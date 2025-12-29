Oltre 10 modelli gratuiti di matrici di prioritizzazione dei progetti per il 2026

Ti è mai sembrato che le tue attività fossero bloccate nel traffico dell'ora di punta? Senza una chiara definizione delle priorità, le scadenze incombenti e i clienti esigenti trasformano rapidamente il tuo flusso di lavoro in un caos.

Usa questi modelli gratuiti di ClickUp per organizzare le attività in base all'urgenza, allineare il lavoro richiesto dal tuo team e iniziare a essere più produttivo fin da oggi.

I miei modelli preferiti per la matrice di prioritizzazione dei progetti [I migliori]

Ecco i miei modelli preferiti di matrici per la definizione delle priorità dei progetti, che esaminerò in dettaglio qui di seguito.

Vuoi ancora più opzioni? Dai un'occhiata alla mia analisi completa di tutte le mie scelte qui sotto .

Cos'è un modello di matrice di prioritizzazione?

Un modello di matrice di prioritizzazione è uno schema predefinito che aiuta a organizzare gli incarichi in base all'urgenza e all'impatto sul business. L'utilizzo di un modello di prioritizzazione garantisce che le attività siano ordinate in modo chiaro, consentendo al tuo team di lavorare più velocemente e con maggiore sicurezza.

Saprai esattamente quali attività devono essere completate, quando devono essere consegnate e perché sono importanti, mantenendo tutti allineati e motivati nel proprio lavoro.

L'utilizzo di un modello per la definizione delle priorità di un progetto offre numerosi vantaggi, tra cui:

Maggiore concentrazione, efficienza e produttività

Miglioramento del processo decisionale strategico

Allocazione efficace delle risorse

Meno stress e un migliore equilibrio tra il lavoro e la vita privata

Rispetto delle scadenze e raggiungimento tempestivo degli obiettivi

Proprio come le tecniche di definizione delle priorità, i modelli di priorità sono disponibili in molte forme con criteri diversi per la valutazione delle attività e possono essere utilizzati in varie impostazioni da persone che ricoprono posizioni specifiche all'interno dell'organizzazione.

Cosa rende un modello di priorità efficace?

In generale, un modello di priorità efficace dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

Visualizzazione : presenta una struttura chiara e un design accattivante con colori e elementi attraenti per aiutarti a dare vita ai tuoi piani

Accessibilità : ti consente di accedervi e effettuare le modifiche da qualsiasi dispositivo, permettendoti di pianificare anche quando sei in viaggio

Intuitività : presenta un'interfaccia pulita e è facile da usare per tutti i membri del team, sia i nuovi arrivati che quelli con più esperienza

Flessibilità : si adatta a diversi tipi di progetti e team e ti consente di espanderti man mano che l'azienda cresce

Integrazione : fornisce supporto per l'integrazione con i tuoi strumenti di project management preferiti, consentendoti di ottimizzare il flusso di lavoro

Collaborazione: consente a tutti i membri del tuo team di partecipare alla definizione delle priorità, offrendo funzionalità avanzate di condivisione, controllo degli utenti e comunicazione

10 modelli gratis per la definizione delle priorità dei progetti

Un solido piano di definizione delle priorità delle attività può preparare il terreno per il lavoro futuro, consentendo lo svolgimento fluido di più progetti. Impegnandoti in anticipo, potrai risparmiare tempo durante le fasi di produzione più impegnative, evitando malintesi, ritardi, errori e altri contrattempi che minano la fiducia dei clienti. ⏰

Non sai bene da dove iniziare? Usa uno di questi 10 modelli ClickUp e ottimizza il tuo processo di definizione delle priorità di lavoro in pochissimo tempo. Sono gratis, quindi puoi esplorare diverse opzioni senza alcun vincolo!

1. Modello di matrice di prioritizzazione semplice di ClickUp

Se preferisci affidarti alla collaudata matrice delle priorità di Eisenhower, il modello Simple Priority Matrix di ClickUp potrebbe essere lo strumento giusto per stabilire le priorità dei progetti.

Scarica questo modello Classifica l'urgenza e l'importanza dei progetti con la massima priorità su una lavagna online ClickUp

Il modello ha una struttura 2×2 e include le variabili Urgenza e Importanza. Come per l'aggiunta precedente al nostro elenco, puoi utilizzare questo schema aggiungendo dei post-it alle sue quattro caselle.

A seconda della loro posizione, le attività possono essere classificate come:

Alta importanza, alta urgenza: Da fare per primo Bassa importanza, alta urgenza: Da fare subito Alta importanza, bassa urgenza: Da fare in seguito Bassa importanza, bassa urgenza: Da fare per ultimo

Sapevi che puoi usare ClickUp per gestire quasi tutte le tue operazioni dietro le quinte, non solo la definizione delle priorità?

Trasforma i post-it in attività con un solo clic e gestiscile tutte nella vista Elenco. Puoi valutare la capacità dei dipendenti, assegnare attività e monitorare lo stato delle attività oppure aggiungere attività secondarie, liste di controllo, allegati e qualsiasi altro elemento utile al completamento delle attività.

Usa ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, per generare elenchi di cose da fare in base alle priorità delle attività, alle scadenze e al carico di lavoro

2. Modello di matrice delle priorità delle azioni di ClickUp

Un'altra matrice 2×2, il modello di matrice delle priorità delle attività di ClickUp consente ai project manager di valutare le attività in base al lavoro richiesto e al potenziale impatto.

Scarica questo modello Modello di matrice delle priorità delle azioni di ClickUp

Creare una matrice delle priorità d'azione è semplice. Prima di stabilire la loro priorità, crea un elenco di tutte le attività nel rettangolo grigio sul lato destro del modello utilizzando dei post-it.

Sentiti libero di modificare i colori per aggiungere ulteriori informazioni. Ad esempio, il colore può indicare l'assegnatario, il reparto o un altro fattore di valutazione.

Puoi organizzare le attività in quattro diverse celle, che hanno nomi intuitivi:

Grandi progetti: forte impatto + grande lavoro richiesto Risultati immediati: grande impatto + minimo lavoro richiesto Da compilare: Basso impatto + grande lavoro richiesto Attività ingrati: Basso impatto + lavoro richiesto minimo

Come per gli altri modelli di lavagna online di ClickUp, puoi personalizzare quasi ogni elemento alla perfezione. Lasciati trasportare dalla tua immaginazione con immagini, video, schizzi e diagrammi.

3. Modello di lavagna online ClickUp con matrice delle priorità 2x2

Come suggerisce il nome, il modello di lavagna online ClickUp 2X2 Priority Matrix è una matrice standard 2×2 in cui puoi trascinare e rilasciare le attività.

Nonostante sembri familiare, il modello presenta un approccio unico rispetto ai precedenti consigli dell'elenco.

Scarica questo modello Modello di lavagna online ClickUp con matrice delle priorità 2x2

Oltre all'importanza, include la priorità come una delle variabili. Questo tipo di struttura è utile quando la priorità dell'attività è stata determinata, ma non è in linea con la sua importanza complessiva.

Anche se un'attività può essere etichettata come di alta priorità, ciò non significa che debba essere la tua preoccupazione principale. Usa questo modello per capire dove dovresti dedicare il tuo tempo, considerando il contesto più ampio.

4. Modello di matrice di prioritizzazione dei progetti ClickUp

Scarica questo modello Modello di matrice di prioritizzazione dei progetti ClickUp

Il modello di matrice di prioritizzazione di ClickUp è un ottimo modo per visualizzare la complessa gerarchia delle attività imminenti.

Si tratta di una matrice 3×3 con due assi che rappresentano le variabili Impatto e Lavoro richiesto. Un'attività può ottenere un punteggio basso, medio o alto in base a queste variabili. Le celle sono codificate strategicamente con colori diversi per aiutarti a valutare a colpo d'occhio la priorità complessiva degli incarichi:

Rosso: Da fare subito Arancione: Da fare dopo Verde: Da fare per ultimo

Per aggiungere contenuti a una lavagna online ClickUp, crea un nuovo post-it in un punto qualsiasi della lavagna e descrivi brevemente l'attività. Dopo averne valutato l'impatto e il livello di lavoro richiesto, trascinalo nella cella che meglio rappresenta il suo stato di priorità. Puoi utilizzare la posizione esatta del post-it all'interno della cella per introdurre un ulteriore livello di classificazione.

Essendo in modalità Lavagna online, il modello offre libertà e creatività. Puoi aggiungere immagini e video, collegare attività e documenti e scarabocchiare per esprimere le tue idee al team in modo divertente. 💥

5. Modello di lavagna online per la definizione delle priorità di ClickUp

Scarica questo modello Modello di lavagna online per la definizione delle priorità di ClickUp

Il modello di lavagna online per la definizione delle priorità di ClickUp offre un modo colorato e innovativo per gestire attività, idee e proposte all'interno della tua organizzazione. 🌈

Sebbene simile a una matrice con i suoi due assi, il modello si discosta dalle rigide categorie e introduce un sistema a livelli più flessibile. A seconda di dove le posizioni nel diagramma, le attività possono avere i seguenti stati:

Da fare/Fattibile: altamente realizzabile e altamente significativo Utile/Da rivedere: altamente realizzabile o altamente significativo Non funzionerà/Impossibile: poco significativo o difficilmente realizzabile

Inizia elencando tutte le tue attività sotto forma di post-it nella sezione "Idea Pool" sulla destra. Questo modello di definizione delle priorità ti consente di coinvolgere i dipendenti a livello interfunzionale assegnando un colore diverso ai post-it per ciascun reparto. Dopo aver creato l'elenco, valuta l'importanza e la realizzabilità delle attività e spostale nelle rispettive posizioni.

Ricordati di aggiornare la legenda a sinistra per aiutare gli altri a orientarsi più facilmente nel diagramma! 🧭

6. Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Scarica questo modello Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Stiamo passando dalla semplice struttura del modello a matrice per la definizione delle priorità di progetto a una più completa e interattiva. Il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp fornisce tutti gli strumenti necessari per aumentare la produttività e raggiungere in modo efficiente gli obiettivi quotidiani del team. 📅

Con questo modello puoi:

Centralizza tutti i dati per renderli facilmente accessibili a tutti

Organizza le attività e effettua il monitoraggio del loro stato

Pianifica e assegna le attività e ottieni una visione d'insieme della sequenza del progetto

La prima cosa da fare è definire l'obiettivo finale. Puoi farlo nella piccola tabella nella parte superiore della vista Elenco del modello. Successivamente, definisci le attività e le attività secondarie per ciascun reparto. Utilizza le colonne sul lato destro per impostare la scadenza, indicare la complessità dell'attività o inserire un campo personalizzato con altre informazioni rilevanti.

Se sei un fan delle bacheche Kanban, potresti trovare più comodo organizzare le attività nella vista Bacheca. Qualunque sia il layout, sentiti libero di personalizzare i raggruppamenti, i filtri e altri elementi per adattare il modello alle esigenze del tuo team.

Grazie alla vista Sequenza, puoi gestire il tempo in modo efficace. Definendo le dipendenze tra le attività, assicurati che queste seguano sempre l'ordine più logico ed efficiente, anche in caso di frequenti riprogrammazioni.

7. Modello di piano d'azione SMART di ClickUp

Scarica questo modello Modello di piano d'azione SMART di ClickUp

Il modello di piano d'azione SMART di ClickUp ti offre l'opportunità di analizzare i tuoi obiettivi in modo approfondito. Puoi specificare i mezzi per raggiungerli e misurare l'esito positivo. 📐

Dato che probabilmente hai già lavorato con Word, Documenti Google o un programma simile, questo modello dovrebbe ricordarti qualcosa! 🔔

Scrivi i tuoi pensieri nelle caselle di testo designate, elimina i banner e il gioco è fatto.

Inizia definendo il tuo obiettivo finale. Nella sezione seguente, affronta gli aspetti specifici del tuo piano d'azione, seguendo il principio SMART:

Specifico: Cosa devi fare per raggiungere l'obiettivo? Chi sono le altre persone responsabili e quali sono i loro compiti? Misurabile: quali metriche utilizzerai per il monitoraggio dei progressi e per determinare l'esito positivo del tuo lavoro richiesto? Ci sono delle attività cardine che devi raggiungere? Raggiungibile: Come pensi di raggiungere l'obiettivo? Di quali strumenti hai bisogno? Quali competenze o conoscenze devi approfondire? Rilevante: Perché questo obiettivo è importante? Come si inserisce nel quadro generale e negli obiettivi dell'azienda? Con scadenze precise: ci sono scadenze prestabilite che devi rispettare? Se no, quanto tempo pensi di aver bisogno per raggiungere il tuo traguardo?

Nella tabella di follow-up alla fine, rendi conto dei tuoi progressi dopo intervalli di tempo prestabiliti. Evidenzia i risultati chiave, le carenze e le aree che richiedono ulteriore supporto.

8. Modello ClickUp per backlog e sprint

Scarica questo modello Modello ClickUp per backlog e Sprints

Responsabili dei team di sviluppo software, prestate attenzione: questo modello è per voi! Il modello ClickUp Backlogs & Sprints è uno strumento di produttività completo basato sulle metodologie Scrum e Agile.

Occupa un intero spazio ClickUp e offre varie visualizzazioni e funzionalità/funzioni, consentendoti di gestire l'intero processo da un'unica app. Potrebbe risultare impegnativo per i principianti, ma il documento di istruzioni incluso dovrebbe fornire una guida sufficiente.

Il modello include diverse visualizzazioni, tra cui:

Elenco epico per una panoramica completa di tutte le user story

Elenco delle priorità del backlog per aiutarti a organizzare le user story e i bug

Elenco dei sprint e bacheca delle riunioni quotidiane per la pianificazione a lungo termine

Nuovo modulo di richiesta Epic per raccogliere il feedback degli utenti

Viste Calendario, Sequenza e vista Carico di lavoro per la pianificazione

Documenti di retrospettiva per riepilogare e raccogliere i contributi dei team

Quando si tratta di gestione delle priorità, l'elenco di prioritizzazione del backlog offre numerose colonne personalizzate per aiutarti a valutare le attività. Puoi assegnare punti dello sprint, utilizzare il metodo di ordinamento MoSCoW, assegnare un tag di priorità o introdurre i tuoi criteri di progetto.

9. Modello Start-Stop-Continue di ClickUp

Scarica questo modello Modello Start-Stop-Continue di ClickUp

Migliora i risultati con il modello Start-Stop-Continue di ClickUp e valuta quali attività avviare, terminare o continuare per ottenere i migliori risultati

Di tanto in tanto, dovresti rivalutare i tuoi flussi di lavoro per individuare le aree da migliorare. Dopotutto, l'ordine delle attività non ha molta importanza se i tuoi processi sono obsoleti e inefficaci nella loro essenza.

Il modello Start-Stop-Continue di ClickUp offre un quadro di riferimento per ottimizzare i processi all'interno del tuo team o della tua organizzazione. Si tratta di un altro modello di lavagna online, quindi le opzioni di personalizzazione sono numerose.

Per prima cosa, stabilisci l'obiettivo principale, ovvero ciò che desideri ottenere. Ad esempio, potrebbe trattarsi di migliorare il servizio clienti o di semplificare il processo di inserimento dei nuovi assunti.

Crea un elenco delle attività coinvolte nel processo in questione utilizzando dei post-it. Attraverso una discussione con i tuoi colleghi o le parti interessate, decidi a quale categoria appartiene ciascuna attività:

Inizia: attività che non stai svolgendo ma che dovresti fare Basta: attività inefficaci che richiedono molto tempo ma apportano scarso valore aziendale Continua: attività che si sono dimostrate efficaci e che dovrebbero rimanere nel processo

Trascina e rilascia le note che rappresentano le attività nelle posizioni appropriate. Puoi trasformare i piani in azioni concrete creando attività nella vista Elenco, usufruendo così di molte altre funzionalità. Assicurati di valutare e aggiornare nuovamente il processo dopo un certo periodo per garantirne la pertinenza.

10. Modello ClickUp per semplici cose da fare

Scarica questo modello Modello ClickUp per le cose da fare

In alcuni casi, la soluzione più semplice è anche la più efficace. Il modello "Simple To-Dos" di ClickUp ne è un perfetto esempio. Offre un modo semplice per gestire le attività senza inutili complicazioni o distrazioni.

Usa la vista Elenco come elenco principale delle attività. Per impostazione predefinita, le colonne mostrano l'assegnatario, la data di scadenza, il tag di priorità, i commenti e altro ancora. La colonna dello stato presenta un elenco a discesa con categorie personalizzabili.

Puoi anche personalizzare le colonne, scegliendo tra 20 opzioni di campo, tra cui:

Testo

Data

Barra di avanzamento

Casella di controllo

Valutazione

Formula

Amplia le informazioni aggiungendo attività secondarie, liste di controllo e allegati. Esplora liberamente altre visualizzazioni, come la Bacheca e il Diagramma di Gantt, e sperimenta con i filtri per trovare la variante di visualizzazione ottimale.

Modelli per le priorità principali: una panoramica

Non sai quale modello scegliere? Dai un'occhiata alla tabella seguente per un riepilogo/riassunto di tutte le opzioni:

Modello Vantaggi Modello di matrice di prioritizzazione ClickUp Offre un'esclusiva struttura 3×3 che ti consente di valutare con precisione la priorità di un'attività Modello semplice di matrice delle priorità di ClickUp Segue il tradizionale formato della matrice di Eisenhower con importanza e urgenza come variabili Modello di matrice delle priorità delle azioni di ClickUp Ti aiuta a stabilire facilmente le priorità delle attività in base al loro impatto e al livello di lavoro richiesto utilizzando una struttura 2×2 Modello di lavagna online ClickUp con matrice delle priorità 2x2 Assicura che il tuo lavoro richiesto sia concentrato sulle attività più rilevanti per risparmiare tempo Modello di lavagna online per la definizione delle priorità di ClickUp Consente di assegnare priorità alle attività che coinvolgono diversi reparti all'interno della tua organizzazione Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp Semplifica il tuo piano quotidiano e centralizza tutti i dati relativi alle attività Modello di piano d'azione SMART di ClickUp Offre un semplice schema per aiutarti a definire i tuoi obiettivi e a raggiungerli davvero Modello ClickUp per backlog e Sprints Prepara il tuo team di sviluppo per un esito positivo con un sistema completo di gestione delle attività Modello Start-Stop-Continue di ClickUp Ti aiuta a identificare le aree di miglioramento e a creare piani di ottimizzazione Modello ClickUp per le cose da fare Semplifica la definizione delle priorità e la delega delle attività grazie alla classica struttura degli elenchi da fare

Potenzia la tua produttività con i modelli per le priorità

Un solido sistema di definizione delle priorità migliora le prestazioni del tuo team, garantendo risultati più rapidi e di qualità superiore. Inoltre, getta le basi per il lavoro futuro, consentendo una pianificazione efficiente a medio e lungo termine.

Attività dopo attività, progetto dopo progetto: il tuo team può diventare uno dei migliori dell'azienda.

Già che ci sei, ti consigliamo anche di dare un'occhiata a:

Modelli di matrice impatto-lavoro richiesto: valuta rapidamente le attività in base al lavoro richiesto e ai potenziali risultati. valuta rapidamente le attività in base al lavoro richiesto e ai potenziali risultati.

Modelli di elenchi di attività: definisci chiaramente le attività per un'esecuzione organizzata del progetto. definisci chiaramente le attività per un'esecuzione organizzata del progetto.

Modelli di matrice di escalation: definisci percorsi chiari per la risoluzione dei problemi e la responsabilità. definisci percorsi chiari per la risoluzione dei problemi e la responsabilità.

Utilizzando uno di questi fantastici modelli per le priorità, potrai partire in vantaggio e raggiungere i tuoi traguardi di produttività in men che non si dica!