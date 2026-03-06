I 11 migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione nel 2026

Gli agenti IA non sono più riservati solo ai team di ingegneri.

Anche i team non tecnici possono ora creare potenti agenti IA in grado di qualificare i lead, gestire i flussi di lavoro, analizzare i dati e prendere decisioni. Il tutto senza scrivere una sola riga di codice o configurare infrastrutture complesse.

Puoi progettare agenti utilizzando builder visivi, prompt in linguaggio naturale e integrazioni plug-and-play con gli strumenti che già utilizzi.

In questo post del blog trattiamo i migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione che aiutano a orchestrare flussi di lavoro in più passaggi e a ridurre il lavoro manuale.

Cosa dovresti cercare nei migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione?

Per i team no-code, la scelta di una piattaforma di agenti IA raramente dipende da quanto l'agente sembri intelligente in una demo. Ciò che conta è se quell'agente è in grado di funzionare in modo affidabile una volta che diventa parte del lavoro quotidiano.

Non appena gli agenti IA superano la fase sperimentale e iniziano a occuparsi di attività e flussi di lavoro reali, alcuni requisiti pratici iniziano ad avere un'importanza molto maggiore rispetto alla semplice intelligenza, come ad esempio:

L'agente dovrebbe essere facile da impostare senza creare una logica fragile che diventa difficile da gestire nel tempo.

L'agente deve operare all'interno dello stesso sistema in cui risiedono già le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi dati e i tuoi flussi di lavoro.

I team dovrebbero avere una chiara visibilità su ciò che ha fatto l'agente, cosa lo ha triggerato, insieme alla possibilità di intervenire senza ricostruire i flussi di lavoro.

L'agente dovrebbe fornire supporto per l'orchestrazione del flusso di lavoro senza microgestione e follow-up manuali.

👀 Lo sapevi? Il 30% delle persone afferma che la principale fonte di frustrazione con gli agenti IA è che sembrano sicuri di sé ma sbagliano. Questo è esattamente il motivo per cui l'affidabilità e la consapevolezza del contesto sono importanti. Cerca agenti IA che siano radicati nel contesto dell'area di lavoro, mostrino azioni trasparenti e consentano al tuo team di intervenire quando necessario.

📚 Per saperne di più: Hai bisogno di ispirazione? Dai un'occhiata a questi esempi di agenti IA per vedere come diversi strumenti utilizzano gli agenti.

I migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione in sintesi

Ecco una breve panoramica dei migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione e dei loro punti di forza.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* (USD/utente/mese) ClickUp Super agenti, contesto dell'area di lavoro in tempo reale, generatore di agenti in linguaggio naturale senza codice, ricerca aziendale, dashboard con schede IA, automazioni native. Team senza codice che desiderano integrare agenti IA nei propri flussi di lavoro Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Agenti Zapier Zapier Central agent builder, concatenazione dei prompt, memoria, configurazione del linguaggio naturale, webhook, integrazioni OpenAI, oltre 8000 app, integrazione con Slack e Sheets Fondatori e marketer che automatizzano i flussi di lavoro tra app Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. Crea Generatore di scenari, integrazione OpenAI, blocchi di memoria, pianificazione, oltre 3000 app, logica condizionale Pensatori visivi che creano automazioni avanzate con logica drag-and-drop Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10,59 $ al mese. Relevance IA Generatore di agenti con funzionalità di concatenamento, memoria, ricerca vettoriale e collaborazione in team. Teams operativi/IA alla ricerca di flussi di lavoro flessibili e basati su API per agenti IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 349 $ al mese. n8n Visual builder, self-hosting, nodi JavaScript, orchestrazione MCP, oltre 500 integrazioni, approvazioni umane, logica di fallback. Sviluppatori che desiderano orchestrazione e controllo IA open source I piani a pagamento partono da 24 € al mese. Flowise IA Interfaccia utente LangChain drag-and-drop, database di incorporamento/vettoriali, memoria, distribuzione locale, streaming di dati in tempo reale Teams di ingegneri che necessitano di agenti con un builder visivo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese. Stack IA Interfaccia in stile foglio di calcolo, memoria, prompt di ramificazione, modelli, inserimento di moduli, integrazioni con Slack, Gmail Teams che desiderano creare flussi IA interni con un'interfaccia utente semplice Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 199 $ al mese. Copilot Studio Interfaccia chat, generatore di moduli, memoria, web scraping e azioni, API, fallback all'intervento umano, analisi, creazione di flussi senza codice. Team non tecnici che sviluppano IA in stile Copilot per attività web e chat Prezzi personalizzati LangFlow Canvas visivo LangChain, memoria, OpenAI, Gemini, supporto Claude, esportazione in FastAPI, supporto per strumenti HuggingFace/Google. Sviluppatori che desiderano sperimentare LangChain visivamente Prezzi personalizzati Budibase Moduli intelligenti, tabelle di dati, trigger IA nelle app, accesso basato sui ruoli, supporto PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack e integrazione email. Sviluppatori di strumenti interni che necessitano di IA in moduli, tabelle e database Open source; Prezzi personalizzati Lindy IA Agenti predefiniti per Gmail/Calendario, UX chat-first, memoria, catene di ragionamento, integrazioni CRM, pianificazione, documenti e riepiloghi/riassunti web. Professionisti che utilizzano agenti IA basati su chat per attività di lavoro Versione di prova; piani a pagamento a partire da 49,99 $ al mese.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I migliori agenti IA per utenti senza competenze di programmazione

Dopo la panoramica terminata, passiamo ai dettagli.

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano agenti IA no-code integrati nei propri flussi di lavoro)

Configura agenti Autopilot personalizzati in ClickUp senza scrivere una sola riga di codice.

La maggior parte degli strumenti autonomi di agenti IA è in grado di rispondere a prompt o trigger flussi di lavoro. Ciò che risulta loro difficile è gestire decisioni contestuali ed esecuzioni in più passaggi quando si tratta di lavoro reale.

Le funzionalità IA di ClickUp non sono solo sovrapposte al tuo stack. Sono integrate direttamente nella stessa piattaforma in cui si trovano le tue attività, i tuoi documenti, le chat, i dashboard e i flussi di lavoro. Ciò consente agli agenti di operare su oggetti di lavoro strutturati come attività, titolarità, scadenze e dipendenze, non solo su trigger grezzi o eventi delle app.

Ecco come funziona nella pratica:

ClickUp Super Agents: crea agenti autonomi e sensibili al contesto senza codice

I ClickUp Super Agents sono compagni di squadra IA ambientali e senza codice. Monitorano continuamente la tua area di lavoro, ragionano su ciò che sta accadendo e agiscono in base alle tue istruzioni e al contesto in evoluzione.

I Super Agenti possono:

Gestisci flussi di lavoro in più passaggi come l'analisi dei dati delle campagne, la generazione di brief, l'assegnazione di attività, l'aggiornamento delle metriche e la condivisione di riepiloghi/riassunti.

Gestisci modelli operativi ricorrenti come il monitoraggio dei progetti, i follow-up o i flussi di lavoro dei contenuti.

Agisci in modo proattivo come un membro autonomo del team IA , invece di aspettare prompts manuali.

Progetta i tuoi agenti IA in ClickUp senza scrivere una sola riga di codice.

Puoi scegliere un Super Agent che sa già come eseguire un'attività comune, quindi personalizzarlo per il tuo flusso di lavoro.

Ad esempio:

Project Manager Agent effettua il monitoraggio delle attività cardine, segnala i ritardi e sollecita il lavoro in stallo.

Work Breakdown Agent converte obiettivi complessi in attività strutturate con titolari e date di scadenza.

Brand Voice Agent riscrive i contenuti utilizzando linee guida tonali definite all'interno di Documenti e Attività.

Gli agenti si adattano utilizzando il contesto dell'area di lavoro in tempo reale. Comprendono le attività, le dipendenze, la titolarità, i commenti e le priorità, consentendo loro di:

Attiva follow-up se un'attività non ha registrato progressi per diversi giorni o se una dipendenza sta bloccando il lavoro a valle.

Crea o aggiorna le attività quando vengono soddisfatte le condizioni per ridurre i passaggi manuali e mantenere l'esecuzione in movimento.

Assegna automaticamente le responsabilità quando un'attività soddisfa determinati criteri, come il livello di priorità, il tipo di client, la regione, il bilanciamento del carico di lavoro, ecc.

Ciò è particolarmente utile per i team non tecnici perché sostituisce i controlli manuali e i follow-up con un'esecuzione guidata dall'agente che non richiede codice o infrastrutture esterne.

Preferisci imparare in modo visivo? Guarda questa guida passo passo per creare il tuo primo Super Agent in ClickUp.

ClickUp Brain: ottieni un assistente IA che opera all'interno della tua area di lavoro

ClickUp Brain è il livello contestuale che rende significativa l'intelligenza artificiale, in particolare per gli agenti. Collega ogni angolo della tua area di lavoro (attività, documenti, chat, commenti, dipendenze, dashboard) in modo che l'intelligenza artificiale possa ragionare con piena visibilità.

Per i team, questo si traduce in:

Comprensione contestuale: chiedi "Cosa è in blocco in questo momento?" o "Cosa è cambiato questa settimana?" e ottieni risposte basate sui dati di lavoro in tempo reale.

Generazione istantanea delle attività: converti gli appunti delle riunioni o le discussioni in attività strutturate con titolari e date di scadenza senza configurazione manuale.

Pianificazione intelligente: assegna le priorità al lavoro ricevendo suggerimenti basati sulle scadenze e sugli elementi scaduti nell'area di lavoro.

Flessibilità dei modelli integrati: scegli tra diversi modelli di IA (ad es. ChatGPT, Gemini) in base alle esigenze della tua attività.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX estende l'intelligenza dell'area di lavoro oltre il browser. Ti consente di: Effettua ricerche su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, app collegate e persino sul web da un unico posto.

Usa Talk to Text per dettare, porre domande, creare attività, generare documentazione e assegnare lavoro senza usare le mani.

Sostituisci gli strumenti di IA sparsi con un unico sistema contestuale che opera con piena consapevolezza della tua area di lavoro. Invece di passare da ChatGPT, Claude, Gemini e altri strumenti di ricerca, Brain MAX centralizza l'IA in un unico ambiente pronto per le aziende, collegato direttamente ai tuoi progetti e dati. Riduci la proliferazione dell'IA rendendo l'esecuzione più veloce e più connessa con ClickUp Brain MAX.

Automazioni ClickUp: gestisci il lavoro ripetitivo all'interno dell'area di lavoro di ClickUp

ClickUp Automations ti offre un generatore no-code per impostare trigger e condizioni, in modo che il tuo team dedichi meno tempo alle attività di routine.

Attiva l'automazione di cui hai bisogno o utilizza l'IA per personalizzare le regole relative al tuo flusso di lavoro.

Puoi creare queste regole da solo, utilizzare modelli predefiniti o persino chiedere a ClickUp AI di configurarle per te. I team non tecnici possono facilmente:

Crea regole basate su trigger (ad esempio, "Quando lo stato cambia in X, assegna a Y").

Automatizza i promemoria per le attività scadute sotto forma di notifiche o email.

Sincronizza le azioni (ad esempio, sposta un'attività e avvisa le parti interessate) senza scripting.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Scopri cosa sta realmente accadendo nei tuoi progetti. Utilizza Utilizza i dashboard ClickUp con le schede IA per effettuare il monitoraggio dei progressi man mano che si svolgono e individuare rapidamente i rischi prima che si trasformino in ritardi.

Cattura gli spunti delle riunioni senza muovere un dito. Utilizza Utilizza ClickUp AI Notetaker per registrare le conversazioni, riepilogare i punti chiave e trasformare le decisioni in attività che rimangono collegate al tuo lavoro.

Trasforma le conversazioni in azioni concrete. Collabora all'interno di Collabora all'interno di ClickUp Chat , dove gli agenti Autopilot possono monitorare le discussioni e rispondere alle domande utilizzando il contesto dell'area di lavoro.

Effettua ricerche nell'intero ecosistema di lavoro. Trova attività, documenti, commenti e file da strumenti collegati come Google Drive, GitHub, Jira e Figma, con Trova attività, documenti, commenti e file da strumenti collegati come Google Drive, GitHub, Jira e Figma, con ClickUp Enterprise Search

Limitazioni di ClickUp

La profondità e l'ampiezza delle funzionalità/funzioni possono renderlo opprimente e meno intuitivo per i nuovi utenti, specialmente per quelli che hanno appena iniziato a utilizzare le funzionalità di automazione e IA.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il suo forte orientamento verso l'IA. L'AI Super Agent è potente e consente di configurare molto rapidamente le attività di routine. Trovo anche utili i modelli durante la configurazione, anche se richiede molto tempo e lavoro richiesto per essere impostato correttamente.

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il suo forte orientamento verso l'IA. L'AI Super Agent è potente e consente di configurare molto rapidamente le attività di routine. Trovo anche utili i modelli durante la configurazione, anche se richiede molto lavoro richiesto per essere impostato correttamente.

📮 ClickUp Insight: Il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp aiuta a riportare l'attenzione sul lavoro ad alto impatto con agenti AI facili da configurare, automatizzando le attività ricorrenti in base a trigger. Ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, i Super Agent di ClickUp possono assegnare automaticamente il passaggio successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato dei progetti, liberandoti dai follow-up manuali. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

2. Agenti Zapier (ideali per l'automazione di oltre 8.000 app con l'IA)

tramite Zapier

Zapier ti consente di creare agenti IA descrivendo ciò che desideri in un linguaggio semplice o partendo da modelli già pronti. Tu stabilisci l'obiettivo, scegli le app che può utilizzare e lui lo trasforma in un agente funzionante. Non si limita a rigide regole del tipo "se questo → allora quello", ma comprende l'intento ed è in grado di gestire variazioni e casi limite senza che tu debba mappare ogni condizione.

Lo strumento effettua la connessione con oltre 8.000 app, consentendo agli agenti di aggiornare il tuo CRM, inviare email personalizzate, creare attività negli strumenti di project management e effettuare automaticamente la sincronizzazione delle informazioni su tutto il tuo stack.

Gli agenti possono anche estrarre dati in tempo reale da strumenti come Google Drive, Notion o Airtable, navigare sul web per effettuare ricerche e raccogliere informazioni contestuali prima di agire. E con l'estensione Chrome, puoi persino lavorare direttamente sulle pagine web, evidenziando il testo e riepilogandolo o traducendolo istantaneamente ovunque tu stia navigando.

Le migliori funzionalità/funzioni degli agenti Zapier

Sviluppa i tuoi Zaps esistenti aggiungendo il pensiero IA alle automazioni che hai già creato.

Consenti agli agenti di trasferirsi il lavoro a vicenda, in modo che un agente possa passare le attività a un altro, rendendo la tua configurazione più simile a un team che lavora insieme.

Raggruppa gli agenti in Pod in modo da poterli organizzare per team, come Commerciale o Marketing, e gestire tutto più facilmente.

Tieni traccia di tutto con dashboard e avvisi in modo da poter vedere cosa stanno facendo gli agenti e intervenire quando qualcosa richiede attenzione.

Limiti degli agenti Zapier

I limiti di utilizzo possono sembrare restrittivi e possono essere raggiunti rapidamente quando si eseguono flussi di lavoro in più passaggi o con volumi elevati.

Il controllo limitato sulla selezione dei modelli di IA riduce la flessibilità per i team che desiderano una personalizzazione più approfondita.

Prezzi degli agenti Zapier

Free

Professional : 29,99 $ al mese

Team : 103,50 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli agenti Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali degli agenti Zapier?

Ecco cosa ha detto un recensore di Reddit sugli agenti Zapier:

Ho già utilizzato Zapier Agents in passato ed è una configurazione piuttosto valida... Penso che gli agenti siano piuttosto efficaci e migliorino davvero il flusso di lavoro di un'azienda.

Ho già utilizzato Zapier Agents in passato ed è una configurazione piuttosto valida... Penso che gli agenti siano piuttosto efficaci e migliorino davvero il flusso di lavoro di un'azienda.

3. Make (ideale per flussi di lavoro visivi con nodi decisionali basati sull'IA)

tramite Make

Make ti offre un editor in stile diagramma di flusso drag-and-drop per creare agenti IA. Invece di considerare l'IA come un semplice passaggio in un flusso di lavoro, puoi implementare gli agenti come decisori principali all'interno della tua automazione.

L'agente legge l'input, decide cosa deve succedere dopo e agisce su tutti i tuoi strumenti con connessione.

Per flussi di lavoro complessi, puoi guidare il flusso del processo utilizzando filtri e percorsi di instradamento, in modo che l'agente reagisca in modo diverso a seconda della situazione. Quando si lavora con grandi quantità di dati, funzionalità come gli iteratori e l'elaborazione parallela aiutano a gestire le attività in modo efficiente, ad esempio riepilogando decine di file contemporaneamente.

Ottieni le migliori funzionalità/funzioni

Collega facilmente diversi modelli di IA, come OpenAI, Anthropic, Groq e Vertex AI, in modo da poter scegliere quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Imposta il comportamento del tuo agente utilizzando un linguaggio semplice per controllarne gli obiettivi, il tono, i vincoli e la logica decisionale senza scrivere alcun codice backend.

Crea agenti riutilizzabili una volta sola e utilizzali ovunque definendo il loro ruolo o le loro istruzioni e applicandoli a più flussi di lavoro.

Crea limiti

I flussi di lavoro complessi possono diventare difficili da gestire poiché il visual builder può risultare confuso quando gli scenari includono più router, filtri o percorsi di ramificazione.

Stabilisci i prezzi

Free

Piano Make: 10,59 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Crea valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Make?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su Make:

Make ha un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Con il suo editor drag-and-drop, puoi aggiungere, collegare e modificare moduli da un'ampia gamma di strumenti per effettuare l'automazione di attività come i riepiloghi delle e-mail, l'aggiornamento dei dati esistenti e molto altro ancora. È disponibile anche una nuova funzionalità AI Agents, che include un'opzione Human-in-the-Loop come ulteriore misura di sicurezza.

Make ha un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Con il suo editor drag-and-drop, puoi aggiungere, collegare e modificare moduli da un'ampia gamma di strumenti per automatizzare attività come i riepiloghi delle e-mail, l'aggiornamento dei dati esistenti e molto altro ancora. È disponibile anche una nuova funzionalità AI Agents, che include un'opzione Human-in-the-Loop come ulteriore misura di sicurezza.

🚨 Stat Alert: Il 46% dei leader afferma che le proprie aziende utilizzano agenti IA per automatizzare completamente flussi di lavoro e processi. Se quasi 1 organizzazione su 2 si affida già agli agenti per i flussi di lavoro principali, il vero vantaggio competitivo non è più la sperimentazione, ma l'affidabilità, la governance e la profonda integrazione dei flussi di lavoro.

4. Relevance AI (ideale per creare agenti IA personalizzati e team IA senza codice)

tramite Relevance IA

Relevance AI ti consente di creare agenti IA autonomi e persino team di agenti in grado di completare flussi di lavoro e attività proprio come i lavoratori umani. Da un'unica dashboard visiva, puoi creare agenti specializzati per le vendite, l'assistenza, la ricerca o le operazioni e coordinarli come una forza lavoro IA.

Gli agenti operano attraverso un'architettura basata su strumenti. Tu assegni strumenti modulari, come ricerca web, query di database, invio di email, aggiornamenti CRM, pianificazione del Calendario, e l'agente decide quale utilizzare e quando. Invece di scrivere script per ogni passaggio, definisci le funzionalità e lasci che il sistema gestisca l'esecuzione in modo dinamico.

Controllo e sicurezza sono integrati. Gli agenti possono funzionare secondo programmi prestabiliti, reagire a eventi in tempo reale o mettere in pausa per l'approvazione umana quando necessario. Ciò crea un equilibrio tra automazione e supervisione senza limitare la flessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Relevance IA

Connettiti istantaneamente al tuo stack con integrazioni e connettori integrati per strumenti come Gmail, Slack, CRM, database e API esterne.

Integra basi di conoscenza personalizzate, consentendo agli agenti di fare riferimento in modo sicuro a documenti interni e database per risposte specifiche del dominio e ricche di contesto.

Distribuisci gli agenti su più canali, trasformandoli in widget di chat live, bot o persino assistenti vocali con un approccio "scrivi una volta, distribuisci ovunque".

Rilevanza Limiti dell'IA

Sebbene siano definiti "no-code", la creazione di flussi di lavoro robusti o multi-agente richiede comunque un pensiero logico e la comprensione dei flussi di dati.

Prezzi di Relevance IA

Free

Team: 349 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Rilevanza Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Relevance IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Relevance IA:

Apprezzo il fatto che disponga di oltre 9000 strumenti per l'integrazione, tra cui email, Calendario, CRM e fogli di calcolo, utili per la nostra attività e la nostra vita quotidiana. La configurazione iniziale è stata molto semplice, grazie al marketplace di oltre 400 agenti IA gratis e a pagamento pronti per la personalizzazione.

Apprezzo il fatto che disponga di oltre 9000 strumenti per l'integrazione, tra cui email, Calendario, CRM e fogli di calcolo, utili per la nostra attività e la nostra vita quotidiana. La configurazione iniziale è stata molto semplice, grazie al marketplace di oltre 400 agenti IA gratis e a pagamento pronti per la personalizzazione.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di orchestrazione IA per i flussi di lavoro aziendali

5. n8n (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro IA open source e self-hosted)

tramite n8n

n8n è una piattaforma di automazione open source che puoi eseguire sul tuo server, offrendoti il pieno controllo sui tuoi dati. Puoi creare flussi di lavoro utilizzando un editor visivo drag-and-drop. All'interno di questi flussi di lavoro, puoi creare agenti IA in grado di estrarre dati da un database, aggiornare un CRM, inviare un messaggio o chiamare un servizio esterno.

Man mano che la tua automazione diventa più complessa, puoi aggiungere condizioni (logica if/else), loop, riprovazioni e passaggi di fallback per gestire diversi scenari. Gli agenti ricordano le interazioni passate e rimangono consapevoli del contesto durante le sessioni.

Con oltre 500 integrazioni e accesso completo alle API, i tuoi flussi di lavoro possono connettersi a quasi tutti gli strumenti del tuo stack. E se hai bisogno di maggiore flessibilità, puoi inserire JavaScript o Python per personalizzare la logica, combinando la semplicità no-code con un controllo tecnico più approfondito quando necessario.

Le migliori funzionalità di n8n

Controlla e correggi ogni passaggio di esecuzione con log dettagliati, visibilità di input/output, riprova e tracciamento dei passaggi, in modo da poter vedere esattamente come si sono comportati il tuo flusso di lavoro e l'agente IA.

Effettua la connessione di strumenti di IA esterni utilizzando il Model Context Protocol (MCP) per gestire attività in più passaggi e orchestrazione IA avanzata.

Inserisci passaggi di approvazione umana prima di azioni sensibili per mantenere il controllo e prevenire aggiornamenti indesiderati o errori di automazione ad alto impatto.

Limitazioni di n8n

Piccoli errori di configurazione possono trigger esecuzioni eccessive o costi imprevisti, specialmente nei loop o nei flussi di lavoro di scraping.

Prezzi di n8n

14 giorni di versione di prova gratis

Starter: 24 € al mese (~28 $ al mese)

Pro: 60 € al mese (~70 $ al mese)

Business: 800 € al mese (~936 $ al mese)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di n8n

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su n8n:

Utilizzo n8n per automatizzare le attività manuali e ripetitive quotidiane, il che mi fa risparmiare molto tempo e mi aiuta a pianificare le attività con sequenze fisse. Offre una vasta gamma di integrazioni e quasi tutto può essere automatizzato. Mi piace utilizzare una varietà di agenti IA e personalizzare i prompt del sistema per ottenere risultati precisi e in linea con le mie aspettative.

Utilizzo n8n per automatizzare le attività manuali e ripetitive quotidiane, il che mi fa risparmiare molto tempo e mi aiuta a pianificare le attività con sequenze fisse. Offre una vasta gamma di integrazioni e quasi tutto può essere automatizzato. Mi piace utilizzare una varietà di agenti IA e personalizzare i prompt del sistema per ottenere risultati precisi e in linea con le mie aspettative.

📌 Lo sapevi? Oggi l'automazione offre un ROI misurabile. Tra le aziende che adottano agenti IA: Il 66% dichiara un aumento della produttività

Il 57% della reportistica dichiara di aver ottenuto risparmi sui costi

Il 55% della reportistica riferisce un processo decisionale più rapido Ciò dimostra che quando gli agenti IA passano dalla fase pilota alla produzione, i rendimenti smettono di essere ipotetici e iniziano a manifestarsi nelle metriche di prestazione degli agenti.

6. Flowise IA (ideale per la creazione senza codice di app LLM personalizzate e chatbot)

tramite Flowise IA

Flowise fornisce un'interfaccia visiva per la creazione di agenti IA e flussi di lavoro LLM. Invece di scrivere codice di orchestrazione backend, è possibile collegare modelli, prompt, memoria, archivi vettoriali e strumenti come nodi in un flusso drag-and-drop.

Lo strumento consente anche di eseguire più agenti con ruoli diversi ed è possibile aggiungere passaggi di approvazione umana quando necessario, in modo che qualcuno possa rivedere le decisioni prima che il flusso di lavoro proceda. Con il debug visivo, è possibile vedere ogni passaggio compiuto dall'agente, in modo da sapere sempre come è giunto alla sua decisione e poterla migliorare facilmente.

Una volta che il tuo agente è pronto, puoi lanciarlo come API o incorporarlo direttamente in un sito web o in un'app.

Le migliori funzionalità di Flowise IA

Passa facilmente da un modello IA all'altro, come OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face o persino modelli locali.

Personalizza il tuo agente con il codice, se necessario, aggiungendo piccoli frammenti di codice Python per regolare o migliorare il funzionamento di un componente.

Prova e migliora il tuo agente in tempo reale modificando i prompt o le impostazioni e vedendo immediatamente come cambiano i risultati.

Limitazioni di Flowise IA

Gli utenti hanno segnalato errori di convalida del flusso di lavoro che si verificano in modo imprevisto, anche quando si lavora con flussi semplici o appena creati.

Prezzi di Flowise IA

Free

Starter: 35 $ al mese

Pro: 65 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Flowise IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Flowise IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di Reddit su Flowise IA:

Flowise è molto facile da ospitare localmente o da distribuire sul cloud, il che rende semplice l'avvio. Poiché è aperto e accessibile al pubblico, il numero di risorse e l'assistenza della comunità continuano a crescere, il che è utile per gli sviluppatori più recenti. L'interfaccia utente è intuitiva e ben organizzata.

Flowise è molto facile da ospitare localmente o da distribuire sul cloud, il che rende semplice l'avvio. Poiché è aperto e accessibile al pubblico, il numero di risorse e l'assistenza della comunità continuano a crescere, il che è utile per gli sviluppatori più recenti. L'interfaccia utente è intuitiva e ben organizzata.

7. Stack IA (Ideale per agenti IA di livello aziendale con sicurezza e conformità)

tramite Stack IA

Stack AI è progettato per le organizzazioni che necessitano di agenti AI sicuri e affidabili che operino in tutti i reparti aziendali. I team possono creare agenti che si connettono in modo sicuro a strumenti quali CRM, ERP e database interni, rispettando al contempo gli standard di conformità quali SOC 2 e HIPAA.

Un generatore di flussi di lavoro visivo ti consente di trascinare e rilasciare blocchi per progettare il modo in cui un agente pensa e agisce. Puoi collegare origini dati, scegliere modelli di IA, aggiungere memoria e integrare strumenti o API senza scrivere codice. Gli agenti possono quindi essere distribuiti come chatbot, moduli, strumenti interni o endpoint API.

Lo strumento include anche pipeline RAG con un solo clic, che consentono agli agenti di indice automaticamente i documenti aziendali e fornire risposte accurate e supportate da citazioni basate su dati reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stack IA

Connettiti in modo sicuro con oltre 100 strumenti aziendali come SharePoint, Salesforce, Workday e API personalizzate, in modo che gli agenti possano agire su tutti gli strumenti del tuo stack tecnologico.

Mantieni una sicurezza di livello aziendale con accesso basato sui ruoli, conformità SOC 2 e opzioni di implementazione sicure per le aziende regolamentate.

Inizia rapidamente con modelli già pronti e agenti istantanei per lanciare assistenti utili o automazioni del flusso di lavoro.

Limiti dell'IA stack

Le prestazioni possono essere talvolta incostanti ed è necessaria una notevole curva di apprendimento per i casi d'uso più avanzati.

Alcuni connettori o casi limite richiedono soluzioni alternative, con visibilità limitata sui registri dei passaggi e sui confronti tra versioni.

Prezzi Stack IA

Free

Starter: 199 $ al mese

Team: 899 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stack IA

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Stack IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Stack IA:

Con altre piattaforme sono necessarie competenze di programmazione, ma Stack AI è una piattaforma no-code che non richiede conoscenze di programmazione per creare potenti agenti IA. Con pochi clic puoi creare facilmente diversi flussi di lavoro.

Con altre piattaforme sono necessarie competenze di programmazione, ma Stack AI è una piattaforma no-code che non richiede conoscenze di programmazione per creare potenti agenti IA. Con pochi clic puoi creare facilmente diversi flussi di lavoro.

🚨 Stat Alert: Il mercato globale delle piattaforme IA no-code è stato valutato a 4,9 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 24,8 miliardi di dollari, con una crescita del 38,2% CAGR.

8. Microsoft Copilot Studio (ideale per creare copiloti IA all'interno dell'ecosistema MS 365)

tramite Microsoft

Microsoft Copilot Studio è un altro popolare strumento di IA che consente alle aziende di creare agenti di intelligenza artificiale di livello aziendale (precedentemente denominati Power Virtual Agents) senza un'ampia codifica. Utilizzando un editor visivo, i team possono progettare flussi di conversazione, automatizzare i flussi di lavoro, connettersi a origini dati e integrarsi con le API dell'ecosistema Microsoft.

Il suo motore di conversazione basato sull'IA si affida al riconoscimento delle intenzioni alimentato da LLM piuttosto che a rigidi sistemi basati su regole, consentendo agli agenti di comprendere il contesto e rispondere in modo dinamico. Possono estrarre informazioni rilevanti da Microsoft Graph, Dataverse e documenti interni per una maggiore precisione.

Gli agenti possono operare in modo autonomo utilizzando trigger e logica strutturata. Ad esempio, possono monitorare le email in arrivo, redigere risposte generate dall'IA, aggiornare i record ed eseguire automaticamente flussi di lavoro in più fasi. Lavorano anche in background, possono essere richiamati tramite Copilot Chat quando necessario o inoltrare le conversazioni a un essere umano o a un canale Teams in base a condizioni predefinite.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot Studio

Integrazione perfetta grazie a oltre 1.000 connettori no-code predefiniti per effettuare connessioni tra sistemi Microsoft e di terze parti come Salesforce, SAP e ServiceNow.

Crea logiche avanzate in modo visivo con flussi drag-and-drop, ramificazioni, passaggi umani e trigger di automazione.

Estendi con strumenti di sviluppo quando necessario utilizzando API, SDK, Visual Studio, GitHub e . NET per una personalizzazione più approfondita.

Limitazioni di Microsoft Copilot Studio

Le licenze e le strutture dei costi possono essere complesse e difficili da gestire, soprattutto quando si scala su più ambienti o si aggiungono connettori premium.

Le opzioni di personalizzazione possono sembrare limitate, con prestazioni occasionalmente lente e una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici.

Prezzi di Microsoft Copilot Studio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot Studio?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Microsoft Copilot Studio:

Mi piace Microsoft Copilot Studio perché è facile creare e personalizzare copiloti IA senza bisogno di competenze tecniche approfondite. L'interfaccia low-code e i modelli già pronti consentono di trasformare rapidamente le idee in soluzioni funzionanti.

Mi piace Microsoft Copilot Studio perché è facile creare e personalizzare copiloti IA senza bisogno di competenze tecniche approfondite. L'interfaccia low-code e i modelli già pronti consentono di trasformare rapidamente le idee in soluzioni funzionanti.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di automazione dei processi Agentic per automatizzare i flussi di lavoro

9. LangFlow (ideale per la prototipazione visiva dei flussi LangChain e delle app LLM)

tramite LangFlow

Con Langflow, puoi creare sistemi IA completi utilizzando una tela drag-and-drop con blocchi come prompt, memoria, strumenti, retriever e modelli LLM. C'è anche uno speciale blocco Agente che individua l'approccio migliore ed esegue l'attività con attenzione dall'inizio alla fine.

Un singolo agente può essere trasformato in uno strumento utilizzabile da un altro agente, il che ti aiuta a creare flussi di lavoro stratificati o in stile team. Ad esempio, puoi creare un agente di ricerca che utilizza Web Search e Wolfram Alpha, e lo strumento gestirà il processo di ragionamento in modo visivo.

Per gli assistenti basati sulla conoscenza, lo strumento offre supporto RAG integrato per i principali database vettoriali come Pinecone, Weaviate e Qdrant, insieme a moduli di memoria flessibili per la conservazione del contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di LangFlow

Esporta i tuoi flussi di lavoro in Python e distribuiscili tramite API per passare facilmente dalla creazione visiva all'uso produttivo nel mondo reale.

Personalizza ed estendi la piattaforma utilizzando il suo design open source in modo da poter creare i tuoi strumenti e modificare i componenti secondo necessità.

Connettiti ai sistemi dell'azienda utilizzando MCP e utilizza tipi di agenti avanzati integrati per gestire attività complesse senza scrivere codice personalizzato.

Limitazioni di LangFlow

L'interfaccia visiva può sembrare complessa per i principianti assoluti, in particolare per gli utenti che si aspettano un'esperienza no-code completamente semplificata e plug-and-play.

Prezzi di LangFlow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangFlow

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Budibase (ideale per lo sviluppo di strumenti interni accelerati dall'IA)

tramite Budibase

L'interfaccia visiva di Budibase ti consente di progettare app trascinando e rilasciando schermate, moduli, tabelle e componenti senza scrivere codice. Puoi anche generare automaticamente app complete dai tuoi dati con pochi clic.

Grazie a componenti e modelli UI predefiniti, gli utenti non tecnici possono creare facilmente pannelli per amministratori, portali, dashboard e schermate di immissione dati che rimangono reattivi su tutti i dispositivi.

Le automazioni dei flussi di lavoro possono essere progettate con più passaggi, condizioni (logica if/then), filtri e loop. Le azioni possono essere triggerate in base a eventi o programmate per essere eseguite periodicamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Budibase

Connettiti e effettua l'automazione tra origini dati come SQL, NoSQL, API REST e Airtable, triggerando flussi di lavoro con azioni IA integrate.

Applica il controllo degli accessi basato sui ruoli per l'IA, in modo che gli agenti operino entro i limiti delle autorizzazioni degli utenti e dei dati.

Crea componenti riutilizzabili e logica modulare per standardizzare e scalare i flussi di lavoro basati sull'IA tra i team.

Limiti di Budibase

I limiti di dimensione dei file caricati in alcune configurazioni self-hosted possono limitare i flussi di lavoro IA con molti documenti.

Limite di flessibilità per la logica JavaScript avanzata, che rende più difficili le trasformazioni complesse o la gestione dei casi limite rispetto alle piattaforme incentrate sugli sviluppatori.

Prezzi di Budibase

Open source

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Budibase

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Budibase?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Budibase:

Budibase è stato davvero produttivo ed efficiente per lo sviluppo delle applicazioni della nostra azienda. Ci ha aiutato a creare applicazioni personalizzate per i clienti e anche per l'uso in ufficio. Anche la condivisione dei dati tramite sincronizzazione è molto sicura. La funzionalità più sorprendente è la sua interfaccia drag and drop per la creazione di applicazioni personalizzate. Non sono necessarie competenze particolari per creare applicazioni interne per il tuo team.

Budibase è stato davvero produttivo ed efficiente per lo sviluppo delle applicazioni della nostra azienda. Ci ha aiutato a creare applicazioni personalizzate per i clienti e anche per l'uso in ufficio. Anche la condivisione dei dati tramite sincronizzazione è molto sicura. La funzionalità/funzione più sorprendente è la sua interfaccia drag and drop per la creazione di applicazioni personalizzate. Non sono necessarie competenze particolari per creare applicazioni interne per il tuo team.

🤯 Curiosità: il 75% dei dirigenti ritiene che gli agenti IA rivoluzioneranno il mondo del lavoro più di quanto abbia fatto Internet.

11. Lindy AI (Ideale per assistenti esecutivi IA per automatizzare le attività lavorative personali)

tramite Lindy IA

Lindy AI è un assistente virtuale autonomo che gestisce le attività professionali di routine nelle tue app. Puoi chattare con esso tramite iMessage, WhatsApp, Slack o il web e dare istruzioni in inglese semplice come "Riprogramma la mia riunione delle 15:00" o "Scrivi una bozza di email di follow-up". Basato su GPT-4, lo strumento gestisce la pianificazione, le email, gli elenchi di cose da fare, gli appuntamenti e altro ancora senza configurazione manuale.

Puoi creare agenti personalizzati per flussi di lavoro specifici, come la qualificazione dei lead o l'elaborazione delle spese, che si attivano automaticamente ed eseguono azioni in più fasi tra le app collegate. Una volta attivato, un agente può eseguire autonomamente diverse azioni, come inviare messaggi, aggiornare record, pianificare eventi, coinvolgere i colleghi e altro ancora, fino a completare l'attività.

Lo strumento può anche partecipare alle chiamate Zoom o Teams per registrare, trascrivere e generare note riassuntive con azioni da intraprendere. Supporta anche agenti IA vocali per la gestione delle chiamate in entrata e in uscita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lindy IA

Crea una connessione tra basi di conoscenza personalizzate in modo che gli agenti utilizzino i tuoi documenti interni, le FAQ e i dati aziendali invece delle risposte generiche dell'IA.

Personalizza le risposte nel tempo adattando il tono e i follow-up in base alle interazioni passate.

Estendi i flussi di lavoro con l'IA Code Assistant per generare o eseguire il debug del codice senza bisogno di sviluppatori.

Integrazione con oltre 200 app come Gmail, Outlook, Slack, CRM, Calendari e Zoom per trasferire automaticamente i dati tra i vari strumenti.

Limiti di Lindy IA

Alcuni utenti segnalano che lo strumento a volte può smettere di funzionare in modo imprevisto, il che può interrompere le automazioni in esecuzione e disturbare i flussi di lavoro in corso.

Gli utenti hanno fatto menzione di difficoltà nel monitoraggio di quali agenti vengono utilizzati e da chi, rendendo più difficile monitorare l'attività nei team più grandi.

Prezzi di Lindy IA

7 giorni di versione di prova gratis

Pro : 49,99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lindy IA

G2 : 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lindy IA?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Lindy IA:

Utilizzo Lindy IA da un po' di tempo e ciò che mi piace di più è il tempo che mi fa risparmiare. Gestisce le attività ripetitive e la pianificazione con una precisione sorprendente, il che mi ha davvero aiutato a ridurre il mio carico mentale.

Utilizzo Lindy IA da un po' di tempo e ciò che mi piace di più è il tempo che mi fa risparmiare. Gestisce le attività ripetitive e la pianificazione con una precisione sorprendente, il che mi ha davvero aiutato a ridurre il mio carico mentale.

Trasforma i processi aziendali in flussi di lavoro autonomi con ClickUp

Gli agenti IA non sono più strumenti sperimentali che rimangono ai margini del tuo stack tecnologico.

Stanno diventando membri integrati del team che riducono gli ostacoli operativi senza richiedere assistenza tecnica.

Ma con la diffusione di questa tecnologia, una cosa diventa chiara: l'intelligenza da sola non basta. Hai bisogno di agenti che operino all'interno dei tuoi flussi di lavoro, comprendano il contesto, prendano le decisioni giuste e coinvolgano gli esseri umani quando necessario.

I Super Agenti di ClickUp, alimentati da ClickUp Brain, vivono direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Poiché comprendono attività, documenti, priorità, dipendenze e conversazioni, agiscono con un contesto reale e portano avanti il lavoro proprio come farebbe un collega umano.

Dì addio alle fragili automazioni agentiche multipiattaforma. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e automatizza i processi con più passaggi con affidabilità.