilmente accessibile. Per i team che coordinano viaggi di gruppo, è in grado di gestire più viaggiatori e segnalare eventuali conflitti di programmazione all'interno del gruppo.

Naturalmente, funziona altrettanto bene anche per pianificare i tuoi viaggi personali!

🤩 Cosa rende questo agente un buon assistente virtuale:

Crea itinerari di viaggio completi in base alla destinazione, alle date e alle preferenze: dalla logistica dei voli ai programmi giornalieri

Genera elenchi di cose da portare adeguati al contesto (viaggio aziendale vs. conferenza vs. visita a un cliente)

Mantieni tutti i dettagli delle prenotazioni, i numeri di conferma e le informazioni logistiche organizzati in un unico documento ClickUp

Gestisce il coordinamento dei viaggi di gruppo e segnala eventuali conflitti di programmazione tra più viaggiatori

📌 Ideale per: chi viaggia spesso per lavoro, assistenti esecutivi che organizzano viaggi per i dirigenti e team operativi che coordinano viaggi aziendali di gruppo o eventi fuori sede.

Come creare i tuoi assistenti virtuali personalizzati basati sull'IA con ClickUp Super Agents

Non devi configurare nulla di complesso, scrivere una sola riga di codice o seguire una lunga procedura di onboarding per iniziare. Ci sono tre modi per iniziare, a seconda di quanto vuoi personalizzare:

Avvia un agente predefinito dalla directory Super Agents. Sfoglia oltre 650 agenti pronti all'uso in ambiti quali produttività, project management, commerciale, marketing, risorse umane, finanza e altro ancora. Trova quello più adatto alle tue esigenze, attivalo e sarà operativo nella tua area di lavoro in pochi minuti Sfogliain ambiti quali produttività, project management, commerciale, marketing, risorse umane, finanza e altro ancora. Trova quello più adatto alle tue esigenze, attivalo e sarà operativo nella tua area di lavoro in pochi minuti Scegli un caso d'uso dal Catalogo Super Agent all'interno di ClickUp e perfezionalo. Non tutti gli agenti predefiniti corrisponderanno esattamente al tuo flusso di lavoro, e va bene così. Il Catalogo ti permette di partire da una corrispondenza simile e adattare le istruzioni dell'agente al tuo modo di lavorare. Consideralo come la modifica di un modello piuttosto che la creazione da zero Non tutti gli agenti predefiniti corrisponderanno esattamente al tuo flusso di lavoro, e va bene così. Il Catalogo ti permette di partire da una corrispondenza simile e adattare le istruzioni dell'agente al tuo modo di lavorare. Consideralo come la modifica di un modello piuttosto che la creazione da zero Crea un Super Agente da zero utilizzando l'AI Hub > Super Agents Builder. Descrivi in parole semplici ciò che vuoi che l'agente faccia, imposta i trigger e le azioni, e ClickUp si occuperà del resto. Non è richiesta alcuna ingegneria dei prompt, basta dirgli ciò di cui hai bisogno.

🎥 Guarda questo video per vedere come funziona nella pratica:

Gli assistenti virtuali basati sull'IA funzionano meglio con un contesto condiviso

Ciascuno di questi assistenti virtuali basati sull'IA è utile di per sé. Ma il motivo per cui la combinazione è più potente di qualsiasi singolo strumento è il contesto condiviso.

Quando il tuo Daily Planner Agent crea il tuo piano mattutino, legge le stesse attività che il Deadline Tracker sta monitorando

Quando il tuo agente di Meetings Manager crea attività da svolgere dopo una chiamata, tali attività vengono visualizzate nello stesso spazio di lavoro che il tuo Smart Calendar Scheduler sta ottimizzando

Quando Project Status Reporter genera un aggiornamento il venerdì, attinge dagli stessi dati in tempo reale con cui tutto il tuo team ha lavorato durante la settimana

Questa è la differenza tra una raccolta di strumenti di IA e uno spazio di lavoro IA convergente che comprende realmente il tuo lavoro. Il primo richiede di creare manualmente connessioni e contesti. Il secondo, come ClickUp, gestisce le connessioni al posto tuo e ti fa effettivamente risparmiare tempo.

👉🏼 Sei pronto a delegare tutte le tue attività di routine a un Super Agente?

Domande frequenti (FAQ)

Gli assistenti personali automatizzano le routine come i promemoria o le attività della casa intelligente, mentre gli assistenti di lavoro, come ClickUp Brain, gestiscono la pianificazione, la documentazione e il follow-up delle attività utilizzando il contesto dell'area di lavoro.

Non ancora. Sono eccellenti nelle attività ripetitive — pianificazione, promemoria, trascrizioni — ma hanno ancora difficoltà con i processi decisionali complessi, la definizione delle priorità e la gestione delle comunicazioni interpersonali delicate.

L'affidabilità varia. Gli assistenti integrati in un ecosistema più ampio eseguono azioni tra app in modo più fluido, mentre gli strumenti autonomi spesso richiedono una configurazione manuale o integrazioni aggiuntive.

I flussi di lavoro frammentati creano incongruenze. I team hanno successo quando il loro assistente, come ClickUp Brain, opera all'interno di un'unica piattaforma centralizzata anziché di strumenti sparsi.

ClickUp Brain è il tuo assistente IA on-demand: ponigli domande, ottieni risposte immediate, genera contenuti o ricevi assistenza direttamente all'interno di un'attività o di un documento. I Super Agent sono compagni di squadra autonomi che eseguono flussi di lavoro specifici, spesso in base a trigger o pianificazioni, senza che tu debba richiederlo ogni volta. La maggior parte delle persone utilizza entrambi: Brain per l'assistenza ad hoc, i Super Agent per il lavoro ricorrente.

Sì. La maggior parte degli agenti presenti nella directory dei Super Agenti di ClickUp è facile da attivare e iniziare a utilizzare in un linguaggio semplice: nessun codice, nessuna configurazione complessa. Descrivi ciò di cui hai bisogno e l'agente si attiva. Sono disponibili personalizzazioni più avanzate (impostazione di trigger specifici, connessione di strumenti esterni), ma non sono necessarie per iniziare.

Tutti e dieci possono essere utilizzati per la produttività personale. Il Pianificatore giornaliero, il Monitoraggio scadenze, il Calendario intelligente e l'Assistente personale sono quelli più comunemente utilizzati dai singoli. Il Gestore riunioni, il Report sullo stato dei progetti e l'Automatizzatore di attività ricorrenti sono particolarmente utili a livello di team, sebbene anche i professionisti che lavorano in proprio li trovino altrettanto utili.

ClickUp Brain MAX è un'app desktop complementare che aggiunge la funzione voce-testo (Talk to Text), la Ricerca universale in tutte le app collegate e l'accesso a diversi modelli di IA premium. È particolarmente utile per chi desidera un'esperienza di assistente IA "hands-free" e "voice-first" o per chi lavora con molti strumenti e ha bisogno di un'unica barra di ricerca per trovare qualsiasi cosa. È opzionale (i Super Agents e ClickUp Brain funzionano anche senza), ma rappresenta un upgrade significativo per gli utenti intensivi.

Molti Super Agent sono gratuiti. Alcuni richiedono ClickUp Brain, un componente aggiuntivo a pagamento. L'utilizzo di più Super Agent potrebbe comportare un costo in crediti IA, a seconda del piano che hai sottoscritto. Consulta la pagina dei prezzi di ClickUp per i dettagli sui piani attuali.