Come creare una matrice delle priorità delle azioni per gestire le attività

I progetti tendono ad evolversi costantemente durante il loro ciclo di vita, e le attività e le risorse evolvono con essi. Un approccio disorganizzato alla gestione delle attività si traduce in un bombardamento costante di email urgenti, scadenze incombenti e numerose attività, lasciando te e il team sopraffatti e incerti su dove cominciare.

Ma se esistesse un modo per trasformare un elenco di attività in una roadmap strategica per un esito positivo?

Ecco la matrice delle priorità di azione che fa per voi!

Cos'è la matrice delle priorità delle azioni?

La matrice delle priorità d'azione (APM) è uno strumento di gestione del tempo che offre una soluzione potente per dare priorità alle attività e alle opportunità giuste da perseguire. Si differenzia dalle tradizionali matrici di prioritizzazione basate sull'importanza e l'urgenza e divide invece le attività in base al lavoro richiesto e all'impatto.

L'APM differenzia le attività e i progetti in base al lavoro richiesto e al potenziale impatto. Ti aiuta a gestire il tempo e le risorse in modo efficace, aiutandoti a dare priorità alle attività più importanti.

In breve, la matrice è un modo semplice ma efficace per gestire il tuo tempo. Ti consente di dare priorità al carico di lavoro, ridurre al minimo il lavoro richiesto a causa di inefficienze e raggiungere strategicamente i tuoi obiettivi.

Comprendere il concetto della matrice delle priorità delle azioni

L'APM si basa sull'idea che non tutte le attività sono uguali: alcune hanno un impatto significativo ma richiedono un lavoro minimo, mentre altre possono richiedere molto tempo ma hanno un impatto complessivo limitato.

La risposta sta nel dare priorità alle attività in base al lavoro richiesto e all'impatto risultante. La matrice presenta quattro quadranti divisi da un asse che rappresenta il lavoro richiesto (da basso ad alto) e un asse che rappresenta l'impatto (da basso ad alto).

L'APM fornisce un quadro di riferimento per dare priorità alle iniziative in base al loro allineamento strategico e alle risorse necessarie. Ecco come:

Focus strategico: L'APM valuta le iniziative in base al loro impatto sul raggiungimento degli obiettivi strategici

Allocazione efficiente delle risorse: Le iniziative strategiche richiedono spesso risorse significative. L'APM, considerando il lavoro richiesto e l'impatto, consente di prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse

Identificazione delle opportunità: L'APM identifica potenziali "quick win" che possono portare a risultati immediati subito dopo L'APM identifica potenziali "quick win" che possono portare a risultati immediati subito dopo l'esecuzione del progetto e convalidare la direzione strategica

Gestione dei rischi: l'APM ti aiuta a valutare l'urgenza dei potenziali rischi associati alle azioni strategiche. Dando priorità ai rischi ad alto impatto e ad alta urgenza, puoi concentrarti su strategie di mitigazione proattive

Agilità strategica: I piani strategici non sono statici. Monitorando l'impatto delle azioni completate tracciate sulla matrice, l'APM aiuta i manager a valutarne l'efficacia e ad adattare i piani secondo necessità

L'APM ti aiuta anche a pianificare e fissare obiettivi colmando il divario tra la tua visione generale e le azioni quotidiane. Identificando le attività ad alto impatto, la matrice ti aiuta a tradurre i tuoi obiettivi a lungo termine in passaggi concreti.

Questo ti assicura di lavorare su ciò che conta davvero e che la tua pianificazione quotidiana sia in linea con la tua visione generale per un esito positivo.

Cosa include una matrice delle priorità delle azioni?

L'APM è diviso in quattro quadranti: un asse verticale che misura l'impatto e un asse orizzontale che misura il lavoro richiesto.

via MindTools

Risultati rapidi

Un risultato immediato ha il massimo impatto e richiede poco lavoro. Queste attività offrono una grande opportunità per fare rapidi progressi e provare un senso di soddisfazione.

Da fare prima!

In un progetto software, la correzione di un bug ad alta priorità segnalato dagli utenti potrebbe essere un esempio di risultato immediato, se il team è in grado di farlo tempestivamente.

Progetti importanti

Si tratta di attività di alto valore e con un forte impatto, ma richiedono anche un lavoro significativo. Possono comportare una pianificazione complessa, l'esecuzione e l'allocazione delle risorse.

Concentrati sui progetti più importanti dopo aver affrontato quelli più facili.

Esempio: lo sviluppo di una nuova funzionalità/funzione fondamentale nel vostro prodotto software potrebbe rivoluzionarne la funzionalità, ma richiederà tempo e lavoro.

Attività da completare

I fill-in sono attività a bassa priorità che hanno un impatto ridotto e richiedono relativamente poco lavoro. Sebbene non siano critiche, possono aiutare a mantenere il flusso di lavoro regolare.

Valuta la possibilità di delegare o programmare attività di riempimento per i periodi di inattività. Un esempio è la pulizia del codice o delle variabili inutilizzate nel software. Ciò mantiene il codice organizzato, ma potrebbe non essere fondamentale per le funzionalità attuali.

Attività ingratianti

Un'attività ingrata è di scarso impatto ma richiede molto lavoro. Queste attività richiedono molto lavoro ma hanno pochi risultati.

Lavora per eliminare o semplificare tali attività.

Esempio: per un team di sviluppo software, la manutenzione del codice legacy che non è più una funzionalità fondamentale può essere essenziale per il funzionamento continuo, ma potrebbe non essere strategicamente importante per il futuro.

Come creare una matrice delle priorità delle azioni?

APM garantisce che il tuo team si concentri sulle attività più importanti. È uno strumento prezioso per visualizzare e gestire le attività.

Utilizza un modello di matrice di prioritizzazione affidabile o uno strumento di project management dedicato come ClickUp per questo esercizio:

1. Definisci i tuoi obiettivi

Prima di buttarti nelle singole attività, fai un passo indietro. Qual è il quadro generale a cui miri? Potrebbe trattarsi del completamento di un progetto, del lancio di un prodotto o di qualsiasi obiettivo che desideri che il tuo team raggiunga.

Concentrati su un traguardo chiaro per guidare la prioritizzazione delle attività.

Crea un documento condiviso in ClickUp per discutere in modo collaborativo i tuoi obiettivi e scegliere quello più importante.

2. Suddividi gli obiettivi

Ora che conosci il tuo obiettivo finale, è il momento di mappare la tua strategia. Con il tuo obiettivo in mente, suddividilo in attività individuali e realizzabili.

Utilizza la gestione delle attività in ClickUp per suddividere gli obiettivi più grandi del tuo progetto in attività gestibili

L'utilizzo delle attività di ClickUp per questo passaggio può semplificare l'elenco di tutto ciò che è necessario per raggiungere il tuo obiettivo.

Questo serve come manuale di istruzioni passo passo per raggiungere il tuo obiettivo. La parte migliore? Puoi utilizzare gli stati personalizzati delle attività e i campi personalizzati di ClickUp per creare e monitorare flussi di lavoro personalizzati per il completamento delle attività.

3. Assegnare priorità e scadenze

Assegna priorità (alta, media, bassa) e scadenze a ciascuna attività in questa fase. Puoi impostare priorità e sequenze temporali realistiche per le attività più importanti utilizzando i grafici di Gantt in ClickUp.

Tieni sotto controllo lo stato dei progetti in modo visivamente accattivante con i grafici Gantt di ClickUp

4. Categorizzare le attività

Utilizza modelli di prioritizzazione per classificare e dare priorità alle attività in base al lavoro richiesto e all'impatto.

Scarica questo modello Dai priorità al tuo carico di lavoro e aumenta la produttività con il modello Matrice delle priorità delle azioni di ClickUp

Il modello di lavagna online Matrice delle priorità delle azioni di ClickUp offre quattro categorie: Analizza ogni attività e assegnala alla categoria più adatta in base al lavoro richiesto e all'impatto che ha sul raggiungimento del tuo obiettivo.

Impatto elevato, lavoro richiesto minimo (Da fare prima) : queste attività richiedono uno sforzo minimo e producono risultati significativi: date loro la priorità

Impatto elevato, lavoro richiesto elevato (strategico) : si tratta di investimenti importanti a lungo termine. Valuta attentamente il lavoro richiesto prima di affrontarli

Basso impatto, poco lavoro richiesto (delegare): Queste attività potrebbero non essere cruciali. Cerca di delegare tali attività o di eliminarle del tutto

Basso impatto, alto lavoro richiesto (considerare l'eliminazione): si tratta di attività che consumano energia e richiedono molte risorse per un guadagno minimo. Lavorare per eliminare tali attività

5. Assegnare attività e collaborare

Il passaggio successivo consiste nell'assegnare le attività a membri specifici del team.

La categorizzazione delle attività promuove una gestione efficace delle risorse riducendo le possibilità di sovraccaricare alcune risorse del team e sottoutilizzarne altre. Per una pianificazione ottimale delle risorse, prendi in considerazione l'utilizzo della vista Carico di lavoro di ClickUp.

6. Monitorare lo stato di avanzamento e adattarsi

Imposta notifiche sullo stato delle attività per rimanere informato e mantenere lo slancio. Organizza riunioni regolari per discutere lo stato di avanzamento, affrontare eventuali ostacoli e riclassificare le attività in caso di cambiamenti nelle priorità.

Ricorda, la capacità di adattamento è la chiave per un esito positivo.

Aumenta la tua produttività con gli strumenti intuitivi di gestione del tempo di ClickUp

Se desideri perfezionare ulteriormente il tuo approccio alla definizione delle priorità, la piattaforma di gestione del tempo di ClickUp offre una solida serie di funzionalità/funzioni di gestione del tempo.

Monitoraggio del tempo: Direttamente all'interno delle attività, i membri del team possono avviare, interrompere e monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività. Ciò consente di registrare con precisione il lavoro richiesto per ciascuna attività

Tabelle orarie e vista Carico di lavoro: Le tabelle orarie di ClickUp offrono una vista consolidata del tempo trascorso da ciascun membro del team. I manager possono sfruttare la vista Carico di lavoro per monitorare la capacità del team e garantire che le attività siano assegnate in modo efficace

Pianificazione e dipendenze: ClickUp consente di pianificare le attività e impostare le dipendenze tra loro. Ciò garantisce una chiara comprensione della sequenza complessiva del progetto e aiuta a identificare potenziali colli di bottiglia

Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente:

Utilizza le note adesive per spostare facilmente gli elementi e collaborare su una matrice fisica

Considera l'utilizzo di un sistema di punteggio (ad es. 1-10) per quantificare la priorità e l'impatto

Ricorda, l'APM è uno strumento flessibile. Rivedi e modifica le tue priorità secondo necessità

Ora vediamo come applicare l'APM a vari scenari aziendali e casi d'uso.

Applicazioni della matrice delle priorità d'azione

La matrice è uno strumento versatile che può essere applicato in vari contesti:

Concentrazione sull'azione: Utilizza la matrice per identificare le azioni chiave necessarie per raggiungere un obiettivo specifico. Concentrati sul popolamento dei quadranti "Quick Wins" e "Major Projects" per garantire lo stato di avanzamento

Project management: Assegna le priorità alle attività all'interno di un progetto importante e assicurati di lavorare prima sulle attività più critiche. La matrice ti aiuterà a identificare potenziali ostacoli ("attività ingrati") che potrebbero richiedere risorse o pianificazioni aggiuntive

Pianificazione aziendale: Utilizza la matrice per dare priorità alle iniziative all'interno di un piano aziendale, assicurandoti che il tuo team si concentri sulle attività che producono l'impatto più significativo

Ad esempio, l'APM può aiutarti a visualizzare il carico di lavoro dei singoli membri del team tracciando le loro attività sulla matrice. Ciò semplifica l'identificazione dei membri del team che potrebbero essere sovraccarichi di attività urgenti, consentendo una migliore allocazione delle risorse. Le attività che richiedono molto lavoro ma hanno una bassa importanza possono essere esternalizzate o riprogrammate.

L'APM aiuta anche ad allineare l'ambito del progetto. La matrice viene utilizzata per valutare le modifiche o le aggiunte proposte all'ambito del progetto. Se una modifica suggerita richiede molto lavoro ma è di scarsa importanza, può essere rinviata o rifiutata del tutto. Ciò garantisce che il team rimanga concentrato sui risultati fondamentali.

I pro e i contro della matrice delle priorità delle azioni

La matrice delle priorità delle azioni offre un modo efficace per migliorare la gestione del tempo e la concentrazione. Ecco i suoi principali vantaggi:

Consente di fare di più in meno tempo, il che si traduce in una maggiore efficienza e produttività

Inoltre, la matrice ti aiuta ad allineare le attività agli obiettivi, assicurandoti di lavorare su ciò che conta davvero

Gli APM possono ridurre lo stress e impedire che il carico di lavoro diventi eccessivo, consentendoti di avere un maggiore controllo sul tuo carico di lavoro

Sebbene l'APM sia una matrice di gestione del tempo collaudata e comprovata, i potenziali svantaggi dell'implementazione della matrice includono:

Soggettività nella valutazione dell'impatto e del lavoro richiesto: La matrice si basa sulla tua valutazione dell'impatto e del lavoro richiesto. Per ridurre al minimo la soggettività, coinvolgi altre persone nel processo di valutazione, soprattutto quando lavori su obiettivi di team

Semplificazione eccessiva di progetti complessi: La matrice potrebbe non cogliere tutte le sfumature dei progetti complessi. Suddividete i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e gestibili per garantire una valutazione più accurata

Ambito limitato: La matrice si concentra sulla definizione delle priorità delle singole attività. È anche importante considerare le attività rilevanti con La matrice si concentra sulla definizione delle priorità delle singole attività. È anche importante considerare le attività rilevanti con priorità concorrenti e potenziali limiti di risorse

Inizia a dare priorità alle tue attività con ClickUp!

La matrice delle priorità delle azioni è uno strumento potente per organizzare le attività e massimizzare la produttività. Comprendendo l'impatto e il lavoro richiesto per ciascuna attività, è possibile prendere decisioni informate sull'allocazione del tempo e sul raggiungimento degli obiettivi.

Sebbene la valutazione delle attività possa essere soggettiva e la considerazione dell'urgenza possa presentare potenziali limiti, i vantaggi offerti dalla concentrazione e dalla chiarezza superano di gran lunga questi inconvenienti.

Dai priorità al lavoro che fa la differenza ed elimina le attività inutili. Crea oggi stesso la tua matrice delle priorità delle azioni! Iscriviti a ClickUp gratis.